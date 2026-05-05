13 „Resident Evil“-Spiele in chronologischer Reihenfolge: Die vollständige Zeitleiste und der Leitfaden für 2026

Haftungsausschluss:Dieser Artikel ist Teil von Enebas Resident Evil-Woche. Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil: Requiem“, erscheint am 27. Februar, und da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir uns ebenfalls daran beteiligen. Freut euch auf weitere Rezensionen, ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.

Das Spielen desResident Evil Die Spiele der Reihe der Reihe nach durchzuspielen, klingt einfach, bis man merkt, dass die Reihe sich über 30 Jahre erstreckt und mehr Neuauflagen umfasst als die meisten Franchises Fortsetzungen haben.

Ich bin schon seit langem ein begeisterter Resident Evil Seit meiner Kindheit bin ich ein großer Fan von Videospielen. Mit der Veröffentlichung von Resident Evil: Requiem Dieses Jahr habe ich mir wieder etwas Zeit genommen, um die Serie noch einmal durchzuspielen. Das Wichtigste, was ich euch dazu sagen kann, ist Folgendes – Die Reihenfolge, in der man sie spielt, kann das Spielerlebnis tatsächlich beeinflussen.

Dreißig Jahre Survival-Horror – das ist eine Menge Stoff. Also lassen Sie uns gleich in die Resident Evil Spiele in chronologischer Reihenfolge, wissenswerte Ableger und meine persönlichen Empfehlungen für den Einstieg.

Wie viele „Resident Evil“-Spiele gibt es?

Capcom hat veröffentlicht13 HauptstreckeResident EvilSpiele wenn man Remakes als eigene Einträge aufführt und zählt Ruhe. Die Gesamtsumme beläuft sich auf etwa 30 Wenn man Spin-offs, Rail-Shooter, Multiplayer-Experimente und Portierungen für Handheld-Konsolen mitzählt. Diese Zahl überrascht viele, doch die Kernreihe ist überschaubarer, als es den Anschein hat.

Die Reihe begann als Survival-Horror-Serie mit feststehenden Kameras, Tank-Steuerung und Farbbändern. Durch die Mitte der 2000er Jahre, hatte sich der Fokus auf die Perspektive über die Schulter verlagert. Dann Resident Evil 7 in 2017 hat alles wieder zurück in intimer, beklemmender Horror aus der Ich-Perspektive. Jetzt, mit Ruhe, Capcom scheint erneut einen Mittelweg zwischen beiden Epochen zu finden.

13 „Resident Evil“-Spiele in chronologischer Reihenfolge: Die komplette Zeitleiste

Hier sind sie, alle Hauptlinien Resident Evil Spiele in der Reihenfolge ihrer Einordnung in die Chronologie der Spielereihe. Diese folgt der Abfolge der Handlung innerhalb des Universums und nicht den Veröffentlichungsdaten. Ich habe außerdem Resident Evil: Requiem als die neueste Veröffentlichung, die in Kürze erscheint.

Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Resident Evil 0 [Wo der Albtraum beginnt]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 3, Wii, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2002 (2016 neu abgemischt) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 9–12 Stunden

Resident Evil 0ist der Ort, an dem dieResident Evil damit das Spiel erst richtig losgeht. Die Handlung spielt nur wenige Stunden vor den Ereignissen des ersten Teils Resident Evil, spielst du als S.T.A.R.S.-Neuling Rebecca Chambers und den vorbestraften Ex-Marine Billy Coen an Bord eines Zuges, der von Untoten überrannt wurde.

Von dort aus führt die Geschichte sie tiefer in die Geheimnisse rund um die Umbrella Corporation und die Frage, wie der Ausbruch in der Region eigentlich begann. Im Grunde genommen Die Entstehungsgeschichte des T-Virus-Ausbruchs das den gesamten Originaltext Resident Evil in Bewegung, sodass es einen Großteil der Arbeit übernimmt, was das Ausfüllen der Hintergrundgeschichte angeht.

Ohne zu viel zu verraten, handelt die Geschichte beleuchtet einige dunkle Kapitel in der Geschichte von Umbrella und stellt einen Bösewicht mit einer ziemlich einprägsamen und abgedrehten Hintergrundgeschichte vor.

Mein Fazit: Wenn du alle Puzzleteile beisammen haben möchtest, bevor du tief in die Welt der Reihe eintauchst, Resident Evil 0 ist dein Startpunkt.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Survival-Horror Plattformen Nintendo Switch, GameCube, PlayStation 4, Wii, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2002 (2015 neu abgemischt) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden

Die Geschichte, mit der alles begann. S.T.A.R.S.-Agent Chris Redfield und Jill Valentine ermitteln eine Reihe von Verschwinden in der Nähe von Raccoon City und landen schließlich gefangen in einem Herrenhaus, das weit Schlimmeres verbirgt, als irgendjemand erwartet hätte, und landen schließlich gefangen in einem Herrenhaus, das weit Schlimmeres verbirgt als vermisste Wanderer.

Im Inneren bewachen verschlossene Türen und rätselhafte Rätsel ein geheimes Labor, das unter dem Anwesen verborgen liegt. Je tiefer Chris und Jill vordringen, desto deutlicher wird, dass die Verschleppungen wurden inszeniert. Unter all den Resident Evil Wenn man die Spiele der Reihe nach betrachtet, hat keine andere Entstehungsgeschichte eine solche Bedeutung.

Mein Fazit: Der ideale Einstieg für alle, die die Anfänge der Serie kennenlernen möchten.

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3. Resident Evil 2 Remake [Der Höhepunkt des Survival-Horrors in „Resident Evil“]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, PC, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, iPadOS, macOS Erscheinungsjahr 2002 (2015 neu abgemischt) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden pro Kampagne

Die Handlung spielt zwei Monate nach dem Vorfall in der Villa, Resident Evil 2 Remake entlässt einen Polizeineuling Leon Kennedy und die Studentin Claire Redfield begeben sich in ein bereits überranntes Raccoon City. Die Polizei, ihre einzige Zuflucht, ist überhaupt keine Zuflucht.

Leon und Claire bahnen sich jeweils ihren eigenen Weg durch den Bahnhof, auf der Suche nach Überlebenden und einem Weg in den Untergrund. Die Polizei hat die Antworten, aber es enthält auch Herrn X, ein gewaltiger Tyrann, der sie ohne Vorwarnung durch jeden Gang verfolgt. Es ist das entscheidende dritte Kapitel in der Resident Evil Spiele in chronologischer Reihenfolge.

Mein Fazit: Resident Evil 2 Remake ist die einfachste Empfehlung auf dieser Liste und der ideale Einstieg für alle, die die Serie noch nicht kennen.

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4. Resident Evil 3 Remake [Das beste Nemesis-Erlebnis in Resident Evil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,0/10

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Genre Survival-Horror / Action Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden

Resident Evil 3 Remake spielt parallel zu den Ereignissen von Zurück zu 2, nachdem Jill Valentine aus Raccoon City geflohen ist, bevor die Regierung die Stadt zerstört. Es belegt den vierten Platz unter allen Resident Evil Spiele in der richtigen Reihenfolge und die Überschneidung mit RE2 Remake macht sie zu einem naheliegenden Doppelpack.

Der Star ist Nemesis, eine verbesserte Biowaffe, die darauf programmiert ist, S.T.A.R.S.-Mitglieder zu jagen. Er ist schneller als Mr. X und trägt einen Raketenwerfer.

Es ist allerdings kürzer, als die Fans erwartet hatten (etwa sechs Stunden), und Capcom hat mehrere Passagen aus der Originalfassung von 1999 gestrichen – ein wunder Punkt, den die Community bis heute nicht verwunden hat. Doch Jills Darstellung hier ist so gut wie nie zuvorund für alle, die die Resident Evil Wenn man die Spiele der Reihe der Reihe nach spielt, ist dieses Kapitel für den Handlungsverlauf unverzichtbar.

Mein Fazit: Ein rasantes, filmisches Begleitwerk zu RE2 Neuverfilmung. Immer noch einer der Die besten Survival-Horror-Spieledie je hergestellt wurden.

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5. Resident Evil: Code Veronica [Die am meisten unterschätzte „Resident Evil“-Geschichte]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,0/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PlayStation 2, PlayStation 4, Dreamcast, GameCube, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2000 (Version X 2001) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–16 Stunden

Nachdem sie aus Raccoon City geflohen ist, spürt Claire Redfield Umbrella auf einer abgelegenen Gefängnisinsel auf und gerät dort in Gefangenschaft. Was dann folgt, zieht Chris erneut in den Kampf hinein und bringt die Geschwister Redfield zum ersten Mal in der Serie wieder zusammen. Als Survival-Horror-Spiel zählt es zu den anspruchsvollsten Titeln in der Resident EvilZeitleiste.

Die Forschungsstation in der Antarktis, die Ashford-Zwillinge als Bösewichte und die emotionale Wucht dieses Wiedersehens machen diesen Teil zu einem besonders dramatischen Kapitel der Reihe. Capcom hat es noch nicht neu verfilmt, sodass es als unverzichtbarer Klassiker ohne modernen Nachfolger gilt.

Mein Fazit: Jeder Spieler, der folgt Resident Evil Wer Spiele in chronologischer Reihenfolge spielen möchte, sollte sich das nicht entgehen lassen Code: Veronica bevor ein Remake es für immer verändert.

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6. Resident Evil 4 Remake [Das beste Resident-Evil-Spiel aller Zeiten]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Survival-Horror / Action Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation VR2, iOS, iPadOS, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Resident Evil 4 Remake ist das beste Spiel der Reihe und der wichtigste Wendepunkt in seiner Geschichte. Jeder Resident Evil 4 Remake Die Rezension bringt es auf den Punkt, und nach drei kompletten Durchläufen stimme ich voll und ganz zu.

Leon Kennedy wird in ein abgelegenes spanisches Dorf geschickt, um die Tochter des Präsidenten, Ashley, zu retten. Was er dort vorfindet, ist eine Sekte, eine parasitäre Infektion und eine Situation, die sein gesamtes Können erfordert.

Das Original von 2005 Resident Evil 4 erfand die „Over-the-Shoulder“-Perspektive, die eine ganze Generation von Spielen prägte. Dieses Remake baut auf dieser Grundlage auf und gestaltet sie neu. Ein komplett überarbeitetes Kampf- und Parier-System, eine vertiefte Charakterdarstellung von Ashley und Luis Serra sowie eine Schlosssequenz im zweiten Akt, die es mit allem in der Serie aufnehmen kann.

Mein Fazit: Wenn du dich für einen entscheiden musst Resident Evil das Spiel deines Lebens – dann mach es Resident Evil 4 Remake. Ein Meisterwerk, Punkt.

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7. Resident Evil Revelations [Das beste Resident Evil im klassischen Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U, PC Erscheinungsjahr 2012 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden

Zwischen den Ereignissen von RE4 and RE5, Jill Valentine und Chris Redfield untersuchen unabhängig voneinander eine bioterroristische Bedrohung an Bord eines verlassenen Kreuzfahrtschiffes im Mittelmeer.

Offenbarungenwas Capcom’s bewusste Abkehr von der actiongeladenen Inszenierung die Serie eingeschlagen hatte. Engere Gänge, ein langsameres Tempo und Gegner, die sich durch Spalten zwängen und aus überfluteten Gängen strömen. Als Resident EvilSpiel… das ist das, was den modernen Filmen am nächsten an die Spannung der klassischen Ära heranreicht.

Für Fans, die sich durch die Resident Evil Spiele in der richtigen Reihenfolge, füllt es eine stilistische Lücke zwischen RE4„s Handlung und RE5„s bombastische Art.

Mein Fazit: Die richtige Wahl für Spieler, die der Meinung waren, dass die Serie nach RE4. Konzentriert, angespannt und wirklich unterschätzt.

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8. Resident Evil 5 [Das beste „Resident Evil“-Spiel für den Koop-Modus]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Action / Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, Android, PC Erscheinungsjahr 2009 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden

Resident Evil 5 beendet Chris Redfields langjährige Verfolgung von Albert Wesker, dem ehemaligen Sicherheitschef von Umbrella. Chris und seine BSAA-Partnerin Sheva Alomar untersuchen einen Bioterrorismus-Ausbruch in Westafrika. Die Geschichte verknüpft verschiedene Handlungsstränge aus RE1, Code: VeronicaundRE4 für ein Finale, das seit einem Jahrzehnt in Vorbereitung ist.

Es ist kein Horrorspiel, aber es ist eines der die unterhaltsamsten Koop-Spiele in der Spielereihe. Für alle, die das Resident Evil Spiele in der richtigen Reihenfolge zu spielen, ist auch deshalb wichtig, weil damit die Wesker-Saga endgültig abgeschlossen wird.

Mein Fazit: Der unverzichtbare Koop-Titel und der Lohn für alle, die Chris’ Geschichte von Anfang an verfolgt haben.

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9. Resident Evil Revelations 2 [Das am meisten unterschätzte „Resident Evil“-Spin-off]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Genre Episodischer Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden

Resident Evil Revelations 2 findet statt zwischen Zurück zu 5 and Zurück zu 6. Claire Redfield und Barry Burtons Tochter Moira wird auf einer geheimnisvollen Insel gefangen genommen von einem Bösewicht namens „Overseer“. Eine zweite Zeitlinie folgt Barry selbst, der Monate später nach Moira sucht.

Der asymmetrische Koop-Modus ist das stärkste Konzept des Spiels. Ein Spieler übernimmt die Offensive, der andere die Aufklärung und Unterstützung. Die episodische Struktur verleiht dem Ganzen das Tempo einer Fernsehserie mit Spannungsmomenten zwischen den Kapiteln.

Die Produktionsqualität bleibt zwar hinter den Mainstream-Titeln zurück, aber für alle, die das Resident Evil Auch wenn man die Spiele der Reihe nicht der Reihe nach spielt, lohnen sich der Spielablauf und das Koop-Design auf jeden Fall.

Mein Fazit: Der Ableger, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Spielen Resident Evil Revelations 2 im Koop-Modus für das volle Spielerlebnis.

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10. Resident Evil 6 [Das umstrittenste Resident-Evil-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 6,5/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2002 (2015 neu abgemischt) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden pro Kampagne

Resident Evil 6 spannt das breiteste Netz, das die Serie je ausgeworfen hat. Leon, Chris, Jake Muller (Weskers Sohn) und Ada Wong jeweils miteinander verknüpfte Kampagnen die sich mit einem weltweiten Bioterrorismus-Ausbruch auseinandersetzen und deren Wege sich bei gemeinsamen Ereignissen physisch kreuzen. Es ist eine ambitionierte Erzählstruktur kein weiterer Eintrag auf der Resident Evil Die Zeitleiste hat versucht.

Die Umsetzung ist uneinheitlich, aber für Komplettisten, die den Resident Evil Spiele der Reihe – das ist einen Durchgang wert. Für alle, die neu in der Zombie-Spiele Wenn dir dieses Genre nicht zusagt, solltest du vielleicht woanders anfangen.

Mein Fazit: Resident Evil 6 Es wollte alles auf einmal sein. Es hatte zwar seine Schwächen, aber Leons Kampagne ist einen regnerischen Nachmittag wert.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Survival-Horror (Ego-Perspektive) Plattformen PS4, PS5 (PSVR), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 9–12 Stunden

Nach der kontroversen Zurück zu 6, Capcom zur Ich-Perspektive gewechselt, stellte mit Ethan Winters einen neuen Protagonisten vor, und das Spiel spielt in einem Plantagenhaus in Louisiana, in dem es spukt – dank der Familie Baker.

Ethan kommt auf der Suche nach seiner Frau Mia an, der drei Jahre zuvor verschwunden war, nachdem er eine rätselhafte Nachricht hinterlassen hatte. Die Familie Baker hat andere Pläne. In jedem Raum der Plantage verbirgt sich etwas Schlimmeres als im vorherigen, und die Bakers scheinen immer genau zu wissen, wo er sich aufhält.

Resident Evil 7: Biohazardist eines derdie besten Horrorspiele des vergangenen Jahrzehnts und ein Wendepunkt in der Resident EvilZeitleiste.

Mein Fazit: Mit 16,4 Millionen verkauften Exemplaren, Resident Evil 7 ist der gruseligste Titel überhaupt Resident Evil Spiele der Reihe nach.

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12. Resident Evil Village [Das atmosphärischste „Resident Evil“-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Survival-Horror / Action (Ego-Perspektive) Plattformen PS4, PS5 (PSVR2), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Mac Erscheinungsjahr 2002 (2015 neu abgemischt) Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–14 Stunden

Die Handlung setzt drei Jahre später an RE7, Resident Evil Village schickt Ethan in ein schneebedecktes osteuropäisches Dorf um seine entführte Tochter zu befreien. Jeder Resident Evil Village Jede Rezension wird Ihnen dasselbe sagen: dies gruseliges Gothic-Spiel wechselt je nach Bereich den Tonfall – das ist einzigartig in der Resident Evil Spiele der Reihe nach.

Der erste Lord, dem Ethan gegenübersteht, ist Lady Dimitrescu, eine fast drei Meter große Adlige die gemeinsam mit ihren drei blutrünstigen Töchtern über eine gotische Burg herrscht. Sie jagen ihn durch kerzenbeleuchtete Säle mit einer unheimlichen Eleganz, die Lady Dimitrescu zur ikonischsten Bösewichtin der Reihe seit Jahren gemacht hat.

Mein Fazit: Ein Horror-Buffet. Jeder Abschnitt von Resident Evil Village bietet etwas anderes, und fast alles davon ist ausgezeichnet.

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13. Resident Evil: Requiem [Das am meisten erwartete Resident-Evil-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2026 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden pro Kampagne

Etwa 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City spielen die FBI-Analystin Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy untersucht ein stillgelegtes Hotel, das mit der Vergangenheit von Umbrella in Verbindung steht. Ruhe ist der neueste Eintrag in der Resident Evil Die Spiele sind chronologisch geordnet, und der Einsatz wirkt angemessen hoch.

Graces Mutter, Alyssa Ashcroft (aus RE: Ausbruch), wurde genau an diesem Ort ermordet, was dem Grauen eine zutiefst persönliche Dimension verleiht. Um einen tieferen Einblick in die Geschichte und das, was dieser Teil tatsächlich zu bieten hat, zu erhalten, lies den vollständigen Resident Evil: RequiemRezension.

Mein Fazit: Die Community ist geteilter Meinung darüber, ob der Wechsel zur Third-Person-Perspektive eine Rückkehr zu RE4 Remake ein Schritt nach vorne oder zur Seite. So oder so, Ruheschließt einen 30-jährigen Zyklus ab.

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Wie spielt man die „Resident Evil“-Spiele in chronologischer Reihenfolge?

Diese Reihenfolge folgt der zeitlichen Abfolge der Handlung innerhalb des Universums und ist der beste Weg, um das Resident Evil Spiele in der richtigen Reihenfolge. Remakes ersetzen hier ihre Vorlagen, da sie dieselben Ereignisse mit höherwertigerer Produktion nacherzählen.

Ein kurzer Hinweis zur Überlappung: Resident Evil 3 RemakeDie Geschichte beginnt schon vor RE2 Remake und endet danach. Die meisten Spieler finden es einfacher, spielenRE2 Remake zuerst, dann behandle das Resident Evil 3 RemakeAbschnitte als umgebenden Kontext.

Spielname Jahr (Schuljahr) Bedeutung Anmerkungen 1. Resident Evil 0 1998 Optional (Vorgeschichte) Zeigt den Ursprung des Ausbruchs bereits Stunden vor RE1 2. Resident Evil – Remake 1998 Unverzichtbar Der Vorfall in der Spencer-Villa; der Anfang von allem 3. Resident Evil 3 Remake (Eröffnung) 1998 Das Wesentliche (Teil 1) Jills Flucht beginnt, noch bevor Leon und Claire eintreffen 4. Resident Evil 2 Remake 1998 Unverzichtbar Leons und Claires Kampagnen in Raccoon City 5. Resident Evil 3 Remake (Fazit) 1998 Das Wesentliche (Teil 2) Jills Geschichte findet ihr Ende, während die Stadt fällt 6. Resident Evil: Code Veronica 2000 Nicht unbedingt notwendig Claire und Chris finden wieder zueinander; Wesker taucht wieder auf 7. Resident Evil 4 Remake 2004 Unverzichtbar Der narrative Wendepunkt, der die Ära nach Umbrella prägt 8. Resident Evil Revelations 2005 Optional Der Zusammenhang der BSAA zwischen RE4 und RE5 9. Resident Evil 5 2009 Essential (Chris Arc) Schließt die Wesker-Handlungslinie endgültig ab 10. Resident Evil Revelations 2 2011 Optional Claire und Barrys eigenständiger Handlungsbogen 11. Resident Evil 6 2013 Optional (für den Handlungsverlauf von Bedeutung) Weltweiter Ausbruch des C-Virus in mehreren Kampagnen 12. Resident Evil 7: Biohazard 2017 Unverzichtbar Die Ära von Ethan Winters beginnt 13. Resident Evil Village 2021 Unverzichtbar Direkte Fortsetzung von RE7 14. Resident Evil: Requiem 2026 Demnächst / Nächstes Kapitel Grace Ashcroft und Leon erkunden die Ruinen von Raccoon City

Offenbarung, Offenbarung 2undCode: Veronica sind optionale Nebeneinträge, die zusätzlichen Kontext liefern, ohne unbedingt notwendig zu sein um den Hauptstrang zu verstehen. Jeder nummerierte Eintrag und sein Remake sind unverzichtbar.

„Resident Evil“-Ableger und Multiplayer-Experimente

In mehreren Ablegern wurden Multiplayer- und Online-Konzepte erprobt abgesehen vom eigentlichen Einzelspieler-Erlebnis. Die meisten haben keinen Bezug zur kanonischen Geschichte, und einige wurden bereits geschlossen.

Zwischen der Realfilm-Serie auf Netflix (unserDie Netflix-Serie „Resident Evil“ Rezension (was gut ankam und was nicht) und diese Nebenspiele, Capcom’s Das Universum reicht weit über die Hauptserie hinaus. Dies sind die Werke, die – im Guten wie im Schlechten – besonders hervorstechen.

1. Resident Evil: Outbreak [Pionier des Online-Survival-Horrors]

Resident Evil: Outbreak war seiner Zeit voraus. Das Spiel spielt zur Zeit der Katastrophe von Raccoon City und ermöglicht es bis zu vier Spielern, sich online zu einem Team zusammenzuschließen und dabei aus einer Reihe von zivilen Überlebenden mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten zu wählen. Das PS2Die Online-Infrastruktur jener Zeit war dafür nicht ausreichend ausgelegt, und die Server wurden bereits vor Jahren abgeschaltet, obwohl Von Fans betriebene private Server existieren weiterhin über Emulatoren.

Insbesondere war Grace Ashcrofts Mutter Alyssa eine der spielbaren Figuren, eine Verbindung, die Ruhesetzt Jahrzehnte später an. Ausbruchsakte Nr. 2folgte2004 mit fünf weiteren Szenarien. Keines davon ist Teil der Hauptreihe Resident Evil Spiele in der richtigen Reihenfolge, aber beide bereichern die Zeitachse von Raccoon City um wichtige Details.

2. Resident Evil: Operation Raccoon City [Alternativer Umbrella-Shooter]

Das von Slant Six Games entwickelte Spiel „Operation Raccoon City“ versetzte die Spieler während des Ausbruchs auf die Seite von Umbrella. Es handelte sich um ein truppbasiertes TPS-Spiel mit Koop-Modus und der Möglichkeit, die Geschichte der Spielreihe zu verändern, einschließlich der Möglichkeit, Leon zu töten.

Die Umsetzung blieb hinter den Erwartungen zurück – die KI war mangelhaft und die Kämpfe wirkten holprig. Es verkaufte sich allein aufgrund seines Bekanntheitsgrades 2,8 Millionen Mal bleibt jedoch einer der größten Schwachpunkte der Reihe.

3. Umbrella Corps [Experiment im kompetitiven Mehrspielermodus]

Umbrella Corps war ein kompetitiver Multiplayer-Shooter, der den Schwerpunkt auf Nahkampf und taktische Gadgets legte. Die Resonanz der Community war aufgrund der umständlichen Steuerung, des schlechten Matchmakings und kaum einen Bezug zur Identität der Franchise. Der Tiefpunkt der Franchise’s Multiplayer-SpielExperimente.

4. Resident Evil: Resistance [Asymmetrischer 4-gegen-1-Modus]

Im Lieferumfang enthaltenResident Evil 3 Remake, Widerstandwar ein asymmetrischer 4-gegen-1-Multiplayer-Modus, in dem ein „Mastermind“ Fallen stellt und Gegner spawnt, während vier Überlebende fliehen. Das Konzept funktionierte besser, als die meisten ihm zugetraut hätten. Die Spielerzahlen gingen nach dem Start schnell zurück, aber wenn du das Spiel besitzt Resident Evil 3 Remake… dann lohnt es sich, ein paar Mal hinzugehen.

5. Resident Evil Re:Verse [Spin-off im Arcade-Deathmatch-Stil]

Ein Deathmatch-Spiel, das auf Kultfiguren basiert RE Charaktere, die sich nach ihrem Tod in mutierte Endgegner verwandeln. Mehrere Verzögerungen gingen dem Start voraus, der Mühe hatte, die Spielerbasis zu halten. Es ist ein lockerer Zeitvertreib, keine Wettkampfszene, aber es ist auch im Jahr 2026 noch online.

Diese Ableger sind der Vollständigkeit halber erwähnenswert, und Ausbruchhat einen besonderen Platz im Herzen der Gemeinde. Für den Hauptteil sind keine erforderlich Resident Evil Zeitleiste.

Die Spielereihe hat auch eine starke Tabletop-Szene. Fans, die den Horror auch abseits des Bildschirms erleben möchten, finden in unserer Liste der Die besten Brettspiele, die auf Videospielen basieren.

Mein Gesamtfazit zu den Resident Evil-Spielen

Nachdem ich alles durchgespielt habe Resident Evil Wenn du die Spiele der Reihe nach spielen möchtest, würde ich dir je nach dem, was du suchst, Folgendes empfehlen.

Gesamtbester Resident Evil Erfahrung → Resident Evil 4 Remake. Es ist das ausgefeilteste, wiederholenswerteste und befriedigendste Spiel der gesamten Reihe.

→ Resident Evil 4 Remake. Es ist das ausgefeilteste, wiederholenswerteste und befriedigendste Spiel der gesamten Reihe. Wenn Sie die ganze Geschichte erfahren möchten → Beginnen Sie mitResident Evil 2 Remake. Es ist leicht zugänglich, modern und versetzt dich direkt mitten in den Albtraum von Raccoon City.

→ Beginnen Sie mitResident Evil 2 Remake. Es ist leicht zugänglich, modern und versetzt dich direkt mitten in den Albtraum von Raccoon City. Purer Horror, mehr als alles andere → Resident Evil 7: Biohazard ist mit Abstand das gruseligste Spiel der Reihe.

→ Resident Evil 7: Biohazard ist mit Abstand das gruseligste Spiel der Reihe. Für Perfektionisten → Resident Evil 0, halte dich an die oben angegebene chronologische Reihenfolge. Im Kontext kommt es so besser zur Geltung.

Egal, wo man einsteigt, die Reihe belohnt das Engagement. Und für diejenigen, die bereits alle Resident Evil Spiele der Reihe nach – das Warten hat bald ein Ende. Resident Evil: Requiem Start am 27. Februar 2026.

Häufig gestellte Fragen