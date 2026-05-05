Resident Evil Village: Bösewichte und ihre Aufenthaltsorte enthüllt

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von „Resident Evil Village“ steht kurz bevor und ist bereit, ihren rechtmäßigen Platz in der Chronologie der legendären Survival-Horror-Reihe einzunehmen „Resident Evil“-Reihe. Auch wenn Lady Dimitrescu die Herzen der Fans eindeutig erobert hat, wimmelt es im Spiel nur so von anderen Bösewichten, von denen jeder seine ganz eigene Persönlichkeit und Fähigkeiten hat und natürlich eine ganz eigene, ernsthafte Bedrohung für Ethan Winters auf seiner albtraumhaften Suche nach seiner vermissten Tochter darstellt.

Beginnen wir mit einer interessanten Tatsache: Das zentrale Thema der Spielkarte von „Resident Evil 8“ ist ein Dorf im nordeuropäischen Stil (daher auch der Name des Spiels), in dem je nach dem Gebiet, in das man sich begibt, unterschiedliche Charaktere anzutreffen sind. Capcom scheint seine detailreiche und atmosphärische Kulisse brillant mit den „Four Lords“ – den Hauptschurken von Resident Evil 8 – und deren Anführer zu verknüpfen:

Alcina Dimitrescu

Karl Heisenberg

Salvatore Moreau

Viel Glück

Mutter Miranda

Jeder Lord verfügt auf der Karte über ein eigenes Gebiet, das sich radikal von den anderen unterscheidet und – nach dem zu urteilen, was in den bisher veröffentlichten Gameplay-Ausschnitten zu sehen ist – ziemlich genau zur Persönlichkeit seines Trägers passt.

Lady Dimitrescu: ein gotischer Vampirtraum

Es ist nur folgerichtig, dass wir unseren Überblick über die Bösewichte in „Resident Evil Village“ mit dem ersten vorgestellten Lord und dem unbestrittenen Fanliebling beginnen – Alcina Dimitrescu, die Vampir-Dame. Diese 2,90 Meter große Gothic-Dame ist der Inbegriff von Eleganz – bis sich ihre wolverineartigen Krallen über deinem Gesicht zusammenballen und den Tod bedeuten. Diese Frau ist die Herrscherin über das Schloss nördlich des Dorfes, wie auf der Karte zu sehen ist. Das Gute an ihr ist, dass ihre Bewegungen langsamer sind und ihre Schritte aufgrund ihrer Statur im ganzen Schloss zu hören sind. Aber mach es dir nicht zu bequem. Ihre drei Töchter, obwohl sie mit schönen Namen getauft wurden – Bela, Daniela und Cassandra –, sind alles andere als angenehm: Sie können überall auftauchen und ihre Beweglichkeit gleicht Lady Dimitrescus Langsamkeit aus.

Lady Dimitrescu mag zwar die langsamste aller Bösewichte in „Resident Evil 8“ sein, doch ihre Schläge sind tödlich. Nach Ethans Interaktionen mit der Vampir-Lady zu urteilen, die in den „RE“-Trailern zu sehen sind, hat sie ein ziemlich hitziges Temperament, das schnell aufflammen kann. Vielleicht lässt sich dies bei der Erkundung von Dimitrescus Schloss zum Vorteil des Spielers nutzen. Tomonori Takano, der Art Director von RE Village, erklärt: „Die Kreaturen und Charaktere des Dorfes wurden von klassischem Gothic-Horror inspiriert. Lady Dimitrescu wurde von Vampiren inspiriert, während andere Charaktere auf Werwölfen, Meermenschen und Geistern basieren.“ Unsere Vampir-Lady ist bereits eine der ikonischsten Vampir-Darstellungen in der Unterhaltungsbranche, aber schauen wir uns auch die anderen Bösewichte an: Wer sind sie und was lässt sich über ihre Rollen sagen?

Karl Heisenberg: der extravagante Anführer der Lykaner

Der zweite Bösewicht aus „Resident Evil 8“, den wir im Trailer am häufigsten zu sehen bekommen haben, ist Karl Heisenberg. In dem Trailer, in dem sich alle vier Lords zur Zeremonie mit Mutter Miranda versammelt haben, ist zu sehen, wie Karl die Lykaner beherrscht, was bedeutet, dass er wahrscheinlich der Anführer der Lykaner ist. Seine Persönlichkeit wirkt eher albern und actiongeladen, was gut zur primitiven Natur eines Lykaners passt, und wir können bereits eine Fangemeinde für diesen fröhlichen Werwolf erahnen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass seine Lederjacke und sein gesamter Modestil nach den 60er Jahren schreien. Extravagant? Oh, auf jeden Fall. Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass der Mann gerne spielt und Mord oder Folter in ein Spiel verwandelt, wie ein Raubtier, das sich sicher ist, dass die Beute ihm gehört. Es scheint, als könnte Heisenberg der grausamste der „Resident Evil Village“-Bösewichte sein.

Auf der Karte befindet sich seine Fabrik südöstlich des Dorfes. Man weiß ja, dass man nichts Gutes erwarten darf, wenn in einem Horrorspiel eine Fabrik eine Rolle spielt … Es ist wahrscheinlich, dass die Fabrik der Ort ist, an den die Dorfbewohner gebracht werden, um in Lykaner verwandelt zu werden, doch das bleibt ein Rätsel, bis das Spiel endlich erscheint. Was wir wissen, ist, dass die Fabrik über moderne Einrichtungen und Ausrüstung verfügt – wahrscheinlich der einzige Ort, der mit der heutigen Zeit im Einklang steht (alles andere scheint aus einer jahrhundertealten Gothic-Geschichte zu stammen) – was Heisenbergs Persönlichkeit widerspiegelt: fortschrittlich und ohne Zeit mit der Vergangenheit zu verschwenden. Die unheimliche Fabrik könnte sehr wohl Ethan Winters’ Maschinengrab werden, und Karl Heisenbergs verschmitztes Lächeln könnte im Moment des Todes noch immer auf seinen Lippen liegen.

Salvatore Moreau: der groteske König der Gewässer

Südlich des Dorfes durchqueren die Spieler den Moreau-Stausee. Auf der Karte sehen wir ein schwarzes Wassermonster, das durch die Gewässer des Stausees gleitet – es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir hier das wahre Aussehen von Salvatore sehen, einem der Vier Lords und Bösewichte in Resident Evil 8. Salvatore ist ein Bösewicht, der bisher zusammen mit Viel Glück am wenigsten Bildschirmpräsenz hatte, und das Geheimnis um ihn ist spannend. Der Bösewicht ist von den in gotischen Fantasy-Geschichten dargestellten Meermännern inspiriert: Selbst in seiner normalen Gestalt erinnert er an einen unverhältnismäßig großen Fisch, mit Kiemen und dergleichen. Er scheint zudem nicht in der Lage zu sein, in menschlicher Sprache zu kommunizieren, daher die aquatische Natur und das Fehlen menschlicher Sprachausgabe.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Salvatore Moreau den typischen „Resident Evil“-Monstern am ähnlichsten ist und zweifellos der abstoßendste aller Bösewichte in „Resident Evil Village“ ist. Er mag mit seinen seltsamen, unwillkürlichen Bewegungen und seiner Unfähigkeit, zu sprechen – abgesehen von Knurren und anderen seltsamen Lauten, mit denen er seine Gefühle ausdrückt – etwas seltsam wirken, doch wir sollten noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Moreau könnte sich als der gefährlichste und bestialischste Bösewicht im Spiel „Resident Evil 8: Village“ erweisen. Wir haben einen Tipp für den Aufenthalt in Moreaus Stausee: Meide das Wasser. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Moreaus wahres Reich und seine wahre Macht sich im Wasser entfalten, seinem natürlichen Element. Solange du mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst, kannst du einfachüberleben.

Viel Glück: die geheimnisvolle Strippenzieherin

Wenn Lady Dimitrescu die Verkörperung von Eleganz ist, dann verkörpert Viel Glück das Geheimnisvolle. In einen Trauerumhang gehüllt, sehen wir von dieser Bösewichtin aus „Resident Evil 8“ nur ihre Hände, die menschlich wirken. Ihre unzertrennliche Begleiterin scheint eine von „Anabelle“ inspirierte Puppe namens Angie zu sein, die ein Brautkleid trägt und im Gegensatz zu ihrer Herrin eine nervige, laute Art hat. Capcom versteht es definitiv, mit Charakteren wie Karl Heisenberg oder Lady Dimitrescu Ehrfurcht zu wecken und Angst zu schüren – Viel Glück in einen Schleier aus Geheimnissen zu hüllen, macht sie vielleicht zur furchterregendsten der Vier Lords. Angie, die kleine „Corpse Bride“-Doppelgängerin, lässt uns fragen, ob das die einzige Marionette ist, über die Donna verfügt. Wahrscheinlich nicht…

Das Haus Beneviento liegt nordöstlich des Dorfes, eine riesige, im Nebel verborgene Residenz. Über diese Residenz wissen wir am wenigsten, was das Geheimnis um Viel Glück noch verstärkt – als hätten wir es mit dem undurchdringlichen Schrecken des Unbekannten zu tun, einem Gefühl, das man oft in authentischen Videospielen erlebt. Stellt euch vor, wie Angies kreischende Stimme durch die Hallen und Kammern des Hauses Beneviento hallt, während ihr auf der Suche nach Rose die Gegend erkundet. Ja, auch wir finden allein schon diese Vorstellung furchteinflößend. Das verleiht dem Gameplay jedoch nur zusätzliche Würze und weckt unsere Neugier, den Nordosten der Karte von Resident Evil Village zu erkunden. Vielleicht ist das, was unter Donnas pechschwarzem Seil liegt, weitaus furchterregender als alles, was wir bisher im Spiel gesehen haben.

Mutter Miranda: die Königin aller Geheimnisse

Die Hierarchie in „Resident Evil 8“ ist offensichtlich, wobei Mutter Miranda ganz oben steht. Die vier Lords, so furchterregend sie auf ihre ganz eigene Weise auch sein mögen, beugen sich dieser rätselhaften Gestalt ebenso wie der Rest des Dorfes. Capcom geht bei der Enthüllung der Bösewichte in „Resident Evil 8“ strategisch vor. Mutter Miranda ist eindeutig die Hauptgegnerin hinter allen Ereignissen im Spiel, und ihre Identität ist bislang das größte Rätsel, obwohl sie in jedem Trailer zu sehen war.

Es sieht so aus, als würden wir im Laufe der Handlung und auf dem Weg zum Höhepunkt der Geschichte mehr über sie erfahren. Eines ist jedoch sicher: Bei all den verschiedenen Bösewichten und Charakteren können wir uns auf ein vollwertiges, dynamisches „Resident Evil“-Gameplay freuen, das jede Menge neue Erlebnisse bereithält.

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