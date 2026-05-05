Die 10 besten Zelda-Spiele im Ranking – Titel, die man unbedingt spielen sollte

Lassen Sie uns eines klarstellen: Die Legende von Zelda ist eine der großartigsten Videospielreihen aller Zeiten. Aber was macht sie so unvergesslich? Ist es die epische Erzählkunst von Nintendo? Das kultige Musik und ein unverwechselbarer Kunststil? Oder vielleicht ist es das das Gefühl des Staunens, wenn du magische Länder erkundest und Rätsel löst, und die Welt retten (Schon wieder)? Ehrlich gesagt, ist es all das und noch viel mehr.

Jedes Zelda-Spiel entführt dich in eine Welt, die du bereits kennst und liebst — friedliche Dörfer, verborgene Verliese, zauberhafte Melodien, und natürlich unser Held, Link. Bei so vielen Titeln aus fast vier Jahrzehnten ist es schwer zu sagen, welcher der beste ist. Für mich fing alles an mit Ocarina of Time auf dem Nintendo 64, aber ist es immer noch das beste Spiel aller Zeiten? Nachdem ich viele Jahre lang Hyrule erkundet habe, habe ich diesen Leitfaden zusammengestellt, um dir zu helfen Finde dein nächstes Zelda-Abenteuer.

Wenn du neu in der Serie bist, schnall dich an. Egal, wo du einsteigst, du wirst schnell verstehen, warum Zelda als die ultimative Abenteuerserie. Los geht’s!

Unsere Top-Empfehlungen für „Die Legende von Zelda“

Beginnen wir mit einem kurzen Überblick über die Absolute Must-Plays! Diese Titel stellen den Höhepunkt der Serie dar und zeigen, warum Die Legende von Zelda bleibt der Goldstandard unter den Action-Adventure-Spielen.

Breath of the Wild (2017) –Ein revolutionäres Open-World-Meisterwerk, in dem jeder Berg bestiegen werden kann und jeder Weg zu einem Abenteuer führt. Erlebe echte Freiheit in einem wunderschön gestalteten Hyrule. Echos der Weisheit(2024) –Eine meisterhafte Verschmelzung von Tradition und Innovation. Setze uralte Magie ein und erlebe, wie sich deine Entscheidungen auf das vergangene und gegenwärtige Hyrule auswirken. Links Erwachen(2019) – In diesem wunderschön neu interpretierten Klassiker werden Träume wahr. Entdecke die Geheimnisse der Insel Koholint in einem bezaubernden Abenteuer. Tränen des Königreichs(2023) – Von unterirdischen Höhlen bis hin zu schwebenden Inseln – gestalte Hyrule mit unglaublichen neuen Kräften und grenzenloser Kreativität neu. Ocarina of Time(1998) – Die Legende, die die Welt der Videospiele für immer verändert hat. Reise durch die Zeit, meistere magische Lieder und erlebe das Abenteuer, das eine ganze Generation begeistert hat.

Diese Spiele zeichnen sich durch ihre Wirkung, Design und Innovation, was sie für jeden Zelda-Fan unverzichtbar macht. Lies weiter, um eine ausführliche Übersicht zu jedem Spiel zu erhalten und deinen Einstieg in eine der großartigsten Spielereihen überhaupt.

Die 10 besten Zelda-Spiele im Ranking

Die Legende von Zelda ist nicht nur ein Spiel. Es ist ein unvergessliches Abenteuer, das dich in eine Welt voller Magie, Geheimnisse und epische Abenteuer. Jedes Spiel bringt etwas Neues mit sich, doch das Wesentliche bleibt gleich: Du schlüpfst immer in die Rolle von Link und begibst dich auf eine Reise, die du nie vergessen wirst.

Was zeichnet die Zelda-Reihe aus? Im Gegensatz zu Spielen mit komplizierten Fertigkeitsbäumen oder endlosem Level-Grinding hält Zelda die Dinge einfach. Es geht um Erkunden, Rätsel lösen und eine Quest nach der anderen bewältigen. Die Kämpfe laufen flüssig ab, die Steuerung ist leicht zu erlernen und das Gameplay macht immer riesigen Spaß. Aber lass dich von der Einfachheit nicht täuschen; unter der Oberfläche verbirgt sich eine überraschende Tiefe, die dich fesseln wird.

Ob Sie nun durch die windigen Inseln segeln in Wind Waker oder sich in der riesigen offenen Welt von Breath of the WildEines ist sicher: Die Zelda-Reihe wird nie langweilig. Bist du bereit, in die legendären Spiele einzutauchen, die diese Reihe ein Begriff? Dann fangen wir mal an.

1. Die Legende von Zelda: Breath of the Wild

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo Switch, Wii U 2017 Nintendo

Keine Liste derDie besten Zelda-Spiele im Ranking wäre nicht vollständig ohne Breath of the Wild. Diesein episches Abenteuerhat dieZelda-Formel, Einführung einer Open-World-Spiel ein Erlebnis, wie man es noch nie gesehen hat Nintendos Zelda-Spiele schon einmal. Während du Link durch eine riesige, zerstörte Welt führst, gestaltest du deine eigene Reise, entdeckst vergessene Ruinen und löst knifflige Rätselund gegen die Mächte von Katastrophe Ganon.

Im Gegensatz zu anderendie Hauptreihe der Zelda-Spiele, BOTW verzichtet auf jede Art von Hilfestellung und lässt dir völlige Freiheit beim Erkunden. Ob du nun Berge erklimmst, über Hyrule gleitenoder mit kreativen Kampflösungen experimentieren, die Gameplay-Ablauf sorgt dafür, dass sich jeder Moment frisch anfühlt. Es ist ein das ultimative Zelda-ErlebnisdassZelda-Fans und auch Neulinge können daran Freude haben.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Eine riesige offene Welt, in der Jeder Berg ist zu besteigen

Ein Spielprinzip, das Experimentierfreude und unkonventionelles Denken belohnt

A beeindruckender Grafikstil das lässt Hyrule lebendig wirken

das lässt Hyrule lebendig wirken Anspruchsvoll, aber lohnend Kampf

Kampf Gewinner zahlreicher Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“

2. Die Legende von Zelda: Echos der Weisheit

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo Switch 2024 Nintendo

Alsdirekte Fortsetzung to Tränen des Königreichs, Echos der WeisheitSaldenklassisches Zelda Dungeon-Design mit modernen Open-World-Mechaniken. Zum ersten Mal steht Prinzessin Zelda im Mittelpunkt als die Hauptcharakter, das eine neue Perspektive auf das Zelda-Abenteuer.

Dieses Spiel stellt vor zeitbasierte Rätsel, sodass du sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart von Hyrule mitgestalten kannst. Das Gameplay-Ablauf belohnt kreative Problemlösungen, während seine dunkle Welt Die Geschichte taucht tief in Zeldas Vergangenheit ein. Mit verfeinerte Kampfmechanik und neue magische Fähigkeiten, Echos der Weisheit zählt zu den besten Rollenspielein derZelda-Reihe.

Warum es Ihnen gefallen wird:

A die perfekte Mischung of klassisches Zelda und die Freiheit einer offenen Welt

of und die Freiheit einer offenen Welt A umfassendes Anpassungssystem für Waffen und Fähigkeiten

für Waffen und Fähigkeiten Wunderschöne Grafik die das alte Hyrule zum Leben erwecken

die das alte Hyrule zum Leben erwecken Eine fesselnde Geschichte, die an die Zelda mythos

Innovative Rätsel auf der Grundlage von Zeitmanipulation

Umfangreiche Zusatzinhalte lohnende Erkundung

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

A Verbindung zur Vergangenheit könnte geprägt haben spätere Zelda-Spiele, aberLink’s Awakening die Grenzen von Game Boy Geschichtenerzählen. Dies Neuauflage von „Link’s Awakening“ bewahrt den Zauber des Originals und bereichert es gleichzeitig um charmante puppenhafte Optik and Verbesserungen der Lebensqualität.

Auf der Insel Koholint begibt sich Link auf eine Zelda-Abenteuer einzigartig, eine Mischung aus verspielte Erzählweise with melancholische Themen. Mit seinemkompaktes Dungeon-Design, knifflige Rätselundausgefeilter Spielablauf, das ist dieein perfektes Abenteuerspiel sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neulinge.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Bezaubernde Grafiken im Diorama-Stil

Klassisch Zelda-Gameplay aus der Vogelperspektive in seiner besten Form

in seiner besten Form A eine unvergessliche Geschichte das überrascht und begeistert

das überrascht und begeistert Anspruchsvolle Dungeons mit einzigartigen Spielmechaniken

mit einzigartigen Spielmechaniken Reibungslose Steuerung und spannende Kämpfe

4. Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo Switch 2023 Nintendo

Aufbauend aufBreath of the Wild, Tränen des Königreichs erweitert Hyrule um schwebende Himmelsinseln und tiefe unterirdische Höhlen. LinksUltrahand-Fähigkeit ermöglicht es den Spielern, etwas zu bauen Fahrzeuge, Brücken und sogar Kriegsmaschinen, was dieses zu einem der innovative Zelda-Spielejemals.

With verbesserte Kampfmechanik, größere Dungeonsund einerweiterter Zelda-Mythos, Tränen des Königreichs etabliert sich als tolles Spiel in der Serie. Die Spieldesign regt zum Experimentieren an und treibt die Zelda-Formel zu neuen Höhen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Erstelle alles mit Links neuen Fähigkeiten

mit Links neuen Fähigkeiten Entdecken Sie drei Ebenen : Himmel, Oberfläche und Tiefen

: Himmel, Oberfläche und Tiefen Noch komplexere Dungeons alsBOTW

alsBOTW Eine facettenreichere, tiefgründigere Zelda-Geschichte

Kreative Kampfoptionen, einschließlich Waffenfusion

5. Die Legende von Zelda: Ocarina of Time

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Few Mainline Games in der Geschichte hatten die Wirkung von Ocarina of Time. Diedas erste Zelda-Spiel in 3D führte es Meisterquest-Dungeons, a eine Zeitreisegeschichteund einfesselnder Spielablaufdas definierteandere Zelda-Spiele.

Das erste Mal die Hyrule-Ebene zu erkunden, bleibt ein unvergesslicher Moment, und Zelda-Fans immer noch loben ein episches Abenteuer. Aus demInspiriert von „Twilight Realm“ Schattentempel zum im Stil von „Dark World“ In der „Adult Link“-Ära steckt jeder Bereich voller Intrigen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Eine perfekte Mischung aus Handlung und Spielspaß

Dungeons, die das Erkunden belohnen

Ein legendärer Soundtrack

Mechanismen der Zeitreise die emotionale Tiefe verleihen

6. Die Legende von Zelda: Wind Waker

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler GameCube, Wii U 2002 Nintendo

Weißt du noch, als alle dachten, dass die Comic-artige Grafik „Zelda“ ruinieren würde? Wind Waker hat ihnen eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen. Zwanzig Jahre später hat seine Die Cel-Shading-Grafik sieht besser aus als je zuvor, während realistischere Spiele aus derselben Zeit mittlerweile in die Jahre gekommen sind. Doch die wahre Schönheit von „Wind Waker“ liegt nicht nur an der Oberfläche – sie liegt darin, wie das Spiel interpretiert alles neu, was wir an Zelda so lieben.

Die Entscheidung, die sanften Felder von Hyrule gegen einen weiten Ozean einzutauschen, war ein mutiger Schritt, der sich hervorragend ausgezahlt hat. Jede Reise über das Große Meer fühlt sich episch an, wenn Inseln am Horizont auftauchen wie Verheißungen von Abenteuern. Das Spiel’s ausdrucksstarker Kunststil lässt Link mehr Persönlichkeit zeigen als je zuvor, während die Das ausgefeilte Kampfsystem sorgt dafür, dass sich jeder Schwertkampf flüssig und dramatisch anfühlt. Durch all das zieht sich eine Geschichte darüber, wie man in einer untergegangenen Welt Hoffnung findet – erzählt mit gleichermaßen Humor und Herz.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Zeitloser Cel-Shading-Stil das mit der Zeit immer besser wird

das mit der Zeit immer besser wird Eine riesige Unterwasserwelt voller Geheimnisse und Überraschungen

Einige von am meisten die ausdrucksstärkste Charakteranimation aller Zeiten

Die perfekte Mischung aus Segeln und Abenteuer

Eine unvergessliche Besetzung

Ein Kampfsystem, das dir das Gefühl gibt, ein verwegenen Held zu sein

7. Die Legende von Zelda: Majoras Maske

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

A düsterer und emotionaler sich an der Zelda-Reihe versuchen, Majora’s Mask begleitet Link bei seinem Wettlauf gegen die Zeit, um das Der Mond vor dem Absturz nach Termina. Mit seinem einzigartiger dreitägiger Zyklus, Masken-Transformationenundeindringliche Atmosphäre, das ist eines der experimentelle Zelda-Spieledie je hergestellt wurden.

Warum es Ihnen gefallen wird:

A düstere, emotionale Erzählung wie kein anderes Zelda-Spiel

wie kein anderes Zelda-Spiel Zeitabhängige Mechanismen die für Dringlichkeit und Tiefe sorgen

die für Dringlichkeit und Tiefe sorgen Einmalige Maskenumwandlungen das Gameplay verändern

das Gameplay verändern Eine geheimnisvolle und surreale Welt zu erkunden

zu erkunden Anspruchsvolle Dungeons und Nebenquests

8. Die Legende von Zelda: Prinzessin der Dämmerung

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

If Wind Waker war Zeldas fröhliches, optimistisches Abenteuer, Prinzessin der Dämmerung sind seine launischen Teenagerjahre – und das meine ich im positivsten Sinne. Das eine düsterere Interpretation von Hyrule ist ganz im Zeichen der Gothic-Fantasy gehalten, wobei sich Link in einen Wolf verwandelt und ein Königreich erkundet, das in ewige Dämmerung gehüllt ist. Das Ergebnis ist vertraut und frisch wie ein geliebtes Märchen, neu erzählt und mit einem modernen Touch.

Die Mechanik der Verwandlung in einen Wolf hätte nur eine Spielerei sein können. Stattdessen verändert sie grundlegend, wie man Hyrule wahrnimmt und mit ihm interagiert. Die Zusammenarbeit mit Midna, deiner geheimnisvollen Begleiterin, schafft einige der spannendsten Rätsel in der Serie. Die Dungeons sind gewaltige, komplexe Herausforderungen, die wie architektonische Meisterwerke wirken. Vom Snowboarden auf einem vereisten Gipfel bis hin zu Kämpfen zu Pferd auf dem Hyrule-Feld – jede einzelne Szene wirkt episch, ohne dabei den unverzichtbaren Zelda-Charme zu verlieren.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Wunderschön gotischer Kunststil das zeichnet es aus

das zeichnet es aus Spielablauf in zwei Welten mit einzigartiger Wolf-Mechanik

mit einzigartiger Wolf-Mechanik Einige der die besten Dungeons der Serie

Episches Geschichtenerzählen mit hohem Einsatz

mit hohem Einsatz Eine unvergessliche Nebenfigur in Midna

Verbessertes Kampfsystem mit Spezialangriff

9. Die Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler SNES 1991 Nintendo

Manchmal sind Klassiker nicht ohne Grund Klassiker. Eine Verbindung zur Vergangenheit die 2D-Zelda-Formel so perfektioniert hat, dass Spiele sie noch heute kopieren. Seine Die Mechaniken der Welt des Lichts und der Dunkelheit wirkten sich auf alles aus, von Ocarina of Time im Vergleich zu modernen Rollenspielen, und zeigt, wie eine kleine Veränderung unendliche Möglichkeiten eröffnen kann.

Was dieses Spiel so zeitlos macht, ist nicht nur sein innovatives Design – es ist die perfektes Tempo. Jeder Bildschirm birgt ein Geheimnis… jeder Dungeon bringt neue Gegenstände und Ideen mit sich, und der Schwierigkeitsgrad ist genau richtig. The Pixelkunst sieht immer noch wunderschön aus heute, was beweist, dass starke Künstlerische Vision geht vor Fotorealismusjedes Mal.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Perfekt Ausgewogenheit zwischen Entdeckung und Herausforderung

Innovativ Zwei-Welten-Mechanik

Zeitlose Pixelkunst das sieht immer noch toll aus

das sieht immer noch toll aus Unvergesslich Musik und Sounddesign

Einflussreich Dungeon-Design

Lohnende Geheimnisse und Nebenquests

10. Die Legende von Zelda: Skyward Sword

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

Skyward Sword erzählt die erste Geschichte in der Zelda-Zeitleiste, und sie wirkt angemessen mythisch. In einer Welt aus schwebenden Inseln Hoch über den Wolken setzt es neue Maßstäbe mit Bewegungssteuerung und einem noch charakterorientierte Erzählung. Auch wenn die Steuerung bei manchen für geteilte Meinungen sorgte, beweist die HD-Remaster-Version, dass darunter ein brillantes Spiel steckt.

Das istZelda in seiner experimentellsten Form, jeder Schwertschlag wird zum Rätsel und jeder Flug durch die Wolken zum Abenteuer. Die Beziehung zwischen Link und Zelda wirkt persönlicher denn je, während die Entstehungsgeschichte derMeister-Schwert verleiht dem Ganzen mehr Tiefe die Mythologie der Serie.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Ein wunderschöner Kunststil, inspiriert von impressionistischen Gemälden

Entstehungsgeschichte das die gesamte Serie bereichert

das die gesamte Serie bereichert Kreativ Dungeon-Design mit einzigartigen Spielmechaniken

Stark Charakterentwicklung

Innovativ Kampfsystem

UnvergesslichBosskämpfe

Häufig gestellte Fragen

Sollte ich alle Zelda-Spiele spielen?

Nein, man muss nicht jedes Zelda-Spiel spielen, um die Reihe zu genießen. Jedes Spiel ist so konzipiert, dass es für sich allein steht, doch wenn man mehrere Titel spielt, bekommt man ein tieferes Verständnis für die wiederkehrenden Themen und Elemente.

Gibt es von Zelda eine PC-Version?

Nein, die „Die Legende von Zelda“-Spiele sind Nintendo-Exklusivtitel und offiziell nicht für den PC erhältlich.

Ist Zelda ein reines Nintendo-Spiel?

Ja, „Die Legende von Zelda“ wird ausschließlich von Nintendo entwickelt und veröffentlicht.

Welches Spiel ähnelt Zelda am meisten?

Spiele wieUnsterbliche: Fenyx Rising, OkamiundTunika Sie fangen den Geist von Zelda ein und bieten gleichzeitig ihre ganz eigenen Besonderheiten. Diese Spiele teilen Zeldas Schwerpunkt auf Erkundung, Rätsellösen und Abenteuer.

Warum heißt Zelda eigentlich Zelda?

In den Spielen heißen alle Prinzessinnen von Hyrule Zelda. Die Serie wurde nach Zelda Fitzgerald benannt, der Ehefrau des Schriftstellers F. Scott Fitzgerald.