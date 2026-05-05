Die 20 besten Xbox-One-Spiele, die die Konsole im Jahr 2025 prägen

Seien wir ehrlich – dein Xbox verdient es, mehr zu tun, als nur im Regal Staub anzusammeln. Egal, ob du es kaum erwarten kannst, in den Sonnenuntergang zu galoppieren, dich durch Horden von Gegnern zu kämpfen oder deine Freunde in die Vergessenheit zu rasen, die Welt vonXbox One Die Spielewelt platzt geradezu vor Aufregung .

Möchtest du atemberaubende Welten erkunden? Check. Gegen furchterregende Bosse antreten, nur mit deinem Können (und vielleicht ein bisschen Glück)? Doppelt check. Oder hast du vielleicht Lust, dich mit Freunden zusammenzuschließen und chaotischen Spaß zu haben? Oh, auch dafür haben wir gesorgt.

Von epischen Geschichten, die ans Herz gehen, bis hin zu Action, bei der man den Controller fest umklammert – diese besten Xbox One Spiele sind so konzipiert, dass sie dich in ihren Bann ziehen und nicht mehr loslassen. Also: Starte den Computer, deck dich mit Snacks ein und mach dich bereit für Abenteuer, die genauso unvergesslich sind wie dein nächster „Victory Royale“.

Unsere Top-Empfehlungen für Xbox One-Spiele

Hier sind unsere persönlichen Top-Empfehlungen für die besten Xbox One Spiele – jedes davon bietet unvergessliche Erlebnisse in verschiedenen Genres. Egal, ob du Action, Rennspiele oder fesselnde Geschichten magst: Diese Spiele darfst du dir nicht entgehen lassen!

Du kannst gar nicht genug davon bekommen? Das ist nur die Spitze des Eisbergs – scroll nach unten und entdecke die vollständige Liste der 20 fantastischen Xbox-Spiele, die wir für dich ausgewählt haben!

Die 20 besten Xbox One-Spiele

Suchst du nach atemberaubendem Nervenkitzel, fesselnden Geschichten oder einer guten alten Rivalität mit deinen Kumpels? Mehr musst du nicht sagen! Wir haben eine Auswahl an Xbox-Spielen zusammengestellt, die genau das Richtige für deinen nächsten Gaming-Kick sind.

Ganz gleich, wie du am liebsten spielst – diese Favoriten stecken randvoll mit spannenden Abenteuern, kniffligen Herausforderungen und jeder Menge Spaß, der nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Also mach es dir auf der Couch gemütlich und finde heraus, warum die XboxDie Konsole ist wirklich das Nonplusultra unter den Spielekonsolen!

1. Halo: Die Master Chief Collection

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (überarbeitet 2020) 343 Industries

Zieh dich an, Soldat – das ist die ultimative Fahrt durch eine der legendärsten Xbox Spiele.Halo: Die Master Chief Collection bietet dir nicht nur ein Spiel, sondern legt dir ein ganzes Vermächtnis in die Hände. Von der Bekämpfung der Streitkräfte des Covenants in Combat Evolved auf die emotionalen Folgen von ReichweiteDiese Sammlung vereint alle spannenden, herzzerreißenden und explosiven Momente der Serie.

Egal, ob Sie auf der Suche nach dem am bestenHalloSpiele oder einfach nur aus Nostalgie – dieses Paket hält, was es verspricht. Remasterte Grafik in Halo 2: Anniversary sind atemberaubend und geschmeidig 60+ Die FPS-Leistung in allen Spielen sorgt dafür, dass sich jeder Schusswechsel knackig anfühlt. Und der Wechsel zwischen klassischer und moderner Grafik? Einfach der Hammer.

Multiplayer? Oh, das ist der Hammer. Du kannst zwischen klassischen Slayer-Matches und chaotischen benutzerdefinierten Spielen auf Karten verschiedener Generationen hin- und herspringen. Und mit dem Forge-Modus sind den kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Durch jahrelange Updates wurden die anfänglichen Kinderkrankheiten beseitigt, sodass sich das Spiel nun zum ultimativen „Halo“-Erlebnis entwickelt hat. Egal, ob du neu in der Serie bist oder ein kampferprobter Veteran – diese Sammlung ist Science-Fiction-Action pur.

2. Red Dead Redemption 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Spiele

Wenn es einen Titel gibt, der einen Platz in der Ruhmeshalle verdient, dann ist es der Die besten Open-World-Spiele, es istRed Dead Redemption 2. Diese im Jahr 1899 angesiedelte Geschichte von Arthur Morgan wird euch tief berühren und die zerfallenden Überreste des Wilden Westens erkunden. Im Mittelpunkt stehen intensive Charakterentwicklungen und herzzerreißende Erzählungen über Loyalität und Verlust.

Die Detailtreue in diesem Spiel ist atemberaubend – von den atemberaubenden Sonnenuntergängen über die einzelnen Grashalme unter den Füßen bis hin zu jedem einzelnen NPC, dem man begegnet. Die Kämpfe haben es in sich, die Pferdemechanik ist auf seltsame Weise emotional (ja, man baut eine Bindung zu seinem Pferd auf), und jede einzelne Interaktion mit den Charakteren ist meisterhaft gestaltet, um einen in die Handlung hineinzuziehen.

Ja, manchmal geht es vielleicht etwas gemächlich zu, aber genau das macht den ganz besonderen Reiz aus. Von schneebedeckten Bergen bis hin zu lebhaften Städten, Rockstar Games haben ein Spiel geschaffen, das zur Ikone der westlichen Rollenspiele geworden ist. Also macht euch bereit für den Weg – es ist jeden Staubkorn an euren Stiefeln wert.

3. Sekiro: Shadows Die Twice

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Wenn Geduld und Präzision ein gemeinsames Kind hätten, würde es heißen Sekiro: Shadows Die Twice.Diesmal,FromSoftware verzichtet auf das Herumprobieren mit RPG-Builds Dark Souls and Bloodborne um pure, ungefilterte Action zu bieten. Als Wolf, ein stoischer Shinobi, durchquerst du das atemberaubende Japan der Sengoku-Zeit und triffst dabei auf riesige Samurai, furchterregende Bestien und gnadenlose Endgegner.

Das Parier-System erinnert an ein Rhythmusspiel, während die Haltungsmechanik einen dazu zwingt, aggressiv zu spielen und taktisch zu denken. Dazu kommen noch Stealth-Elemente und ein Enterhaken für mehr Mobilität – und schon hat man ein Spiel, das ebenso strategisch wie gnadenlos ist.

Die Welt ist wunderschön und verbindet das historische Japan mit unheimlicher Folklore, und die Geschichte – wenn auch knapp gehalten – ist sehr persönlich und voller unvergesslicher Charaktere. Aber machen wir uns nichts vor: Sekiro ist knallhart. So hart, dass man vor Wut aufgibt und sich später entschuldigt. Trotzdem fühlt sich jeder Sieg wie eine Ehrenmedaille an, was es zu einem der besten Actionspiele aller Zeiten macht.

4. The Witcher 3: Wild Hunt

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Falls du es noch nicht gespielt hast The Witcher 3, was machst du da eigentlich? Es ist der Goldstandard unter den Rollenspielen und vereint eine fesselnde Geschichte, unvergessliche Charaktere und eine Welt, die so lebendig ist, dass sie fast atmet. Als Geralt von Riva, ein Monsterjäger der Extraklasse, begibst du dich auf die Suche nach deiner Adoptivtochter Ciri, während du furchterregende Kreaturen besiegst, Romanzen mit Zauberinnen eingehst und moralisch heikle Entscheidungen triffst, die dich an deiner Seele zweifeln lassen.

Die Kämpfe sind eine Mischung aus raffinierten Schwertkämpfen, spektakulärer Magie und strategischer Alchemie. Dazu kommen ein umfangreicher Fertigkeitenbaum und das fesselnde Kartenspiel Gwent – langweilig wird es also nie. Und die Welt selbst? Einfach grandios. Von den unheimlichen Sümpfen von Velen bis zu den schneebedeckten Inseln von Skellige strotzt jeder Zentimeter der Karte nur so vor Nebenquests, Geheimnissen und Sehenswürdigkeiten.

Mit hervorragender Sprachausgabe, einem eindringlichen Soundtrack und einer Grafik, die auch Jahre später noch beeindruckt, ist das The Witcher 3 ist ein Meisterwerk. Profi-Tipp: Lass dir den DLC nicht entgehen – Blut und WeinDas allein ist schon den Preis wert. Probier es doch einfach mal aus.

5. Forza Horizon 4

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Spielplatzspiele

Noch nie war eine Fahrt durch die britische Landschaft so aufregend. In einem Moment gleitet man durch goldenes Herbstlaub, im nächsten pflügt man im Winter durch verschneite Nebenstraßen. Forza Horizon 4 Es geht nicht nur darum, dir die Autoschlüssel zu geben. Es eröffnet dir mit jeder Jahreszeit eine völlig neue, sich wandelnde Welt, sodass sich jede Kurve neu und aufregend anfühlt.

Das Spiel bietet dir mehr als 750 Es stehen zahlreiche Autos zur Auswahl, sodass du ganz nach Belieben Rennen fahren kannst! Du kannst über Schotterpisten rasen, aufregende Stunts hinlegen oder einfach nur in einem klassischen Aston Martin durch die Landschaft cruisen und die Aussicht genießen. Jede Fahrt ist ganz auf dich zugeschnitten. Die Fahrzeuganpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, die Spielwelt ist riesig, und dank der nahtlosen Online-Multiplayer-Integration bist du immer in Gesellschaft – egal, ob mit Freunden oder Fremden.

Und was die Grafik angeht – einfach atemberaubend. Der Regen glitzert auf deiner Motorhaube, Schlamm spritzt auf deine Kotflügel, und Sonnenuntergänge tauchen den Himmel in Farben, von denen du nicht gedacht hättest, dass es sie gibt. Egal, ob du ein Fan von Rennspielen bist oder einfach nur gerne sonntags eine Runde drehst – dieser Titel lädt dich geradezu dazu ein, Vollgas zu geben.

6. NieR: Automata – „Werdet wie Götter“-Ausgabe

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox One 2018 PlatinumGames

Blitzschnelle Kämpfe, eindringliche Philosophie und eine Prise existenzielle Angst – NieR: Automata Das Spiel hat einfach alles zu bieten! Du spielst als 2B, 9S und A2 – Androiden, die die Menschheit vor einer Armee maschineller Invasoren retten müssen. Der Clou? Diese Maschinen sind vielleicht gar nicht die hirnlosen Bösewichte, als die sie zunächst erscheinen.

Dieses Spiel fesselt dich mit rasanten Kämpfen, einem anpassbaren Chip-System zur Verbesserung deiner Android-Fähigkeiten und mehreren Durchläufen, die dein gesamtes Verständnis der Geschichte verändern. Die Handlung? Oh, die trifft dich mitten ins Herz. Voller unerwarteter Wendungen, Herzschmerz und tiefgründiger Reflexionen ist es ein narratives Erlebnis, das dich zum Nachdenken anregt, während du weinst.

Optisch ist das Spiel atemberaubend – stimmungsvolle Umgebungen, wunderschön gestaltete Charaktere und ein eindringlicher, emotionaler Soundtrack, der einem noch lange im Gedächtnis bleibt. Und die „Werdet wie Götter“-Ausgabe on Xbox bietet verbesserte Grafik und zusätzliche Inhalte, um das Angebot noch attraktiver zu machen. Egal, ob du wegen der Kämpfe oder wegen der Emotionen hier bist, NieR: Automata ist eine unvergessliche Reise.

7. Ori und der Wille der Irrlichter

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

Oft als eines der besten gelobt Metroidvania-SpieleDieser Titel greift alles auf, was uns an Ori und der blinde Wald und dreht die Lautstärke voll auf. Als liebenswerter Schutzgeist rennst, springst und gleitest du durch traumhafte Landschaften, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem Märchen.

Das Kampfsystem ist gegenüber Oris vorherigem Abenteuer deutlich verbessert worden: Dank anpassbarer Splitter und verschiedener Geisterwaffen bleiben die Kämpfe spannend. Zudem zieht dich die emotionale Geschichte in ihren Bann und untermalt jeden Moment mit der unverfälschten Schönheit von Freundschaft, Verlust und Hoffnung.

Und dieser Soundtrack – Wow. Gareth Cokers Soundtrack ist genauso atemberaubend wie die Grafik und verwandelt jeden Moment in eine Symphonie der Gefühle. Egal, ob du ein Metroidvania-Veteran oder ein Neuling bist – Oris Abenteuer ist ein Meisterwerk, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

8. Fortnite

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Nur wenige Spiele haben es geschafft, weltweit so große Wirkung zu erzielen wie Fortnite. Auf den ersten Blick ist es ein wildes 100 Spieler Battle Royale, bei dem Spitzhacken, Präzisionsschüsse und Baukünste miteinander verschmelzen. Doch wenn man etwas genauer hinschaut, entdeckt man ein Spiel, das die Grenzen des Online-Multiplayers neu definiert hat. Es ist ein kreativer Spielplatz, ein sozialer Treffpunkt und gelegentlich sogar ein virtueller Konzertsaal.

Was macht diesen Titel so besonders? Es ist die Bau-Mechanik, die ihn auszeichnet: Du kannst spontan Mauern, Rampen und Türme errichten – eine Funktion, die dem üblichen „Last-Player-Standing“-Prinzip zusätzliche strategische Ebenen verleiht. Der Kreativmodus ist deine Sandkiste, in der du Traumwelten erschaffen oder einfach nur mit Freunden herumalbern kannst, und der lebhafte Grafikstil sowie die skurrilen Skins sorgen dafür, dass jeder Moment frisch und unterhaltsam bleibt.

Regelmäßige Updates, verrückte Kooperationen (Spider-Man? Ariana Grande? Klar doch!) und eine wirklich ausgelassene Stimmung sorgen dafür, dass Fortnite spannend. Es stimmt zwar, dass die Monetarisierungsstrategie deinen Geldbeutel vielleicht etwas zu sehr in Versuchung führt (diese Skins sind einfach zu cool), aber das Kernspiel ist es wert.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Dieses Stealth-Action-Sandbox-Spiel ist ein Spielplatz für taktische Kreativität. Du wirst in weitläufige Open-World-Karten in Afghanistan und Afrika versetzt, wo du dich anschleichen, schießen oder alles – von feindlichen Soldaten bis hin zu Ziegen – mit dem Fulton-Ballon einsammeln kannst. Im Ernst, das gibt es wirklich – und es ist einfach großartig.

Das Gameplay in Metal Gear Solid glänzt durch seine Freiheit: Dringe auf deine eigene Art in Stützpunkte ein, sei es mit Scharfschützenunterstützung von Quiet oder durch einen Vorstoß auf dem D-Horse (das gleichzeitig als mobile „Ablenkung“ dient). Die Mechanik zum Aufbau der Mother Base macht süchtig und verwandelt deine gefangenen Soldaten in ein wachsendes Spionageimperium.

Optisch ist das Spiel atemberaubend, und dank der Fox Engine fühlt es sich unglaublich realistisch an, sich durch Sandstürme oder üppige Dschungel zu schleichen. Was die Handlung angeht, ist es eher durchwachsen. Zwar ist es voller Kojimas Trotz seiner typischen Eigenheiten strauchelt der Film über lose Handlungsstränge und einen wenig überzeugenden Bösewicht in Gestalt von Skull Face.

Abgesehen von den Mängeln,Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ist ein absolutes Vergnügungsfest, das ebenso spannend wie gewagt ist. Ein absolutes Muss für Strategie-Fans und Chaos-Liebhaber gleichermaßen!

10. Steuerung

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (Cloud-Version), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Stell dir Folgendes vor: Du betrittst eines Tages dein gewohntes Büro und stellst überrascht fest, dass es sich in ein sich ständig veränderndes Labyrinth verwandelt hat. Remedy Entertainment’s Dieser übernatürliche Thriller versetzt dich in die verwinkelten Hallen des Federal Bureau of Control – ein brutalistisches Gebäude voller seltsamer Phänomene, rätselhafter Akten und Feinde, die gruseligen Unsinn flüstern, während sie über deinem Kopf schweben.

Du spielst Jesse Faden, die neue Direktorin, die mit telekinetischen Kräften und einer formwandelnden Waffe namens „Service Weapon“ ausgestattet ist. Die Kämpfe sind chaotisch und spannend – es wird nie langweilig, Schreibtische und Betonbrocken auf Gegner zu schleudern. Die Grafik des Spiels ist atemberaubend, vor allem dank der zerstörbaren Umgebungen und der schillernden Lichteffekte. Und fangen wir gar nicht erst mit dem „Ashtray Maze“ an, das sich anfühlt wie ein Rockkonzert in einem Gemälde von M. C. Escher.

Die rätselhafte Erzählweise der Geschichte mag einen vielleicht (auf positive Weise) zum Nachdenken anregen, aber die stimmungsvolle Grafik, das eindringliche Flüstern und die hervorragende Sprachausgabe sorgen dafür, dass man nicht loslassen kann. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe manchmal stark ansteigen kann und die Geschichte nicht jedermanns Sache ist, Steuerung ist ein spannender Ausflug ins Bizarre. Lass dich auf das Chaos ein – du wirst es nicht bereuen.

11. Gears 5

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 Die Koalition

Gears 5 greift die legendäre Cover-Action des Spiels auf, bei der die Köpfe nur so platzen „Gears of War“-Reihe und sorgt auf genau die richtige Art und Weise für Aufruhr. Kait Diaz steht im Mittelpunkt dieser emotionsgeladenen, actionreichen Geschichte, in der sich Familiengeheimnisse, Loyalität und riesige, furchterregende Monster vermischen. Es ist wie ein Blockbuster-Film, durch den man sich mit der Kettensäge bahnen kann.

Die Kämpfe fühlen sich packender an denn je an und verbinden brutale Schießereien mit den nützlichen Fähigkeiten des Roboters Jack – Tarnung, Stromschläge und ganz allgemein das Retten deiner Haut. Dazu kommen Abschnitte in einer halboffenen Welt, eine Vielzahl neuer Waffen und flüssige Bewegungen – das perfekte Rezept für taktisches Chaos.

Multiplayer-Fans kommen voll auf ihre Kosten – mit klassischen PvP-Modi, einer überarbeiteten Horde und dem rasanten „Escape“-Modus. Auch wenn die Dialoge manchmal etwas vorhersehbar sind und das Tempo in den Open-World-Abschnitten etwas nachlässt, ist dieser Third-Person-Shooter eine mutige Weiterentwicklung, die sowohl Fans als auch Neulinge begeistert. Schnapp dir deinen Lancer – es ist wieder an der Zeit, die Menschheit zu retten.

12. Destiny 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Stell dir vor, du schwebst durch fremde Landschaften, wirfst mit Weltraummagie um dich und schaltest dabei Wellen von Gegnern mit einer Waffe aus, die buchstäblich Blitze verschießt. Genau diese Energie vermittelt dieses Spiel – eine perfekte Mischung aus Adrenalin, Teamwork und unendlichen Anpassungsmöglichkeiten. Auf Bungies interstellarem Spielfeld kannst du deinen Wächter ganz nach deinen Vorstellungen gestalten, egal ob du ein hammerwirbelnder Titan, ein heimlicher Jäger oder ein zauberwirbelnder Hexenmeister bist.

Der Kampf? Erstklassig. Jede Waffe fühlt sich gewichtig und zweckmäßig an, von Scharfschützengewehren bis hin zu Granatwerfern, mit denen man ganze Menschenmengen aus dem Weg räumen kann. Hinzu kommen umfangreiche PvE-Aktivitäten wie Raids und Dungeons, die sowohl deinen Verstand als auch deinen Abzugsfinger auf die Probe stellen, sowie PvP-Modi, die von chaotischem Spaß bis hin zu schweißtreibenden Herausforderungen reichen.

Ja, der Grind kann mit der Zeit nervig werden, und manche älteren Inhalte werden „archiviert“, aber es fällt schwer, lange sauer zu bleiben, wenn die nächste große Erweiterung erscheint und das Universum neu gestaltet. Ob allein oder mit Freunden – dieses Abenteuer sorgt dafür, dass man immer wieder zurückkommt, um noch eine Mission zu spielen.

13. Titanfall 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Schnall dich an, denn das wird eine wilde Fahrt. Ob du nun an Wänden entlang sprintest, mit Doppelsprüngen durch Feuergefechte fliegst oder riesige Titanen vom Himmel herbeirufst – dieses Spiel gibt dir das Gefühl, unaufhaltsam zu sein. Die Bewegungen im Parkour-Stil sind unglaublich flüssig, die Kampffunktionen sind bis ins kleinste Detail ausgefeilt, und die einzigartige Kombination aus dem Spielen als Pilot und Titan macht es zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Die Einzelspieler-Kampagne? Ein echter Knaller. Mit der herzlichen Verbindung zwischen Jack Cooper und seinem sarkastischen Titan BT-7274 bietet sie einfallsreiche Missionen, die einen immer wieder überraschen. „Effect and Cause“, in der man mitten im Kampf zwischen verschiedenen Zeitlinien hin- und herspringt, ist unvergesslich und setzt neue Maßstäbe im Leveldesign.

Der Multiplayer-Modus sorgt für einen richtigen Adrenalinkick – schnell, chaotisch und unendlich unterhaltsam. Klar, er hätte nach der Veröffentlichung etwas mehr Pflege vertragen können, aber was da ist, ist fantastisch. Egal, ob du auf der Suche nach den besten Ego-Shootern bist oder einfach nur große Roboter liebst, dieser Titel ist Gold wert. Zieh deine Rüstung an und mach dich bereit für Titanfall – du wirst es nicht bereuen es bereuen.

14. Apex Legends

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Du bist mitten in der Luft, fliegst über eine Schlucht hinweg, dein Teamkollege wirft eine Rauchbombe, und der Scharfschütze deines Teams schaltet einen Gegner am anderen Ende der Karte aus. Klingt chaotisch? Das ist nur eine weitere Runde in Apex Legends.

Jede Legende hat ihre eigene Spezialfähigkeit – sei es Wraith mit ihrer Teleportation, Bloodhound, die Gegner aufspürt, oder Bangalore, die Luftangriffe anfordert. Hier dreht sich alles um Teamwork, und jedes Match vermittelt wirklich das Gefühl einer gemeinsamen Anstrengung.

Die Schusswechsel laufen butterweich ab, mit Waffen, die ebenso kraftvoll wie vielfältig sind. Von der Präzision einer Wingman bis zur vollautomatischen Feuerkraft einer R-99 – jeder Schusswechsel fühlt sich verdient an. Die Karten wechseln zwischen vulkanischen Städten, schwebenden Utopien und tropischen Inseln, sodass sich jeder Absprung wie etwas Neues anfühlt.

Ja, manche teuren Kosmetikartikel können dein Budget schon mal strapazieren, aber regelmäßige kostenlose Updates und ein starker Wettbewerbsbereich sorgen für Abwechslung. Also schnapp dir dein Team – es ist Zeit, einzusteigen.

15. Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Überfalle eine Bank, richte mit militärtauglichen Waffen das totale Chaos an oder fahre einfach die Autobahn entlang, während du Talkradio hörst – in diesem Spiel kannst du all das mit Stil tun. Los Santos ist ein weitläufiger, satirischer Spielplatz voller Leben, in dem Chaos und Komik Hand in Hand gehen. Ob du nun zwischen Michaels Midlife-Krisen, Franklins Aufstieg in der Unterwelt oder Trevors … nun ja, Trevor ist eben Trevor – hin- und herwechselst: Jeder Handlungsstrang zieht dich tiefer in eine Welt voller Verbrechen und Konsequenzen hinein.

Die Missionen in Grand Theft Auto sind wild, die Raubüberfälle sind spannend, und die Nebenaktivitäten? Golf, Jagen oder an der Börse investieren – denn auch Kriminelle brauchen ein breit gefächertes Portfolio. Das Fahrverhalten der Fahrzeuge ist präzise, die Schießereien sind actionreich, und die Welt wirkt lebendig und bietet unzählige Beschäftigungsmöglichkeiten.

Und dann gibt es noch GTA Online, eine wilde Sandbox-Welt, in der man kriminelle Imperien aufbauen oder einfach nur mit Freunden Unfug treiben kann.

Zugegeben, der Spielablauf kann ziemlich zäh sein und die Ladezeiten stellen deine Geduld auf die Probe, aber die schiere Freiheit und Absurdität machen jede Minute lohnenswert. Es ist chaotisch, es ist genial und es gehört immer noch zu den besten Open-World-Spielen, die es gibt.

16. Assassin’s Creed Odyssey

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (nur in Japan) 2018 Ubisoft Quebec

Wolltest du schon immer mal jemanden im Spartan-Stil von einer Klippe stoßen und das als „Strategie“ bezeichnen? Hier ist deine Chance. Schlüpfe als Kassandra oder Alexios in antike griechische Sandalen und begib dich als Söldner auf eine Reise durch Familiendramen, Krieg und legendäre Monster. Die Geschichte ist umfangreich und voller politischer Intrigen, persönlicher Verrat und einer Vielzahl von Kultverschwörungen, die dir den Kopf verdrehen werden.

Die Kämpfe sind rasant, spektakulär und ermöglichen es dir, absurd coole Kunststücke zu vollbringen, wie dein Schwert in Flammen aufgehen zu lassen oder einen Pfeilregen herabregnen zu lassen. Heimlichkeit ist zwar möglich, wirkt aber eher wie eine höfliche Empfehlung als wie eine Notwendigkeit. Der eigentliche Reiz? Das Erkunden einer atemberaubenden griechischen Welt voller sonnenverwöhnter Inseln, geschäftiger Städte und furchterregender Bestien, die in antiken Ruinen lauern.

Hier kommt es auf die Entscheidungen an – von der Wahl des Liebespartners bis hin zu dem, dem man in den Rücken fällt –, und sie prägen die Geschichte auf befriedigende Weise. Für alle, die sich gerne in ein großes Abenteuer voller Götter, Krieg und Ruhm stürzen möchten, ist diese Odyssee die Reise auf jeden Fall wert.

17. Sid Meiers Civilization VI

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Wenn es nach deinem Geschmack ist, deine Zivilisation von der Steinzeit bis zum Wettlauf ins All zu führen, dann ist dieses Spiel zweifellos eines der besten Strategiespiele, die je entwickelt wurden. Jeder Zug ist eine Entscheidung – erweitere deine Städte, schmiede Allianzen, führe Kriege oder entdecke die nächste bahnbrechende Technologie, die den Lauf der Geschichte verändert. Mit seinem lebendigen Grafikstil und dem fesselnden Gameplay, bei dem man immer „noch einen Zug“ spielen möchte, ist dies eine Welt, in der du stundenlang versinken wirst.

Was dieses Spiel so einzigartig macht, ist sein Bezirkssystem. Es ermöglicht dir, deine Städte über verschiedene Felder hinweg auszudehnen, wodurch die Lage und deine Strategie entscheidender denn je werden. Dazu kommen zwei separate Technologie- und Zivilisationsbäume, sodass dir unzählige Möglichkeiten offenstehen, dein Imperium zu gestalten. Es kommt ganz auf die Entscheidungen an, die du triffst!

Füge Erweiterungen wie Aufziehender Sturm and Aufstieg und Fall… und dazu kommen Naturkatastrophen, der Klimawandel und Loyalitätskrisen, die dich auf Trab halten. Egal, ob du ein erfahrener Stratege oder ein neugieriger Neuling bist – zu diesem Spiel wirst du immer wieder zurückkehren – Runde für Runde.

18. Palworld

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, PC (Windows, macOS) 2024 Taschenpaar

Stell dir vor, Pokémon würde eine radikale Kehrtwende hin zum Überlebenschaos machen, gewürzt mit Handwerk, Landwirtschaft und – ach ja – Waffen. Palworld entführt dich auf die pulsierenden Palpagos-Inseln, wo das Einfangen entzückender (und manchmal furchterregender) Kreaturen namens „Pals“ erst der Anfang ist. Diese Pals sind nicht nur zur Zierde da; sie hacken Holz, bauen Getreide an, errichten deine Basis oder kämpfen an deiner Seite.

Dieses Spiel ist eine coole Mischung aus entspanntem Farmleben und spannendem Überlebenskampf. In einem Moment fischst du gemächlich, und im nächsten verteidigst du dich mit einer Schrotflinte gegen wilde Tiere. Du kannst Dinge herstellen, bauen und die Welt erkunden, die voller unterschiedlicher Landschaften und nutzbarer Ressourcen steckt.

Der Koop-Multiplayer macht das Chaos noch besser – schließe dich mit Freunden zusammen, um riesige Festungen zu errichten oder seltene Pals zu jagen.

Im Early Access veröffentlicht und erhältlich bei Xbox Game PassDas Spiel ist zwar noch nicht ganz ausgereift – es gibt Leistungsschwankungen und eine etwas klobige Benutzeroberfläche –, aber es werden regelmäßig Updates veröffentlicht. Wenn du schon immer mal Pikachu eine Schrotflinte in die Hand drücken und gemeinsam eine Farm aufbauen wolltest, Palworld ist genau deine Art von Verrücktheit.

19. Monster Hunter: World

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Treten Sie einMonster Hunter: World und mach dich darauf gefasst, demütig zu werden. Hier geht es nicht nur darum, großen Monstern nachzustellen – es geht darum, sie zu studieren, sie zu überleben und sie schließlich als Rüstung zu tragen. CapcomsDer gewaltige Sprung in ein offenes, lebendiges Ökosystem versetzt dich in pulsierende Biome, in denen alles frisst, kämpft und flieht – genau so, wie es sein sollte.

Der Kampf? Oh, der ist wirklich tiefgründig. Mit 14 Dank der unterschiedlichen Waffen fühlt sich jeder Hieb, jeder Schuss und jeder Schlag bedeutungsvoll an. Ziehst du es vor, mit einem Langschwert Schwänze abzuschneiden oder mit einer schweren Armbrust Schuppen wegzuschießen? Deine Waffe ist deine Identität. Jagden sind nicht nur Kämpfe – sie sind Rätsel, und jedes Monster trägt eine Geschichte in seinen Narben und seiner Wut.

Der Koop-Modus besticht durch einen nahtlosen Drop-in-Multiplayer, bei dem Freunde (oder Fremde) jederzeit ins Geschehen einsteigen können. Und lassen Sie uns darüber sprechen Iceborne Erweiterung – es ist praktisch eine Fortsetzung mit eisigen Monstern und brutalen Jagden.

Klar, die Handlung ist dünn und der Lernaufwand kann ganz schön hoch sein, aber sobald du deinen ersten Ältesten Drachen besiegt hast, wirst du es verstehen.

20. Metapher: ReFantazio

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

Macht Platz, gewöhnliche Fantasy-RPGs – Metapher: ReFantazio ist nicht hier, um auf Nummer sicher zu gehen. Von den brillanten Köpfen hinter PersonAtlus präsentiert eine kühne neue Welt, in der politische Intrigen, gesellschaftliche Spaltungen und monströse Schlachten aufeinanderprallen. Im Königreich Euchronia versetzt, gerätst du mitten in eine tödliche magische Wahl, bei der über den nächsten Herrscher entschieden wird. Kein Druck, oder?

Der Kampf ist eine raffinierte Neuinterpretation klassischer Strategiespiele, die durch das Archetypen-System eine besondere Würze erhält. Mit diesem System kannst du deinen Kampfstil ganz nach Belieben anpassen. Du musst nicht mehr immer wieder denselben Zug ausführen; stattdessen kannst du dich anpassen, Schwachstellen ausnutzen und deine Gegner überlisten. Jeder Kampf fühlt sich gleichzeitig vertraut und doch ganz neu an.

Optisch? Einfach umwerfend. Stell dir eine barocke Fantasiewelt vor, getaucht inAtlus’ typischer Stil. Der Soundtrack schwankt zwischen eindringlich-schöner und mitreißender Musik und passt perfekt zur Stimmung des Spiels.

Für Neulinge kann das Spiel zunächst etwas überwältigend sein, aber sobald man den Dreh raus hat, kann man gar nicht mehr aufhören.

Xbox One-Spiele für Paare

Möchtest du euren gemeinsamen Abend auf ein neues Level heben? Schauen wir uns das einmal an at einige derDie besten Koop-Spiele für Xbox die sich perfekt für Paare eignen, die gemeinsam etwas unternehmen, lachen und vielleicht sogar ihre Kommunikationsfähigkeiten auf die Probe stellen möchten.

Es braucht zwei – Ein meisterhaft gestaltetes Abenteuer, das ausschließlich im Koop-Modus gespielt werden kann und Beziehungsprobleme in eine skurrile, actiongeladene Reise verwandelt. Mit seinen sich ständig wandelnden Spielmechaniken und seiner herzergreifenden Geschichte ist es das ultimative Spiel für Paare, die bereit sind, zusammenzuarbeiten und Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

– Ein meisterhaft gestaltetes Abenteuer, das ausschließlich im Koop-Modus gespielt werden kann und Beziehungsprobleme in eine skurrile, actiongeladene Reise verwandelt. Mit seinen sich ständig wandelnden Spielmechaniken und seiner herzergreifenden Geschichte ist es das ultimative Spiel für Paare, die bereit sind, zusammenzuarbeiten und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Liebende in einer gefährlichen Zeit – Wenn ihr Lust auf etwas Chaotischeres habt (im positiven Sinne), steuert ihr in diesem Spiel gemeinsam mit eurem Partner ein neonfarbenes Raumschiff durch feindliche Galaxien. Das Gleichgewicht zwischen Schilden, Waffen und Navigation erfordert nahtlose Teamarbeit – oder zumindest jede Menge Gelächter, wenn mal was schiefgeht.

– Wenn ihr Lust auf etwas Chaotischeres habt (im positiven Sinne), steuert ihr in diesem Spiel gemeinsam mit eurem Partner ein neonfarbenes Raumschiff durch feindliche Galaxien. Das Gleichgewicht zwischen Schilden, Waffen und Navigation erfordert nahtlose Teamarbeit – oder zumindest jede Menge Gelächter, wenn mal was schiefgeht. Bergbau, Handwerk – Der Sandbox-Klassiker, in dem Paare gemeinsam bauen, erkunden und überleben können. Ob ihr nun euer Traumhaus baut, Zombiehorden überlebt oder endlose Biome erkundet, Bergbau, Handwerk kann so entspannend oder abenteuerlich sein, wie du es dir wünschst.

Xbox One-Spiele für Kinder

Auf der Suche nach dem perfekten Xbox One Spiele für Kinder? Hier sind drei Titel, die Spaß, Sicherheit und stundenlange Unterhaltung für junge Spieler versprechen!

Fruit Ninja Kinect 2 – Dieses Spiel macht das Obstschneiden zu einem super spannenden Erlebnis. Es handelt sich um ein bewegungsgesteuertes Spiel, das Kinder dazu anregt, sich zu bewegen, während sie fliegenden Früchten ausweichen, sich drehen und diese zerschneiden. Es macht nicht nur Spaß und ist voller Energie, sondern verbindet das Spielen garantiert mit ein bisschen lustiger Bewegung!

– Dieses Spiel macht das Obstschneiden zu einem super spannenden Erlebnis. Es handelt sich um ein bewegungsgesteuertes Spiel, das Kinder dazu anregt, sich zu bewegen, während sie fliegenden Früchten ausweichen, sich drehen und diese zerschneiden. Es macht nicht nur Spaß und ist voller Energie, sondern verbindet das Spielen garantiert mit ein bisschen lustiger Bewegung! Team Sonic Racing – Ein echter Leckerbissen für Geschwindigkeitsliebhaber. Das ist eines der besten Sonic Spiele für Kinder, die den Nervenkitzel rasanter Rennspiele mit Zusammenarbeit und Teamgeist verbinden. Kinder können sich ihr Lieblingsspiel aussuchen Sonic Die Charaktere rasen über brillant gestaltete Rennstrecken, teilen coole Power-Ups und helfen ihren Teamkollegen, die Ziellinie zu überqueren. Es ist rasant, macht Spaß und steckt voller rasanten Eskapaden!

– Ein echter Leckerbissen für Geschwindigkeitsliebhaber. Das ist eines der besten Sonic Spiele für Kinder, die den Nervenkitzel rasanter Rennspiele mit Zusammenarbeit und Teamgeist verbinden. Kinder können sich ihr Lieblingsspiel aussuchen Sonic Die Charaktere rasen über brillant gestaltete Rennstrecken, teilen coole Power-Ups und helfen ihren Teamkollegen, die Ziellinie zu überqueren. Es ist rasant, macht Spaß und steckt voller rasanten Eskapaden! Spyro: Reignited Trilogy – Der beliebte lila Drache ist in einer völlig neuen Gestalt zurück. Das Spiel wurde grafisch überarbeitet, um ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten. Ihre Kinder können durch fantasievolle Welten reisen, knifflige Rätsel lösen und in drei derSpyros legendäre Abenteuer.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen der Xbox One und der Xbox One S?

The Xbox One S ist kleiner, unterstützt die Wiedergabe von 4K-Videos und HDR und bietet im Vergleich zum Original eine etwas bessere Leistung Xbox One.

Werden für die Xbox One noch Spiele entwickelt?

Nein, Microsoft konzentriert sich jetzt auf Xbox Series X/S, aber viele neue Spiele sind nach wie vor kompatibel mit Xbox One.

Kann man Xbox One-Spiele auf der Xbox Series X spielen?

Ja!Xbox Series X bietet Abwärtskompatibilität für die meisten Xbox One Spiele mit besserer Leistung.

Sind Xbox 360-Spiele mit der Xbox One abwärtskompatibel?

Ja, aber nicht alle. Viele beliebte Xbox 360 Spiele sind abwärtskompatibel auf Xbox One, aber du solltest die Liste der unterstützten Spiele überprüfen.