Die 15 besten Weltraumspiele für alle Weltraumreisenden im Jahr 2025

Der Kosmos ist unermesslich, geheimnisvoll und unendlich faszinierend, ebenso wie die Die besten Weltraumspiele die jemals unsere Bildschirme bereichert haben. Schließlich sind es gerade diese unendlichen Möglichkeiten, in denen wir oft die magischsten Erlebnisse entdecken, die uns noch jahrelang im Gedächtnis bleiben, denn hier können wir alles sein und alles tun.

Willst du auf einem wilden fremden Planeten überleben, Kolonien gründen und Allianzen schmieden? Kein Problem. Vielleicht möchtest du lieber eine Raumschiff-Flotte befehligen, in den Kampf ziehen und Weltraumschlachten für dein Imperium gewinnen? Aye, Captain! Oder willst du lieber ein galaktischer Abenteurer sein, deine eigene Crew leiten und mutig die atemberaubendsten Missionen in Angriff nehmen? Sag einfach Bescheid.

Doch alle guten Dinge müssen einmal enden, und früher oder später machen wir uns wieder auf den Weg, auf der Suche nach mehr. Glücklicherweise ist es genau wie in unserem eigenen Universum, Die Spielebibliothek von Space wächst ständig . Ganz gleich, wie erfahren du bist oder welche Art von Spielen du bevorzugst – vielleicht wartet dein nächstes Lieblings-Weltraumabenteuer schon gleich um die Ecke auf dich.

Da es ziemlich mühsam sein kann, sich durch all diese Inhalte zu wühlen und das zu finden, wonach man sucht, habe ich ein Raumschiff voller galaktischer Empfehlungen vollgepackt und es auf den Weg zu euch geschickt. Es wird gleich hier unten eintreffen, wo ihr die besten Tipps, kurze Rezensionen dazu, was sie besonders macht, und – falls ihr bereit seid, direkt loszulegen – ein paar tolle Spielangebote findet, mit denen ihr sofort loslegen könnt. Los geht’s!

Top-Auswahl: Die besten Weltraumspiele

Es dürfte dir wahrscheinlich schwerfallen, ein Spielgenre zu finden, das sich nicht für ein Weltraum-Thema eignet. Das bedeutet aber auch, dass es unzählige Optionen gibt, aus denen du wählen kannst, was die Suche nach dem Richtigen um einiges komplizierter macht. Aber keine Sorge, denn ich habe die Crème de la Crème für dich zusammengestellt, und hier kannst du dir die Auswahlliste ansehen:

Mass Effect: Legendary Edition (2021) – eine spannende RPG-Trilogie in einem Paket. Werde zum Schlüssel für das Überleben allen empfindungsfähigen Lebens in unserer Galaxie. Outer Wilds (2019) – Tauche ein in ein magisches Abenteuer voller Neugier, kosmischer Geheimnisse und gerösteter Marshmallows. No Man’s Sky (2016) – Erkunde, überlebe, kämpfe und handle in einem unendlichen Universum mit grenzenlosen Möglichkeiten. Destiny 2 (2017) – Im Kern ein Ego-Shooter, bietet es eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Genres, die man sowohl alleine als auch mit Freunden erleben kann. Starfield (2023) – Begeben Sie sich auf ein weitreichendes Weltraum-RPG-Abenteuer in einer weitläufigen Milchstraße des 24. Jahrhunderts.

Beachten Sie bitte, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf die vollständige Liste ist. Ich habe die Spiele ausgewählt, gespielt und analysiert 15 Spieletitel Insgesamt möchte ich euch heute darüber berichten, also lest weiter, um das Beste aus diesem Artikel herauszuholen.

Die 15 besten Weltraumspiele, die jeder Weltraumfan spielen solltey

Es gibt viele Dinge, die nötig sind, um ein Weltraumspiel wirklich großartig zu machen. Zum Beispiel faszinieren mich immer wieder eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, abwechslungsreiche Welten, einzigartige Elemente und eine fesselnde Atmosphäre. Gleichzeitig schätze ich auch stets die Freiheit, die diese Spiele bieten – sowohl bei der Erkundung als auch beim Entwerfen meiner eigenen Geschichte. Und was Herausforderungen angeht, liebe ich es, immer wieder überrascht zu werden, sei es durch Kämpfe, Rätsel oder moralische Dilemmata.

Zwar können sich die Anforderungen je nach Spielgenre natürlich unterscheiden, doch bestehen die Variationen in der Regel aus ähnlichen Zutaten. Die eigentliche Frage ist nur, wie gut jemand damit ein Gericht zaubern kann. Nachfolgend findest du daher die besten Gerichte, die die Köche der Weltraumspiele je auf den Tisch gebracht haben. Guten Appetit.

1. Mass Effect: Legendary Edition

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2021 BioWare

Ich bin bei dieser Wahl vielleicht ein bisschen voreingenommen, da die Mass Effect Diese Trilogie hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, aber das heißt nicht, dass diese Wahl unangebracht ist. Als wohl beste Trilogie der Spielewelt gelten diese Meisterwerke nach wie vor als Maßstab für jedes Weltraum-Rollenspiel.

Diese actiongeladene Reise, gespickt mit einer unglaublichen Geschichte und einigen schwierigen Entscheidungen, nimmt dich mit auf ein spannendes Weltraumabenteuer, das du nie vergessen wirst. Die Entscheidungen, die du triffst, wirken sich auf alle Spiele aus und beeinflussen nicht nur dich und deine Crew, sondern auch alles empfindungsfähige Leben in der Galaxie.

Auch wenn die Originalspiele vielleicht etwas veraltet wirken, Mass Effect: Legendary Edition bietet uns die überarbeitete Trilogie mit allen DLCs. Zum Preis eines einzelnen Spiels bekommst du ungefähr 60–140 Stunden atemberaubende Inhalte, die Sie nicht enttäuschen werden. Wenn Sie also Weltraum-RPGs mögen, ist die „Mass Effect“-Trilogie ein absolutes Muss.

2. Outer Wilds

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2019 Mobius Digital, Annapurna Interactive

Auf den ersten Blick, Outer Wilds mag auf den ersten Blick ziemlich oberflächlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Mach dich vielmehr auf eine Überraschung gefasst, denn dieses einzigartige Werk ist nicht nur tiefer als der Ozean, sondern gehört sogar zu den besten Indie-Spieleda draußen.

Du bist ein junger Weltraumforscher, der die kosmischen Geheimnisse eines Sonnensystems lüftet, das in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist. Es ist ein storybasiertes Spiel voller wunderbarer Rätsel in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt. Die meisten, die es gespielt haben, würden dir sagen, dass man es am besten erlebt, wenn man sich ganz unvoreingenommen darauf einlässt, und da stimme ich voll und ganz zu.

Mit einemMetascore of 85 und einDampf Spielerpunktzahl von 96, Outer Wilds hat weltweit Beifall gefunden. Während ein durchschnittlicher Durchspielzeitraum bei etwa 17 bis 30 Stunden liegt, hängt die Länge deiner Reise ganz allein von dir ab – aber jede Minute, die du darin verbringst, wird sich lohnen. Es ist ein Erlebnis wie kein anderes, und angesichts des geringen Preises lohnt es sich, es auszuprobieren, selbst wenn du nicht besonders gut im Lösen von Rätseln bist.

3. No Man’s Sky

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2016 Hallo, liebe Spieler

No Man’s Sky hatte einen sehr holprigen Start, da es schon damals viele seiner großspurigen Versprechen nicht einhalten konnte 2016. Auch wenn es damals vielleicht gescheitert ist, hat es seitdem eines der größten Comebacks in der Geschichte der Videospiele hingelegt und sich seinen Wert und Respekt zurückerobert.

Allgemein als eines der besten anerkannt Simulationsspiele, No Man’s Sky nutzt generative KI, um seinen Spielern ein endloses Abenteuer zu bieten. Was du daraus machst, liegt ganz bei dir. Erkunde Milliarden verschiedener Planeten, überstehe die rauen Umgebungen und baue dir eine Basis. Fliege mit deinem Raumschiff, treibe Handel mit anderen Abenteurern und stürze dich in Weltraumkämpfe. Folge einer fesselnden Geschichte und hab Spaß mit deinen Freunden. Genau wie die Spielwelt sind auch die Möglichkeiten grenzenlos.

4. Destiny 2: Die endgültige Gestalt

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2017 Bungie

Schlüpfe in die Rolle eines der Wächter – der höchsten Klasse der Krieger der Erde, die von einer geheimnisvollen Kraft namens „Licht“ gestärkt werden. Gemeinsam mit anderen Spielern hast du die Aufgabe, die letzte sichere Stadt der Menschheit zu beschützen, was dich auf großartige Abenteuer durch vielfältige fremde Welten führt.

Zweifellos eines der besten Ego-Shooter mit MMO-Elementen, Destiny 2 ist eine einzigartige Mischung, die sich perfekt für das Spielen im Alleingang oder mit Freunden eignet. Du kannst problemlos unzählige Stunden mit einer großartigen Kampagne, Dungeons, Raids, Nightfalls, dem Herstellen von Gegenständen und sogar mit PvP-Kämpfen gegen andere Spieler verbringen.

Mit einemMetascore of 85 und insgesamt sehr positiv Dampf Bewertung basierend auf 615,000 Den Bewertungen zufolge ist das Spiel in seiner Art wirklich großartig. Noch besser ist, dass die Basis Destiny 2 Das Spiel ist kostenlos, sodass du es ohne Kosten aus erster Hand erleben kannst. Und wenn du nach all diesen Inhalten Lust auf mehr hast, warten jede Menge ebenso gute DLCs auf dich.

5. Starfield

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Xbox Series X/S 2023 Bethesda Game Studios

Wenn man Skyrim mit Fallout 4 vermischen und ins All schicken würde, bekäme man Starfield – the das neueste Abenteuer der weltberühmten Bethesda Game Studios. Mit seinem holprigen Start und dem späteren Comeback sowie vielen Spielelementen ähnelt dieses Action-RPG stark „No Man’s Sky“. Auch wenn es anfangs Leistungsprobleme gab, würde ich es definitiv als eines der besten bezeichnen Open-World-Spieleda draußen.

Dieses gewaltige, auf den Einzelspielermodus ausgerichtete Spiel bietet alles, was sich ein Weltraumforscher wie ich – und wahrscheinlich auch du – nur wünschen kann. Gestalte deinen Charakter individuell und stürze dich in unzählige Quests, oder baue dein eigenes Raumschiff und steuere es zu über 1.000 Planeten und Monde wo du blühende Kolonien gründen kannst. Oder du wirst ein blutrünstiger Pirat und kämpfst gegen das Gesetz. Genau wie in dieser weiten Milchstraße des 24. Jahrhunderts liegt die Entscheidung ganz bei dir.

6. Marvels Guardians of the Galaxy

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2021 Eidos-Montréal, Marvel Entertainment

Obwohl es von einem der bekanntesten Comic-Verlage der Welt stammt, ist Marvels „Guardians of the Galaxy“ überraschenderweise fast völlig unter dem Radar geblieben. Ich bin sogar der Meinung, dass es trotz des Gewinns des Preises für die „Beste Erzählung“ letztendlich zu einem der am meisten unterschätzten Spiele aller Zeiten geworden ist. Ich erkläre euch gerne, warum:

Egal, ob du ein Marvel-Fan bist oder keine Ahnung davon hast – solange dir ein urkomisches Weltraum-Action-Abenteuer für Einzelspieler zusagt, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Klar, die Kämpfe machen zwar Spaß, können aber mit der Zeit etwas eintönig werden, und man kann dieses Universum nicht frei erkunden, egal wie interessant es auch erscheinen mag. Aber alles andere ist verdammt nah an der Perfektion.

Die Geschichte wird dich von Anfang bis Ende fesseln. Als Star-Lord führst du die „Gärtner“ – pardon, die „Guardians of the Galaxy“ –, während diese neuen Teamkollegen ihre Dynamik finden, über sich hinauswachsen und dabei die Galaxie vor einer gewaltigen Bedrohung retten.

Diese Reise wird jeden, auch dich, zum Lachen und Weinen bringen und dazu, zu einem der großartigsten Soundtracks, die es je in einem Videospiel gab, mit dem Kopf zu nicken. Ach ja, und falls dir das Spiel zu linear erscheint: Keine Sorge, denn als Kapitän dieser Crew erwarten dich jede Menge Entscheidungen.

7. Kerbal Space Program

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2015 Squad, Flying Tiger Entertainment, Inc.

Hast du schon einmal davon geträumt, deine eigene Raumstation zu besitzen und zu leiten? Vielleicht wolltest du schon immer astronomische Entdeckungen machen, Raketen bauen und buchstäblich nach den Sternen greifen? Na, dann Kerbal Space Program (KSP) ist genau das, was du brauchst.

Auch wenn sich diese Weltraumsimulation auf ein fiktives Sonnensystem beschränkt, ist sie keineswegs kurz, und man kann davon ausgehen, dass man leicht Hunderte von Stunden darin verbringen wird. Im Gegensatz zu anderen Spielen auf dieser Liste, bei denen es beim Bau des Raumschiffs meist vor allem darum geht, es schnell, leistungsstark und cool zu gestalten, muss man hier an alles denken. Aerodynamik, Gewicht und Stabilität sind nur einige der Faktoren, die darüber entscheiden, ob Ihre Kreation einen anderen Planeten erreicht oder es nicht schafft, die Umlaufbahn zu durchbrechen.

Wenn du realistische Spiele magst, die dich wirklich zum Nachdenken anregen, ist diese Wahl letztendlich ein Kinderspiel. KSPbesitzt eineMetascore of 88und ist ein solider10 on Dampfmit über100,000 Nutzerbewertungen, die, wie ich finde, für sich sprechen.

8. Star Wars: Ritter der Alten Republik

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Mobilgeräte 2003 BioWare, Aspyr

Dieses strategische Rollenspiel stammt aus den Anfängen von BioWares goldenem Zeitalter und ist damit deutlich älter als die übrigen Titel auf dieser Liste. Tatsächlich ist es so alt, dass es in den USA legal ein Bier kaufen dürfte. Aber täuscht euch nicht – es gibt gute Gründe, warum ich über „Star Wars“ spreche: Ritter der Alten Republik (KOTOR)heute.

Als es damals zum ersten Mal erschien 2003Dieses Spiel war revolutionär, sowohl als Rollenspiel als auch als Star-Wars-Spiel. Es spielt Tausende von Jahren vor den Filmen, SCHMUTZIG bot den Spielern die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte in diesem faszinierenden Universum zu erzählen.

Die Geschichte ist nicht nur facettenreich, sondern verzweigt sich auch, da unsere Entscheidungen sie über das gesamte Spiel hinweg prägen. Die Auswirkungen unserer Entscheidungen zeigen sich sowohl in den Dialogen als auch in den Beziehungen zu unseren Begleitern und im Gameplay. Und natürlich sind die Charaktere, die wir erschaffen, ganz und gar unsere eigenen – vielleicht ist das Gras auf der Dunklen Seite tatsächlich grüner, und es liegt an dir, das herauszufinden.

Dieses Spiel hat mich in die Welt der Rollenspiele eingeführt und gehört bis heute zu meinen schönsten Spiel-Erinnerungen. Wenn euch die veraltete Grafik und die etwas langsam voranschreitende Handlung nichts ausmachen, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen, zumal es spottbillig ist.

9. Kind

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One, Switch 2016 id Software, Panic Button Games

Hast du dich schon mal gefragt, wie es wohl ist, der Boss im Spiel zu sein? Möchtest du das herausfinden und es auf dem Mars erleben? Wenn deine Antwort „Ja“ lautet, dann gibt es kein passenderes Spiel für ein solches Erlebnis.

Der erste Teil des Soft-Reboots dieser zeitlosen Klassiker-Reihe, Sohn bleibt seinen brutalen, rasanten FPS-Wurzeln treu und belebt das gesamte Spielerlebnis gleichzeitig mit moderner Grafik und modernem Gameplay neu.

Schlüpfe in die Rolle eines uralten Kriegers, der nur als „Doom Slayer“ bekannt ist, als er im Jahr 2149 auf dem Mars. Es wurden einige höchst unethische Experimente durchgeführt, ein Tor zur Hölle wurde geöffnet, und die Invasion der Dämonen ist bereits in vollem Gange. Nun liegt es an dir und nur an dir, dies zu verhindern.

Mach dich bereit, deine Gegner zu zerfleischen, während du über das Schlachtfeld rennst und jede Waffe einsetzt, die dir zur Verfügung steht – und das alles zu progressiver Metal-Musik, die dich besser in Stimmung bringt als eine ganze Kiste Red Bull. Wenn du Ego-Shooter magst, Sohn ist unerlässlich.

10. Die Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2019 Obsidian Entertainment, Virtuos

Die Outer Worlds ist ein fantastisches Rollenspiel von einem der größten Namen des Genres, Obsidian Entertainment. Nicht zu verwechseln mit „Outer Wilds“, das ebenfalls im Jahr 2019Dieses von Kritikern hochgelobte Spiel ähnelt „Fallout: New Vegas“ sehr, nur dass es im Weltraum spielt.

Das Spiel spielt in einer retro-futuristischen, von Konzernen kontrollierten Kolonie am Rande der Galaxie. Die Handlung ist wunderbar witzig, voller Satire und schwarzem Humor. Sie lässt dem Spieler jedoch auch viel Raum, seine eigene Geschichte zu gestalten, da das, was man sagt, und die Entscheidungen, die man trifft, einen echten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben.

Auch wenn dieser Titel für ein Rollenspiel etwas kurz war, bietet er dennoch zumindest 25 Stunden des Spielvergnügens, wenn man nicht versucht, das Ende zu überstürzen. Je nachdem, ob man sich auf ein längerfristiges Engagement einlassen möchte oder nicht, könnte dies tatsächlich ein Pluspunkt sein. In unserer hektischen Welt ist es oft schwierig, Hunderte von Stunden für ein einziges Spiel aufzubringen. Daher, Die Outer Worlds bietet alles, was man sich von einem retro-futuristischen Weltraumspiel wünschen kann, ohne dabei zu langatmig zu werden.

11. FTL: Schneller als das Licht

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Mobilgeräte 2012 Teilspiele

Rein vom Aussehen her, FTL: Schneller als das Licht Es mag wie ein einfaches Spiel wirken, das vielleicht ein paar Abende lang Spaß macht, bevor man sich unweigerlich daran sattspielt. Aber lass dich nicht täuschen, denn hinter dieser schlichten Fassade verbirgt sich ein Juwel unter den Echtzeit-Strategie-Roguelikes.

Mach dich bereit, ein Raumschiff zu steuern, das mit wichtigen Informationen für die Föderation durch die Sterne fliegt, während es von der Rebellenflotte verfolgt wird. Um dein Ziel zu erreichen und deine Mission zu erfüllen, musst du dein Schiff – einschließlich der Besatzung, der Waffen und aller Systeme – steuern, dich in Echtzeitkämpfen behaupten und verschiedene zufällige Ereignisse erfolgreich meistern.

Genau wie in den besten Roguelike-SpieleEs gibt keine zweite Chance. Wenn dein Schiff zerstört wird und deine Crew ums Leben kommt, hast du versagt und musst von vorne beginnen. Wenn du dich jedoch einer solchen Herausforderung gewachsen fühlst, brauchst du nicht weiterzusuchen.

12. Dead Space

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5, Xbox Series X/S 2023 Motive Studio

Wenn du mich fragst, gibt es kaum etwas, das so beängstigend ist wie Survival-Horror im Weltraum. Doch obwohl es in diesem Genre jede Menge Potenzial für Spiele gibt, ist es gar nicht so einfach, wie es klingt. Zum Glück, Dead Space hat es genau auf den Punkt gebracht.

In dieser makellosen Neuverfilmung des 2008 In diesem Klassiker schlüpft der Spieler in die Rolle von Isaac Clarke. Als Ingenieur kommst du an Bord eines riesigen Bergbau-Raumschiffs, um Reparaturen durchzuführen, nur um festzustellen, dass es vollständig von schrecklichen, zombieähnlichen Kreaturen überrannt wurde. Bevor du fliehen kannst, musst du deine vermisste Freundin finden und die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdecken – und dabei versuchen, nicht den Verstand zu verlieren.

Obwohl „Dead Space“ zahlreiche Action-Elemente in sein Gameplay integriert, bleibt es im Kern ein Survival-Horror-Spiel. Die hervorragend geschriebene Geschichte wird dich bis zum Schluss fesseln und dich froh sein lassen, dass das alles nur ein Spiel war. Um diesem Albtraum zu entkommen, reicht es nicht aus, einfach die erste Waffe zu schnappen, die du findest, und auf alles zu schießen, was sich bewegt. Bist du bereit?

13. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5, Xbox Series X/S 2024 Saber Interactive

Die neueste Folge der Warhammer 40,000 Die Spielreihe holt uns aus unserer gewohnten Rolle als Stratege heraus. Genau wie sein Vorgänger, Space Marine 2 versetzt uns mitten ins Kampfgeschehen der düsteren Zukunft des 41. Jahrtausends, und mehr Spaß könnte es gar nicht machen.

Mach dich bereit, diese düstere Welt mit den Augen eines Ultramarines zu erleben, während du als der legendäre Captain Titus in die epischsten und filmreifsten Schlachten ziehst. Dieses packende Third-Person-Action-Spiel bietet eine großartige Geschichte und ein äußerst fesselndes Gameplay, das du allein oder mit bis zu zwei Freunden genießen kannst. Und falls du nach der Rettung der Menschheit noch nicht genug hast, ist der PvP-Modus ein echter Knaller, der dich nicht enttäuschen wird.

Einfach gesagt: Das Schicksal der Menschheit und der gesamten Galaxis liegt in deinen Händen. Fühlst du dich heute wie ein Held? Bist du bereit, dem Ruf des Imperators zu folgen und zu zeigen, wozu die Größten des Imperiums fähig sind?

14. Helldivers 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5 2024 Arrowhead Game Studios

Magst du Filme wie „Spaceship Troopers“, „Terminator“ und „Krieg der Welten“? Suchst du außerdem nach einer Möglichkeit, mit bis zu drei Freunden oder anderen Spielern richtig Spaß zu haben? Dann bist du hier genau richtig, denn ich habe genau das Richtige für dich.

Ein kooperativer Third-Person-Shooter, Helldivers 2findet statt im 22. Jahrhundert. Hundert Jahre nach dem Sieg im Ersten Galaktischen Krieg sieht sich Super Earth erneut mit neuen und sehr alten Bedrohungen konfrontiert. Nun ruft sie erneut ihre Elitesoldaten, die Helldivers, auf den Plan, damit diese ihre unerschütterliche Treue zu ihrem Planeten unter Beweis stellen und ihre Heimat verteidigen.

Auch wenn die Handlung eher spärlich ist, ist das Spiel sehr fesselnd und unterhaltsam. Es porträtiert auf satirische Weise „Super Earth“, einen extrem faschistischen Planeten, dessen Bewohner bereit sind, für ihre Heimat alles zu geben. Die Online-Community schlüpft hervorragend in die Rolle dieser Patrioten, was die meisten Interaktionen sehr unterhaltsam macht.

Das Gameplay ist genauso großartig. Während du Freiheit und Demokratie unter den Feinden verbreitest, schlüpfst du in die Rolle eines Elitesoldaten, der sich in die höllischsten Kampfzonen stürzt, wo nur Taktik und Teamwork dir helfen können, der Super Earth Ruhm zu verschaffen. Kurz gesagt: Meine Kumpels und ich haben mindestens hundert Stunden in dieses Spiel gesteckt, und es hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich nenne das eine großartige Investition.

15. Stellaris

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2016 Paradox Development Studio, Tantalus Media

Fällt es dir zu unbedeutend vor, ein Held zu sein oder nur ein einziges Raumschiff zu steuern? Vielleicht möchtest du lieber die Zukunft der gesamten Galaxis mitgestalten. Wenn das nach deinem Geschmack ist, dann Stellaris ist genau das, wonach du suchst.

Dieses großartige Strategiespiel verbindet Erkundung, Diplomatie und Kriegsführung und bietet dir dabei umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten sowie endlosen Wiederspielwert. Du übernimmst die Führung einer Weltraumzivilisation, die sich vielleicht zum größten Imperium entwickeln könnte, das die Welt je gesehen hat.

Wenn du gerne strategisch spielst und an einer guten Science-Fiction-Geschichte nicht vorbeikommst, bietet Stellaris ein wahrhaft einzigartiges und fesselndes Erlebnis, das du anderswo wahrscheinlich nicht finden wirst. Und falls du noch einen zusätzlichen Anreiz brauchst: Dieses Spiel wird von seinen Entwicklern wirklich geliebt und erhält regelmäßig Updates und Erweiterungen, sodass es immer etwas gibt, worauf du zurückkommen kannst.

Die besten Koop-Weltraumspiele

Während manche Geschichten am besten im Einzelspielermodus erlebt werden, gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam mit Freunden ein verrücktes Science-Fiction-Abenteuer zu erleben. Zum Glück gibt es, wenn es um die besten Koop-SpieleDiese Auswahl zum Thema Weltraum bietet Ihnen einige tolle Optionen zur Auswahl.

Wenn du auf entspannte Weise Zeit mit deinen Freunden verbringen willst, würde ich vorschlagen, No Man’s Sky. Im Spiel kannst du Gruppen mit bis zu 4 Spieler So kannst du den Kosmos erkunden, coole Stützpunkte errichten und vielleicht nebenbei ein paar Missionen absolvieren.

So kannst du den Kosmos erkunden, coole Stützpunkte errichten und vielleicht nebenbei ein paar Missionen absolvieren. Wenn du auf der Suche nach einem intensiveren Erlebnis aus der Ich-Perspektive bist, das du mit deinen Freunden teilen kannst, ist die naheliegende Wahl Destiny 2. Der Mehrspielermodus ist das Herzstück dieses Spiels. Das bedeutet, dass jedes Koop- und Wettkampferlebnis, einschließlich der Kampagne, die größtenteils für bis zu 3 Spieler , spielt in derselben Welt.

, spielt in derselben Welt. Dann haben wirWarhammer 40.000: Space Marine 2. Auch wenn dieses Spiel in erster Linie ein storybasiertes Erlebnis ist, lässt es sich vollständig in bis zu Koop-Modus für 3 Spieler . Sobald du die Galaxie gerettet hast, kannst du außerdem deine Fähigkeiten im PVP-Modus „Eternal War“ unter Beweis stellen.

. Sobald du die Galaxie gerettet hast, kannst du außerdem deine Fähigkeiten im PVP-Modus „Eternal War“ unter Beweis stellen. Für alle, die einen eher taktischen Shooter suchen, ist eines der besten Koop-Weltraumspiele Helldivers 2. Tatsächlich dreht sich bei diesem Spiel alles um Teamwork, und meiner Erfahrung nach macht es unendlich viel mehr Spaß mit einem Team von bis zu 4 Spieler .

. Und zu guter Letzt – Stellaris. Wenn du dich für Großstrategiespiele begeisterst und Leute kennst, denen es genauso geht, kannst du eine gemeinsame Galaxie für bis zu 32 Spieler. Ein galaktischer Krieg dieser Größenordnung ist wirklich ein beeindruckender Anblick.

Häufig gestellte Fragen

Gibt es gute Weltraum-RPGs?

Ja, es gibt viele großartige Weltraum-RPGs, wie zum Beispiel Mass Effect: Legendary Edition, Starfield, Star Wars: Ritter der Alten RepublikundDie Outer Worlds.

Welches ist das beliebteste Weltraum-MMO?

Destiny 2 ist wahrscheinlich das beste Weltraum-MMO, das man finden kann, vor allem, wenn man ein Fan von Ego-Shootern ist.

Was ist das beste Weltraum-Abenteuerspiel?

No Man’s Sky ist wahrscheinlich das beste Weltraum-Abenteuerspiel, das es gibt, da sein Sandbox-Modell es dem Spieler ermöglicht, überall hinzugehen und alles zu tun.