Die 14 besten Vampirspiele für blutrünstige Nachtwandler im Jahr 2026

Auf der Suche nach dem Die besten Vampir-Spiele Das ist nicht gerade die einfachste Aufgabe. Ich habe mich tief in die dunkelste Nacht begeben und einige der blutigsten Titel ausgegraben, denen es gelingt, die Gefahr, das Geheimnisvolle und die Atmosphäre dieser Welten der Finsternis und all dessen, was in ihnen liegt, wirklich einzufangen.

Was auch immer dein Ding ist, der Spaß wartet schon auf dich. In diesem Artikel stellen wir dir die besten Vampir-Spiele vor. Ach ja, und falls dir etwas so sehr ins Auge springt, dass du den Blick gar nicht mehr abwenden kannst: Ich werde auch Links zu einigen tollen Angeboten einfügen, mit denen du sofort loslegen kannst.

Unsere Top-Auswahl an Vampir-Spielen

Es ist ganz klar, dass gute Vampirspiele in der Lage sein müssen, bei ihren Spielern ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen.

Ich habe ein paar Titel für dich, die dir vielleicht genau das bieten, wonach du suchst. Hier ist eine kurze Liste meiner Favoriten:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004) – Entdecke die Schattenseiten des Los Angeles des 21. Jahrhunderts und tauche dabei in die Welt der Vampirpolitik, moralischen Dilemmata und blutigen Auseinandersetzungen ein. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (2025) – Tauche ein in ein düsteres, neu interpretiertes Seattle, in dem uralte Clans um die Macht kämpfen und jede Entscheidung deinen Aufstieg in der blutgetränkten Vampirhierarchie bestimmt. Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing (2013) – Schlüpfe in die Rolle des Sohnes des legendären Van Helsing und tauche ein in die Welt des Gothic-Noir, um sie von allem Bösen zu befreien.

Passend zu diesem Thema, Ich habe dir insgesamt 13 Titel mitgebracht, Und es gibt noch eine ganze Menge Details zu den bereits genannten Punkten, die ich euch gerne erzählen möchte. Lest weiter, um die vollständige Liste zu sehen und alle spannenden Details zu erfahren.

Die 14 besten Vampir-Spiele: Versenke deine Zähne in diesen Klassikern

Von Gothic-RPGs bis hin zu rasanten Slayer-Spielen – das sind die besten Vampirspiele, die Unsterblichkeit, Macht und den Hunger, der alles antreibt, einfangen. Bist du bereit, die Nacht zu umarmen? Dann lass uns loslegen.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2004 Urheber Troika Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Vampire: The Masquerade – Bloodlines (VTMB)ist ein sehrein besonderes Horrorspiel. Nachdem es eine ganze Reihe von Entwicklungsschwierigkeiten durchgemacht hatte, musste dieses ambitionierte Spiel auf den Markt gebracht werden, bevor die Entwickler es fertigstellen konnten.

Nicht nur das, sondern es musste sich auch gegen einige der größten Titel jener Zeit durchsetzen. Doch dank seiner Brillanz, VTMB Es gelang ihnen, eine engagierte Gruppe von Fans zu finden, die das Spiel schließlich mit Patches versorgte, und nicht zuletzt deshalb sprechen wir heute noch darüber.

Nun, mehr als zwei Jahrzehnte später, VTMB ist wohl nach wie vor das beste Vampirspiel, das je entwickelt wurde. Mit einer Handlung, die nur wenige Spiele jemals erreicht haben, und einer großartigen eine Mischung aus Rollenspiel und Action sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive… da fühlt man sich wirklich wie ein moderner Vampir.

Lass dich in die Schattenseiten des Los Angeles des frühen 21. Jahrhunderts entführen – voller faszinierender Charaktere, meisterhaftem schwarzem Humor, schwierigen Entscheidungen, Vampir-Politik und jeder Menge übernatürlicher Action. Die Grafik mag vielleicht etwas veraltet wirken, aber das wirst du schnell vergessen, denn das Spiel ist einfach so gut.

Dank der umfangreichen Charakteranpassung kannst du deine Fähigkeiten und deinen Spielstil individuell gestalten, sodass jeder Durchgang einzigartig wird. Das Spiel bietet für fast jede Situation verschiedene Lösungsansätze, und das Dialogsystem vermittelt das Gefühl, dass das, was du sagst, tatsächlich eine Rolle spielt.

Eines derdie besten Open-World-Spiele, VTMB passt perfekt zur Beschreibung „unvollkommenes Meisterwerk“. Aber es ist dennoch ein Meisterwerk, und man sollte es sich nicht entgehen lassen.

Mein Fazit: Vampire: The Masquerade – Bloodlines bleibt ein Rollenspiel, wie es nur einmal in einer Generation erscheint. Seine Handlung, seine Atmosphäre und die Entscheidungsfreiheit machen es zum ultimativen Vampir-Erlebnis, das jeder Fan des Genres mindestens einmal gespielt haben sollte.

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2. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 [Die am meisten erwartete Vampir-Fortsetzung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Paradox Interactive, The Chinese Room, Hardsuit Labs, Inc. Durchschnittliche Spielzeit Etwa 15 Stunden

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 versetzt dich in Seattles dunkle Unterwelt, wo Jede Entscheidung bestimmt dein Schicksal als Vampir. In einer Welt voller Gefahren musst du dich durch politische Intrigen, Machtkämpfe und übernatürliche Kräfte kämpfen.

Das Gameplay ist eine gelungene Mischung aus Stealth, brutalen Kämpfen und intensiven Dialogen, was dir unzählige Möglichkeiten bietet, jede Situation anzugehen. Ja, manchmal ist es vielleicht etwas langsam, aber die Weltgestaltung und die Tiefe der Charaktere sind erstklassig und sorgen dafür, dass man nicht loslegen kann.

Optisch,Das Spiel fängt die unheimliche Vampir-Atmosphäre mit stimmungsvoller Beleuchtung und einem grandiosen Soundtrack perfekt ein. Es erreicht vielleicht nicht ganz das Niveau eines AAA-Titels, macht das aber durch diese fesselnde, düstere Atmosphäre wieder wett, die einen sofort in ihren Bann zieht.

Mein Fazit: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Es sieht so aus, als würde die Serie mit demselben düsteren Ton, den komplexen politischen Verwicklungen und der vom Spieler bestimmten Handlung wiederbelebt werden, die das Original zu einem unvergesslichen Klassiker gemacht haben.

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3. Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing [Das beste Action-RPG für Vampirjäger]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Neocore Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 13 Stunden

Passt es besser zu dir, Vampire zu jagen, als selbst einer zu sein? Dann ist es an der Zeit, dass du in die Rolle des Sohnes des legendären Abraham Van Helsing schlüpfst und in die Fußstapfen dieses enthusiastischen, aber unerfahrenen Vampirjägers trittst.

Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing macht unglaublich viel Spaß. Es ist das erste Spiel einer Action-RPG-Abenteuer Eine Trilogie, die dich in eine gotische Welt voller Monster, Magie und Steampunk-Wahnsinn entführt.

Die Kämpfe sind rasant und machen richtig Spaß, und dank der Fertigkeitsbäume gibt es jede Menge Anpassungsmöglichkeiten – so wird es nie langweilig, sich mit Waffen, Schwertern und vernichtenden Fähigkeiten durch Horden übernatürlicher Kreaturen zu kämpfen.

Das Spiel besticht zudem durch überraschend gute Texte. Es ist vielleicht nichts Bahnbrechendes, aber dank seines bissigen Humors, der witzigen Dialoge, des selbstironischen Tons und einiger treffender Anspielungen auf die Popkultur hat es einen ganz besonderen Charme.

Dieser Titel, den man als eine etwas leichtere Einzelspieler-Version bezeichnen könnte Teufel, bewirkt 20 Stunden an hochwertigem Gameplay, aber die gesamte Trilogie kann diese Zahl leicht auf 50 Stunden. Wenngute RPG-Spiele wenn dir so etwas gefällt, dann Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing sollte auf jeden Fall auf deiner Spieleliste stehen.

Mein Fazit: Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing fängt den Nervenkitzel der Vampirjagd mit rasanten Kämpfen und Charme perfekt ein. Es ist stilvoll und temporeich, was es zu einem absoluten Muss für alle macht, die gotische Action und Humor lieben.

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4. V Rising [Das beste Vampir-Überlebens-RPG]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Stunlock Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 90 Stunden

V Risingist ein perfekteseine einzigartige Mischung aus Survival, Action-RPG und Multiplayer Spielstile. Eingebettet in das geheimnisvoll fesselnde Vampir-Thema ist dies eines der Die besten Indie-Spiele und die insgesamt interessantesten Neuerscheinungen.

Deine Reise beginnt, wenn du als geschwächter Vampir erwachst und ums Überleben kämpfst. Von da an musst du deine Kräfte wieder aufbauen, indem du nach Blut jagt, Dungeons erkundest, Waffen herstellst und dein eigenes gotisches Schloss errichtest, das dir als Stützpunkt für die kommenden Kämpfe dienen wird.

Natürlich reichen in dieser offenen Welt voller Gefahren das Herstellen von Gegenständen und das Überleben allein nicht aus, denn du musst dich mit allem Möglichen auseinandersetzen – von der sengenden Sonne, die dich verbrennen kann, bis hin zu mächtigen, fast schon „Souls“-artigen Endgegnern, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. All das kannst du entweder im Einzelspieler-Modus oder im Koop-Modus meistern. Die Hauptgeschichte dauert etwa 30–40 Stunden um abzuschließen.

Aber nehmen wir mal an, diese Herausforderungen sind dir zu klein. Na, dann kannst du dich genauso gut online begeben und es mit bis zu 60 anderen Vampiren aus aller Welt aufnehmen. Schließe dich Clans an und stürze dich in PvE, die Burgen anderer Spieler überfallen oder sogar direkt gegeneinander antreten in PvP Kämpfe – das Potenzial ist grenzenlos.

Insgesamt glaube ich nicht, dass es ein Spiel gibt, das diesem ganz ähnlich ist V Risingund schon allein das macht es bemerkenswert. Kombiniert man dies noch mit der Tatsache, dass es sich tatsächlich um ein wirklich unterhaltsames Spiel zum Thema Vampire handelt, hat man einen Titel, den man sich einfach nicht entgehen lassen darf.

Mein Fazit: V Rising ist die Vorstellung, als Vampir seine Kräfte von Grund auf neu aufzubauen. Dies ein fantastisches Koop-Spiel macht süchtig und bietet jede Menge Freiheit; ein absoluter Genuss für Spieler, die Survival-Spiele mit Dark-Fantasy-Flair lieben.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Aspyr Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Aufbauend auf den Grundlagen der 1996klassischBlood Omen: Das Vermächtnis von Kain, derSoul Reaver Spiele, die erschienen sind im 1999 and 2001… waren damals ziemlich bahnbrechend.

In der Geschichte schlüpfst du in die Rolle von Raziel, einem ehemaligen Vampir-Leutnant, der von seinem Meister Kain verraten und daraufhin getötet wurde. Nachdem du als seelenfressender Geist wiederauferstanden bist, begibst du dich auf einen Rachefeldzug und einen Kampf gegen das Schicksal selbst.

Die Geschichte war zwar wirklich fesselnd, aber was mir an diesen Spielen am besten gefallen hat, war das Gameplay. Es ist dieser perfekte Mittelweg zwischen eine Mischung aus Kämpfen, Rätsellösen und Erkundung. Das Beste daran war jedoch die völlig neuartige Transformationsmechanik, mit der man zwischen der materiellen und der spektralen Welt wechseln konnte.

Was also die Neuauflage dieser Klassiker angeht, muss ich sagen, dass Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 – Remastered hat seine Aufgabe perfekt erfüllt. Alles ist genauso toll wie damals vor all den Jahren, nur noch flüssiger und viel ansprechender.

Die Spiele bieten dir immer noch genau das Gleiche 30 Stunden voller Freude, und alles, was sich verändert hat, hat sich nur zum Besseren gewendet. Wenn ihr euch diese absoluten Klassiker der Kain-Reihe schon immer einmal ansehen wolltet, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt dafür.

Mein Fazit: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 – Remastered belebt einen zeitlosen Klassiker mit flüssigerer Grafik und einem ausgefeilteren Design neu. Es ist nach wie vor eines der besten storybasierten Vampir-Abenteuer, die je entstanden sind.

★ Das beste klassische Vampir-Abenteuer neu aufgelegt Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 – Remastered für PC Bei Eneba einkaufen

6. Castlevania: Lords of Shadow [Das beste moderne Castlevania-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber MercurySteam Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Lange Zeit war es so, dass, wann immer jemand das größteCastlevaniaSpiele… würden die meisten wohl an die legendären Side-Scrolling-Action-Plattformspiele denken, für die diese Reihe bekannt war. Doch das änderte sich im Jahr 2010 mit der Veröffentlichung von Castlevania: Lords of Shadow.

Mit dem Neustart der Spielereihe haben sich die Entwickler entschlossen, den Sprung in die 3D-Welt zu wagen, und das Ergebnis hat uns im positiven Sinne ziemlich überrascht. Herren der Schatten bot eine düstere, emotionale und actiongeladene Reise mit intensiven Kämpfen, atemberaubenden Landschaften und einer fesselnden Geschichte. Im Grunde genommen war es eine neue Perspektive auf das gute alte Castlevania.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Gabriel Belmont, einem heiligen Krieger, der darum kämpft, seine verlorene Liebe zurückzuholen, nur um ein viel größeres, verworrenes Schicksal aufzudecken. Die Welt ist atemberaubend schön, und die Kämpfe sind flüssig, unterhaltsam und brutal. Es gibt Plattform-Action, Rätsellösen und gigantische Bosskämpfe die einem auf die schönste Art das Gefühl geben, ganz klein zu sein. Wenn du mich fragst, sollte das eigentlich bei allem so sein tolle Mittelalterspielesollte sein.

Dieses Abenteuer führte mich durch 20 Stunden, und als91% von Rezensenten auf Dampf Ich würde zustimmen, dass es gut investierte Zeit war. Oh, und falls du schon immer mal die Gelegenheit haben wolltest, als Dracula selbst zu spielen, solltest du diese Reise vielleicht auch auf den zweiten Teil ausweiten.

Mein Fazit: Castlevania: Lords of Shadow ist eine emotionale und filmische Neuinterpretation der legendären Serie. Es ist düster, ambitioniert und ein absolutes Muss für Fans epischer Fantasy-Action.

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7. Vampir [Das beste storybasierte Vampir-Rollenspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dontnod Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~29 Stunden

Vampirist nicht nur einAction-RPG – es ist eines der die am meisten unterschätzten Spiele eingebettet in ein düsteres, stimmungsvolles London. Du schlüpfst in die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem Wissenschaftler, der zum Vampir geworden ist. Die Stadt stirbt an der Spanischen Grippe, und du hast die Macht, sie zu retten oder ins Verderben zu stürzen. Jede Entscheidung zählt, während du darum kämpfst, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Einhaltung des hippokratischen Eides und der Befriedigung deines neu entdeckten Blutdurstes.

Die Kämpfe im Spiel sind rasant, brutal und taktisch. Du kannst wie ein Monster kämpfen und dabei Krallen, Schatten-Sprints und blutsaugende Fähigkeiten einsetzen. Doch hier kommt der Haken: Das Töten von NPCs macht dich zwar stärker, aber jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, Beziehungen und Geheimnisse. Jeder Tod verändert die Welt, und ich habe bei jeder Entscheidung innerlich gezweifelt.

Außerdem verändert die Entscheidung, sich dem Biest anzuschließen, nicht nur die Welt um dich herum, sondern führt dich auch auf einen weitaus düstereren Weg. Mit anderen Worten: Wenn du das „beste Ende“ anstrebst, mach dich auf einige knallharte „Souls“-ähnliche Momente gefasst, denn die Kämpfe werden hart.

Aber ganz gleich, wie du dich entscheidest zu spielen, Vampir lohnt sich auf jeden Fall. Nachdem ich etwa 25 Stunden Ich kann sagen, dass dieser überraschende AA-Titel wahrscheinlich das beste Vampir-Spiel ist, das man in letzter Zeit finden kann.

Mein Fazit: Vampirist eines derDie besten Spiele, in denen du der Bösewicht bist, das moralische Entscheidungen und Horror besser miteinander verbindet als die meisten anderen Spiele auf dem Markt. Seine düstere Atmosphäre und die schwierigen Entscheidungen machen es zu einem Highlight für alle, die storylastige Vampir-Rollenspiele lieben.

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8. BloodRayne [Der beste Hack-and-Slash-Vampir-Klassiker]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PC, PS2, PS4, PS5, Xbox, Xbox One, Xbox Series X/S, GameCube, Switch Erscheinungsjahr 2002 Urheber Terminal Reality Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden

BloodRayne ist pures, stilvolles Gemetzel im Vampir-Stil. Es ist alles, was ich an dem Anfang der 2000er Jahre – rasante Action, übertriebenes Blutvergießen und ein knallharter Protagonist, der keine Kompromisse macht.

Du schlüpfst in die Rolle von Rayne, einer halb Vampir, halb Mensch – einer Dhampir –, die sich mit zwei Klingen, akrobatischen Schusswechseln und einem ausgeprägten Blutdurst durch Nazis und übernatürliche Schrecken schneidet. Es ist fast so, als hätte man Blade im Wolfenstein-Universum – kaum etwas könnte cooler sein.

Der Kampf? Einfach unglaublich befriedigend. Man kann die Zeit verlangsamen, Gegner umwerfen und brutale Finishing-Moves ausführen. Mitten im Kampf Blut zu trinken, um sich zu heilen, wird einfach nie langweilig. Und die Geschichte ist zwar nicht gerade die tiefgründigste, die es gibt, sorgt aber für unglaublichen Nervenkitzel.

Endschnitt, das im Jahr 2020undÜberarbeitet Version, die im [Monat] für Konsolen erschien 2021, sind die Remaster, dank derer wir diesen Klassiker heute in vollen Zügen genießen können. Sie sorgen für ein schärferes Bild, bieten Unterstützung für Breitbild, flüssigere Bildraten und eine verbesserte Beleuchtung. Es sieht immer noch aus wie ein Anfang der 2000er Jahre Spiel, aber ich glaube, genau das macht seinen Reiz aus.

Ich habe etwa 10 Stunden ein echtes Highlight, und auch wenn es nicht gerade das längste Spiel ist, ist dieser Kultklassiker etwas, zu dem man immer wieder zurückkehren kann. Wenn du rasante, blutige Action mit einem grandiosen Hauptdarsteller, probier dieses Spiel aus. Es lohnt sich wirklich.

Mein Fazit: BloodRayne ist von Anfang bis Ende pures, stilvolles Chaos. Mit seinen rasanten Kämpfen, seiner coolen Ausstrahlung und den befriedigenden blutigen Szenen ist es eines der kultigsten Vampir-Action-Spiele, die je entwickelt wurden.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Wenn die neuesteCastlevania Spiele wecken bei dir nicht ganz dieselbe Faszination wie die Die Könige der Metroidvania-Spiele Wenn du das früher gewohnt warst, ist es vielleicht an der Zeit, zu den Wurzeln zurückzukehren. Wie geht das am besten, fragst du? Ganz einfach – Castlevania Lord’s-Kollektion.

Ich habe es gerade durchgelesen, und ehrlich gesagt hat es mich umgehauen. Diese Sammlung ist wie ein Liebesbrief an die Fans der Serie, und obwohl es in letzter Zeit auch andere Old-School- Castlevania Auch wenn gerade viele neue Kollektionen in die Regale kommen, sticht diese hier eindeutig hervor.

Es vereint drei der besten Spiele der Serie – Morgendämmerung der Trauer, Porträt der RuineundOrden der Ecclesia. Die Geschichte ist genauso gut, wie die meisten von uns sie in Erinnerung haben, während die Metroidvania Das Erkunden fesselt dich stundenlang. Ach ja, und die Kämpfe? Ein reines Vergnügen. Du wirst dich mit einem breiten Grinsen im Gesicht durch Monsterhorden kämpfen und knifflige Rätsel lösen.

Die Remaster-Version ist einfach großartig: Dank neuer Funktionen wie Schnellspeichern und Rückspulen läuft alles flüssiger, während die Grafik verbessert wurde und das gute alte, befriedigende Gameplay erhalten bleibt. Und als Bonus sorgt der Modus „Haunted Castle Revisited“ für den perfekten Hauch von Nostalgie bei langjährigen Fans.

Letztendlich, mit einem 95% positive Bewertung on Dampf… es ist klar, dass diese Spiele wie guter Wein gereift sind. Egal, ob du klassische Plattformspiele mit umfangreichen Erkundungsmöglichkeiten, kniffligen Endgegnern und einer grandiosen Atmosphäre suchst oder es einfach nur auf Graf Dracula selbst abgesehen hast – mit den Lord’s-Kollektion.

Mein Fazit: Castlevania Lord’s-Kollektion lässt die goldene Ära der Vampir-Spiele in perfekter Form wieder aufleben. Es weckt Nostalgie und ist die ultimative Möglichkeit, das Beste der Serie zu erleben.

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10. Vampir-Überlebende [Das beste Vampir-Casual-Game für endlosen Spielspaß]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2021 Urheber Poncle Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Als mein Freund mich schließlich davon überzeugt hatte, es mal auszuprobieren, hätte ich nicht gedacht, dass Spiele wieVampir-Überlebende dass es mich so in seinen Bann zieht, aber nun sind wir hier. Es sieht einfach aus – Pixelgrafik, Draufsicht, kein Angriffsknopf –, aber lass dich davon nicht täuschen. Dieses Spiel ist Chaos pur, im besten Sinne.

Es gibt kaum Hintergrundgeschichte und keine Handlung, aber das Spiel macht wahnsinnig süchtig. Man wählt einen der spielbaren Charaktere aus, stürzt sich in eine endlose Horde von Monstern und sieht zu, wie sich die automatischen Angriffe zu einer bildschirmfüllenden Lichtshow der Zerstörung steigern. Jeder Lauf dauert etwa 30 Minuten (falls du das überlebst), und irgendwie redete ich mir immer wieder ein: „Nur noch eins“, bis ich schließlich wieder um 3 Uhr morgens ins Bett ging.

On Dampf, Vampir-Überlebendehat mehr als200.000 Bewertungen mit einer atemberaubenden 98 % positive Bewertung. Die Leute lieben es aus gutem Grund. Der Roguelite-Spielverlauf sorgt für Abwechslung, da im Laufe des Spiels immer wieder neue Charaktere, Waffen und wahnsinnige Synergien freigeschaltet werden. Es ist eines der befriedigendsten Spiele, an die ich mich in letzter Zeit erinnern kann. Und das für nur ein paar Euro? Ein echtes Schnäppchen.

Mein Fazit: Vampir-Überlebende beweist, dass ein einfaches Spielprinzip unglaublich süchtig machen kann. Es ist chaotisch und gehört zu den besten Vampirspielen mit geringem Einsatz, bei denen man stundenlang die Zeit vergessen kann.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2000 Urheber Nihilistic Software Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Ich ging inVampire: The Masquerade – Redemption aus purer Neugier, die mich nach dem Spielen einfach nicht losließ Blutslinien. Doch während ich eigentlich nur einen coolen Gothic-Stil erwartet hatte RPG, was ich bekam, war etwas viel Ehrgeizigeres.

Das Spiel versetzt dich in die Rolle von Christof, einem mittelalterlichen Ritter, der in einen Vampir verwandelt und in einen jahrhundertelangen Krieg zwischen Clans hineingezogen wird. Am meisten hat mich die Kulisse beeindruckt – man beginnt im mittelalterlichen Prag und landet schließlich im heutigen New York, wo man miterlebt, wie sich die Welt um einen herum verändert, während das Leben als Untoter weitergeht.

Die Handlung ist fantastisch und bietet jede Menge Verrat, politische Intrigen und düstere Romantik. Die Rollenspielmechaniken sind tiefgründig und ermöglichen es dir, Christofs Fähigkeiten und die Zusammensetzung seiner Gruppe ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Andererseits kann der Kampf etwas holprig sein. Er findet in Echtzeit statt, wirkt aber etwas steif, und die KI kann manchmal frustrierend sein. Das ist jedoch nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, wie hoch die Ambitionen für die damalige Zeit waren.

Wenn man jedoch über die Ecken und Kanten hinwegsehen kann, ist es ein einzigartiges, storybasiertes Rollenspiel das nach wie vor einen besonderen Platz in der Geschichte der Vampir-Rollenspiele einnimmt. Allein schon die Atmosphäre, die es schafft, ist es wert, sich darauf einzulassen.

Mein Fazit: Vampire: The Masquerade – Redemption ist zwar noch etwas unausgereift, aber in Umfang und Ton unvergetlich. Seine düstere Handlung und seine gotische Atmosphäre machen ihn zu einem echten Kultklassiker.

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12. Buffy – Im Bann der Dämonen: Chaos Bleeds [Beste Adaption eines Vampir-Spiels nach einer Lizenzvorlage]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PlayStation 2, Xbox, GameCube Erscheinungsjahr 2003 Urheber Eurocom Durchschnittliche Spielzeit Etwa 9 Stunden

Für ein Spiel, das auf einer Fernsehserie basiert, Buffy – Im Bann der Dämonen: Chaos Bleeds trifft weitaus mehr ins Schwarze, als man eigentlich erwarten würde. Es ist ein Action-Prügelspiel in der Third-Person-Perspektive Das Spiel spielt im Buffy-Universum, bietet rasante Kämpfe, schwarzen Humor und eine Geschichte, die sich so anfühlt, als hätte sie Teil der Serie sein können.

Im Spiel schlüpfst du nicht nur in die Rolle von Buffy – du wechselst zwischen sechs Charakteren hin und her, darunter Willow, Xander, Spike und Faith. Da jeder von ihnen einen ganz eigenen Spielstil hat, sorgt das für jede Menge Abwechslung im Spiel.

Das Kampfsystem ist überraschend tiefgründig. Schläge, Tritte und das Erledigen von Vampiren mit Holzpfählen machen richtig Spaß. Magie und Fernkampfwaffen sorgen für Abwechslung, und die Finishing-Moves sind brutal. Die Levels sind abwechslungsreich – von Friedhöfen bis hin zu gruseligen Jahrmärkten – und das Design der Gegner entspricht genau dem der Serie.

Natürlich ist es ein ein Spiel aus den frühen 2000er Jahren, daher ist es verständlicherweise ein bisschen holprig. Die Kamera kann ziemlich nervig sein, und manche Plattform-Abschnitte wirken etwas veraltet. Ach ja, und das Schlimmste daran: Es ist nur für Konsolen erschienen. Dennoch trifft es für ein Lizenzspiel genau den richtigen Ton. Wenn du die Gelegenheit hast und ein Buffy-Fan bist oder einfach nur Old-School-Prügelspiele liebst, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.

Mein Fazit: Buffy – Im Bann der Dämonen: Chaos Bleeds trifft mit seinem unterhaltsamen Gameplay und seinen witzigen Dialogen genau den Nerv der Serie. Es ist eines der wenigen Lizenzspiele, das die Begeisterung der Fans wirklich verdient.

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13. Darkwatch [Der beste unterschätzte Vampir-Ego-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PS2, Xbox Erscheinungsjahr 2005 Urheber High Moon Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden

Darkwatch ist eines dieser Spiele, die viel mehr Anerkennung verdient hätten, als sie bekommen haben. Es ist eine wilde Mischung aus übernatürlichem Horror und dem Wilden Westen in einem FPS-Spiel, in dem du in die Rolle von Jericho Cross schlüpfst, einem ehemaligen Gesetzlosen, der zum Vampirjäger wurde. Das Spiel versetzt dich in eine raue, blutgetränkte Welt voller untoter Cowboys, dämonischer Schrecken und verfluchter Landschaften. Stell dir vor Red Dead RedemptionentsprichtKind aber mit Vampiren.

Die Schusswechsel sind rasant und brutal, und auch wenn sie sich ein wenig veraltet anfühlen, machen sie doch jede Menge Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Dein Hauptarsenal besteht aus Revolvern, Schrotflinten und einer Armbrust, die explosive Geschosse verschießt, sowie deinen Vampirkräften.

Ähnlich wieVampir, das Spiel verfügt zudem über ein Moralsystem. Du kannst deinen vampirischen Trieben nachgeben oder darum kämpfen, deine Menschlichkeit zu bewahren, wodurch sich die Geschichte und deine Fähigkeiten entwickeln. Mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass es sich meiner Meinung nach etwas zu ernst genommen hat.

Aber hier ist der Haken – Darkwatch es gab nie eine PC-Version. Es war ein PS2 and Exklusiv für Xbox, was wirklich schade ist, denn auf dem PC wäre es perfekt gewesen. Trotzdem: Wenn du jemals die Gelegenheit hast, es zu spielen – sei es auf einer dieser alten, robusten Konsolen oder sogar auf einem Emulator –, dann tu es. Du wirst es nicht bereuen.

Mein Fazit: Darkwatch ist ein unterschätztes Juwel, das den Wilden Westen mit Vampir-Chaos verbindet. Es ist kurz, stilvoll und nach wie vor eines der coolsten FPS-Konzepte seiner Zeit.

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14. Code Vein [Das beste Anime-Vampir-RPG im Souls-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber BANDAI NAMCO Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden

Code Vein das passiert, wenn Dark Souls trifft auf Anime, und ehrlich gesagt funktioniert das wirklich gut. Du spielst einen Revenant, einen vampirähnlichen Krieger in einer zerstörten Welt, kämpfst gegen groteske Monster und deckst eine überraschend emotionale Geschichte auf.

Ganz im klassischen Souls-Stil ist der Kampf sehr befriedigend, wenn auch dank der KI-Begleiter etwas einfacher. Die Welt ist wunderschön, die Dungeons sind interessant und die Bosse stellen eine Herausforderung dar.

Am meisten glänzt das Spiel jedoch bei der Anpassbarkeit. Man kann nicht nur sehr viele Details bei der Charaktererstellung anpassen, sondern es gibt auch sogenannte „Blood Codes“, die als Ausrüstung für Fähigkeiten, Attributboni und Kampfstile dienen und jederzeit gewechselt werden können.

Manche Teile des Spiels mögen sich vielleicht etwas eintönig anfühlen, aber ich hatte trotzdem ziemlich viel Spaß dabei mehr als 30 Stunden, also war das Spiel meiner Meinung nach die Mühe wert. Wenn Ein Anime-RPG im Stil von „Souls“ mit Vampir-Thematik Klingt interessant, ich glaube, es wird dir auch gefallen.

Mein Fazit: Code Vein ist eine Mischung aus Anime-Ästhetik und „Souls“-ähnlichem Kampf. Es ist herzlich, macht Spaß und ist perfekt für Spieler, die Herausforderungen mit Stil lieben.

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Kommende Vampirspiele, die deinen Blutdurst stillen werden

2026 verspricht ein großes Jahr für Vampirfans zu werden, mit neuen Spielen, die düstere Welten, intensive Kämpfe und fesselnde Geschichten bieten. Hier sind die wichtigsten kommenden Titel, die ihr nicht verpassen solltet:

Das Blut des Dämmerungswandlers (2026) – Dieses Open-World-RPG spielt in einem zerfallenden, von Vampiren beherrschten Reich und verbindet epische Duelle mit tiefgründigen Handlungssträngen. Stell dir vor CastlevaniaentsprichtDark Souls.

– Dieses Open-World-RPG spielt in einem zerfallenden, von Vampiren beherrschten Reich und verbindet epische Duelle mit tiefgründigen Handlungssträngen. Stell dir vor CastlevaniaentsprichtDark Souls. Die Duskbloods (2026) – Führe ein Team von Rebellenvampiren in einem stylischen Action-RPG voller Verrat und rasanter Kämpfe an. Wenn du düstere Vampirgeschichten liebst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

– Führe ein Team von Rebellenvampiren in einem stylischen Action-RPG voller Verrat und rasanter Kämpfe an. Wenn du düstere Vampirgeschichten liebst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Resident Evil: Requiem (2026) – Eine Rückkehr zum Survival-Horror mit Vampir-Touch. Freut euch auf unheimliche Schauplätze, begrenzte Munition und die furchterregenden Kreaturen, die nur Resident Evilliefern kann.

Diese kommenden Vampirspiele werden 2026 sicherlich für düstere Stimmung sorgen und jedem Fan des Genres neue Nervenkitzel bieten.

Mein Gesamtfazit zu den besten Vampir-Spielen

Vampirspiele bieten für jeden Spielertyp etwas, egal ob du rasante Action, tiefgründige Geschichten oder sogar Überlebensherausforderungen suchst. Von klassischen Rollenspielen bis hin zu modernen, actiongeladenen Abenteuern – an spannenden Erlebnissen mangelt es nicht.

Für Rollenspiel-Fans → Vampire: The Masquerade – Bloodlines . Ein Meisterwerk, das fesselnde Erzählkunst mit einer vielschichtigen Charakterentwicklung in der dunklen Welt der Vampirpolitik verbindet.

. Ein Meisterwerk, das fesselnde Erzählkunst mit einer vielschichtigen Charakterentwicklung in der dunklen Welt der Vampirpolitik verbindet. Für Abenteuerlustige → V Rising . Es ist einein großartiges Action-RPG Dort erlangst du deine Vampirkräfte zurück, errichtest dein gotisches Schloss und beherrschst die offene Welt im Koop-Modus.

. Es ist einein großartiges Action-RPG Dort erlangst du deine Vampirkräfte zurück, errichtest dein gotisches Schloss und beherrschst die offene Welt im Koop-Modus. Für Geschichtenerzähler mit düsterem Touch → Vampir . Ein moralischer Albtraum, der im pestverseuchten London spielt, wo jede Entscheidung entscheidend ist, um deine Menschlichkeit mit deinem neuen vampirischen Durst in Einklang zu bringen.

. Ein moralischer Albtraum, der im pestverseuchten London spielt, wo jede Entscheidung entscheidend ist, um deine Menschlichkeit mit deinem neuen vampirischen Durst in Einklang zu bringen. Für Fans von rasanten Kämpfen → BloodRayne. Dieser stylische Actiontitel bietet actiongeladenes Gemetzel, während du als Halbvampir gegen Nazi-Soldaten und übernatürliche Schrecken kämpfst.

Ganz gleich, was du bevorzugst – diese Vampirspiele bringen die dunkle Seite auf die beste Art und Weise zur Geltung und bieten alles von fesselnden Geschichten bis hin zu spannendem Gameplay.

Häufig gestellte Fragen