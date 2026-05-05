Die 10 besten Twin-Stick-Shooter des Jahres 2026: Action pur

Die besten Twin-Stick-Shooter beweisen, dass einfache Steuerung dennoch ein unglaublich intensives Spielerlebnis bieten kann. Auch wenn das Genre oft etwas unter dem Radar fliegt, stammen viele seiner herausragenden Titel von kleinen Indie-Studios, die mit mutige Ideen, kreative Spielmechaniken und Designs mit hohem Wiederspielwert.

In dieser Liste findest du 10 der besten Twin-Stick-Shooter, die derzeit erhältlich sind, die verschiedene Genres abdecken. Ich habe einige der besten Roguelites, ARPGs und sogar Arcade-Spiele zusammengestellt, die dich von der ersten Minute an mitten ins Geschehen versetzen.

Unsere Top-Auswahl der besten Twin-Stick-Shooter

Wenn du auf der Suche nach Spielen mit hohem Wiederspielwert bist, bist du hier genau richtig. Die meisten Twin-Stick-Shooter sind heutzutage so konzipiert, dass man sie immer wieder spielen kann, da sie alle möglichen optionalen Herausforderungen und Meta-Fortschrittssysteme bieten, die dich auf Trab halten. Hier sind Meine Top 3 Spiele dieses Genres, die diese Eigenschaften aufweisen:

Betritt das Gungeon(2016) –Es bietet rasante Schießereien und chaotische „Bullet-Hell“-Mechaniken, die dich auf Trab halten, während du dich durch die zufällig generierten Level kämpfst. Schöne Maschine(2017) –Reine Arcade-Erlebnisse sind eine aussterbende Gattung, doch dieses Spiel hält die Tradition am Leben, indem es ein geradliniger Shooter im Retro-Stil mit Ranglisten für den Wettkampf ist. Die Opferung Isaaks(2011) –Dieses Spiel hat das Roguelite-Genre nachhaltig geprägt und ermöglicht es dir, verrückte Gegenstandskombinationen zu kreieren, die die Spiel-Engine an ihre Grenzen bringen.

Das ist nur die Crème de la Crème – wenn du also noch mehr suchst, habe ich eine ganze Liste mit Kulttiteln für dich parat. Lies weiter, um weitere rasante Shooter zu entdecken, die deinen Hunger nach Action garantiert stillen werden.

Die 10 besten Twin-Stick-Shooter: Blitzschnelles Gameplay

Wenn du auf der Suche nach Spielspaß im Arcade-Stil bist, findest du in dieser Liste einige der aktuellen Klassiker, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Hier sind die besten Twin-Stick-Shooter der Gegenwart, darunter einige aus legendären Serien und von Entwicklern, die dir vielleicht bekannt sind.

1. Betritt das Gungeon [Der beste Twin-Stick-Shooter im Bullet-Hell-Stil]

Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Dodge Roll Besondere Merkmale Dungeon-Crawler mit Bullet-Hell-Elementen Metacritic-Bewertung 82

Betritt das Gungeon ist ein Roguelite-Dungeon-Crawler, in dem jede Begegnung zu einer hektischen Schießerei auf relativ engem Raum wird. Das Hauptziel besteht darin, tief in den titelgebenden Gungeon voller gut bewaffneter Monster vorzudringen, um eine Waffe zu erbeuten, die die Vergangenheit auslöschen kann – und jeder Charakter will sie aus ganz persönlichen Gründen.

Wie bei den meisten Roguelites bietet das Spiel prozedural generierte Etagen und einen anspruchsvollen Endgegner am Ende jedes Kapitels. Was es von seinen Mitbewerbern abhebt, ist seine rasante Bullet-Hell-Action.

Die Gegner werden dich mit einer unglaublichen Menge an Geschossen bombardieren, denen du ausweichen oder die du irgendwie abwehren musst. Du musst die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen und kannst sogar Tische umwerfen, um dir vorübergehend Deckung zu verschaffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Betritt das Gungeon bietet dank seiner großen Auswahl an kreativen Waffen endlosen Wiederspielwert, und sein intensiver, aber dennoch recht zugänglicher Kampf macht es zu einem der besten Bullet-Hell-Spiele auf dem Markt.

Außerdem spielt das Ressourcenmanagement eine Rolle, denn nicht jede Waffe, die man aufhebt, verfügt über unbegrenzte Munition. Das zwingt einen dazu, sich zu entscheiden, ob man eine Waffe sofort einsetzt, um einen Raum zu säubern, oder sie für den unvermeidlichen Bosskampf aufspart.

Mein Fazit: Es ist ein fantastisches Spiel mit ein überraschend hohes Leistungsniveau, da es schwierig sein kann, zu zielen, während man den unvorhersehbaren Salven ausweicht, die die Gegner auf einen abfeuern. Wenn du vorhast, alles zu absolvieren, was das Spiel zu bieten hat, erwarten dich Hunderte von Stunden Nonstop-Action.

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2. Schöne Maschine [Der beste Twin-Stick-Shooter im Arcade-Stil]

Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Housemarque Besondere Merkmale Traditionelles Gameplay, bei dem es darum geht, Punkte zu sammeln Metacritic-Bewertung 88

Inspiriert von Retro-Arcade-Spielen, Schöne Maschine ist ein klassischer Twin-Stick-Shooter, der Action pur von Anfang bis Ende. Das Spiel spielt in einer düsteren Zukunft, in der Maschinen die Macht übernommen haben, also musst du all diese Roboter vernichten und dabei so viele Menschen wie möglich retten.

Das Spielprinzip ist einfach. Du rennst einfach herum und zielst auf die Wellen von Gegnern, die dich unerbittlich verfolgen. Um zu überleben, musst du Power-Ups einsammeln, die deine Feuerkraft verstärken oder dir die Möglichkeit geben, einen einzelnen Treffer zu überleben, der dich normalerweise sofort töten würde.

Trotz seiner Einfachheit, Das Spiel kann extrem anspruchsvoll werden aufgrund des ganzen Chaos, das sich auf dem Bildschirm abspielt. Die schillernde und lebhafte Grafik ist zwar wunderschön, erschwert das Spiel aber zusätzlich, da die auffälligen Effekte es schwieriger machen, sichere Orte zu finden, zu denen man sich bewegen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein echtes Arcade-Erlebnis, bei dem es einzig und allein darum geht, die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen, und es gibt verschiedene Bestenlisten, in denen du dich mit anderen messen kannst.

Wenn Sie eine größere Herausforderung suchen, dann Arena In diesem Modus kannst du die normalen Level mit den unterschiedlichsten Modifikatoren durchspielen. Du kannst beispielsweise die Gegner schneller bewegen und angreifen lassen oder es so einstellen, dass du nur dann Punkte bekommst, wenn du regelmäßig Menschen rettest.

Mein Fazit: Schöne Maschine ist das perfekte Spiel für ehrgeizige Punktesammler, die sich nach dem Erlebnis der alten Arcade-Automaten sehnen. Die höheren Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass man immer wieder zurückkommt, um den schwer zu erreichenden „perfekten“ Durchlauf zu schaffen.

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Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber Edmund McMillen und Florian Himsl Besondere Merkmale Absurde Gegenstandskombinationen Metacritic-Bewertung 84

Nicht zu verwechseln mit dem Remake, Die Opferung Isaaks ist ein bahnbrechendes Spiel, das unzählige moderne Titel inspiriert hat. Es ist eines der Die besten Dungeon-Crawler für seine Zeit und bietet ein Spielprinzip, das süchtig macht, bei dem Jeder Durchlauf ist völlig zufällig.

Das Spiel bietet unzählige mögliche Gegenstandskombinationen, die deine Herangehensweise an Kämpfe grundlegend verändern können. Du kannst giftige Bomben, fliegende Messer, riesige Laser oder sogar eine verrückte Kombination aus all dem und noch vielem mehr einsetzen. Der einzige begrenzende Faktor ist die Spiel-Engine, die die Entwickler bis an ihre Grenzen ausgereizt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Opferung Isaaks ist eines der einflussreiche Spiele von Edmund McMillen das durch seine Belohnungen für wiederholtes Durchspielen – egal ob man gewinnt oder verliert – einen endlosen Wiederspielwert bietet.

Im Kern handelt es sich bei dem Spiel um einen einfachen Twin-Stick-Shooter, bei dem man sich durch zufällig generierte Räume bewegt, bis man den Endgegner der jeweiligen Etage erreicht. Je nachdem, wie viel Glück man mit den Gegenständen hat, Deine Macht kann sich schnell zu einer absurden Situation ausweiten oder dich in eine schlechtere Lage bringen als zu Beginn. Das gehört alles zum Spaß dazu, da die meisten Upgrades (oder Downgrades) bewusst vage beschrieben sind.

Mein Fazit: Es ist ein äußerst fesselndes und anspruchsvolles Spiel, das einen dazu anregt, sich den Widrigkeiten zu stellen. Selbst wenn man beim Ausrüsten Pech hat, sorgt das unglaublich unterhaltsame Gameplay dafür, dass sich Siege mit einer nicht ganz optimalen Ausrüstung umso befriedigender anfühlen.

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Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 Urheber Lucid Games Besondere Merkmale Kreative 3D-Arenen Metacritic-Bewertung 82

Geometry Wars 3: Dimensions verleiht der gewohnten Shoot-’em-up-Formel der Serie eine einzigartige 3D-Note. Anstatt auf einer 2D-Ebene zu kämpfen, musst du dich in Arenen, die sich winden und drehen während du dich den Rändern näherst.

Es gibt verschiedene Spielmodi, die neue Gegnertypen einführen, von denen jeder seine eigenen Mechaniken und riesige Multiplikatorboni bietet. Für Spieler, die gerne um die besten Punktestände wetteifern, gibt es mehrere Bestenlisten, die es zu erobern gilt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geometry Wars 3: Dimensions bietet über hundert Levels, und dank der abwechslungsreichen Arena-Designs macht das Spiel auch dann noch viel Spaß, wenn man nicht unbedingt auf Bestzeiten aus ist.

Begleitet wird die rasante Twin-Stick-Action von den atemberaubende Grafik und flüssige Animationen. Jeder Treffer fühlt sich kraftvoll an, da er die Formen in eine Kaskade von Partikeleffekten auf dem Bildschirm verwandelt. In schwierigeren Levels wirkt das Spiel wie eine faszinierende Lichtshow, die man einfach nur gerne ansieht.

Mein Fazit: Es ist ein Spiel, das man ganz einfach in die Hand nehmen und loslegen kann, wenn man Lust auf schnelle Action hat. Der Wechsel zum 3D-Leveldesign wirkt wie die logische Weiterentwicklung der Serie, und die Entwickler haben mit ihrem Ansatz einen Volltreffer gelandet.

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5. Der Aufstieg [Der beste Cyberpunk-Twin-Stick-Shooter]

Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Neon Giant Besondere Merkmale RPG-Fortschritt und fesselnde Spielwelt Metacritic-Bewertung 74

Im Gegensatz zu den anderen Einträgen auf dieser Liste, Der Aufstieg bietet anpassbare Charaktere, eine ausgefeilte Erzählungund eine fesselnde Welt. Es ist eines der Die besten Cyberpunk-Spiele Das kannst du sofort spielen, denn es verkörpert wirklich die „High-Tech, Low-Life“-Ästhetik des Genres.

Es verbindet RPG-Elemente mit der rasanten und tödlichen Spielmechanik eines Twin-Stick-Shooters. Anstatt ununterbrochen gegen Wellen von Gegnern zu kämpfen, triffst du zwischen den hektischen Gefechten in der halboffenen Spielwelt auf freundliche NPCs.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines der Die besten Action-RPGs mit einem befriedigend dynamischen und fesselnden Kampfsystem, denn jeder Schuss und jeder Treffer versetzt einem einen regelrechten Kick, den man in einem typischen Arcade-Shooter vergeblich sucht.

Dein Charakter wird stärker, wenn du Quests abschließt und im Level aufsteigst. Die verdienten Fertigkeitspunkte kannst du nach Belieben verteilen, also Sie können Ihren Build individuell anpassen damit es besser zu deinem Spielstil passt.

Mein Fazit: Der Aufstieg ist die perfekte Wahl für alle, die rasante Action mit etwas Luft zum Durchatmen zwischen den Kämpfen suchen. Es bietet eine fesselnde Geschichte, die in einer düsteren Dystopie spielt, und die Möglichkeit, verschiedene Charakterkonfigurationen auszuprobieren, sorgt für einen hohen Wiederspielwert.

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Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita Erscheinungsjahr 2015 Urheber Arrowhead Game Studios Besondere Merkmale Taktisches Koop-Spiel mit Friendly Fire Metacritic-Bewertung 81

Das wird für einige von euch wahrscheinlich eine Überraschung sein, aber Helldivers Das Spiel begann als Top-Down-Shooter mit Twin-Stick-Steuerung. Du und bis zu drei weitere Spieler müsst gegen Insekten, Automaten und Außerirdische kämpfen, um Super Earth dabei zu helfen, sein Herrschaftsgebiet zu erweitern und zu verteidigen.

Jede der verfeindeten Fraktionen verfügt über ihre ganz eigenen Gegnertypen, was dem Spiel zusätzliche viel taktische Tiefe im Spiel. Wenn du es als Helldiver weit bringen willst, musst du spezielle Ausrüstungskombinationen zusammenstellen, und ab höheren Schwierigkeitsgraden ist Teamwork unerlässlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Helldiversist wahnsinnigein unterhaltsamer und chaotischer Shooter, bei dem sich gutes Zusammenspiel besonders auszahlt, und es gibt immer noch eine treue Community, die neuen Spielern gerne weiterhilft.

Das Spiel hat eine sehr steile Lernkurve, aber auch wenn du noch nicht besonders gut darin bist, kannst du trotzdem jede Menge Spaß haben. Es wird dich mit seinem umfangreichen Fortschrittssystem fesseln, in dem du eine Vielzahl neuer Waffen und Rüstungen freischalten kannst.

Mein Fazit: Der ersteHelldivers ist dennoch eine lohnende Ergänzung für Ihre Sammlung, wenn Sie Twin-Stick-Shooter lieben, und es ist wohl immer noch das bestes Koop-Spiel in diesem Genre. Außerdem bietet es die für die Serie typische satirische Sichtweise auf den Imperialismus, und die Dialoge bringen mich immer wieder zum Schmunzeln.

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7. Nuklearer Thron [Bester rasanter Twin-Stick-Shooter]

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Plattformen PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Vlambeer Besondere Merkmale Rasantes und gnadenloses Gameplay Metacritic-Bewertung 89

Nuklearer Thron ist ein unglaublich rasanter Twin-Stick-Shooter mit prozedural generierten Karten und zerstörbarem Terrain. In diesem ein fantastisches Roguelike-Spiel… spielst du als einer von vielen Mutanten, die in einer postapokalyptischen Welt versuchen, den titelgebenden Thron zu erobern.

Das Gameplay legt großen Wert auf schnelles Denken und ständige Bewegung, denn schon ein einziger Fehler kann deinen Durchlauf sofort beenden. Diese Unversöhnlichkeit ist Teil des Reizes, und es wird eine ganze Weile dauern, bis du den Umgang mit dem riesigen Waffenarsenal beherrschst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Spiel, das den Weg für Titel wie Betritt das Gungeon, und es bietet eine überraschend große mechanische Tiefe das dich dazu zwingt, schnell zu reagieren.

Abgesehen vom Freischalten neuer Charaktere gibt es in diesem Roguelike keine übergreifenden Fortschrittssysteme, um die man sich kümmern müsste. Stattdessen kannst du jedes Mal, wenn du in einem Durchlauf ein Level aufsteigst, aus einer zufälligen Auswahl an Mutationen wählen. Damit kannst du einige verrückte Builds zusammenstellen, die dich hoffentlich bis zur Ziellinie bringen.

Mein Fazit: Wenn du ein schnörkelloses Roguelike suchst, das du in kurzen Spielrunden genießen kannst, Nuklearer Thron ist genau das Richtige für dich. Das Spiel bietet extrem rasante Kämpfe, bei denen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit belohnt werden, und ist der Inbegriff von „Leicht zu lernen, schwer zu meistern”.

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8. Hotline Miami [Der beste stilvolle Twin-Stick-Action-Shooter]

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, PS Vita, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Dennaton Games Besondere Merkmale Umfassendes Bewertungssystem Metacritic-Bewertung 85

Hotline Miami Darin schlüpfst du in die Rolle eines brutalen Killers in einer fiktiven Version der titelgebenden Stadt. Die Spielversion von Miami wird mit lebhaften, retro-artigen Grafiken dargestellt und von einem Soundtrack voller Synthwave-Kracher begleitet, die deinen Adrenalinspiegel in die Höhe treiben werden.

Die Kämpfe sind rasant und brutal, und jede Waffe ist absolut tödlich. In diesem Spiel gibt es keine Lebensbalken – wenn du also auch nur einen einzigen Schlag verfehlst, bist du höchstwahrscheinlich tot.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Speedrunning liebst oder gerne Highscores jagst, Hotline Miami wird dich lange beschäftigen, da es dir viele Möglichkeiten bietet, dein Können unter Beweis zu stellen.

Jeder Level ist tückisch schwer, denn die Gegner stürmen auf dich zu, sobald du dich zeigst. Geduld erhöht zwar deine Erfolgschancen, doch das Spiel verfügt auch über ein umfassendes Bewertungssystem, das schnelle Durchläufe und stilvolle Kills belohnt.

Mein Fazit: Alle, die auf Punktejagd sind und ihren Namen in die weltweite Bestenliste eintragen wollen, werden an diesem Spiel ihre helle Freude haben. Selbst ich konnte nicht widerstehen, es gleich nach der Veröffentlichung im Eiltempo durchzuspielen, vor allem, als mein Muskelgedächtnis einsetzte und einige der Level zu einem Kinderspiel wurden.

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9. Ruinen [Der beste Cyberpunk-Action-Twin-Stick-Shooter]

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Reikon Games Besondere Merkmale Rasante Bosskämpfe Metacritic-Bewertung 75

Ruinen ist ein Action-Spiel, das in einer düsteren Cyberpunk-Stadt spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Protagonisten, der dazu gezwungen wird, die Elite von Rengkok zu töten. Mit der Hilfe eines geheimnisvollen Hackers und purer roher Gewalt wirst du die Geheimnisse hinter deiner Identität und all dem, was sonst noch in der Stadt vor sich geht, aufdecken.

Die Kämpfe sind rasant und gnadenlos, und du bist aufgefordert, jedes dir zur Verfügung stehende Mittel einzusetzen, um siegreich zu sein. Zwischen dem Rennen und Schießen wirst du in manchen Kämpfen hektisch umherflitzen und mit deiner Nahkampfwaffe oder deinen Nahkampffähigkeiten Blitzangriffe ausführen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein wahnsinnig unterhaltsames, aber anspruchsvolles Spiel, das keine Gnade kennt – schon der Tutorial-Kampf kann einem eine Lektion erteilen, wenn man zu selbstgefällig wird.

Obwohl es sich um ein kurzes Spiel handelt, bietet es jede Menge actiongeladene Bosskämpfe und Herausforderungsmodi, die für hohen Wiederspielwert sorgen. Es gibt sogar einen offiziellen Speedrun-Modus für alle, die sich mit anderen messen wollen.

Mein Fazit: Ruinen ist wegen seiner wirklich anspruchsvollen, aber fairen Bosskämpfe einer meiner persönlichen Favoriten. Es gibt eine bald erscheinende ARPG-Fortsetzung, die das gleiche Kampfsystem weiterentwickelt.

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Unsere Bewertung „Enebameter“

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Flow Fire Games Besondere Merkmale Eindrucksvolle und realistische Schusswechsel Metacritic-Bewertung 78

Langsames, taktisches Gameplay ist normalerweise nicht das, was man von einem Twin-Stick-Shooter erwartet, und Synthetik: Legion Rising hält in dieser Hinsicht, was es verspricht. Es ist ein knallharter Roguelite, der dich dazu anregt, hinter Deckung zu spielen und deine Munitionsvorräte sorgfältig einzuteilen.

Die Waffen in diesem Spiel erfordern viel Präzision und Geduld, da Sie bestrafen dich dafür, dass du versuchst, schnell zu laufen und zu schießen wie ein Actionheld. Außerdem gibt es ein aktives Nachladesystem, das den Vorgang durch zeitlich gut abgestimmte Eingaben beschleunigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein einzigartiges Spiel, das einen bedächtigen und methodischen Spielstil belohnt – und das in einem Genre, das normalerweise für seine übertriebene Arcade-Action bekannt ist.

Die Kämpfe in diesem Spiel können aufgrund des recht realistischen Schusswechsels äußerst unvorhersehbar sein, insbesondere wenn mehrere Modifikatoren aktiv sind. Es lohnt sich sogar, Mechaniken wie Waffenstaus und Zurückzucken zu aktivieren, die den Lauf beenden könnten, da solche Modifikatoren auch passive Boni gewähren.

Mein Fazit: Synthetik: Legion Rising ist ein großartiger Twin-Stick-Shooter für alle, die ein eher strategisches Gameplay schätzen, bei dem sich sorgfältige Vorbereitung und Ressourcenmanagement auszahlen.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Twin-Stick-Shootern

Bei der riesigen Auswahl in den verschiedenen Genres hängt die Wahl des besten Twin-Stick-Shooters letztlich davon ab, was man sich davon verspricht. Hier sind einige ideale Einstiegstitel für verschiedene Spielertypen:

Für Fans von Bullet-Hell-Spielen → Betritt das Gungeon. Es ist eines der Die besten Bullet-Hell-Spiele man könnte es spielen und dabei leicht über hundert Stunden damit verbringen, wenn man versucht, 100 % Abschluss erreichen .

Betritt das Gungeon. Es ist eines der Die besten Bullet-Hell-Spiele man könnte es spielen und dabei leicht über hundert Stunden damit verbringen, wenn man versucht, . Für Koop-Spieler → Helldivers. Dank seiner taktischen Tiefe und dem kooperativen Spielprinzip ist es ein Spiel, das man ohne Weiteres weiterempfehlen kann, und es sorgt für jede Menge Spaß in einer Gruppe, die es liebt, mit Friendly Fire herumzualbern.

Helldivers. Dank seiner taktischen Tiefe und dem kooperativen Spielprinzip ist es ein Spiel, das man ohne Weiteres weiterempfehlen kann, und es sorgt für jede Menge Spaß in einer Gruppe, die es liebt, mit Friendly Fire herumzualbern. Für RPG-Fans → The Aufstieg. Dieses Spiel verbindet nahtlos RPG-Elemente mit rasanten Twin-Stick-Shooter-Elementen, und die fesselnde Geschichte gibt dir einen Grund, es bis zum Ende durchzuspielen.

The Aufstieg. Dieses Spiel verbindet nahtlos RPG-Elemente mit rasanten Twin-Stick-Shooter-Elementen, und die fesselnde Geschichte gibt dir einen Grund, es bis zum Ende durchzuspielen. Für Fans von Retro-Arcade-Spielen → Schöne Maschine. Dieser Shooter im Retro-Stil ist genau das Richtige für alle, die sich einfach nur entspannen, auf alles Mögliche schießen und vielleicht ein paar Highscores knacken wollen.

Häufig gestellte Fragen