Die 20 besten Tower-Defense-Spiele, die dich 2025 fesseln werden

Die besten Tower-Defense-Spiele fordern von Anfang an dein Denkvermögen heraus und belohnen dich sofort für geschickte Turmplatzierung und den cleveren Umgang mit Ressourcen. Titel wie Pflanzen gegen Zombies, Bloons TD 6undKingdom Rush glänzen, weil sie genau die richtige Balance zwischen unterhaltsamer Spielmechanik und Wiederspielwert gefunden haben.

Diese Spiele ziehen dich mit ihrer einfachen Steuerung in ihren Bann und überraschen dich dann mit vielschichtigen Strategien, die dafür sorgen, dass das Spiel immer wieder neu und spannend bleibt. Wenn du also ein Fan dieses Genres bist, lade ich dich ein, dir all diese großartigen Empfehlungen anzusehen. Ich habe bei einigen davon über 100 Stunden verbracht, um Bestleistungen in den Bestenlisten zu erzielen und mit dem Koop-Modus zu experimentieren.

Jedes Spiel bietet ein ganz eigenes Flair: skurrile und lockere Atmosphäre, rasante taktische Action, epische Fantasy-Duelle und sogar Shooter-Elemente. Ich habe sie danach sortiert, was mich am längsten gefesselt hat, worüber die Spieler immer noch schwärmen und was Kritiker weiterhin hoch bewerten. Von humorvollen Zombie-Gärten bis hin zu actiongeladenen Ballonkämpfen ist für jeden etwas dabei.

Unsere Top-Auswahl an Tower-Defense-Spielen

Tower-Defense-Spiele zeichnen sich durch ihre strategische Tiefe und den Anspruch an kritisches Denken aus. Die besten Titel des Genres fordern von den Spielern Klugheit, taktisches Geschick und Geduld. Hier sind die fünf besten Spiele, die ich ausgewählt habe:

Pflanzen gegen Zombies (2009) – Verteidige deinen Garten in diesem bei Fans beliebten Tower-Defense-Spiel mit einer Vielzahl einzigartiger Pflanzen gegen ganze Horden von Zombies. Bloons TD 6 (2018) – Ein farbenfrohes und fesselndes Spiel, bei dem die Spieler Affen und mächtige Türme einsetzen. Kingdom Rush (2011) – Mit handgezeichneten Grafiken und tiefgründigem strategischem Gameplay setzt dieses Spiel neue Maßstäbe für traditionelle Tower-Defense-Mechaniken. Legion TD 2 (2017) – Ein auf den Mehrspielermodus ausgerichtetes Erlebnis, bei dem bis zu acht Spieler in spannenden strategischen Duellen darum kämpfen, ihre Gegner zu überdauern. Dungeon Defenders (2011) – Dieses Spiel verbindet Tower-Defense-Elemente mit denen eines Action-RPGs und bietet unterhaltsames Koop-Gameplay sowie spannende, heldenbasierte Kämpfe.

Wenn du noch mehr Auswahl suchst, lies einfach weiter, um eine ganze Liste mit 20 Spielen zu entdecken und das richtige Spiel für dich zu finden.

Die 20 besten Tower-Defense-Spiele im Jahr 2025

Ein großartiges Tower-Defense-Spiel bietet die perfekte Mischung aus Strategie, Herausforderung und Fortschritt. Es fesselt dich, während du Welle um Welle von Gegnern bekämpfst. Diese Liste umfasst eine breite Palette an Tower-Defense-Spielen und ist für alle Arten von Spielern geeignet. Schau sie dir an.

1. Pflanzen gegen Zombies

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Plattformen PC, macOS, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Nintendo DS Jahr 2009 Am besten geeignet für Fans von lockeren Strategiespielen und alle, die Spaß an albernem Untoten-Chaos mit hohem Wiederspielwert haben

Das ist eines dieser Spiele, die einfach nie langweilig werden. Es ist eine perfekte Mischung aus einfacher Spielmechanik und fesselndem Gameplay, in das man leicht einsteigen kann, das aber dennoch genug Tiefe bietet, um einen bei der Stange zu halten. Die Vielfalt der Spielmodi sorgt für Spannung und verhindert, dass es zu schnell eintönig wird.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Pflanzen gegen Zombies Was jedoch besonders hervorsticht, ist sein Charme – vom skurrilen Humor über die lebhafte Grafik bis hin zum eingängigen Sounddesign sorgt einfach alles für ein unterhaltsames und unvergessliches Erlebnis. Es ist zudem ein großartiges Koop-Spiel um mit Freunden zu spielen. Selbst wenn du dich normalerweise nicht für Tower-Defense-Spiele interessierst, reicht schon die nostalgische Atmosphäre, um dich in ihren Bann zu ziehen.

Sein Humor durchzieht jeden Aspekt: skurrile Gegner, komische Soundeffekte und eine auf den Charakteren basierende Handlung, die echte Persönlichkeit vermittelt, ohne sich in schwerfälligen Handlungssträngen zu verlieren. Mit den Koop-Optionen und dem Zen-Garten verwandelt es sich von einem lockeren Zeitvertreib in ein vollwertiges Tower-Defense-Spiel mit großartigem Wiederspielwert.

Highlights:

Modus in Hülle und Fülle : Abenteuer, Rätsel, Überleben, Minispiele sowie „Zen Garden“ für entspanntes Spielen (über 50 Level).

: Abenteuer, Rätsel, Überleben, Minispiele sowie „Zen Garden“ für entspanntes Spielen (über 50 Level). Ausgewogene Herausforderung : In den ersten Levels lernst du, wie man Pflanzen geschickt platziert und Ressourcen verwaltet.

: In den ersten Levels lernst du, wie man Pflanzen geschickt platziert und Ressourcen verwaltet. Aktuelles & Auszeichnungen: Nominiert für den Golden Joystick als Strategiespiel des Jahres, hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Pflanzen gegen Zombies“ schafft die perfekte Balance zwischen spontaner Planung und langfristiger Taktik. Es ist eines der wenigen Tower-Defense-Spiele, das sowohl für Neulinge leicht zugänglich als auch für erfahrene Spieler äußerst vielschichtig ist.

Wenn du auf der Suche nach dieser fesselnden Mischung aus Strategie und Wiederspielwert bist, Pflanzen gegen Zombies diese Liste anführt. Seine cleveren Spielmodi, sein schrulliger Charme, das farbenfrohe Design und die ressourcenbasierten Herausforderungen sorgen für dieselben befriedigenden Spielrunden, die Tower-Defense-SpieleSo gut!

2. Bloons TD 6

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Plattformen Android, iOS, macOS, Microsoft Windows, Apple Arcade, Xbox One, PlayStation 4, visionOS Jahr 2018 Am besten geeignet für Fans von Tower-Defense-Spielen, die komplexe Upgrade-Bäume und langfristige Herausforderungen lieben

Das Beste daran ist Bloons TD 6 ist die schiere Tiefe, die es bietet. Es gibt über 20 einzigartige Türme, die jeweils mehrere Aufrüstungsmöglichkeiten bieten und dir somit unzählige strategische Optionen eröffnen. Darüber hinaus sorgen die Vielfalt an Karten, Schwierigkeitsstufen und Spielmodi dafür, dass das Spiel immer abwechslungsreich und herausfordernd bleibt. Die Anpassungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, offline zu spielen, tragen zusätzlich zu seiner Attraktivität bei und machen es zu einem der besten Spiele im Tower-Defense-Genre.

Das Spiel hat eine gewisse Lernkurve, und manche Spielmodi können nach einer Weile etwas eintönig wirken. Außerdem könnte es auf einem leistungsschwächeren System zu Rucklern kommen.

Wenn du jedoch auf strategisches Gameplay und langfristigen Fortschritt stehst, Bloons TD 6 gehört zweifellos zu den besten Titeln, die es gibt.

Highlights:

Paragon-Leistungsskalierung : Paragon-Upgrades der letzten Stufe vereinen die Stärken von drei Türmen der Stufe 5 und ermöglichen es dir, im späten Spielverlauf mächtige Monstertürme einzusetzen.

: Paragon-Upgrades der letzten Stufe vereinen die Stärken von drei Türmen der Stufe 5 und ermöglichen es dir, im späten Spielverlauf mächtige Monstertürme einzusetzen. Affen-Wissenssystem : Über 100 Meta-Upgrades sorgen für einen Leistungsschub in der frühen Spielphase oder stärken Builds für die späte Spielphase.

: Über 100 Meta-Upgrades sorgen für einen Leistungsschub in der frühen Spielphase oder stärken Builds für die späte Spielphase. Modusdiversität mit Replay-Hooks: Dutzende handgezeichneter Karten, tägliche Herausforderungen, saisonale Boss-Events und Koop-Modus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bei „Bloons TD 6“ kommt es mehr auf geschickte Planung und Anpassungsfähigkeit als auf Reaktionsgeschwindigkeit an. Die Wegführung, die Synergie zwischen den Türmen und das Ressourcenmanagement spielen eine zentrale Rolle. Mit fortschreitendem Spielverlauf wird man immer geschickter.

Für alle, die tiefgehende Strategie und langfristige Spielabläufe bevorzugen, Bloons TD 6 bietet unvergleichliche Tower-Defense-Qualität. Dank seiner vielschichtigen Spielmechanik und ständigen neuen Inhalte ist es ein absolutes Muss für Fans.

3. Kingdom Rush

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Plattformen Android, iOS, Windows, macOS, Switch, Xbox One, Series X/S Jahr 2011 Am besten geeignet für Spieler, die sich nach enger Turm-Synergie, kniffligen Boss-Taktiken und einer herausfordernden Kampagne sehnen

Kingdom Rush ist nach wie vor eines der besten Tower-Defense-Spiele und Strategiespiele da draußen. Es bietet tiefgehendes strategisches Gameplay und einige der unvergesslichsten Gegner des Genres. Vergiss „Pay-to-Win“-Mechaniken, denn jedes Match in Kingdom Rush belohnt strategisches Denken und geschickte Turmplatzierung.

Du steuerst vier Basistürme (Bogenschütze, Kaserne, Magier, Artillerie), die sich jeweils in zwei mächtige Zweige verzweigen, sowie Heldeneinheiten und einsetzbare Zauber (Meteore, Verstärkung). Zu den Gegnern zählen gepanzerte Ritter, Heiler, sich eingrabende Einheiten und fliegende Bosse. Sie zwingen dich dazu, deine Aufstellung mitten in einer Welle ständig anzupassen.

Der Schwierigkeitsgrad steigt schrittweise an: Einfache Missionen zu Beginn stärken das Selbstvertrauen, während in den Herausforderungen für Veteranen und in den „Iron“-Herausforderungen schwierigere Gegner und eine begrenzte Anzahl an Leben auf einen warten.

Highlights:

Adaptive Turmbäume : Jeder Basisturm bietet einzigartige Endformen.

: Jeder Basisturm bietet einzigartige Endformen. Auf Fähigkeiten basierende Wellen : Gegner mit verschiedenen Rüstungstypen, Heiler und solche, die sich eingraben können, sorgen dafür, dass man nicht abschweift.

: Gegner mit verschiedenen Rüstungstypen, Heiler und solche, die sich eingraben können, sorgen dafür, dass man nicht abschweift. Herausforderungsmodi im Dauerbetrieb: Nach Abschluss der Kampagne werden die Modi „Eisen“, „Heroisch“ und „Rakete/Magie“ freigeschaltet.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Kingdom Rush“ sorgt für fesselnden Spielspaß. Es sieht freundlich aus, doch hinter der charmanten Grafik verbirgt sich eine durchdachte Herausforderung. Da sich die feindlichen Wellen weiterentwickeln, sind schnelle Anpassungen erforderlich, und der sorgfältige Ausbau der Turm-Upgrades wird entscheidend.

Kingdom Rush findet genau die richtige Balance. Es wirkt zunächst zugänglich, gewinnt aber an Intensität, wenn man tiefer eintaucht. Stürze dich auf Iron-Modus und du wirst wissen, wie sich echtes Tower Defense anfühlt.

4. Legion TD 2

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Plattformen Windows, macOS, Linux Jahr 2021 Am besten geeignet für Fans von kompetitiven Tower-Defense-Spielen, die es lieben, ihre Aufstellungen anzupassen und echte Spieler zu überlisten

Angefangen hat alles als Warcraft 3Mut,Legion TD 2 erlangte rasante Popularität – und das aus gutem Grund. Die Mischung aus Ressourcenmanagement, strategischer Truppenaufstellung und unvorhersehbaren feindlichen Angriffswellen verleiht dem Spiel eine beachtliche Tiefe, sodass sich jede Partie anders anfühlt. Es ist die Art von Spiel, bei der das Experimentieren mit Aufstellungen und das Verfeinern von Strategien nie langweilig wird.

Der kompetitive Mehrspielermodus ist zweifellos einer der größten Reize des Spiels – die Kämpfe sind intensiv, und ein Sieg fühlt sich wie eine echte Leistung an. Allerdings handelt es sich um ein reines Mehrspieler-Erlebnis – es gibt keinen Einzelspielermodus –, was für manche ein Ausschlusskriterium sein könnte. Außerdem können die Matches bis zu einer Stunde dauern, es ist also nicht die Art von Spiel, in die man einfach für eine kurze Runde einsteigen kann. Aber wenn du auf tiefgehende Strategie und Wettkämpfe mit hohem Einsatz stehst, Legion TD 2 ist ein absolutes Muss.

Was es auszeichnet:

In jedem Spiel werden Teams zusammengestellt : Man spielt nie zweimal gegen denselben Gegner; die Strategie passt sich von Runde zu Runde an.

: Man spielt nie zweimal gegen denselben Gegner; die Strategie passt sich von Runde zu Runde an. PVP mit echtem Einsatz : Teamkollegen und Gegner spielen eine wichtige Rolle, und um zu gewinnen, muss deine Strategie der ihren entgegenwirken.

: Teamkollegen und Gegner spielen eine wichtige Rolle, und um zu gewinnen, muss deine Strategie der ihren entgegenwirken. Jahrzehntelange Erfahrung: Von Mod-Entwicklern erstellt, die Tausende von Stunden damit verbracht haben, die Spielbalance und das Gameplay zu optimieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Legion TD 2 verwandelt jedes Spiel in ein spannendes Denkspiel gegen echte menschliche Gegner. Du reagierst auf die Züge deiner Gegner, analysierst ihre Entscheidungen und kontrierst ihre Spielzüge.

Wenn du ein Tower-Defense-Spiel suchst, das dynamisch ist und in dem sich die Konstellationen wie in einer echten Schlacht ständig ändern, dann Legion TD 2 ist Ihre erste Wahl.

5. Dungeon Defenders

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Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, PlayStation 3, Xbox 360 Jahr 2011 Am besten geeignet für Spieler, die den Vier-Spieler-Koop-Modus in einem Tower-Defense-Spiel ausprobieren möchten

Dieses Spiel verbindet geschicktes Platzieren von Türmen mit adrenalingeladenen Kämpfen. Du wählst einen Helden aus – Jägerin, Mönch, Knappe oder Lehrling – und errichtest in den Aufbauphasen Verteidigungsanlagen wie Geschütztürme, Fallen und Auren. Danach stürzt du dich ins Chaos aus Schwertkämpfen und Beutejagd. Spielt man mit Freunden, wird daraus ein taktisches Abenteuer: Gemeinsam plant man die Verteidigung und koordiniert dann, wann man eingreift und kämpft.

Beim Spielfortschritt dreht sich alles darum, nach Ausrüstung zu suchen, die wirklich zählt. Bessere Beute stärkt sowohl deinen Helden als auch deine Verteidigung, sodass du ständig neue Ausrüstungskombinationen ausprobierst und neue Synergien entdeckst. Zwischen dem Endlosmodus, zeitlich begrenzten Herausforderungen und dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad wirst du deine Builds und Strategien immer wieder anpassen müssen, um die Nase vorn zu behalten!

Der Schwierigkeitsgrad kann plötzlich sprunghaft ansteigen, und Fehler wie Abstürze während der Bauphase oder Probleme mit den Werten tauchen manchmal mitten im Spiel auf. Wenn deine Basis jedoch standhält, gehört das Spiel zu den befriedigendsten Tower-Defense-Erlebnissen, die es gibt.

Was es auszeichnet:

Doppelte Rolle im Spiel : Errichte Verteidigungsanlagen und begib dich dann selbst ins Gefecht.

: Errichte Verteidigungsanlagen und begib dich dann selbst ins Gefecht. Durch Beute getriebenes Wachstum : Bessere Ausrüstung stärkt sowohl deinen Helden als auch deine Verteidigung und sorgt dafür, dass das Vorankommen immer spannend bleibt.

: Bessere Ausrüstung stärkt sowohl deinen Helden als auch deine Verteidigung und sorgt dafür, dass das Vorankommen immer spannend bleibt. Koop-Spass: Team-Builds und Live-Action sorgen gemeinsam für chaotische und befriedigende Spielrunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Dungeon Defenders“ verbindet strategisches Tower-Defense-Spiel mit dem Spaß eines Action-RPGs. Du erlebst die Genugtuung, wenn deine Basis standhält, und die Spannung, wenn du selbst eingreifen musst, um die Lage zu retten. Diese Mischung aus Planung und actiongeladenem Chaos macht das Spiel süchtig.

Wenn du ein Tower-Defense-Spiel mit Biss suchst, Dungeon Defenders ist ein absolutes Muss. Es verbindet den Aufbau von Stützpunkten mit Live-Kämpfen in einem Koop-Spiel für vier Spieler. Ideal für Gelegenheitsspieler und eingefleischte Tower-Defense-Fans.

6. GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten

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Plattformen Windows (Steam) Jahr 2015 Am besten geeignet für Hardcore-Tower-Defense-Spieler, die gerne experimentieren und es lieben, das Spiel zu meistern

Dieses Spiel ist ein wahr gewordener Traum für eingefleischte Tower-Defense-Fans. Das auf Edelsteinen basierende System sorgt für jede Menge strategische Tiefe und ermöglicht es dir, Edelsteine zu kombinieren und zu verbessern, um mächtige Türme zu erschaffen, die zu deinem Spielstil passen. Jede Welle fühlt sich wie ein Rätsel an, das es zu lösen gilt, und belohnt kluge Planung und Ressourcenmanagement.

Denk daran, dass dieses Spiel nicht jedermanns Sache ist. Sein düsterer, stimmungsvoller Grafikstil spricht Spieler, die eine farbenfrohere Ästhetik bevorzugen, vielleicht nicht an, und das Fortschrittssystem kann sich manchmal wie eine mühsame Plackerei anfühlen, da es einen erheblichen Zeitaufwand erfordert, um die besten Fähigkeiten und Türme freizuschalten. Aber wenn du auf tiefgehendes, taktisches Gameplay mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten und hohem Wiederspielwert stehst, GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten ist es absolut wert, dass man Stunden damit verbringt.

Highlights:

Unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Edelsteinen : Dank Hunderter Edelsteinkombinationen kannst du deine Türme individuell gestalten.

: Dank Hunderter Edelsteinkombinationen kannst du deine Türme individuell gestalten. Wellenanlage zum Ausreizen der eigenen Grenzen : Du bestimmst selbst, wie stark der Schwierigkeitsgrad ansteigt: Je härter die Gegner, desto größer die Belohnung – aber ein einziger Fehler kann das Spiel beenden.

: Du bestimmst selbst, wie stark der Schwierigkeitsgrad ansteigt: Je härter die Gegner, desto größer die Belohnung – aber ein einziger Fehler kann das Spiel beenden. Anpassungsmodifikatoren: Du kannst Modifikatoren hinzufügen und Levels mit ganz neuen Herausforderungen erneut spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten gibt dir die volle Kontrolle über deine Türme und den Schwierigkeitsgrad. Wenn du nach einem Tower-Defense-Spiel suchst, das strategisch ist, in deinem eigenen Tempo gespielt wird, knallharte Belohnungen bietet und vielschichtig ist, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. So sieht es aus, wenn das Genre in die Tiefe geht und dabei clever bleibt.

GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten ist ein Rätselspiel auf Metaebene, bei dem du deine eigenen Werkzeuge herstellst und in jeder Runde neue Grenzen überschreitest. Wenn du ein Spiel suchst, das durchdachtes Experimentieren belohnt und dein Geschick beim Turmbau auf die Probe stellt, dann ist dies genau das Richtige für dich.

7. Mindustry

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Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS Jahr 2017 Am besten geeignet für Spieler, die sich nach einer Mischung aus Basisbau und Tower-Defense-Herausforderungen mit PvP, Multiplayer, prozedural generierten Karten und Kampagnenmissionen sehnen

IndustrieDas Spiel besticht durch die Kombination klassischer Verteidigungsmechaniken mit Förderbändern, Munitionslogistik und Rätseln rund um die Fabrikgestaltung. Man baut Erz ab, errichtet Produktionslinien, versorgt seine Geschütztürme und besiegt Wellen von Feinden, die das eigene Setup auf die Probe stellen. Wenn die Produktionslinien auf Hochtouren laufen und die Verteidigungsanlagen perfekt versorgt sind, ist das Spiel ein echter Knaller. Es ist genauso befriedigend, wie wenn man seinem Lieblings-Speedrun dabei zusieht.

Der Spielinhalt ist hier äußerst umfangreich: zwei Kampagnen auf Serpulo und Erekir, Überlebensmodi, PvP-Kämpfe und prozedural generierte Sektoren. Dank der Benutzeroberfläche behält man den Überblick, selbst wenn die eigene Basis wie der Schaltschrank eines Kernkraftwerks aussieht. Die Komplexität der Einrichtung kann Neulinge jedoch überfordern.

Die ersten Level wirken wie ein Wirrwarr aus Riemen und Rohren. Wenn man die anfängliche Lernkurve hinter sich bringt, hat man ein solides Spiel in den Händen.

Was es auszeichnet:

Entwurf der Ressourcen-Pipeline: Sorgen Sie für eine automatische Versorgung mit Munition, Kühlmittel und Flüssigkeiten, damit die Geschütztürme nie leer laufen.

Sorgen Sie für eine automatische Versorgung mit Munition, Kühlmittel und Flüssigkeiten, damit die Geschütztürme nie leer laufen. Wellen + Verteidigung + Produktion: Sie sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Ausbau der Produktionskapazitäten und dem Schutz der bestehenden Anlagen.

Sie sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Ausbau der Produktionskapazitäten und dem Schutz der bestehenden Anlagen. Multiplayer-Modi in Hülle und Fülle: Freunde können einfach mitmachen oder sich gegenseitig herausfordern; im Koop-Modus wird das Bewältigen komplexer Systeme zu einem geselligen Erlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Mindustry“ stellt das Genre völlig auf den Kopf. Diesmal geht es um mehr als nur das Aufstellen von Türmen. Du erschaffst eine ganze Wirtschaft, die unter Beschuss bestehen muss. Wenn dir das Verwalten von Ressourcen genauso viel Spaß macht wie deren Verteidigung, bietet dieses Spiel zweifellos die kreativste Herausforderung, die du im Tower-Defense-Genre finden kannst.

Wenn dir Tower Defense zu statisch erscheint, Industrie interpretiert es neu mit Fabriklogik und Echtzeitstrategie. Perfekt für Spieler, die es lieben, gleichzeitig zu bauen und zu verteidigen.

8. Orcs Must Die! 3

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Plattformen PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Jahr 2020 Am besten geeignet für Spieler, die rasante Fallenkombinationen und Koop-Spaß suchen

Dieses Spiel nimmt alles, was den Spaß seiner Vorgänger ausmacht, und hebt es auf ein ganz neues Niveau. Du spielst als einer der beiden Kriegsmagier. Jeder von ihnen verfügt über ein riesiges Arsenal an Fallen und Waffen, um Wellen von Orks aufzuhalten. Die Grafik ist atemberaubend, mit lebendigen Bildern und Umgebungen, die extrem interaktiv sind! Denk an bewegliche Wände und Böden, die du zerstören kannst, um noch mehr Chaos zu verursachen.

Das Gameplay ist rasant und actionreich, bietet aber strategisch gesehen keine allzu große Tiefe, was bei manchen Spielern den Wunsch nach mehr wecken könnte. Außerdem stellt es hohe Anforderungen an moderne Hardware, sodass es gelegentlich zu Leistungseinbußen kommen kann. Wenn du jedoch auf actiongeladene Tower-Defense-Spiele stehst und das Chaos liebst, das entsteht, wenn du dich durch Ork-Horden kämpfst, ist dieses Spiel definitiv ein Riesenspaß.

Wenn du mit einem Freund spielst, kannst du im Koop-Modus gemeinsam mit ihm die Heilung über das Zauberbuch übernehmen, während der andere sich um die Fallen kümmert. Das macht chaotischen Spaß.

Highlights:

Interaktive Umgebungen : Zerstöre während des Spiels Böden oder schlage Löcher hinein, um die Gegner umzuleiten.

: Zerstöre während des Spiels Böden oder schlage Löcher hinein, um die Gegner umzuleiten. Fallen-Kombinationen sind entscheidend : Du kombinierst deine Verteidigungsanlagen, um verschiedene Arten von Gegnern abzuwehren.

: Du kombinierst deine Verteidigungsanlagen, um verschiedene Arten von Gegnern abzuwehren. Maßnahmen für ein langes Leben: Im Scramble-Modus ändern sich die Regeln bei jedem Durchgang; endlose Herausforderungen und gewaltige Kriegsszenarien sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Orcs Must Die! 3“ ist purer Spielspaß, witzig, rasant und sofort spielbar. Es ist eines der wenigen Spiele, das sich gleichzeitig locker und total verrückt anfühlt.

Orcs Must Die! 3 bietet intensives Koop-Gameplay und äußerst befriedigende Chaos- und Fallen-Kombinationen. Es ist perfekt für Gelegenheitsspieler und eingefleischte Tower-Defense-Fans.

9. Todesfalle

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Plattformen Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4 Jahr 2015 Am besten geeignet für Spieler, die Koop-Modi und anpassbare Karten mögen

Dieses Spiel ist eine gelungene Mischung aus Tower-Defense- und Action-RPG-Elementen und bietet besonders viele Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst deine Waffen, Charaktere und Fähigkeiten ganz nach deinem Spielstil anpassen, während du dich gegen Wellen von Monstern verteidigst, die versuchen, deine Burg zu zerstören.

Der Spielverlauf fühlt sich lohnend an, und die Strategie bietet genug Tiefe, um dich eine ganze Weile zu fesseln. Klar, nach ein paar Stunden kann es etwas eintönig werden, aber die Vielfalt an Fallen und Fähigkeiten sorgt dafür, dass es Spaß macht. Wenn du auf Tower-Defense-Spiele und RPGs stehst, Todesfallebietet eine gelungene Mischung aus beidem und lässt viel Raum für individuelle Anpassungen und Experimente.

Der Koop-Modus im High-End-Bereich überzeugt, doch Solo-Durchläufe können etwas dünn wirken. Einige Spieler bemerken, dass die Fallenoptionen unausgewogen sind und dass das Management von Türmen und Kämpfen ohne Team schnell überfordernd werden kann.

Was es auszeichnet:

Hybrides Gameplay : Du planst deine Verteidigung und bekämpfst aktiv deine Gegner.

: Du planst deine Verteidigung und bekämpfst aktiv deine Gegner. Fangtiefe und Ausrüstungstiefe : Vier Stufen von Fallen und Fertigkeitsoptionen ermöglichen es dir, einzigartige Aufstellungen zu erstellen.

: Vier Stufen von Fallen und Fertigkeitsoptionen ermöglichen es dir, einzigartige Aufstellungen zu erstellen. Inhaltlich reichhaltig: Kampagne, Endlosmodus, Szenario, Koop, Versus und ein Karteneditor.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Deathtrap“ bietet den Spielern durchdachte Fallenplatzierung gepaart mit packender Action. Das Spiel bietet mehr Kontrolle und Unmittelbarkeit als statische Tower-Defense-Spiele.

Wenn du auf der Suche nach einem Tower-Defense-Spiel bist, bei dem du Fallen aufstellst und dann selbst eingreifst, um den Sack zuzumachen, Todesfalle ist perfekt.

10. Creeper World 4

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Plattformen Windows (Steam) Jahr 2020 Am besten geeignet für Spieler, die in ihren Tower-Defense-Spielen Spaß an dem Aufbau von Stützpunkten, Story-Missionen, der Community, Karten und dem Koop-Modus haben

Dies ist kein gewöhnliches Tower-Defense-Spiel. Du kämpfst gegen eine vorrückende, fließende Flut namens Creeper. Du legst Energiegitter an, baust Kanonen und Scharfschützen auf und verteidigst dann deine Position, während die Flut heranrollt. Erobere erhöhte Positionen, um die Wellen aufzuhalten, oder baue Ressourcen ab, um sie zurückzudrängen. Von der Community erstellte Karten und ein Level-Editor sorgen dafür, dass das Spiel auch lange nach der Kampagne noch spannend bleibt!

Zu Beginn verläuft das Spiel eher gemächlich, und die Steuerung des Energieflusses erfordert etwas Geduld. Wenn man diese Hürde jedoch überwunden hat, wird man dafür belohnt. Das 3D-Gelände verleiht Höhenvorteilen eine besondere Bedeutung, und die physikbasierte Wellendynamik sorgt für eine Spannung, die andere Tower-Defense-Spiele nicht bieten.

Zu Beginn kann das Spiel etwas träge wirken, das Sammeln von Ressourcen kann sich hinziehen, und sehr große Stützpunkte können die Leistung stark beeinträchtigen, sobald sich zu viele Türme ansammeln.

Was es auszeichnet:

Kampf gegen Creeper : Der Kampf gegen eine Flüssigkeit, die über und unter den Verteidigungsanlagen hinwegfließt, erfordert neue Strategien.

: Der Kampf gegen eine Flüssigkeit, die über und unter den Verteidigungsanlagen hinwegfließt, erfordert neue Strategien. Kartenvielfalt mit Mods : Hunderte von benutzerdefinierten Karten sowie prozedurale Optionen sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

: Hunderte von benutzerdefinierten Karten sowie prozedurale Optionen sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Taktische Geländennutzung: Die Höhe spielt eine Rolle. Kanonen auf Klippen zu platzieren, wendet das Blatt schneller als Punktabwehranlagen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Creeper World 4“ verwandelt Tower Defense in ein Rätselspiel rund um Ressourcen und Gelände. Hier geht es darum, klüger zu bauen, nicht schneller. Diese langsame Entwicklung führt zu lohnenden Durchbrüchen, wenn deine Basis standhält und die Flut zurückweicht.

Creeper World 4 Das Spiel ist genau das Richtige für Spieler, die mehr wollen, als nur Türme auf den Bahnen zu platzieren. Es verwandelt Tower Defense in einen taktischen Kampf gegen einen Gegner, der niemals fair spielt. Mit benutzerdefinierten Karten und 3D-Gelände belohnt es Spieler, die mehrere Züge im Voraus planen.

11. Der Riftbreaker

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Plattformen PS5, Xbox Series, PC Jahr 2021 Am besten geeignet für Spieler, die eine Mischung aus Basisbau und Tower Defense mit Action-RPG-Kämpfen und umfangreichen Technologiebäumen suchen

Dieser Titel besticht durch seine einzigartige Genre-Mischung und bietet eine fesselnde Kombination aus Action und Strategie. Du schlüpfst in die Rolle von Ashley, die einen mächtigen Mech in einer lebendigen Welt voller intensiver Kämpfe und taktischem Gameplay steuert.

Allerdings kann die Komplexität des Spiels mit seinen zahlreichen Spielmechaniken und Systemen für Neulinge etwas zu viel sein.

Dennoch sorgt die kreative Verschmelzung der Genres dafür, dass Der Riftbreaker Eine hervorragende Wahl für Spieler, die im Tower-Defense-Genre nach etwas Neuem und Anderem suchen.

Warum es so gut ankommt:

Echtzeitkämpfe und Basisverteidigung laufen gleichzeitig ab.

Ein riesiger Technologiebaum mit umfangreichen Verbesserungen und Bauwerken.

Die massiven Gegnerwellen sorgen für Hochspannung und wirken keineswegs eintönig.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Der Riftbreaker“ definiert neu, wie Tower-Defense aussehen kann, wenn es mit Echtzeitkämpfen und Basisstrategie kombiniert wird. Es richtet sich an Spieler, die die volle Kontrolle über das Schlachtfeld haben wollen – sowohl zu Fuß als auch aus der Vogelperspektive.

Der Riftbreaker verdient sich seinen Platz, weil es rasante Action mit tiefgründiger Strategie verbindet. Es ist für Spieler gemacht, die mehr wollen als nur Türme. Sie wollen die Kontrolle und einen Mech mit einem Schwert.

12. PixelJunk Monsters Ultimate

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Plattformen PC, macOS, PS Portable, PS Vita Jahr 2007 Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler und langjährige Tower-Defense-Fans, die lokalen Koop-Modus und kreative Herausforderungen lieben

PixelJunk Monsters Ultimate Du schlüpfst in die Rolle eines Tiki-Wächters, der zwischen Türmen hin und her rennt, Verteidigungsanlagen baut und verbessert sowie Münzen sammelt, um deinen Nachwuchs vor einer Welle nach der anderen von Monstern zu schützen. Der Reiz des Spiels liegt in dem flüssigen Gameplay und der handgezeichneten Grafik, die das Errichten der Verteidigungsanlagen zu einem spielerischen Vergnügen machen.

Was mich am meisten angesprochen hat, war der Koop-Modus. Am besten kommt er beim Offline-Spiel auf der Couch zur Geltung. Der Wechsel mit einem Freund fühlt sich sehr direkt an, und die strategischen Besprechungen laufen ganz natürlich ab. Der Online-Koop-Modus ist etwas umständlicher, mit unpraktischen „Chatroom“-Systemen und ohne gemeinsamen Spielfortschritt für den zweiten Spieler. Dennoch fühlen sich die gemeinsamen Turm-Upgrades und die spontane Teamarbeit effektiv an, wenn man sich gut aufeinander abstimmt.

Was es auszeichnet:

Halte die Türme in ihrer Position, um sie zu verbessern : Dein Charakter hält die Stellung, um Türme zu zerstören, wodurch das Turmverteidigungsspiel zu einer aktiven Aufgabe wird.

: Dein Charakter hält die Stellung, um Türme zu zerstören, wodurch das Turmverteidigungsspiel zu einer aktiven Aufgabe wird. Procedural Tum-Tum Island plus Hunderte von Karten: Zufällig generierte Level und Mod-Unterstützung sorgen für endlose Abwechslung.

Zufällig generierte Level und Mod-Unterstützung sorgen für endlose Abwechslung. Der Couch-Koop-Modus wirkt synchron und taktisch: Lokaler Zweispielermodus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Teil schafft es, einfache Tower-Mechaniken mit tiefgehender Koop-Strategie zu verbinden. Das Bauen fühlt sich dynamisch an, und es gibt keine passiven Klicks, sondern nur gemeinsame Planung und schnelle Anpassungen.

PixelJunk Monsters Ultimate ist die erste Wahl für alle, die sich nach einem lokalen Koop-Tower-Defense-Spiel mit echtem Teamwork sehnen. Es macht das Aufrüsten von Türmen zu einem kooperativen Spiel und nicht nur zu einem reinen Klickspiel. Trotz einiger Macken im Online-Modus ist es die geselligste und strategischste Variante des Genres.

13. Sanctum 2

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Plattformen PC, Mac OS X, PS3, Xbox 360 Jahr 2013 Am besten geeignet für Spieler, die FPS-Action mit Tower-Defense verbinden möchten

Dieses Spiel hebt das Tower-Defense-Genre auf ein ganz neues Niveau, indem es rasante FPS-Action mit einbindet – und ehrlich gesagt, das funktioniert. Die Verteidigung der Sauerstoffkerne vor unerbittlichen Alienhorden hält einen ständig auf Trab, und die Möglichkeit, selbst in den Kampf einzugreifen, sorgt dafür, dass sich jede Schlacht intensiv anfühlt.

Das Leveldesign ist solide, und das Freischalten neuer Fähigkeiten und Türme sorgt für ein befriedigendes Fortschrittsgefühl. Die Gegner-KI kann etwas frustrierend sein, und manche plötzlichen Schwierigkeitssprünge wirken geradezu brutal. Aber das Spielen im Koop-Modus mit Freunden macht den Unterschied. Wenn du auf der Suche nach einem einzigartigen Tower-Defense-Erlebnis mit Shooter-Elementen bist, Sanctum 2 ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Was es auszeichnet:

Synergie zwischen FPS und Tower Defense: Wenn man sich tatsächlich ins Gefecht stürzt, gewinnt jede Platzierung eines Geschützturms an Bedeutung.

Wenn man sich tatsächlich ins Gefecht stürzt, gewinnt jede Platzierung eines Geschützturms an Bedeutung. Vier Klassen mit besonderen Vorteilen: Du kannst als Support, Scharfschütze, Schwerer oder Sprengstoffspezialist spielen!

Du kannst als Support, Scharfschütze, Schwerer oder Sprengstoffspezialist spielen! Orbitalangriffe & freischaltbare Türme: Strategische Belohnungen für den Fortschritt in der Kampagne und im DLC.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Sanctum 2“ verwandelt Tower Defense in ein dynamisches Schlachtfeld. Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem man Shooter-Elemente genießen kann, ist definitiv etwas Besonderes und einen Versuch wert.

Sanctum 2 ist unübertroffen, wenn du Turmplanung und Frontkampf in einem Spiel suchst. Seine Wellen und Klassensysteme machen es zu einem herausragenden Hybrid-Erlebnis. Wenn du gerne Verteidigungsanlagen baust und Gegner direkt bekämpfst, wird dich dieses Spiel bestens unterhalten.

14. Defense Grid: Das Erwachen

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Plattformen PC, Mac OS X, Xbox 360 Jahr 2008 Am besten geeignet für Fans von Tower-Defense-Spielen, die Wert auf strategische Tiefe und Wiederspielbarkeit legen

Defense Grid: Das Erwachen Das Spiel ist quasi eine Blaupause dafür, wie Tower Defense funktionieren sollte. Du verteidigst Energiekernanlagen, indem du zehn verschiedene Türme platzierst. Manche Türme verlangsamen Gegner, andere durchschlagen Rüstungen und einige wenige bekämpfen Bedrohungen aus der Luft. Jede Karte zwingt dich zu neuen Entscheidungen: Die Bewegungsmöglichkeiten sind begrenzt und die Gegner nutzen jede Schwachstelle in deiner Aufstellung aus.

Es setzt nicht auf Spielereien, denn der Wert liegt hier in der reinen Struktur. Das Ablesen der Vorschau auf die kommende Welle und der Einsatz der Rückspulfunktion, wenn ein Lauf ins Stocken gerät, ist der Punkt, an dem Verteidigungsgitter glänzt. Die Grafik wirkt etwas veraltet, und einige der späteren Missionen werden ohne große Vorwarnung deutlich schwieriger. Doch die insgesamt 36 Karten (einschließlich des GLaDOS-Crossovers und des Borderlands-DLCs) bieten reichlich Spielspaß.

Was es auszeichnet:

Strategische Turmvielfalt: Jeder Turmtyp spielt bei der Verteidigungsplanung eine eigene Rolle.

Jeder Turmtyp spielt bei der Verteidigungsplanung eine eigene Rolle. Wellen-Grafiken & Rückspulmechanik: Kommende Bedrohungen vorhersehen und Fehler im mittleren Bereich korrigieren.

Kommende Bedrohungen vorhersehen und Fehler im mittleren Bereich korrigieren. Umfassende DLC-Unterstützung: 36 offizielle Karten, darunter Publikumslieblinge und Crossover-Inhalte.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Defense Grid“ setzt neue Maßstäbe im Bereich der strategischen Tower-Defense-Spiele. Es belohnt Planung und Anpassungsfähigkeit mit klar strukturierten Spielmechaniken und anspruchsvollen Herausforderungen.

Mit rasantem Spieltempo, durchdachten Spielmechaniken und stundenlangen zusätzlichen Inhalten, Defense Grid: Das Erwachen gehört nach wie vor zu den besten Tower-Defense-Spielen, die je entwickelt wurden. Da es sich um einen älteren Titel handelt, landete es weiter unten auf der Liste, aber man sollte dieses Spiel auf keinen Fall außer Acht lassen!

15. Anomaly: Warzone Earth

Meine Punktzahl

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Plattformen PC, Mac OS X, Xbox 360 Jahr 2011 Am besten geeignet für Spieler, die die gängigen Regeln des Tower-Defense-Genres mit taktischen Konvoi-Angriffen auf die Probe stellen wollen

Was zeichnet „Anomaly: Warzone Earth“ aus? Das Besondere daran ist die einzigartige Wendung: Anstatt sich gegen Wellen von Gegnern zu verteidigen, bist du derjenige, der angreift und versucht, die feindlichen Türme zu zerstören. Diese Umkehrung des traditionellen Tower-Defense-Prinzips sorgt für frischen Wind.

Als Kommandant setzt du in Echtzeit Nebelvorhänge, Täuschkörper, Reparaturen und Luftangriffe ein und kümmerst dich gleichzeitig um die Aufrüstung deiner Einheiten und die Gefahren auf der Karte. Das Ergebnis: vielschichtige Angriffe, die sich eher wie taktische Vorstöße anfühlen als wie statische Verteidigung.

Mir gefiel die Gestaltung der Missionen, die vom offenen Gelände Bagdads bis hin zu Tokios engmaschigem Stadtgefüge reichte. Das zwang mich dazu, die Ausrüstung meiner Konvois anzupassen und blitzschnelle Entscheidungen zu treffen, wenn Türme meine Schilde zermürbten. Die „Turm-Offensive“ lehrte mich, wie der Feind zu denken und Gelände sowie den Abstand zwischen den Konvois zu nutzen, um dem überwältigenden Feuer einen Schritt voraus zu sein. Im Kampagnenmodus wiederholen sich ähnliche Taktiken, sobald sich die freigeschalteten Inhalte einpendeln und die Auswahl an Einheiten begrenzt bleibt.

Was es auszeichnet:

Spielablauf im Turm-Angriff: Wenn man gezwungen ist, die Verteidigung aktiv anzugreifen, verändert das jede einzelne Entscheidung.

Wenn man gezwungen ist, die Verteidigung aktiv anzugreifen, verändert das jede einzelne Entscheidung. Strategie für dynamisches Gelände: Weite Straßen oder enge Gassen – diese Entscheidungen bestimmen deine Vorgehensweise.

Weite Straßen oder enge Gassen – diese Entscheidungen bestimmen deine Vorgehensweise. Werkzeugkasten für besondere Fähigkeiten: Rauch, Täuschkörper und Luftangriffe sorgen bei jeder Mission für taktische Flexibilität.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Anomaly: Warzone Earth“ stellt das Genre auf den Kopf, indem es dich zum Angreifer macht. Es fordert dein strategisches Denken auf Schritt und Tritt heraus und belohnt anpassungsfähiges Denken.

Anomaly: Warzone Earth bietet eine neue Variante, bei der du die Kontrolle über den Angriff übernimmst. Es ist eine clevere, befriedigende Abwandlung des Tower-Defense-Genres. Perfekt, wenn du dir mehr Einfluss und Abwechslung in einem Tower-Defense-Spiel wünschst.

16. Rock of Ages 3: Make & Break

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Jahr 2020 Am besten geeignet für Spieler, die sich nach kreativem Chaos und Tower-Defense im Arcade-Stil sehnen

Rock of Ages 3 verbindet Tower Defense mit Arcade-Action. Man rollt einen riesigen Felsbrocken durch die feindlichen Verteidigungsanlagen und kehrt dann um, um den eigenen Weg zu verteidigen. Der Level-Editor ist riesig: Man kann Hindernisparcours entwerfen, Rampenwinkel anpassen, Fallen platzieren und seine Kreationen teilen. Ich habe Stunden damit verbracht, absurde Parcours zu entwerfen, wie zum Beispiel Ausweichparcours voller schwingender Pendel. Es hat mir auch Spaß gemacht, Karten zu testen, die andere erstellt haben.

Der Kern des Spiels wird noch spannender, wenn man seinen eigenen Felsbrocken mitten in die gegnerische Verteidigung schleudert. Der Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung wirkt chaotisch und ist zugleich äußerst befriedigend. Der Humor im Monty-Python-Stil und der klassische Rock-Soundtrack verleihen dem Ganzen einen skurrilen Charme. Gelegentlich gibt es kleine Schwankungen in der Physik. Steine bleiben an Hindernissen hängen oder die Bildrate sinkt in dichten Karten, aber genau diese Momente sorgen für zusätzliche Heiterkeit.

Was es auszeichnet:

Kreatives Bearbeiten und Teilen: Erstelle verrückte eigene Karten und spiele endlos die Kreationen der Community.

Erstelle verrückte eigene Karten und spiele endlos die Kreationen der Community. „Erst angreifen, dann verteidigen“-Spielprinzip: Einzigartige Zweiphasenkämpfe erfordern einen Strategiewechsel mitten im Spiel.

Einzigartige Zweiphasenkämpfe erfordern einen Strategiewechsel mitten im Spiel. Witzige Präsentation: Bilder im Stil von Monty Python und ein neu arrangierter klassischer Soundtrack bestimmen den Ton.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Rock of Ages 3: Make & Break“ hat das Genre wieder spannend gemacht, indem es dir die Mittel an die Hand gibt, Chaos zu verursachen und es dann selbst zu überstehen.

Rock of Ages 3: Make & Break verwandelt Tower Defense in eine wilde Steinschlacht. Mit seinem einfallsreichen Editor, den unvorhersehbaren Physik-Kämpfen, dem hintergründigen Humor und den abwechslungsreichen Spielelementen ist es einer der kreativsten und wiederholenswertesten Titel des Genres.

17. Bardbarian

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Plattformen PC, Mac, Android, iOS Jahr 2014 Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach einem Tower-Defense-Spiel mit RPG-Flair und Humor sind

Bardbarian bringt RPG-Elemente in das Tower-Defense-Genre ein. Du bist Brad und schwenkst eine Axtlaute, um Verbündete herbeizurufen und sie mitten in einer Welle zu stärken. Jede Welle verläuft so, dass du ausweichst, Noten spielst, um Einheiten zu erschaffen, und dann deine Truppe gegen Gegner und Bosse anführst. Es geht weniger um Türme als vielmehr um Positionierung und Timing, wobei Upgrades und Ausrüstungen Helden und Geschütztürme freischalten.

Der Heavy-Metal-Soundtrack und der alberne Sidekick sorgen für eine lockere Atmosphäre. Doch ab Kapitel 3 können die Wellen etwas langatmig werden, und das mühsame Upgrade-System zieht längere Missionen in die Länge. Auf Steam liegt die positive Bewertungsquote bei etwa 90 %, doch im Vergleich zu professionellen Kritiken fällt das Spiel eher blass aus, und einige Spieler bemerken, dass sich seine mobilen Wurzeln in den sich wiederholenden Wellendesigns bemerkbar machen.

Was es auszeichnet:

Spielablauf beim „Summon-to-Fight“: Brad Jamming erzeugt Einheiten und unterstützt deine Front in Echtzeit.

Brad Jamming erzeugt Einheiten und unterstützt deine Front in Echtzeit. Hybrider Wellenkampf: Die Gegner nähern sich auf Bahnen im RPG-Stil, während du ihnen ausweichst und dich mitten in der Angriffswelle positionierst.

Die Gegner nähern sich auf Bahnen im RPG-Stil, während du ihnen ausweichst und dich mitten in der Angriffswelle positionierst. Charaktere und Humor: Der originelle Grafikstil und die Gastauftritte sorgen für Abwechslung.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Bardbarian“ bietet Spielern eine gelungene Mischung aus Action-RPG und Tower-Defense, bei der man in Echtzeit ausweicht und gleichzeitig mit seiner Laute Einheiten herbeiruft.

Bardbarian ist ein unbeschwertes Tower-Defense-Spiel, das so ausgefallen und verrückt ist, dass es sich ganz von selbst trägt.

18. Übertriebene Tower-Defense

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Plattformen PC, macOS, Android, Nintendo Switch Jahr 2014 Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an einer skurrilen Mischung aus Helden haben

Übertrieben: Tower Defense belebt das klassische Tower-Defense-Spiel mit Helden-Trupps und Chaos auf dem Bildschirm. Du platzierst Türme an festgelegten Standorten, doch die Helden beherrschen das Geschehen. Sie reparieren, verstärken oder bekämpfen Gegner direkt. Monsterwellen explodieren in Stücke und hinterlassen sogar Beute.

Das Verwalten von vier Turmtypen in Verbindung mit Heldenfähigkeiten wie Luftangriffen oder Turmreparaturen wird schnell sehr spannend. Zu wissen, wann man sich zurückhalten oder mit seinem Trupp vorstoßen sollte, sorgt für eine Spannung, die in den meisten Tower-Defense-Spielen fehlt. Ich fand den Soundtrack mitreißend und die Grafik auf unterhaltsame Weise cartoonhaft, doch der mühsame Spielverlauf zu Beginn der Karten und die geringe Vielfalt an Fähigkeiten bei HeroCorp ziehen das Spiel manchmal etwas in die Länge.

Highlights:

Helden auf dem Spielfeld: Deine Helden greifen aktiv an und reparieren.

Deine Helden greifen aktiv an und reparieren. 4 aufrüstbare Türme: Ein einfaches „Stein, Papier, Schere“-Gleichgewicht sorgt für schnelle Tiefe.

Ein einfaches „Stein, Papier, Schere“-Gleichgewicht sorgt für schnelle Tiefe. Visuelles Chaos: Die Gegner explodieren in einem befriedigenden Chaos, und der Soundtrack passt perfekt zur Intensität.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Übertrieben: Tower Defense“ verwandelt Tower Defense in lebhafte Schlachten, in denen deine Helden und Türme perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Das Spiel ist voller Energie und scheut auch vor Albernheiten nicht zurück.

Wenn du ein Tower-Defense-Spiel suchst, das vor Charakter nur so strotzt und in dem du ein lebendiges Schlachtfeld verwalten kannst, Übertrieben: Tower Defense ist genau das Richtige für dich.

19. Unendlichkeit 2

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Plattformen PC, macOS, Android, Nintendo Switch Jahr 2019 Am besten geeignet für

Spieler, die sich für endlose Tower-Defense-Herausforderungen und Community-Inhalte begeistern

Wenn du zu den Spielern gehörst, die eine gute Herausforderung lieben, Infinitode 2 hat genau das Richtige für dich. Wie der Name schon sagt, bietet es endlose Levels, in denen dein einziges Ziel darin besteht, so lange wie möglich zu überleben und deine bisherigen Highscores zu übertreffen. Da es kein festes Ziel gibt, ist es für Spieler aller Spielstärken super zugänglich.

Der Großteil der Inhalte stammt aus der Spielergemeinschaft; sollte diese also nachlassen, könnte das Spiel an Attraktivität verlieren. Außerdem macht es zwar viel Spaß, wirkt auf dem PC jedoch nicht ganz so ausgefeilt und ist wahrscheinlich besser für mobile Plattformen geeignet. Trotz dieser kleinen Mängel, Infinitode 2 bietet nach wie vor ein lohnendes Erlebnis für alle, die sich für Tower-Defense-Spiele begeistern.

Was es auszeichnet:

Endlosmodus mit Bestenlisten: Motiviert dazu, Welle für Welle den eigenen Highscore zu übertreffen.

Motiviert dazu, Welle für Welle den eigenen Highscore zu übertreffen. Riesiger Forschungsbaum: Mit über 400 Freischaltungen kannst du die Rollen der Türme erheblich verändern.

Mit über 400 Freischaltungen kannst du die Rollen der Türme erheblich verändern. Community-Karten und Unterstützung für manuelle Modifikationen: Lua-basierte Skripte erweitern das Spielvergnügen weit über die offiziellen Inhalte hinaus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Infinitode 2 bietet dir Tower-Defense pur ohne storybedingte Einschränkungen.

Infinitode 2 zeichnet sich durch unendliche strategische Tiefe aus. Es ist ein Meisterwerk des Tower-Defense-Designs: komplexe Systeme, die man meistern kann, und Community-Inhalte, die dafür sorgen, dass man Welle um Welle bewältigt.

20. Tower Madness 2

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Plattformen macOS, Android, iOS Jahr 2014 Am besten geeignet für Spieler, die ein raffiniertes Tower-Defense-Spiel für unterwegs mit umfangreichen Upgrade-Systemen und Offline-Modus suchen

In Tower Madness 2Du baust neun verschiedene Turmtypen und rüstest sie auf. Von Plasma- bis hin zu Betäubungswaffen – sie sind ausgewogen auf die Kategorien Energie, Feuer und Elektro verteilt und müssen sorgfältig platziert werden, um sechzehn Alien-Typen abzuwehren, die sich über mehrere Bahnen ausbreiten.

Das Gameplay kann nach einer Weile etwas eintönig werden, und da es keinen Mehrspielermodus gibt, bleibt einem nur das Einzelspieler-Erlebnis. Trotzdem, Tower Madness 2 ist nach wie vor eine solide und zugängliche Wahl für alle, die auf der Suche nach einer unkomplizierten Tower-Defense-Herausforderung sind. Die Benutzeroberfläche bleibt auf Mobilgeräten übersichtlich, während sich die PC-Version etwas beengt anfühlen kann.

Was es auszeichnet:

Für Controller geeignet, auf Mobilgeräte ausgerichtetes Design: Flüssige Benutzeroberfläche und vollständige Gamepad-Unterstützung.

Flüssige Benutzeroberfläche und vollständige Gamepad-Unterstützung. Fehler sofort rückgängig machen: Selbst Fehler in der Endphase sind nicht endgültig.

Selbst Fehler in der Endphase sind nicht endgültig. 70 Karten in sieben Zonen: Themenlevels bieten abwechslungsreiches Gameplay und hohen Wiederspielwert.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Tower Madness 2“ ist ein mobiles Tower-Defense-Spiel. Beim Spielen wirst du die einfache Steuerung und das flexible Spieltempo zu schätzen wissen.

Tower Madness 2 bietet unerbittlichen Tower-Defense-Spaß, verpackt in einem hochwertigen mobilen Design. Mit umfangreichen Upgrade-Bäumen und durchdachter Wellenkontrolle ist es ein absolutes Muss für Gelegenheitsspieler dieses Genres.

TL;DR – Zusammenfassung

Was macht ein Tower-Defense-Spiel großartig?

Intelligente Standortwahl und Modernisierung von Sendemasten.

Anpassung an das Verhalten des Gegners.

Einzigartige Subgenres, die verschiedene Genres wie Action, Rollenspiel, Shooter und Rätsel miteinander verbinden.

Hoher Wiederspielwert dank Modding und Fortschrittssystemen.

So spielst du Tower-Defense-Spiele wie ein Profi

Schritt 1: Die Wege des Gegners verstehen: Mach dich mit dem Kartenlayout vertraut. Achte darauf, wo die Gegner das Spielfeld betreten und verlassen. Nutze Engpässe oder kurvige Wege, um die Effizienz deiner Türme zu maximieren.

Schritt 2. Wähle Türme mit sich ergänzenden Fähigkeiten: Setze nicht nur eine Art von Türmen ein. Kombiniere Flächenschaden-, Einzelziel-, Verlangsamungs- und Funktionstürme. Jeder sollte eine Rolle in deiner Gesamtverteidigung spielen.

Schritt 3: Aktualisieren Sie strategisch, nicht aus einer Laune heraus: Führen Sie keine automatischen Upgrades durch. Rüsten Sie vorrangig die Türme in der Nähe der größten feindlichen Aktivität auf. Investieren Sie dort, wo die Wirkung am größten ist.

Schritt 4. Beobachten Sie die Wellen und passen Sie die Einstellung an: Wenn fliegende oder gepanzerte Gegner durchbrechen, passe dich an. Verkaufe schwache Türme und positioniere sie bei Bedarf neu.

Schritt 5. Finde das richtige Gleichgewicht zwischen Angriff und Wirtschaft: Wenn du all deine Ressourcen hortest, schwächst du deine Verteidigung. Wenn du sie zu früh ausgibst, bist du später pleite. Strebe eine gleichmäßige Skalierung über alle Wellen hinweg an.

Schritt 6. Mach dich mit dem Meta vertraut (bei Multiplayer- oder Wettkampfmodi): Manche Tower-Defense-Spiele bieten PvP-Modi oder Bestenlisten. Lerne von Top-Spielern und Meta-Guides auf deinem Lieblings-Gaming-Blog wie Eneba Hub, um deine Spielweise zu optimieren.

Schritt 7. Probieren Sie verschiedene Varianten aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern: Rätsel-, action- und hybride Tower-Defense-Spiele stellen unterschiedliche Denkweisen auf die Probe. Probieren Sie Titel aus einer zuverlässiger Online-Marktplatz für günstige Spiel-Keys Nutze Eneba, um herauszufinden, was dich am meisten herausfordert.

Häufig gestellte Fragen

Was ist derzeit das beste Tower-Defense-Spiel?

Pflanzen gegen Zombies ist der unangefochtene Spitzenreiter. Es verzeichnet nach wie vor rund 70 Millionen monatliche Spieler auf mobilen Plattformen und zählt seit seiner Veröffentlichung zu den Titeln mit den beständigsten Downloadzahlen. Seine vielschichtige Einfachheit fesselt die Spieler seit über einem Jahrzehnt.

Was sind die Hauptmerkmale von Tower-Defense-Spielen?

Bei Tower-Defense-Spielen geht es um strategische Planung, Ressourcenmanagement und die taktische Platzierung von Türmen, um zu verhindern, dass Wellen von Gegnern ein Ziel erreichen.

Welche Tower-Defense-Spiele eignen sich am besten für Anfänger?

Pflanzen gegen Zombies, Kingdom RushundVerteidigungsgitter könnten aufgrund ihrer einfachen Spielmechanik und des leicht verständlichen Lernverlaufs ideal für Anfänger sein.

Inwiefern unterscheiden sich Tower-Defense-Spiele von anderen Strategiespielen?

Bei Tower-Defense-Spielen geht es darum, ein festgelegtes Gebiet mithilfe von Türmen zu verteidigen, während es bei anderen Strategiespielen darum geht, Einheiten oder Armeen in dynamischeren Schlachten zu befehligen.

Können Tower-Defense-Spiele lehrreich sein?

Ja, sie fördern das kritische Denken, die Problemlösungsfähigkeit und das Ressourcenmanagement und eignen sich daher hervorragend zum Erlernen von Strategie und Planung.

Wie kann ich meine Strategie in Tower-Defense-Spielen verbessern?

Konzentriere dich darauf, deine Türme sinnvoll zu verbessern, sie strategisch zu platzieren und die Verhaltensmuster deiner Gegner zu analysieren, um deine Verteidigung entsprechend anzupassen.

Wo kann ich Tower-Defense-Spiele zu einem reduzierten Preis kaufen?

Besuchen Sie einen zuverlässigen Online-Marktplatz für günstige Spiel-Keys wie Eneba, wo Sie bekannte Titel und Bundles zu günstigen Preisen finden können.