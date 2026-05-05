Die 17 besten Story-Spiele für Xbox | Die 2026 wichtigsten Titel

Die besten Story-Spiele auf Xbox sind diejenigen, die einem im Gedächtnis bleiben. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, großartigen Geschichten nachzugehen, und diese Liste basiert auf Xbox Spiele, die wirklich halten, was sie versprechen. Manche gehen einem emotional sehr nahe. Andere erschaffen ganze Welten, in denen man sich verlieren kann. Aber jedes einzelne davon erzählt eine Geschichte, die es wert ist, dass man sich die Zeit dafür nimmt.

Hier gibt es keine oberflächlichen Texte oder langatmige Fülltexte. Das sind Spiele, die deine Aufmerksamkeit wertschätzen, deine Geduld belohnen und Zeig, wozu deine Konsole fähig ist, wenn das Geschichtenerzählen im Vordergrund steht. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das wirklich etwas zu bieten hat, solltest du hier anfangen.

Unsere Top-Auswahl an Story-Spielen für die Xbox

Unter all den hervorragenden Spielen auf dieser Liste heben sich einige Titel besonders hervor, wenn es um unvergessliche Geschichten geht. Das sind die Spiele, die ich jedem als Erstes empfehle, der fragt, was er spielen soll Xbox. Jeder von ihnen hat etwas Besonderes zu bieten und hat sich seinen Platz an der Spitze redlich verdient.

A Plague Tale: Innocence (2019) – Das hat mich überrascht. Es beginnt ganz klein, mit einem jungen Mädchen und ihrem Bruder, die versuchen, im pestverseuchten Frankreich zu überleben, entwickelt sich aber zu etwas weitaus Eindringlicherem. Das Tempo und die Atmosphäre machen es zu einer der emotional packendsten Geschichten auf Xbox. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Nur wenige Spiele bieten so viel Auswahl und so viele Konsequenzen. Jede Nebenquest wirkt wie von Hand gefertigt, und Geralts Reise verliert nie an Schwung. Es ist ein Meisterwerk in Sachen Weltgestaltung und Charakterentwicklung und setzt auch ein Jahrzehnt später noch Maßstäbe für das Storytelling in Rollenspielen. Red Dead Redemption 2 (2018) – Man spielt nicht einfach nur Arthur Morgans Geschichte nach, man erlebt sie hautnah. Die Handlung ist unglaublich authentisch, und das gemächliche Tempo kommt ihr zugute. Es ist eines der wenigen Spiele, bei denen sich selbst die ruhigen Momente wichtig anfühlen, und das Ende geht einem mehr zu Herzen als die meisten Filme.

Das ist erst der Anfang. Freuen Sie sich auf mehr Xbox Zahlreiche Spiele erwarten dich, jedes mit seinen eigenen Besonderheiten, Emotionen und Überraschungen, die dich fesseln werden. Lass uns loslegen.

Die 17 besten Story-Spiele für Xbox – Unvergessliche Abenteuer

Storybasierte Spiele sorgen dafür, dass Xbox mehr als nur eine Konsole für schnelle Spaßrunden oder Wettkämpfe. Im Folgenden haben wir eine Auswahl der allerbesten Titel zusammengestellt, die moderne Klassiker mit Spielen vereint, die nach wie vor Maßstäbe dafür setzen, was interaktives Geschichtenerzählen leisten kann.

1. A Plague Tale: Innocence [Ideal für emotionales, filmisches Storytelling]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2019 Urheber Asobo Studio, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 81

A Plague Tale: Innocence ist eine fesselnde Geschichte, die im pestverseuchten Frankreich spielt, wo Amicia de Rune muss ihren jüngeren Bruder Hugo beschützen, nachdem ihr Zuhause und ihre Familie auseinandergerissen wurden. Die Handlung dreht sich um ihre verzweifelte Flucht vor Soldaten und den übernatürlichen Rattenhorden, die die Landschaft in eine Hölle auf Erden verwandeln.

Die Spieler begeben sich auf ein auf Heimlichkeit basierendes Überlebensabenteuer und nutzen Feuer und Licht, um die Rattenhorden zurückzudrängen, während sie Umwelträtsel lösen und sich auf Hugos wachsende Fähigkeiten verlassen, um zu überleben. Die Bildwelt schafft einen Ausgleich zwischen trostlosen mittelalterlichen Landschaften und Momenten stiller Schönheit, untermalt von einer stimmungsvollen Orchesterbegleitung, die die emotionale Spannung noch verstärkt.

Was das Originalspiel auszeichnet, ist sein Alleinstellungsmerkmal: ein eine tief bewegende und filmische Erzählung, die auf der Verbundenheit zwischen Geschwistern aufbaut. Jede Herausforderung – vom heimlichen Vorbeischleichen an Wachen bis hin zur Bewältigung schier unüberwindbarer Hindernisse – stärkt ihren Zusammenhalt inmitten des Kriegschaos.

Pro-Tipp Setzen Sie Ihre Schleuder sparsam ein und achten Sie auf Hinweise in der Umgebung – Feuerquellen und Fackeln bieten oft sicherere Wege als der Kampf.

Fazit: Für Spieler, denen die Handlung über alles geht, A Plague Tale: Innocence bietet eines der bewegendsten und filmischsten Erlebnisse auf Xbox.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt [Am besten geeignet für die narrative Tiefe in Open-World-Spielen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5 Erscheinungsjahr 2015 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden, je nach Nebeninhalten Metacritic-Bewertung 92

The Witcher 3: Wild Hunt erzählt die Geschichte von Geralt von Riva, einem Monsterjäger, der nach seiner Adoptivtochter Ciri sucht, während das Reich um ihn herum in Krieg und politischen Konflikten zerfällt. Während sich die Spieler durch die weitläufige offene Landschaft bewegen, nehmen sie Aufträge an, jagen Monster und interagieren mit Einheimischen, deren Schicksal sich je nach den im Dialog getroffenen Entscheidungen ändert. Die Kämpfe sind vielschichtig, mit einer Mischung aus Schwertkampf, Alchemie und Magie, während sich das Erkunden dank einer reaktiven Umgebung und eines dynamischen Tag-Nacht-Zyklus stets lohnt.

Jedes Dorf, jedes Schlachtfeld und jede Küste wirkt lebendig und ist eng in die übergreifende Geschichte eingebunden. Was das Spiel auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Größe und Detailtreue in Einklang bringt. Es ist das der Goldstandard für das Erzählen von Geschichten in einer offenen Welt, wo selbst Nebenquests sich sinnvoll anfühlen und denselben Stellenwert haben wie die Hauptgeschichte. Und wenn du den Xbox Game Pass hast, kannst du es bereits spielen.

Pro-Tipp Überstürze die Hauptgeschichte nicht. Einige der besten Texte und emotionalsten Momente findest du in Nebenquests und Hexer-Aufträgen.

Fazit: Für alle, die sich eine Reise wünschen, die sowohl zutiefst persönlich als auch von epischem Ausmaß ist, The Witcher 3ist eines derDie besten Xbox-Spiele und ein absolutes Muss für alle, die sich für Geschichten begeistern.

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3. Red Dead Redemption 2 [Am besten geeignet für filmisches, charakterorientiertes Worldbuilding]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 40–150+ Stunden, je nach Erkundungsgrad Metacritic-Bewertung 97

Red Dead Redemption 2 versetzt die Spieler in die Rolle von Arthur Morgan, ein Gesetzloser, der versucht zu überleben, während das Zeitalter des Wilden Westens zu Ende geht. Die Geschichte handelt von der zerfallenden Van-der-Linde-Bande und verwebt Loyalität, Verrat und Erlösung zu einer der am besten ausgearbeiteten Erzählungen der modernen Spielewelt.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, Missionen zu erfüllen, Städte zu erkunden und sich auf eine große Auswahl an kostenlosen Aktivitäten wie Jagen, Angeln und Basteln. Das Ehrensystem verleiht jeder Entscheidung mehr Gewicht, da sich dein Ruf je nach deinen moralischen Entscheidungen verändert.

The Die optische Gestaltung ist ebenso beeindruckendund die Musik sowie das Sounddesign verstärken das Eintauchen in die Welt, Momente schaffen, die sich anfühlen, als kämen sie direkt aus einem Hollywood-Western. Was dieses Spiel vom Vorgänger unterscheidet, ist seine eine unvergleichliche filmische Erzählung und Charakterstudie, das Arthurs Reise mit seltener emotionaler Tiefe einfängt.

DiesXbox Das Spiel war einst Teil des Game Pass für Konsolen, ist aber nicht mehr im aktuellen Katalog enthalten. Und außerdem gibt es Red Dead Online, ein umfangreicher Online-Mehrspielermodus mit Missionen, Events und PvP-Spielablauf.

Pro-Tipp Nimm dir zwischen den Quests Zeit, um mit den Mitgliedern des Lagers zu sprechen. Einige der unvergesslichsten Momente entstehen gerade in diesen ruhigen Gesprächen.

Fazit: Für Spieler, die sich eine Geschichte wünschen, die so fesselnd ist wie ein großartiger Film, Red Dead Redemption 2 bietet eines der beeindruckendsten und fesselndsten Erlebnisse, die es auf Xbox.

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4. Quantum Break [Ideal für die Verbindung von Videospielen und Live-Action-Erzählungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Remedy Entertainment, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung 77

Quantum Break erzählt die Geschichte von Jack Joyce, Ein Mann, der nach einem fehlgeschlagenen Experiment die Fähigkeit erlangt, die Zeit zu manipulieren, und damit den Fluss der Zeit unterbricht. Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, Ego-Shooter with einzigartige Zeitfähigkeiten wie das Einfrieren von Gegnern, das Errichten von Schutzschilden oder das Vorpreschen, um schnelle Takedowns auszuführen. Die visuelle Umsetzung unterstreicht die Erzählung durch ein prägnantes, filmisches Design und einen starken Fokus auf Lichteffekte, die die Verzerrung der Zeit betonen.

Ich erinnere mich noch gut daran, als Quantum Break wurde zunächst als Xbox One exklusiv – es stach sofort als eines der gewagtesten hervor Xbox One Spiele, die die Grenze zwischen Gaming und Fernsehen verwischen. Was diesen Titel wirklich auszeichnet, ist seine eine Verschmelzung von interaktivem Gameplay und Live-Action-Fernsehepisoden. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen nicht nur Jacks Weg, sondern auch ganze Episoden der Serie, die die einzelnen Akte miteinander verbinden.

Pro-Tipp Achten Sie auf Sammlerstücke, die als „erzählerische Objekte“ gekennzeichnet sind. Sie liefern zusätzlichen Kontext, der die Realfilm-Sequenzen noch aussagekräftiger macht.

Fazit: Quantum Break ist perfekt für Fans von filmischen Abenteuern, die Action mit einem ambitionierten Erzählformat verbinden. Es ist nach wie vor eines der einzigartigsten, storygetriebenen Erlebnisse auf Xbox.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Am besten geeignet für spielerbestimmtes Fantasy-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, PC, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–200+ Stunden, je nach Erkundung Metacritic-Bewertung 96

The Elder Scrolls V: Skyrim versetzt die Spieler in ein weitläufiges Fantasy-Reich, das von nordischen Landschaften inspiriert ist, dort schlüpfen sie in die Rolle des Drachenblütigen, eines prophezeiten Helden, der die Macht besitzt, Drachenseelen in sich aufzunehmen. Die Hauptquest in diesem das beliebte Story-Spiel geht es darum, das Land vor der Rückkehr der Drachen zu retten, doch die wahre Stärke von Skyrim liegt darin, wie viel Freiheit es einem dabei bietet.

Der Kampf verbindet Nahkampfwaffen, Fernangriffe und mächtige Magie, während der Fortschritt davon abhängt, dass die Fähigkeiten durch ständigen Einsatz verbessert werden. Das Spiel reagiert auf die Entscheidungen der Spieler, sei es durch verzweigte Quests, die Zugehörigkeit zu Fraktionen oder die Folgen von Verbrechen und den Ruf.

Was machtSkyrim Das Tolle an diesem Spiel ist, wie die Geschichte zu einer ganz persönlichen Erfahrung wird. Es ist ein Ein zeitloses Fantasy-Epos, in dem die Entscheidungen des Spielers seine Legende bestimmen, sodass sich jeder Durchgang anders anfühlt.

Pro-Tipp Probier verschiedene Spielstile aus. Je nachdem, ob du dich auf Heimlichkeit, Magie oder intensive Kämpfe konzentrierst, verändert sich der Verlauf von Quests und Begegnungen erheblich.

Fazit: Für Spieler, die ihre Geschichte ganz nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten möchten, Skyrim ist nach wie vor eines der fesselndsten und einflussreichsten Fantasy-Rollenspiele für Konsolen.

★ Ideal für fantasievolle Chaos-Spiele, bei denen die Spieler das Geschehen bestimmen The Elder Scrolls V: Skyrim Bei Eneba einkaufen

6. Clair Obscur: Expedition 33 [Am besten geeignet für frische, originelle Fantasy-Geschichten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2025 Urheber Sandfall Interactive, Kepler Interactive Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Metacritic-Bewertung 93

Clair Obscur: Expedition 33 entführt die Spieler in ein eindringliches Fantasy-Universum, in dem Die Menschheit ist in einem Kreislauf des Aussterbens gefangen und verliert mit jedem Kalenderwechsel ein Jahr an Lebenszeit. Als Anführer der Expeditionsteilnehmer begibst du dich auf eine verzweifelte Mission, um den Fluch ein für alle Mal zu brechen.

Die Kämpfe hier weichen von der üblichen Rollenspielformel ab. Diesdynamisches rundenbasiertes Rollenspiel bringt mit Überraschungen in Echtzeit Schwung ins Spiel, denn ein perfekt getimter Ausweich- oder Abwehrmanöver kann den gesamten Kampf auf den Kopf stellen. Jeder Kämpfer verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, was dazu anregt, mit verschiedenen Strategien zu experimentieren, je schwieriger die Gegner werden.

Die Umgebung hier ist visuell beeindruckend und verbindet malerische Kulissen mit atmosphärischen Effekten, die jeden Bereich lebendig und zugleich zerbrechlich wirken lassen. Zusammen mit einem kraftvollen Soundtrack aus Orchester- und Gesangsmusik vermittelt das Spiel ein Gefühl von Dringlichkeit und Schönheit, das perfekt zur Geschichte passt.

Spieler, die diese klanglichen Feinheiten zu schätzen wissen, können die Übersicht über die Nominierten in den Kategorien „Beste Filmmusik“ und „Beste Musik“ bei den Game Awards 2025 um herauszufinden, welche Titel derzeit den Branchenstandard setzen. Vielleicht gefällt es Ihnen auch, andere Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 mit derselben filmischen Tiefe.

Pro-Tipp Lerne den Rhythmus der gegnerischen Angriffe kennen. Gut getimte Konter schützen nicht nur deine Gruppe, sondern eröffnen oft auch Möglichkeiten für vernichtende Folgeangriffe.

Fazit: Clair Obscur: Expedition 33 wirkt frisch und gewagt und bietet eine unvergessliche Mischung aus einfallsreichen Kämpfen und einer Geschichte, die jeden Moment der Reise bedeutungsvoll erscheinen lässt.

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7. L.A. Noire [Am besten geeignet für Krimis mit Detektiv-Flair]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, Switch, PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber Team Bondi, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Metacritic-Bewertung 89

L.A. Noire Das Spiel versetzt die Spieler ins Los Angeles des Jahres 1947, wo sie in die Rolle von Cole Phelps schlüpfen, einem aufstrebenden Detective beim LAPD. Die Geschichte begleitet seine Karriere durch verschiedene Abteilungen – Verkehrspolizei, Mordkommission, Sittenpolizei und Brandermittlung –, während er Fälle aufklärt, die Korruption, persönliche Konflikte und die Schattenseiten des Nachkriegsamerikas offenbaren.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Aufklärung von Verbrechen durch die Suche nach Hinweisen, Zeugen befragen und Verdächtige verhören. Das bahnbrechende Gesichtsanimation Diese Technologie ermöglicht es den Spielern, Mimik und Körpersprache zu analysieren, um festzustellen, ob jemand die Wahrheit sagt, etwas zurückhält oder ganz offen lügt.

Optisch fängt das Spiel die Noir-Atmosphäre mit zeitgenössischen Autos, Kleidungsstücken und Architektur ein, während der Soundtrack mit Jazz- und Orchesterklängen für zusätzliche Spannung sorgt.Was machtL.A. Noire besonders hervorzuheben ist seine ein detaillierter Ansatz in der Psychologie, wo jede kleine Bewegung und jeder Blick über Erfolg oder Misserfolg Ihres Falles entscheiden kann.

Pro-Tipp Vertrauen Sie bei Verhören auf Ihr Bauchgefühl. Manchmal verraten kleine visuelle Hinweise, wie ein Zucken oder ein Zögern, mehr als die Worte selbst.

Fazit: Für Fans von intelligenten Krimiserien und einer methodischen Erzählweise, L.A. Noire bleibt einer der fesselndsten und filmischsten Krimi-Thriller auf Xbox.

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8. Südlich von Mitternacht [Am besten geeignet für ein von Folklore geprägtes Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Compulsion Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 77

Südlich von Mitternacht handelt von Hazel, einer jungen Frau, die erbt eine uralte Webkraft und begibt sich auf eine Reise durch eine vergrößerte Version des amerikanischen tiefen Südens voller Folklore und Mythen. Während sie sich durch dieses geheimnisvolle Reich wagt, muss sie sich Kreaturen namens „Haints“ stellen – Manifestationen von Trauma und Trauer – und dem Land Frieden bringen, indem sie deren Ursprünge aufdeckt.

Spielerverbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, mit Hazels Zwillingshaken zu kämpfen, Nahkampf-Kombos zu verketten und ihre Webmagie einzusetzen, um Gegner außer Gefecht zu setzen oder die Umgebung zu manipulieren. Neben den Kämpfen gibt es Momente der Erkundung, des Rätsellösens und der Fortbewegung, wo Hazels Beweglichkeit es ihr ermöglicht, Doppelsprünge auszuführen, an Wänden entlangzulaufen und durch gefährliche Landschaften zu gleiten.

Die Welt selbst wird in einem eindrucksvollen, vom Stop-Motion-Stil inspirierten Stil dargestellt, der dieses Xbox hebt sich optisch deutlich von anderen Spielen ab. Dies eine ästhetische Entscheidung, verbunden mit einer auf Folklore basierenden Erzählung, verleiht dem Abenteuer einen traumhaften und doch beunruhigenden Charakter.

Pro-Tipp Setze Hazels Webzauber in Kombination mit physischen Angriffen ein. Wenn du beides richtig abstimmst, lassen sich schwierige Kämpfe oft bewältigen.

Fazit: Südlich von Mitternacht bietet eine stimmungsvolle Geschichte, die in der Folklore des Südens verwurzelt ist, und beschert den Spielern ein visuell einzigartiges und emotional reichhaltiges Abenteuer, das sich von allem anderen auf Xbox.

★ Ideal für Abenteuer mit folkloristischem Einschlag Südlich von Mitternacht Bei Eneba einkaufen

9. Yakuza: Like a Dragon [Ideal für gefühlvolle, charakterorientierte Erzählungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Luna Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ryu Ga Gotoku Studio, Sega Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Metacritic-Bewertung 84

Yakuza: Like a Dragon erfindet die langjährige Serie neu mit einem ein mutiger Wechsel vom Beat-’em-up-Kampf zum rundenbasierten RPG-Kampf. In dieser ultimativen Ausgabe dreht sich die Geschichte um Ichiban Kasuga, einen treuen, aber vom Pech verfolgten Gangster, der die Schuld auf sich nimmt, um seinen Clan zu schützen, nur um nach seiner Haftstrafe Verrat und ein neues Leben vorzufinden.

Der Wechsel zum rundenbasierten Kampf bietet Wie ein Drache eine neue Identität, wobei die Themen Humor, Drama und Loyalität, die das Werk ausmachen, beibehalten werden Yakuza-Spielreihe.

Die Spieler nehmen an rundenbasierten Kämpfen teil, die traditionelle RPG-Systeme mit kreativer Umgebungsgestaltung verbinden, den Kämpfern zu erlauben, Gegenstände wie Verkehrskegel oder Fahrräder als Waffen einzusetzen. Neben den Hauptquests bietet das Spiel zahlreiche Nebenhandlungen, die für Humor, emotionale Tiefe und Hintergrundinformationen sorgen.

Die lebhafte Ästhetik der Stadt verbindet rauen urbanen Realismus mit Momenten übertriebener Absurdität und spiegelt damit die die Mischung aus Komödie und Drama, für die die Serie bekannt ist. All das zusammen ergibt dieses Top-Action-RPG unvorhersehbar und äußerst fesselnd.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, eine enge Bindung zu deinen Teamkollegen aufzubauen. Durch engere Beziehungen schaltest du einzigartige Fähigkeiten frei, die in schwierigen Kämpfen das Blatt wenden können.

Fazit: Yakuza: Like a Dragon ist perfekt für Spieler, die skurrilen Humor in Verbindung mit tiefgründigen Charakterentwicklungen mögen, und bietet eines der einzigartigsten und emotionalsten RPG-Erlebnisse auf Xbox.

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10. Alan Wake 2 [Am besten geeignet für psychologische Horror-Gedankenspiele]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment, Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Als direkte Fortsetzung, Alan Wake 2 setzt die Geschichte des gequälten Schriftstellers fort, der zwischen Realität und Albtraum gefangen ist, zu denen nun auch die FBI-Agentin Saga Anderson hinzukommt, die eine Reihe ritueller Morde untersucht. Die Handlung entfaltet sich über zwei parallele Handlungsstränge, zwischen denen die Spieler hin- und herwechseln können, was einen vielschichtigen Blick auf die Wahrheit ermöglicht, die im Mittelpunkt des Spiels steht.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, unheimliche Umgebungen zu erkunden, Rätsel zu lösen und eine Taschenlampe zu benutzen in Verbindung mit Schusswaffen, um verdeckte Bedrohungen zu schwächen und zu beseitigen. In der Zwischenzeit, In Sagas „Mind Place“ können Spieler in einer Ermittlungszentrale Hinweise zusammenfügen, während Alans „Writer’s Room“ eine Meta-Perspektive bietet wo die Erzählung selbst neu gestaltet werden kann.

Was machtAlan Wake 2 Was es besonders auszeichnet, ist seine ein verwirrender Ansatz im Bereich des Psychohorrors, wobei Realfilm, surreale Kulissen und Reflexionen über das Erzählen an sich nahtlos miteinander verschmelzen.

Pro-Tipp Setzen Sie die Taschenlampe sparsam ein. Der schonende Umgang mit dem Akku ist genauso wichtig wie das Sparen von Munition, wenn die Kämpfe intensiv werden.

Fazit: Alan Wake 2 ist ideal für Spieler, die ein Horrorspiel suchen, das ihre Wahrnehmung auf die Probe stellt, und bietet eine fesselnde Mischung aus Überlebensspannung und erzählerischen Experimenten.

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11. Mass Effect: Legendary Edition [Ideal für epische, auf Entscheidungen basierende Science-Fiction]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber BioWare, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 80–120+ Stunden für die gesamte Trilogie Metacritic-Bewertung 87

Mass Effect: Legendary Edition vereint das gesamte Einzelspieler-Erlebnis der Original-Trilogie, Mass Effect, Mass Effect 2undMass Effect 3, mit modernen Verbesserungen in Bezug auf Grafik, Leistung und Spielmechaniken. Die überarbeitete Ultimate Edition verfeinert die Kampfsteuerung, verbessert die Modelldetails und die Umgebungenund bietet Verbesserungen, die das Spielerlebnis aufwerten, wie eine optimierte Truppen-KI und vereinfachte Spielmechaniken.

Optisch besticht dieser hochgelobte Science-Fiction-Spiel nutzt die Vorteile moderner Konsolenhardware mit schärferen Texturen, Lichteffekten und Leistungsverbesserungen, ohne dabei die Atmosphäre zu vernachlässigen, die die Serie so legendär gemacht hat. Das Herzstück des Spielerlebnisses ist das eine vom Spieler bestimmte Geschichte, in der Entscheidungen nicht nur Shepards Charakter prägen, sondern auch das Schicksal ganzer Zivilisationen beeinflussen.

Pro-Tipp Übertrage deine Spielstände von einem Spiel zum nächsten. Durch die Kontinuität der Entscheidungen wirkt die Trilogie viel persönlicher und eindringlicher.

Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einem der Die besten „Mass Effect“-Spiele, derMass Effect: Legendary Edition Da liegt der Reiz – eine weitläufige, filmreife Odyssee, in der jede Entscheidung wirklich zählt und sich jedes Ergebnis ganz im Stil echter Science-Fiction verdient anfühlt.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Don’t Nod Montréal Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 75

Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut ist ein zweiteiliges narratives Abenteuer von den Machern von Das Leben ist seltsam. Diese großartige Geschichte handelt von Swann Holloway, die Jahrzehnte nach einem lebensverändernden Sommer im Jahr 1995 wieder Kontakt zu ihren Freunden aus Kindertagen aufnimmt. Gemeinsam lassen sie alte Erinnerungen wieder aufleben, setzen sich mit unbewältigten Traumata auseinander und decken ein Geheimnis auf, das die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt.

Verlorene Aufzeichnungenkonzentriert sich auf ein durch Entscheidungen gesteuertes Storytelling. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Swann und nutzen ihre Videokamera, um Momente festzuhalten, die in ihre Memoiren einfließen und so prägen, wie ihre Geschichte in Erinnerung bleibt. Dialogoptionen, verzweigte Handlungsstränge und Entscheidungen über die Beziehungen zu Freunden sorgen für hohen Wiederspielwert.

Optisch,Das Spiel zeichnet sich durch den für Don’t Nod typischen filmischen Stil aus, wobei realistische Darstellungen mit einer nostalgischen Atmosphäre der 1990er Jahre verschmelzen. Musik und künstlerische Gestaltung vermitteln sowohl Wärme als auch Melancholie und unterstreichen Themen wie Freundschaft, frische Erinnerungen und Bedauern.

Pro-Tipp Achte genau auf deine Dialogoptionen und darauf, wie Swann die Ereignisse mit ihrer Videokamera festhält. Oft sind es kleine Details, die beeinflussen, wie sich Beziehungen entwickeln und wie die gemeinsame Vergangenheit der Gruppe letztendlich ans Licht kommt.

Fazit: Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut ist ideal für Spieler, die sich eine nachdenkliche, charakterbasierte Geschichte mit großer emotionaler Tiefe wünschen, die ein herzliches und zum Nachdenken anregendes Erlebnis bietet Xbox.

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13. Steuerung [Am besten geeignet für paranormale Krimis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, Stadia, macOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 82

Steuerung versetzt die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, die auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder beim geheimnisvollen Federal Bureau of Control eintrifft. Bald schon, Sie wird zur Direktorin des Amtes und sitzt in einem brutalistischen Wolkenkratzer fest, der als „Oldest House“ bekannt ist.

Spielablauf-Mischungen Action aus der Third-Person-Perspektive mit übernatürlichen Kräften. Jesse kann die sich verwandelnde Dienstwaffe führen, eine Waffe, die sich in verschiedene Formen verwandeln lässt, und die zudem Telekinese einsetzt, um im Kampf Gegenstände zu schleudern oder sich zu schützen.

Das Spiel besticht durch Das visuelle Design setzt auf brutalistische Architektur, kombiniert mit traumhaften, jenseitigen Umgebungen. Die Erzählweise ist bewusst fragmentiert, sodass die Spieler verstreute Dateien, kryptische Dialoge und Hinweise in der Umgebung zusammensetzen müssen, um die gesamte Geschichte zu verstehen.

Pro-Tipp Probier im Kampf aus, telekinetische Fähigkeiten mit Waffenverwandlungen zu kombinieren. Wenn du diese Synergie beherrschst, werden die Kämpfe schneller, flüssiger und viel lohnender.

Fazit: Steuerung ist ideal für Spieler, die übernatürliche Rätsel in Verbindung mit stilvollen Kämpfen mögen, und bietet ein Erlebnis, das sowohl actionreich als auch geistig anregend ist.

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14. Geteilte Fiktion [Am besten geeignet für innovatives kooperatives Storytelling]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Metacritic-Bewertung 91

Geteilte Fiktionist einein Spiel mit geteiltem Bildschirm das die Grenzen des gemeinsamen Geschichtenerzählens erweitert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Zoe und Mio, zwei Schriftsteller, die in ihren eigenen unvollendeten Geschichten gefangen sind und zusammenarbeiten müssen, um aus diesen fantastischen und Science-Fiction-artigen Außenwelten zu entkommen.

Der visuelle Stil ändert sich je nachdem, in welchem Handlungsstrang sich die Spieler gerade befinden, und wechselt fließend zwischen farbenfrohen Fantasie-Traumlandschaften und eleganten, futuristischen Science-Fiction-Kulissen. Diese ständige Abwechslung sorgt nicht nur für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis, sondern verstärkt auch die emotionale Spannung der doppelten Erzählung.

Das herausragende Merkmal ist seine parallele Erzählung, die es den Spielern ermöglicht, zwei Perspektiven gleichzeitig in Echtzeit zu erleben. Diese Neuerung macht das kooperative Spielformat zu mehr als nur einem Spielmechanismus – es wird zum Kern der Geschichte selbst und verbindet das Gameplay direkt mit dem Thema.

Pro-Tipp Behalte beide Handlungsstränge auf dem Bildschirm im Auge. Oft liefern Hinweise aus der einen Handlung Lösungen für neue Herausforderungen in der anderen. Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg.

Fazit: Geteilte Fiktion ist ein absolutes Muss für Koop-Fans, die sich nach Originalität sehnen. Seine einfallsreiche Erzählweise und seine einzigartigen Spielmechaniken sorgen für eines der unvergesslichsten narrativen Multiplayer-Erlebnisse seit Jahren.

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15. Starfield [Am besten geeignet für epische Weltraumerkundungen]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 83

Starfield ist Bethesdas lang erwartetes Weltraum-Rollenspiel, die Spieler auf eine interstellare Reise über mehr als 1.000 Planeten mitnimmt. Das Spiel spielt in der weitläufigen Milchstraße und bietet die Freiheit, handgefertigte Städte, prozedural generierte Welten und geheimnisvolle Außenposten zu erkunden, während man die Zukunft der Menschheit unter den Sternen aufdeckt.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Erkundung, das Sammeln von Ressourcen und Kämpfe. Die Spieler können während der Feuergefechte nahtlos zwischen der Ich- und der Third-Person-Perspektive wechseln, fliegende Schiffe oder das Erkunden fremder Umgebungen.

Was macht das Xbox Was das Spiel besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Bethesdas klassische RPG-Erzählweise mit einer riesigen, lebendigen Galaxie zu verbinden. Jede Entscheidung – von der Anpassung der Eigenschaften deines Protagonisten bis hin zum Schmieden von Bündnissen mit Fraktionen – hat einen bleibenden Einfluss auf deine Reise.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in die Aufrüstung deines Schiffes. Bessere Module und Gravitationsantriebe erweitern nicht nur deine Erkundungsmöglichkeiten, sondern verbessern auch deine Überlebenschancen in härteren Weltraumschlachten.

Fazit: Starfield ist perfekt für Spieler, die sich nach gewaltigen, von Entscheidungen geprägten Abenteuern sehnen. Mit seiner Mischung aus tiefgründiger Erzählung und grenzenloser Erkundung bietet es eines der ambitioniertesten Science-Fiction-Erlebnisse auf Xbox.

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16. Ori und der Wille der Irrlichter [Ideal für emotionale Fantasy-Flucht aus dem Alltag]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Moon Studios, Xbox Game Studios, iam8bit (Switch) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 90

Ori und der Wille der Irrlichter setzt die Reise des Schutzgeistes Ori in einer üppigen Fantasiewelt fort, die voller Gefahren, Wunder und einer unerschütterlichen Hoffnung ist. Die Geschichte handelt davon, wie Ori sich um Ku, eine junge Eule mit einem verletzten Flügel, kümmert und sich auf den Weg durch neue Länder macht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen – eine rührende Geschichte, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen anspricht.

Dies ist einklassisches Metroidvania-Spiel, wo die Spieler neue Fähigkeiten freischalten, um zuvor unerreichbare Bereiche zu betreten. Oris präzise Plattform-Steuerung, flüssige Kämpfe und Rätsel lösen regen die Spieler dazu an, ihre Bewegungen zu perfektionieren und dabei Angriffe und Ausweichmanöver sorgfältig zu timen.

Die visuelle Gestaltung ist eine der größten Stärken des Spiels, die unterhaltsame, handgemalte Umgebungen miteinander verbindet mit einer Orchesterpartitur von Gareth Coker die jeden Moment des Triumphs und des Herzschmerzes noch verstärkt. Gemeinsam schaffen Bild und Musik eine Atmosphäre, die sich trotz fehlender Dialoge sowohl magisch als auch zutiefst menschlich anfühlt.

Pro-Tipp Probier die Geistersplitter schon früh aus, um einen Build zu finden, der zu deinem Spielstil passt. Manche Splitterkombinationen können die Art und Weise, wie Ori im Kampf oder beim Fortbewegen agiert, komplett verändern.

Fazit: Ori und der Wille der Irrlichter ist ein absolutes Muss für alle, die eine herzergreifende Geschichte schätzen, eingebettet in einen anspruchsvollen, aber lohnenden Action-Plattformer, und bietet eines der emotionalsten und visuell atemberaubendsten Abenteuer, die es auf Xbox Konsole.

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17. Was von Edith Finch übrig bleibt [Ideal für emotionales Storytelling durch kurze Vignetten]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Giant Sparrow, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Metacritic-Bewertung 88

Was von Edith Finch übrig bleibt ist ein storybasiertes Abenteuer, das die Spieler in das geheimnisvolle Haus der Familie Finch entführt. Du schlüpfst in die Rolle von Edith, dem letzten überlebenden Mitglied ihrer Familie, der das Haus erkundet und dabei die Geschichten hinter dem tragischen Schicksal jedes einzelnen Verwandten aufdeckt.

Spielereinen Rundgang durch das Anwesen der Familie Finch machen, persönliche Gegenstände zu untersuchen und kleine Szenen auszulösen, die neue Perspektiven und Spielstile eröffnen. Jede Kurzgeschichte entfaltet sich auf einzigartige Weise, sei es durch stilisierte Sequenzen, einfallsreiche Spielmechaniken oder emotionale Voiceovers.

Die besondere Stärke des Spiels liegt darin, dass es Gameplay und Erzählung nahtlos miteinander verbindet, jede einzelne Episode in eine tief empfundene Reflexion über Erinnerung, Verlust und Vermächtnis verwandeln. Durch Übergänge, die einen sanft von der Geschichte eines Familienmitglieds zur nächsten führen, fühlt sich das Erlebnis an, als würde man eine fragmentierte und doch zutiefst persönliche Erzählung zusammenfügen.

Pro-Tipp Nimm dir für jede Szene Zeit. Wenn du dich zu sehr beeilst, könntest du Details in der Umgebung übersehen, die der Geschichte der Familie Finch zusätzliche Bedeutungsebenen verleihen.

Fazit: Was von Edith Finch übrig bleibt ist ideal für Spieler, die ein bewegendes, storyorientiertes Erlebnis suchen. Dank seiner einfallsreichen Kurzgeschichten und seiner emotionalen Tiefe zählt es zu den unvergesslichsten narrativen Abenteuern der letzten Jahre.

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Mein Fazit: Xbox-Spiele, die Geschichten zu Kunst machen

Der beste Ausgangspunkt für die großartige Xbox Welche Spiele gibt es heute? Jeder dieser Titel spricht ein bestimmtes Publikum an, daher hier ein paar Tipps für den Einstieg.

Für Neulinge → Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut. Ein filmisches, von Entscheidungen geprägtes Abenteuer, das leicht zugänglich und zugleich emotional fesselnd ist – damit der ideale Einstieg in narrative Spiele.

→ Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut. Ein filmisches, von Entscheidungen geprägtes Abenteuer, das leicht zugänglich und zugleich emotional fesselnd ist – damit der ideale Einstieg in narrative Spiele. Für Krimi-Fans → Steuerung. Ein stilvoller übernatürlicher Thriller, der Neugierde belohnt und paranormale Ermittlungen mit einer fesselnden, fragmentarischen Erzählweise verbindet.

→ Steuerung. Ein stilvoller übernatürlicher Thriller, der Neugierde belohnt und paranormale Ermittlungen mit einer fesselnden, fragmentarischen Erzählweise verbindet. Für Koop-Spieler → Geteilte Fiktion. Ein bahnbrechendes Split-Screen-Abenteuer, bei dem zwei Spieler zusammenarbeiten müssen, während sich zwei Geschichten gleichzeitig entfalten.

→ Geteilte Fiktion. Ein bahnbrechendes Split-Screen-Abenteuer, bei dem zwei Spieler zusammenarbeiten müssen, während sich zwei Geschichten gleichzeitig entfalten. Für Entdecker → Starfield. Eine monumentale Weltraumoper, in der du deinen eigenen Weg über tausend Planeten bahnen kannst und die Science-Fiction-Erkundung mit endlosen Entdeckungen verbindet.

→ Starfield. Eine monumentale Weltraumoper, in der du deinen eigenen Weg über tausend Planeten bahnen kannst und die Science-Fiction-Erkundung mit endlosen Entdeckungen verbindet. Für Geschichtenerzähler mit Herz → Was von Edith Finch übrig bleibt. Eine ergreifende Reihe von Kurzgeschichten, die Leben, Tod und Erinnerung durch einfallsreiche Perspektiven und unvergessliche Momente beleuchten.

Häufig gestellte Fragen