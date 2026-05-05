Die 7 besten Spiele von Edmund McMillen im Jahr 2026: Wahnsinn oder Genialität?

Viele werden über den ästhetischen Reiz der besten Spiele von Edmund McMillen diskutieren. Niemand kann jedoch leugnen, dass sie einen enorme Auswirkungen nicht nur auf die Indie-Spielebranche, sondern auf die Videospielbranche insgesamt.

Von teuflisch schwierigen Plattformspielen bis hin zu taktischen Strategiespielen, bei denen es um die Zucht von Katzen geht – jedes seiner Spiele ist ein echtes Feuerwerk.

Dank des jüngsten Erfolgs von Mewgenics, ist sein Publikum exponentiell gewachsen. Doch das niedliche, makabre Katzenspiel ist nicht sein einziges Werk, und für alle, die neugierig sind und tiefer in das einzigartige Genie von Edmund McMillen eintauchen möchten, werden wir uns 7 fantastische Spiele, die er selbst entwickelt hat.

Unsere Top-Auswahl an Spielen von Edmund McMillen

Die Spiele von Edmund McMillen reichen von niedlich und gruselig bis hin zu bizarr und doch emotional, doch selbst da gehören nur einige von ihnen zur Crème de la Crème. Vor diesem Hintergrund sind dies die Perlen, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft:

Die Opferung Isaaks (2014) – Das ist typisch Edmund McMillen. Erkunde als Baby die Tiefen der Welt, während du vor deiner Mutter fliehst, die dich umbringen will. Dieses Roguelite hat das Genre neu definiert und begeistert nach wie vor eine wachsende Spielergemeinde. Mewgenics (2026) – Die Entwicklung dauerte über ein Jahrzehnt, doch dieses taktische Strategiespiel und die Katzen-Management-Simulation überzeugte die Spieler sofort durch seine beeindruckende Präsentation und Isaac-ähnlicher, schier unendlicher Wiederspielwert. Das Ende naht (2017) – Ein knallharter Präzisions-Plattformer, der Geduld, Geschicklichkeit und Ausdauer belohnt. Angesichts der Existenz von Super Meat Boy, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Das EndeKantenMeat Boy raus.

Das sind zwar die Top-Titel auf dieser Liste, aber auch andere Spiele von Edmund McMillen werden euch sicher begeistern – lest also unbedingt weiter.

Die 7 besten Spiele von Edmund McMillen, die neue Maßstäbe gesetzt haben

Föten, Bomben, die Mischung aus Niedlichkeit und Makabrem, Der Humor der 2010er Jahre – All dies sind in den besten Spielen von Edmund McMillen eindeutige Anzeichen dafür, dass er selbst an dem Projekt beteiligt war.

Und doch bieten die Spiele von Edmund McMillen so viel mehr. Inhalt und Stil gehen immer Hand in Hand, wie du in dieser Liste von McMillens Meisterwerken sehen wirst. Vielleicht spielst du gerade Mewgenics Im Moment, aber wie viele dieser Spiele von Edmund McMillen würdest du gerne mal ausprobieren?

1. Die Opferung Isaaks: Rebirth [Das beste Roguelite von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Roguelite-Twin-Stick-Shooter Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch/Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2011 (Grundspiel), 2014 (Rebirth) Urheber Edmund McMillen, Florian Himsl (Basisspiel), Nicalis Durchschnittliche Spielzeit über 250 Stunden

Zweifellos, Die Opferung Isaaks ist nach wie vor eines der besten Spiele von Edmund McMillen. Es handelt sich um einen Roguelite-Twin-Stick-Shooter, in dem man in die Fußstapfen (nicht in die Schuhe) von Isaac schlüpft, einem Jungen, der vor seinem fanatischen eine Mutter, die glaubt, Gott habe ihr gesagt, sie müsse ihren einzigen Sohn opfern, um ihre Hingabe und Liebe zu beweisen.

Wenn dir die Prämisse dieses Spiels von Edmund McMillen schon Unbehagen bereitet, sind seine Spiele wahrscheinlich nichts für dich.

Was das Gameplay angeht,Isaac ist eine Hommage an den Klassiker NES and SNES Zelda Spiele. Du steuerst Isaac durch prozedural generierte Räume, um noch tiefer vorzudringen, und setzt dabei deine Bomben, Tränen und Gegenstände ein, um die schrecklichen Ungeheuer zu besiegen, die dort unten auf dich warten. Das wird jedoch nicht einfach sein, denn auf jeder Etage triffst du auf stärkere, schnellere und komplexere Gegner.

Die Meta-Progression erfolgt in Form einer eine wahre Fundgrube an freischaltbaren Gegenständen und Charakteren. Aber denk daran, dass das istein sehr fähigkeitsorientiertes Roguelite… und entscheidend ist, dass man weiß, wie man Gegner mit schlechten Builds besiegt oder Pech abmildert, indem man nach jeder verfügbaren Ressource und jedem Geheimnis sucht.

Wer mit dem typischen Stil der Spiele von Edmund McMillen nicht vertraut ist, wird vielleicht feststellen, dass Isaac greift ziemlich oft auf Groteskes und Provokatives zurück. Es ist ein Spiel im typischen Internet-Stil der 2010er Jahre. Aber auch hier gilt: Stil und Inhalt ergänzen sich, und ich habe noch kein anderes Spiel gefunden, in dem man Satan zurück in die Hölle jagen kann, indem man ihm einen richtig fetten Furz ins Gesicht lässt. Ja, im Ernst.

Mein Fazit:Die Opferung Isaaks ist ein Spiel, das moderne Roguelites mit seiner riesigen Auswahl an freischaltbaren Inhalten, der prozeduralen Generierung und dem endlosen Wiederspielwert.

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2. Mewgenics [Der beste taktische Roguelite von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Taktischer Roguelite, Zucht-/Management-Simulation Plattformen PC, Steam Deck Erscheinungsjahr 2026 Urheber Edmund McMillen, Tyler Glaiel Durchschnittliche Spielzeit über 250 Stunden

Mewgenics besteht aus zwei Teilen: Der eine ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, der andere eine Simulationsspiel rund um die Katzenzucht und -haltung.

Als neuester Einwohner von Boon County musst du Dr. Beanies bei seinen Experimenten helfen, indem du Abenteurergruppen von Katzen in Gassen, Höhlen, Schrottplätze und sogar auf den Mond schicken um Münzen, Sammelobjekte, Freischaltungen und mehr zu erhalten, ähnlich wie Darkest Dungeon.

Jede Katze, die du auf ein Abenteuer schickst, kann außerdem ein Halsband erhalten, das ihre Klasse bestimmt. Die Klassen haben einen starken D&D-Charakter und reichen von gewöhnlichen Kämpfern und Tanks bis hin zu mechanisch fortgeschritteneren Zauberern. Jede Katze verfügt zudem über Plätze für 5 Ausrüstungsgegenstände, die von einfachen Bomben bis hin zu „Instant-Kill“-Rouletten reichen können.

In jedem Roguelite herrscht immer ein bisschen Chaosund inMewgenics… dies geschieht hauptsächlich durch zufällig generierte Fähigkeiten und passive Effekte sowie genetisch vererbte Mutationen. Gute Basiswerte und vorteilhafte Mutationen können mit etwas Glück an die Kätzchen weitergegeben werden. Es kann aber auch sein, dass man eine problematische Erkrankung vererbt. Der Reiz liegt darin, dass man nie weiß, was man bekommt.

All dieser Unsinn kommt in einer für Edmund McMillen typischen Verpackung daher, was bedeutet, dass es jede Menge schwarzen Humor gibt. Gleichzeitig LächerlichDer hervorragende Soundtrack sorgt mit mitreißenden Melodien für die richtige Stimmung. All das bedeutet, dass Was die Präsentation angeht, ist dieses Spiel einfach der Hammer.

Mein Fazit:Bizarr und doch genial, Mewgenics verbindet unglaublich tiefgehendes taktisches und Management-Simulations-Gameplay mit einer knackigen, mitreißenden Präsentation zu einem Roguelite, der als eines der besten Edmund-McMillen-Spiele aller Zeiten sicherlich seine Spuren in der Branche hinterlassen wird.

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3. Das Ende naht [Bester Hardcore-Plattformer von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Genre Plattformspiel Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Edmund McMillen, Tyler Glaiel Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden

Wenn man über die Videospiele von Edmund McMillen spricht, Das Ende naht steht trotz seiner Bedeutung normalerweise nicht ganz oben auf ihrer Liste. In einem Interview erklärte der einflussreiche Entwickler, dass die Entwicklung Das Ende naht war eineine besonders befreiende Erfahrung, da er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon fast keine Spiele mehr entwickelte.

Es ist gut, dass er das veröffentlicht hat Das Ende naht, allerdings, denn obwohl es dem ziemlich ähnlich ist Super Meat Boy (darauf kommen wir gleich noch zu sprechen), Es ist immer noch ein verdammt guter Plattformer. In einer postapokalyptischen Welt steuerst du einen kleinen Klecks namens Ash, der sich durch die Welt bewegt und versucht, die Level zu meistern. Das Schlüsselwort hier ist „versucht“, denn wie zu erwarten ist, Das Ende naht ist ziemlich hart.

WoSuper Meat Boy ist präzise und anspruchsvoll, Das Ende naht gilt umso mehr, vor allem, wenn man die vielen, vielen Sammelobjekte und Geheimnisse entdecken möchte. Präzise Steuerung, Hunderte von handgefertigten Levels und ein Spiel, das einen immer wieder herausfordert, machen Das Ende naht eine echte Herausforderung für Geduld und Geschicklichkeit.

The Edmund McMillens unverwechselbarer Zeichenstil und sein Humor kommen in all seinen Spielen zum Ausdruck, und obwohl es nicht ganz so grotesk ist wie Isaac… gibt es dennoch zahlreiche Anspielungen auf die Filmreihe sowie einige Momente von schwarzem Humor.

Mein Fazit:Das Ende naht ist in jeder Hinsicht eine deutliche Verbesserung Super Meat Boy Dieses Spiel von Edmund McMillen bietet einen höheren Schwierigkeitsgrad, kniffligere Fallen und erfordert deutlich mehr Geschicklichkeit.

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4. Super Meat Boy [Der beste klassische Plattformer von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Plattformspiel Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch/Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2010 Urheber Team Meat Durchschnittliche Spielzeit über 20 Stunden

Obwohl es eines der frühesten Spiele von Edmund McMillen ist, Super Meat Boy ist nach wie vor ein unglaublich beeindruckender Titel. Der Film wurde für mehrere Preise nominiert und gewann diese auch, nicht nur für den Die besten Plattformspiele aller Zeiten, sondern auch als das beste Videospiel aller Zeiten. Und das alles mit einer einfachen Prämisse: Der ruchlose Dr. Fetus hat Bandage Girl gefangen genommen, also liegt es an Meat Boy, die Lage zu retten.

Super Meat Boy ist ein typischer Plattformer, bei dem es darum geht, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Doch wie bei anderen Spielen von Edmund McMillen auch, Die Dinge sind nicht immer so einfach, wie sie scheinen… und es mangelt nicht an Bomben, Sägeblättern und anderen fiesen Dingen, die nur darauf warten, unseren Helden bei der geringsten Berührung in blutige, urkomische Fetzen zu zerlegen. Zumindest hast du unendlich viele Leben zur Verfügung.

Das Schöne an Der Reiz dieses Spiels liegt in seiner schlichten Einfachheit. Super Meat Boy hat das einfache Plattformspiel auf ein neues Niveau gehoben und fordert die Spieler heraus, sich auf präzises Timing und blitzschnelle Reflexe zu verlassen, um die kniffligen Level zu meistern. Dabei gibt es Spielraum in beide Richtungen – man muss nicht jeden einzelnen Level abschließen, aber wenn man sehr gut abschneidet, wird man mit dem Zugang zu einer schwierigeren Version eines Levels belohnt.

Super Meat BoySein Einfluss ist bis heute spürbar. Das Team würde dann nicht nur die Reihe fortsetzen, sondern auch Super Meat Boy Forever und das bevorstehende Super Meat Boy 3D, aber auch eigene Wege gegangen, um ihre eigenen Spiele zu entwickeln, wie zum Beispiel das allseits beliebte Celeste.

Mein Fazit:Super Meat BoyDas teuflisch schwierige und dennoch fesselnde Plattformspiel macht es auch heute noch zu einem Klassiker.

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5. Die Legende von Bum-Bo [Das beste Puzzle-Roguelite von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Roguelite-Puzzle Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Edmund McMillen, Nicalis Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden

Ich bin ehrlich – es hat mir gefallen Die Legende von Bum-Bo, aber im Vergleich zu dem Giganten, der Die Opferung Isaaks. Dennoch glaube ich, dass Die Legende von Bum-Bo ist ein wichtiger Bestandteil des Spielerepertoires von Edmund McMillen, da Das zeigt seine Experimentierfreudigkeit indem Genres kombiniert werden, die auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheinen, sozusagen als Testfeld für Mewgenics. Dieser Experimentiergeist führt oft zur Entstehung von Spiele der Spitzenklasse wie Mewgenics denn so können sich durch Ausprobieren einzigartige Spielmechaniken entwickeln.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Isaacs mal mehr, mal weniger treuem Freund und Begleiter Bum-Bo, der auf der Suche nach Münzen ist. Um deinen Schatz anzuhäufen, musst du tief in die Tiefen der Welt vordringen und Monster bekämpfen, indem du Symbole auf einem Spielfeld zusammenbringst, um Schaden zu verursachen und Spezialfähigkeiten auszulösen.

Im Gegensatz zu den üblichen 3-Gewinnt-Spielen für Mobilgeräte (nicht, dass daran etwas auszusetzen wäre), Bumm-Bummist durch und durch taktisch. Du musst sorgfältig planen, um die besten Züge zu machen. Und da die Spielzüge von Feld zu Feld erfolgen und nicht wie bei Isaac or Mewgenics, spielenBumm-Bummist eine anspruchsvollere Erfahrung.

Mein Fazit:Die Legende von Bum-Bo ist ein perfektes Beispiel für Edmund McMillens Experimentierfreude, wobei er dennoch die Kern-DNA und den Stil beibehält, die in all seinen Spielen zu finden sind.

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6. Die Keller-Kollektion [Die beste Zusammenstellung der frühen Spiele von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Verschiedenes Plattformen PC, Linux, OS X Erscheinungsjahr 2012 Urheber Edmund McMillen, Tyler Glaiel, William Good, Eli Piilonen, Tommy Refenes, Florian Himsl Durchschnittliche Spielzeit über 20 Stunden

Du bildest dir das nicht ein – das sind wirklich viele Entwickler für Indie-Spiele. Der Grund dafür ist allerdings ganz einfach, denn Die Keller-Kollektion ist einNostalgische Zusammenstellung von Hits aus der Flash-Ära nicht nur von Edmund, sondern auch von seinen Mitentwicklern und engen Mitarbeitern. Mit gleich 7 Spielen auf den ersten Schlag (und weiteren freischaltbaren Inhalten, die später folgen), Die Keller-Kollektion Das wird dich eine ganze Weile auf Trab halten.

Noch wichtiger ist, Die Keller-Kollektion gibt uns einen Einblick in Edmund McMillens kreative Wurzeln sowie ein tieferes Verständnis für die Entwicklung der Kernkonzepte seines Spieldesigns. Hilfreich ist auch, dass sie zwar nicht das derzeitige Gewicht von moderne rundenbasierte Strategiespiele die er später entwickeln würde, Edmund McMillens Die Keller-Kollektion macht immer noch jede Menge Spaß.

Wer die Spiele auf dieser Liste bereits kennt, wird sich freuen zu erfahren, dass Jedes Spiel enthält Bonuskapitel, neue Musik und Grafiken sowie weitere Extras. Die Keller-Kollektion enthält außerdem Soundtracks, über 30 Minuten Audio-Interviews und über 20 Minuten Video-Extras aus Indie Game: Der Film, sowie jede Menge Skizzen und Konzeptzeichnungen.

Mein Fazit:Wer sich mit der Spieledesign-Philosophie von Edmund McMillen beschäftigen möchte oder einfach nur Spaß an seinen schrägen Indie-Spielen hat, sollte sich auf jeden Fall Die Keller-Kollektion.

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7. Fingered [Das beste experimentelle narrative Spiel von Edmund McMillen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Genre Deduktives Lösen von Rätseln, Erzählung Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Edmund McMillen, James Id Durchschnittliche Spielzeit 3+ Stunden

Bei den besten Spielen von Edmund McMillen weiß man nie, ob man einen derben Witz serviert bekommt, der ganz ernst gemeint ist. Aber nein, hier geht es nicht um diese Art von Anspielung. gefingertist eine kurze, aber auf düster-komische Weise unterhaltsame „hyperrealistische Polizeisimulation“ und ein skurriles RätselspielwoDu musst den richtigen Täter finden, und zwar allein anhand der vagen Beschreibungen der örtlichen Klatschbasen. Fehler sind sehr wahrscheinlich.

Im Vergleich zu anderen Spielen von Edmund McMillen, gefingertzeichnet sich als gesellschaftlich relevantes Spiel aus, vor allem wenn man bedenkt, wie voreingenommen die Leute in einer Zeit sein können, in der die Präsenz in den sozialen Medien alles bestimmt. Klar, es ist nicht so adrenalingeladen wie rasante Abenteuerspiele… und es ist auch nicht so tiefgründig wie einige seiner anderen Werke, aber dennoch regt es zum Nachdenken an.

Auch wenn es nicht den ekelhaften Charme der besten Spiele von Edmund McMillen hat, wie zum Beispiel Isaac and Mewgenics, gefingertträgt unverkennbar die Handschrift von Edmund McMillen. Mit seinen skurrilen Charakterdesigns, dem kniffligen Gameplay und vielleicht auch seiner pointierten Kritik an der Gesellschaft als Ganzes, gefingertist auf jeden Fall einen Blick wert.

Mein Fazit:gefingertEs wurde bei seiner Veröffentlichung nicht gerade mit großem Tamtam angekündigt, sticht aber dennoch hervor – sowohl als kritischer Blick auf die Mechanismen des Misstrauens als auch als unterhaltsames kleines Rätselspiel im Krimi-Stil.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Spielen von Edmund McMillen

Die besten Spiele von Edmund McMillen bieten völlig unterschiedliche Spielerlebnisse – wenn du also nach einem Fazit suchst, bist du hier genau richtig.

Dein Ausgangspunkt für die besten Spiele von Edmund McMillen, die es derzeit gibt?

Für Action-Adventure- und RPG-Roguelites → Die Opferung Isaaks

IsaacDas einfache, aber bemerkenswert tiefgründige Gameplay macht es zu einem Roguelite für die Ewigkeit.

IsaacDas einfache, aber bemerkenswert tiefgründige Gameplay macht es zu einem Roguelite für die Ewigkeit. Für taktische Roguelites → Mewgenics

Mewgenics nimmt die besten Elemente aus verschiedenen Genres auf und verbindet sie zu einem stimmigen und außergewöhnlichen Spiel, wie du in meinem MewgenicsRezension.

Mewgenics nimmt die besten Elemente aus verschiedenen Genres auf und verbindet sie zu einem stimmigen und außergewöhnlichen Spiel, wie du in meinem MewgenicsRezension. Für Hardcore-Plattformspiele → Das Ende naht

Dieser knifflige, aber faire Plattformer bringt die Philosophie „Kampf um den Erfolg“ – die das beste Spiel von Edmund McMillen ausmacht – perfekt auf den Punkt.

Dieser knifflige, aber faire Plattformer bringt die Philosophie „Kampf um den Erfolg“ – die das beste Spiel von Edmund McMillen ausmacht – perfekt auf den Punkt. Zum Studium des Spieledesigns → Die Keller-Kollektion

Wer Spiele im Stil von Edmund McMillen entwickeln möchte, sollte sich unbedingt seine früheren Werke ansehen und untersuchen, wie sich seine Entwürfe zu den Giganten entwickelt haben, die sie heute sind.

Denk daran: Auch wenn dies einige der besten Spiele von Edmund McMillen sind, solltest du dir wirklich alle ansehen, wenn du wirklich herausfinden willst, was sie so besonders macht.

Häufig gestellte Fragen