Die 20 besten Xbox Series X-Spiele, von denen man sich kaum losreißen kann

Die besten Spiele für Xbox Series X sollte sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlen. Wir haben die harte Arbeit für dich übernommen und den ultimativen Spickzettel zusammengestellt. Ob Profispieler oder Xbox Neuling? Das macht nichts. Wir haben etwas, das dich begeistern wird.

The Xbox Series X„… liegt in seiner“ riesige Spielauswahl – Diese Konsole ist wie der Kumpel, der immer weiß, wie man für gute Laune sorgt. Sie ist nichts Geringeres als deine Eintrittskarte zu wahnsinnigen Abenteuern, atemberaubenden Missionen und coolen Ausflügen, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie in deinem Leben brauchst.

Unser Programm ist vollgepackt mit genreprägenden Xbox Series X Eine Spieleliste, die dich immer wieder zurückkommen lässt. Stell dir vor, wie du die malerischen Straßen Mexikos entlang rast in Forza Horizon 5oder das Aufdecken schauriger Geheimnisse in Alan Wake 2 – das sind genau die Abenteuer, die Serie X die unverzichtbare Konsole für jeden echten Gamer. Also schnapp dir deinen Controller und mach dich bereit, mit unserer Liste der besten Spiele in atemberaubende Welten einzutauchen Xbox Series XSpiele.

Unsere Top-Empfehlungen für Xbox Series X-Spiele

Bevor wir zur großen Liste der besten kommen Xbox Series X Spiele – lassen Sie uns ein paar persönliche Favoriten hervorheben Saubohnen – diejenigen, die in ihren jeweiligen Genres neue Maßstäbe setzen. Diese Titel haben uns mit ihrem innovativen Gameplay, ihren fesselnden Handlungen und ihrer atemberaubenden Grafik in ihren Bann gezogen, Maßstäbe für modernes Gaming setzen. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach rasanten Action-Spielen, kniffligen Rätseln oder einfach nur nach dem Vergnügen bist, wunderschön gestaltete Welten zu erkunden – diese Titel werden dich begeistern und dich bis tief in die Nacht fesseln.

Forza Horizon 5 (2021): Ein Rennabenteuer in einer offenen Welt, das in den atemberaubenden Landschaften Mexikos spielt – zusammen mit deinen Traumautos. Star Wars: Outlaws (2024): Erkunde legendäre Schauplätze, wage gewagte Raubzüge und stelle dich den kriminellen Imperien der Galaxis. Halo: Die Master Chief Collection (2014): Eine legendäre Zusammenstellung von Hallo Spiele mit überarbeiteten Kampagnen und Mehrspielermodi aus der gesamten Serie. Elden Ring (2022): Eines der besten Rollenspiele mit einer riesigen offenen Welt voller Herausforderungen, Gefahren und Geheimnisse. Metapher: ReFantazio (2024): Ein fantastisches Rollenspiel von den Machern von Person, das innovative Kampfmechaniken, fesselnde Charaktere und eine lebendige, traumhafte Welt miteinander verbindet.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs! Diese fünf fantastischen Titel sind nur der Anfang dessen, was diese Konsole zu bieten hat. Lust auf mehr? Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten Spiele zu sehen Xbox Series X Spiele, die deine Gaming-Erlebnisse auf ein neues Niveau heben.

Die 20 besten Spiele für die Xbox Series X

Drücken Sie jetzt auf „Start“ und tauchen Sie ein in eine völlig neue Welt voller Gaming-Nervenkitzel! Unsere sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Xbox Series X Diese Spiele werden dich umhauen – von epischen Open-World-Quests bis hin zu nervenaufreibenden Horrorspielen und allem, was dazwischen liegt. Jeder dieser Titel besticht durch modernste Grafik, fesselnde Soundkulissen und ein Gameplay, das deine Daumen noch lange nach dem eigentlichen Schlafenszeitpunkt zum Zappeln bringt.

1. Forza Horizon 5

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2021 Playground Games

Mach dich bereit für die das beste Rennspiel Für deinen virtuellen Traumurlaub quer durch Mexiko, aber mit einer Besonderheit: Du wirst einige der spektakulärsten Autos steuern, die je gebaut wurden. Gleite an wunderschönen Stränden entlang, rase durch üppige Wälder und sause die Hänge von Vulkanen hinauf.

Was uns am besten gefällt? Die absolute Freiheit! Es geht nicht nur ums Rennen; man kann eine atemberaubende Welt ganz nach eigenem Tempo erkunden. Da das Wetter von wogenden Sandstürmen bis hin zu strömendem Tropenregen reicht, fühlt sich jedes Spiel einzigartig an. Außerdem kann man sein Auto ganz individuell gestalten – wir haben beim Anpassen unseres Autos völlig die Zeit vergessen!

Der Mehrspielermodus glänzt in Forza Horizon 5. Die Horizon Arcade bietet unterhaltsame und lockere Herausforderungen, während du in spannenden Rennen dein Können unter Beweis stellen kannst. Was dieses Spiel zu einem der besten Rennspiele macht, ist seine Fähigkeit, allen Spielern gerecht zu werden – egal, ob du ein Hardcore-Rennfahrer bist oder einfach nur gemütlich durch die Landschaft cruisen und die Aussicht genießen möchtest, dieses Spiel hält alles bereit.

2. Star Wars: Outlaws

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Ubisoft Massive

Hast du schon mal davon geträumt, als schelmischer Gesetzloser durch die Galaxis zu sausen und dabei Charme, List und ein bisschen Chaos zu versprühen? Eines der besten Star WarsSpiele, Star Wars: Outlaws gibt dir die Schlüssel zu einem Raumschiff in die Hand und fordert dich heraus, dir in einem vom Imperium beherrschten Universum einen Namen zu machen. In der Rolle von Kay Vess weichst du imperialen Patrouillen aus, schmiedest Allianzen mit zwielichtigen Gestalten und setzt alles auf eine Karte für den nächsten großen Coup – und das alles, während du versuchst, dem Ärger immer einen Schritt voraus zu sein.

Die Optik und Atmosphäre des Spiels haben uns völlig in ihren Bann gezogen, vor allem das Weltdesign. Von pulsierenden Städten über endlose Wüsten bis hin zu ach so gemütlichen Cantinas – das Star-Wars-Universum wirkte absolut lebendig. Und die Weltraumschlachten? Oh, die waren einfach der Hammer. Beim Manövrieren durch Asteroidenfelder und beim Ausschalten von Gegnern fühlten wir uns wie echte Sternenpiloten.

Ja, manche Missionen zogen sich ein wenig in die Länge, und das allgemeine Spieltempo geriet gelegentlich ins Stocken. Doch die fesselnde Weltgestaltung und die zum Leben erweckte Traumwelt eines Schurken machten dieses Spiel zu einem lohnenden Erlebnis. Für Fans der weit, weit entfernten Galaxis ist dies definitiv ein Titel, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

3. Halo: Die Master Chief Collection

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2014 (überarbeitet 2020) 343 Industries

Sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans ist dies eine Fundgrube epischer Science-Fiction-Geschichten und intensiven FPS-Gameplays. Es umfasst sechs legendäre Titel – von Halo: Combat Evolved – Jubiläumsausgabe to Hallo 4 – Mit dieser Sammlung kannst du die Saga des Master Chief in atemberaubender, überarbeiteter Qualität erleben.

Was uns an dieser Spielesammlung wirklich in ihren Bann gezogen hat, war die pure Nostalgie, die sie versprühte. Beim erneuten Spielen Halo: CE Mit seiner überarbeiteten Optik fühlte es sich an, als würde man einen alten Freund treffen, der sich stark verändert hat, und zwischen der Retro-Optik und der ausgefeilten Grafik hin- und herzuwechseln in Halo 2: Anniversary Das hat so viele Erinnerungen wachgerufen. Was den Mehrspielermodus angeht, so lässt die Freude an perfekt platzierten Plasmagranaten nie nach.

Abgesehen von der Nostalgie hat uns vor allem die schiere Fülle an Inhalten begeistert. Über 120 Multiplayer-Karten, der Forge-Editor und die nahtlose Möglichkeit, zwischen den Kampagnen hin und her zu wechseln, haben uns stundenlange Unterhaltung beschert. Egal, ob man in Erinnerungen schwelgt oder auf der Suche nach dem am bestenHalloTeil der Reihe… diese Sammlung beweist, warum die Hallo Die Reihe gehört zu den besten Ego-Shootern aller Zeiten.

4. Elden Ring

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2022 FromSoftware

Stellen Sie sich die dunkle Eleganz von Soulsborne Spiele, eingebettet in eine endlose Welt voller Geheimnisse – willkommen bei Elden Ring, eines derdie besten Open-World-Spiele. Als mutiger „Tarnished“ ist es deine Aufgabe, die Fragmente des Elden-Rings wieder zu vereinen und die Harmonie in die „Lands Between“ zurückzubringen.

Jeder Winkel dieser Welt birgt eine Überraschung – verlassene Ruinen, geheimnisvolle Verliese, atemberaubende Landschaften und unheimliche Kreaturen, die sich dort verstecken, wo man sie am wenigsten erwartet. Es ist nicht nur eine Welt, durch die man streifen kann – es ist eine Welt, die deine Neugier mit coolen Waffen, spannenden Geschichten und atemberaubenden Anblicken belohnt.

Auch die Kämpfe sind fesselnd. FromSoftwareDer charakteristische Stil des Spiels bleibt erhalten, wobei das knallharte, aber lohnende Spielsystem durch neue Features wie Reitkämpfe, Konter bei der Abwehr und eine Sprungtaste, die eine neue strategische Ebene eröffnet, noch weiter aufgewertet wird. Und nicht zu vergessen die „Spirit Calling Bell“ – das Herbeirufen geisterhafter Verbündeter in intensiven Kämpfen hat uns mehr als einmal das Leben gerettet!

5. Metapher: ReFantazio

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

Die Geschichte vonMetapher: ReFantazio Die Geschichte beginnt mit einer königlichen Tragödie – dem vorzeitigen Tod eines Königs, der ein episches Abenteuer voller Ehrgeiz, Freundschaft und persönlicher Entwicklung auslöst. Auf deiner Reise sorgen deine Gefährten mit urkomischen, herzergreifenden und manchmal auch spannungsgeladenen Momenten dafür, dass dieses Abenteuer zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis wird.

Das Gameplay bleibt AtlusDas Spiel knüpft mit seinem rundenbasierten Kampfsystem an seine Wurzeln an, während das neue Archetypen-System zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bietet, sodass du Klassen und Fertigkeiten ganz auf deinen persönlichen Spielstil zuschneiden kannst. Die Welt ist dein Spielplatz, und strategische Kämpfe sind die ultimative Herausforderung für alle, die gerne experimentieren und ihr Handwerk perfektionieren.

Mit seinem auffälligen Stil und der lebendigen Grafik erweckt das Spiel seine bezaubernde Fantasiewelt in voller Farbenpracht zum Leben. In Verbindung mit einem unvergesslichen Soundtrack und einer hervorragenden Sprachausgabe, Metapher: ReFantazio hat seinen Platz unter den besten Fantasy-Spielen wahrlich verdient.

Für Fans von JRPGs und AtlusMit dem für das Studio typischen Stil ist dieses Spiel ein absolutes Muss, das sein Talent unter Beweis stellt, tiefgründige Geschichten mit fesselnden Spielmechaniken zu verbinden.

6. Hi-Fi Rush

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PC 2023 Tango Gameworks

Schlüpfe in die Rolle des angehenden Rockstars Chai und kämpfe gegen einen bösen Megakonzern, während du deine Angriffe und Moves auf einen abwechslungsreichen Beat abstimmst. Hi-Fi Rush ist pure Freude in Spielform – ein Rhythmus-Action-Abenteuer voller lebhafter Grafiken, bissigem Humor und einem grandiosen Soundtrack.

Was hat uns am meisten begeistert? Ganz klar: der Kampf. Er ist flüssig, schnell und unglaublich befriedigend, wenn die Kombos sitzen. Außerdem beschränkt sich die Rhythmusmechanik nicht nur auf Kämpfe – sie fließt auch in Plattform-Elemente, Rätselaufgaben und Interaktionen mit der Umgebung ein, wodurch sich die gesamte Welt lebendig anfühlt und im Takt pulsiert.

Hi-Fi Rushs Der von Comics inspirierte Grafikstil und der mitreißende Soundtrack ergänzen sich perfekt und erschaffen eine Welt, die ebenso viel Spaß beim Anschauen wie beim Spielen macht. Es ist ein erfrischendes, ausgefeiltes und äußerst wiederholenswertes Spiel, das dich von Anfang bis Ende zum Lächeln bringt. Ganz gleich, ob du wegen der Musik, der Action oder einfach nur, um Zeit mit einer liebenswerten Truppe von Charakteren zu verbringen, hier bist – es ist zweifellos eines der besten Rhythmusspiele, die du je spielen wirst.

7. Microsoft Flight Simulator 2024

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PC 2024 Asobo Studio

Veröffentlicht unter der Xbox Game Studios, Microsoft Flight Simulator ist eines der besten Simulationsspiele für alle, die es nicht stillsitzen können. Fliege in der goldenen Stunde am Eiffelturm vorbei oder navigiere durch Stürme im Pazifik – jeder Flug hat seine eigene epische Geschichte.

Das Spiel bietet einen Karrieremodus, der deinen Flügen eine neue Bedeutung verleiht. Von der Bekämpfung von Waldbränden über den Transport lebensrettender medizinischer Hilfsgüter bis hin zum grenzüberschreitenden Frachttransport – jeder Einsatz hat nun seine eigene Geschichte zu erzählen. Wir konnten gar nicht genug von dieser Vielfalt bekommen – an einem Tag heldenhafte Rettungsaktionen, am nächsten adrenalingeladene Red Bull Als Nächstes stehen die Luftrennen an. Allerdings können einige kleinere Fehler und umständliche Benutzeroberflächen im Karrieremodus gelegentlich das Spielerlebnis beeinträchtigen.

Kommen wir nun zum eigentlichen Highlight: der Grafik! Stell dir wunderschöne Landschaften und Wetterbedingungen vor, die sich absolut realistisch anfühlen, als wärst du tatsächlich im Cockpit. Außerdem wurde die Flugmechanik seit dem 2020 Veröffentlichung, die ein authentischeres und angenehmeres Erlebnis bietet.

Insgesamt,Microsoft Flight Simulator 2024 ist ein Videospiel für jedermann. Egal, ob du einfach nur um die Welt fliegen möchtest oder ein echter Luftfahrtfan bist – es hält etwas Wunderbares für dich bereit.

8. Sea of Thieves

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2018 (überarbeitet 2024) Selten

Lass den Piraten in dir frei mit Sea of Thieves, das unter Xbox Game Studios mit dem du deinen Kurs festlegen, die Segel setzen und den Ozean bezwingen kannst. Ganz gleich, ob du nach vergrabenen Schätzen suchst, gegen legendäre Meereskreaturen kämpfst oder rivalisierende Besatzungen überlistest – jede Reise ist ein unvorhersehbares Abenteuer voller Kameradschaft und Chaos.

Was uns an diesem Spiel am besten gefallen hat, war die Freiheit, unseren eigenen Weg zu gehen. Möchtest du mit einer Crew um Schätze kämpfen oder einfach solo die sanfte Meeresbrise genießen? Das liegt ganz bei dir. Der kooperative Spielmodus ist ein Highlight – gemeinsam mit Freunden das Schiff zu steuern, Kanonen abzufeuern und Lecks zu flicken, sorgt oft für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Momente.

Die Welt selbst ist visuell faszinierend, mit dynamischem Wetter, traumhaften Sonnenuntergängen und einem Meer, das so lebendig wirkt, als hätte es fast einen eigenen Herzschlag. SeltenDie im Laufe der Jahre regelmäßig veröffentlichten Updates haben das Spielerlebnis bereichert und sowohl für neue als auch für erfahrene Piraten storybasierte „Tall Tales“ sowie neue Inhalte hinzugefügt.

Auch wenn der Fokus des Spiels auf dem kompetitiven Mehrspielermodus seine Stärke ist, könnte es für Einzelspieler weniger befriedigend und dafür umso anspruchsvoller sein. Dennoch reichen die unendlichen Möglichkeiten und der Spielspaß mehr als aus, um dich bei der Stange zu halten.

9. Alan Wake 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Remedy Entertainment

Machen Sie sich bereit für einen Sprung in die Welt des Survival-Horrors. Die beiden Hauptfiguren sind Alan Wake, ein Schriftsteller, der im mysteriösen „Dark Place“ gefangen ist, und Saga Anderson, eine engagierte FBI-Agentin, die im pazifischen Nordwesten schreckliche Morde untersucht. Der Wechsel zwischen ihren Perspektiven sorgt für Abwechslung, und die überraschenden Wendungen in der Handlung lassen Sie an Ihren eigenen Sinnen zweifeln.

Die Kämpfe sind eine nervenaufreibende Mischung aus Verzweiflung und Triumph. Mit nichts als einer Taschenlampe und wenigen Mitteln schmeckt jeder Kampf ums Überleben umso süßer, wenn man ihn gewinnt.

Doch es ist vor allem die Atmosphäre des Spiels, die den Ton angibt. Selbst das leiseste Geräusch lässt einen zusammenzucken, jedes flackernde Licht verursacht Gänsehaut, und jeder lauernde Schatten wirkt lebendig. Der pure Nervenkitzel, die unheimlichen Landschaften zu erkunden und es mit den übernatürlichen Gegnern aufzunehmen, ist ebenso Teil des Spiels wie das Überleben dieser Begegnungen.

Wenn du auf die besten Thriller-Spiele stehst, die Survival-Horror mit Rätsellösen verbinden, Alan Wake 2 ist ein absolutes Muss.

10. Prinz von Persien: Die verlorene Krone

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC 2024 Ubisoft Montpellier

Auf der Suche nach den besten Plattformspielen? Prinz von Persien: Die verlorene Krone ist ein Juwel, das dich daran erinnert, warum du die Serie ursprünglich geliebt hast, und gleichzeitig mit einem Hauch von Modernität für Spannung sorgt. Du schlüpfst in die Rolle von Sargon – einem jungen Krieger, dessen Mission es ist, einen verschollenen Kronprinzen zu retten, und das alles in einer Welt, die tief in der persischen Mythologie verwurzelt ist.

Das Spiel bietet eine Vielzahl atemberaubender Aktivitäten wie das Schwingen an Felswänden, das Laufen an Wänden entlang und das Lösen komplexer Rätsel – was deutlich macht, warum diese Serie bei vielen so beliebt ist.

Die Kämpfe sind einfach großartig – rasant, flüssig und absolut befriedigend, besonders wenn man den richtigen Rhythmus bei Ausweichmanövern und Gegenangriffen findet. Jeder Gegner, dem man gegenübersteht, erfordert eine strategische Herangehensweise, und die Bosskämpfe? Einfach grandios – anspruchsvoll, aber niemals unfair, zwingen sie einen dazu, stets wachsam zu bleiben und schnell zu reagieren.

Uns hat die perfekte Mischung aus klassischem Charme und modernen Elementen des Spiels wirklich überzeugt. Auch wenn das Spiel respektvoll an die Kultklassiker Prinz von Persien Die Serie erweitert das Spiel geschickt um neue Funktionen wie die Fähigkeit, die Zeit zu verändern, sowie einzigartige Bosskämpfe, wodurch es noch detailreicher und unterhaltsamer wird. Es macht einfach Spaß, durch die farbenfrohen Landschaften zu streifen, und die Musik bildet den perfekten Hintergrund für das Gameplay, sodass man sich in jeder Sekunde fühlt, als wäre man in seinem eigenen Actionfilm.

11. Resident Evil 4

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC 2023 Capcom

Eine herrliche Mischung aus Alt und Neu, Resident Evil 4 strotzt nur so vor zeitgemäßer Spielmechanik und verkörpert den gruseligen Survival-Horror, der das Original seit seiner 2005 Start. Leon S. Kennedy, mittlerweile Regierungsbeamter, wird beauftragt, die entführte Tochter des Präsidenten aus den Fängen einer unheimlichen europäischen Sekte zu befreien. Die Geschichte nimmt eine spannende und erschreckende Wendung und entwickelt sich zu einem Kampf ums Überleben.

Die Kämpfe sind ein echtes Highlight. Leons charakteristische Roundhouse-Kicks sind wieder dabei, jetzt ergänzt durch Messerabwehr, heimliche Angriffe und den geschickten Einsatz der Umgebung, um infizierte Massen zu überlisten. Das Waffensystem ist makellos; jede Waffe bietet ein lohnendes Erlebnis, und das Aufrüsten der Ausrüstung ist einfach unwiderstehlich.

Das Erkunden ist ein weiteres Vergnügen. Vom schroppen Dorf bis zur weitläufigen Burg – jeder Ort strahlt eine ganz eigene Atmosphäre aus und ist voller Schätze, die es zu entdecken gilt, sowie Rätsel und Geheimnisse, die darauf warten, gelöst zu werden. Dank der verbesserten Karte lässt sich der Überblick über die Ziele leicht behalten und man kann Gebiete zur Schatzsuche immer wieder aufsuchen.

Ein Hit sowohl bei alten Fans als auch bei Neulingen, Resident Evil 4 zeigt, wie die besten Horrorspiele neues Leben erhalten können, ohne dabei ihr Wesen zu verlieren.

12. Persona 3 Reload

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2024 Atlus

Das GeliebtePersonDie Serie erhält ein neues Update mit Persona 3 Reload. Die Handlung versetzt dich mitten in die unheimliche „Dark Hour“, in der Schattenwesen die Macht übernehmen. Als neuer Schüler mit einer Persona wirst du Teil von SEES, einer Gruppe von Teenagern, die die Wahrheit hinter diesen Ereignissen aufdecken.

Besonders hervorzuheben ist die nahtlose Verbindung von Charakterentwicklung und Kampf. Emotionsgeladene Momente werden durch vertonte Dialoge zum Leben erweckt und führen zu wertvollen Beziehungen. Verbesserte Grafik und stilvolle Animationen verstärken die emotionale Wirkung der Geschichte.

In den Kämpfen verbindet sich Taktik und Spielgefühl auf fantastische Weise. Das neue Theurgie-System sorgt für dramatische, spielentscheidende Schläge, und mit der „Shift“-Funktion kannst du Team-Kombos aneinanderreihen, um überzeugende Siege zu erringen. Tartarus, der legendäre Turm-Dungeon, bietet noch mehr Abwechslung und neue Herausforderungen.

Der Anfang mag sich etwas schleppend anfühlen, aber bleib dran – sobald die Geschichte in Fahrt kommt, macht ihre emotionale Tiefe sie zu einem der besten JRPGs.

13. Star Wars Jedi: Survivor

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Respawn Entertainment

Aufbauend auf dem Erfolg von Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor legt noch eine Schippe drauf. Fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels kehren wir zu unserem Jedi-Ritter Cal Kestis zurück, der sich dem Imperium entgegenstellt, mit seinen eigenen Unsicherheiten ringt und sich in atemberaubenden Universen neuen Herausforderungen stellt. Dies ist zweifellos eines der besten Star-Wars-Spiele für Fans der Reihe und Gaming-Begeisterte gleichermaßen und bietet ein rasantes Abenteuer voller Entdeckungen.

Die Geschichte beginnt mit Cals Reise, die auf Coruscant startet und sich zu einem universumsweiten Abenteuer entwickelt. Mit brandneuen Begleitern wie Merrin und dem Verbündeten Bode gewinnt die Erzählung an Tiefe, bietet dir Verbündete, denen du die Daumen drücken kannst, und verleiht den Kämpfen eine zusätzliche strategische Dimension.

Uns hat besonders gefallen, wie flüssig die Spielmechanik ist. Von der Abwehr von Angriffen durch gut getimte Verteidigungsmanöver bis hin zum Einsatz akrobatischer Fähigkeiten für komplexe Aufgaben – alles läuft wirklich rund. Die neue „Blaster“-Haltung bietet eine beeindruckende Kombination aus Fern- und Nahkampf.

Genießen Sie die atemberaubende Inszenierung mit Augen und Ohren. Die Kulissen sind einfach umwerfend, das Sounddesign trifft genau den typischen Star-Wars-Ton, und die schauspielerischen Leistungen (ein großes Lob an Cameron Monaghan für seine Darstellung von Cal) verleihen jedem Moment eine besondere Tiefe.

14. Cyberpunk 2077

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2020 (aktualisiert 2022) CD Projekt Red

Cyberpunk 2077’s Dieser Wandel gehört zu den auffälligsten in der Gaming-Branche. Ursprünglich veröffentlicht im 2020 Trotz einiger Schwächen hat es sich zu einem der besten Action-RPGs entwickelt und nutzt dabei die beeindruckenden Möglichkeiten der neuen Spielkonsolen voll aus.

Sobald man in die Rolle von V schlüpft, einem Söldner im Kampf ums Überleben, ist man sofort gefesselt. Die Hauptgeschichte dreht sich um einen experimentellen Chip in deinem Gehirn, in dem der Geist des Rockers und Rebellen Johnny Silverhand (brillant dargestellt von Keanu Reeves) bewohnt.

Was uns am besten gefallen hat, war die Freiheit, Missionen ganz nach Belieben anzugehen. Ob man sich nun in Sicherheitssysteme hackt und Gegner aus der Ferne ausschaltet, unbemerkt vorbeischleicht oder sich kopfüber in die Kämpfe stürzt – die Entscheidung liegt ganz bei dir.

Die Stadt wirkt so lebendig, wie es nur wenige andere Spiele vermögen. Von NPCs, die auf das Wetter reagieren, bis hin zu unzähligen versteckten Ecken, die darauf warten, erkundet zu werden – es ist ein Spielplatz voller Details und Geschichten.

Trotz kleinerer Mängel – wie der simplen KI der Polizei und einiger weniger fesselnder Begegnungen in der offenen Welt – fallen diese im Vergleich zu den allgemeinen Verbesserungen des Spiels kaum ins Gewicht. Ganz gleich, ob du es schon bei der Veröffentlichung gespielt hast oder neu dabei bist, dies ist das Cyberpunk 2077 das Erlebnis, nach dem du dich schon so lange gesehnt hast.

15. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC 2023 CD Projekt Red

Eine Erweiterung für Cyberpunk 2077, Phantom Liberty taucht tief in das dynamische Chaos von Night City ein und entführt dich in die raue, abgehobene Unterwelt von Dogtown. Weit entfernt von einem gewöhnlichen DLC ist es eine kühne, atemberaubende Neugestaltung, die das Original auf ein neues Niveau hebt. Es erweckt das Epos zum Leben, das sich die Fans vorgestellt haben in 2020 und festigt seinen Platz unter den Besten Cyberpunk 2077 Spiele.

Die sich entfaltende Handlung ist eine düstere Spionagesaga voller ethischer Dilemmata, Verrat und einer unvergesslichen Reihe von Charakteren. Idris Elbas Figur Solomon Reed fesselt den Zuschauer als düsterer, innerlich zerrissener Schläferagent, und die komplexen Motive von Songbird halten einen in Atem.

Dogtown strotzt nur so vor Leben in seiner besten (und schmutzigsten) Form. Die dichte Atmosphäre, die bröckelnde Infrastruktur und die unverblümte Militanz verleihen jedem Erkundungsgang eine spannende Spannung.

Mit demUpdate 2.0… kommen die Kampf- und RPG-Aspekte erst richtig zur Geltung. Vereinfachte, aber wirkungsvolle Fertigkeitsbäume bieten dir die Möglichkeit, deinen Charakter als stillen Killer, Technikgenie oder Liebhaber brutaler Gewalt zu gestalten. Die überarbeiteten Perks machen jede Entscheidung lohnenswert, und die Einführung von Fahrzeugkämpfen sowie einer intelligenteren KI verleiht jeder Begegnung eine neue Note.

16. Resident Evil Village

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC. 2021 Capcom

Sobald du in die Rolle von Ethan Winters schlüpfst, erwartet dich eine spannende Reise durch eines der besten Survival-Horror-Spiele, die du je spielen wirst. Diesmal begibst du dich auf Erkundungstour durch ein charmantes, aber abgelegenes europäisches Dorf mit einem Ziel vor Augen: deine Tochter vor unheimlichen Kreaturen zu retten. Resident Evil Village nimmt dich mit auf diese fantastische Reise, die Action und Survival-Horror vereint – und das alles in einer wunderschönen, gotischen Märchenwelt.

Dieses unglaubliche Spiel bietet eine Vielzahl beeindruckender Schauplätze und furchteinflößender Gegner. Vom imposanten Schloss Dimitrescu bis zum gruseligen Haus Beneviento – jeder Ort gleicht einem Albtraum voller Rätsel, Geheimnisse und schauriger Überraschungen.

Die Kämpfe bieten die perfekte Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen. Ob im Kampf gegen die werwolfähnlichen Lykaner oder die übermächtige Lady Dimitrescu – das Spielerlebnis ist intensiv und befriedigend. Die geschickt integrierten Waffen-Upgrades und das Crafting sorgen für ein cleveres strategisches Element, mit dem sich die immer größer werdenden Bedrohungen bewältigen lassen.

Auf einemXboxDas Spiel ist ein wahres Fest für die Augen, mit Raytracing-Beleuchtung, die jeden Schatten und jedes Flammenflackern zum Leben erweckt. Das Sounddesign mit seinen unheilvollen Knarren des Bodens und dem entfernten Knurren hält dich in Atem.

17. Indiana Jones und der große Kreis

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now 2024 Bethesda

Machen Sie sich bereit für eine aufregende Fahrt mit Indiana Jones und der große Kreis – Dein Lieblingsarchäologe ist wieder im Einsatz! Diesmal ist er auf der Suche nach einem mächtigen antiken Artefakt und durchquert dabei Wüsten, Dschungel und geheimnisvolle Tempel.

Die Kämpfe machen Spaß und sind fesselnd, wobei Indys legendäre Peitsche das Highlight ist. Nutze sie, um Gegner zu fesseln, über Abgründe zu schwingen oder Umgebungsrätsel stilvoll zu lösen. Kombiniert mit raffinierten Nahkämpfen und einigen gewagten Stunts bietet das Spiel ein Erlebnis, das dich auf Trab hält und fesselt.

Die Grafik ist atemberaubend. Vom sanften Schein der Fackeln in den Höhlen bis hin zum glitzernden Sand der Wüstendünen – jedes Detail, einschließlich der Abnutzungsspuren an Indys Jacke, ist wunderschön dargestellt. Troy Bakers Sprachausgabe trägt zusätzlich zum Eintauchen in das Spiel bei und ist einfach außergewöhnlich. Seine Darstellung strahlt ein Charisma à la Harrison Ford aus und erweckt Indys Charakter auf unheimliche und unvergessliche Weise zum Leben.

Das Spiel ist zwar in seinem Abenteuergeist perfekt, weist jedoch einige kleinere Mängel auf. Die Steuerung wirkt in den Plattform-Abschnitten manchmal etwas schwergängig, was zu ein paar ärgerlichen Rucklern führt, die den Spielfluss stören. Doch die Spannung, die es bietet, macht es dennoch zu einem der besten Indiana-Jones-Spiele, die es gibt.

18. Senuas Saga: Hellblade II

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PC 2024 Ninja Theory

Mach dich bereit für die Rückkehr in die Welt von Senua in „Senua’s Saga: Hellblade II“. Dieses Mal ist es noch spannender, noch fesselnder und noch intensiver. Wenn dir die fesselnden Handlungsstränge, die atemberaubende Grafik und die spannenden Kämpfe des ersten Spiels gefallen haben, wirst du diese Fortsetzung lieben.

Die Geschichte taucht tiefer in Senuas Gedankenwelt ein, während sie sich auf eine eindringliche Reise begibt, die die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwimmen lässt.

Warte, bis du das Spiel siehst – es ist optisch spektakulär. Jede Szene im Xbox Series X Es sieht aus wie ein wunderschönes Gemälde, das zum Leben erweckt wurde. Ob gruselige, neblige Landschaften oder lodernde Schlachtfelder – die Detailtreue ist einfach atemberaubend.

Die Kämpfe haben uns sehr gut gefallen – die Kampfsequenzen sind ultrarealistisch und bieten ein großartiges Spielerlebnis, wobei jeder Schwertschlag richtig Wumms hat. Auch der Sound des Spiels verdient eine besondere Erwähnung – setzt eure Kopfhörer auf, um das Flüstern, die Schreie und die unheimliche Musik in vollen Zügen zu genießen, die den Rahmen für Senuas Erkundung des Unbekannten bilden.

19. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series X|S, PC 2024 GSC Game World

Tauchen Sie ein in die fesselnde64 QuadratkilometerSperrzone von Tschernobyl, wo S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl verbindet die Spannung des Survival-Horrors mit der Freiheit der Erkundung einer offenen Welt.

Der Reiz des Spiels liegt in seiner lebensechten und zugleich unheimlichen Zone mit ständig wechselndem Wetter, einem Tag-Nacht-Zyklus und atemberaubenden Landschaften. In einem Moment bewunderst du noch einen friedlichen Sonnenaufgang, im nächsten suchst du vielleicht schon verzweifelt Schutz vor einem tödlichen Sturm!

Das Spiel besticht vor allem durch seine Kampf- und Überlebensaspekte. Da die Ressourcen knapp sind, kann jede Kugel und jedes Pflaster über Leben und Tod entscheiden. Der Kampf gegen Mutanten und Menschen stellt eine echte Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass die Wartung deiner Waffen, die Suche nach Artefakten und die Verbesserung deiner Ausrüstung ein strategisches Element einbringen.

Allerdings,S.T.A.L.K.E.R. 2 ist nicht ganz frei von Problemen, vor allem Fehlern und einem etwas enttäuschenden System zur Darstellung der Weltbevölkerung. Dennoch schmälern diese Mängel nicht die Tatsache, dass das Spiel zu den besten Ego-Shootern zählt.

20. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2024 Saber Interactive

Ein Jahrhundert nach dem Original schlüpfst du erneut in die riesigen Stiefel von Leutnant Demetrian Titus, der den Auftrag hat, den Angriff gegen den Tyraniden-Schwarm in einigen der actionreichsten Schlachten zu führen, die je geschaffen wurden.

Die fesselnde Kampagne mit sechs Kapiteln ist das Highlight des Spiels – reise über vom Krieg verwüstete Planeten, stelle dich Tyraniden-Schwärmen und genieße einige der befriedigendsten Kämpfe, die es in einem Shooter-Spiel gibt. Die perfekte Mischung aus Nah- und Fernkampf fühlt sich erstklassig an, wobei jeder Schwung des Kettenschwerts und jeder Bolter-Schuss ein äußerst solides Feedback bietet.

Die Kämpfe sind packend und unglaublich befriedigend, was das Spiel zu einem der besten macht Warhammer 40,000 Spiele. Durch Exekutionen füllst du deine Gesundheit wieder auf, was einen aggressiven Spielstil fördert, der den Adrenalinspiegel in die Höhe treibt. Ganz gleich, ob du dich als Vanguard in den Kampf stürzt oder als Heavy Sperrfeuer legst – die sechs einzigartigen Klassen im Operations-Modus bieten jede Menge Wiederspielwert. Unzählige Anpassungsmöglichkeiten, von Rüstungsteilen bis hin zu Waffen-Perks, ermöglichen es dir, deinen Space Marine ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Die besten Xbox One-Spiele

Selbst mit den besten Xbox Series X Spiele, die im Rampenlicht stehen,e Xbox One kann sich nach wie vor mit vielen Titeln behaupten, die man unbedingt spielen muss. Die besten Xbox One Spiele bieten eine Mischung aus Action, Kreativität und Storytelling, die kaum zu übertreffen ist. Hier sind nur einige Titel, die diese Aspekte Xbox Konsolen auf der Karte:

The Witcher 3: Wild Hunt

Ein weitläufiges Fantasy-Epos, das in einer detailreichen offenen Welt spielt, in der die Spieler in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen, einem Monsterjäger, der sich durch komplexe Geschichten, unvergessliche Charaktere und zahlreiche moralische Dilemmata bewegt.

Red Dead Redemption 2

Ein Western-Meisterwerk, das atemberaubende Landschaften, eine tiefgründige Handlung und eine vielschichtige Charakterentwicklung vereint und die Spieler in das Leben eines Gesetzlosen im späten Amerika eintauchen lässt19.Jahrhundert.

Halo 5: Guardians

Ein Science-Fiction-Shooter, der eine spannende Einzelspieler-Kampagne und actiongeladene Mehrspieler-Modi bietet und die legendäre Saga fortsetzt, während er gleichzeitig aufregende neue Charaktere und Herausforderungen einführt.

Die besten exklusiven Xbox-Spiele

The Xbox Die Bibliothek ist vollgepackt mit fantastischen Exklusivtiteln, die die Spieler mit fesselndem Gameplay, unvergesslichen Geschichten und atemberaubender Grafik begeistert haben. Wenn du auf der Suche nach dem am bestenXbox-ExklusivtitelHier sind einige herausragende Titel:

Halo Infinite

Als einer der besten Xbox Series XSpiele,Halo Infinite bietet eine fesselnde Geschichte rund um Master Chief, kombiniert mit weitläufigen Open-World-Elementen und einem mitreißenden Multiplayer-Gameplay.

Gears 5

Ein visuell atemberaubender und emotional packender Third-Person-Shooter, der tiefer in die Geschichte von Kait Diaz eintaucht und inmitten intensiver Action-Sequenzen und Koop-Spieloptionen die Geheimnisse ihrer Vergangenheit ergründet.

Ori und der Wille der Irrlichter

Ein atemberaubender Plattformer, der umwerfende Grafik, eine tief bewegende Geschichte und präzise Spielmechaniken vereint und so ein unvergessliches Spielerlebnis schafft.

Die besten plattformübergreifenden Spiele

Macht das Spielen nicht viel mehr Spaß, wenn wir gemeinsam spielen? Genau darum geht es bei den besten plattformübergreifenden Spielen! Sie überzeugen nicht nur durch exzellentes Gameplay, sondern ermöglichen es den Spielern auch, sich zusammenzuschließen oder gegeneinander anzutreten – ganz gleich, ob sie auf Konsolen, PCs oder anderen Geräten spielen.

Hier sind ein paar Beispiele, die Sie auf Ihrem Xbox:

Destiny 2

Schlüpfe in die Rolle eines Wächters und verbünde dich in diesem Ego-Shooter voller faszinierender Hintergrundgeschichten und Teamplay gegen kosmische Gefahren. Du kannst dich mit Spielern von verschiedenen Plattformen zusammenschließen, darunter Xbox, PlayStation,und PC.

Apex Legends

Ein rasantes und dynamisches Battle-Royale-Videospiel mit unverwechselbaren Charakteren und besonderen Fähigkeiten. Es bietet plattformübergreifendes Spielen, einschließlich PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, sowie auf dem PC, was vielfältige Teamtaktiken ermöglicht.

Rocket League

Dieses Spiel verbindet die Welt des Fußballs mit raketenbetriebenen Fahrzeugen und sorgt so für ein adrenalingeladenes Erlebnis. Spiele es auf verschiedenen Plattformen und genieße grenzenlosen Spaß im Kopf-an-Kopf-Modus.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen der Xbox Series X und der Xbox Series S?

Die Series X ist leistungsstärker mit 4K Auflösung und ein Laufwerk, während das Serie S ist kleiner, ausschließlich digital und richtet sich anEintausendvierhundertvierzigGaming.

Welche Spiele sollte ich mir für meine Xbox Series X zulegen?

Zu den Top-Empfehlungen gehören Forza Horizon 5, Elden RingundHalo Infinite.

Ist die Xbox X besser als die PS5?

Das kommt darauf an! DieSerie X hat in puncto Leistung die Nase vorn und Xbox Game Pass, während die PS5 glänzt mit exklusiven Spielen. Die gute Nachricht ist, dass beide ein fantastisches Spielerlebnis bieten.

Was ist die neueste Xbox?

The Xbox Series X, im November eingeführt 2020, zusammen mit seinem auf den digitalen Bereich ausgerichteten Schwesterunternehmen, dem Serie S.

Was ist der Xbox Game Pass?

Es handelt sich um ein monatliches Abonnement, mit dem Sie Xbox Game Pass Bibliothek, die eine riesige Auswahl an Spielen bietet, die man auf Xbox, PC und Cloud.