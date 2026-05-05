Die 21 besten Spiele im Xbox Game Pass, die du 2026 unbedingt spielen solltest

Wenn du auf der Suche nach den besten Spielen auf Xbox Game Pass, dann sind Sie hier genau richtig.

Ich habe die Xbox Game Pass Bibliothek, in der du alles ausprobieren kannst, von epischen Rollenspielen über rasante Action bis hin zu taktischen Abenteuern. Diese Spiele werden dir sicher Stunden voller Spaß und Momente, die du mit Freunden teilen oder ganz alleine genießen möchtest.

Diese Liste enthält herausragende Titel, versteckte Perlen und Klassiker, die über Xbox Game Pass. Bleib dran und finde heraus, welche Spiele die besten sind auf Xbox Game Pass machen dieses Abonnement zu einem absoluten Muss.

Unsere Top-Auswahl der besten Spiele im Xbox Game Pass

Hier sind meine drei Top-Empfehlungen aus den besten Spielen auf Xbox Game Pass Bibliothek. Jede zeichnet sich durch ihr Gameplay oder ein einzigartiges Spielerlebnis aus:

bekennend (2025) – Das nächste großartige Fantasy-RPG aus der Ego-Perspektive und eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass. Ich liebe es, die weitläufige Welt zu erkunden und Kampf sowie Magie in einem einzigen nahtlosen Erlebnis zu meistern. Diablo IV (2023) – Der ultimative Loot-Grind im Dark-Fantasy-Stil. Die Dungeons, Charakterkonfigurationen und epischen Bosskämpfe des Spiels haben mich stundenlang gefesselt, und der Online-Multiplayer sorgt dafür, dass jedes Match spannend bleibt. Clair Obscur: Expedition 33 (2025) – Optisch beeindruckende rundenbasierte Action. Dank der taktischen Kämpfe und der atemberaubenden Grafik fühlt sich jede Begegnung bedeutungsvoll und lohnenswert an.

Diese drei Spiele gehören zu den allerbesten auf Xbox Game Pass, aber in der vollständigen Liste gibt es noch viel mehr zu entdecken.

Die 21 besten Spiele im Xbox Game Pass für ein episches Spielerlebnis

Von epischen Rollenspielen und actiongeladenen Shootern bis hin zu rätselreichen Abenteuern – diese Spiele beweisen, dass für jeden etwas dabei ist. Ich habe die absolut besten Spiele auf Xbox Game Pass die du heute gleich ausprobieren kannst. Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. bekennend [Das nächste großartige Fantasy-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Fantasy-Rollenspiel aus der Ich-Perspektive Plattformen Xbox Series X|S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von storylastigen Rollenspielen

bekennend hat mich von Anfang an mit seiner weitläufigen Welt Eora in seinen Bann gezogen, wo jeder Zauber, den ich wirke, und jede Entscheidung, die ich treffe, wirklich zählt. Das Kämpfen mit zwei Zauberstäben ist der Hammer, und die Hintergrundgeschichte ist so facettenreich, dass man sich stundenlang darin verlieren kann. Als eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass… das weckt in mir den Wunsch, jeden Winkel zu erkunden und ständig mit verschiedenen Konfigurationen zu experimentieren.

Der Kampf fühlt sich präzise und befriedigend an. Jedes Duell erfordert Strategie, belohnt aber auch schnelles Denken. Ich kann entweder voll auf magisches Chaos setzen oder einen methodischeren Ansatz wählen.

Warum wir uns dafür entschieden haben bekennend verbindet Spielerfreiheit, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte und packende Kämpfe zu einem Rollenspiel, das einen sofort in seinen Bann zieht. In jedem Winkel von Eora gibt es etwas zu entdecken.

Ich finde es toll, wie die RPG-Mechaniken perfekt ineinandergreifen. Es macht einfach riesigen Spaß, meinen Charakter zu gestalten, mit NPCs zu sprechen und Dungeons zu erkunden. Die Geschichte reagiert auf meine Entscheidungen, und ich habe das Gefühl, meine eigene Geschichte zu schreiben. Ja, manche Nebenquests ziehen sich ein bisschen in die Länge, und manchmal wirken die Kämpfe mit Gegnern etwas eintönig, aber ehrlich gesagt bin ich schon zu sehr in das Spiel vertieft, als dass mir das etwas ausmachen würde.

Die Grafik ist einfach umwerfend. Die magischen Effekte springen förmlich aus dem Bildschirm, und die Umgebungen wirken lebendig – ganz zu schweigen vom Soundtrack, der die epische Fantasy-Atmosphäre perfekt einfängt. Lichtwechsel und Wettereffekte tragen zusätzlich zum Eintauchen in die Spielwelt bei.

Mein Fazit: Wenn du First-Person-RPGs liebst, in denen du deine eigene Geschichte gestalten kannst, ist dies eines der die besten Spiele aufXbox Series Xgerade jetzt.

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2. Diablo IV [Der ultimative Loot-Grind im Dark-Fantasy-Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Genre Action-RPG Plattformen PC, PS4/5, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach intensiven Kämpfen und Beute sind

Diablo IV ist eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass für Fans von Dark Fantasy, die mich in eine Welt entführen, die vor gotischem Flair nur so strotzt. Die Kämpfe sind brutal und befriedigend, die Beute ist einfach großartig, und die offene Welt birgt genug Geheimnisse, um mich stundenlang auf Entdeckungsreise zu schicken. Wenn man mit Freunden im Online-Multiplayer spielt, fühlt sich jeder Dungeon-Crawl lebendig an.

Der Kampfablauf ist perfekt, wo sich jede Klasse einzigartig anfühlt und das Timing entscheidend ist. Ich bin total begeistert von Charakter-Builds. Handwerkliche Fertigkeiten und das Ausführen wahnsinniger Combos geben mir das Gefühl, ein absoluter Badass zu sein. Klar, manche Weltereignisse sind ziemlich zermürbend, aber nach einem harten Kampf einen legendären Drop zu ergattern, ist es wert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diablo IV Spiele, die einen mit endlosen Beutechancen und einer Welt fesseln, die lebendig und gefährlich wirkt. Das sorgt dafür, dass ich weiter spiele, ohne dass es langweilig wird.

Die Grafik ist beeindruckend: düster, detailreich und atmosphärisch. Die Licht- und Zaubereffekte wirken sehr realistisch, und der Soundtrack untermalt jeden Kampf auf eindringliche Weise. Diablo IV hat diese düstere Fantasy-Stimmung perfekt eingefangen.

Mein Fazit: Beutejäger und Dungeon-Crawler werden begeistert sein Diablo IV. Es ist brutal und zweifellos eines der die besten Action-RPGs Das lohnt sich mal anzuschauen.

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3. Clair Obscur: Expedition 33 [Optisch beeindruckende rundenbasierte Action]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Genre Rundenbasiertes taktisches Rollenspiel Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Sandfall Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von strategischen, storybasierten Kämpfen

Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass für Strategie-Fans, mich mit einer taktischen Wendung überraschte, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauchte. Timing, Rhythmus und Strategie sind entscheidend, und eine perfekte Combo hinzubekommen, ist ein unglaubliches Gefühl. Die Spielvorschau hat mich total begeistert, und ehrlich gesagt hat das Spiel meine Erwartungen voll und ganz erfüllt.

Das Gameplay läuft flüssig. Ich kann Charaktere anpassen, Fähigkeiten austauschen und spüre in jedem Match, wie ich Fortschritte mache – das gibt mir das Gefühl, die strategische Tiefe wirklich zu erschließen. Das Planen von Zügen und das Experimentieren mit den Fähigkeiten der Charaktere gibt mir das Gefühl, ein Kommandant zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hell-Dunkel verbindet taktische Tiefe und atemberaubende Grafik zu einem Erlebnis, das Strategiefans in seinen Bann zieht.

Die ersten plötzlichen Schwierigkeitssprünge können brutal sein, aber das gehört zum Reiz des Spiels dazu, und endlich habe ich es geschafft, die Zeitfenster zu meistern, was sehr befriedigend war.

Die Grafik ist wunderschön; Zaubereffekte leuchten, und die Figuren bewegen sich mit Schwung. Der Soundtrack steigert die Spannung perfekt, was dieses Spiel zu einem Genuss für meine Augen und meinen Geist macht.

Mein Fazit: Wenn du eine Herausforderung suchst, die deinen Verstand und deine Reflexe auf die Probe stellt, Hell-Dunkelist dasein fantastisches rundenbasiertes Rollenspiel damit du es dir aneignen und meistern kannst.

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4. Call of Duty: Black Ops 7 [Die bisher größte verdeckte Operation]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Treyarch & Raven Software Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden Am besten geeignet für FPS-Fans, die Kampagne, Multiplayer und Zombies in einem Spiel suchen

Black Ops 7 versetzte mich zehn Jahre in die Zukunft, und seitdem habe ich es nicht bereut. Die Koop-Kampagne führt mich von den neonbeleuchteten Dächern Tokios an die Mittelmeerküste und in wahrhaft verwirrende psychologische Gefilde. Ich kann sie alleine spielen oder mich mit anderen zusammentun – beides macht großen Spaß.

Der Mehrspielermodus ist das eigentliche Highlight. Sechzehn 6-gegen-6-Karten zum Start, das weiterentwickelte Omnimovement-System und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung sorgen dafür, dass jede Partie frisch bleibt. Ich verliere völlig das Zeitgefühl, wenn ich dem nächsten Prestige-Level hinterherjage.

Warum wir uns dafür entschieden haben Black Ops 7 enthält die Kampagne, den Mehrspielermodus und die größte Zombies-Karte in Black Ops die gesamte Geschichte in einem Game Pass-Paket zum Starttag.

Zombies sind das Tüpfelchen auf dem i – die „Dark Aether“-Umgebung ist wirklich gruselig, und Ostereiersuche Mit einem Trupp wird es nie langweilig. Die Grafik ist in jeder Umgebung gestochen scharf, und die Schussgeräusche klingen und fühlen sich genau so kraftvoll an, wie sie sollten.

Mein Fazit: Kampagne, Mehrspieler, Zombies – Black Ops 7 deckt alle Bereiche ab und macht das gut. Einer der stärksten FPS-Titel unter den besten Spielen auf Xbox Game Passgerade jetzt.

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5. Hollow Knight [Das ultimative atmosphärische Metroidvania]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Metroidvania-Action-Adventure Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden Am besten geeignet für Für Fans von anspruchsvollen Plattformspielen und Erkundung

Hollow Knight zieht mich sofort in Hallownest hinein. Plattformspiel, Kämpfe und Erkundung fühlen sich präzise an. Jeder versteckte Pfad oder jedes Geheimnis ist eine Belohnung, und ich bin immer wieder überrascht – das ist definitiv eines der die fesselndsten Metroidvania-Spiele das beste Spiel, das ich je gespielt habe.

Ich liebe den Fluss des Entdeckens. Bewegung und Charme passen perfekt zusammen. Meine Fähigkeiten verbessern sich ganz von selbst, und jeder Tod bringt mir etwas bei. Manche Bosse können mich schon früh aus dem Spiel werfen, aber es ist befriedigend, ihre Verhaltensmuster zu durchschauen. Und obwohl ich mir manchmal mehr Checkpoints wünsche, ist die Herausforderung Teil des Spielspaßes.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hollow Knight Hier dreht sich alles um Erkundung, anspruchsvolle Kämpfe und Atmosphäre. Ein absolutes Muss für alle, die Metroidvania-Spiele lieben.

Der Grafikstil und der Soundtrack treffen genau den richtigen Ton. Fließende Animationen, eindringliche Musik und vielschichtige Umgebungen lassen die Welt lebendig wirken. Kleine Details wie Licht- und Partikeleffekte tragen entscheidend zur Atmosphäre bei.

Mein Fazit:Wenn du eine unterhaltsame und zugleich anspruchsvolle Welt erkunden möchtest, Hollow Knight ist eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass Für Fans von Plattformspielen. Du wirst im Handumdrehen süchtig danach sein, Punkt.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PC, Xbox Series X|S, PS5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von rasanter, blutiger Action

DOOM: The Dark Ages versetzt mich in ein mittelalterliches Chaos voller Ketten, Schilde und Drachen, wo es meinen Adrenalinspiegel erfolgreich hoch hält. Die Kämpfe sind rasant und brutal, sodass ich sagen kann, dass mir nie langweilig wird. Der Mittelalter-Twist verleiht dem Klassiker Sohnfrischer Nervenkitzel.

Während der Kämpfe habe ich das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Die Vielfalt an Waffen, die Gefahren in der Umgebung und die rasante Action halten meine Reflexe auf Trab. Ja, die Levels könnten etwas mehr Höhenunterschiede vertragen, aber Kills aneinanderzureihen und sich mitten ins Chaos zu stürzen, ist der Wahnsinn.

Warum wir uns dafür entschieden haben DOOM: The Dark Ages bietet brutale FPS-Action und unvergessliche Kämpfe, die richtig Spaß machen.

Die Bilder verbinden düsteres Mittelalter mit klassischem Flair Sohndass. Feuer, Partikeleffekte und dynamische Beleuchtung lassen jeden Kampf richtig zur Geltung kommen. Der Soundtrack sorgt bei jedem Gefecht für die richtige Stimmung.

Mein Fazit: DOOM: The Dark Ages ist der beste adrenalingeladene Shooter, perfekt für Fans von „Pew-Pew“-Spielen.

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7. Forza Horizon 5 [Optisch beeindruckendes Open-World-Rennen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Arcade-Rennspiel in einer offenen Welt Plattformen Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 120 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Spieler, die ein visuell atemberaubendes, weitläufiges Rennerlebnis suchen

Forza Horizon 5 versetzte mich direkt in Mexikos sonnenverwöhnte Straßen und kurvenreiche Berge, und ich konnte gar nicht aufhören, die Gegend zu erkunden. In diesem Spiel dreht sich alles um Freiheit: Die Karten sind riesig, überall finden Events statt, und ich kann an Rennen teilnehmen oder einfach stundenlang herumfahren.

Das Fahrgefühl ist geschmeidig und macht Spaß. Jedes Auto lässt sich anders lenken, und dank der Tuning-Optionen kann ich die Einstellungen individuell anpassen. Am besten gefällt mir, dass ich an meine Grenzen gehen kann, ohne das Gefühl zu haben, dafür bestraft zu werden. Gelegentlich verhalten sich einige KI-Gegner etwas seltsam, aber das stört den Spielfluss nicht. Ich liebe das Gefühl von Geschwindigkeit und Entdeckung in diesem Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Forza Horizon 5 bietet dir atemberaubende Grafik, uneingeschränkte Erkundungsfreiheit und Rennspaß in einem Paket, das dich stundenlang fesseln wird.

Die Grafik ist der Wahnsinn. Das Sonnenlicht fällt perfekt auf die Oberflächen, die Reflexionen auf nassen Straßen sind atemberaubend und die Staubwolken wirken lebendig. Der Soundtrack verbindet chillige Stücke mit mitreißender Musik, die perfekt zu jedem Kampf oder Rennen passt.

Mein Fazit: Wenn es um pure Freiheit und atemberaubende Grafik geht, ist „Forza Horizon 5“ das das beste Open-World-Spiel zum Rennen. Stundenlanges Erkunden wird nie langweilig.

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8. Vampir-Überlebende [Der perfekte Zeitfresser unter den Roguelites]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Genre Roguelite, Überleben Plattformen PC, Switch, Xbox One/Series X|S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2022 Urheber Poncle Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von fesselnden, zeitraubenden Spielen

Vampir-Überlebende ist das pure Chaos in einem Ein-Stick-Shooter. Ich sehe, wie sich mein Charakter innerhalb weniger Minuten von einem Schwächling zu einem Kraftpaket entwickelt, das den Bildschirm leerfegt, und ich komme immer wieder zurück, um „noch einen Durchgang“ zu spielen. Xbox Game Pass Spiele treffen nicht oft genau diesen süchtig machenden Sweet Spot.

Es ist trügerisch einfach. Das Überleben hängt vom Ausweichen, vom richtigen Timing und vom Einsammeln von Gegenständen ab. Ich finde es toll, wie mich die Handlung fesselt, auch wenn ich nur zehn Minuten Zeit habe. In späteren Leveln wirken manche Gegner unfair stark, aber genau das macht den Reiz aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vampir-Überlebende beweist, dass einfache Spielmechaniken in Verbindung mit einem stetigen Fortschritt ein fesselndes Spielerlebnis schaffen können, das man immer wieder spielen möchte.

Pixelgrafiken schrecken mich nicht ab, dank der klaren Animationen und eindrucksvollen Explosionen. Der Soundtrack sorgt für anhaltende Spannung, und jede Welle wirkt chaotisch, lässt sich aber gut einschätzen, was mich bei der Stange hält.

Mein Fazit:Vampir-Überlebende Chaos vom Feinsten – es fesselt mich bei jedem Durchgang aufs Neue. Ein ein fesselndes Vampirspielin derGame PassBibliothek.

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9. Die Alters [Science-Fiction, Klonen und existenzielle Entscheidungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Science-Fiction-Abenteuer, Rollenspiel Plattformen PC, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2023 Urheber 11 bit studios Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die von Entscheidungen geprägte Geschichten lieben

Die Alters hat mich mit seiner eine ganz eigene Sichtweise auf Identität und Überleben. Ich erschaffe alternative Versionen meiner selbst, jongliere mit verschiedenen Persönlichkeiten und treffe Entscheidungen über Leben und Tod. Das ist ein Spiel, das mich wirklich zum Nachdenken anregt und gleichzeitig fesselnd bleibt.

Das Spiel ist sehr intensiv. Jeder Klon fühlt sich bedeutungsvoll an, und eine falsche Entscheidung kann mir später zum Verhängnis werden. Manche Rätsel wirken zunächst etwas undurchsichtig, aber es ist befriedigend, die Logik dahinter zu durchschauen. Ich liebe die Bedeutung, die jede Entscheidung mit sich bringt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Alters verbindet tiefgründige Erzählung, taktische Entscheidungen und Science-Fiction-Ästhetik zu einem Erlebnis, das mir noch lange nach dem Beenden des Spiels im Gedächtnis bleibt.

Die Bilder wirken elegant und ein wenig unheimlich. Die Beleuchtung setzt in jedem Gang Akzente, die Charaktermodelle wirken lebendig, und die Science-Fiction-Animationen der Benutzeroberfläche verleihen der Welt eine glaubwürdige Atmosphäre. Der Soundtrack sorgt für Spannung.

Mein Fazit:Die Alters ist strategisch und knifflig – perfekt für Fans von Story-basierten Spielen. Ein herausragender, storygetriebener Titel auf Xbox Game Pass.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Genre Action-Adventure, Stealth Plattformen PC, Xbox Series X|S, PS5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Asobo Studio Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von filmischen, storybasierten Spielen

A Plague Tale: Requiem versetzt mich in eine eine düstere, bedrückende Welt voller wimmelnder Ratten und unlösbarer Entscheidungens. Ich beschütze meinen Bruder ununterbrochen, während ich mich durch wunderschön gestaltete Landschaften bewege. Es ist filmisch, intensiv und fesselnd; ein Stealth-Spielerlebnis, das es in sich hat.

Das Gameplay fühlt sich persönlich an. Die Ressourcenbewirtschaftung und Umweltgefahren machen mir große Sorgen. Manche Stealth-Abschnitte sind knifflig, aber wenn man die Wege herausfindet, ist jeder Erfolg umso befriedigender. Ich war bei jeder Begegnung voll dabei.

Warum wir uns dafür entschieden haben A Plague Tale: Requiem verbindet filmreife Grafik mit spannendem, raffiniertem Gameplay zu einem unvergesslichen Überlebenserlebnis.

Die Grafik ist einfach umwerfendl. Hyperrealistische Ratten, Licht- und Raucheffekte sorgen dafür, dass jede Flucht vor Spannung nur so strotzt. Der Soundtrack trifft genau den richtigen Ton; er unterstreicht Angst und gelegentliche Triumphe auf eine Weise, wie es noch kein Spiel zuvor getan hat.

Mein Fazit:A Plague Tale: Requiem ist filmisch und fesselnd. Ein Muss für alle, die bei einem Xbox-Spiel Wert auf eine starke Erzählung legen.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Genre Ego-Shooter-Zusammenstellung Plattformen PC, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2014–2020 (Aktualisierungen der Sammlung) Urheber 343 Industries Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Ego-Shooter, die die gesamte Halo-Saga erleben möchten

Halo: The Master Chief Collection ist eine Reise durch die Geschichte der Ego-Shooter und eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass für Shooter-Fans. Ich kann zwischen überarbeiteten Klassikern hin- und herspringen oder mit Freunden in den Online-Multiplayer eintauchen. Jede Mission erinnert mich daran, warum HalloFormschüsse für immer.

Das Gameplay ist knackig. Die Waffenmechanik, das Timing beim Schildgebrauch und die Trupptaktiken sind einfach großartig. Von dem Multiplayer-Modus will ich gar nicht erst anfangen; er ist wettbewerbsorientiert und rasant, was mir unzählige Stunden bietet, um meine Fähigkeiten zu verfeinern. Einige überarbeitete Level lassen ihr Alter erkennen, aber Nostalgie und solides Design sorgen dafür, dass ich nicht davon loskomme.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hallo: MCC bietet Fans von Shootern und Neulingen eine spannende Geschichte, herausfordernde Action und endlosen Multiplayer-Spaß.

Die Grafik wirkt modern und bleibt dennoch den Originalen treu. Die Charaktermodelle sind beeindruckend, die Karten wirken lebendig und die Explosionen sind gewaltig. Jede Halo-Welt hat eine ganz eigene Architektur und Atmosphäre, die mich sofort in ihren Bann zieht.

Mein Fazit: Halo: The Master Chief Collection bietet all diese Missionen, endlosen Multiplayer-Spaß und FPS-Perfektion. Ein Muss für die die besten FPS-Spiele auf Xbox.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Open-World-RPG Plattformen PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das Erkunden und Fantasiewelten lieben

The Elder Scrolls V: Skyrim hat mich nach Tamriel versetzt, und seitdem habe ich mich dort verirrt. In diesem Spiel kann ich Berge und Städte nach Belieben erkunden, wo ich basteln, kämpfen oder einfach nur umherwandern und auf zufällige Abenteuer stoßen kann. Es macht jedem, der offene Welten liebt, unendlich viel Spaß.

Das Gameplay macht Spaß. Kampf, Magie und Heimlichkeit spielen alle eine wichtige Rolle, und die Fertigkeitsbäume belohnen das Ausprobieren. Ich kann Stunden damit verbringen, die Welt zu erkunden und meine Geschichte zu gestalten, und ich kann so spielen, wie ich möchte – jede Sitzung fühlt sich persönlich an. Sicher, manche Quests wirken sich etwas repetitiv an, aber die schiere Vielfalt an Nebenquests und Erkundungsmöglichkeiten hält mich bei der Stange.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Elder Scrolls V: Skyrim bietet Freiheit und eine Fantasiewelt, in der jede Entscheidung zählt. Das ist der Grund, warum ich seit Jahren immer wieder zurückkomme.

Die Bilder verbinden raue Landschaften mit detailreichen Innenräumen. Die Beleuchtung, das Wetter und die Dracheneffekte sind beeindruckend, auch wenn die Texturen manchmal ihr Alter verraten. Der Soundtrack und die Umgebungsgeräusche sorgen dafür, dass sich selbst das einsame Umherwandern episch anfühlt.

Mein Fazit:The Elder Scrolls V: Skyrim ist die ultimative Sandbox für Abenteurer. Ein absolutes Muss, wenn dir die Freiheit einer offenen Welt und das Erkunden von Fantasiewelten am Herzen liegen.

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13. Retro Classics Kollektion [Sofortige Nostalgie & Arcade-Spaß]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Genre Arcade-Sammlung Plattformen PC, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Verschiedenes Durchschnittliche Spielzeit 5–50 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Arcade-Spiele und kurzer Spielrunden

Retro Classics Kollektion erfüllt mich mit purer Nostalgie. Das Game Pass Die Bibliothek bietet abwechselnd klassische 8-Bit- und 16-Bit-Titel, ideal für kurze Spielrunden oder ausgiebige Spielsitzungen. Es ist eine Liebeserklärung an die Geschichte der Videospiele, und ich kann gar nicht genug davon bekommen.

Spielen macht Freude. Die Steuerung sitzt, und die Eigenheiten jedes Spiels sind erhalten geblieben. Ich greife immer wieder auf alte Favoriten zurück und entdecke dabei verborgene Perlen, die mir beim ersten Mal entgangen sind. Manche Schwierigkeitssprünge der alten Schule können brutal sein, aber genau das macht den Reiz aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Retro Classics Kollektion vereint Nostalgie und klassisches Gameplay in einem einzigen Paket, wodurch ich die goldene Ära der Videospiele noch einmal erleben kann.

Die Grafik ist authentisch für ihre Zeit: pixelgenau und farbenfroh. Der Soundtrack ist Retro-Genuss pur und sofort wiedererkennbar. Jedes Spiel fühlt sich an, als würde man eine Zeitreise in die Vergangenheit machen, und doch kann ich auf modernen Xbox-SerieHardware

Mein Fazit: Diese Sammlung weckt Nostalgie und sorgt für Spielhallen-Spaß. Ich liebe es, zwischen den Klassikern hin und her zu springen und versteckte Perlen zu entdecken. Perfekt für kurze Spielrunden oder lange Retro-Marathons.

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14. Ausgesperrt 2 [Die Fortsetzung von „Überleben im riesigen Garten“]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Genre Überleben, Abenteuer Plattformen PC, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–60 Stunden Am besten geeignet für Kooperatives Überlebensspiel mit Freunden

Ausgesperrt 2verkleinert mich auf Insektengröße und lässt den Garten wie einen ein vollwertiges Überlebensspiel. Dank der erweiterten Handwerksmöglichkeiten und der umfangreichen Koop-Inhalte ist jeder Durchlauf spannend und aufregend.

Das Gameplay ist intensiv. Das Ausbalancieren der Ressourcen, das Bauen von Unterkünften und das Zusammenspiel mit Freunden halten mich auf Trab. Manche Kämpfe gegen Schwärme können sich etwas wiederholen, aber der Online-Multiplayer sorgt für diese Unvorhersehbarkeit, die ich so liebe. Ich kann Herausforderungen allein oder im Team meistern; mich zu verkleinern und gemeinsam mit Freunden gegen Monster im Garten anzutreten, wird nie langweilig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ausgesperrt 2 verbindet einfallsreiche Überlebensmechaniken mit einer bezaubernden, aber tödlichen Welt. Jede Spielsitzung bleibt unvergesslich.

Der Zeichenstil trifft die Perspektive genau. Winzige Details wie Tautropfen, Insekten und Laub machen das Erkunden zu einem spannenden Erlebnis. Geräusche sind entscheidend, um Gefahren zu erkennen, und die Musik sorgt für anhaltende Spannung

Mein Fazit:Ausgesperrt 2verwandelt das Überleben in ein wildes Koop-Abenteuer und zählt zu den besten Spielen auf Xbox Game Pass zum Spielen mit Freunden. Es macht süchtig und bietet jede Menge chaotischen Spaß.

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15. Atomunfall [Überleben im postnuklearen Großbritannien]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Überleben, Strategie Plattformen PC, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Atomic-Projekte Durchschnittliche Spielzeit 15–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an taktischen Überlebensherausforderungen haben

Atomunfallversetzt mich in ein unter Quarantäne stehendes, retro-futuristisches Großbritannien, und ich bin sofort begeistert. Die Überlebensmechanik verbindet Ressourcenmanagement mit Action, wo ich gezwungen bin, schnell zu denken und mich anzupassen. Es ist ein Konsolenerlebnis, das an jeder Ecke Spannung bietet.

Das Spielen ist zwar mühsam, aber es macht Spaß. Das Plündern und Erkunden erfordert viel Geduld, da ich ständig nachdenken, planen und mich anpassen muss. Ich finde es toll, wie sich meine Entscheidungen auf mein Spielerlebnis und meine Überlebensstrategien auswirken. Manche Missionen wirken sich etwas eintönig an, aber die Welt steckt voller Geheimnisse, die ich immer wieder entdecke.

Warum wir uns dafür entschieden haben Atomunfall verbindet Überleben und Story zu einem spannenden Gesamtpaket, das mich bei jedem Durchgang fesselt.

Die Bilder sind stimmungsvoll und detailreich. Postapokalyptische Landschaften und Leuchtreklamen verleihen jedem Ort eine bewohnte Atmosphäre. Der Ambient-Soundtrack unterstreicht die unwirtliche Atmosphäre des Planeten.

Mein Fazit:Atomunfall hält mich mit seinem taktischen Überlebenskampf und seiner atmosphärischen Welt in Atem. Es ist perfekt, wenn du Strategie und Spannung in einer postapokalyptischen Kulisse liebst.

★ Das Überleben Großbritanniens nach einem Atomkrieg Atomunfall Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Genre Action-Adventure, Psychothriller Plattformen PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ninja Theory Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach einer fesselnden Geschichte und atemberaubenden Grafiken sehnen

Hellblade: Senuas Opferhat mich schwer getroffen.Dieses Spiel verbindet Kämpfe, Handlung und Psychose auf eine Weise, die emotional sehr intensiv ist. Jede Begegnung fühlt sich persönlich an, und die Geschichte fesselt mich sofort.

Die Steuerung ist präzise. Im Kampf werden Fehler bestraft, aber es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn ich mich erfolgreich anpassen kann. Nebenrätsel und die Erzählung durch die Umgebung verleihen dem Spiel zusätzliche Tiefe. Manche Abschnitte sind für Neulinge eine echte Herausforderung, aber dank des Designs spüre ich jeden einzelnen Erfolg.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hellblade: Senuas Opfer verbindet emotionale Erzählkunst und technische Brillanz zu einem Thriller, der mich noch lange nach dem Durchspielen beschäftigt.

Die Grafik ist atemberaubend, mit Gesichtsanimationen und Umgebungseffekten, die das Eintauchen in die Spielwelt verstärken. Der Sound ist ein Meisterwerk; der binaurale Klang lässt die Psychose real wirken, und die Musik schafft eine düstere, fesselnde Atmosphäre.

Mein Fazit: Hellblade: Senuas Opfer ist ein brutales, emotionales Erlebnis, das mir noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis bleibt. Alles fügt sich zu einer unvergesslichen psychologischen Reise zusammen.

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17. No Man’s Sky [Der Simulator zur Erforschung des unendlichen Weltraums]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Genre Action-Adventure, Erkundung Plattformen PC, Xbox One/Series X|S, PS4/PS5 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hallo Spiele Durchschnittliche Spielzeit 50–500+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die endlose Erkundungen und Entdeckungen lieben

No Man’s Sky hat mich in ein unendliches Universum versetzt, und ich entdecke immer noch neue Planeten, die ich erkunden kann. Dieses fantastische Weltraumspiel Das bietet mir 18 Billiarden Welten, Basisbau, Frachter und Online-Multiplayer, um mit Freunden auf Abenteuer zu gehen. Eine unendliche Welt voller Entdeckungen liegt mir direkt vor der Nase.

Die Erkundung macht richtig Spaß und bietet ein großartiges Erlebnis. Zwischen Planeten hin und her zu fliegen, Flora und Fauna zu erkunden und Stützpunkte auszubauen, ist entspannend und zugleich aufregend. Dieses Spiel ist ein grenzenloser Spielplatz, auf dem sich jeder Planet wie ein neues Abenteuer anfühlt. Ja, ich stimme zu, dass manche Planeten etwas karg wirken und die ersten Updates noch holprig waren, aber das Leben im Universum entwickelt sich ständig weiter und es kommen immer wieder neue Features hinzu.

Warum wir uns dafür entschieden haben No Man’s Sky bietet dir unendliche Entdeckungsmöglichkeiten, Basisbau und ein sich ständig weiterentwickelndes Gameplay in einem Universum, das immer wieder neue Abenteuer bereithält.

Die Grafiken sind farbenfroh. Die Planeten sehen einzigartig aus – man denke an üppige Wälder und unwirtliche Wüsten –, und auch die Wettereffekte sind beeindruckend. Raumfahrt und Frachterkämpfe sorgen für filmisches Flair, und der Soundtrack schafft die perfekte kosmische Atmosphäre.

Mein Fazit:No Man’s Sky ist perfekt für Entdecker und Sci-Fi-Fans – zweifellos eines der besten Spiele auf Xbox Game Pass für endlose Entdeckungen. Es ist eine Galaxie, in die ich immer wieder zurückkehre, egal wie weit ich schon geflogen bin.

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18. Slay the Spire [Der perfekte Strategie-Deckbuilder]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Genre Roguelike, Deckbuilder Plattformen PC, Xbox One/Series X|S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber MegaCrit Durchschnittliche Spielzeit 20–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von Strategie- und Kartenspielen

Slay the Spire hat mich sofort gepackt; es ist im Grunde genommen deckbuilding meets roguelike dungeon crawling, wo sich jeder Durchlauf anders anfühlt. Bei solchen Spielen muss ich taktisch denken und spontan reagieren, und ich kann gar nicht aufhören, meine Strategie zu optimieren, um noch bessere Kombos zu erzielen.

Das Gameplay ist tiefgründig. Das Auswählen von Karten, das Planen von Angriffen und das Verwalten von Ressourcen macht Spaß, auch wenn sich manche der ersten Durchläufe ziemlich hart anfühlen können. Jeder Charakter bietet eine neue Herangehensweise, und der Schwierigkeitsgrad fordert mich heraus, ohne dass mir dabei die Spannung verloren geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Slay the Spire fesselt mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich klettere, dank seiner Zufälligkeit und Wiederspielbarkeit.

Die Gestaltung ist schlicht, aber wirkungsvoll, mit beeindruckende Grafiken und Animationen, die jeden Schlag zu einem echten Erlebnis machen. Der Soundtrack sorgt für Spannung, und die zufällig generierten Gegner machen die Durchläufe unvorhersehbar und unterhaltsam.

Mein Fazit:Fans von taktischen Roguelikes werden von jedem Aufstieg in Slay the Spire. Es ist strategisch und bietet endlosen Wiederspielwert – ein perfekter Denksport für lange Spielsitzungen.

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19. Hindernis [Der hypnotische Poker-Roguelite]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Genre Roguelite, Kartenspiel Plattformen PC, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2024 Urheber LocalThunk Durchschnittliche Spielzeit 10–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Poker-Mechaniken in Verbindung mit einem Roguelite-Spielverlauf haben

Hindernis hat Poker für mich zu einem vollwertigen Roguelite gemacht. DieGame Pass Die Bibliothek macht den Einstieg ganz einfach, und ich bin total begeistert davon, erfolgreiche Spielzüge zu Highscore-Kombos zu verketten. Es ist perfekt für kurze Spielrunden, die jede Menge Spaß bieten.

Das Spiel fühlt sich rasant und spannend an. Jede Runde ist wie ein kleines Rätsel, und ich passe meine Strategie ständig an. Der Roguelite-Spielverlauf sorgt dafür, dass ich immer wieder zurückkomme. Manche Runden können sehr vom Glück abhängen, aber ich liebe es, Strategien zu optimieren und um Highscores zu kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hindernisverwandelt ein klassisches Spiel in einen fesselnden, strategischen Roguelite, der bei jedem Durchgang süchtig macht und ein Erfolgserlebnis bietet.

Die Bilder sind hypnotisch, mit flüssigen Kartenanimationen und farbenfrohen Neon-Akzenten. Die Soundeffekte sind auf jede Bewegung abgestimmt, was für Spannung und Atmosphäre sorgt, und der minimalistische Stil lenkt den Fokus auf das Gameplay.

Mein Fazit:Wenn du Lust auf schnelle, fesselnde Strategie-Runden hast, Hindernis fesselt einen sofort. Es ist Poker, verwandelt in Roguelite-Magie – perfekt für kurze Spielrunden oder um die Highscore-Spitzenposition zu erobern.

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20. Hi-Fi Rush [Zum Takt synkopierte Bewegung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Action, Rhythmus Plattformen PC, Xbox One/Series X|S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Tango Gameworks Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Action lieben, die mit den Beats der Musik synchronisiert ist

Hi-Fi Rush hat mich vom ersten Takt an gepackt. Jeder Angriff, jede Ausweichbewegung und jeder Sprung sind perfekt auf die Musik abgestimmt, was den Kampf zu einem rhythmischen Spektakel macht. Dieses Rhythmusspiel lässt mich stilvolle, energiegeladene Kämpfe voller Humor und Flair erleben.

Das Gameplay ist mitreißend. Das Timing der Angriffe zur Musik ist intuitiv, macht aber Spaß, und die Kämpfe verlaufen flüssig. Bosskämpfe fühlen sich an wie eine Live-Show, bei der mich Freunde anfeuern. Manche Kämpfe werden deutlich schwieriger, aber es macht mir Spaß, meinen Rhythmus anzupassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hi-Fi Rush verbindet Rhythmus, Stil und Action zu einem einzigartigen, energiegeladenen Erlebnis, das jeden Kampf zu einer Performance macht.

Die Grafik besticht durch leuchtende, von Comics inspirierte Farben und flüssige Animationen. Das Sounddesign ist makellos, da es die Musik perfekt auf die Kampfbewegungen abstimmt. Die Levels sind dynamisch; sie fesseln mich und sorgen dafür, dass ich in Bewegung bleibe.

Mein Fazit: Actionfans, die gerne im Takt mitwippen, werden sich hier wie zu Hause fühlen. Hi-Fi Rush lässt jeden Kampf lebendig und urkomisch wirken – ein absoluter rhythmischer Nervenkitzel, bei dem ich einfach nicht aufhören kann.

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21. Hollow Knight: Silksong [Die mit größter Spannung erwartete Fortsetzung eines Metroidvania-Spiels]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

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Genre Action-Adventure, Metroidvania Plattformen PC, Xbox Series X|S, Switch Erscheinungsjahr Demnächst 2025 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 30–80 Stunden Am besten geeignet für Fans von anspruchsvollen Plattformspielen und Erkundungsspielen

Hollow Knight: Silksong Endlich kann ich Hornet in einem neuen Königreich steuern, und die Game Pass Ultimate-Version wird das Warten wert sein. Erkundung, Kämpfe und Herausforderungen wurden gegenüber dem Original noch weiter ausgebaut, was stundenlangen, lohnenden Spielspaß verspricht.

Der Kampf ist präzise und macht Spaß. Die Plattform-Herausforderungen halten mich auf Trab, und versteckte Wege regen zum Erkunden an. Nebeninhalte sorgen für mehr Tiefe und Wiederspielwert, sodass ich auch nach mehreren Durchläufen noch begeistert dabei bin. Manche Bosse sind ziemlich knifflig, aber die Lernkurve ist Teil des Reizes.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hollow Knight: Silksong erweitert das Original um tiefgreifendere Kämpfe, Erkundungen und Herausforderungen. Ein absolutes Muss für Fans und Neulinge.

Die Bilder sind atemberaubend, mit einem farbenfrohen, handgezeichneten Königreich und flüssigen Animationen. Der Soundtrack und die Umgebungsgeräusche schaffen eine fesselnde Welt; sie schaffen eine perfekte Balance zwischen Schönheit und Gefahr.

Mein Fazit:Für Fans anspruchsvoller Plattformspiele und ausgiebiger Erkundungstouren, Seidenlied verspricht ein Königreich voller Geheimnisse und meisterhafter Kämpfe. Es ist eine Fortsetzung, die die Messlatte höher legt, ohne dabei Kompromisse einzugehen.

★ DIE MIT GRÖSSTER SPANNUNG ERWARTETE FORTSETZUNG EINES METROIDVANIA-SPIELS Hollow Knight: Silksong Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu den besten Spielen im Xbox Game Pass

Nachdem ich Dutzende der besten Spiele auf Xbox Game Pass… es ist klar, dass bestimmte Titel je nach Spielertyp besonders hervorstechen. Hier ist mein Vorschlag, wo du je nach deinem Spielstil am besten anfangen solltest.

Für Fans von storylastigen Rollenspielen → bekennend . Die tiefgründige Handlung, der Einsatz von zwei Zauberstäben und die facettenreiche Hintergrundgeschichte machen das Spiel zu einem absoluten Muss für alle, die wirklich in eine Fantasiewelt eintauchen möchten. Jede Entscheidung fühlt sich bedeutungsvoll an und zieht dich tiefer in Eora hinein.

. Die tiefgründige Handlung, der Einsatz von zwei Zauberstäben und die facettenreiche Hintergrundgeschichte machen das Spiel zu einem absoluten Muss für alle, die wirklich in eine Fantasiewelt eintauchen möchten. Jede Entscheidung fühlt sich bedeutungsvoll an und zieht dich tiefer in Eora hinein. Für Entdecker der offenen Welt → Forza Horizon 5 . Wenn du Freiheit und Geschwindigkeit liebst, bietet dir dieses Spiel eine visuell atemberaubende Spielwelt mit endlosen Straßen und geheimen Orten, die es zu entdecken gilt. Sowohl Rennsportfans als auch Gelegenheitsspieler werden sich hier wie zu Hause fühlen.

. Wenn du Freiheit und Geschwindigkeit liebst, bietet dir dieses Spiel eine visuell atemberaubende Spielwelt mit endlosen Straßen und geheimen Orten, die es zu entdecken gilt. Sowohl Rennsportfans als auch Gelegenheitsspieler werden sich hier wie zu Hause fühlen. Für Fans von Roguelike-Strategiespielen → Slay the Spire . Wenn taktische Vielschichtigkeit und Wiederspielwert dein Ding sind, gibt es nichts Besseres, um dieses Verlangen zu stillen. Es fordert deine Planungsfähigkeiten heraus und sorgt gleichzeitig dafür, dass jeder Aufstieg frisch und lohnenswert bleibt.

. Wenn taktische Vielschichtigkeit und Wiederspielwert dein Ding sind, gibt es nichts Besseres, um dieses Verlangen zu stillen. Es fordert deine Planungsfähigkeiten heraus und sorgt gleichzeitig dafür, dass jeder Aufstieg frisch und lohnenswert bleibt. Für Fans von Survival- und Koop-Spielen → Ausgesperrt 2 . Zusammen mit deinen Freunden bist du auf Insektengröße geschrumpft und begibst dich in einen Garten voller Gefahren und Entdeckungen. Handwerk, Erkundung und Teamwork machen das Spiel perfekt für gesellige Survival-Sessions.

. Zusammen mit deinen Freunden bist du auf Insektengröße geschrumpft und begibst dich in einen Garten voller Gefahren und Entdeckungen. Handwerk, Erkundung und Teamwork machen das Spiel perfekt für gesellige Survival-Sessions. Für Fans von rasanten Actionfilmen → DOOM: The Dark Ages. Brutal, chaotisch und wahnsinnig befriedigend – perfekt für Spieler, die übertriebene Combos hinlegen wollen, ohne dabei an Tempo einzubüßen.

Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen – diese Auswahl zeigt die Vielfalt und die Faszination der besten Spiele auf Xbox Game PassVon weitläufigen Welten bis hin zu intensiven Kämpfen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, damit deine Spieleabende immer spannend bleiben.

Häufig gestellte Fragen