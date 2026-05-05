Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Split Fiction“ im Jahr 2026: Abenteuer für zwei Spieler

Die besten Spiele wie Geteilte Fiktion trifft genau den richtigen Ton: knifflige Rätsel für zwei Spieler, gelungene Szenen und ein Koop-Spielablauf, der das eigene Gehirn tatsächlich fordert. Ich habe Spiele ausgewählt, die für Partner gemacht sind, nicht für Handlanger.

Freut euch auf enge Zusammenarbeit, klare Rollenverteilung und Rätsel, die umso mehr beeindrucken, weil ihr sie gemeinsam gelöst habt. Durchdachte Checkpoints, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein Spieltempo, das euch im Gespräch hält.

Die meisten stammen von Indie-Entwicklern mit echten Ideen, einige wenige von großen Studios mit Glanz und Glamour. PC, PlayStation, XboxoderUmschaltenDann sind Sie bestens versorgt. Bereit für Ihren nächsten gemeinsamen Erfolg? Lassen Sie uns die engere Auswahl festlegen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Split Fiction“

Geteilte Fiktion Das hat funktioniert, weil der Koop-Modus dort als Kunstform und nicht als bloße Zugabe behandelt wurde. Zwei Köpfe, abgestimmtes Timing, Rätsel, die umso mehr beeindrucken, wenn man sie gemeinsam löst. Diese drei Titel bewahren genau diese Energie.

Es braucht zwei (2021) – Koop in Reinform. In jedem Kapitel gibt es neue Spielmechaniken, beide Spieler sind voll beschäftigt, niemand sitzt untätig daneben. Ein Ausweg (2018) – Psychologische Spielchen im Split-Screen-Modus, vom Gefängnis bis zur Fahndung. Spannende Duo-Szenen, Entscheidungen mit Biss. Portal 2 (2011) – Vier Portale, ein einziges Kopfzerbrechen. Chatten, pingen, starten, abkassieren. Nach wie vor der Goldstandard unter den Puzzlespielen.

Meine vollständige Liste unten umfasst sowohl Spiele für die Couch als auch Online-Titel: Geschichten für zwei Spieler, knifflige Rätselabenteuer und Action-Spiele, die tatsächlich zwei Spieler berücksichtigen. Ich decke kurze Spielrunden, Wochenend-Marathons, Konsolen und den PC ab. Hier gibt es keine Handlanger, sondern nur Partner. Scrollt weiter und findet euer nächstes Koop-Abenteuer.

Die 11 besten Spiele wie „Split Fiction“: Unvergessliche Koop-Spiele

Hier ist die vollständige Aufschlüsselung der Die 11 besten Spiele, die ähnlich sind wie Geteilte Fiktion, komplett mit Bewertungen, Plattformen, Entwicklerinformationen und einem genaueren Blick darauf, warum sie deine Zeit wert sind.

1. Es braucht zwei [Das beste Koop-Spiel für Paare]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Koop-Action-Adventure, Rätsel-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden für die Hauptgeschichte, 16–20 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweier-Teams, die sich einfallsreiche Spielmechaniken, ständige Abwechslung und echten Split-Screen-Koop wünschen Was mir gefallen hat In jedem Kapitel neue Spielmechaniken, Rätsel mit zwei Rollen, raffinierte Szenen, unterhaltsame Minispiele, ein großartiges Spieltempo, ein für zwei Spieler konzipierter Split-Screen-Modus

Das Studio, das uns Geteilte Fiktion, Hazelight, hatte bereits seine Meisterschaft im Bereich des Videospieldesigns unter Beweis gestellt mit Es braucht zwei. Das ist mehr als nur ein Spiel – es ist im besten Sinne ein echter Beziehungsprogramm. Und wenn du die Tausenden von Videos gesehen hast, die Paare online gepostet haben, weißt du wahrscheinlich schon, warum!

Obwohl dieses Spiel eine deutlich „lockerere“ Ästhetik aufweist und sich inhaltlich eindeutig an Paare richtet, macht es dennoch allen Spielertypen viel Spaß. In jedem Level kommen neue Spielmechaniken zum Einsatz, die beide Spieler dazu zwingen, sich anzupassen und zusammenzuarbeiten.

Und auch wenn die Geschichte an manchen Stellen etwas kindlicher wirkt, ist sie doch herzlich, einfallsreich und genau an den richtigen Stellen urkomisch. Eine der ganz Die besten Koop-Spiele da draußen, ohne Frage.

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2. Ein Ausweg [Das beste Indie-Spiel über Flucht und Kameradschaft]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Koop-Action-Adventure, Story, Rätsel-Stealth Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hazelight Studios, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweierteams, die einen storyorientierten Jailbreak mit echtem Split-Screen und asymmetrischen Rollen suchen Was mir gefallen hat Obligatorischer Koop-Modus, „Friend Pass“ für das Online-Spiel mit einem Partner, Story-Elemente im Split-Screen-Modus, abwechslungsreiche Spielszenen, nahtloser Wechsel zwischen den Spielern

Aber nicht alleHazelight Diese Spiele sind für Paare gedacht. Ein Ausweg, der erste Titel, den das Studio veröffentlichte, und einer der Die besten Indie-Spiele ist ein deutlich düstereres und intensiveres Spiel, das die Geschichte zweier verurteilter Straftäter erzählt, die zusammenarbeiten müssen, um aus dem Gefängnis zu entkommen.

Dieses emotionale Abenteuer rund um einen Gefängnisausbruch ist ganz auf den Koop-Modus ausgelegt. Du bist auf deinen Partner angewiesen, um dich anzuschleichen, zu kämpfen und zu fliehen. Das Split-Screen-Design sorgt für einige der spannendsten und emotionalsten Momente, die es in einem Indie-Spiel.

Wenn du also auf der Suche nach einer etwas größeren Herausforderung für deine Spielsitzungen auf der Couch bist, Ein Ausweg ist definitiv eine gute Wahl!

★ Das beste Indie-Spiel über Flucht und Kameradschaft „A Way Out“ auf Xbox Bei Eneba einkaufen

3. Portal 2 [Das beste Rätselspiel für gemeinsames Lösen von Aufgaben]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Puzzle-Plattformspiel aus der Ich-Perspektive, Koop-Modus Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 15–25 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweierteams, die sich reine Kommunikationsrätsel sowie eine spannende Einzelspieler-Kampagne wünschen Was mir gefallen hat Cave Johnson/Stephen Merchant (Stimme), Koop-Kampagne mit Ping-Tools, Gel-Mechanik (Geschwindigkeit/Abprall), Lichtbrücken und Trichter, übersichtliche Rätsel, Steam Workshop auf dem PC für endlose Karten

Meistens sind Klassiker nicht ohne Grund Klassiker; und es gibt nur wenige Spiele, die so hochgelobt und zeitlos sind wie Portal und dessen Fortsetzung, Portal 2Leider gab es im ersten Teil keinen Koop-Modus; im zweiten Teil kannst du jedoch mit deinem besten Freund oder Partner spielen.

Tatsächlich ist die Koop-Kampagne in Portal 2 ist nicht nur ein kleines Extra – es ist ein vollwertiges Spielerlebnis in einem der am besten gestalteten Titel der letzten zwei Jahrzehnte. Jedes Rätsel erfordert Zusammenarbeit, präzises Timing und gute Kommunikation.

Das ist ein Paradebeispiel dafür, warum Rätselspiele funktionieren im Koop-Modus einfach hervorragend, und wenn du es 15 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch nicht gespielt hast, hast du jetzt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun.

★ Bestes Puzzlespiel für gemeinsames Lösen von Rätseln Portal 2 für PC Bei Eneba einkaufen

4. Unravel Two [Der beste ruhige Koop-Plattformer für eine entspannte Reise]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Koop-Puzzle-Plattformspiel, Physik Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Coldwood Interactive, EA Originals Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden für die Hauptgeschichte, 10–14 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweierteams, die sich gemütliches Plattformspiel, koordinierte Bewegung und einen flüssigen Rätselablauf wünschen Was mir gefallen hat Yarn-Link-Mechaniken (Schubkraft, Schwünge, Schleudern), clevere Tandem-Rätsel, optionale Herausforderungslevel, traumhafte Grafik und Musik, großzügige Checkpoints für reibungslose Koop-Sessions

Sanft, berührend und visuell atemberaubend, Unravel Two handelt von zwei Fadenwesen, die – im wahrsten Sinne des Wortes – durch einen Faden miteinander verbunden sind. Eine perfekte Fortsetzung des ersten Teils Entwirren… es baut auf den Stärken des ersten Teils auf und bietet viele neue, interessante Funktionen.

Es ist ruhig,ein entspanntes Plattformspiel ideal für gemeinsame Momente. Wenn dir andere Titel auf dieser Liste gefallen haben, wie zum Beispiel Es braucht zwei, kann es eine tolle Ergänzung für Ihre Sammlung sein.

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5. Sackboy: Ein großes Abenteuer [Das beste Abenteuerspiel für den gemütlichen Spielspaß zu Hause]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Kooperatives 3D-Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Hauptgeschichte, 25–35 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Teams aus zwei Spielern (bis zu vier), die Lust auf kreatives Koop-Plattformspiel mit Sammelobjekten und levelspezifischer Teamarbeit haben Was mir gefallen hat Handgefertigte Level mit reinen Koop-Levels, „Knitted Knights“-Zeitfahren, reaktionsschnelle Sprünge, verspielte Kosmetik-Gegenstände, großartige Musik, gleichmäßiger Schwierigkeitsgrad

Wenn du ein älterer Gamer bist wie ich, erinnerst du dich wahrscheinlich an den gefeierten PS3-Titel Little Big Planet. Damals war es eine echte Revolution: ein niedliches und lustiges Spiel, das man mit bis zu drei weiteren Personen spielen konnte und bei dem man sogar eigene Level erstellen konnte.

Sackboy ist so etwas wie eine geistige Fortsetzung des Originals Little Big Planet Spiele. Wenn du auf der Suche nach etwas Fröhlichem und Kreativem bist, ist dieser Titel genau das Richtige für dich. Mit seinen einladenden Umgebungen und der fröhlichen Grafik ist es eines der unterhaltsame Abenteuerspiele für Koop-Fans.

★ Das beste Abenteuerspiel für den Spaß auf der Couch Sackboy: Ein großes Abenteuer auf dem PC Bei Eneba einkaufen

6. Wir waren zusammen hier [Bestes Rätselspiel für kommunikationsbasiertes Koop-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Kooperatives First-Person-Rätsel-Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Total Mayhem Games Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zweier-Teams, die asymmetrische, kommunikationsintensive Rätsel mit echtem Split-Screen-/Online-Koop-Modus suchen Was mir gefallen hat Koordination per Walkie-Talkie, von der antarktischen Basisstation bis hin zu Szenen in der Eishöhle, gut durchdachte Rätsel, klare Kontrollpunkte, Rollen, bei denen beide Spieler eine wichtige Rolle spielen

Im Gegensatz zu den meisten Spielen in unserer Liste, Wir waren zusammen hier dreht sich alles um Kommunikation. Die verrückten Verfolgungsjagden aus Geteilte Fiktionoder die atemberaubenden Szenen aus einigen anderen Titeln dieser Sammlung.

Nein; bei diesem Spiel dreht sich alles um Kommunikation und darum, die Dinge langsam anzugehen. Du und dein Partner seid voneinander getrennt, habt unterschiedliche Hinweise und müsst euch durch jede Herausforderung reden.

Wenn du geistige Herausforderungen liebst, darfst du dir diese nicht entgehen lassen. Eine der Einzigartige Puzzlespiele das ihr jemals zusammen spielen werdet.

★ Bestes Rätselspiel für kooperatives Spielen mit Schwerpunkt auf Kommunikation „Wir waren zusammen hier“ auf dem PC Bei Eneba einkaufen

7. Liebende in einer gefährlichen Zeit [Das beste Indie-Spiel für chaotischen Couch-Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Art des Spiels Koop-Action-Shooter, Couch-/Party-Koop Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Asteroidenbasis Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei bis vier Spieler, die Lust auf chaotisches Koop-Spiel mit Stationswechseln, klaren Rollen und schnellen Neustarts haben Was mir gefallen hat Schilde, Triebwerke und Geschütztürme wechseln sich ab, Edelsteine und Schiffsvarianten lassen sich aufrüsten, klarer Neon-Look, markante Soundeffekte, Bosskämpfe, die echte Teamarbeit erfordern

Wenden wir uns nun dem genauen Gegenteil zu. Liebende in einer gefährlichen Zeit versetzt dich in ein rasantes, neonbeleuchtetes Universum, in dem das Chaos herrscht. Dieses Spiel lebt von Action, Multitasking und ständiger Kommunikation unter Druck. Es ist farbenfroh, laut und strotzt schon ab der ersten Mission vor Energie.

In diesem Indie-Juwel für den Couch-Koop-Modus steuern du und deine Crew ein ringförmiges Raumschiff, bei dem jede Station – Schilde, Waffen, Navigation, Antrieb – manuell bedient werden muss. Das bedeutet, dass ihr in Echtzeit von einer Rolle zur nächsten wechselt, Befehle ruft und unter Beschuss improvisiert. Das rasante Tempo zwingt euch dazu, euch auf das Timing und die Koordination eurer Teamkollegen zu verlassen, und genau da entfaltet sich der ganze Spaß. Es ist die Art von Spiel, die selbst die organisiertesten Spieler in fröhliches Chaos verwandelt.

Freut euch auf jede Menge Lacher, ein bisschen Geschrei und mehr als nur ein paar Momente, in denen alles auf urkomische Weise schiefgeht. Aber genau das macht den Reiz aus. Liebende in einer gefährlichen Zeit ist perfekt für Fans von skurrilen Indie-Spielen, die sich eine etwas andere Art von Teamwork wünschen – eine, bei der Anpassungsfähigkeit und gute Laune mehr zählen als Perfektion. Es ist ein herausragender Titel unter Tolle Indie-Koop-Spiele und ein absolutes Muss, wenn du Lust auf chaotischen Spielspaß mit Herz hast.

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8. Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen [Bestes Abenteuerspiel für emotionale Erzählkunst]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Abenteuer, Rätsel Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Starbreeze Studios, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden für die Hauptgeschichte, 6–8 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine kurze, emotionale Reise mit cleverem Dual-Control-Design (oder lokalem Koop-Modus bei unterstützten Versionen) wünschen Was mir gefallen hat Dual-Stick-Mechanik „zwei Charaktere, ein Spieler“, Umgebungsrätsel, die ohne Worte vermitteln, eindrucksvolle Szenen, eine Musik, die sowohl Höhen als auch Tiefen mit sich bringt

Manche Spiele bringen einen zum Lachen. Andere stellen die Reflexe auf die Probe. Und dann gibt es noch Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen – ein Spiel, das einem auf die schönste Art und Weise still und leise das Herz bricht. Was es so besonders macht, ist nicht nur die Geschichte (obwohl schon die allein den Spielspaß wert ist), sondern auch, wie es das Gameplay nutzt, um sagen diese Geschichte. Man sieht nicht nur zu, wie zwei Brüder sich auf eine Reise begeben – man Steuerung beide gleichzeitig.

Jeder Bruder ist einer Seite deines Controllers zugeordnet, und diese einfache Mechanik schafft eine Verbindung, die weit über die Tasten hinausgeht. Es gibt keine Dialoge, aber die emotionale Tiefe ist echt. Die Rätsel sind clever, die Welt wirkt wie ein düsteres Märchen, und das Ende … nun, daran wirst du dich noch lange nach dem Abspann erinnern.

Wenn dir der emotionale Bogen von Geteilte Fiktion und etwas suchst, das du an einem einzigen Abend fertigstellen kannst, dann ist das genau das Richtige Abenteuerspiel das bleibt einem im Gedächtnis.

★ Bestes Abenteuerspiel für emotionale Erzählkunst Brothers: Eine Geschichte von zwei Söhnen auf dem PC Bei Eneba einkaufen

9. Overcooked! 2 [Das beste Koop-Spiel für chaotischen Spaß in der Küche]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Kochen im Team, Party, Zeitmanagement Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ghost Town Games, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 20–30 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei bis vier Spieler, die Lust auf lautes, temporeiches Chaos in der Küche mit echter Teamarbeit haben Was mir gefallen hat Wurfmechanik, wechselnde Küchenlayouts, klare Rollenverteilung, Online- und Couch-Koop, präzises Feedback bei Fehlschlägen, DLC-Pakete, die das Spiel immer wieder neu aufpeppen

Kennst du das Gefühl, wenn du mit jemandem kochst und alles schiefgeht, du dich aber trotzdem kaputtlachst? Das ist Overcooked! 2 Kurz gesagt: Dieses Spiel versetzt dich und deine Teamkollegen in die absurdesten Küchen, die man sich vorstellen kann – auf fahrenden Lastwagen, schwimmenden Flößen, ja sogar in Portalen – und erwartet von euch, dass ihr Sushi, Burger oder Pasta zubereitet, ohne dabei völlig den Verstand zu verlieren.

Es ist das reinste Chaos, aber genau die Art, die perfekt ist, um den Zusammenhalt zu stärken. Kommunikation ist das A und O, Fehler sind zum Totlachen, und die Genugtuung, endlich diesen Teller mit Burritos servieren zu können, ist unübertroffen. Egal, ob du mit deinem Partner, Mitbewohner oder einer Gruppe von Freunden spielst – dieses Spiel sorgt garantiert für lautes Geschrei, Teamwork und jede Menge Spaß. Eines der Die besten Koop-Spiele für Spieler, die rasante Action suchen, ohne die Sache allzu ernst zu nehmen.

★ Das beste Koop-Spiel für chaotischen Spaß in der Küche Overcooked! 2 für PC Bei Eneba einkaufen

10. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan [Bestes Horrorspiel für den storybasierten Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Filmisches Horror-Abenteuer, interaktives Drama, Koop-Modus Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden für die Hauptgeschichte, 8–12 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Zwei Spieler (oder eine kleine Gruppe), die sich für einen verzweigten, von Entscheidungen geprägten Horrorspiel mit Online-Koop im „Shared Story“-Modus und „Movie Night“-Pass-and-Play interessieren Was mir gefallen hat Asymmetrische Koop-Perspektiven, „Curator’s Cut“-Szenen, hohe Wiederspielbarkeit, übersichtliche QTEs und verständliche Anweisungen, Jump-Scares, die genau im richtigen Moment kommen

Wenn du dir schon einmal einen Horrorfilm angesehen und gedacht hast: „Geh da bloß nicht rein!“—Man of Medan Hier hast du endlich das Sagen. Dieser filmische Thriller versetzt zwei Spieler auf ein Geisterschiff mitten auf dem Ozean, und schon in den ersten Minuten läuft alles schief. Der Clou? Jede Entscheidung, die du triffst, kann den Verlauf der Geschichte verändern – und deine Charaktere möglicherweise das Leben kosten.

Das Schöne daran ist, dass beide Spieler unterschiedliche Charaktere steuern, gegensätzliche Entscheidungen treffen und Geheimnisse enthüllen können, von denen der andere nichts weiß. Das macht jeden Durchgang einzigartig (und ein wenig spannend). Es ist ein kurzes, aber fesselndes Erlebnis, perfekt für eine Spielesession am Wochenende oder einen gruseligen Abend zu Hause. Wenn du und dein Spielpartner Spannung lieben, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

★ Bestes Horrorspiel für den storybasierten Koop-Modus „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ für PC Bei Eneba einkaufen

11. LEGO Voyagers [Bestes kurzes Koop-Brick-Adventure]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Koop-Puzzle-Plattformspiel, Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Light Brick Studio, Annapurna Interactive, Die LEGO Gruppe Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden für die Hauptgeschichte, 6–8 Stunden bis zu 100 % (Erfolge/Sammelobjekte) Am besten geeignet für Zweierteams, die sich ein gemütliches, cleveres Koop-Spiel wünschen, das man in ein oder zwei Spielsitzungen durchspielen kann Was mir gefallen hat Freundes-Pass, Couch-/Online-Koop, gelungene wortlose Erzählung, „Tumble-Jump-Snap“-Bewegungen, sanfte Rätsel mit klarer Lösung, bezaubernde Musik und dioramaartige Welten

LEGO Voyagersdreht sich umZwei Bausteine auf einer Rettungsmission für ein verlassenes Raumschiff. Das ist alles. Keine Voice-Over-Monologe; nur visuelle Höhepunkte, witzige Gags und ein Finale, das überzeugt, weil man sich gemeinsam darauf hingearbeitet hat. Es ist wirklich einer der Die besten LEGO-Spiele trotz seiner kurzen Laufzeit

Ein so starkes Album setzt in diesem Jahr hohe Maßstäbe für das Genre. Das Übersicht über die Nominierten für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025 hebt weitere Spitzenkandidaten hervor, die gemeinsam mit diesem Titel die Grenzen des gemeinsamen Spielens erweitern.

In jedem Kapitel wird ein neuer Rhythmus vermittelt – über Lücken stolpern, in Wagen und Aufzüge einrasten, Strukturen drehen und sich an deinen Partner heften. Dann musst du es unter leichtem Druck ausführen. Es unterstützt das Spielen auf der Couch und online, und dank des „Friend Pass“ braucht nur einer von euch eine Kopie, um die gesamte Kampagne zu spielen.

Es geht darum, jeden Augenblick klare Rollen und übersichtliche Übergaben. Einer von uns steuerte eine Straßenbahn, während der andere im Vorbeifahren Geländer demontierte; später katapultierten wir uns zwischen fahrenden Bahnsteigen hin und her, klammerten uns in der Luft wieder aneinander und lachten über das Chaos, das wir angerichtet hatten.

Pro-Tipp Bestimme vor kniffligen Zusammenbauten einen „Bauer“ und einen „Beobachter“; ein Rollenwechsel mitten im Puzzle kostet mehr Zeit, als du denkst.

Die Lesevorgänge laufen reibungslos, die Checkpoints sind großzügig verteilt, und die Bausteinwelten sehen aus wie echte, zusammenbaubare Sets. Es ist kurz – Wir waren an einem Abend fertig und haben am nächsten Tag die letzten Kleinigkeiten erledigt – aber die Fokussierung hilft. Die einzigen Stolpersteine waren ein paar kleine Probleme mit der Tiefenwahrnehmung und gelegentliche Ungeschicklichkeiten beim Drehen mehrteiliger Konstruktionen, nichts, was den Arbeitsfluss unterbrochen hätte.

Mein Fazit: Ein gemütliches, präzise umgesetztes Koop-Spiel, das beide Spieler respektiert und die Spielzeit nicht unnötig in die Länge zieht. Wenn Es braucht zwei ist dein Wochenend-Sprint, LEGO Voyagers ist der perfekte Spielabend unter der Woche – zugänglich, clever und wie geschaffen für echte Spielpartner.

★ Bestes kurzes Koop-Brick-Adventure LEGO Voyagers auf dem PC Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu den besten Spielen, die „Split Fiction“ ähneln

Koop funktioniert nur, wenn beide Spieler eine Rolle spielen. Diese Auswahl berücksichtigt genau das: klare Rollen, clevere Rätsel und Spielsequenzen, die umso mehr beeindrucken, je mehr man sie gemeinsam löst. Fang hier an, und du wirst schnell erkennen, welcher Stil am besten zu eurem Duo passt.

Für Paare oder enge Freundespaare : Es braucht zwei . Ununterbrochene Koop-Ideen, beide Spieler aktiv, echte Belohnungen.

: . Ununterbrochene Koop-Ideen, beide Spieler aktiv, echte Belohnungen. Für Fans von „Movie-Night Story“ : Ein Ausweg . Tricks mit geteiltem Bildschirm, rasantes Tempo, Entscheidungen, die wirklich zählen.

: . Tricks mit geteiltem Bildschirm, rasantes Tempo, Entscheidungen, die wirklich zählen. Für Puzzle-Puristen : Portal 2 . Klarer Schreibstil, perfekte Kommunikationsmittel, kein überflüssiger Ballast.

: . Klarer Schreibstil, perfekte Kommunikationsmittel, kein überflüssiger Ballast. Für gemütliche Plattformer-Paare : Unravel Two . Gebundene Bewegung, ruhige Herausforderung, toller Flow.

: . Gebundene Bewegung, ruhige Herausforderung, toller Flow. Für die Familien-Couch-Koop: Sackboy: Ein großes Abenteuer. Kreative Level, reine Koop-Level, eine sanfte Schwierigkeitskurve.

Such dir eine Route aus, schnapp dir einen Partner und leg los. Dann probiert nacheinander die restlichen Routen aus. Am Ende habt ihr euren Koop-Rhythmus gefunden, ein paar neue Favoriten entdeckt und eine kurze Liste für die nächste Wochenendsession parat.

Wenn du dich über die beliebtesten Neuerscheinungen auf dem Laufenden hältst, findest du noch mehr tolle Erlebnisse, die du mit anderen teilen kannst. Die Nominierten und Kategorien der Game Awards 2025 im Überblick stellt die derzeit besten Spiele vor und bietet jede Menge Inspiration für deine nächste Spielrunde.

Häufig gestellte Fragen