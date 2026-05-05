Die 10 besten Spiele wie Mewgenics – Strategie, Chaos und Roguelite-Action

Da du auf der Suche nach den besten Spielen bist, die Mewgenics, Du jagst wahrscheinlich keine süßen Katzen – du jagst das Chaos.

Auf den ersten Blick, Mewgenics sieht aus wie ein düsterer kleiner Cartoon. Aber eigentlich ist es ein gnadenloser Zusammenprall von Systemen – Genetische Züchtung, Merkmalsstapelung, Permadeath und rasterbasierte Taktiken – all das mündet in wunderschön unvorhersehbare Katastrophen . Es geht nicht um saubere Siege. Es geht darum, zu experimentieren, spektakulär zu scheitern und einen fehlerhaften Build zu entdecken, der auf komische Weise doch funktioniert.

Wenn du dich nach dieser Art von mechanischer Tiefe sehnst, bei der jede Entscheidung die gesamte Kampagne beeinflusst und der Zufallsgenerator sich wie ein gefährlicher Laborpartner anfühlt, bist du hier genau richtig. Die besten Spiele wie Mewgenics Sie stellen nicht nur deine Reflexe auf die Probe. Sie stellen auch dein Verständnis davon auf die Probe, wie ihre Systeme miteinander interagieren. Sie belohnen Risikobereitschaft. Sie bestrafen Gier. Sie leben von Unvorhersehbarkeit.

Nachstehend finden Sie 10 taktische Roguelites, Rollenspiele und simulationslastige Strategiespiele die denselben Geist aus schwarzem Humor, brutalen Entscheidungen und sich organisch entwickelnder Erzählung einfangen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Mewgenics“

Da du auf der Suche nach den besten Spielen wie Mewgenics, fangen Sie mit diesen drei Giganten an. Sie prägen den aktuellen Stand der systemintensiven Spiele und bieten die ausgereiftesten Varianten des „Chaos-Managements“, das Edmund McMillens (Mewgenics) Designphilosophie.

Pit-Leute – Ein skurriles, rasterbasiertes Taktikspiel, bei dem der Humor genauso bissig ist wie die Kämpfe. XCOM: Enemy Unknown – Das definitive Strategie-Spiel zum Thema Alien-Invasion, das den Begriff „Permadeath“ unter Taktikfans bekannt gemacht hat. Darkest Dungeon – Eine brutale Management-Simulation, in der du gebrochene Helden durch psychologischen Horror und unheimliche Ruinen führst.

Jedes dieser Spiele greift einen bestimmten Schwerpunkt des Mewgenics Erfahrung, aus absurde Personalbeschaffung to brutale, gnadenlose Mannschaftstaktik. Du kannst eine skurrile Armee aus Rekruten aufstellen oder das psychische Trauma eines dem Untergang geweihten Teams bewältigen. Das sind die absoluten Klassiker. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Titel zu entdecken, die dieses Jahr genau das Richtige für dich sind.

Die 10 besten Spiele wie „Mewgenics“ für taktisches Chaos

Jeder Eintrag hier bringt eine ganz eigene Facette der systemischen Tiefe mit sich. Manche legen den Schwerpunkt auf den Schrecken des Scheiterns, während andere das Genie eines perfekten Aufbaus belohnen. Die richtigen Spiele zu finden, wie zum Beispiel Mewgenics geht es darum, das Unvorhersehbare anzunehmen.

Beginnen wir mit dem Zuchtzyklus.

1. Pit People [Das beste schrullige taktische Rollenspiel im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Der Behemoth Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden Was mir gefallen hat Die verstörenden und ständigen Beleidigungen des Erzählers.

Pit-Leute ist genau die Art von chaotischer Strategie, die diejenigen suchen, die auf der Suche nach den besten Spielen dieser Art sind Mewgenicswollen. DuFühre eine Gruppe von Überlebenden durch rundenbasierte Kämpfe auf einem Hexfeld in einer Welt, die von einem riesigen Weltraum-Bären zerstört wurde. Ja, du hast richtig gelesen – einem riesigen Weltraum-Bären!

Der Clou dabei ist, dass man nicht selbst bestimmt, welchen Gegner die eigenen Einheiten angreifen. Sie greifen das nächstgelegene Ziel an. Diese Änderung bedeutet, dass Bei jeder Bewegung kommt es auf die perfekte Positionierung an anstatt einfach nur auf ein Ziel zu klicken – das macht unglaublich süchtig.

Ein Großteil des Spaßes liegt auch darin, dass des Spiels einzigartige Rekrutierungsmechanismen. Du kannst ein Netz auswerfen, um fast jeden Gegner zu fangen, den du siehst. Ich habe Stunden damit verbracht, eine skurrile Truppe aus Cupcakes und Robotern zusammenzustellen. Anstatt einen starken Boss einfach nur zu besiegen, kannst du ihn fangen und deiner Gruppe hinzufügen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenPit-Leute wegen seines unverwechselbaren Grafikstils und des einzigartigen Rekrutierungssystems. Es fängt genau dieselbe „seltsame, aber tiefgründige“ Energie ein, die auch in McMillens Werken zu finden ist. Und ja, es gibt auch jede Menge Kacke.

In Pit-Leute, Das Kadermanagement kommt mir wie ein eigenes Minispiel vor die der „Entdeckungsphase“ der Katzenzucht in Mewgenics. Man weiß nie so recht, wie sich die nächste seltsame Ergänzung auf der Rennstrecke auswirken wird. Es belohnt genau diese Art des Experimentierens und, wie MewgenicsEs ist lustig, clever und viel tiefgründiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Mein Fazit:Pit-Leuteist die perfekte Wahl für jedene wer die gleiche chaotische Energie und den gleichen Humor wie Mewgenics mit einer frischen, taktischen Wendung.

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2. XCOM: Enemy Unknown [Das beste Strategiespiel mit hohem Einsatz im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2012 Urheber Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Was mir gefallen hat Die pure Anspannung, wenn eine Trefferchance von 99 % doch daneben geht.

XCOM: Enemy Unknownist dasder Goldstandard für risikoreiche Taktiken. Du leitest eine Eliteeinheit zur Verteidigung der Erde, forschst an neuen Technologien und führst Trupps in Einsätze. Jeder Soldat hat einen Namen und einen Rang. Wenn sie sterben, sind sie für immer verloren. Es ist die ständige Gefahr eines unwiederbringlichen Verlusts, die jede KurveAusgaben sich wie eine wichtige Entscheidung anfühlen. Glaub mir, die hohe Spannung dieses Spiels wird dich fesseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenAusgaben zu den besten Spielen dieser Art Mewgenics weil es das Gefühl der „modernen Taktik“ vermittelte, das Mewgenics darauf aufbaut. Die Tragweite deiner Entscheidungen ist entscheidend.

Im Mittelpunkt des Spiels steht der Aufbau von Stützpunkten. Du musst die Ressourcen so einteilen, dass die Länder nicht in Panik geraten und das Projekt verlassen. Das funktioniert perfekt spiegelt den Bereich „Hausverwaltung“ von Mewgenics – Eine einzige falsche Entscheidung zu Beginn kann deine gesamte Kampagne ruinieren.

Dies ist ein brutales, ehrliches Strategiespiel, das dich immer wieder (und wieder) zurückkommen lässt.

Mein Fazit: XCOM: Enemy Unknown ist ein Muss für jeden Strategie-Fan, der schwierige Entscheidungen und risikoreiche Begegnungen schätzt.

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3. Darkest Dungeon [Die besten rundenbasierten Roguelite-Spiele im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes Roguelite Plattformen PC, PS4, Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für Stress- und Dienstplanmanagement Was mir gefallen hat Die legendären Sprüche des Erzählers

Darkest Dungeon ist das ultimative Spiel rund um das Management menschlichen Leids. Du führst Helden in Ruinen, wo sie sich physischen Monstern und psychischen Traumata stellen müssen. Es bietet ein tiefgehendes Charaktermanagement, bei dem Stress, Charaktereigenschaften und Nervenzusammenbrüche prägen die Helden nachhaltig. Dies spiegelt wider„Mewgenics’“ den Fokus auf langfristige Folgen und unvollkommene Ergebnisse legen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenDarkest Dungeon als eines der besten Spiele, ähnlich wie Mewgenics wegen seiner kompromisslosen Ausrichtung auf dauerhaften Verlust und den „unglücklichen“ Zufallsgenerator, der die Spieler dazu zwingt, unter extremem Druck zu improvisieren.

Ich habe festgestellt, dassDas eigentliche Spiel besteht nicht nur aus den Kämpfen, sondern auch darin, zu entscheiden, welche Helden zu „übermächtig“ sind, um sie zu behalten. Gefällt mirMewgenics, es lebt von unvorhersehbaren Spielabläufen, bei denen ein einziger unglücklicher kritischer Treffer ein Vermächtnis beenden kann. Es bleibt eines der Die besten Action-RPGs für alle, die ihr Strategiespiel gerne mit einer Prise Leid genießen.

Mein Fazit:Wenn du eines der besten Spiele suchst, das Mewgenics das sorgt dafür, dass sich jeder Sieg wie ein hart erkämpfter Erfolg anfühlt, der mit viel Durchhaltevermögen und dem Opfer zahlreicher gefallener Helden errungen wurde, Darkest Dungeon ist das Spiel, das man spielen sollte.

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4. Wasteland 3 [Das beste postapokalyptische Squad-RPG im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Team-basiertes Rollenspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber inXile Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Was mir gefallen hat Der düstere, satirische Schreibstil und die frostige Kulisse in Colorado.

Wasteland 3ist ein Team-basiertes Rollenspiel wo sich deine Entscheidungen wie Wellen durch das vereiste Colorado ziehen. Es ist ein eine durch Entscheidungen bestimmte Erzählung das fand ich unglaublich tiefgründig. Jede Handlung beeinflusst dein Ansehen bei den verschiedenen Fraktionen. Es vermittelt genau dieses Gefühl, „eine chaotische Situation in den Griff zu bekommen“, das die besten Spiele wie Mewgenics So süchtig machend.

Du befehligst einen Trupp von Wüstenranger, wobei sich jede Mission wie ein risikoreiches Spiel zwischen Diplomatie und totalem Krieg anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenWasteland 3 wegen seiner umfangreichen Charakteranpassungsmöglichkeiten und der Konsequenzen seiner verzweigten Handlung. Es spiegelt die systemische Komplexität von McMillens Werk wider, allerdings in einem viel größeren Open-World-Format.

Der taktische Kampf ist rasterbasiert und legt großen Wert auf die Nutzung der Umgebung. Ich habe festgestellt, dass das eigentliche Herzstück des Spiels in der schieren Vielfalt der Charakterkonfigurationen liegt. Man kann Stelle ein Team aus Schlägern, Hackern oder redegewandten Diplomaten zusammen.

Genau wieMewgenicsDieses geniale Spiel zwingt dich dazu, mit den Folgen deiner Entscheidungen zu leben – ob es dir gefällt oder nicht.

Mein Fazit: Wasteland 3 ist eine erstklassige Wahl für Spieler, die auf der Suche nach den besten Spielen wie Mewgenics mit einem tiefgründigen, storybasierten Spielerlebnis und einer anspruchsvollen taktischen Tiefe.

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5. Die Opferung Isaaks [Die besten Roguelite-Spiele im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Roguelite-Action-Abenteuer-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X, Switch Erscheinungsjahr 2021 (Buße) Urheber Edmund McMillen, Nicalis Durchschnittliche Spielzeit über 500 Stunden Am besten geeignet für Die Jagd nach Synergien und schwarzer Humor Was mir gefallen hat Unendliche, fehlerhafte Interaktionen zwischen Gegenständen

Die Opferung Isaaks ist nicht ganz dasselbe wie Mewgenics im Gameplay, aber es teilt die gleiche Kulisse und niedlicher, aber grausamer Zeichenstil. Es ist die Blaupause für moderne, systemgesteuerte Roguelites. Man bewegt sich durch einen Keller voller Monster und religiöser Traumata. Der Spielablauf ist einfach: Räume räumen, Gegenstände finden und versuchen, nicht zu sterben.

Extreme Zufälligkeit und Synergien zwischen Gegenständen machen jeden Durchlauf zu einem chaotisches Experiment, wo unerwartete Kombinationen entweder das Spiel zum Scheitern bringen oder deinen Fortschritt zunichte machen können – ganz im Stil des risikoreichen, systemgesteuerten Chaos von Mewgenics.

Pro-Tipp Die Opferung Isaaks ist einEin Spiel von Edmund McMillen, das man unbedingt spielen mussHab keine Angst Teufelsgeschäfte selbst mit nur einem Herz. Im Keller ist hoher Schaden deine beste Verteidigung gegen die brutale Skalierung des Spiels in den späteren Etagen.

Die Opferung Isaaks spiegelt das Chaos von Mewgenics. Jeder Anmachversuch ist ein Glücksspiel, das macht dich zum Gott oder ruiniert deinen Lauf. Der schwarze Humor ist bekannt, aber die mechanische Dichte ist es, die es zu einem der Die besten Roguelite-Spiele.

Mir persönlich gefällt besonders, dass man experimentieren muss, um herauszufinden, was die Gegenstände tatsächlich bewirken. Es ist ein absolutes Muss für jeden Fan von Edmund McMillens Design.

Mein Fazit:Die Opferung Isaaks ist das ultimative McMillen-Erlebnis. Es bietet denselben brutalen Schwierigkeitsgrad und denselben Suchtfaktor, der dazu verleitet, „noch einen Durchgang“ zu spielen – genau das, was die Karriere des Entwicklers geprägt hat.

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6. In die Bresche [Das beste taktische Strategiespiel im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie Plattformen PC, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Urheber Teilspiele Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Stunden (pro Durchlauf) Am besten geeignet für Vollständige Information und Rastertaktiken Was mir gefallen hat Gegner zurückdrängen, um ihre Angriffe abzubrechen

WährendMewgenicsist unordentlich,In die Bresche ist pure Präzision. Du steuerst Mechs auf einem 8×8-Raster, auf dem jeder gegnerische Zug vorhersehbar ist. Pure taktische Tiefe, in der jede Entscheidung sichtbar, folgenreich und oft unumkehrbar ist, was sorgfältige Planung gegenüber Reflexen belohnt in genausoMewgenics belohnt strategische Weitsicht.

Pro-Tipp Wir haben uns entschiedenIn die Bresche als eines der besten Spiele, ähnlich wie Mewgenics denn es vermittelt dasselbe Gefühl der „unumkehrbaren Konsequenz“, präsentiert dies jedoch in einem straffen, mechanischen Rahmen, der an ein Schachspiel mit hohem Einsatz erinnert.

Deine Aufgabe ist es, das Spielfeld zu manipulieren – Käfer gegeneinander zu stoßen oder Angriffe mit Bergen abzuwehren. Ein falscher Zug führt zur Zerstörung der Stadt und zum Scheitern der Zeitlinie. Es belohnt strategisches Weitsicht statt schnelle Reflexe, was es zu einem der Die besten rundenbasierten Strategiespiele.

Ich habe zwanzig Minuten für einen einzigen Zug gebraucht, nur um die richtige Abfolge zu finden, die mein Stromnetz rettet. Die Tragweite deiner Entscheidungen ist hier enorm.

Mein Fazit:In die Bresche ist die beste Wahl für Spieler, die sich die strategische Tiefe von Mewgenics ohne die chaotische Zufälligkeit genetischer Merkmale.

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7. Meister der taktischen Durchbrüche [Das beste rundenbasierte taktische Indie-Spiel im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes taktisches Abenteuer Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Verdächtige Entwicklungen Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Synergien bei kreativen Fähigkeiten Was mir gefallen hat Die unbegrenzte „Rewind“-Funktion

Meister der taktischen Durchbrücheist sowohl einein Indie-Spiel, das man unbedingt spielen muss und was passiert, wenn man Tom Clancys Gadgets gegen Mana und spitze Hüte austauscht. Du führst einen Trupp von „Militärzauberern“ an, der Räume von bewaffneten Gegnern räumt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Taktikspielen, die jeden kleinen Fehler bestrafen, bietet dieser Titel eine unbegrenzte ZurückspulenSchaltfläche.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenMeister der taktischen Durchbrüche als eines der besten Spiele, ähnlich wie Mewgenics denn es regt zu denselben „Was-wäre-wenn“-Experimenten an, mit denen man komplexe Zauber-Wechselwirkungen testen kann.

Dieses Spiel bietet rundenbasierte Kämpfe, bei denen kreative Synergien der Fähigkeiten und die Beeinflussung der Umgebung im Mittelpunkt stehen, was belohnt geschickte Problemlösung und Experimentierfreude anstatt mit roher Gewalt.

Ich habe festgestellt, dass der Spaß darin liegt, einen Raum zu „entwirren“, indem man Gegner von Wänden abprallen lässt oder durch Fenster schleudert. So wie Mewgenics, belohnt es Spieler, die gerne an Systemen herumtüfteln, bis sie ein perfektes, lächerliches Ergebnis.

Mein Fazit:Wenn du die systemische Tiefe eines McMillen-Spiels suchst, aber eine Welt bevorzugst, in der du deine schlimmsten Fehler gefahrlos „rückgängig machen“ kannst, Meister der taktischen Durchbrüche ist eine erstklassige Wahl.

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8. Caves of Qud [Das beste tiefgründige Simulations-RPG im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Art des Spiels Traditionelles Roguelike Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 (1.0) Urheber Freehold Games Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Mutationen, Builds und Simulation Was mir gefallen hat Als Tür Bewusstsein erlangen

Die Höhlen von Qud ist eine „Science-Fantasy“-Simulation, neben der die meisten anderen Rollenspiele wie seichte Pfützen wirken. Du bewegst dich durch eine von Salzkrusten bedeckte Welt, in der Wasser die Währung ist und alles mutieren kann.



Eines der tiefgründigsten systemorientierten Rollenspiele, das je entwickelt wurde, mit spontanes Gameplay, Mutationen und unvorhersehbare Interaktionen, die Neugier und Toleranz gegenüber Chaos belohnen – Kernmerkmale für Fans von Mewgenics.

Pro-Tipp Ignoriere die Funktion „Auto-Explore“ zu Beginn nicht; sie spart dir in den Sumpfgebieten der unteren Ebenen enorm viel Zeit, während du dich mit der tödlichen Komplexität der Flüssigkeits- und Temperatursysteme des Spiels vertraut machst.

Du kannstBeginne als vierarmiger Mutant mit psychischen Flügeln oder als „True Kin“ mit kybernetischen Implantaten und die Interaktionen sind unendlich seltsam (man kann versehentlich einen Händler klonen und damit die lokale Wirtschaft ruinieren).

Das Spiel fängt den unverfälschten, systemischen Geist von „alles ist möglich“ wirklich ein Mewgenics.

Mein Fazit:Die Höhlen von Qud ist das ultimative „Evergreen-Spiel“ für alle, denen die Tiefe der Simulation und auf Mutationen ausgerichtete Builds über alles gehen.

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9. Die Legende von Bum-bo [Die besten experimentellen Roguelite-Spiele im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Art des Spiels Roguelite-Puzzle Plattformen PC, Switch, PS5, Xbox Erscheinungsjahr 2019 Urheber Edmund McMillen, James Id Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für McMillen-Komplettisten Was mir gefallen hat Papp-Ästhetik und Kack-Mana

Als direkte Vorgeschichte zu Die Opferung Isaaks von Edmund McMillen, Die Legende von Bum-bo ist die nächstgelegene mechanische Brücke zu Mewgenics. Es nutzt ein „Match-4“-Spielfeld, um Mana für Zaubersprüche zu erzeugen.

Es bietet eine bizarre Mischung aus Rätselkämpfen und Roguelite-Zufälligkeit, bei der der Erfolg davon abhängt, sich an äußerst uneinheitliche Werkzeuge und Ergebnisse anzupassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenDie Legende von Bum-bo als eines der besten Spiele, ähnlich wie Mewgenics denn es spiegelt die experimentelle Seite des Entwicklers wider und verbindet das Lösen von Rätseln mit dem chaotischen Zufallsgenerator, der seine Spiele so unendlich oft spielbar macht.

Elemente wie das Kombinieren von „Knochen“-Kacheln zum Angreifen oder von „Rotz“-Kacheln zum Einfrieren von Gegnern sorgen für einen überraschend tiefgründigen taktischen Spielablauf. Das sorgt für derselbe „ekelhafte“ Humor und den Fokus auf systemische Synergien, den Fans von McMillens Werken erwarten, aber es ist auch ein ein tolles Rätselspiel.

Mein Fazit:Die Legende von Bum-bo ist eine skurrile, mit Pappe überzogene Reise, die ein Muss für jeden ist, der sehen möchte, wo McMillens taktische Ideen ihren Ursprung hatten, bevor sie sich weiterentwickelten zu Mewgenics.

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10. Pilz und Finsternis [Das beste Indie-Roguelike-Kartenspiel im Stil von Mewgenics]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Art des Spiels Roguelike Deckbuilder Plattformen PC Erscheinungsjahr 2026 Urheber Team Lazerbeam, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Kombinationen aus Risiko und Ertrag Was mir gefallen hat Feinde verspeisen, um sich zu heilen

Pilz und Finsternis ist ein psychedelischer „Double-Deckbuilder“ aus der Ego-Perspektive, in dem du eine Pilz-Apokalypse überleben musst. Einfach ausgedrückt spielst du das Spiel mit zwei Kartensätzen – einem für den Kampf und einem für die Erkundung.

Das experimentelle Roguelike-Gameplay des Spiels lebt von unvorhersehbaren Interaktionen zwischen Gegenständen und Entscheidungen, bei denen Risiko und Belohnung auf dem Spiel stehen. Es bietet chaotische Spielrunden, die Spieler belohnen, die gerne improvisieren durch Unsicherheit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pilz und Finsternis hat sich seinen Platz unter den besten Spielen wie Mewgenics indem es die surrealistischste und experimentellste Variante der „systemorientierten“ Roguelike-Formel bietet, die wir in letzter Zeit gesehen haben.

Der eigentliche Reiz liegt in der „Röst“-Mechanik. Deine Gegner verschlingen, um einzigartige Buffs zu erhalten entspricht dem bizarren, oft ekelerregenden Gameplay von Mewgenics. Es ist ein surrealer Abstieg, bei dem dein einziges Ziel darin besteht, Karten zu gewaltigen, spielentscheidenden Monstrositäten zu entwickeln.

Als einer derDie besten Deckbau-Spiele Auf dieser Liste richtet es sich an Spieler, die sich nach „unheiligen“ Synergien sehnen und systemische Neugierde mitbringen.

Mein Fazit:Pilz und Finsternis ist ein bizarrer, wunderschöner und brutaler Abstieg in den pilzartigen Wahnsinn, der dieselbe systemische Neugier belohnt wie McMillens beste Werke.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Spielen, die „Mewgenics“ ähneln

Den besten Einstieg in Spiele wie Mewgenics heute bedeutet, nach „unfairen“ Systemen zu suchen, die man mit der Zeit meistern lernen kann (ich lade euch außerdem ein, tiefer in die Spielmechanik einzutauchen, indem ihr euch unseren MewgenicsRezension).

Wenn du ein Spiel suchst, bei dem du oft scheiterst, das dir aber die Mittel an die Hand gibt, es komplett zu meistern, dann solltest du als Nächstes dieses Spiel spielen:

Für Personalvermittler → Wenn du mehr davon willst, aber etwas anders, dann probier doch mal Pit-Leute Los geht’s. Der Fokus auf das Einfangen von Gegnern und das Zusammenstellen einer skurrilen, synergetischen Truppe ist der perfekte Ersatz für den Kreislauf aus Katzenzucht und Rekrutierung.

→ Wenn du mehr davon willst, aber etwas anders, dann probier doch mal Los geht’s. Der Fokus auf das Einfangen von Gegnern und das Zusammenstellen einer skurrilen, synergetischen Truppe ist der perfekte Ersatz für den Kreislauf aus Katzenzucht und Rekrutierung. Für den taktischen Strategen → Wähle XCOM: Enemy Unknown . Es bietet ein taktisches Erlebnis mit höchstem Einsatz, bei dem deine Managemententscheidungen außerhalb des Kampfgeschehens genauso entscheidend sind wie deine Züge auf dem Spielfeld.

→ Wähle . Es bietet ein taktisches Erlebnis mit höchstem Einsatz, bei dem deine Managemententscheidungen außerhalb des Kampfgeschehens genauso entscheidend sind wie deine Züge auf dem Spielfeld. Für den Misery Manager → Abholen Darkest Dungeon . Es ist die ultimative Spielwiese für alle, die ein unvollkommenes, gestresstes Team leiten wollen, in dem jeder kleine Fehler dauerhafte Folgen hat.

→ Abholen . Es ist die ultimative Spielwiese für alle, die ein unvollkommenes, gestresstes Team leiten wollen, in dem jeder kleine Fehler dauerhafte Folgen hat. Für den Narrative-Strategen → Probieren Sie es aus Wasteland 3 . Wenn du die systemische Komplexität von McMillens Werk suchst, aber mit tiefgreifenden, verzweigten Handlungsentscheidungen, die die Welt um dich herum verändern, dann ist dies genau das Richtige für dich.

→ Probieren Sie es aus . Wenn du die systemische Komplexität von McMillens Werk suchst, aber mit tiefgreifenden, verzweigten Handlungsentscheidungen, die die Welt um dich herum verändern, dann ist dies genau das Richtige für dich. Für den Mutationsfanatiker → Tauchen Sie ein inDie Höhlen von Qud. Dies ist die beste Wahl für Spieler, die Wert auf eine tiefgehende Simulation legen und vor allem mit extremen biologischen Mutationen experimentieren möchten.

Diese drei Titel verkörpern die besten Ausprägungen der mechanischen Grundpfeiler, die das MewgenicsErfahrung.

Häufig gestellte Fragen