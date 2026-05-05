Die 12 besten Shooter für die Generation der Babyboomer im Jahr 2026: Aktuelle Hits und Klassiker

Die besten Boomer-Shooter verzichten auf taktisches Nachladen und sich regenerierende Gesundheit zugunsten von rasante Geschwindigkeit und geheimnisvolle Labyrinthe.

Dieses Genre erlebt derzeit ein regelrechtes zweites goldenes Zeitalter, in dem Pixelige Indie-Perlen sich gut mit dem legendäre Hits der 90er Jahre das die FPS-Landschaft geprägt hat.

Erwarten reines Chaos, rasante Action und der donnernde Knall einer Schrotflinte – alles, was du für einen echten Adrenalinkick brauchst. Wenn du dich schon lange nach dem Nervenkitzel sehnst, bunte Schlüsselkarten zu jagen und dich im Kreis durch Horden von Dämonen zu kämpfen, dann ist diese ultimative Liste genau das Richtige für dich.

Unsere Top-Auswahl der besten Shooter für die Babyboomer-Generation

Zwar strotzt das Genre der modernen „Boomer-Shooter“ nur so vor Qualität, doch diese drei Titel stehen ganz oben an der Spitze. Sie ahmen die Vergangenheit nicht nach, sondern verfeinern die Kernmechaniken von Bewegung und Kampf, um etwas zu schaffen, das sich unverzichtbar anfühlt für jeden Fan von „Boomer Shooter“ im Jahr 2026.

Nun aber zu den Top 3:

ABENDDÄMMERUNG – Dieses Spiel hat bewiesen, dass die Retro-Formel noch lange nicht ausgedient hat. Es fängt die kraftvolle, rasante Spielphysik von Erdbeben und schafft eine düstere Atmosphäre, die man so schnell nicht vergisst. Turbo-Overkill – Dieses Spiel ist ein unerbittlicher Adrenalinstoß für den Spieler und treibt die Geschwindigkeit mit seiner legendären Kettensägen-Bein-Mechanik und den riesigen, neonbeleuchteten Levels, die sich wie ein spielbarer Actionfilm anfühlen, bis an die Grenzen. KULTISCH – Mit seiner rauen Lo-Fi-Ästhetik und dem unglaublich dynamischen, taktischen Schusswechsel fängt es den Geist von Kultklassikern der 90er Jahre wie Blut und dabei moderne Interaktivität und Physik in der Spielumgebung einführt.

Diese Schwergewichte legen die Messlatte hoch, doch sie sind nur der Anfang dessen, was dieses wiederbelebte Genre zu bieten hat. Lies weiter, um unsere vollständige Rangliste der besten Boomer-Shooter zu entdecken und zu sehen, wo deine persönlichen Favoriten landen.

Die 12 besten Shooter für Babyboomer, die man gerade spielen kann

Die folgenden Shooter-Spiele der Boomer-Generation gehören zur absoluten Crème de la Crème; sie umfassen mehrere Jahrzehnte der Entwicklung, haben aber alle dieselbe energiegeladene DNA gemeinsam.

Das Revival der „Boomer-Shooter“ ist derzeit in vollem Gange. Diese Liste vereint Klassiker aus den 90ern mit den besten modernen „Boomer-Shootern“. Wie viele davon hast du in deiner Sammlung?

1. ABENDDÄMMERUNG [Bester Shooter für die Babyboomer-Generation]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Retro-Ego-Shooter Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber David Szymanski / New Blood Interactive Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Besondere Merkmale 360-Grad-Saltos, dynamische Bewegungen und eine „eindringliche“ Horroratmosphäre.

ABENDDÄMMERUNGist einMeisterklasse in retro-inspiriertem Gemetzel, das als geistiger Nachfolger von Legenden wie Erdbeben and Blut. Du spielst einen namenlosen Schatzsucher, der sich durch die die abgelegenen Gegenden von Pennsylvania, in dem sie sich in einem unerbittlichen, rasanten Kampf Kultisten und unheimlichen Schrecken stellen.

Der Kern des Spielablaufs bietet pures Old-School-Vergnügen: Erkunde verwinkelte, labyrinthartige Level, sammle ein Arsenal tödlicher Waffen, schalte aggressive Gegnerwellen aus, suche nach schwer zu findenden Geheimnissen und kämpfe gegen bildschirmfüllende Bosse, bevor du den Ausgang erreichst.

Von der Community oft als der Titel bezeichnet, der hat das moderne Boomer-Shooter-Genre wiederbelebt, seine Brillanz liegt in seiner mechanischen Tiefe. Du wirst es meistern impulsgesteuerte Bewegung, wobei man Sprünge und Saltos einsetzt und dabei zwischen einem ausgewogenen Arsenal aus zwei gleichzeitig geführten Schrotflinten, Armbrüsten und Mörsern wechselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenABENDDÄMMERUNG denn es schafft einen perfekten Ausgleich zwischen nostalgischer Ästhetik und moderner technischer Raffinesse und setzt damit maßgeblich den Maßstab dafür, was ein Revival-Shooter leisten sollte.

Die Levels ändern sich ständig. Man beginnt in rauen Bauernhöfen, landet aber schnell in bizarren, industriellen Höllenlandschaften, in denen die Schwerkraft nicht einmal mehr funktioniert. Neben der dreiteiligen Kampagne bietet das Spiel mit hohem EinsatzEndlose ArenaMode und eine engagierte Speedrun-Community, unterstützt durch eine Grafik in HD-Qualität 2024 Ein Update, das dafür sorgt, dass es auf moderner Hardware weiterhin gut aussieht.

Mein Fazit: ABENDDÄMMERUNG ist der Inbegriff eines Einstiegstitels für dieses Genre und bietet eine perfekte Balance zwischen atmosphärischem Horrorspiel und rasanten Schießereien, die mit jedem Frame noch besser werden.

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2. Turbo-Overkill [Der beste Shooter für Babyboomer mit rasanten Kämpfen]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Cyberpunk-Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Trigger Happy Interactive / Apogee Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Besondere Merkmale Beinschlag mit der Kettensäge, kreisförmige Schläge, umfangreiche kybernetische Verbesserungen

Turbo-Overkill ist ein neongetränkter Fiebertraum, der die hyperaggressive DNA von Doom Eternal und treibt das Tempo bis zum Äußersten. In der Cyberpunk-Höllenlandschaft von Paradise schlüpfst du in die Rolle von Johnny Turbo, einem Straßenkehrer mit einem eine Kettensäge als Bein mit der Aufgabe betraut, eine abtrünnige KI und deren Anhänger zu eliminieren.

Das wahre Genie des besten Boomer-Shooters liegt in seiner außergewöhnliche Beweglichkeit und kreatives Repertoire. Sein Alleinstellungsmerkmal ist das Kettensägen-Rutsche, wodurch Johnnys Bein zu einem tödlichen Fleischwolf wird, mit dem du durch die Reihen der Feinde pflügen und dabei Gesundheit und Rüstung wiederherstellen kannst.

Pro-Tipp Betrachte das Kettensägenbein nicht als letzten Ausweg; es ist dein wichtigstes Bewegungsinstrument.

Die Waffen sind einfach lächerlich. Jede Waffe hat eine alternative Feuerfunktion – man bekommt zwei Magnum-Revolver mit Kopfschuss-Tracking und sogar ein Scharfschützengewehr, das einen buchstäblich in das Ziel hineinbeamt. Mit einem umfangreichen Upgrade-System für die Kybernetik, die Suche nach Geheimnissen und intensive Arena-Herausforderungen – all das sorgt für eine deutlich längere und abwechslungsreichere Kampagne als bei einem durchschnittlichen Retro-Shooter.

Mein Fazit: Wenn dir moderne Shooter zu langsam sind, Turbo-Overkill ist die Lösung. Es ist der schnellste, chaotischste und wohl auch einfallsreichste Boomer-Shooter, der derzeit auf dem Markt ist.

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3. KULTISCH [Der beste Shooter für die Boomer-Generation – wegen der Atmosphäre]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre FPS mit Horror-Thematik Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Jason Smith (Jasonev) / 3D Realms Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Besondere Merkmale Interaktive Physik, präziser taktischer Kampf, TNT-Mechanik im „Blood“-Stil

KULTISCH ist ein düsterer, von Horrorelementen geprägter Shooter, der sich wie ein lange vermisster Nachfolger des legendären Blut. Du schlüpfst in die Rolle eines in Ungnade gefallenen Detektivs, der buchstäblich wiederaufersteht, und begibst dich auf einen Rachefeldzug Kreuzzug gegen eine makabre okkulte Anhängerschaft in einer Welt, die in Schatten und Schmutz gehüllt ist.

Im Mittelpunkt des Kernspielprinzips der „Boomer Shooter“-Spiele steht taktische Aggression – man muss sich durch bedrückende, weitläufige Umgebungen bewegen, nach Munition und Sprengstoffpaketen suchen, die Reihen der Kultisten mit Präzision und unter Ausnutzung der Physik dezimieren, mit begrenzter Gesundheit auskommen und die dunklen Geheimnisse des Hauptquartiers des Kults aufdecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenKULTISCH als einer der besten Boomer-Shooter, da es auf unvergleichliche Weise den visuellen Charme der 90er Jahre mit ausgefeilter moderner Physik verbindet und so ein Kampferlebnis schafft, das zugleich nostalgisch und innovativ wirkt.

Was diesen Titel auszeichnet, ist seine eine unglaubliche Atmosphäre und physikbasierte Kämpfe. Weitgehend von einer einzigen Person entwickelt, KULTISCH zeichnet sich durch einen einzigartigen, in hohem Maße anpassbaren Pixel-Grafikstil aus, der altmodisch wirkt, sich aber mit moderner Geschmeidigkeit bewegt. Das Das Rückkopplungsgefühl der Waffe ist außergewöhnlich stark; Jeder Schuss aus deinem Repetiergewehr oder deiner abgesägten Schrotflinte hat enormes Gewicht.

Mein Fazit: KULTISCH ist ein Meisterwerk unter den Lo-Fi-Horror-Boomer-Shootern und bietet eine perfekte Alternative für Spieler, die einen stimmungsvollen, taktilen und etwas realistischeren Shooter bevorzugen.

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4. Warhammer 40.000: Bolzengewehr [Der beste Shooter für Warhammer-Fans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Retro-FPS / Boomer-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 (DLC im Jahr 2024) Urheber Auroch Digital / Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Besondere Merkmale Das „Contempt“-Ressourcensystem, Hinrichtungen mit Kettenschwertern, blutige Pixel-Gore-Szenen

Warhammer 40.000: Bolzengewehr versetzt dich in die Power-Rüstung eines Ultramarines auf einer heiligen Mission zur Ausrottung von Ketzern. Es ist eine brillante Verschmelzung von beeindruckendWarhammer 40kSpiele und die rasante, spritebasierte Action der Neunzigerjahre.

Das herausragende Merkmal der besten Boomer-Shooter ist Einwandfreies Feedback zur Waffe; die namensgebende Boltgun fühlt sich an wie eine Handkanone, die Gegner in befriedigende pixelige Stücke sprengt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenWarhammer 40.000: Bolzengewehr als einer der besten Boomer-Shooter dank seines außergewöhnlichen Sounddesigns und der „knackigen“ Kämpfe, die es zu einem der befriedigendsten Titel des aktuellen Retro-Revivals machen.

Die Bewegungen sind kraftvoll und dennoch schnell, mit einem verheerende Angriffsmechanik und ein Kettenschwert für Hinrichtungen im Nahkampf. Mit dem Schmieden der Korruption Dank des DLCs, der neue Gegner und die legendäre Multimelter-Waffe hinzufügt, bleibt das Spiel sowohl für Veteranen als auch für Neulinge abwechslungsreich.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach tollen Shooter-Spielen für die Boomer-Generation bist, Warhammer 40.000: Bolzengewehr ist für Fans dieses Universums ein wahr gewordener Traum, der das authentischste „Gefühl“ vermittelt, ein Space Marine zu sein – und das in einem Retro-Format.

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5. INMITTEN DES BÖSEN [Der beste Fantasy-Shooter für Babyboomer]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Fantasy-Ego-Shooter Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 (DLC „The Black Labyrinth“ 2023) Urheber Indefatigable / New Blood Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Besondere Merkmale Mit Mana betriebene Zauberstäbe, „Seelenmodus“-Power-Ups, nicht-euklidische Level

INMITTEN DES BÖSEN ist der geistige Nachfolger von Ketzer, wobei düstere Militärkorridore gegen weitläufige, surreale Dimensionen getauscht werden. Als „Champion“ setzt du uralte magische Artefakte ein, um eine dunkle Macht zu vertreiben, was das Spiel zu einem der erste Indie-Spielein diesem Genre.

Anstatt nach Schlüsselkarten zu suchen, nichtlineare Bereiche durchqueren, die Seelen der Gefallenen bändigen um deine Waffen mit Energie zu versorgen. Du wirst dich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Gegner kämpfen. Während Ausgleich der Mana-Arten und nach versteckten Power-Ups zu suchen, die vorübergehend SeelenmodusUnbesiegbarkeit.

Pro-Tipp Speichere deineSeelenmodus für die späteren Phasen eines Levels; die höhere Feuerrate und der höhere Schaden deines Zauberstabs können einen schwierigen Bosskampf buchstäblich zu einem Kinderspiel machen.

Die besten Boomer-Shooter sind bekannt für genial durchdachtes Leveldesign und ein spektakuläres magisches Arsenal. Du schießt nicht einfach nur mit Waffen, du feuerst Planeten auf einer Notenzeile und mit einer verzauberten Axt die Realität zu durchschneiden.

Mein Fazit: INMITTEN DES BÖSEN ist ein visuelles Meisterwerk, das beweist, dass Fantasy-Shooter genauso rasant und brutal sein können wie ihre Science-Fiction-Pendants.

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6. Ion Fury [Der beste Shooter im Stil von „Boomer“ mit Aufbau-Elementen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Retro-FPS Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2018 (DLC „Aftershock“ 2023) Urheber Voidpoint / 3D Realms Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Besondere Merkmale Hochgradig interaktive Build-Engine-Umgebungen, „Loverboy“-Alternativfeuer, Bowling-Bomben

Ion Fury ist ein technisches Meisterwerk, das auf dem legendären Erstellen Motor, der als echter Nachfolger von Duke Nukem 3D. Als Shelly „Bombshell“ Harrison bewegst du dich durch eine weitläufige Cyberpunk-Stadt und kämpfst dich durch transhumanistische Sekten, um Neo D.C. zu retten.

Der Spielablauf ist klassisch – man durchstreift riesige, interaktive Stadtkarten, sammelt Spezialmunition, vernichtet Roboterinfanterie, behält den Rüstungszustand im Auge und besiegt bildschirmfüllende Endgegner. Es ist ein Highlight unter erstklassige Cyberpunk-Spiele wegen seiner detaillierten Weltgestaltung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ion Fury fängt das besondere „Feeling“ der Build-Engine, die hohe Interaktivität und die vertikalen Stadtlandschaften besser ein als jede andere moderne Veröffentlichung.

Die besten Boomer-Shooter zeichnen sich durch ihre sorgfältiges Leveldesign und Interaktivität; fast alles lässt sich umschalten oder zerstören. Shellys Revolver „Loverboy“ mit seiner punktgenauen Sekundärfunktion fühlt sich einfach unglaublich an, ebenso wie die Bowlingkugel-Granaten und die Streubombenwerfer.

Mein Fazit: Ein absolutes Muss für alle, die die Ära der Interaktivität und der frechen Sprüche vermissen. Es ist der ultimative Shooter der 90er, der zufällig im 21. Jahrhundert erschienen ist.

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7. Alptraum-Sensenmann [Der beste Roguelite-Shooter für Boomer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Roguelite-FPS Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Blazing Bit Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Über 80 zufällig generierte Waffen, Looter-Shooter-Spielverlauf, RPG-Fähigkeitenbaum

Alptraum-Sensenmann ist eine düstere Lo-Fi-Reise in die Träume eines psychisch Kranken, in der sich Sohn-Kampfstil mit ausgefeilten Roguelite-Elementen. Es sticht als eines der die besten Horrorspiele wegen seiner schieren Vielfalt und seiner beunruhigenden Atmosphäre.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen das Bewältigen prozedural generierter Alpträume, das Sammeln zufällig generierter Waffen, das Vernichten von Monstern und das Ausgeben von Gold für dauerhafte Verbesserungen der Werte durch nostalgische Mini-Boomer-Shooter-Spiele bevor man aufwacht, um den Abstieg zu wiederholen.

Pro-Tipp Hänge nicht zu sehr an deiner Ausrüstung. Da Waffen zufällig erscheinen, solltest du dich zunächst darauf konzentrieren, die Grundgeschwindigkeit und die Gesundheit deines Charakters über den Fertigkeitenbaum zu verbessern.

Das Besondere an diesem Top-Shooter für die Babyboomer-Generation ist sein atemberaubendes Arsenal an über 80 Waffen. Die Bewegung ermöglicht schnelles Kiten, während die Fortschritt im Looter-Shooter sorgt dafür, dass jeder Durchlauf neu und spannend bleibt. Du bewegst dich durch wechselnde Level, die voller Fallen und Geheimräume sind, und verwaltest einen umfangreichen Fertigkeitenbaum, der für große Abwechslung im Spielverlauf sorgt.

Mein Fazit: Eine geniale Verschmelzung verschiedener Genres, die dank ihres riesigen Beutefundus und ihres fesselnden Upgrade-Zyklus nahezu unbegrenzten Wiederspielwert bietet.

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8. Prodeus [Der beste moderne Shooter im DOOM-Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Retro-moderner Ego-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Bounding Box Software / Humble Games Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Besondere Merkmale Dynamische Blutspritz-Effekte, Community-Kartenbrowser, Grafik im Modern-Retro-Hybrid-Stil

Prodeus ist ein visuelles Kraftpaket, das die Lücke zwischen den Sprites der 90er Jahre und modernen Partikeleffekten schließt. Wenn du auf die rohe Kraft von legendärSohnSpiele… wirst du dich mit dem Kampf hier sofort wie zu Hause fühlen.

Das ist nicht nur Nostalgie, sondern eine clevere Weiterentwicklung des Konzepts. Hinter dem Retro-Look verbirgt sich ein moderner Motor, der dynamische Beleuchtung, spektakuläre Partikeleffekte und befriedigend übertriebenes Blutvergießen das sorgt dafür, dass jede Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Prodeus fängt die rohe, kinetische Energie des Klassikers ein Sohn und nutzt dabei moderne Technik, um jeder Explosion und jedem Schrotflintenknall eine unglaubliche Wucht zu verleihen.

Die Kämpfe wirken intensiv und rhythmisch und bieten eine große Vielfalt an Gegnern, die unterschiedliche taktische Herangehensweisen erfordern. Mit einem integrierter Level-Editor und Community-Kartenbrowser… die Inhalte sind schier unerschöpflich.

Mein Fazit: Prodeus ist der ultimative Retro-Shooter der „neuen Schule“. Er sieht aus wie ein Klassiker und spielt sich traumhaft – und bietet das befriedigendste Gore-System im Boomer-Shooter-Genre.

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9. Projekt Warlock [Bester Indie-Shooter im Retro-Stil für die Babyboomer-Generation]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Genre Indie-Retro-FPS Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Durchschnittliche Spielzeit 6–9 Stunden Besondere Merkmale Zauberbasierte Kämpfe, dauerhafte Charakterverbesserungen, 38 einzigartige Waffen

Projekt Warlock ist eine stilvolle Hommage an die Anfänge des Boomer-Shooter-Genres, die die rasante Action von Hexen mit den rasanten Schießereien, wie man sie in Die besten Action-RPGs. Du schlüpfst in die Rolle eines mächtigen Magiers, der durch Zeit und Raum reist, um alles Böse auszurotten.

Der Clou dieses Top-Shooters für die Babyboomer-Generation ist ein ein umfangreiches RPG-Fortschrittssystem. Zwischen den Levels besuchst du eine Werkstatt, um deine Waffen zu verbessern oder neue Zaubersprüche zu erlernen, sodass du deinen „Warlock“ ganz an deinen bevorzugten Spielstil anpassen kannst.

Pro-Tipp Investieren Sie frühzeitig in die Erntemaschine Vorteil: Es erhöht die Anzahl der Munitionsfundstellen, und du kannst deine mächtigeren, manaintensiven Zauber bei Bosskämpfen häufiger einsetzen.

Die Pixel-Art-Optik ist beeindruckend, und die Kämpfe bleiben dank der aggressiven Gegner-KI und der begrenzten Anzahl an Leben eine Herausforderung.

Mein Fazit: Projekt Warlock ist ein kompakter, actiongeladener Shooter, der das Experimentieren durch seine cleveren Upgrade-Möglichkeiten für Waffen und Zaubersprüche belohnt.

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10. DOOM [Bester klassischer Shooter für die Babyboomer-Generation]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Stiftung FPS Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Evercade (2026) Erscheinungsjahr 1993 (Erweitertes Paket 2024) Urheber id Software, Bethesda Softworks, SoftBank Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden Besondere Merkmale Erkundung nichtlinearer Labyrinthe, der legendäre BFG-9000, bahnbrechende Bewegungsmechanik

Sohn ist der Wegbereiter, der die Grundlagen für die besten Boomer-Shooter und das gesamte Genre gelegt hat. Du schlüpfst in die Rolle eines einsamen Space Marines auf dem Mars, kämpfst dich durch Phobos und Deimos und stürzt dich schließlich in die Tiefen der Hölle, um eine dämonische Invasion aufzuhalten.

DiesRetro-Spiel Es fehlt ein Sprungknopf, was einen taktischen Fokus auf „Circle-Strafing“ und die Priorisierung der Waffen erfordert, wobei die Kettensäge zur Ressourcenverwaltung oder die Der große freundliche Riese 9000 zum Räumen von Räumen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenSohn als einer der besten Boomer-Shooter, da es nach wie vor der Maßstab für Leveldesign und Kampfrhythmus ist und damit beweist, dass perfekte Spielmechaniken nie aus der Mode kommen.

Aktuelle Veröffentlichungen auf der KEXMotor hinzufügen4K-Unterstützung, Online-Deathmatch und Integration von Community-Mods, was es unendlich oft spielbar macht. Egal, ob du einen Speedrun machst E1M1 oder beim Erkunden von von Fans erstellten „Megawads“ – sein Einfluss ist nach wie vor unübertroffen.

Mein Fazit: Sohn ist der unangefochtene König. Wer das Original nicht gespielt hat, hat die wahre Seele der besten Boomer-Shooter noch nicht erlebt.

★ Der beste klassische Shooter für die Boomer-Generation Child (2016) Bei Eneba einkaufen

11. Sohn II [Beste Fortsetzung eines klassischen Boomer-Shooters]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Stiftung FPS Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 1994 (Erweitertes Paket 2024) Urheber id Software, Nightdive Studios, Nerve Software, Torus Games, MachineWorks Northwest Durchschnittliche Spielzeit 7–9 Stunden Besondere Merkmale Die legendäre Super-Schrotflinte, doppelt so viele verschiedene Gegner, riesige, komplexe Karten.

DOOM II: Die Hölle auf Erden ist die rasante Erweiterung der bahnbrechenden Formel des Originals, die die dämonische Invasion auf die Erde bringt. Es ist nach wie vor ein Klassiker unter Die beliebtesten Ego-Shooter wegen seines größeren Umfangs und seines unerbittlichen Schwierigkeitsgrades.

Die größte Errungenschaft dieses Shooters für die Babyboomer-Generation ist die Einführung des Super-Schrotflinte, eine Waffe, die so befriedigend war, dass sie jahrzehntelang den Nahkampf prägte.

Pro-Tipp The Super-Schrotflinte ist dein bester Freund, aber vergiss nicht, dass Maschinengewehr um schnellere Gegner wie den Schmerz-Elementar oder den Cacodemon „festzunageln“.

DOOM II: Die Hölle auf Erden Außerdem wurde eine vielfältige Auswahl an Gegnern wie der Arch-Vile und der Mancubus hinzugefügt, die spezifische taktische Reaktionen erfordern. Zu den modernen Versionen gehören die Das Erbe des Rosts Episode, plattformübergreifendes Deathmatch und ein integrierter Mod-Browser.

Mein Fazit: DOOM II: Die Hölle auf Erden ist eine größere, gewagtere und anspruchsvollere Fortsetzung, die den „Tanz des Todes“ perfektioniert hat. Ein Muss für alle, denen das erste Spiel zu einfach war.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Echter 3D-Ego-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 1996 (überarbeitete Neuauflage 2021) Urheber id Software, Midway Games, Lobotomy Software, ClickBoom, 1AM Productions Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Besondere Merkmale Echte 3D-Vertikalität, der Schwerkraft trotzende Raketensprung, Lovecraft-inspiriertes Thema.

Erdbeben hat die Grenzen des Genres gesprengt und 2D-Sprites in eine vollständig dreidimensionale Welt aus Gothic-Horror und brutalistischer Architektur übertragen. Es gilt als Meilenstein der klassische Science-Fiction-Spiele, HandelDOOMs höllische Ausblicke für eine düstere, Lovecraftsche Atmosphäre.

Der legendäre Status des Spiels rührt daher, dass – bahnbrechende Bewegungsmechanik, insbesondere „Rocket Jumping“ und „Strafe-Jumping“, die diesen Ego-Shooter in ein rasantes Geschicklichkeitsspiel verwandelten. Die Kämpfe sind extrem intensiv und zeichnen sich durch projektilreiche Abläufe aus, die ständige Bewegung erfordern.

Pro-Tipp Meistern Sie dieRaketen-Sprung indem man springt und gleichzeitig auf den Boden schießt. Das kostet zwar Lebenspunkte, aber der dadurch gewonnene Höhenvorteil ist oft der Schlüssel zum Aufspüren der besten Geheimnisse.

The 2021 Verbesserte Neuauflage verleiht dem Ganzen einen modernen Schliff, darunter 4K-Unterstützung, Koop-Modus und brandneue Erweiterungen. Mit einer riesigen Modding-Szene und speziellen Wettkampfservern, Erdbeben Remais ist der ultimative Test für mechanisches Geschick.

Mein Fazit: Erdbeben ist ein revolutionäres Spiel, das der Welt die 3D-Bewegung nähergebracht hat. Es ist düster, anspruchsvoll und gilt nach wie vor als Maßstab für atmosphärische Arena-Kämpfe.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Shooter-Spielen für die Generation der Babyboomer

Sich im Wiederaufleben der besten Boomer-Shooter zurechtzufinden, kann überwältigend sein, doch wo man am besten einsteigt, hängt ganz davon ab, nach welcher Ära des Chaos man sich sehnt.

Möchtest du die grundlegenden Klassiker oder die ausgefeilte Intensität moderner Shooter-Hits der Boomer-Generation? Die Die besten Shooter für die Babyboomer-Generation für jedes Niveau etwas bieten:

Für den modernen Puristen → ABENDDÄMMERUNG . Es ist die perfekte Verbindung zwischen Alt und Neu und bietet Erdbeben-ähnliche Bewegungen und eine sich wandelnde Atmosphäre, die sich wie das ultimative moderne Retro-Erlebnis anfühlt.

. Es ist die perfekte Verbindung zwischen Alt und Neu und bietet Erdbeben-ähnliche Bewegungen und eine sich wandelnde Atmosphäre, die sich wie das ultimative moderne Retro-Erlebnis anfühlt. Für den Adrenalinjunkie → Turbo-Overkill . Wenn du deine Reflexe bis an die Grenzen bringen willst, bietet dieses Spiel die einfallsreichsten Bewegungsabläufe und die explosivste Kampfvielfalt, die derzeit auf dem Markt zu finden sind.

. Wenn du deine Reflexe bis an die Grenzen bringen willst, bietet dieses Spiel die einfallsreichsten Bewegungsabläufe und die explosivste Kampfvielfalt, die derzeit auf dem Markt zu finden sind. Für den „Geschichtsinteressierten“ → Sohn. Es gibt keinen besseren Ausgangspunkt als das Spiel, das die Regeln des Genres geprägt hat und eine Meisterleistung im Leveldesign darstellt, die bleibt auch im Jahr 2026 unübertroffen.

Ganz gleich, welchen Stil du bevorzugst – die Welt der Boomer-Shooter steckt voller rasanten Action und versteckter Überraschungen. Wähle dein Schlachtfeld, rüste dich mit deinem Lieblingsarsenal aus und mach dich bereit für ein Genre, das lebt von Geschwindigkeit, Geheimnissen und purem, ungefiltertem Chaos.

Häufig gestellte Fragen