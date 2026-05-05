Die 25 besten RTS-Spiele, die dir noch fehlen

Die besten RTS-Spiele sorgen seit Jahrzehnten für hitzige Debatten. Welches Spiel ist eigentlich das beste? Was macht ein RTS überhaupt zu einem RTS? Jeder hat seine Favoriten, aber es gibt eine Handvoll Klassiker und moderner Hits, bei denen sich fast alle Fans einig sind, dass sie zur Spitzenklasse gehören.

Was macht RTS-Spiele so fesselnd? Es geht darum, das Chaos in Echtzeit zu meistern. Man plant nicht nur Strategien – man Ressourcenverwaltung, Armeen in die Schlacht führenundImperien errichten ohne eine Sekunde zum Verschnaufen. Es ist gleichermaßen spannend und knifflig, und ehe man sich versieht, wird aus „nur noch einer Mission“ stundenlanger Spielspaß.

Egal, ob du dich für die Glanzzeiten der Retro-RTS begeisterst oder lieber auf raffinierte, moderne Kriegsführung stehst – diese Liste hat für jeden etwas zu bieten. Also schnapp dir dein Headset, bring deine APM auf Touren und tauchen wir ein in die besten Echtzeit-Strategiespiele, die je entwickelt wurden.

Our TEmpfehlungen für RTS-Spiele

Wenn es um Echtzeit-Strategiespiele geht, mangelt es nicht an legendären Titeln, von denen jeder seine ganz eigenen Spielmechaniken, strategische Tiefe und unvergessliche Erlebnisse bietet. Diese Spiele sind sowohl bei langjährigen Fans als auch bei Neulingen gleichermaßen beliebt. Hier sind nur einige unserer Favoriten:

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Die 25 besten RTS-Spiele

Echtzeit-Strategiespiele stellen deine taktischen Fähigkeiten auf die ultimative Probe. Ganz gleich, ob du ein erfahrener Veteran oder ein Neuling in diesem Genre bist – diese Liste der besten RTS-Spiele wird dich auf Trab halten und Lust auf mehr machen. Bist du bereit, einzutauchen? Dann lass uns einige der großartigsten RTS-Titel erkunden, die dich garantiert herausfordern und unterhalten werden.

1. Age of Empires II: Definitive Edition

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2019 Microsoft Windows, Xbox One und Series X/S

Ursprünglich veröffentlicht im 1999, Age of Empires II bleibt einer der beständigsten Klassiker im RTS-Genre, insbesondere dank seiner 2019 Remaster. Das Spiel verbindet eine reichhaltige historische Hintergrundgeschichte mit tiefgehendem strategischem Gameplay, bei dem die Beherrschung der „Mikro“-Taktiken für verschiedene Einheiten der Schlüssel zum Sieg ist.

Egal, ob du ein erfahrener Veteran bist, der die Nostalgie der Multiplayer-Kämpfe wieder aufleben lässt, oder ein Neuling, der in die detailreichen Kampagnen eintaucht, Age of Empires II bietet ein Erlebnis, in das man leicht einsteigen, das man aber nur schwer meistern kann. Das Definitive Edition bietet verbesserte Grafik, neue Kampagnen und Zivilisationen und sorgt so dafür, dass dieser RTS-Klassiker sowohl für alte als auch für neue Fans ein absolutes Muss bleibt.

2. Jahr 1800

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2019 Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Dieses Spiel verbindet auf meisterhafte Weise Stadtbau- und Echtzeit-Strategie-Elemente und fordert die Spieler heraus, ein Gleichgewicht zwischen Ressourcenmanagement und der Lösung komplexer Probleme zu finden sowie die Feinheiten der Diplomatie zu meistern.

Die Handlung spielt in der viktorianischen Zeit, Jahr 1800 entführt die Spieler in eine wunderschön detaillierte Welt, die die gesellschaftlichen Probleme jener Zeit widerspiegelt, wie beispielsweise Fabrikarbeit und städtisches Wachstum. Du musst deine Gebiete sorgfältig einteilen, um ein optimales Wachstum zu erzielen, und dich gleichzeitig mit rivalisierenden Fraktionen auseinandersetzen, die Seeschlachten provozieren könnten, um die Kontrolle über wertvolles Land zu erlangen. Befahre die Weltmeere, errichte eine blühende Adelsstadt und stelle dich den Herausforderungen der18. Jahrhundert in diesem äußerst fesselnden Echtzeit-Strategiespiel.

3. Age of Empires IV: Jubiläumsausgabe

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2021 Microsoft Windows, Xbox One und Series X/S

ObwohlAge of Empires 4 Auch wenn es vielleicht nicht denselben Beifall wie seine Vorgänger erhalten hat, verdient es sich mit seinen spannenden Spielmechaniken und historisch korrekten Kampagnen dennoch seinen Platz unter den besten Echtzeit-Strategiespielen.

Das Spiel fängt die Essenz groß angelegter Kriegsführung ein und fordert die Spieler heraus, ihre Armeen effizient zu führen, um ihre Feinde zu besiegen. Die mittelalterliche Ästhetik, ein Markenzeichen der Reihe, ist allgegenwärtig und verstärkt das Spielerlebnis noch weiter. Fans der Age of Empires Auf die Fans der Serie warten stundenlange spannende Spielspaß. Erleben Sie das weitläufige mittelalterliche Schlachtfeld und führen Sie Ihre Soldaten zum Sieg.

4. Hearts of Iron 4: Cadet Edition

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2016 Microsoft Windows, macOS

Ein Gigant des Grand-Strategy-Genres, Hearts of Iron 4 gilt zudem als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele, dank seiner fesselnden Erzählweise und seiner äußerst immersiven Spielmechanik, die die Spieler mitten in den Zweiten Weltkrieg versetzt.

Erschienen im2016Das Spiel hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren und besticht durch ein innovatives Gameplay, das zeitlos wirkt. In Echtzeit müssen die Spieler Diplomatie, groß angelegte Schlachten und sogar Spionage meistern, während sie sich gleichzeitig in den komplexen Verwicklungen der Multiplayer-Rivalitäten zurechtfinden müssen. Der immense Wiederspielwert garantiert unzählige Stunden fesselnden Spielspaßes. Übernimm das Kommando über eine große Nation und führe sie in einer der turbulentesten Epochen der Geschichte zum Triumph!

5. Starcraft: Remasteredd

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2017 Microsoft Windows, macOS

Ursprünglich veröffentlicht im 1998, StarCraft wurde schnell zu einem Meilenstein im RTS-Genre und zu einem Eckpfeiler der E-Sport-Szene. Mit seiner auf den ersten Blick einfachen Spielmechanik bietet das Spiel eine unglaublich lohnende Herausforderung, die die Spieler in ihren Bann zieht – ganz gleich, ob sie in die fesselnde Einzelspieler-Kampagne eintauchen oder in spannenden Multiplayer-Matches um den Sieg kämpfen.

The 2017 Die überarbeitete Ausgabe bot verbesserte Grafik und ein optimiertes Spielerlebnis, was sowohl nostalgische Veteranen als auch neue Spieler anzog. Sein Vermächtnis im E-Sport hat sich bis heute erhalten seit über 25 Jahren, und die kompetitive Multiplayer-Szene ist nach wie vor so spannend und intensiv wie eh und je. Tauche ein in diesen zeitlosen RTS-Klassiker und finde heraus, warum StarCraft ist nach wie vor ein Favorit bei Spielern weltweit.

6. Warcraft 3 (Gold Edition)

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2002 Microsoft Windows, macOS

Ein weiterer Meilenstein in der Welt der Echtzeit-Strategiespiele ist Warcraft 3, das eine Neuauflage erhielt in 2020. Das Spiel hat das RTS-Genre durch die Einführung von Heldeneinheiten revolutioniert – mächtige Charaktere, die das Spiel potenziell im Alleingang entscheiden können, wenn sie erfolgreich hochgelevelt werden.

Das Kernspielprinzip, das sich um vier unterschiedliche Fraktionen dreht, genießt nach wie vor hohes Ansehen, da die Spieler online immer noch problemlos Spiele finden können. Eines der Warcraft 3Eines der bedeutendsten Vermächtnisse des Spiels sind die von Nutzern erstellten Karten, die zur Entstehung des MOBA-Genre. Die benutzerdefinierte Karte Verteidigung der Uralten direkt inspiriert Dota 2, das bis heute zu den beliebtesten Spielen der Welt zählt. Ganz gleich, ob Sie in den Klassiker eintauchen Warcraft 3 Ob man nun das Spiel selbst erlebt oder seine benutzerdefinierten Karten erkundet – dieses Spiel fasziniert Spieler weltweit nach wie vor.

7. Stellaris

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2016 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Dank seiner einzigartigen Mischung aus 4X-Spielen und den sich ständig weiterentwickelnden, rasanten Echtzeit-Strategieelementen, Stellaris verdient es, als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele erwähnt zu werden. Erschienen im Jahr 2016, Stellaris hat eine Vielzahl von DLCs erhalten und wird kontinuierlich weiterentwickelt, was dem Spiel eine lange Lebensdauer bei seinen Spielern, insbesondere den Veteranen, sichert.

In diesem Spiel können Spieler entweder ein vorgewähltes galaktisches Imperium übernehmen oder ihre eigene Version einer galaktischen Zivilisation erschaffen. Es bietet eine Vielzahl von Spielstilen und Rollenspielmöglichkeiten, mit denen man noch tiefer in das Spiel eintauchen kann. Es ist ebenfalls erhältlich. Erobere die Galaxis und besiege galaktische Bedrohungen!

8. Command & Conquer: Red Alert 2

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2000 Microsoft Windows

Dank seines fesselnden, einzigartigen Gameplays und der 2D-Grafik, die auch heute noch überraschend gut aussieht, Command & Conquer: Red Alert 2 ist nach wie vor eines der besten Echtzeit-Strategiespiele. Das Ein-Ressourcen-System ist so einfach, dass sich Neulinge auf andere Aspekte des Spiels konzentrieren können, wie zum Beispiel das Ressourcenmanagement, das die Anzahl der Gebäude begrenzt, die sie errichten können, sowie die Feinsteuerung der Einheiten.

Darüber hinaus bietet das Spiel eine fesselnde Kampagne mit einer Handlung, die nostalgische Gefühle weckt Anfang der 2000er Jahre Atmosphäre, untermalt von kitschigen, aber unterhaltsamen Zwischensequenzen aus dem echten Leben mit Schauspielern und Spezialeffekten wie im Kino. Spiele entweder als Alliierte oder als Sowjetunion – du hast die Wahl.

9. Crusader Kings 3

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2020 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Entwickelt vonParadox Interactive, das gleiche Studio, das auch hinter Stellaris, Crusader Kings 3 bietet den Spielern die Möglichkeit, im Mittelalter zu herrschen und dabei interne Herausforderungen wie die königliche Politik mit externen Bedrohungen in Einklang zu bringen, während benachbarte Königreiche ständig nach einer Gelegenheit zum Angriff suchen.

Das einzigartige „Eigenschaften“-System ermöglicht es den Spielern, noch tiefer in das Spiel einzutauchen, da ihre Entscheidungen sich direkt auf den Spielverlauf auswirken und nicht nur narrative Ereignisse auslösen. Über die reichhaltige Hintergrundgeschichte hinaus haben die Entwickler einen eigenwilligen Ansatz für die Expansion durch Krieg entwickelt, der von den Spielern verlangt, einen gültigen „Casus Belli“ zu haben, bevor sie andere angreifen können. Schließe dich dem Kreuzzug an und gestalte dein eigenes Schicksal!

10. Total War: Rome II

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2013 Microsoft Windows, macOS

Wenn man über die besten Echtzeit-Strategiespiele spricht, kommt man nicht umhin, Total War: Rome II. Dieses Spiel hat für seine Vielzahl an epischen Schlachten und die erzählerischen Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen, breite Anerkennung gefunden.

Eines der herausragenden Merkmale ist das interne politische System, in dem die Spieler ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen müssen. Extreme Entscheidungen können den Ausschlag geben und die Handlung beeinflussen, was sich wiederum auf den Weg zum Anführer der gewählten Fraktion auswirkt.

Spieler, die strategische Tiefe schätzen, werden feststellen, dass Total War: Rome II sowohl herausfordernd als auch lohnend, besonders bei den Echtzeit-Kämpfen. Für alle, die den Aufstieg zur Macht im alten Rom erleben möchten, ist dieser Titel nach wie vor einer der besten Total War Spiele, die stundenlangen fesselnden taktischen Spielspaß bieten.

11. Company of Heroes 3

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2023 Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Vor dem historischen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs gelingt es dem Spiel, die oft vernachlässigten Kriegsschauplätze in Italien und Nordafrika mit Respekt darzustellen, wobei Spielablauf und Erzählung perfekt auf die Atmosphäre abgestimmt sind.

Die Multiplayer-Szene ist intensiv und wettbewerbsorientiert und stellt selbst für erfahrene RTS-Veteranen eine Herausforderung dar. Durch den Echtzeit-Kampfcharakter ist jede Entscheidung von entscheidender Bedeutung, doch das „Tactical Pause“-System ermöglicht es den Spielern, Aktionen mitten im Kampfgeschehen vorzuplanen. Stürze dich in den Kampf und führe deine Soldaten zum Sieg!

12. Frostpunk

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2018 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Das zentrale Thema von Frostpunk Im Mittelpunkt stehen schwierige Entscheidungen zwischen ethisch einwandfreien Maßnahmen, die der Wirtschaft schaden, und moralisch fragwürdigen, die der Gesellschaft langfristig zugutekommen. Das Spiel fordert die Spieler heraus, gesellschaftliche Probleme und Naturkatastrophen in Echtzeit zu bewältigen, und wird von Spielern, darunter auch erfahrenen RTS-Veteranen, hoch gelobt.

Mit seiner stimmungsvollen Steampunk-Ästhetik, dem anspruchsvollen Ressourcenmanagement und den emotional aufgeladenen Entscheidungen, Frostpunk zwingt die Spieler dazu, den schmalen Grat zwischen Moral und Überleben zu meistern. Diese Kombination aus Strategie und Erzählung sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis, das wärmstens zu empfehlen ist. Kämpfe um das Überleben deiner Kolonie und führe sie entweder zum Ruhm oder ins Verderben.

13. Rimworld

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2013 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Mit seinem einzigartigen 2D-Grafikstil und fesselndes Gameplay, RimWorld sichert sich seinen Platz als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele. Auch wenn manche darüber diskutieren mögen, ob bestimmte Entscheidungen im Spiel zu extrem sind, wird die Einbindung kontroverser Spielmechaniken, die moralische Dilemmata hervorrufen, zu einem zentralen Anziehungspunkt für die Spieler.

Die Verwaltung einer brandneuen Kolonie bei jedem Spielstart wird schnell zur Routine, doch die Spieler werden feststellen, dass das Spiel in puncto Schwierigkeitsgrad gnadenlos ist. Stelle deine Fähigkeiten im Koloniemanagement auf die Probe und finde heraus, wie lange du an deinen moralischen Grundsätzen festhalten kannst, bevor du gezwungen bist, davon abzuweichen.

14. A Total War Saga: TROY

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2020 Microsoft Windows, macOS

Als einer der herausragendsten Beiträge in der Total WarSelbstbehalt, Total War: TROY festigt mit seinen innovativen Spielmechaniken und seiner starken Erzählstruktur seinen Platz als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele. Die Spieler können sich bei den antiken griechischen Göttern beliebt machen, um deren Segen zu erlangen, der es ihnen ermöglicht, Heldentaten zu vollbringen und den Ausgang von Gefechten zu ihren Gunsten zu wenden.

Getreu der RTS-Tradition spielt das Ressourcenmanagement eine entscheidende Rolle, denn wenn man diesen Aspekt zugunsten anderer vernachlässigt, kann dies zum Untergang führen. Sichern Sie sich die Gunst der Götter und führen Sie Ihre Armeen in den epischen Schlachten des antiken Griechenlands zum Sieg.

15. Europa Universalis 4

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2013 Microsoft Windows, macOS

Entwickelt vom gleichen Entwickler wie Stellaris and Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 lässt die Frühe Neuzeit meisterhaft lebendig werden und bietet präzise Zeitachsen sowie detaillierte Darstellungen der Königreiche, um die Spieler in diese Epoche eintauchen zu lassen.

In Echtzeit stehen die Spieler vor der Herausforderung, ein Gebiet zu regieren, die diplomatischen Beziehungen zu den Nachbarn zu pflegen und unter begrenzten Ressourcen schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie den Schwerpunkt auf militärische oder wirtschaftliche Entwicklung legen. Mit seinen tiefgründigen, fesselnden Spielmechaniken und seinem reichhaltigen narrativen Design, Europa Universalis 4 verspricht ein Erlebnis, das die Spieler stundenlang fesseln wird. Erkunde, erobere, nutze und vernichte, während du dir deinen Weg zur Vorherrschaft bahnst.

16. Rise of Nations: Extended Edition

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2003 Microsoft Windows, macOS

Dank seiner Mischung aus Echtzeit-Strategie und rundenbasierten Elementen – ähnlich wie bei dem ZivilisationReihe – Rise of Nations: Extended Edition sticht als einzigartiges Spiel unter den Echtzeit-Strategiespielen hervor. Obwohl es bereits vor über einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde, stillt es nach wie vor das Verlangen der Spieler nach Ressourcenmanagement und dem Aufbau einer Nation in Echtzeit.

Das Spiel erstreckt sich von der Antike bis in die Moderne und bietet dynamische Erlebnisse, die eine treue Anhängerschaft unter erfahrenen Spielern hervorgebracht haben – die stets bereit sind, Neulinge und neue Herausforderer willkommen zu heißen. Führe deine Nation, entwickle dich im Laufe der Jahrhunderte weiter und besiege deine Feinde!

17. StarCraft II

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2010 Microsoft Windows, macOS

Die Fortsetzung des von Kritikern hochgelobten Starcraft übertraf alle Erwartungen und bot eine erstklassige Kombination aus fesselndem Gameplay und einer tiefgründigen, mitreißenden Geschichte. Vor über einem Jahrzehnt veröffentlicht, StarCraft II verfügt nach wie vor über eine lebendige Multiplayer-Community, die ein schnelles Matchmaking ermöglicht und die Wettkampfszene am Leben erhält.

Die lang erwartete Fortsetzung bietet drei Kampagnen und eine fesselnde Handlung, die es den Spielern ermöglicht, die epische Geschichte von Starcraft zu seinem spannenden Finale. Auch wenn eine weitere Fortsetzung derzeit nicht in Sicht ist, StarCraft II bleibt ein herausragender Titel, der perfekt zu seinem Vorgänger passt. Tauchen Sie ein in diese spannende Weltraumoper voller strategischer Herausforderungen und moralischer Dilemmata.

18. Warhammer 40.000: Dawn of War II (Master-Sammlung)

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2009 Microsoft Windows, macOS

Dieser Kulttitel gilt als wegweisendes Echtzeit-Strategiespiel, das innovative, auf Trupps basierende Taktiken mit einer fesselnden Geschichte verbindet. Im Gegensatz zu vielen anderen Echtzeit-Strategiespielen liegt der Schwerpunkt des Gameplays auf einem effizienten Einheitenmanagement und nicht auf dem traditionellen Sammeln von Ressourcen und dem Aufbau von Stützpunkten.

Die spannenden Szenarien und die fesselnde Handlung des Spiels versetzen die Spieler in einen galaktischen Konflikt gegen verschiedene Fraktionen, darunter auch weltraumfahrende Menschen. Mit seinen fesselnden Mehrspielermodi, Dawn of War II bietet Fans des RTS-Genres und echten Liebhabern des Warhammer 40.000-Universum. Führe deine Truppen in die Schlacht und kämpfe für die Ehre deiner Fraktion!

19. Hegemony III: Kampf der Uralten

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2015 Microsoft Windows

Mit seinem unverwechselbaren grafischen Stil, Hegemony III: Kampf der Uralten bietet eine fesselnde Mischung aus Großstrategie und RTS-Elementen und sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis, das die Komplexität der Kriegsführung in der Antike und der Reichsführung einfängt. Vor dem Hintergrund des klassischen Mittelmeerraums stellen sich die Spieler den Herausforderungen des Ressourcenmanagements, der territorialen Expansion und der Militärstrategie, während sie sich mit äußerst feindseligen Nachbarn auseinandersetzen müssen.

Das nahtlose Kartendesign des Spiels ermöglicht fließende Übergänge zwischen groß angelegter Planung und Echtzeitkämpfen und sorgt so für ein fesselndes und flüssiges Spielerlebnis. Als verstecktes Juwel für Liebhaber klassischer Echtzeit-Strategiespiele verbindet es historische Tiefe mit strategischer Flexibilität und ist damit ein absolutes Muss für Fans des Genres. Entdecke diese meisterhafte Mischung aus Echtzeit-Strategie und Großstrategiespiel und erschaffe dein eigenes antikes Reich.

20. Total War: Warhammer

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2016 Microsoft Windows, macOS

Fans derTotal WarReihe wird davon nicht enttäuscht sein Warhammer Titel, der die für die Serie typische strategische Tiefe mit der facettenreichen Fantasy-Geschichte der Warhammer Universum, das die Spieler in ein fantastisches Schlachtfeld eintauchen lässt.

Erschienen im2016Das Spiel verbindet auf nahtlose Weise legendäre Helden, mythische Einheiten und groß angelegte Schlachten mit Elementen der Echtzeit-Taktik und der rundenbasierten Strategie. Die Spieler können eine der vielen einzigartigen Fraktionen in der Warhammer Universum, wobei jedes seine eigenen Stärken und Herausforderungen bietet. Fans beider Reihen werden von der strategischen Komplexität des Spiels, der fesselnden Geschichte und der atemberaubenden Grafik begeistert sein. Führe deine Truppen zum Sieg und leite deine Armeen und Gefolgsleute meisterhaft!

21. Wargame: Roter Drache

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2014 Microsoft Windows, macOS

Als herausragendes Spiel im RTS-Genre, Wargame: Roter Drache verdient sich seinen Platz auf dieser Liste dank seiner fesselnden Einzelspieler-Kampagne und der Tiefe des Gameplays, die es den Spielern ermöglicht, mit einer Vielzahl von Strategien zu experimentieren. Der Mehrspielermodus trägt zusätzlich zu seiner Attraktivität bei und unterstützt Lobbys von bis zu 20 Spieler und in jeder Spielsitzung dynamische, chaotische Schlachtfelder zu erschaffen.

Mit seiner realistischen Darstellung militärischer Taktiken und detaillierten Schlachtfeldsimulationen zählt das Spiel zu den besten Echtzeit-Strategiespielen und bietet eine facettenreiche Darstellung der Konflikte zwischen westlichen Streitkräften und dem kommunistischen Block in ganz Asien. Befehlige riesige Trupps und erlebe die Intensität moderner Kriegsführung hautnah!

22. Ultimate General: Gettysburg

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2014 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Fast ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung im 2014, Ultimate General: Gettysburg fesselt die Spieler nach wie vor mit seinem fesselnden Gameplay und seiner auf den Amerikanischen Bürgerkrieg ausgerichteten Handlung. Obwohl der Spielumfang spezifischer ist als bei anderen historischen Echtzeit-Strategiespielen, bietet es eine detaillierte und realistische Darstellung der legendären Schlacht von Gettysburg. Die Spieler können entweder die Truppen der Union oder der Konföderierten befehligen und sich auf sorgfältig nachgebildeten Karten des historischen Schauplatzes in mehrtägige Schlachten stürzen.

Die innovative KI des Spiels, kombiniert mit realistischen Einheitenbewegungen und einem Moralsystem, macht es zu einem der besten Titel im RTS-Genre. Erlebe diesen entscheidenden Moment der Geschichte noch einmal und bestimme den Ausgang dieser berühmten Schlacht ganz nach deinen Vorstellungen!

23. Stronghold Crusader HD

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2008 Microsoft Windows

Trotz der scheinbar veralteten Grafik, Stronghold Crusader HD bleibt ein Highlight im RTS-Genre und bietet neben einer fesselnden historischen Darstellung der Kreuzzüge ein einzigartig anspruchsvolles Gameplay. Dank einer beeindruckenden KI werden die Spieler bis an ihre Grenzen getrieben, während sie in einer realistischen Darstellung der Kriegsführung brutale mittelalterliche Schlachten schlagen und Burgen belagern.

Das Spiel bietet über 100 Gefechtsmissionen, die jeweils ganz eigene taktische Herausforderungen bieten. Dank der tiefgehenden strategischen Elemente, der historischen Genauigkeit und der fesselnden Sandbox-Mechanik kommen die Spieler immer wieder zurück, um mehr zu erleben. Erlebe die Kreuzzüge und erobere Festungen mit unvergleichlicher Präzision und Strategie!

24. Oberbefehlshaber: Forged Alliance

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2007 Microsoft Windows

Erschienen im2007, Oberbefehlshaber: Forged Alliance bleibt ein unangefochtener Klassiker des RTS-Genres, der für sein groß angelegtes strategisches Gameplay und seine für die damalige Zeit überraschend fortschrittliche KI gefeiert wird. Das Spiel verfeinert die Spielmechanik seines Vorgängers und bietet weitläufige Schlachtfelder, auf denen die Spieler riesige Armeen zu Lande, zu Wasser und in der Luft befehligen und so dynamische Gefechte inszenieren, die sich über die gesamte Karte erstrecken.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Ressourcenmanagement und taktische Tiefe, was ihm eine treue Anhängerschaft unter RTS-Fans beschert hat. Sein innovatives Steuerungssystem und seine einzigartige strategische Ebene heben es von anderen Titeln des Genres ab. Stelle deine Fähigkeiten auf die Probe und meistere die strategische Tiefe dieses legendären RTS-Meisterwerks!

25. Dune: Spice Wars

Erscheinungsjahr Erhältlich bei 2022 Microsoft Windows, Xbox Series X/S

Angesiedelt im facettenreichen Fantasy-Universum von DünenDas Spiel verbindet traditionelle RTS-Mechaniken mit 4X-Elementen und bietet so ein fesselndes und packendes Spielerlebnis, in dem du eine von sechs Fraktionen anführen kannst, die im Machtvakuum auf Arrakis um die Vorherrschaft ringen.

Das Spiel legt den Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und besticht zudem durch seinen Fokus auf militärische Taktik und Diplomatie. Die einzigartige Fantasy-Welt ermöglicht es den Spielern, über ihre Konten den CHOAM-Markt zu nutzen, wodurch sie einen ganz besonderen „wirtschaftlichen Sieg“ anstreben können – sogar in Multiplayer-Partien. Erlebe den Konflikt hautnah und kämpfe um den Sieg in den Spice Wars!

Was sind RTS-Spiele? Ein kurzer Überblick

Echtzeit-Strategiespiele (RTS) sind ein Eckpfeiler der Gaming-Welt, die bis in die früheste Generation der Videospiele zurückreicht. In einem Echtzeit-Strategiespiel beginnen die Spieler mit einer Reihe von Einheiten und einer Basis, bauen ihre Streitkräfte nach und nach auf und kämpfen in Echtzeit gegen andere Spieler um die Kontrolle über die Karte. Der Höhepunkt des Spiels sind strategische Schlachten, die über den Sieger entscheiden, oft basierend auf Ressourcenmanagement,TaktikenundEinheitssteuerung.

Die meisten Echtzeit-Strategiespiele zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Grundlagen . Von Beginn an müssen die Spieler ihre Basis errichten und ausbauen, was den Ausgang des Spiels erheblich beeinflussen kann. Eine schlechte Planung der Basis kann zu einer frühen Niederlage führen, während ein kluger Aufbau den Weg zum Sieg ebnen kann.

. Von Beginn an müssen die Spieler ihre Basis errichten und ausbauen, was den Ausgang des Spiels erheblich beeinflussen kann. Eine schlechte Planung der Basis kann zu einer frühen Niederlage führen, während ein kluger Aufbau den Weg zum Sieg ebnen kann. Ressourcenmanagement . In Echtzeit-Strategiespielen stehen den Spielern in der Regel begrenzte Ressourcen zur Verfügung, die sie sammeln und klug verwalten müssen. Der effiziente Einsatz dieser Ressourcen (sei es für den Ausbau von Stützpunkten oder den Bau von Einheiten) ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

. In Echtzeit-Strategiespielen stehen den Spielern in der Regel begrenzte Ressourcen zur Verfügung, die sie sammeln und klug verwalten müssen. Der effiziente Einsatz dieser Ressourcen (sei es für den Ausbau von Stützpunkten oder den Bau von Einheiten) ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Strategie : Die Spieler müssen im richtigen Moment die richtigen Strategien wählen. Manche entscheiden sich vielleicht für einen massiven Angriff im späteren Spielverlauf, während andere einen frühen Vorstoß bevorzugen, wie den berüchtigten „Zerg Rush“ in Starcraft.

: Die Spieler müssen im richtigen Moment die richtigen Strategien wählen. Manche entscheiden sich vielleicht für einen massiven Angriff im späteren Spielverlauf, während andere einen frühen Vorstoß bevorzugen, wie den berüchtigten „Zerg Rush“ in Starcraft. Abteilungsleitung: Die Beherrschung der Einheitenführung – oder „Mikromanagement“ – ist das, was Echtzeit-Strategiespiele wirklich auszeichnet. Das Wissen, wie man die Stärken und Schwächen jeder Einheit nutzt, kann den Ausgang einer Schlacht entscheiden und es Spielern mit schwächeren Ressourcen ermöglichen, diejenigen zu übertrumpfen, die zwar über eine stärkere Wirtschaft verfügen, ihre Einheiten jedoch weniger geschickt einsetzen.

Kurz gesagt: In Echtzeit-Strategiespielen müssen die Spieler sich schnell etwas einfallen lassen, verschiedene Aspekte des Spiels gleichzeitig bearbeitenund mit unvorhersehbaren Situationen umgehen in Echtzeit.

Was man bei der Auswahl eines Echtzeit-Strategiespiels beachten sollte?

Im Gegensatz zu rundenbasierten Strategiespielen (TBS), bei denen die Spieler Zeit haben, vorauszuplanen, erfordern RTS-Spiele volle und ungeteilte Aufmerksamkeit, da sie in Echtzeit ablaufen – oft mit Entscheidungen, die innerhalb von Sekundenbruchteilen getroffen werden müssen und über Sieg oder Niederlage entscheiden können. In diesem rasanten Genre,Zeitpunkt, schnelles ReagierenundAnpassungsfähigkeitsind entscheidend.

Während viele Echtzeit-Strategiespiele in ihren Mehrspieler-Modi glänzen – spannende Wettkämpfe bieten – einige der besten bieten zudem fesselnde Einzelspieler-Kampagnen mit fesselnden Geschichten und immersiven Welten. Jedes RTS-Spiel verfügt über seine eigenen, einzigartigen Spielmechaniken, sodass kein Spielerlebnis dem anderen gleicht. Ganz gleich, ob du ein erfahrener Stratege oder ein absoluter Neuling bist – der Einstieg in ein RTS stellt dich vor Herausforderungen und belohnt dich, sobald du seine Feinheiten gemeistert hast.

So haben wir die besten RTS-Spiele ausgewählt

Die besten RTS-Spiele auf dieser Liste wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt:

Spielmechanik . Das ideale Echtzeit-Strategiespiel schafft einen Ausgleich zwischen Komplexität und Zugänglichkeit. Zu komplexe Spiele können Spieler verärgern, während zu einfache Spiele möglicherweise keine Herausforderung darstellen. Die besten Echtzeit-Strategiespiele verbinden eine steile Lernkurve mit fesselndem Gameplay, das die Spieler bei der Stange hält.

. Das ideale Echtzeit-Strategiespiel schafft einen Ausgleich zwischen Komplexität und Zugänglichkeit. Zu komplexe Spiele können Spieler verärgern, während zu einfache Spiele möglicherweise keine Herausforderung darstellen. Die besten Echtzeit-Strategiespiele verbinden eine steile Lernkurve mit fesselndem Gameplay, das die Spieler bei der Stange hält. Strategische Durchführbarkeit . Im Laufe der Zeit entwickeln sich bestimmte Strategien zum „Meta“ – also zu den optimalsten Spielweisen. Ein vielfältiges und sich ständig wandelndes Meta ist einer der wichtigsten Faktoren für die Langlebigkeit eines Echtzeit-Strategiespiels, da es das Gameplay frisch und spannend hält. Die besten Echtzeit-Strategiespiele bieten eine Vielzahl tragfähiger Strategien, sodass den Spielern für jedes Match zahlreiche Herangehensweisen zur Verfügung stehen.

. Im Laufe der Zeit entwickeln sich bestimmte Strategien zum „Meta“ – also zu den optimalsten Spielweisen. Ein vielfältiges und sich ständig wandelndes Meta ist einer der wichtigsten Faktoren für die Langlebigkeit eines Echtzeit-Strategiespiels, da es das Gameplay frisch und spannend hält. Die besten Echtzeit-Strategiespiele bieten eine Vielzahl tragfähiger Strategien, sodass den Spielern für jedes Match zahlreiche Herangehensweisen zur Verfügung stehen. Beeindruckende Grafik. Auch wenn einige der älteren RTS-Titel mittlerweile etwas in die Jahre gekommen sind, hat ihr unverwechselbarer Grafikstil dazu beigetragen, dass sie bei den Fans nach wie vor zu den absoluten Favoriten zählen und auch Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung noch immer beliebt sind. Neuere RTS-Spiele hingegen bieten atemberaubende Grafiken, die das Spielerlebnis bereichern und die Spieler noch tiefer in ihre virtuellen Welten eintauchen lassen.

Die Entwicklung der Echtzeit-Strategiespiele im Laufe der Jahre

Über die Ursprünge des Echtzeit-Strategie-Genres (RTS) wird oft diskutiert, doch es ist allgemein anerkannt, dass Dune II (1992) legte den Grundstein für das, was als das „erste echte Echtzeit-Strategiespiel“ gilt. Das Spiel führte zentrale Spielmechaniken ein, die das Genre prägen, wie den Aufbau von Stützpunkten, das Sammeln von Ressourcen und die Steuerung von Einheiten in Echtzeit. Diese Konzepte wurden durch Spiele wie Warcraft: Orks & Menschen (1994) undCommand & Conquer (1995), die beide die Anziehungskraft des Genres erweiterten und seinen Platz in der Spielegeschichte festigten.

Mit dem technologischen Fortschritt entwickelte sich auch das RTS-Genre weiter. Die Grafik wurde zu einem wichtigen Verkaufsargument, das neue Spieler anzog und die Entwickler dazu veranlasste, der Optik Vorrang einzuräumen. Der Übergang zu 3D Grafiken, wie man sie aus Spielen wie Oberbefehlshaber (2007), verlieh dem Kampf- und Kartendesign mehr Tiefe und Komplexität.

Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Netzwerkinfrastruktur haben das Genre ebenfalls verändert, indem sie ein ausgefeilteres Gameplay ermöglichten und das Multiplayer-Erlebnis verbesserten. Im Laufe seiner Entwicklung war das RTS-Genre stets bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen fesselndem Gameplay und technologischen Fortschritten herzustellen, um seine Relevanz und Attraktivität zu bewahren.

Warum RTS-Spiele strategisch denkende Menschen ansprechen

Diese Spiele vereinen schnelle Entscheidungsfindung, sorgfältige Planung und die Fähigkeit, sich spontan anzupassen. Sie sind wie ein rasantes Rätsel, bei dem jeder Zug zählt – und sich die Lage ständig ändert. Für alle, die geistige Herausforderungen lieben, ist der Reiz, langfristige Ziele mit unmittelbaren Bedürfnissen in Einklang zu bringen, kaum zu widerstehen.

Was das Genre noch reizvoller macht, ist das ständige Multitasking. Die Spieler müssen Ressourcen verwalten, Armeen aufstellen und ihr Territorium verteidigen, während sie gleichzeitig die Züge ihres Gegners im Auge behalten – und das alles gleichzeitig. Dieser heikle Balanceakt fühlt sich lohnend an, wenn alles zusammenpasst, so als würde man unter Druck einen Plan perfekt umsetzen.

Für strategisch denkende Menschen sind RTS-Spiele mehr als nur Unterhaltung – sie bieten die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität in der Hitze des Gefechts unter Beweis zu stellen.

Tipps für den Einstieg in Echtzeit-Strategiespiele

Der Einstieg in Echtzeit-Strategiespiele kann eine Herausforderung sein, ist aber definitiv machbar. Der Schlüssel liegt darin, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren, angefangen bei den Tastenkombinationen. Das Erlernen der Tastenkombinationen des Spiels kann die Verwaltung der Einheiten und die Basisabläufe erheblich beschleunigen – beides wichtige Aspekte des Echtzeit-Strategiespiels. Achte auf die Verteilung der Ressourcen, denn die Produktion zu vieler Einheiten ohne soliden Plan kann zu Engpässen und zum Scheitern führen.

Das Durchspielen der Story-Kampagne ist eine gute Möglichkeit, sich mit dem Spiel vertraut zu machen. Dabei wirst du oft schrittweise an die Spielmechaniken herangeführt, sodass du dich langsam daran gewöhnen kannst. Sobald du die Grundlagen beherrschst, bieten Multiplayer-Matches eine hervorragende Gelegenheit, zu üben und von menschlichen Gegnern zu lernen.

Häufig gestellte Fragen

Inwiefern unterscheidet sich RTS von rundenbasierten Strategiespielen?

Bei Echtzeit-Strategiespielen müssen die Spieler in Echtzeit Entscheidungen treffen und Einheiten steuern, während sie bei rundenbasierten Strategiespielen die Möglichkeit haben, das Spiel anzuhalten und ihre Züge zu planen. Das schnellere Tempo von Echtzeit-Strategiespielen sorgt für ein dynamischeres und spannenderes Spielerlebnis für alle, die gerne schnell denken.

Welche beliebten Subgenres gibt es bei Echtzeit-Strategiespielen?

Zu den beliebten RTS-Subgenres gehören beispielsweise der Aufbau von Stützpunkten wie Command & Conquer, 4-mal so vielStellaris, im MOBA-StilDota 2und Echtzeit-Taktiken wie die Total War Reihe. Jede bietet einzigartige Spielelemente und strategische Herausforderungen.

Sind RTS-Spiele hauptsächlich Einzelspieler- oder Mehrspielerspiele?

Meistens beides. Viele RTS-Titel bieten auch einen kompetitiven Mehrspielermodus, was dazu beiträgt, große, aktive Spielergemeinschaften aufzubauen.

Können Anfänger Spaß an RTS-Spielen haben, oder sind diese zu komplex?

Ja, auch Anfänger können Spaß an RTS-Spielen haben! Viele Titel bieten einsteigerfreundliche Modi und Einführungskampagnen, die es neuen Spielern erleichtern, die Grundlagen zu erlernen und ihre Fähigkeiten nach und nach zu verbessern.