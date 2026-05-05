Die 10 besten Retro-Spiele: Spannende Klassiker aus der Vergangenheit im Jahr 2026

Die besten Retro-Spiele haben es immer noch drauf, uns in ihren Bann zu ziehen – trotz all der modernen Titel, die es heute gibt. Ihre Einfachheit, ihre Herausforderung und ihr Charme haben einfach etwas an sich, das nie an Reiz verliert.

Von den pixeligen Klassikern der 80er und 90er Jahre bis hin zu neueren Remakes, die den Originalen treu bleiben – diese Spiele erinnern mich daran, wie sich die Branche zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Es geht dabei auch nicht nur um Nostalgie. Viele davon machen auch heute noch richtig Spaß.

Egal, ob du alte Lieblingsspiele noch einmal spielen oder sie zum ersten Mal ausprobieren möchtest – diese Liste enthält 10 der besten Retro-Spiele und ihre modernen Versionen, die meiner Meinung nach absolut lohnenswert sind.

Unsere Top-Auswahl an Retro-Spielen

Zwar haben sich alle Retro-Spiele auf dieser Liste durch ihre Rolle in der Videospielgeschichte einen Namen gemacht, doch einige verdienen eine besondere Erwähnung:

Pac-Man(1980–2016) – In einem Labyrinth Pellets zu sammeln, während man vor Geistern flieht, ist ein einfacher, fesselnder Spaß für wirklich jeden. Die Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit (1991) – DiesZelda Das Spiel ist ein Paradebeispiel dafür, was diese Spielereihe so großartig macht. Super Mario World (1991) – DiesSNES Der Starttitel hat alles auf ein neues Niveau gehoben NES Die Mario-Spiele haben genau das getan und die Perfektion des Plattformspiels neu definiert.

Auch wenn dies die Crème de la Crème dieser Liste sind, scrollt ruhig weiter, um die vollständige Liste der Retro-Spiele sowie weitere historische Anekdoten und tolle Angebote zu entdecken.

Die 10 besten Retro-Spiele, die auch heute noch überzeugen

Es war nicht einfach, aus einer riesigen Auswahl an Klassikern eine Liste der besten Retro-Spiele zusammenzustellen. Ich habe mir mehr als nur Popularität und Nostalgie, unter Berücksichtigung dessen, wie gut sich die einzelnen Titel auch heute noch spielen lassen, ihres Einflusses auf die Branche und ihrer Rezeption im Laufe der Zeit.

Einige dieser Spiele haben moderne Neuauflagen erhalten, die dazu beigetragen haben, dass sie nicht an Aktualität verloren haben, während andere allein aufgrund ihres Designs zeitlos geblieben sind.

Kommen wir nun zu den Empfehlungen. Wie viele dieser Klassiker hast du schon gespielt?

1. Pac-Man [Das Arcade-Symbol, mit dem alles begann]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Arcade (Original), zu viele, um sie alle aufzuzählen Erscheinungsjahr 1980 / 2016 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit Variable

An erster Stelle dieser Liste steht ein Spiel, das sogar noch vor Marios Debüt erschien: Pac-Man. Dieses Spiel war ein riesiger kommerzieller Erfolg (mit über €14 Milliarden erwirtschaftet 2016), und der namensgebende gelbe Ball ist heute einer der Bandai Namcoist aus der Spieleszene nicht mehr wegzudenken und steht regelmäßig auf der Liste der besten Spiele aller Zeiten.

Du steuerst Pac-Man, der sich durch ein Labyrinth bewegen und alle Kügelchen auffressen muss. Dabei wirst du von 4 Geister (Blinky, Pinky, Inky und Clyde), die sich jeweils zufällig bewegen, aber auf höheren Schwierigkeitsstufen werden sie viel schneller und versuchen, deine Züge zu unterbinden oder ihnen zuvorzukommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kurz, knackig und immer herausfordernd – das Original PAC-MAN schafft es, eine einfache Aufgabe in einen unglaublich fesselnden Spielablauf zu verwandeln und daraus ein weltweites Phänomen zu machen.

Pac-ManDer Erfolg des Spiels beruhte sowohl auf seinem fesselnden Gameplay als auch darauf, dass es darauf ausgelegt war, möglichst viele Spieler anzusprechen. Der Chefdesigner Toru Iwatani wollte ein Spiel entwickeln, das Frauen und Kinder anspricht – im Gegensatz zu den eher maskulinen Spielen jener Zeit. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Selbst heute noch,Pac-ManSein Vermächtnis ist nach wie vor stark. Während Namcohaben sich an verschiedenen Genres wie Plattform- und Actionspielen versucht Pac-Man Was Spiele angeht, geht nichts über das Original. Das Gameplay ist auch heute noch unglaublich stark, wie man an 2016’s PAC-MAN 256, eine endlose Variante des Klassikers Pac-Man.

Mein Fazit:Das OriginalPAC-MAN verkörpert das einfache, aber äußerst fesselnde Spieldesign, das die Anfang der 80er Jahre, und es lohnt sich auch heute noch sehr, es zu spielen.

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2. Die Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit [Der Maßstab für Abenteuerspiele]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen SNES Erscheinungsjahr 1991 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden

Die Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit ist ein Titel, mit dem ich eine lange Geschichte habe, aber kurz gesagt hat er meine 8-jährige Spielzeit. Vor allem, weil mein Lösungsweg darin bestand, mit dem Kopf gegen die metaphorische Wand zu rennen, bis endlich etwas funktionierte. Mein kindlicher Verstand konnte einfach nicht begreifen, wie das Prinzip der Parallelwelten funktionierte.

In diesem bahnbrechenden Action-Adventure-Videospiel begibt sich Link erneut auf eine Mission, um Hyrule vor dem bösen Ganon zu retten. Dazu musst du zwischen zwei Welten hin- und herspringen: der hellen und fröhlichen Lichtwelt und der düsteren, wahnsinnigen Dunkelwelt. Darüber hinaus machten die vielschichtigen Dungeons und eine noch fesselndere Geschichte dieses Spiel zu einem wahrhaft bemerkenswerten Erlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Verbindung zur Vergangenheit ist ein Titel, der zu Recht als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Mit einer fesselnden Geschichte, hervorragendem Gameplay und einer faszinierenden Welt, die dazu einlädt, immer noch ein bisschen mehr zu erkunden, fiel es (und fällt es immer noch) schwer, dieses Spiel aus der Hand zu legen.

Da es erst das dritte Spiel der Reihe ist, Eine Verbindung zur Vergangenheit war damals auf dem neuesten Stand der Technik SNES, was bedeutet, dass die Spieler zum ersten Mal Links Abenteuer in 16-Bit. Klar, heute sieht das vielleicht nicht nach viel aus, aber damals war es einfach umwerfend, Links Sprite ohne Pixel zu sehen.

Mein Fazit:Eine Verbindung zur Vergangenheit ist auch heute noch ein unglaubliches Spiel. Wenn du nach einem Einstieg in Retro-Spiele suchst, ist dies ein Titel, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde.

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3. Super Mario World [Plattformspiel-Perfektion auf dem SNES]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen SNES, Game Boy Advance Erscheinungsjahr 1991 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden

Man kann nicht über Retro-Spiele sprechen, ohne dabei auf die Super Mario Serie. Ganz gleich, wie man heute zu Nintendo steht, bleibt doch die Tatsache bestehen, dass Mario die Videospielbranche nach dem katastrophalen Einbruch von 1983.

Super Mario World war der erste Vorstoß der Serie auf die SNESsowie ein Starttitel, was bedeutete, dass der Druck groß war, einen starken Eindruck zu hinterlassen. Und was für ein Eindruck das war – mit seinem gewaltigen kreativen Sprung, der fließende Farben, ein farbenfrohes Design und die Einführung von Yoshi kombinierte, und eine absolut riesige Welt, die vor Geheimnissen nur so strotzt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zwar ist jedeMario Das Spiel läuft im Grunde genommen immer gleich ab: Man springt sich durch die Level und muss zu Bowsers oder Prinzessin Peachs Schloss gelangen, Super Mario World hat all das mit seiner Grafik, neuen Spielmechaniken und einem einprägsamen Leveldesign noch einmal auf ein neues Niveau gehoben.

Wie beiEine Verbindung zur Vergangenheit, Super Mario World war nicht nur ein Riesenerfolg, sondern setzte auch Maßstäbe für die weitere Entwicklung der Reihe. Auch wenn es heute (selbst auf modernen Konsolen) im Großen und Ganzen noch immer dasselbe Spiel ist wie damals, ist jedes Mario Das Spiel baut auf seinen Vorgängern auf, und dank seines ausgefeilten Designs wird es nie langweilig.

Mein Fazit:Super Mario WorldDas vertraute und doch frische Gameplay sowie die einprägsamen Levels machen es zu einer hervorragenden Wahl für alle, die Retro-Spiele spielen möchten.

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4. Tetris [Das ultimative Retro-Puzzlespiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen DOS, zu viele, um sie alle aufzuzählen Erscheinungsjahr 1985 Urheber Alexey Pajitnov Durchschnittliche Spielzeit Variable

Als Nächstes kommtTetris, ein Spiel, das eigentlich hätte floppen müssen. Man bedenke: Es erschien im Jahr 1985 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges vom russischen Entwickler Alexey Pajitnov. Trotzdem, Tetris war einfach so verdammt gut, dass es alle geopolitischen Grenzen überwunden hat und entwickelte sich zu einem der größten Namen in der Gaming-Welt.

Auf dem Papier,Tetris ist einein nettes kleines Rätselspiel Es geht darum, Blöcke zu stapeln, die vom Himmel fallen. Wenn man sie in einer Reihe anordnet, verschwinden sie, aber sobald sie eine bestimmte Höhe erreichen, hat man verloren. Es ist sehr zen-artig und irgendwie hypnotisch, wirklich … bis man die höheren Level erreicht; ab da muss man blitzschnelle Berechnungen anstellen und jede Menge improvisieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben TetrisDie Faszination des Spiels liegt in der perfekten Mischung aus Herausforderung und Spielspaß, wodurch ein Spiel entsteht, das leicht zu erlernen, aber wahnsinnig schwer zu meistern ist.

Während die meisten Spiele auf dieser Liste einen klaren Weg zur Modernisierung vor sich hatten, ist es schwer, Perfektion noch zu übertreffen. Daher konzentrieren sich die modernen Spiele der Reihe darauf, neue Komfortfunktionen hinzuzufügen, wie zum Beispiel den Mehrspielermodus mit Freunden oder zufälligen Mitspielern oder verschiedene Schwierigkeitsgrade.

Mein Fazit:Tetris ist ein zeitloser Klassiker, der mit seinem auf den ersten Blick so einfachen Spielprinzip auch moderne Spieler begeistern wird.

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5. Sonic der Igel 2 [Geschwindigkeit, Stil und Retro-Flair pur]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Sega Genesis Erscheinungsjahr 1992 / 2011 Urheber Mischen Durchschnittliche Spielzeit ca. 3 Stunden

Mario war zweifellos ein Riesenerfolg, doch einigen Entwicklern wurde etwas Wichtiges klar: Mario war zu familienfreundlich. Um daraus Kapital zu schlagen, schufen die Spieleentwickler Yuji Naka und Naoto Ohshima Sonic, einen temperamentvollen blauen Igel, der in jeder erdenklichen Hinsicht cooler war als Mario.

Als direkter Konkurrent von Mario,Sonic der Igel wollte seinen Rivalen nicht nur in Sachen Haltung, sondern auch im Gameplay übertrumpfen. Obwohl es sich bei beiden Reihen um Plattformspiele handelt, ist jedes der tolle Sonic-Spiele zeichnet sich aus durch blitzschnelles und unglaublich dynamisches Gameplay, das meiner Meinung nach ab Sonic der Igel 2.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sonic der Igel war vielleicht DAS entscheidende Genesis Ein Titel, der eine Figur als echte Bedrohung für Marios Vorherrschaft etablierte. Doch obwohl sie Mario direkt um die Krone herausforderten, boten die Sonic-Spiele einen neuen und unterhaltsamen Ansatz für das Plattformspiel-Genre.

Zwar wurde der technologische Vorsprung durch die Veröffentlichung des SNES in 1991, Sonic hat sich erfolgreich eine eigene Nische geschaffen und trug maßgeblich dazu bei, dass Sega in den 16-Bit-Konsolenkriege. Heutzutage tritt er eher als Gaststar in anderen Spielen auf, doch kaum jemand wird bestreiten, wie sehr er und seine Spiele sich damals von der Masse abhoben.

Noch etwas möchte ich anmerken: Obwohl viele Sonic-Spiele über die Sonic Origins Sammlung ist es möglich, einzelne Sonic-Titel zu erwerben. Auch diese Titel wurden alle aus dem Sortiment genommen, was bedeutet, dass ein einzelner Sonic der Igel 2 Der Schlüssel ist in der Tat ein sehr seltener Gegenstand.

Mein Fazit:Mit seinem rasanten, dynamischen Gameplay als perfekter Gegenpol zu anderen Spielen, Sonic der Igel war ein Meilenstein in der Gaming-Branche und zeigte den Spielern, wie sich die Branche weiterentwickeln könnte.

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6. GoldenEye 007 [Die Geburtsstunde des Multiplayer-Modus bei Konsolen-Ego-Shootern]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen N64 Erscheinungsjahr 1997 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Variable

Wenn Sie noch nie ein N64 Controller – schau dir doch mal einen an. Stell dir nun vor, du würdest dieses klobige Ding benutzen, um einen Ego-Shooter zu spielen. Und trotzdem würden sich die Leute bereitwillig damit abfinden, es zu benutzen. So gut ist es einfach GoldenEye 007 war.

GoldenEye orientiert sich an der Handlung des gleichnamigen James-Bond-Films. Dieser Ego-Shooter verband Action mit Stealth-Elementen, um das ultimative Spionagefilm-Erlebnis zu bieten. Das hat zwar Spaß gemacht, war aber GoldenEye’s der Multiplayer-Deathmatch-Modus, der dem Spiel zu legendärem Status verhalf und machte es zu einem gesellschaftlichen und technischen Meilenstein.

Warum wir uns dafür entschieden haben GoldenEye macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern es hat die Branche auf den Kopf gestellt, indem es zeigte, dass Shooter nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Konsolen erfolgreich sein können. Dies ebnete den Weg für Konsolenentwickler, neue Wege zu beschreiten und sich nicht mehr nur auf Genres wie Plattformspiele oder Kart-Rennspiele zu beschränken.

Während das Original GoldenEye war zwar nicht ohne Mängel, doch sein Erfolg ist nicht zu unterschätzen. Und ja, der FPS-Kampf hat sich außerhalb von GoldenEye, aber man kann nicht leugnen, GoldenEye… und wie wichtig es für die Förderung plattformübergreifender Shooter ist, aber auch, wie viel Spaß es macht.

Mein Fazit:GoldenEye 007 hat FPS-Spiele durch seine rasante Action und seinen unglaublich unterhaltsamen Mehrspielermodus revolutioniert.

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7. Final Fantasy VI [Episches Retro-Storytelling in Pixelform]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen (Original) SNES, (Moderne) PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 1994 / 2015 Urheber Quadrat Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden

Glaub mir: Es war schwer, sich für nur eine zu entscheiden Final Fantasy Titel für diese Liste. Da wir uns aber für den Retro-Stil entschieden haben, habe ich beschlossen, mich ein wenig von dem allseits beliebten Final Fantasy VII und etwas Licht auf das Letzte werfen 2D Titel:Final Fantasy VIJa, Kefka hat bei dieser Entscheidung eine große Rolle gespielt.

Im Gegensatz zu anderenFinal Fantasy Unter all den Titeln sticht dieser in der Reihe besonders hervor, weil er eine deutlich düsterere Atmosphäre und ernstere Themen (wie Tyrannei, Aufstände, Wettrüsten und potenziell weltvernichtende Waffen) im Vergleich zu früheren Spielen der Reihe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy VIDie düsterere Welt des Spiels verlieh ihm umso mehr emotionale Wucht. Darüber hinaus lässt es in puncto Präsentation nichts zu wünschen übrig: Die großartige Besetzung, die opernhafte Musik und der unglaublich einprägsame Bösewicht machen es zu einem wahrhaft unvergesslichen JRPG.

Dieser grundlegende Paradigmenwechsel in Ton und Handlung hat sich enorm ausgezahlt, und viele sind sich einig, dass VI ist eines dergrößte Final FantasySpiele aller Zeiten – eine Ansicht, der ich voll und ganz zustimme. Auch wenn jeder Final Fantasy „Title“ ist ein großartiges JRPG, es hat einfach etwas Besonderes an sich VI, mit seiner düsteren Kulisse, seiner epischen Erzählweise und seiner makellosen Umsetzung.

Mein Fazit:Wer Retro-Spiele spielen möchte, sollte sich einmal eingehend mit der Final Fantasy Reihe undFinal Fantasy VI ist ein fantastischer Ausgangspunkt.

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8. Sohn [Das Retro-Spiel, das ein Genre geprägt hat]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen (Neustart) PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series One Erscheinungsjahr (Original) 1993 / 2017, (Neustart) 2016 Urheber (Original) id Software, (Neustart) id Software, Bethesda Durchschnittliche Spielzeit (Original) ca. 5 Stunden, (Neustart) ca. 12 Stunden

Nun zu einem weiteren bahnbrechenden Ego-Shooter: Sohn. Kaum jemand wird bestreiten, wie groß der Wirbel darum war klassisches Ego-Shooter-Spiel hatte, und während die 2016 Das Remake, über das wir sprechen werden, war zwar nicht ganz so einflussreich, ist aber dennoch genauso hardcore wie das Original.

Wie bei so ziemlich jedem Retro-Spiel, Sohnbraucht nicht viel Handlung. Du spielst als Doomguy, ein Dämonenjäger und Space Marine, der vom Mars bis in die Tiefen der Hölle selbst vorstößt. Dabei schießt, sprengt und zerfetzt du Dämonen aller Art in brutalen, blutigen Kämpfen. Einfach, männlich und mega-krass. Und ja, das trifft sowohl auf das 1993 and 2016 Versionen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das OriginalSohnebnete mit seinem packenden Gameplay und seiner atmosphärischen Gestaltung den Weg für das moderne FPS-Genre. Dieses Erbe wirkt bis heute nach, mit Shootern wie Call of Duty, Halound ja,Sohn(2016).

Auch wennSohnwürde die Reihe selbst neu beleben 2016, hat sich nicht viel geändert. Es ist immer noch dasselbe unterhaltsame Dämonenjagd-Spektakel, das diesmal moderne Hardware nutzt, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu bieten. Und auch wenn es nicht so einflussreich ist wie das Original (es ist schwer, zweimal Geschichte zu schreiben), Der Tag der Toten 2016ist für alle, die Retro-Spiele spielen möchten, nach wie vor sehr empfehlenswert.

Mein Fazit:Das OriginalSohn war ein echter Meilenstein in der Geschichte der Videospiele, und selbst in seiner modernen Version ist es immer noch sehr unterhaltsam.

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9. Street Fighter II [Die Revolution der Retro-Kampfspiele]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Zu viele, um sie alle aufzuzählen Erscheinungsjahr 1991 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit Variable

Street Fighter II ist ein Spiel, das meiner Meinung nach keiner Vorstellung bedarf. Trotz der mäßigen Leistung des Originals Street Fighter, Street Fighter II war und ist nach wie vor ein unglaublich einflussreiches Werk; ich glaube, man kann ohne Weiteres sagen, dass Es ist ein Eckpfeiler des Kampfvideospiels sozusagen.

Street Fighter II Es gibt zwar eine Art Handlung, aber die stört beim Spielen nur. Außerdem macht es viel mehr Spaß, sich seinen Favoriten aus 8 Charaktere und die KI oder andere Spieler in strategisch, angespannt 1v1 Kämpfe – all das sorgt für jede Menge wilden Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Street Fighter II macht nicht nur unglaublich viel Spaß. Es hat auch im Alleingang viele Spielmechaniken des Genres etabliert, wie zum Beispiel Combos (die übrigens eigentlich ein Bug waren), Cancels und die für jeden Charakter einzigartigen Movesets.

Heute haben wir Dinge wie Tekken and Mortal Kombat auf verschiedenen Konsolen, vom PC bis zur Xbox. Aber ohne Street Fighter II Ohne diese Grundlagen gäbe es diese Kampfspiele (und, na ja, das gesamte Genre) nicht in der Form, wie wir sie kennen.

Mein Fazit:Street Fighter IIDie rasanten und actiongeladenen Kämpfe machen dieses Spiel zu einem Titel, der deine Zeit wert ist – selbst angesichts der vielen neueren Videospiele.

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10. Streets of Rage 2 [Ein Retro-Beat-’em-up der Extraklasse]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Sega Genesis, Sega Mega Drive, Game Gear, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 1992 Urheber Mischen Durchschnittliche Spielzeit ca. 3 Stunden

Zu guter Letzt steht auf dieser Liste das beeindruckende Streets of Rage 2. Auch wenn „Sonic“ Segas Flaggschiff-Reihe war, gab es noch andere hervorragende Spiele, wie zum Beispiel diese gelungene Mischung aus Action, Rhythmus und Koop-Spaß.

In diesem Spiel wählen du und bis zu ein weiterer Freund eines der folgenden 4 Charaktere (Axel, Blaze, Max und Skate), von denen jeder seinen eigenen Kampfstil hat. Was die Handlung angeht, soll man gegen das Syndikat kämpfen, eine kriminelle Organisation, die die Stadt völlig unterwandert hat. Das bedeutet, dass man durch die Gegend läuft und Bösewichte mit Schlägen, Tritten, Würfen und vielem mehr ausschaltet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt zwar viele unvergessliche Arcade-Prügelspiele, aber Streets of Rage 2 ist der Maßstab, an dem andere Werke dieses Genres gemessen werden.

Zwar gab es in den 80und90(vor allem in Spielhallen) konnte keines von ihnen ganz an die Qualität heranreichen, die Streets of Rage 2 hatte. Klar, das Beat-’em-up-Genre war nichts Neues, aber „Streets of Rage 2“ Dank der hervorragenden Präsentation und der Verfeinerungen am Gameplay ist es ein Videospiel, in das es sich auch heute noch lohnt, einzutauchen.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass „Streets of Rage 2“ Teil der „Sega Genesis Collection“ ist, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nur per Code freigeschaltet werden kann, was sie zu einem echten Sammlerstück macht.

Mein Fazit:Streets of Rage 2 ist ein kurzes und knackiges Spiel, das nicht nur für Retro-Fans, sondern auch für alle, die unkomplizierten Spielspaß suchen, eine hervorragende Wahl ist.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Retro-Spielen

Es hat etwas Besonderes, zu den besten Retro-Spielen zurückzukehren. Selbst nach all den Jahren und all den technologischen Fortschritten schaffen sie es immer noch, sich auf eine Weise frisch anzufühlen, wie es viele moderne Titel nicht tun. Vielleicht liegt es am strafferen Design, am direkten Spielgefühl oder einfach daran, dass sie alles richtig machen mussten, ohne sich auf auffällige Extras zu verlassen.

Jedes Spiel auf dieser Liste bietet ein völlig anderes Erlebnis, daher hängt deine „beste“ Wahl wirklich davon ab, welche Art von Unterhaltung du gerade suchst.

Was ist heute der beste Einstieg in Retro-Spiele?

Für Spieler, die endlose, herausfordernde Retro-Rätselspiele lieben → Tetris ist die beste Wahl, und es gibt jede Menge neuerTetrisSpiele die denselben puren, süchtig machenden Loop bieten wie das Original.

→ Tetris ist die beste Wahl, und es gibt jede Menge neuerTetrisSpiele die denselben puren, süchtig machenden Loop bieten wie das Original. Für Fans von Retro-Plattformspielen → WähleSuper Mario World. Das Original abspielen über Nintendo Online oder hol dir ein Exemplar von Super Mario 3D World + Bowsers Zorn für ein etwas neueres Spielerlebnis mit ähnlichem Leveldesign und Spielablauf.

→ WähleSuper Mario World. Das Original abspielen über Nintendo Online oder hol dir ein Exemplar von Super Mario 3D World + Bowsers Zorn für ein etwas neueres Spielerlebnis mit ähnlichem Leveldesign und Spielablauf. Für Fans von Retro-Abenteuerspielen → Probieren Sie es ausDie Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit um dieses zeitlose Abenteuer zu erleben, oder wählen Sie eine andere ZeldaSpiel. Die sind alle toll!

→ Probieren Sie es ausDie Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit um dieses zeitlose Abenteuer zu erleben, oder wählen Sie eine andere ZeldaSpiel. Die sind alle toll! Für klassische Retro-Ego-Shooter → Die klare Antwort lautet Kind Spiele das Original auf dem Nintendo Switch oder hol dir eine überarbeitete Ausgabe von Sohn wenn du ein schnelles, intensives und dennoch unglaublich befriedigendes Shooter-Erlebnis suchst.

Letztendlich sind die besten Retro-Spiele nicht nur wegen ihrer Geschichte wichtig. Sie sind es wert, gespielt zu werden, weil sie machen immer noch richtig Spaß. Ganz gleich, ob Sie alte Favoriten wiederentdecken oder sie zum ersten Mal spielen – diese Spiele beweisen, dass großartiges Design nie aus der Mode kommt.

Wenn überhaupt, ist diese Liste nur ein Ausgangspunkt. Es gibt eine ganze Ära voller Klassiker, die darauf warten, entdeckt zu werden, und sobald man sich darauf einlässt, wird schnell klar, warum Retro-Spiele auch heute noch einen so festen Platz in der Branche einnehmen.

Häufig gestellte Fragen