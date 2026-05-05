Die 15 besten Rennspiele, die dein Herz höher schlagen lassen

Rennspiele bieten Nervenkitzel pur, egal ob man eine enge Kurve perfekt meistert oder sein Auto in einem heißen Wettkampf auf Höchstgeschwindigkeit bringt. Die eine Mischung aus Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Adrenalin hält die Spieler bei der Stange und sorgt dafür, dass sich jedes Rennen wie eine Herausforderung anfühlt, die es wert ist, angenommen zu werden.

Im Laufe der Jahre hat sich das Genre von einfachem Arcade-Spaß zu realistischen Simulationen mit fortschrittlicher Physik, riesigen offenen Welten und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten entwickelt. Heute geht es um mehr als nur schnelle Autos und scharfe Kurven. Viele Rennspiele bieten zudem fesselnde Geschichten, atemberaubende Bilderund heftiger Online-Wettbewerb.

In diesem Artikel stellen wir die besten Rennspiele vor, die es derzeit gibt. Egal, ob du rasante Straßenrennen, anspruchsvolles Fahrkönnen auf der Rennstrecke oder einfach nur das Cruisen durch weite Landschaften bevorzugst – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Also mach dich bereit für das Abenteuer. Egal, ob du Gelegenheitsspieler oder passionierter Wettkämpfer bist – diese Spiele stellen dein Können auf die Probe und sorgen dafür, dass du immer wieder zurückkommst.

Top-Auswahl: Die besten Rennspiele

Hier ist eine Liste der beliebtesten und die besten Rennspiele um diesen Adrenalinkick zu erleben. Es deckt die meisten Spiele aller Genres ab, sodass bei uns für jeden etwas dabei ist:

Forza Horizon 5 (2021): Eines der besten Rennspiele der Welt, Los geht’s 5 bietet atemberaubende Grafiken, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben. Forza Motorsport 7 (2023): Motorsport fängt mit seinem großartigen Gameplay im Simulator-Stil den Realismus und den Nervenkitzel des Fahrens eines echten Rennwagens ein. Mario Kart 8 Deluxe (2017): Es ist ein rasantes Abenteuer, das sich an Gelegenheitsspieler richtet, die sich zurücklehnen und entspannen möchten. Need for Speed Unbound (2022): Ideal für Spieler, die gerne Rennen fahren, aber auch einer wirklich spannenden Geschichte folgen möchten. F1 24 (2024): Eine wunderbare Wahl für Fans des Formel-Rennsports, F1 24 bietet präzise Steuerung und eine bemerkenswerte Spielphysik.

Im weiteren Verlauf des Artikels werde ich auch auf viele andere Rennspiele eingehen und die Bewertung nennen, die wir ihnen aufgrund unserer Erfahrungen gegeben haben.

Die 15 besten Rennspiele

Ein gutes Rennspiel lässt einen vergessen, dass man sich eigentlich in der realen Welt befindet und nicht auf virtuellen Rennstrecken mit seinen Lieblingsfahrzeugen unterwegs ist. Natürlich machen eine solide Steuerung, brillante Grafik und fesselndes Gameplay ein Rennspiel großartig.

Meine Liebe zu Rennspielen begann im Jahr 2012 als ich das Original zum ersten Mal gespielt habe Los Spiel. Seit ich mich für das Genre interessiere seit über 12 JahrenNun, ich kann sehr kritisch sein, was ein Rennspiel bieten sollte und was nicht.

Was die besten Rennspiele zu den allerbesten macht, ist ihre Fähigkeit, dich in eine Welt zu entführen, die weit über den Rahmen deines Fernsehers oder Bildschirms hinausgeht. Genau das hat mich dazu bewogen, diese Liste der besten Rennspiele zusammenzustellen.

Genug geredet. Auf zum Rennen!

1. Forza Horizon 5

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9,5/10 PC, Xbox Series X|S 2021 Spielplatzspiele

Dieser Titel ist ein fantastisches Rennspiel, mit dem wir unsere Übersicht beginnen. Es ist zudem das beliebteste Spiel seines Genres und somit eine hervorragende Wahl für die meisten Spieler.

Spielplatzspiele hat bei Forza Horizon 5. Obwohl seit seiner Veröffentlichung bereits über drei Jahre vergangen sind, kann es grafisch durchaus mit einigen neueren Titeln mithalten. Was mir an diesem Spiel besonders gut gefällt, ist, wie ausgefeilt es ist.

Es überzeugt in fast jedem Detail und erreicht in unserer Gesamtbewertung fast die volle Punktzahl. Von atemberaubender Grafik über abwechslungsreiche Landschaften in Mexiko bis hin zu einer riesigen Auswahl an Fahrzeugen und einer gewaltigen offenen Welt, die es sogar zu einem der Die besten Open-World-Spiele, Los geht’s 5 steht ganz oben auf unserer Liste als das umfassendste Rennspiel auf dem Markt.

2. Forza Motorsport 7

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9/10 PC, Xbox Series X|S 2023 Turn 10 Studios

Dieser Titel ist einer der am eindringlichstenSimulationsspiele, wodurch die Grenze zwischen Spiel und Realität verschwimmt. Mit atemberaubender Grafik, einer riesigen Auswahl an Fahrzeugen und detailgetreuen Rennstrecken vermittelt es den Nervenkitzel des professionellen Rennsports wie kein anderes Spiel.

Das Fahrgefühl ist unglaublich realistisch, besonders bei Verwendung einer kompletten Rennkonfiguration. Dynamische Wetterbedingungen sorgen für zusätzliche Herausforderungen und zwingen die Spieler dazu, ihren Fahrstil spontan anzupassen. Das Spiel läuft zudem plattformübergreifend reibungslos, wodurch es einem breiten Publikum zugänglich ist.

Im Gegensatz zur Freiheit einer offenen Welt von Forza Horizon 5, Motorsport 7 ist streng auf die Rennstrecke ausgerichtet, was Gelegenheitsrennfahrer vielleicht nicht anspricht. Auch die Steuerung will erst einmal gelernt sein, aber wer bereit ist, sich Mühe zu geben, wird dafür unglaublich belohnt.

Forza Motorsport 7 ist ein absolutes Muss für alle, die präzises Rennfahren und das Streben nach Perfektion auf der Rennstrecke lieben.

3. Mario Kart 8 Deluxe

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9/10 Nintendo Switch 2017 Nintendo

Nintendos Das Rennspiel blickt auf eine lange Tradition als eines der ältesten Rennspiele zurück, die für die NintendoKonsolen.Mario Kart 8 Deluxe ist in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung, weist jedoch einige kleinere Mängel auf.

Wenn Sie sich auf der Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe ist ein absolutes Muss, wenn du ein Fan von Rennspielen bist. Es gehört zu den besten Rennspielen, die auf dieser Plattform erhältlich sind. Die riesige Auswahl weckt jede Menge Nostalgie in mir und ist zudem perfekt für Gelegenheitsspieler. Es ist zudem das meistverkaufte Rennspiel aller Zeiten.

Es bietet sowohl lokalen als auch Online-Multiplayer, sodass es auch mit Freunden wahnsinnig viel Spaß macht. Ein Kritikpunkt, den ich an Mario Kart 8 Deluxe ist, dass es einen hohen Anteil an recycelten Materialien enthält. Außerdem bietet es nichts Außergewöhnliches und geht im Allgemeinen auf Nummer sicher.

4. Need for Speed Unbound

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 8/10 PC, PS5, Xbox Series 2023 Criterion Software

Eines der neuesten Produkte in unserer Übersicht, Need for Speed Unbound bietet chaotischen Spielspaß mit wunderschöner Grafik.

Need for Speed Unbound bietet eine ganz besondere visuelle Note mit einer von Anime inspirierten Grafikgestaltung für Power-Ups und andere Ereignisse im Spiel. Auch das Sounddesign hat mir sehr gut gefallen, wodurch sich die Rennen wie eine entspannte Angelegenheit anfühlen. Es ist eines der wenigen Rennspiele mit einer Geschichte – wenn dir das gefällt, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Abgesehen davon ist die Steuerung recht gut. Allerdings wirken die meisten Rennen ziemlich eintönig, und obwohl es sich um einen storylastigen Titel handelt, ist die Handlung nicht stark genug, um zu den Spiele mit den besten Geschichten im Rennspiel-Genre.

5. F1 24

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 8,5/10 PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One 2024 Codemasters

F1 ist die erste Wahl für Fans des Formel-Rennsports. Es ist in den meisten wichtigen Bereichen nahezu perfekt und sorgt so für ein wunderbares Erlebnis.

Insgesamt ein großartiger Titel für Fans des Formel-Rennsports. Mir gefällt besonders, wie fesselnd der Karrieremodus ist. F1 2024. Es bietet ein sehr realistisches Fahrerlebnis mit Reifenverschleiß und unterhaltsamen Boxenstopps, gepaart mit hervorragender Grafik und zahlreichen Spielmodi.

F1 24 verliert Punkte, vor allem weil das Gameplay und die Rennen sehr eintönig sind. Außerdem ist die Lernkurve für Anfänger sehr steil. Und obwohl es Unterstützung für Konsolen der letzten Generation bietet, ist die Leistung auf diesen nicht besonders gut.

6. Gran Turismo 7

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9/10 PS4, PS5 2022 Polyphony Digital

Gran Turismo ist eine der ältesten PlayStation exklusive Rennspiele. Es ist zudem das beliebteste Rennspiel auf den Konsolen von Sony.

Gran Turismo 7 ist eines der Spiele, die sich in dieser Zusammenstellung am realistischsten anfühlen. Der Tag-Nacht-Zyklus, die Grafik und die hervorragende Steuerung im Spiel mit ihrer wunderbaren Simulationsmechanik machen es zur ersten Wahl für PlayStation Benutzer. Außerdem kannst du es sowohl online als auch offline spielen.

Ein paar Dinge, die uns zurückhalten Gran Turismo 7 Dazu gehört auch die eingeschränkte Unterstützung für Autos aufgrund von Lizenzproblemen. Außerdem erfordert es viel mühsames Grinden; wenn du also ein Gelegenheitsspieler bist, der einfach nur entspannen und fahren möchte, ist dies vielleicht nicht die beste Wahl. Das Spiel hat zudem zeitweise mit technischen Problemen wie Leistungseinbußen und Fehlern zu kämpfen.

7. DiRT Rally 2.0

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 8/10 PC, PlayStation, Xbox 2019 Codemasters

Das ist ein Muss für eingefleischte Rennspielfans die sich nach gefährlichem Gelände und wilden Abenteuern sehnen.

DiRT Rally 2.0 ist extrem anspruchsvoll und schickt dich auf schlammige Strecken voller unvorhersehbarer Kurven und gnadenloser Passagen. Das Fahrgefühl wirkt unglaublich realistisch, besonders für ein Spiel, das es schon seit fünf Jahren gibt. Das dynamische Wettersystem trägt zusätzlich zur Intensität bei und macht jedes Rennen zu einer echten Herausforderung für dein Können.

Allerdings ist das Spiel nicht ganz ohne Mängel. Das Schadenssystem kann sehr hart sein und manchmal schon nach einem einzigen Fehler zu Frustration führen. Die Grafik ist solide, aber stellenweise uneinheitlich, und der sehr grindlastige Spielfortschritt ist vielleicht nicht jedermanns Sache.

Dennoch, für alle, die puren Rallyesport ohne jede Hilfestellung lieben, DiRT Rally 2.0 bietet ein intensives und lohnendes Erlebnis.

8. Assetto Corsa Competizione

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9/10 PC, PlayStation, Xbox 2019 Digital Tales

Dies ist ein Hardcore-Simulationsspiel, das bei jedem Rennen und jeder Strecke ein unvergleichliches Maß an Realismus und Detailtreue bietet.

Assetto Corsa Competizione ist offiziell lizenziert von GT-Rennen wodurch es echte Rennfahrer und Teams einbinden kann. Es richtet sich speziell an Spieler, die keinen Schnickschnack wollen und einfach nur reale Rennen mit möglichst viel Detailtreue simulieren möchten.

Ein großer Nachteil dieses Spiels ist, dass es speziell für Lenkräder entwickelt wurde. Es unterstützt zwar auch Controller, lässt sich damit aber nicht besonders gut spielen. Außerdem benötigt man eine leistungsstarke Hardware, um es auf dem PC flüssig laufen zu lassen.

9. Project CARS 2

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 9/10 PC, PlayStation, Xbox 2017 Slightly Mad Studios

Allgemein als einer der besten Motorsport-Simulatoren angesehen, Project Cars 2bietet eine beeindruckender Realismus und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Auch wenn es nicht an die visuelle Qualität von Forza Motorsport Auch wenn es im Vergleich zu einigen anderen Titeln auf dieser Liste vielleicht etwas zu wünschen übrig lässt, macht es das durch sein Gameplay mehr als wett. Die Fahrmechanik fühlt sich unglaublich authentisch an und bietet ein Fahrerlebnis, das dem eines echten Autos sehr nahekommt. Mit einer riesigen Auswahl an Strecken, Autos und Tuning-Optionen gibt es jede Menge zu entdecken.

Allerdings ist es nicht ganz ohne Mängel. Die steile Lernkurve kann für Neulinge eine Herausforderung sein, einige zusätzliche Inhalte sind nur über Mikrotransaktionen zugänglich, und die KI verhält sich manchmal unberechenbar. Doch für alle, die ein tiefgehendes und lohnendes Sim-Racing-Erlebnis suchen, Project Cars 2 ist eine gute Wahl.

10. GRID Legends

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 7/10 PC, PlayStation, Xbox, macOS, Cloud-Gaming, Meta Quest 2022 Swordfish Studios, Codemasters

Dieses Spiel bietet jede Menge Abwechslung, und sein Story-Modus sticht besonders hervor Need for Speed Unbound, was es für Spieler attraktiv macht, die Wert auf eine solide Handlung legen.

Ich fand die Geschichte interessant, auch wenn sie nicht übertrieben ist. Das Spiel besticht durch eine riesige Auswahl an Rennmodi und die Möglichkeit, eigene Rennen zu erstellen, was mir persönlich gut gefallen hat. Abgesehen davon bietet es jedoch nichts wirklich Außergewöhnliches.

Im Gegensatz zu anderen Spielen in dieser Übersicht, GRID Legends hat Probleme mit der Unterstützung von Lenkrädern. Die Einrichtung erfordert viel Feinarbeit, und selbst danach ist das Spielerlebnis nicht so flüssig, wie ich es mir erhofft hatte. Außerdem leidet das Spiel unter technischen Problemen wie unstetem Spielverhalten und eingeschränkter grafischer Qualität, was das Gesamterlebnis beeinträchtigen kann.

11. Das Crew Motorfest

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 8/10 PC, PlayStation, Xbox 2018 Elfenbeinturm

Das größte Verkaufsargument dieses Titels ist die schiere Anzahl an Fahrzeugen, die er zu bieten hat, kombiniert mit einer riesigen offenen Welt.

Das Crew Motorfest zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Vielzahl von Fahrzeugen in einem einzigen Spiel vereint. Es bietet abwechslungsreiche Umgebungen und Gelände mit Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Während du die Karte erkundest, kannst du sogar das Fahrzeug wechseln, was dir zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten eröffnet.

Das Spiel richtet sich nicht speziell an Rennsportfans, sondern eher an Gelegenheitsspieler, weshalb sich die Steuerung nicht so solide anfühlt wie bei den meisten anderen Titeln auf der Liste. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass viele der „Die Crew“Der Inhalt ist durch Mikrotransaktionen gesperrt.

12. TrackMania Turbo

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 7/10 PC, PlayStation, Xbox 2016 Ubisoft Nadeo

Es ist ein sehr rasantes und lebhaftes Spiel, das in einer futuristischen Welt spielt und insgesamt viel Spielspaß bietet.

SpielenTrackMania war wie ein frischer Wind. Es erfordert zwar viel Geschick, aber das Gameplay macht richtig Spaß und ist sehr modern. Die einzigartigen Streckendesigns, der Split-Screen-Multiplayer-Modus und der extrem hohe Wiederspielwert sorgen dafür, dass dieses Spiel jede Menge Spaß macht.

Ein großes Problem des Spiels ist, dass seine Online-Community fast vollständig verschwunden ist, weshalb es mittlerweile fast unmöglich ist, Online-Spiele zu finden. Außerdem gibt es überhaupt keine Auswahl an Fahrzeugen, wodurch man sich sehr eingeschränkt fühlt. Darüber hinaus ist auch die Physik im Spiel sehr generisch.

13. EA Sports WRC 24

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 7/10 PC, PlayStation, Xbox 2023 Codemasters

Dieses Spiel folgt einem ähnlichen Konzept wie Dirt Rally 2.0, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer offiziellen Lizenzierung, wodurch eine größere Auswahl an Fahrzeugen angeboten wird.

Während ich fand, dassDirt Rally 2.0 insgesamt mehr Spaß, EA Sports WRC hat dennoch einige Momente, die es für mich zu etwas Besonderem machen. Das Rallye-Erlebnis fühlt sich hier viel realistischer an, vor allem dank des verbesserten Force-Feedbacks bei Verwendung eines kompatiblen Lenkrads – eine erhebliche Verbesserung.

Der Nachteil ist das unausgewogene Gameplay. Manchmal spielen die Spielmechaniken verrückt und ruinieren damit ein Rennen, das eigentlich solide verlaufen wäre. Außerdem ist, wie bei EA üblich, ein Großteil der Inhalte hinter Mikrotransaktionen versteckt, was ziemlich frustrierend sein kann.

14. Hot Wheels Unleashed

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 8,5/10 PC, PlayStation, Xbox, Switch 2021 Meilenstein

Dieser Rennspiel-Titel ist eine Mischung aus Nostalgie und modernen Elementen, was ihn zu einem unterhaltsamen Spiel für Gelegenheitsspieler macht.

Ich nehme an, dass die meisten von euch in ihrer Kindheit Hot Wheels Autos mit extrem spannenden Strecken, die alle möglichen Schleifen und Hindernisse hatten. Hot Wheels Unleashed nimmt das und setzt es in einem Videospiel mit großartigem Ergebnis um. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit einer Auswahl an über 60 Autos.

Wenn man es jedoch eine Weile spielt, wirkt es etwas eintönig, und es gibt verschiedene Unstimmigkeiten bei der KI. Auch das Gameplay bietet nicht allzu viel Tiefe. Das sind jedoch nur kleine Kritikpunkte, da sich das Spiel nicht an eingefleischte Rennsportfans richtet.

15. MotoGP 24

Unsere Bewertung Plattformen Jahr Entwickler 6,5/10 PC, PlayStation, Xbox, Switch 2023 Meilenstein

Im Motorradrennsport gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, was dazu führt, dass MotoGP 24 ein automatischer Sieg.

Positiv zu vermerken ist, MotoGP 24 bietet ultrarealistische Grafik und ist damit eines der authentischsten Motorradrennspiele. Das Wettersystem rundet die Grafik hervorragend ab. Auch die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich.

Allerdings weist das Spiel zahlreiche Mängel auf. Zum einen wirkt der Karrieremodus sehr langweilig, und das Gameplay ist so eintönig, dass es schnell langweilig wird. Außerdem unterscheidet es sich nicht wesentlich vom Vorgänger, sodass man kaum von einer echten Verbesserung sprechen kann.

Die besten Rennspiele für den PC

Wenn du unsere Liste durchgesehen hast und einfach nur wissen möchtest, welche die Die besten PC-Spiele Für Rennspiele gibt es hier eine kleine Liste, die alle Genres abdeckt:

Forza Horizon 5: Für die meisten Gelegenheitsspieler wie auch für Hardcore-Gamer, Los bietet das beste Gesamterlebnis. Wir haben das oben bereits ausführlich besprochen, aber kurz gesagt: Es besticht durch eine wunderschöne Grafik, eine hervorragende Lenkradunterstützung und eine riesige offene Welt. Assetto Corsa Competizione: Dies ist ein umfassender Simulator für alle PC-Spieler. Du kannst das Spiel nach deinen Wünschen anpassen, und es bietet eine so riesige Auswahl an Autos und Strecken, dass du praktisch endlos weiterspielen kannst. Need for Speed Unbound: Die Handlung mag zwar nicht die beste sein, aber das Spiel bietet zweifellos ein sehr fesselndes Gameplay, das ich vor allem Gelegenheitsspielern unter den Rennspielfans wärmstens empfehlen kann.

Zu den weiteren lobenswerten Erwähnungen gehören außerdem: Burnout ParadiseundProject Cars 2.

Die besten Rennspiele auf Xbox

Die meisten der auf PC sind erhältlich für Xbox und umgekehrt. Hier ist also eine kurze Liste weiterer Xbox-Spiele, die über die oben genannten hinausgehen und die man unbedingt ausprobieren sollte Rennspieleist Xbox:

Forza Motorsport: Zweifellos das beste moderne Simulationsspiel, das es derzeit gibt 2024 is Forza Motorsport. Von allen Spielen, die ich getestet habe, fand ich dieses in fast jeder Hinsicht am ausgereiftesten und stimmigsten. Dirt Rally 2.0: Der perfekte Titel für Rallyefahrer, Dirt 2.0 ist sehr anspruchsvoll und bietet eine Vielzahl von Autos und Strecken, die einen wegen des Adrenalinkicks in Atem halten. F1 2024: Es ist vielleicht kein riesiger Fortschritt gegenüber dem letzten Spiel, aber F1 2024 ist das umfassendste Formel-Rennspiel. Es bietet eine großartige Auswahl an Fahrzeugen, und obwohl die Steuerung etwas knifflig ist, fühlt sie sich sehr präzise an.

Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Rennspielen gibt es?

Zu den verschiedenen Arten von Rennspielen gehören Arcade-Rennspiele, Sim-Rennspiele, storybasierte Rennspiele, Rallye-Rennspiele und Formel-Rennspiele.

Welches Spiel eignet sich am besten für jemanden, der gelegentlich spielen möchte, aber auch ein bisschen Sim-Racing mag?

„Forza Horizon“ ist sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für eingefleischte Rennsportfans perfekt geeignet.

Welches ist das realistischste Rennspiel?

„Forza Motorsport“, „Gran Turismo 7“ und „F1 24“ wirken mit ihren unglaublich detailreichen Landschaften und Rennstrecken am realistischsten.

Welches Spiel bietet das beste Rallye-Erlebnis?

„Dirt 2.0“ gewinnt insgesamt in dieser Kategorie, während „EA WRC“ eine viel größere Auswahl an lizenzierten Fahrzeugen bietet.

Welches Spiel bietet die größte Vielfalt in Bezug auf das Gameplay?

Das Crew Motorfest bietet verschiedene Fahrzeuge in einer riesigen offenen Welt, was es äußerst abwechslungsreich macht.

Welches ist das meistverkaufte Rennspiel?

„Mario Kart 8 (Deluxe)“ ist das meistverkaufte Rennspiel aller Zeiten.