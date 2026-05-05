Die 10 besten Rennspiele für die Switch im Jahr 2026: Spüre den Rausch

Es wird dich wahrscheinlich überraschen, dass die besten Rennspiele für Umschaltengehen weit über die bekannten und chaotischen Go-Kart-Rennspiele hinaus. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe unterhaltsamer und kultiger Spielereihen, die ihren Weg auf Nintendos Handheld-Konsole gefunden haben.

Damit du deinen nächsten Rennsport-Kick findest, Ich habe eine abwechslungsreiche Liste mit 10 fantastischen Spielen dieses Genres zusammengestellt. Wir bieten realistische Simulationsspiele, actionreiche Straßenrennen im Arcade-Stil und nostalgische Remakes – da ist für jeden etwas dabei.

Unsere Top-Empfehlungen für Rennspiele auf der Switch

Wenn man an die Nintendo Switch, dann denkt man wahrscheinlich sofort an Mario Kart, aber du wirst überrascht sein, wie vielfältig das Spielangebot auf der Plattform ist. Es gibt tatsächlich jede Menge bekannte und auch eher unbekannte Titel, die wirklich gut sind. Hier sind meine Top 3 der Rennspiele für die Nintendo Switch, und kein einziges davon ist ein Kart-Rennspiel:

Need for Speed: Hot Pursuit (2010, neu abgemischt 2020) –Es hatgute Anpassungsmöglichkeiten, ein einzigartiges„Polizei gegen Raser“-Schleifeund einen Soundtrack, der dich beim Spielen zum Headbangen bringt. Gear.Club Unlimited (2017) – Es gibt nicht viele Möglichkeiten für im Simulationsstil Rennspiele auf der Umschalten, aber das füllt diese Lücke wirklich gut und ist gleichzeitig sehr gut zugänglich. GRID Autosport (2019) – Für Spieler, die sich nach Realismus sehnen, kommt dies einem echten Simulationsrennspiel auf der Umschalten. Es bietet verschiedene Rennsportdisziplinen, präzises Handling und hervorragende Leistung auch im Handheld-Modus.

Falls euch diese drei Top-Empfehlungen nicht ausreichen, dann schnallt euch an, denn weiter unten habe ich eine Liste mit noch mehr abwechslungsreichen Rennwagen zusammengestellt. Lest weiter, um noch mehr unterhaltsame und spannende Dinge zu entdecken, die speziell für Rennsportfans entwickelt wurden.

Die 10 besten Rennspiele für die Switch – genau das Richtige für Geschwindigkeitsfanatiker

Wenn du in verschiedenen Franchises um Meisterschaften kämpfen möchtest, habe ich UmschaltenVarianten bekannter Titel und geistige Nachfolger, die für Unterhaltung sorgen. Glaubst du, du erkennst einige davon wieder? Hier sind 10 der besten Rennspiele für Umschaltendie du dir jetzt gleich holen kannst.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2010 (Original), 2020 (Remaster) Urheber Criterion Games, Stellar Entertainment Besondere Merkmale Das Spielprinzip von „Cops vs Racers“ und das „Bounty“-Levelsystem Metacritic-Bewertung 74

Da es aus einer der bekanntesten Rennspielreihen aller Zeiten stammt, kann man mit Need for Speed: Hot Pursuit. DieNintendo Switch Funktionen dieser Version überarbeitete Grafik die dafür sorgen, dass das Spiel trotz seines Alters großartig aussieht.

Zwar bietet es nicht so viele Anpassungsmöglichkeiten, wie ich es von einem Need for Speed Spiel, macht dies durch seine innovativen System zur Verfolgung von Polizeifahrzeugen. Das SpielHier kannst du entweder als Straßenrennfahrer oder als Polizist spielen sowohl im Karrieremodus als auch im Online-Mehrspielermodus.

Pro-Tipp Verfolgungsjagd ist viel actionreicher als andere Spiele der Reihe. Mach dich darauf gefasst, auf den zahlreichen Rennstrecken hart zu kämpfen, denn du wirst oft gerammt werden.

Das macht richtig Spaß, denn man kann entweder um die Wette nach oben rasen oder die anderen Fahrer auf der Strecke jagen und sie gnadenlos ausbremsen. Beide Seiten haben außerdem eine ganze Menge Ausrüstung, mit der man herumspielen kann. Wenn du als Polizist spielst, kannst du Straßensperren errichten oder Hubschrauberunterstützung anfordern. Als Rennfahrer kannst du dem mit einem Störsender entgegenwirken oder darauf hoffen, dass ein gut getimter Turbo-Boost ausreicht.

Mein Fazit:Need for Speed: Hot Pursuit ist ein actiongeladenes Spiel, das jeder Fan des Genres lieben wird, und sein mitreißender Soundtrack ist das Tüpfelchen auf dem i.

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2. Gear.Club Unlimited [Beste Anpassungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Eden Games Besondere Merkmale Unbegrenzte Rückspulfunktionen, umfassende Anpassungsmöglichkeiten und ein personalisierter Performance-Shop Metacritic-Bewertung 64

Gear.Club Unlimited ist nicht wie ein gewöhnliches Rennspiel im Arcade-Stil auf der Umschalten, denn es wurde speziell für Autoliebhaber entwickelt. Es greift Elemente von einigen der Die besten Simulationsspiele da draußen mit seinem Umfassende Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten bei denen Sie Ihre eigene Tuning-Werkstatt.

Auch wenn es nicht allzu viele Autos freizuschalten gibt, macht es das durch eine Vielzahl unterhaltsamer Strecken wieder wett, auf denen man Rennen fahren kann. Es ist erwähnenswert, dass es sich hauptsächlich um ein Einzelspieler-Spiel mit lokalem Mehrspielermodus. Leider gibt es keine Online-Komponente für die eher wettkampforientierten Spieler unter euch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bei Nintendo gibt es nicht gerade eine große Auswahl an realistischen Rennspielen im Simulationsstil. Gear.Club Unlimited schafft eine gelungene Balance zwischen Realismus und ungezwungenem Spielspaß.

Was die Detailtreue angeht, sollen die Autos in diesem Spiel so authentisch wie möglich aussehen. Schnapp dir ein Schönes Sim-Rennlenkrad und mach dich bereit für ein realistisches Rallye-Rennsporterlebnis.

Gear.Club Unlimited ist zudem sehr benutzerfreundlich und spricht alle Zielgruppen an. Es verfügt über zahlreiche Fahrassistenzfunktionen, die Sie individuell anpassen können, und es gibt eine Zurückspulen Funktionmit der du ein paar Sekunden zurückspringen kannst, falls dir mal ein Fehler unterläuft.

Mein Fazit:Dieser Titel ist ideal für alle, die gerne Zeit damit verbringen, ihre Autos individuell zu gestalten und Probefahrten zu unternehmen, denn in diesem Spiel mangelt es nicht an Auswahlmöglichkeiten.

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3. GRID Autosport [Bester Realismus]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 (Original), 2019 (Switch) Urheber Codemasters, Feral Interactive Besondere Merkmale Vielfältige Renn-Disziplinen, realistisches Fahrverhalten und Unterstützung für analoge Trigger Metacritic-Bewertung 79

GRID Autosport ist ein großartiges Spiel für alle, die ein realistischeres Rennerlebnis bevorzugen. Es gibt zahlreiche Einstellungsoptionen, die neuen Spielern den Einstieg in das Spiel erleichtern, das etwas weniger arcade-lastig ist.

Es verfügt über fünf einzigartige Rennsportdisziplinen, die jeweils unterschiedliche Fahrzeugtypen und Aktivitäten abdecken. Unabhängig davon, für welche Disziplin du dich entscheidest, lassen sich die Autos im Allgemeinen gut lenken. Du kannst die Vorteile nutzen von Analoge Triggermehr dazupräzises Bremsen und Beschleunigen durch Verwendung eines offiziellen GameCube Gamepad, das zu den am bestenUmschaltenSteuergeräteda draußen.

Warum wir uns dafür entschieden haben GRID Autosport ist eine der realistischsten Rennsimulationen, die es auf dieser Plattform gibt, und das Gameplay hat auch heute noch nichts von seinem Reiz verloren. Es ist das Nächstbeste nach Forza Horizon.

Das Spiel sieht auch im Handheld-Modus wunderschön aus, und Spieler, die ihre Bildrate maximieren möchten, können mit der Grafikeinstellung „Leistung“ bis zu 60 FPS erreichen – allerdings auf Kosten einer etwas weniger realistischen Grafik.

With unterschiedliche Kamerawinkel, einschließlich einer Innenansicht, haben Sie ein weitaus intensiveres Erlebnis als bei den meisten anderen Titeln. Das gilt insbesondere, wenn du dich entscheidest, GRID Autosport mit Bewegungssteuerung oder mit den analogen Triggern, wodurch man das Gefühl bekommt, tatsächlich zu fahren.

Mein Fazit: Es ist die erste Wahl für alle, die realistischen Spielspaß bevorzugen, da es dem echten Fahrgefühl im Simulationsstil am nächsten kommt. Umschalten.

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4. Hot Wheels Unleashed [Bester Strecken-Editor]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Meilenstein Besondere Merkmale Editor für Tiefenstrecken und Fahrzeuganpassung Metacritic-Bewertung 73

Hot Wheels Unleashed bringt die beliebte Spielzeugmarke auf den Nintendo Switch mit spannendem Gameplay auf einer Reihe von Strecken, die wie echte Rennstrecken gestaltet sind Hot WheelsTracks.

Es verfügt über einegroße Auswahl an Fahrzeugenbasierend aufvorhandene maßstabsgetreue Modelle hergestellt von der gleichnamigen Firma, wobei auch einige echte Autos in der Modellpalette zu finden sind. Ich bin zwar selbst kein Sammler, weiß aber zu schätzen, wie detailreich die Autos sein können, denn wenn man sich ein Fahrzeug genauer ansieht, entdeckt man jede Menge raffinierte optische Details.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hot Wheels Fans werden dieses Spiel garantiert lieben, aber selbst wenn man nicht zu dieser Gruppe gehört, hat es genug Substanz, um sich als solides Arcade-Rennspiel zu behaupten.

Das Spiel fängt die Freude perfekt ein, kleinen Autos dabei zuzusehen, wie sie über eine kurvenreiche Strecke aus Plastik rasen. Sobald man sich ans Steuer setzt, Die Steuerung lässt sich überraschend gut bedienen, und auch das Driften ist ziemlich gut. Dank der unerwartet unterhaltsamen Eigenheiten in der Luft gibt es sogar ein hohes Meisterschaftspotenzial.

Und schließlich,Hot Wheels Unleashedim Lieferumfang enthaltenein beeindruckender Streckenbauprogramm mit dem du deinen eigenen persönlichen Parcours erstellen kannst, um mit deinen Freunden zu spielen.

Mein Fazit: Auch wenn du kein großer Hot Wheels Als Fan wirst du viel Freude an dem Streckeneditor und der riesigen Auswahl an Autos haben, mit denen du herumspielen kannst, darunter der Formula Flashback und der Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [Beste Open-World-Karte]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2008 (Original), 2020 (Switch-Remaster) Urheber Criterion Games, Stellar Entertainment Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt und actionreiches Rennvergnügen Metacritic-Bewertung 78

Da solltest du dich vielleicht besser festhalten, denn Burnout Paradise Remastered bringt diesen chaotischen und doch legendären Klassiker in die Hände von Nintendo Switch Spieler. Hier kämpft ihr nicht nur um den ersten Platz, denn anscheinend geht es auch um Leben und Tod.

Mit seinem schwerenSchwerpunkt auf Zerstörung und abstürzt,In keinem Rennen wird es jemals langweilig. Außerdem erhältst du gleich zu Beginn eine Reihe skurriler DLC-Fahrzeuge, die von Anfang an freigeschaltet sind – du kannst sie jedoch jederzeit ignorieren und ganz normal weitermachen, wenn du lieber die standardmäßigen spielbaren Fahrzeuge nutzen möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Burnout Paradise Remastered bietet so viel Freiheit und belohnt das Erkunden weitaus mehr als selbst einige der Die besten Open-World-Spiele gerade jetzt. Manche Autos lassen sich beispielsweise freischalten, indem man sie auf offener Straße aufspürt und zerstört.

Obwohl das Originalspiel schon vor so langer Zeit erschienen ist, verleiht ihm die Remaster-Version einen ein moderner und frischer neuer Anstrich und gleichzeitig Hochleistung obwohl es sich um ein Open-World-Rennspiel handelt.

Ich finde es toll, dass dieses Spiel, das ich früher auf der Xbox gespielt habe, nun einer ganz neuen Generation zugänglich gemacht wird, und Fans von eher actionlastigen Spielen werden sich hier wohlfühlen. Man schaltet beim Rennen im Grunde jeglichen Verstand aus Burnout Paradise, denn es wird ausdrücklich dazu ermutigt, Nitro zu nutzen, um einen anderen Rennfahrer oder sogar die Umgebung zu rammen.

Mein Fazit: Spieler, die mehr Freiheit suchen, werden sich in der offenen Spielwelt sofort zu Hause fühlen, in der man entweder an zerstörerischen Rennen teilnehmen oder einfach nur zum Spaß die Stadt verwüsten kann.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Die besten Rennspielmodi]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo Besondere Merkmale Verschiedene Kampfmodi, jeder mit einzigartigen Spielstilen Metacritic-Bewertung 92

Es dürfte nicht überraschen, dass Mario Kart 8 Deluxe wird in einer Liste wie dieser auftauchen. Egal, wen man fragt, diese Franchise taucht fast immer in Diskussionen über die die besten Rennspielealler Zeiten.

Es bietet die perfekte Mischung aus kompetitivem Gameplay und unkompliziertem Spielspaß. Es macht insgesamt einfach riesigen Spaß, vor allem dank seiner einfach zu erlernende Steuerung and äußerst abwechslungsreiche Strecken. Die Spielereien mit den Gegenständen werden einfach nie langweilig, vor allem, wenn man es schafft, mit einer blauen Muschel die Führung zu übernehmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mario Kart ist ein Muss in der Sammlung jedes Rennspiel-Fans, und dieser Titel spielt auch nach all den Jahren noch eine wichtige Rolle.

Auch wenn es streng genommen kein neues Mario Kart Das Spiel baut die Originalversion für die Wii U erheblich aus, indem es eine Menge neue Charaktere, zusätzliche Spielmodi und verschiedene Anpassungen der Spielbalance.

Selbst heute noch ist die Online-Lobbys sind im Handumdrehen voll, was nicht verwunderlich ist, da es sich weiterhin so gut verkauft, dass es sogar den neuesten Neuzugang in der Mario Kart Franchise. Im Grunde genommen ist jeder Zeitpunkt der richtige, um einzusteigen.

Mein Fazit:Mario Kart ist ein solides Partyspiel, das man ganz einfach in die Hand nehmen und loslegen kann, und gerade wegen seines lockeren Charakters gilt es allgemein als eines der top Nintendo SwitchTitelinsgesamt.

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7. Crash Team Racing Nitro-Fueled [Das beste Drift-Spiel für erfahrene Spieler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gute Nacht Besondere Merkmale Auf dem Können basierendes Drift-Boosting und hochwertige Grafik Metacritic-Bewertung 80

WährendMario Kart könnte in seinem Subgenre den ersten Platz einnehmen, Crash Team Racing Nitro-Fueled liegt knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Für diejenigen, die eine wettbewerbsfähigere Alternative… dann bietet dir dieses Rennspiel genau das, wonach du suchst.

Es ist ein Remake des Originals Crash Team Racing Ein Spiel aus den späten 90er Jahren, das zusätzliche Extras aus der Fortsetzung enthält, die auf verschiedenen Plattformen wie der GameCube.

Es hat aufgrund seiner anspruchsvolleren Spielmodi ein sehr hohes Meisterschaftsniveau und eine schwierige, aber sehr lohnende Mechanik zum Drift-Boost.

Pro-Tipp Wenn Sie erfahren möchten, wie man eine LeistungssteigerungAchte genau auf deine Räder. Sie leuchten kurz auf, um dir den perfekten Zeitpunkt für den Boost anzuzeigen.

Die Grafik ist ziemlich beeindruckend. Es verfügt über eine lebendige Ästhetik mit dynamischer Beleuchtung, und sogar die Charaktermodelle sind besonders detailliert. Ein Nachteil dabei ist jedoch, dass die Ladezeiten sind vielleicht nicht die besten, und die Bildrate ist auf 30 s/s festgelegt, um eine gleichmäßigere Leistung zu gewährleisten.

Insgesamt macht das Spiel unglaublich viel Spaß, trotz der steilen Lernkurve, und langjährige Fans können aufatmen, da Dieses Remake bleibt dem Original treu.

Mein Fazit: Es ist die perfekte Alternative für Kart-Rennspiel-Fans, die sich mehr Spieltiefe und komplexere Spielmechaniken wünschen.

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8. Wreckfest [Beste Zerstörungsphysik]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 (Original), 2022 (Switch) Urheber Bugbear Entertainment Besondere Merkmale Rennen im Stil eines Demolition Derbys, verrückte Fahrzeuge und ein umfangreiches Zerstörungssystem. Metacritic-Bewertung 79

Wreckfest ist ein weiterer Titel, der den Ausdruck „gegen andere Rennfahrer antreten“ etwas zu wörtlich nimmt. Wie der Name schon sagt, ist es in diesem Spiel unerlässlich, die Autos der anderen zu zerstören kampfbetontes Rennspiel.

Es bietet eine höchst ungewöhnliche Auswahl an Fahrzeugen, darunter Wohnmobile und Schulbusse. Und als wäre das noch nicht verrückt genug, kann man sogar mit Rasenmähern oder Sofas mit Rädern an den Rädern Rennen fahren.

In Wreckfest… steht die Zerstörung im Vordergrund, und das Auto unversehrt zu halten, ist genauso wichtig wie das Erreichen der Ziellinie. Mit einem sehr ein detailliertes Fahrzeugschadensystem und realistische Physik… man kommt so gut wie nie völlig unversehrt aus einem Rennen heraus.

Pro-Tipp Dieses Spiel bietet das ultimative Destruction-Derby-Erlebnis, und schon die kleinsten Beulen beeinträchtigen die Leistung deines Autos erheblich.

Spieler, die Rennspiele bevorzugen, in denen kaum etwas nach dem üblichen Schema abläuft, werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Geschwindigkeit tritt in den Hintergrund, denn das Zerstören der Autos der Gegner wird zu einer legitimen Methode, um ein Rennen zu gewinnen.

Schon allein die Strecken sind so verrückt und gefährlich, dass andere Rennfahrer das geringste deiner Probleme sind. Es macht unglaublich viel Spaß, all die Unebenheiten und Hindernisse im Blick zu behalten und gleichzeitig den Weg durch sie hindurch zu finden.

Mein Fazit: Wreckfest ist der Inbegriff eines Demolition-Derby-Spiels, und bei manchen Strecken vergisst man sogar, dass es überhaupt eine Ziellinie zu überqueren gibt.

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9. Cruis’n Blast [Bestes Gameplay im Arcade-Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Unverfälschter Nervenkitzel Besondere Merkmale Extrem rasante Rennen und atemberaubende Grafik Metacritic-Bewertung 70

Ursprünglich ausschließlich für Spielhallen veröffentlicht, Cruise and Blast ist die Fortsetzung eines Titels, der zur Zeit der Wii kaum Beachtung fand. Es ist ein unglaublich schillerndes und rasantes Spiel mit dem man unglaublich hohe Geschwindigkeiten erreichen kann.

Einfacher geht es nicht, und Spieler, die einfache Bedienung und Fans von Nitro-Spam-Action werden ihre helle Freude daran haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel ist auf die bestmögliche Art und Weise so einfach und unbeschwert. Es ist eine großartige Wahl, die man leicht in die Hand nehmen und genießen kann, selbst wenn man nur wenig Zeit hat.

Cruise and Blast ist unverhohlen schräg. Freu dich auf rasante Rennen auf wilden Strecken voller spektakulärer Effekte und verschiedener NPCs. Es gibt eine Menge schräger Fahrzeuge die man ebenfalls ausprobieren kann, wie zum Beispiel einen echten Dinosaurier und ein Luftkissenfahrzeug.

Leider ist das Spiel hauptsächlich für Einzelspieler gedacht, es sei denn, man spielt mit einer Gruppe von Leuten am selben Ort. Man hat die Möglichkeit, Lokaler Split-Screen- oder drahtloser Mehrspielermodus, daher eignet es sich ziemlich gut als Partyspiel.

Mein Fazit: Auch wenn der extrem alberne Stil vielleicht nicht jedermanns Sache ist, kann man mit dem rasanten Spielablauf jede Menge Spaß haben, selbst wenn man nur kurze 5-minütige Spielrunden absolviert.

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10. F-Zero 99 [Beste Battle-Royale-Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo Besondere Merkmale Battle-Royale-Kämpfe und wunderschöner Retro-Grafikstil Metacritic-Bewertung 82

In Fortsetzung von Nintendos Trend, Retro-Spiele mit einem 99-Spieler-Twist wieder aufleben zu lassen, F-Zero 99 verwandelt die klassische Rennspielreihe in ein chaotischer Battle Royale.

Wenn 99 Rennfahrer darum kämpfen, als Letzter übrig zu bleiben, klingt das vielleicht etwas chaotisch, aber es macht unglaublich viel Spaß, Wege zu finden, sich buchstäblich durch die Menge zu kämpfen. Es gibt ein unerwartet hoher strategischer Aufwand während du versuchst, dich nicht in die Luft zu jagen, und ein herausragendes Merkmal ist das Skyway die du gelegentlich nutzen kannst, um die Führung zu übernehmen.

Pro-Tipp Der Skyway ist eine erhöhte Rennstrecke, zu der man Zugang erhält, indem man Funken sammelt, die von anderen Spielern fallen gelassen werden, wenn diese miteinander zusammenstoßen.

Es gibteine Menge Belohnungen, die es freizuschalten gilt, darunter eine große Auswahl an Fahrzeugfarben, Aufklebern und vielem mehr. Du kannst diese durch das Absolvieren verschiedener Herausforderungen erhalten, und mit bestimmten Kosmetik-Gegenständen wirst du auf der Rennstrecke wie ein absoluter Star aussehen.

F-Zero 99 bietet einen hohen Wiederspielwert, vor allem dank seiner Pro Tracks, das sind anspruchsvollere Strecken mit einem sich ständig ändernden Zeitplan. Es gibt sogar teambasierte Spielmodi, in denen du und deine Freunde gegen andere Gruppen antreten könnt.

Mein Fazit: Dieser Titel ist ideal für alle, die chaotisches, actiongeladenes Gameplay suchen, denn hier steht das Überleben des anfänglichen Ansturms der anderen Spieler im Vordergrund, nicht die Führung.

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Mein Fazit zu den besten Rennspielen für die Switch

Rennspiele auf Umschalten unterscheiden sich stark voneinander, vor allem, wenn du auf der Suche nach einem actiongeladenen Adrenalinkick bist. Dafür, Need for Speed: Hot Pursuit ist insgesamt eine fantastische Wahl, und ich werde diese spannenden Verfolgungsjagden nie vergessen, die ich als Polizist gegen andere Spieler erlebt habe.

Gear.Club Unlimited ist etwas entspannter, und mein einziger Tipp ist, dass du dir Zeit nehmen und lernen solltest, wie man die Arbeitsplätze in der Tuningwerkstatt nutzt, um an deinen Autos herumzubasteln.

Apropos Basteln, Hot Wheels Unleashed bietet eine ganz eigene Art der Individualisierung, die ich einfach liebe. Ich könnte mühelos Stunden damit verbringen, eine verrückte Rennstrecke zu bauen, und es macht immer wieder Spaß, andere auf ihren eigenen Kreationen zu schlagen.

Wie du siehst, mangelt es in diesem Genre nicht an Auswahlmöglichkeiten. Es gibt noch viele weitere Titel mit ganz eigenen Besonderheiten, aber diese drei sind allesamt gute Ausgangspunkte, wenn du auf der Suche nach deinem nächsten Rennspiel-Highlight bist.

Häufig gestellte Fragen