Die 17 besten Rätselspiele, bei denen man „Aha!“ sagt

Jeder hat seine eigenen Kriterien, um die besten Rätselspiele zu bewerten. Manche lösen Rätsel lieber mit Logik und deduktivem Denken, andere setzen auf Kreativität und Querdenken, während wieder andere Herausforderungen schätzen, bei denen es auf genaue Beobachtungsgabe ankommt. Die besten Rätselspiele verbinden oft mehrere dieser Elemente, um die Spieler von Anfang bis Ende zu fesseln.

Ganz gleich, wie man sie angeht: Rätselspiele bieten eine ganz besondere Art von Befriedigung, mit der nur wenige andere Genres mithalten können. Dieser Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt – die Erkenntnis, dass man die Lösung gefunden hat, nach der man gesucht hat –, ist es, was die Spieler immer wieder zurückkommen lässt. Es ist dieses befriedigende „Jetzt verstehe ich es!“-Gefühl, das die besten Rätselspiele wirklich auszeichnet .

Unsere Top-Auswahl der besten Puzzlespiele

Nun gibt es eine Menge Rätselspiele, und nicht wenige davon sind gut genug, um als die besten zu gelten. Doch unter den Besten gibt es noch die Crème de la Crème:

Auch wenn diese Spiele meine persönlichen Favoriten auf dieser Liste sind, ist jedes einzelne Spiel hier ein Juwel – also lies weiter, vielleicht findest du ja genau das richtige Rätselspiel für dich!

Die 17 besten Rätselspiele, die man 2026 ausprobieren sollte

Die Entwicklung der besten Rätselspiele ist ein Balanceakt zwischen Schwierigkeitsgrad und Zugänglichkeit. Sind sie zu schwer, sorgen sie für Frust; sind sie zu leicht, verlieren sie ihren Reiz. Die besten Titel regen zu unterschiedlichen Denkweisen an und bieten gleichzeitig befriedigende Herausforderungen, wobei sie cleveres Design mit fesselndem Gameplay in einer Vielzahl von Stilrichtungen verbinden.

1. Baba is You [Das beste Puzzlespiel für regelbrechende Kreativität]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Hempuli Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 87

Wenn man es auf den Punkt bringt, Baba is You Es geht im Grunde darum, Objekte zu verschieben, um bestimmte Aktionen auszulösen. Zu Beginn beschränken sich die Regeln auf „Baba is You“ und „Flag is Win“ – bringe also Baba zur Flagge, um den Level zu beenden. Ganz einfach, oder?

Genieße die Einfachheit, solange sie noch anhält. Das Spiel wird dir schnell beibringen, dass Regeln fast nie in Stein gemeißelt sind, und du wirst ein Experte darin werden müssen, die Gesetze von Baba is You um weiterzukommen. Du kannst zum Beispiel „Baba is You“ in „Wall is You“ ändern, um die Wände eines Levels zu steuern, oder die Wandkollision deaktivieren, indem du „Wall is Stop“ bearbeitest. Baba is You erwartet von dir, dass du seine Regeln nicht nur verstehst, sondern sie komplett brichst.

Es sind gerade diese schiere Kreativität und diese eklatante Missachtung jeglicher festgeschriebener Regeln, die Baba is You nicht nur eines der besten Rätselspiele, sondern auch eines der die besten Strategiespiele… und vielleicht sogar eines der besten Spiele der letzten Zeit. Wenn es nur ein Spiel auf dieser Liste gibt, das ihr unbedingt spielen solltet, dann ist es dieses.

Mein Fazit: Nur wenige Rätselspiele wagen es, ihre eigenen Regeln so mutig zu brechen, und noch weniger schaffen es, dass es sich so befriedigend anfühlt, wenn endlich alles zusammenpasst.

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2. Der Fall des goldenen Götzenbildes [Das beste Rätselspiel zum Lösen von Krimis durch logisches Schlussfolgern]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, macOS, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/5, iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Farbe: Grau – Spiele Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 89

Haben Sie eine Vorliebe für antike Artefakte? The Der Fall des goldenen Götzenbildes könnte genau das Richtige für dich sein.

Der Fall des goldenen Götzenbildes In diesem Spiel jagt man das titelgebende Idol quer durch Albion, während es dunkle Wunder vollbringt und den Lauf der Geschichte beeinflusst. Dies geschieht in Form verschiedener Fälle, von denen jeder ein zentrales Rätsel birgt, das es zu lösen gilt. Indem man Gespräche und Schauplätze beobachtet, winzige Details miteinander in Verbindung bringt und alle Elemente einer Szene zusammenfügt, kann man herausfinden, was in jedem einzelnen Fall genau passiert ist – ganz gleich, wie absurd die Wahrheit auch sein mag. Im Ernst, dieses Spiel gibt dir wirklich das Gefühl, schlau zu sein, sobald du jedem Fall auf den Grund gegangen bist.

Das Tüpfelchen auf dem i ist Der Fall des goldenen Götzenbildes köstlichEin makabrer Grafikstil und ein stimmungsvoller Soundtrack, die dazu beitragen, die Identität des Spiels als ein Rätsel zu festigen, das man nie vergessen wird.

Mein Fazit: Jeder Fall fühlt sich wie eine Belohnung für sorgfältiges Nachdenken an, was dieses Spiel zu einem der befriedigendsten Detektiv-Rätsel-Erlebnisse überhaupt macht.

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3. Die Rückkehr der Obra Dinn [Bestes Rätselspiel für fesselnde Ermittlungsgeschichten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lucas Pope Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 89

In 1807… das vermisste Schiff „Obra Dinn“ trieb nach Falmouth, ohne dass sich jemand an Bord befand. Unheimlich. Doch als Chefinspektor der Versicherungsabteilung der East India Company ist es deine Aufgabe, den Verbleib aller sechzig Menschen an Bord des unglückseligen Schiffes aufzuklären. Damit ist die Bühne bereitet für Die Rückkehr der Obra Dinn, einer derSpiele mit den besten Geschichtenauf dieser Liste.

Die Rückkehr der Obra Dinn ist ein leuchtendes Beispiel für organische Einheit im Spieldesign. Alles, alles– vom Sounddesign über die Retro-Grafik (etwas, das man von modernen Rätselspielen nicht erwarten würde) bis hin zu den Benutzeroberflächen – sorgt dafür, dass man voll und ganz in das Geheimnis der Obra Dinn eintaucht. Aber pass auf, dass du nicht untergehst, denn so atmosphärisch das Spiel auch ist, im Kern bleibt es ein kniffliges Rätsel. Selbst mit der Möglichkeit, die letzten Momente jeder Leiche zu sehen, müssen erfahrene Detektive hart arbeiten, um Verbindungen zwischen den vorhandenen Informationen herzustellen und Vermutungen in Gewissheit zu verwandeln.

Leider ist es schade, dass man eigentlich nur Die Rückkehr der Obra Dinn nur einmal. Aber was für ein Erlebnis das werden!

Mein Fazit: Ein Meisterwerk des investigativen Designs – dies ist die Art von Rätselspiel, die einem noch lange nach der Lösung des Rätsels im Gedächtnis bleibt.

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4. Blauer Prinz [Das beste Puzzlespiel für die Entdeckung vielschichtiger Geschichten]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Dogubomb Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) N/A

Wenn Sie Rätselspiele mögen, die ihre Geheimnisse nach und nach enthüllen, Blauer Prinz sollten Sie im Auge behalten.

Auf den ersten Blick scheint das Spiel einfach zu sein: Man erkundet eine geheimnisvolle Villa, Raum für Raum, und versucht, eine versteckte 46. Kammer zu erreichen. Der Clou? Die Raumaufteilung des Hauses ändert sich jeden Tag. Bei jedem Durchgang musst du deine Route überdenken, mit verschiedenen Wegen experimentieren und sorgfältig entscheiden, welche Räume du als Nächstes freischalten möchtest.

But Blauer Prinz Es geht nicht nur um die Navigation. Je tiefer man vordringt, desto mehr wird einem bewusst, dass alles miteinander verbunden ist. Notizen, Symbole, verschlossene Türen und scheinbar unbedeutende Details spielen alle eine Rolle in einem viel größeren Puzzle. Der Fortschritt entsteht nicht durch rohe Gewalt, sondern durch Beobachtung, Schlussfolgerungen und jene befriedigenden „Aha“-Momente, in denen sich die Dinge endlich zusammenfügen.

Was machtBlauer Prinz Was dieses Spiel zu einem der besten Puzzlespiele macht, ist die Art und Weise, wie es Strukturwith Geheimnis. Es respektiert deine Intelligenz, nimmt dich kaum an die Hand und belohnt deine Neugier auf Schritt und Tritt. Wenn du Rätsel magst, bei denen man darauf vertraut, dass du die Lösungen selbst findest, ist dies eine klare Empfehlung.

Mein Fazit: Dank seiner sich ständig wandelnden Struktur und seiner vielschichtigen Geheimnisse fühlt sich jeder Durchbruch wie ein verdienter Erfolg an und belohnt Geduld und scharfe Beobachtungsgabe.

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5. Block Blast [Das beste Puzzlespiel für zwischendurch auf dem Handy]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Hungry Studio Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) N/A

Block-Explosionist ein Rasterbasiertes Puzzlespiel Das Ziel ist einfach: Ziehe Blöcke auf das Spielfeld und bilde Reihen, bevor dir der Platz ausgeht. Es gibt keine Zeitlimit, keine Leben und keine Levels – nur eine immer schwieriger werdende Herausforderung, die leicht zu erlernen und überraschend schwer aus der Hand zu legen ist.

Was die Spieler immer wieder zurückkommen lässt, ist das stille Erfolgserlebnis, wenn man mehrere Reihen auf einmal abträgt. Der Schwierigkeitsgrad steigt allmählich an, und obwohl es ihm an der erzählerischen Tiefe anderer Spiele auf dieser Liste mangelt, macht es dies durch seine Zugänglichkeit und seinen Wiederspielwert mehr als wett. Es ist die Art von Spiel, die sich ebenso gut für fünf freie Minuten eignet wie für eine ganze Stunde.

Mein Fazit: Nicht ohne Grund das meist heruntergeladene Puzzlespiel der Welt – unendlich einfach, unendlich oft spielbar und immer griffbereit in deiner Tasche.

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6. Der Aufstieg des goldenen Idols [Bestes Puzzlespiel für komplexe, auf Fallbeispielen basierende Rätsel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, macOS, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/5, iOS, Android Erscheinungsjahr 2024 Urheber Farbe: Grau – Spiele Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 85

If Der Fall des goldenen Götzenbildes und die DLCs nicht ausgereicht haben, um deinen Rätselhunger zu stillen, habe ich tolle Neuigkeiten – Der Aufstieg des goldenen Idols ist der zweite Teil der Serie!

Genau wie beim vorherigen Spiel, Der Aufstieg des goldenen Idols befasst sich sozusagen mit dem titelgebenden Idol – sowie damit, wie sich dies auf die 1970er–80er Jahre Gesellschaft. Die Zeiten mögen sich geändert haben, doch die menschliche Gier und der Glaube an das Mystische sind geblieben. Daher musst du erneut sowohl dein logisches Denkvermögen als auch deine Fähigkeit zum Querdenken unter Beweis stellen, um scheinbar ausweglose Situationen zu meistern. Denk daran: Das Idol mag zwar ein mystisches Artefakt sein, doch alles, was es bewirkt, ist sehr real.

Wie erwartet,Der Aufstieg des goldenen Idols hat viel mit seinem Vorgänger gemeinsam, abgesehen von einigen sehrWillkommene Änderungen an der Lebensqualität. Bitte beachte, dass es nicht erforderlich ist, das Spiel gespielt zu haben Fallum zu genießenAufstieg… obwohl Rätselfreunde ohnehin beide in ihrer Sammlung haben wollen!

Mein Fazit: Größer, dichter und komplexer – diese Fortsetzung stellt deine Kombinationsgabe noch mehr auf die Probe, mit Fällen, die echte Liebe zum Detail erfordern.

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7. Zerrissen [Das beste Rätselspiel für klassische Erkundungsherausforderungen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, macOS, Switch, PS4/5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Cyan Worlds Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 87

Zerrissenist ein fesselndes Erkundungs- und Rätselspiel, das dich tiefer in die Geschichte der Myst-Reihe entführt. In Zerrissen… musst du die Frau eines Freundes retten und seinen welterobernden Vater davon abhalten, das Gefüge der Realität buchstäblich zu zerreißen. Also, kein Druck.

Auf jeder der fünf Inseln, die du erkunden wirst, gibt es knifflige Rätsel zu lösen, die dir dabei helfen werden, zu verstehen, wie man in der Welt von Zerrissen. Werde nicht selbstgefällig – Myst war für seinen Schwierigkeitsgrad bekannt, und Zerrissenhat den Schwierigkeitsgrad noch weiter erhöht. Du musst dich mächtig ins Zeug legen, um Hinweise zu sammeln, knifflige Rätsel zu lösen und die gesammelten Informationen zu einem schlüssigen Ganzen zusammenzufügen. Zum Glück hat das Remake von 2024 einige dringend benötigte Verbesserungen der Spielqualität eingebracht, allen voran eine Screenshot- und Notizbuchfunktion!

Bitte beachten Sie, dass Riven: Die Fortsetzung von Myst ist das1997 Version. Wenn Sie die 2024 Neuverfilmung,es heißt einfach Zerrissen. Du musst das Spiel auch nicht gespielt haben Myst um zu genießenZerrissen, aber es würde dir wahrscheinlich auch gefallen!

Mein Fazit: Ein Klassiker, der auch moderne Spieler noch immer herausfordert und Rätsel bietet, die sich erst nach und nach lösen lassen und bei denen sich Ausdauer und sorgfältiges Erkunden auszahlen.

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8. Das Talos-Prinzip [Das beste Rätselspiel für philosophische Rätsel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2014 Urheber Croteam Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 85

In unserer schönen neuen Welt, in der künstliche Intelligenz rasch Realität wird, ist es wichtig, dass wir uns zwei wesentliche Fragen stellen. Nämlich: Was macht uns zu Menschen, und inwieweit können wir eine Maschine, die sich selbst als Mensch betrachtet, als menschlich ansehen?

Auf den ersten Blick, Das Talos-Prinzip ist ein einfaches Puzzlespiel, in dem Roboter Hindernisparcours bewältigen und Blöcke einsammeln müssen. Aus diesen Blöcken werden dann Schlüssel gebaut, mit denen man weitere Blöcke erhalten kann, und so weiter. Dazu musst du Elohims Prüfungen bestehen, die eine Vielzahl von immer schwieriger werdenden Hindernissen beinhalten. Zu deinen Gegnern zählen patrouillierende Minen, Gatling-Kanonen und viele weitere Feinde, von denen jeder eine andere Strategie erfordert, um besiegt zu werden.

In der Praxis jedoch Das Talos-Prinzip ist eine philosophische Auseinandersetzung mit Glauben, Weltanschauung, freiem Willen und Menschlichkeit. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass es dem Spiel trotz seiner tiefgründigen Fragen gelingt, philosophisch zu sein, ohne dabei intellektuell schwerfällig zu wirken, und und dazu noch ein Riesenspaß!

Mein Fazit: Clevere Rätsel, gepaart mit zum Nachdenken anregenden Ideen, sorgen für ein Erlebnis, das sowohl Ihr logisches Denkvermögen als auch Ihre Neugierde anspricht.

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9. Portal 2 [Bestes Puzzlespiel für innovatives, auf Physik basierendes Gameplay]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Überwachung Mode Einzelspieler, Mehrspieler Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 95

Keine Liste von Puzzlespielen ist vollständig, ohne Valves fantastisches Portal Reihe. BeidePortal and Portal 2 Das sind nicht nur großartige Rätselspiele, sondern einfach eines der besten Spiele überhaupt!

Portal 2 ist ein Rätsel-Plattformspiel, bei dem es um das Erzeugen und Manipulieren von Portalen geht. Deine Portalwaffe verfügt über zwei Modi (blau und orange), die dir die einzigartige Möglichkeit bieten, deine Umgebung sowohl zu durchqueren als auch zu verändern. Während grundlegende Anwendungen wie das Erreichen einer unerreichbaren Plattform schon früh im Spiel behandelt werden, Portal 2 fordert dich ständig dazu heraus, über den Tellerrand hinauszuschauen und deine Portale auf unerwartete und clevere Weise zu nutzen – zum Beispiel, indem du unendliche Löcher erschaffst, um dich in schwindelerregende Höhen zu katapultieren.

WährendPortal 2 bietet nicht nur jede Menge Rätsel, die dein Gehirn auf Trab halten, sondern überzeugt auch durch seine Erzählkunst. Mit charmanten, unvergesslichen Charakteren wie GLaDos, Wheatley und dem Weighted Companion Cube wirst du dich unweigerlich in die Welt von Portal. Schließlich sind die besten Versuchspersonen diejenigen, die freiwillig mitmachen.

Der Spaß hört mit der Einzelspieler-Kampagne noch lange nicht auf. Sobald du die Testkammern gemeistert hast, schnapp dir einen Kumpel und stürze dich auf die Koop-Kampagne für zwei Spieler, die meiner Meinung nach sogar noch besser ist als die Einzelspieler-Story. Und wenn du damit fertig bist, kannst du im Mod-Workshop nach von Spielern erstellten Levels stöbern (und sie vielleicht sogar lösen)!

Mein Fazit: Ein brillantes Leveldesign und unvergessliche Charaktere machen dieses Spiel zu einem Maßstab dafür, was Puzzlespiele leisten können.

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10. Outer Wilds [Das beste Puzzlespiel für die freie Weltraumerkundung]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mobius Digital Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 88

Outer Wilds ist nicht nur ein Rätselspiel – das muss man selbst erleben.

Als neuer Astronaut bei Outer Wilds Ventures hast du völlige Freiheit bei der Erforschung des Universums und der mysteriösen Nomai, einem inzwischen verschwundenen Volk. Das Problem dabei ist, dass dein Universum in einer 22-minütigen Zeitschleife gefangen ist. Glücklicherweise erwacht du am Ende jeder Schleife irgendwie wieder zum Leben, sodass du das Universum in deinem eigenen Tempo erforschen und das Supernova-Problem lösen kannst. Keine Zielmarkierungen, keine ausstehenden Quests, gar nichts. Nur du, die Planeten, der Weltraum und diese große, wütende Sonne am Himmel.

Während die schiere Freiheit, die Outer Wilds Die Aufgaben, die das Spiel seinen Spielern stellt, können anfangs beängstigend sein, aber glaub mir: Der langsame Weg, herauszufinden, was zum Teufel du eigentlich tun sollst, macht einen großen Teil des Spaßes aus. Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil, Leben für Leben wirst du genug Hinweise sammeln, um herauszufinden, was mit den Nomai passiert ist, und vielleicht – nur vielleicht – findest du auch einen Weg, das Universum zu retten.

Mein Fazit: Das Rätsel besteht hier darin, Neues zu entdecken, und jede Enthüllung fühlt sich persönlich an, was dieses Erlebnis zu einem der unvergesslichsten auf dieser Liste macht.

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11. La–Mulana 2 [Bestes Rätselspiel für Hardcore-Rätsel-Plattformspiele]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber kratzen Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 82

Wenn ich „Archäologe“ sage, hast du dir wahrscheinlich Indiana Jones vorgestellt. Was dieses Bild jedoch nicht vermittelt, ist, wie viel Arbeit hinter dem Beruf des Archäologen steckt!

La–Mulana 2 ist vielleicht das ultimativ Eine Herausforderung für deine Fähigkeiten in Puzzle-Plattformern und Metroidvania-Spielen. Du musst dich nicht nur furchterregenden Gegnern aus der Mythologie stellen, sondern auch aus bewusst kryptischen Rätseln und Inschriften so viele Informationen wie möglich zusammenfügen. Im Ernst, dieses Spiel ist sehr schwer, und es ist absolut keine Schande, einen Walkthrough zu nutzen, besonders wenn du schon stundenlang feststeckst. Wenn du dich entscheidest, es auf eigene Faust zu versuchen, werden dir Screenshots und sorgfältige Notizen sehr helfen!

Doch währendLa–Mulana 2 ist zwar eine Herausforderung, aber auch lohnenswert. Jedes einzelne gelöste Rätsel – sei es nun, dass man herausfindet, wie man eine Truhe öffnet, oder neue Wege erschließt, um unzugängliche Bereiche zu erreichen – ist hart erkämpft, und jeder kleine Erfolg in diesem Spiel sollte gefeiert werden.

Mein Fazit: Brutal anspruchsvoll, aber äußerst lohnend – eine echte Herausforderung für Geduld, Gedächtnis und Durchhaltevermögen beim Lösen von Problemen.

12. Zero Escape: The Nonary Games [Bestes Rätselspiel für storybasierte Escape Rooms]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Plattformen PC, Nintendo DS, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Spike Chunsoft Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 86

„Zero Escape: The Nonary Games“ ist ein Paket mit zwei Spielen – Neun Stunden, neun Personen, neun Türen(abgekürzt999) undVirtue’s Last Reward (abgekürztVLR). Vor allem das erste Spiel hat mich davon überzeugt, dass Visual Novels (und damit auch Videospiele) als Kunst betrachtet werden können. Leider war mein Betreuer anderer Meinung, aber jeder, der auf der Suche nach einem Rätselspiel mit einer großartigen Geschichte ist, wird an diesen fantastischen Spielen sicherlich seine Freude haben.

999 and VLR drehen sich um die namensgebenden „Nonary Games“, Todesspiele, in denen die Zahl 9 eine zentrale Rolle spielt. Wenn du dich nicht gerade in die Geschichte des Spiels vertiefst, wirst du dich intensiv damit beschäftigen, die vielen, vieleEscape Rooms und Sequenzen (oder stirb). Doch obwohl es jede Menge oberflächliche Rätsel zu lösen gibt, musst du dir auch etwas Gehirnschmalz aufheben, um das Rätsel zu lösen, wer zum Teufel diese Spiele organisiert und was seine Beweggründe sind. Und glaub bloß nicht, dass dieser Visual Novel nur so eine belanglose Ja-oder-Nein-Angelegenheit ist. Jede Entscheidung hat schließlich ihre Schattenseiten, also wundere dich nicht, wenn dir in diesem buchstäblich verwirrenden Abenteuer später der Bösewicht auf die Füße fällt.

Wenn euch diese Spiele gefallen haben, wird es euch freuen zu hören, dass es ein drittes Spiel gibt, das die Trilogie abrundet – Zero Time DilemmaoderZTD.

Mein Fazit: Eine komplexe Handlung und raffinierte Fluchtsequenzen verbinden sich zu einem Rätselabenteuer, das einen ständig auf Trab hält.

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13. Flucht-Simulator [Das beste Rätselspiel für Multiplayer-Escape-Rooms]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Pine Studio Mode Einzelspieler, Mehrspieler Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 81

Wenn Sie eine intimere, entspanntere Variante des Escape-Room-Genres suchen, Flucht-Simulator wird Ihnen sicher gefallen.

Im Gegensatz zu den Visual Novels der Zero Escape-Reihe, Flucht-Simulator konzentriert sich ausschließlich auf den Escape-Room-Aspekt. Die First-Person-Perspektive des Spiels lässt dich voll und ganz in das Erlebnis eintauchen, dich durch jeden einzelnen Rätselraum zu bewegen und die Rätsel zu lösen. Anstatt nur auf interessante Objekte in einem Rätselraum zu tippen, musst du dich nun tatsächlich bewegen und suchen sorgfältig nach offensichtlichen und weniger offensichtlichen Hinweisen. Jetzt, wo du tatsächlich im Raum bist, ist es gar nicht mehr so eindeutig, oder? Zum Glück droht hier keine unmittelbare Lebensgefahr Flucht-Simulator, sodass du alle Zeit der Welt hast, um die Lösung für jeden Raum zu finden.

Flucht-Simulator bietet außerdem einen Mehrspielermodus (die Entwickler empfehlen 2–3 Spieler, aber in den Community-Räumen können bis zu 10 Personen gleichzeitig spielen), falls du und deine Freunde euch nicht zu einem echten Escape-Room-Abenteuer treffen könnt. Sobald du das Hauptspiel durchgespielt hast, kannst du dich in die zahlreichen DLCs des Spiels stürzen, um noch mehr Inhalte zu entdecken, oder direkt in die kostenlosen, von Fans erstellten Rätsel eintauchen!

Mein Fazit: Eine entspannte und dennoch fesselnde Variante von Escape Rooms, die gemeinsam mit Freunden noch mehr Spaß macht.

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14. Teardown [Das beste Puzzlespiel für kreative Zerstörungslösungen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Tuxedo Labs Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 78

Das Spiel spielt in einer fast vollständig zerstörbaren Voxel-Welt, Teardown stellt dir eine einfache Frage: Kannst du – mit unbegrenzter Vorbereitungszeit und einer beeindruckenden Auswahl an Hilfsmitteln – den perfekten Raubüberfall durchführen?

Kreative Problemlösung ist von zentraler Bedeutung für TeardownsGameplay. Du musst nicht nur mit deinen Waffen, Sprengstoffen, Seilen und Brettern einen optimalen Weg finden, sondern auch sicherstellen, dass du genug Zeit hast, um in jedem Level zumindest die Mindestziele zu erreichen. Teardown gibt dir lediglich die Ebene vor – wie du dich darin bewegst, bleibt ganz dir überlassen.

Kein Spiel, bei dem es um Zerstörung geht, wäre ohne einen Sandkasten-Modus komplett, und Teardown bietet außerdem einen Kreativmodus, falls du einfach mal Dampf ablassen und Dinge in die Luft jagen möchtest. Die leistungsstarke Physik-Engine lädt Modder zudem dazu ein, Ausrüstung und sogar Fahrzeuge zum Spiel hinzuzufügen, wodurch dir noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das perfekte Verbrechen zu begehen!

Mein Fazit: Kreative Zerstörung trifft auf Problemlösung und gibt dir die Freiheit, Ziele auf eine Weise anzugehen, wie es nur wenige Rätselspiele ermöglichen.

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15. Ausweise, bitte [Das beste Rätselspiel zum Thema moralische Entscheidungsfindung]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lucas Pope Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 85

In Ausweise, bitte, bist du ein bescheidener Grenzsoldat der großen Nation Arstotzka, einem isolierten kommunistischen Staat, der erst kürzlich seine Grenzen zu Grestin geöffnet hat. Das Lösen von Rätseln in Ausweise, bittebesteht darin, den vielen den Zutritt zu gewähren oder zu verweigern, vieleMenschen, die Ihr Büro überfluten werden. Sie müssen schnell, entschlossen und präzise vorgehen, wenn Sie Hintergrundüberprüfungen durchführen, Röntgenaufnahmen anfertigen und Dokumente prüfen, bevor Sie entscheiden, ob Sie einen Grenzgänger zulassen oder abweisen.

Als alleiniger Ernährer deiner Familie hängt ihr Überleben buchstäblich von deiner Leistung ab. Schnelle und präzise Bearbeitung wird mit Bonuspunkten belohnt, während schlampige Arbeit zu Gehaltsabzügen führt. Der Staat erwartet zudem von allen Männern, dass sie eine Familie ernähren; wenn also zu viele Familienmitglieder an Hunger, Kälte oder Krankheit sterben, landest du selbst auf dem Schafott. Ehre sei Arstotzka!

Zu guter Letzt, Ausweise, bittebietet neben seinen spannungsgeladenen Grenzkontrollen auch eine facettenreiche Geschichte. Die Spielwelt ist geprägt von politischen Spannungen und persönlichen Risiken. Du musst dir wichtige Fragen stellen, zum Beispiel, ob du einem Staat treu bleiben solltest, dem du gleichgültig bist, oder ob du alles riskieren solltest, um die Geschichte zu verändern.

Mein Fazit: Hinter einfachen Spielmechaniken verbergen sich schwierige Entscheidungen, die Routineaufgaben in spannende und bedeutungsvolle Herausforderungen verwandeln.

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16. SUPERHOT [Das beste Puzzlespiel für zeitverzerrende Action-Rätsel]

Unsere Bewertung Enebameter 7,2/10

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Das SUPERHOT-Team Mode Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 83

Ganz klar,SUPERHOT ist der innovativste Shooter, den ich seit Jahren gespielt habe.

SUPERHOTsDas Kernelement des Spiels ist „Bullet Time“: Die Zeit verläuft im Schneckentempo, es sei denn, man bewegt sich selbst. Ja, es ist im Grunde genommen Matrix. Dies zu nutzen, ist der Schlüssel zur Lösung SUPERHOTsZahlreiche Levels, in denen man meist in Lebensgefahr gerät und bei jeder Gelegenheit zahlen- und waffenmäßig unterlegen ist. Dank Bullet Time kann man jedoch in die Rolle eines Keanu-Reeves-Charakters seiner Wahl schlüpfen, unversehrt durch eine Schrotflinten-Salve waten, einem roten Typen ins Gesicht schlagen, ihm die Waffe abnehmen und ihn dazu benutzen, den Boden zu bemalen. Übertrieben? Vielleicht. Echt knallhart? Na klar doch.

Bei so viel Trubel könnte man meinen, dass SUPERHOT verzichtet auf den üblichen Handlungsansatz, den Rätselspiele normalerweise verfolgen. Es wird dich freuen zu erfahren, dass du dich irrst, auch wenn es wirklich schwierig ist, über die Geschichte zu sprechen, ohne etwas zu verraten. Du musst nur wissen: Wir werden es merken, wenn du einer von uns bist.

Mein Fazit: Durch die Manipulation der Zeit wird jede Begegnung zu einem Rätsel, wobei Action und Strategie auf eine Weise miteinander verschmelzen, die sich immer noch frisch anfühlt.

17. Phasmophobia [Das beste Rätselspiel für die gemeinsame Geisterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Kinetic Games Mode Einzelspieler, Mehrspieler Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Metacritic-Bewertung (alle Plattformen) 78

Wenn Sie Krimis bevorzugen, in denen es um mehr geht, Phasmophobia könnte genau das richtige Rätselspiel für dich sein.

Wie der Name schon sagt, Phasmophobia handelt von Geistern und der Angst vor Geistern. Du musst dich zusammenreißen und dem Schrecken direkt ins Auge sehen, denn das wirklichDie Exorzisten verlassen sich darauf, dass du und dein Team aus bis zu vier schlecht bezahlten Praktikanten herausfinden, welche Art von Geist hier sein Unwesen treibt. Dir stehen nur die grundlegenden Werkzeuge des Handwerks zur Verfügung: Weihrauch und Rosenkränze, um Geister abzuwehren, Bild- und Tonaufnahmegeräte, mit denen du Geisteraktivitäten dokumentieren kannst, sowie Spirit Boxes, mit denen du deinen geisterhaften Feinden die wichtigsten Fragen des Lebens stellen kannst: Sind sie Pizza oder sind sie Oma?

Wer Geister aufspüren will, braucht Mut, logisches Denken, strategisches Geschick und entschlossenes Handeln, um die zahlreichen Versuche des Geistes zu überleben, einen zu erschrecken und zu töten, und um die Identität des Geistes anhand bestimmter Indizien oder Verhaltensmerkmale zu bestätigen.

Mein Fazit: Spannung und Teamwork sind der Motor jeder Ermittlung, sodass sich jede erfolgreiche Geisterjagd wie eine echte Leistung anfühlt.

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Häufig gestellte Fragen