Die 10 besten PvE-Spiele, die du 2026 spielen musst

Einige derdie besten PvE-Spielebieten eine ganz andere Art von Nervenkitzel, bei dem die eigentliche Herausforderung darin besteht, starke KI-Gegner, keine verschwitzten Gegner. In diesen Spielen kannst du Entdecke detailreiche Welten, schreite in deinem eigenen Tempo voran und genieße Koop-Missionen oder Solo-Durchläufe ohne Druck.

Von der Charakterentwicklung bis hin zur Beherrschung des Kampfes – genau wie in Kult-Reihen wie Warcraft bieten dir PvE-Spiele die Möglichkeit, dich in facettenreichen Spielsystemen und spannenden Kämpfen zu verlieren.

Außerdem findest du interessante Möglichkeiten, den Spielalltag aufzulockern. Manche Titel fesseln dich mit einer spannenden Handlung Kampagnen, andere sorgen mit Ausrüstungs-Upgrades oder Nebenquests für Abwechslung, die sich tatsächlich auszahlen bessere Beute.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind eindringlich and stressarm… dann ist diese Liste genau das Richtige für dich. Von galaxisumspannenden Sagas wie Alte Republik Wenn du auf realistische Fantasy-Geschichten stehst, sind die folgenden Empfehlungen genau das Richtige für dich.

Unsere Top-Empfehlungen für PvE-Spiele

Kommen wir gleich zur Sache. Das sind die PvE-Modus Hits, zu denen ich immer wieder zurückkehre:

Helldivers 2 (2024) – Ein teambasierter Shooter mit chaotischen Missionen und besserer Beute. Deep Rock Galactic (2020) – Weltraumzwerge, Höhlen und endloses Grinden. Space Marine 2 (2024) – brutale Nahkampf-Action in der Alten Welt Grimdark auf republikanischer Ebene.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Tipps machen auf die beste Art und Weise süchtig: Und die vollständige Liste unten geht noch viel weiter. Also bleib noch ein bisschen dabei.

PS: „Helldivers 2“ ist gerade im AngebotWenn du also neugierig bist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es auszuprobieren.

Die 10 besten PvE-Spiele

Von Kämpfen in dunklen Verliesen bis hin zu Begegnungen mit furchterregenden Gegnern – wie viele davon die besten PvE-Spiele Hast du schon gespielt? Jeder Titel hat seinen ganz eigenen Charme und garantiert stundenlangen Spielspaß. Egal, ob du intensive Koop-Kämpfe oder tiefgründige Einzelspieler-Geschichten magst – hier ist für jeden etwas dabei die besten PvE-Spiele.

1. Helldivers 2 [Das beste PvE-Spiel für taktisches Koop-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios Am besten geeignet für Fans von Koop-Spielen, Strategiespiel-Liebhaber, Science-Fiction-Fans

Helldivers 2 versetzt dich direkt mitten ins Chaos Koop-Action, wo jede Mission schnelles Denken, eingespielte Teamarbeit und jede Menge Spaß erfordert. Du schlüpfst in die Rolle eines Helldivers, der zu einer Elitetruppe gehört, die ausgesandt wurde, um die Menschheit vor unerbittlichen außerirdischen Bedrohungen in der ganzen Galaxie zu schützen.

Das Herzstück des Spiels liegt in Koordination. Erfolg lässt sich nicht durch Alleingänge erzielen, sondern nur, indem man zusammenhält, wachsam bleibt und weiß, wann man “Strategien„… taktische Hilfsmittel, die von Nachschubabwürfen bis hin zu vernichtenden Luftangriffen reichen. Klar, es kann schnell schiefgehen, aber der halbe Spaß liegt in den unerwarteten Momenten: panische Rufe, Rettungen in letzter Sekunde oder – seien wir ehrlich – das versehentliche Auslöschen des gesamten Trupps durch einen fehlgeleiteten Orbital-Laser.“

Das Erscheinungsbild dieses Modells ist durch und durch rau Science-Fiction. Wir sprechen hier von abgenutzter Rüstung, Alien-Schwärmen und Hightech-Feuerkraft, verteilt über von Insekten befallene Planeten. Manche Waffen sind laut und unberechenbar, während andere Fingerspitzengefühl erfordern, was dir eine riesige Auswahl an Ausrüstungskombinationen bietet.

JedesAufgabe bietet dir immer wieder neue Herausforderungen, von der Verteidigung von Stützpunkten bis hin zu groß angelegten Bosskämpfen. Je mehr Missionen abgeschlossen werden, desto mehr verändert sich das Universum. Es ist ein Kreislauf, der das Spiel lebendig hält und in dem die Leistung der Community echte Konsequenzen hat.

Für PvE-Spieler trifft „Helldivers 2“ genau den richtigen Ton. Es ist eine Mischung aus Herausforderung and eine unerwartete Komödie, vollgepackt mitstrategische Tiefe. Es ist zudem eines der herausragenden TPS-Spiele Wenn du diese actiongeladene Spannung liebst. Wenn du auf Team-basierte Schießereien stehst, bei denen sich jedes Match anders anfühlt, wirst du dieses Spiel kaum aus der Hand legen können.

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2. Deep Rock Galactic [Das beste PvE-Spiel für die Erkundung im Team]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Ghost Ship Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden

Deep Rock Galactic versetzt dich und deine Truppe von Weltraumzwergen in wilde, prozedural generierte Höhlen voller Gefahr, Beute,andFehler die Größe von Lastwagen. Das ist kein gewöhnlicher Bergbau-Auftrag. Bei jeder Mission musst du dich auf eine Mischung aus Rohstoffsuche, Schießereien gegen Insekten, unvorhersehbaren Zielen und der ständigen Notwendigkeit einlassen, dich auf deine Crew zu verlassen, um lebend davonzukommen. Das Spiel klassenbasiertes System verleiht dem Ganzen eine beachtliche Tiefe, wobei Ingenieure, Artilleristen, Bohrmeister und Späher Jeder trägt etwas Wesentliches dazu bei. Kommunikation und Koordination sind das, was euch am Leben hält.

Der visuelle Stil setzt voll und ganz auf stilisierte Science-Fiction, eine Mischung aus leuchtenden Mineralien, unwegsamem Gelände, sich verschiebenden fremdartigen Tunneln und biolumineszenter Flora, die jede Höhle wie Neuland erscheinen lässt. Kombiniert man das mit zufällige Umgebung und sich wandelnde Herausforderungen – und schon hat man einen Kreislauf, der immer wieder Neues liefert. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken oder mit dem Team zu besprechen. Und ehrlich gesagt, die Die Persönlichkeit der Zwerge macht den halben Spaß aus – mürrische Sprüche, Biertrinken in der Kneipe und ständiges Geplänkel mit den Freunden sorgt dafür, dass auch die Wartezeiten unterhaltsam bleiben.

For PvE-Modus Fans, dieses Spiel ist eine wahre Goldgrube (im wahrsten Sinne des Wortes). Es gehört zweifellos zu den Die besten Koop-Spiele, da es in hohem Maße auf geschickte Teamarbeit angewiesen ist.

Es ist vollgepackt mit bessere Beute, eine clevere Missionsvielfalt und ein Koop-Erlebnis, das nie langweilig wird. Das Gegnertypen jedes Mal etwas Neues bieten, was jeden Durchlauf unvorhersehbar und spannend macht. Wenn du Spiele magst, bei denen du spielen Clever und laut mit Freunden – „Deep Rock Galactic“ ist kaum zu übertreffen.

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3. Warhammer 40.000: Space Marine 2 [Das beste PvE-Spiel für brutale Nahkämpfe]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Hier kannst du in die Power-Rüstung einer gentechnisch manipulierten Killermaschine schlüpfen und alles, was dir im Weg steht, gnadenlos zerstören. Hier schleichst du nicht herum, sondern stürmst mit einer KettenschwertStell dir zum einen eine Mischung aus „Star Wars“ und brutalen Nahkämpfen vor; dieses Spiel verwandelt jeden Kampf in eine filmreife Schlägerei. Im Mittelpunkt des Spielprinzips stehen rasante, brutale Das Nahkampf sowie Fernkampf, angesiedelt in riesigen Kriegsgebieten, die das Ausmaß und das Chaos des WarhammerUniversum.

Die Bilder hinterlassen einen starken Eindruck mit unverfälschter Realismus– von der schweren Rüstung bis hin zu den blutgetränkten Schlachtfeldern. Jeder Hieb und jeder Schuss hat Gewicht. Es ist diese Wucht, die deine Waffen wie Instrumente der Zerstörung wirken lässt, nicht nur wie Werkzeuge.

The PvE-Modusbietet knifflige Missionen, bei denen es entscheidend darauf ankommt, sich auf die Angriffe zahlreicher Gegner einzustellen und zu wissen, wann man vorstoßen und wann man sich zurückziehen muss.

Auch wenn der Schwerpunkt auf Solo-Action liegt, gibt es doch auch reichlich Gelegenheit, gemeinsam mit anderen zu kämpfen deine Freundegegen eine übermächtige Feindesmacht.

Das ist keinPvP-Spiel, aber genau das macht es für PvE-Fans so besonders. Es trifft genau den Punkt Machtfantasieals Ein-Mann-Armee, mit Waffen, die sich vernichtend anfühlen, und Bewegungen, die für flüssiges Gameplay sorgen. Dazu kommt eine Geschichte, die tief in der Warhammer-Saga verwurzelt ist – und schon hast du ein Erlebnis, das interessante Spielweisen mit roher, explosiver Energie verbindet. Und ja, je tiefer du vordringst, desto besser wird die Beute.

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4. Elden Ring: Nightrein [Das beste PvE-Spiel für alle, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2025 Entwickler General Arcade / FromSoftware Inc. Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden

Elden Ring versetzt dich in eine offene Welt, die mutiges Erkunden belohnt (genau wie viele der Die besten RPG-Spiele da draußen), geduldige Kämpfe und die Lust am Unbekannten. Die Handlung spielt in der wunderschönen Das Land dazwischen, ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Weg durch hoch aufragende Ruinen, uralte Wälder und verfluchte Verliese zu bahnen; genau wie das Die besten Open-World-Spiele die Neugier belohnen.

Es geht darum, Geheimnisse zu lüften, die das Universum nicht ohne Weiteres preisgibt – alles muss man sich erst verdienen. Das Gameplay hält dich auf Trab und verbindet präzise Schwertschläge mit mächtiger Magie, während die Gegner deine Reflexe und Ausdauer auf eine harte Probe stellen. Es ist gnadenlos und schwierig, aber jeder Sieg fühlt sich hart erkämpft und unvergesslich an.

Der visuelle Stil ist eher düster Fantasie, voller zerfallener Ruinen, stürmischer Landschaften und Spuren alter Zivilisationen, die das Spiel lebendig wirken lassen. Die charakteristische Designphilosophie von FromSoftware kommt hier voll zur Geltung und schafft Orte, die sich zugleich gefährlich und heilig anfühlen.

Du wirst gegen gewaltige Bosse antreten, die dein Herz höher schlagen lassen, und die Charaktere, denen du begegnest – ob Verbündete oder Feinde –, sind voller Geheimnisse und Bedeutung. Und für alle, die sich vom Grind angezogen fühlen, ist dies Spiel ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Schmerz als lohnenswert empfinden lässt. Diese breite Anziehungskraft ist der Grund, warum es in der Übersicht über die Nominierten in der Kategorie „Best Player’s Voice“ bei den Game Awards 2025und festigte damit seinen Status als absoluter Fanliebling.

Wenn du der Typ bist, der Spieler der spannende Kämpfe mag, wie die in dem Spiele im Stil von Souls, dich in die Hintergrundgeschichte zu vertiefen und dein eigenes Abenteuer zu gestalten, „Elden Ring“ ist ein absolutes Muss. Es ist einPvE Eine Reise, auf der der Erfolg Zeit braucht, aber jeder Schritt sich lohnt.

★ Das beste PvE-Spiel für alle, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind Elden Ring: Nightrein Bei Eneba einkaufen

5. Sea of Thieves [Das beste PvE-Spiel für Piraten-Rollenspiele und das offene Meer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Microsoft Studios Am besten geeignet für Piratenfans, Koop-Fans, Entdecker

Sea of Thieves ist eine gemeinsame Welt Piratenabenteuer wo keine zwei Reisen gleich verlaufen. In diesem Spiel übernimmst du (im wahrsten Sinne des Wortes) das Ruder und kannst deinen eigenen Kurs über die schimmernden, chaotischen Meere bestimmen. Du segelst mit Schiffen, entdeckst vergrabene Schätze, kämpfst gegen Seeungeheuer und musst dich gelegentlich mit Sabotageakten auseinandersetzen. Der Spaß liegt in der Freiheit to Wähle deinen eigenen Weg, ohne vorgegebene Wege oder strenge Regeln, sodass sich jede Sitzung frisch anfühlt und offen für alles ist, was du tun möchtest.

Der Zeichenstil ist bewusst verspielt, mit sonnenbeschienenen Inseln, unheimlichen Nebelbänken und Schiffswracks, die darauf warten, erkundet zu werden. Spieler, die immer wieder zurückkehren, erkennen, dass es um mehr geht als nur um das Sammeln von Beute. Es geht darum, gemeinsam mit deiner Crew unvergessliche Geschichten zu schreiben. Von Kämpfen gegen Geisterflotten bis hin zum Transport von Vorräten unter feindlichem Beschuss – hinter dem Horizont wartet immer eine neue Herausforderung. PvP Es gibt auch solche Momente, oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet, was jeder Reise Spannung und Überraschungen verleiht.

Die gelegentlichen PvP-Sticheleien machen die Meere unberechenbar. Für Fans, dieses Spiel besticht durch Kreativität der Spieler and dynamisches Erzählen. Das PvP-Chaos sorgt – wenn auch nur selten – für zusätzliche Spannung bei der ansonsten auf PvE ausgerichteten Erkundung. Wenn du ein Piratenspiel suchst, bei dem das Abenteuer im Vordergrund steht, Chaos garantiert ist und jedes Crewmitglied zählt, dann solltest du dir diesen Titel auf keinen Fall entgehen lassen.

★ Das beste PvE-Spiel für Piraten-Rollenspiele und das offene Meer Sea of Thieves Bei Eneba einkaufen

6. Destiny 2 [Das beste PvE-Spiel für lootlastige Weltraumabenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Bungie Besondere Merkmale Eine filmreife Geschichte, Raid- und Dungeon-Inhalte sowie ein ausgefeiltes Schusswechsel-Gameplay

Destiny 2 vereint die besten Elemente von Science-Fiction-Geschichten, rasanten Kämpfen und MMO-ähnlichem Fortschritt in einem riesigen, sich ständig weiterentwickelnden Universum. Als Wächter, deine Aufgabe ist es, verteidigen MenschheitgegenBedrohungen durch Außerirdische, dunkle Götter und rivalisierende Fraktionen. Das Spiel bietet eine riesige Auswahl an Aktivitäten; Story-Missionen, Streiks, Veranstaltungen und einige der komplexesten Razzien, die es gibt. Es ist die Mischung aus Schießereien and Weltraum-Magie Das verleiht dem Kampf seine Besonderheit.

Die Grafik besticht durch ihre beeindruckende Größe. Riesige außerirdische Schiffe schweben über den Skylines der Städte, Planeten sprühen vor Energie, und jede Zone fühlt sich an wie ein fesselnde Welt das kann man nicht ignorieren. Spieler Hier erwartet euch sowohl Spektakuläres als auch strategisches Spiel, vor allem bei Raids und in den höchsten Schwierigkeitsstufen, wo Kommunikation und perfekte Ausführung entscheidend sind.

Und während Wettkampf-PvP Auch wenn es PvP gibt und Fans dieses Spielmodus auf ihre Kosten kommen, liegt das Herzstück von „Destiny 2“ doch im teamorientierten PvE. Das Zusammenbringen des Teams für einen Dungeon-Lauf oder eine Endgame-Aktivität fühlt sich wie der eigentliche Sinn an, nicht nur wie ein Bonus.

Wenn du auf dem PC einsteigst, solltest du sicherstellen, dass du eines der die besten Gaming-Laptops damit eure Raid-Abende reibungsloser verlaufen.

With regelmäßige Updates Mit neuen Inhalten und besserer Beute liefert das Spiel dir immer wieder neue Gründe, wieder einzusteigen und dich auszurüsten. Von Solo-Quests bis hin zu Raids für sechs Spieler – dies ist ein Shooter, der deine Zeit respektiert und dir immer wieder Gründe liefert, zurückzukommen. Wenn dir diese Atmosphäre zusagt, schau dir auch andere Spiele wie Destinyauch.

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7. Cyberpunk 2077 [Das beste PvE-Spiel für storylastiges futuristisches Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Erscheinungsjahr 2023 Entwickler CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden

Cyberpunk 2077 lässt dich in Night City eintauchen, eine chaotische und farbenfrohe Metropole voller Geschichten und Gefahren. Du spielst als V, ein Söldner, der sich mit komplexen Handlungssträngen und mächtigen Banden auseinandersetzen und mit unvergesslichen Charakteren interagieren muss, die den Verlauf deiner Reise bestimmen.

Im Kampf werden Munition, Tarnung und cybergestützte Fähigkeiten kombiniert, um die Kämpfe abwechslungsreich und anspruchsvoll zu gestalten. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf deiner Geschichte, sodass sich dein Spielerlebnis stets persönlich anfühlt.

Die Grafik des Spiels ist beeindruckend und voller helle Neonlichter, hoch aufragende Wolkenkratzer und ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus, der die Welt lebendig und unberechenbar wirken lässt. Wenn man es auf einer der die besten Gaming-Monitore lässt das Chaos von Night City wirklich lebendig werden.

For Spieler Für alle, die PvE lieben, bietet das Spiel komplexe Missionen und gewaltige Gegner, die sowohl Planung als auch schnelle Reaktionen erfordern. Vom Schleichen durch versteckte Winkel bis hin zum Kampf gegen feindliche Truppen – Night City bietet ein Erlebnis, das sowohl spannend als auch fesselnd ist.

„Cyberpunk 2077“ ist ideal für alle, die Spaß daran haben, storybasiertes PvE Action gepaart mit einer rauen futuristisch Atmosphäre.

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8. Warframe [Das beste PvE-Spiel für rasantes Grinden und Ausrüstungsfarmen]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Digital Extremes Am besten geeignet für Action-Fans, Science-Fiction-Fans, Koop-Spieler

Warframe ist ein energiegeladener Online-Spiel Dort steuerst du mächtige gepanzerte Krieger, die als Warframes bekannt sind. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf rasante Action, kombiniert mit Schieß- und Nahkampf, und bietet so ein flüssiges und spannendes Spielerlebnis.

Das wird dir gefallen Aufgaben die auf verschiedenen Planeten stattfinden, von denen jeder mit einzigartigen Gegnern und Herausforderungen gespickt ist. Das Spannende daran ist, dass dein Fortschritt davon abhängt, neue Warframes, Waffen und Fähigkeiten freizuschalten, mit denen du deinen Spielstil anpassen kannst.

Warframe wird dich beeindrucken mit futuristische Designs und weitläufige Umgebungen, die zum Erkunden einladen. Du wirst auf eine Vielzahl von Ziele, von einfachen Kämpfen bis hin zu intensiven Bosskämpfen, und du kannst wählen, ob du alleine spielen oder dich mit anderen zusammentun möchtest. Häufige updates Füge neue Inhalte hinzu, die sowohl bei den frühen Missionen als auch bei den Endspieloptionen helfen, während sich das Spiel im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

PvE-Fans werden die Ausgewogenheit von dynamische Kämpfe and umfassende Anpassungsmöglichkeiten, das die Kreativität fördert und Können belohnt.

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9. V Rising [Das beste PvE-Spiel für Vampir-Überleben und Burgbau]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Stunlock Studios Besondere Merkmale Vampir-Überleben: spannende Bosskämpfe

V Risingführt einedüstere Fantasy-Welt in dem du als Vampir um ihr Überleben kämpfend. Dein Hauptziel Aufgaben baust du deine Burg, jagst gefährliche Kreaturen, um an Blut zu kommen, und kämpfst gegen KI-gesteuerte Gegner. Das Gameplay verbindet Überleben and RPG Elemente, die ein kluges Ressourcenmanagement und strategisches Kampfverhalten erfordern, wodurch es sich in einer Liga mit den Die besten Survival-Spieleist ein PC.

Das Spielgotischer Kunststil schafft eine unheimliche, aber wunderschöne Atmosphäre. Das Erkunden wird gefördert, doch die Spieler müssen ihre Ressourcen sorgfältig einteilen und sich anspruchsvollen Endgegnern stellen, um stärker zu werden. Die offene Welt stellt deine Anpassungs- und Planungsfähigkeiten ständig auf die Probe.

Dieses Spiel wird bei Spielern gut ankommen, die sich für komplexe Überlebensmechaniken, spannende Bosskämpfe und fesselnde Dark-Fantasy-Welten begeistern, die sie über lange Spielsitzungen hinweg in ihren Bann ziehen.

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10. Age of Empires IV [Das beste PvE-Spiel für historische Strategie und Belagerungskämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Xbox Game Studios Am besten geeignet für Strategiefans, Geschichtsinteressierte, Wettkampfspieler

Age of Empires IV versetzt dich mitten ins Chaos mittelalterlicher Kriegsführung – allerdings mit einem Klemmbrett und einem Gottkomplex. Du formst ganze Zivilisationen von Grund auf neu. Du musst alles sammeln, was du kriegen kannst, und eine KI überlisten, die sich tatsächlich wehrt. Das ist kein Spiel, bei dem du dich zurücklehnen kannst. Jede Zivilisation spielt sich anders, sodass du ständig dazulernst und herausfindest, wie du Schwächen in Vorteile verwandeln kannst.

Und es sieht einfach fantastisch aus. Es ist unglaublich befriedigend, über ein riesiges Schlachtfeld herauszuzoomen und zu beobachten, wie sich die eigenen Pläne entfalten (oder scheitern). Man muss ständig zwischen verschiedenen Aufgaben jonglieren: die Wirtschaft ankurbeln, Armeen ausbilden, entscheiden, wem man vertraut und wen man vernichtet. Nichts bleibt lange beim Alten, und wenn man sich zu sehr in Sicherheit wiegt, wird einen die KI überrollen.

Für PvE-Fans ist dies einfach eines der Die besten Kriegsspiele das je entwickelt wurde. Es ist die Art von Spiel, bei der man nur „eine Runde“ spielen will und plötzlich ist es 3 Uhr morgens und man googelt Belagerungstaktiken. Wenn du schon lange darauf gewartet hast, ein Strategiespiel zu spielen, das dein Gehirn tatsächlich fordert, „Age of Empires IV“ hält, was es verspricht.

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Häufig gestellte Fragen