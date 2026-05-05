Die besten Plattformspiele: 15 der besten Spiele des Genres

Ich habe dasDie besten Plattformspiele Als ich aufwuchs, haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich in Videospiele verliebt habe. Ich erinnere mich noch immer an die schönen, verschwommenen Erinnerungen daran, wie ich Crash Nitro Kart Arcade GP in einer alten Spielhalle. Tatsächlich waren Plattformspiele für viele von uns die allerersten Spiele, und viele von uns sind durch Plattformspiele wie Super Mario and Donkey Kong.

Ob 2D-Klassiker oder ausgefeilte 3D-Filmwelten – Plattformspiele sind ein Genre, das nie aus der Mode kommt. Das Verrückte daran ist, wie diese Spiele Einfachheit und Tiefe unter einen Hut bringen. Man denkt, man springt einfach nur auf Plattformen herum, doch heutzutage wird das Ganze so abwechslungsreich gestaltet: eine raffinierte Handlung, ein ausgeklügeltes Leveldesign oder ein Endgegner, der die Geduld auf die Probe stellt. Plattformspiele haben sich weiterentwickelt, sind dabei aber ihren Wurzeln treu geblieben.

Ich weiß das wirklich zu schätzen Einfachheit und purer Spaß die dieses Genre zu bieten hat. Deshalb habe ich eine Liste der besten Plattformspiele zusammengestellt. Darin habe ich neue Spiele und Klassiker zum Entdecken und vielleicht auch mal ein bisschen stöbern. Dieses Genre ist so reich an guten Titeln, dass es keine große Rolle spielt, ob du dich darin auskennst oder nicht. Du wirst bestimmt etwas Besonderes finden, also lies einfach weiter.

Übrigens werde ich auch ein paar Links zu tollen Spielangeboten einfügen, falls ihr es kaum erwarten könnt, sofort loszulegen.

Die besten Plattformspiele aller Zeiten

Sprechen wir über Plattformspiele – jene Spiele, die uns zum Springen und Erkunden animieren und genau die richtige Mischung aus Herausforderung und Spaß bieten. Es war keine leichte Aufgabe, da das Plattformspiel-Genre Jahrzehnte umfasst, aber wir haben es geschafft, Leute.

Das sind nur die sieben besten Anwärter Aber die Liste umfasst insgesamt 15 Spiele, also bleib dran. Ich werde näher darauf eingehen, warum das Spiel diese Bewertung erhalten hat, wie das Gameplay und die Grafik sind und vieles mehr.

Was macht ein großartiges Plattformspiel aus?

Wenn es um Plattformspiele geht, gibt es einige Dinge, die den Unterschied zwischen guten und legendären Titeln ausmachen. Hier sind meiner Meinung nach die Faktoren, die ein Plattformspiel wirklich auszeichnen:

Level-Design: Es dreht sich alles um den Spielfluss. Die besten Spiele führen dich auf natürliche Weise durch das Spiel, ohne dabei zu linear zu wirken. In jedem Winkel gibt es etwas Spannendes zu entdecken.

Strenge Kontrollen: Nichts verdirbt den Spielspaß so sehr wie umständliche Spielmechaniken. Bei großartigen Plattformspielen fühlen sich jeder Sprung, jede Ausweichbewegung und jeder Angriff intuitiv und präzise an.

Anstieg des Schwierigkeitsgrades: Die besten Spiele fangen einfach an, bringen einem die Grundlagen bei und steigern dann nach und nach den Schwierigkeitsgrad (Hollow Knight(kennt das jemand?). Es fesselt einen, ohne einen zu überfordern. Ein Spiel macht keinen Spaß, wenn es zu schwer ist, und es ist auch langweilig, wenn es zu einfach ist. Wenn Entwickler die richtige Balance finden, schaffen sie ein großartiges Spiel, das lohnend und spannend ist.

Bildmaterial & Soundtrack: Seien wir ehrlich: Tolle Grafik und Musik machen das Spielerlebnis erst richtig zu etwas Besonderem. Spiele wie Ori und der Wille der Irrlichter sind nicht nur Spiele, sondern Kunstwerke.

Ich glaube Plattformspiele sprechen diese ursprüngliche Liebe zum Entdecken und zur Meisterschaft an. Egal, ob du wegen der Herausforderung hier bist oder einfach nur die atemberaubende Grafik genießen willst – die besten Spiele überzeugen in jeder Hinsicht. Schauen wir uns also unsere Liste an und sehen wir, welche Spiele diese Elemente verkörpern und wirklich punkten.

1. Astro Bot [Das beste Beispiel für Plattformspiele der nächsten Generation]]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,9/10 2024 PS5 Team ASOBI

Astro Bot wurde zum Spiel des Jahres gekürt 2024 denn es ist eine Liebeserklärung an die Welt der Videospiele, die Nostalgie, Kreativität und purer Spaß. Das Spiel90 Level in sechs Galaxien bieten eine perfekte Balance aus Herausforderung und Charme, wobei der Schwierigkeitsgrad sowohl auf Gelegenheitsspieler als auch auf Hardcore-Fans zugeschnitten ist. Sie haben sich wirklich darauf konzentriert, ein Spiel zu entwickeln, das auch Familien Spaß macht. Das Team sprach davon, ein Spiel zu entwickeln, das Kinder lieben würden.

Was Astro Bot auszeichnet, ist sein geniale Nutzung des DualSense-Controllers. Dujede Oberfläche spüren überhaptisches Feedback und adaptive Abzüge, als würde man Wasser aus einem Schwamm pressen oder sich an Ranken festhalten. Das Bilder dienen auch dazu,. So makellos und modern. Mit seinem verspielten Plattform-Gameplay und dem cleveren Design wird dich dieses Spiel in vielerlei Hinsicht überraschen. Das ist genau die Art von Plattformspiel, die auch denen Spaß macht, die sonst keine Fans des Genres sind.

2. Celeste [Beste emotionale Reise in einem Plattformspiel]]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,7/10 2018 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Maddy entwickelt Spiele

„Celeste“ hat mich auf die beste Art und Weise tief beeindruckt. In diesem Spiel geht es darum, den Gipfel eines Berges zu erklimmen – UND darum, seine inneren Dämonen zu bekämpfen. Du spielst als Madeline den Celeste Mountain erklimmen, während mit Ängsten, Zweifeln und Befürchtungen konfrontiert. All dies ist geschickt in die Handlung und die Spielmechanik eingewoben. Besonders auffällig ist, wie jeder Aspekt des Spiels spiegelt Madelines emotionale Reise wider.

Es ist eines dieser seltenen Plattformspiele, das einen nicht nur mit seinem Gameplay, sondern auch mit seinem Herz in seinen Bann zieht. Das Die Kontrollen sind strengund dieverschiedene Schwierigkeitsstufenbedeuten Jeder kann sich an der Geschichte erfreuen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Speedrunner sind herzlich willkommen. Außerdem ist das atemberaubende Pixelkunst Und dieser Soundtrack? Einfach der Hammer. Wenn du noch mehr Beweise brauchst, schau dir die über 100.000 Bewertungen auf Steam und die überwältigend positive Resonanz an.

3. Hollow Knight [Bester Erkundungs-Plattformer]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,6/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Team Cherry

Ein visuelles Meisterwerk von Spiele im Stil von Souls, „Hollow Knight“ entführte mich in die dunkle, bezaubernde Welt von Hallownest und ließ mich nicht mehr los. Du bist ein geheimnisvoller Ritter Erkunde ein zerfallendes unterirdisches Königreich voller Geheimnisse, Gefahren und spannender Kämpfe.

Was zeichnet es aus? Die Erkundung. DieDie Karte ist riesigundjeder Eine neue Fähigkeit erschließt verborgene Wege, Neugier belohnen. Dazu kommt eine eindringliche wunderschöner Soundtrack und handgezeichnete Grafiken, und es ist klar, warum dies eines der besten Plattformspiele überhaupt ist. Kein Wunder, dass sich das Spiel plattformübergreifend über 3 Millionen Mal verkauft hat. Wenn du eine Vorliebe für Welten voller Geschichte and schwierige Bosse Dann ist „Hollow Knight“ genau das Richtige für dich.

4. Ori und der Wille der Irrlichter [Beste künstlerische Leistung]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,5/10 2020 PC, Xbox One, Nintendo Switch Moon Studios

„Ori und der Wille der Irrlichter“ ist eines dieser Plattformspiele das ich wirklich immer wieder weiterempfehlen kann. Die Geschichte zieht einen in ihren Bann sofort alsOri begibt sich auf eine herzzerreißende Reise, um seinen besten Freund zu retten, Ku. Was es für mich auszeichnet, sind die beeindruckende Bilder. Sie wirken eher wie ein bewegtes Gemälde als wie ein Videospiel.

Jeder Sprung und jeder Satz durch diese geheimnisvolle Welt ist pure Freude. Die strenge KontrollendiePlattformbildungfühlenintuitiv und lohnend.Es hat eineatemberaubender Soundtrack dass passt zu seiner ätherischen Dreamcore-Atmosphäre. Es hatnahtloser Schwierigkeitsgradund einlebendige Speedrun-Community. Aber kommen wir zu den Zahlen, die den Hype untermauern. Dieses Spiel weist eine durchschnittliche Metacritic-Bewertung von 90+ plattformübergreifend und erhält auf Steam überwiegend positive Bewertungen. Es ist leicht zu erkennen, warum dies ein Ein absolutes Muss.

5. Sonic X: Shadow Generations [Das beste Nostalgie-Erlebnis]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,4/10 2024 PC, PS5, Xbox Series X Sonic Team

Wenn Sienew to Sonic-Spiele oder einfach nur neugierig auf Shadows Hintergrundgeschichte, Sonic X: Shadow Generationsist einidealer Einstiegspunkt. Darin kämpft Shadow the Hedgehog gegen seinen alten Erzfeind auf einer Reise, die durch legendäre Level der Serie führt. Das Tolle daran ist, wie es wechselt zwischen 3D-Plattformspiel und klassischer Side-Scrolling-Action. So hast du das Beste aus beiden Welten.

Sie werden die flüssige Steuerung und unterhaltsame Spielmechanik gleichChaos-Kontrolle. Damit kannst duDie Zeit anhalten und verborgene Wege finden. DieZentralweltmacht esleicht zu erkunden während man sich an neue Fähigkeiten gewöhnt. Außerdem enthält der DLC einen epischen Level, der mit dem Der Film „Sonic der Igel 3“! Für alle, die noch tiefer eintauchen möchten, gibt es noch das gewisse Extra. Das ist wirklich einer der besten Plattformer des Jahres 2024. Und von der gestochen scharfen Grafik will ich gar nicht erst anfangen. Die ist einfach der Hammer.

6. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy [Das beste Remaster für Nostalgiker]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,9/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Switch Blizzard Albany

Wenn du so bist wie ich und ist mit Crash Bandicoot aufgewachsen, Diese Neuauflage fühlt sich an wie eine herzliche Umarmung. Die „Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy“ vereint die drei legendären Spiele und wertet sie mit atemberaubende Bilderund behält die dieselbe präzise Mechanik Das hat uns gleichermaßen wütend gemacht und zum Lachen gebracht. Es ist pure Nostalgie, aber mit modernem Schliff. Genau das, was man sich von einem Remaster wünscht.

Jedes einzelne der Über 100 Levels bieten eine Mischung aus Spaß und Herausforderung. Springe über lebensgefährliche Abgründe oder weiche Felsbrocken à la Indiana Jones aus. Die Zeitfahren sind das reinste Übel, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Es ist das ein Spiel, das man stundenlang spielen kann… und gib dann den Controller an deine Freunde weiter, damit sie ihrerseits scheitern (oder Erfolg haben, wenn sie Glück haben). Über 10 Millionen verkaufte Exemplare sprechen für sich: Crash Bandicoot ist nach wie vor unangefochten. Diese Trilogie verleiht dem Spiel auf modernen Konsolen das Leben, das es verdient.

7. Super Mario Galaxy [Der beste Spaß, der die Schwerkraft außer Kraft setzt]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,1/10 2007 Nintendo Wii, Switch Nintendo

„Super Mario Galaxy“ ist aus solchen Listen nicht wegzudenken – und das aus gutem Grund. Mario springt quer durch die Welt. Er erkundet den Kosmos, während er Bowser verfolgt, um Prinzessin Peach zu retten. Vergiss nicht, den Gegnern auszuweichen und die Power-Ups einzusammeln. Sein der Schwerkraft trotzendes Gameplay hat unsere Vorstellung von Plattformspielen im 3D-Raum revolutioniert.

Die Art und Weise, wie das Spiel mit Raum und Schwerkraft spielt, wirkt revolutionär, selbst Jahre später noch. Jeder Planet bietet einzigartige Spielmechaniken und sorgt für abwechslungsreiches Gameplay. Mit einem97 Metascore and zahlreiche Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“, kann man es einfach nur empfehlen. Falls Sie es verpasst haben in 2007… die Switch-Version ist die perfekte Gelegenheit, den Rückstand aufzuholen.

8. Portal 2 [Das Spiel, das einem am meisten den Kopf verdreht]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9,5/10 2011 PC, PS3, Xbox 360, Switch Überwachung

Portal 2 ist nicht nur eines der besten Plattformspiele aller Zeiten. Es ist eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden, und es ist leicht zu verstehen, warum. Es ist zwar nicht das längste Spiel – man braucht nur etwa 13–14 Stunden, um zu gewinnen Wenn du es nicht eilig hast, ist dieses Spiel eine wunderbar knifflige Reise durch Wissenschaft, Sarkasmus und einige der cleversten Rätsel, die ich je gespielt habe.

Das Spiel fesselt einen von dem Moment an, in dem man die Testkammern betritt. Die Portal-Mechanik ist zwar einzigartig, aber es geht auch darum, eine bissige KI zu überlisten, während man mit voller Geschwindigkeit über unüberwindbare Abgründe geschleudert wird. Auch die Handlung ist ein wahres Meisterwerk. Allein die Dialoge bringen einen in einem Moment zum Lachen und lassen einen zwei Zeilen später schon über den Sinn des Lebens nachdenken.

Und gerade wenn man glaubt, alles durchschaut zu haben und sich langsam wohlfühlt, zieht einem das Spiel den Teppich unter den Füßen weg und verdreht alles auf eine Weise, die man nicht erwartet hätte. Egal also, ob man Plattformspiele, Rätsel oder einfach mal etwas anderes mag – dieses Spiel bleibt einem im Gedächtnis. Es ist ebenso raffiniert wie skurril.

9. Gris [Beste künstlerische Erzählung]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 9/10 2018 PC, Switch, PS4 Nomadic Studio

Kennst du diese Spiele, die dir noch lange nach dem Durchspielen im Gedächtnis bleiben? „Gris“ ist eines dieser seltenen Juwelen. Es dreht sich alles um das Gameplay, und es ist eine zutiefst persönliche Erfahrung. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Mädchens, das mit Trauer zu kämpfen hat in einer Welt, die sich wie ein lebendiges Aquarell anfühlt. Jeder Augenblick scheint darauf ausgelegt zu sein, dich mitten ins Herz zu treffen. Entdecke die Rätsel, die Plattform-Abschnitte oder die stille Schönheit der sich entfaltenden Geschichte.

Was mich total umgehauen hat, war, wie „Gris“ erzählt eine so tiefgründige Geschichte, ohne ein einziges Wort zu sagen. Es kommt ganz auf die Grafik, die Musik und die Art und Weise an, wie man mit der Welt interagiert. Das Spiel ist kurz, dauert etwa 5 Stunden. Aber diese Stunden sind unvergesslich. „Gris“ hat auf Steam überwältigend positive Kritiken erhalten und ist oft als Meisterwerk gepriesen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Einzigartigem sind Da geht es um mehr als nur das Gameplay – das musst du dir unbedingt mal ansehen.

10. Der Weg des blaugrünen Lotus [Beste kreative Spielmechaniken]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,9/10 2024 PC, PS5, Xbox Series X/S Squid Shock Studios

„Path of the Teal Lotus“ hat mich mit seiner handgezeichneten Grafik und seiner skurrilen, japanisch inspirierten Geschichte in seinen Bann gezogen. Du spielst einen geheimnisvollen Charakter. Du durch traumhafte Landschaften streifen, Rätsel lösen und anmutige Sprünge meistern. Es ist eines dieser Indie-Spiele, die genau den richtigen Ton treffen: Auf den ersten Blick einfach, aber voller Tiefe.

Dieses Spielüberzeugt durch seine Plattform-Mechanik, die präzise Steuerung mit atemberaubender Grafik verbindet. Dieeinzigartiges Fähigkeitssystem ermöglicht es dir, dich in Gegenstände wie einen Ventilator oder eine Laterne zu verwandeln, um Herausforderungen zu meistern. Außerdem hat es begeisterte Steam-Bewertungen für seine Wiederspielwert und kreatives Leveldesign. Suchst du ein Spiel, bei dem sich jeder Sprung einfach toll anfühlt? Dann bist du hier genau richtig.

11. Einblick in [Das atmosphärischste Rätselspiel]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,8/10 2016 PC, PS4, Xbox One, Switch Playdead

Das Innere ist unvergesslich. Es ist eine abgedrehte, filmreife Reise, die einem ganz schön zu schaffen macht auf die bestmögliche Weise. Du spielst einen kleinen Jungen, der sich durch eine dystopische Landschaft kämpft voller eindringlicher Bilder und bizarrer, schattenhafter Bedrohungen. Die bewegungs- und physikbasierten Rätsel wirken natürlich, halten einen aber dennoch ständig in Atem. Jede Szene ist von dieser beunruhigenden Spannung durchdrungen, als ob etwas wirklich Es steht etwas Schlimmes bevor.

Warum solltest du es spielen? Weil „Inside“ eine Geschichte ohne Worte erzählt und sich dabei auf seine alptraumhafte Umgebungen und verstörende Enthüllungen dich in seinen Bann zieht. Die Grafik und das Sounddesign sind makellos. Es won Vier BAFTA Game Awards, einschließlich künstlerischer Leistungen. Wenn du auf Spiele stehst, die kurz, eindringlich und geradezu beunruhigend, Das Innere ist entscheidend.

12. Shovel Knight: Treasure Trove [Unsere beste Wahl im Indie-Retro-Stil]]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,7/10 2014 PC, PS4, Xbox One, Switch Yachtclub-Spiele

Dieses Spiel ist das Eine ultimative Hommage an die goldene Ära der Plattformspiele. Du spielst einen Ritter, der eine Schaufel schwingt. Du kämpfst gegen skurrile Bosse und bahnst dir deinen Weg durch wunderschön gestaltete Pixel-Art-Welten. Diese Sammlung ist nicht nur ein einzelnes Spiel. Es ist ein komplettes Paket mit mehreren Kampagnen. Jede Kampagne bietet einzigartige Charaktere, Fähigkeiten und Spielstile, die das Erlebnis abrunden.

Was „Shovel Knight“ so besonders macht, ist sein genreprägender Wiederspielwert. Es gibt Schätze zum Aufspüren, Speedrun-Herausforderungen, geheime Level und versteckte Extras für Perfektionisten. Das Spiel verkaufte sich über 2,5 Millionen Exemplare weltweit. Ein riesiger Erfolg für Retro-Plattformspiele. Dazu kommt das von Kritikern hochgelobte Chiptune-Soundtrack und das reaktionsschnelle Gameplay Form… und schon hast du einen modernen Klassiker, den jeder Gamer haben muss.

13. Super Meat Boy [Bester Herausforderer im Intensivmodus]]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,6/10 2010 PC, PS4, Xbox 360, Switch Team Meat

Sprechen wir über Schmerz und Ruhm. Super Meat Boy ist die ultimative Prüfung deiner Geschicklichkeit beim Plattformspielen. Du spielst einen Fleischwürfel, der versucht, seine Freundin zu retten vom bösen Dr. Fetus. Klingt seltsam, oder? Aber glaub mir, es macht süchtig. Das Spiel stellt dich vor Hindernisse und fordert dich heraus um sie zu bezwingen.

Die Steuerung ist präziser als in jedem anderen Spiel zuvor – zumindest sagen das alle. Jedes Level fühlt sich wie ein kniffliges Rätsel an aber wenn man es schafft, verspürt man diesen herrlichen Rausch des Sieges. Kein Wunder, dass es auf Metacritic eine 90 hat und eine ganze Welle knallharter Plattformspiele inspiriert. Ach ja, und das Kracher von Soundtracksauch.

14. SpongeBob Schwammkopf: Der kosmische Shake [Unsere beste Empfehlung für die ganze Familie]]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,5/10 2023 PC, PS4, Xbox One, Switch Lila Lampe

Wenn du mit „SpongeBob“ aufgewachsen bist, wirst du „The Cosmic Shake“ lieben. Es ist, als würdest du in eine Folge der Serie eintauchen, nur dass du diesmal das Sagen hast. Du führst SpongeBob durch verrückte Dimensionen, Rätsel lösen und gegen schrullige Gegner kämpfen. Jeder Level ist ein neues Abenteuer: von Cowboy-Saloons bis hin zu Karaoke-Duelle unter Wasser.

The Die Kreativität hier ist einfach unglaublich und es ist perfekt für Spieler jeden Alters. Gelegenheitsspieler werden ihren Spaß haben, während Perfektionisten jede Menge zu entdecken gibt mit versteckten Sammelobjekten. Auf Steam erobert es bereits die Herzen der Spieler mit „sehr positiven“ Bewertungen. Im Ernst, wenn du unbeschwerter Plattform-Spaß… dann ist das genau das richtige Spiel für dich.

15. Planet of Lana [Das beste Indie-Filmabenteuer]

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Entwickler ⭐ 8,4/10 2023 PC, Xbox One und Series X Lila Lampe

„Planet of Lana“ ist wie direkt in einen spielbaren Studio-Ghibli-Film eintauchen. Du führst Lana und Mui. Du erkundest eine faszinierende fremde Welt voll mitknifflige Rätsel und atemberaubende Landschaften. Das ist nicht nur ein hübsches Spiel. Es steckt echtes Herzblut darin und das emotionales Geschichtenerzählen hat eine ganz andere Wirkung.

Was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist die Verbindung zwischen Lana und Mui. Jede Herausforderung fühlt sich ganz natürlich an und du wirst dich dabei ertappen, wie du lächelst, während ihr gemeinsam jeden Abschnitt meistert. Die Indie-Gaming-Community ist begeistert. Das Spiel hat bereits 2 Millionen Downloads und begeisterte Kritiken von Fans erhalten. Wird es sträflich unterschätzt? Sag du es mir.

Die Entwicklung der Plattformspiele

Für mich sind Plattformspiele der Beweis dafür, dass Videospiele nicht unbedingt auffällig oder überkompliziert sein müssen. Solange sie Herausforderung, Spielspaß und Handlung auf ihre ganz eigene Weise in Einklang bringen, wissen sie uns meist zu überzeugen. Es war ein Segen, auf Subgenres zu stoßen, die neue Wege für die klassische Vorstellung davon beschritten haben, was ein Plattformspiel ausmacht.

2D-Klassiker : Angefangen mit Perlen wie Super Mario Bros. … ging es vor allem darum, die Sprünge richtig zu timen, Gegnern auszuweichen und den perfekten Durchlauf zu schaffen. Dieses einfache und befriedigende Spielprinzip hat uns immer wieder in seinen Bann gezogen.

: Angefangen mit Perlen wie … ging es vor allem darum, die Sprünge richtig zu timen, Gegnern auszuweichen und den perfekten Durchlauf zu schaffen. Dieses einfache und befriedigende Spielprinzip hat uns immer wieder in seinen Bann gezogen. Der Sprung in die 3D-Welt : Spiele wie Crash Bandicoot hat das Genre auf den Kopf gestellt und üppige, detailreiche Welten geschaffen, in denen sich die Bewegung lebendig anfühlte (fast wie in einem Rollenspiel). Es ging nicht mehr nur ums Springen. Es war Zeit für ausgiebige Erkundungen.

: Spiele wie hat das Genre auf den Kopf gestellt und üppige, detailreiche Welten geschaffen, in denen sich die Bewegung lebendig anfühlte (fast wie in einem Rollenspiel). Es ging nicht mehr nur ums Springen. Es war Zeit für ausgiebige Erkundungen. Nostalgie trifft auf Innovation : Moderne Plattformspiele wie Hollow Knight … nimm diese Herausforderung im Stil der alten Schule an und verbinde sie mit emotionaler Erzählkunst und raffinierten Designs. Innovationen wie diese sorgen dafür, dass du beim Spielen MEHR fühlst und nachdenkst.

: Moderne Plattformspiele wie … nimm diese Herausforderung im Stil der alten Schule an und verbinde sie mit emotionaler Erzählkunst und raffinierten Designs. Innovationen wie diese sorgen dafür, dass du beim Spielen MEHR fühlst und nachdenkst. Technologiegestützte Modernisierungen: Heutzutage setzen Plattformspiele mit atemberaubender Grafik, präziser Spielmechanik und fesselnden Welten neue Maßstäbe in der Gaming-Welt. Man denke nur an Celeste. Es gelang ihm, einen nervenaufreibenden Schwierigkeitsgrad mit einer herzerwärmenden Geschichte zu verbinden.

Ich frage mich, wie sich Plattformspiele in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese Gattung im Laufe der Zeit mit VR verbinden könnte.

Beliebte Subgenres im Plattformspiel-Genre

Plattformspiele haben sich stark weiterentwickelt, und die verschiedenen Subgenres haben die Spielewelt grundlegend verändert. Hier sind meine Favoriten:

Rätsel-Plattformspiele : Falls du es noch nicht ausprobiert hast Innen or Grau , dann verpasst du was. Diese Spiele verbinden clevere Herausforderungen mit einer tief emotionalen Atmosphäre. Es ist, als würde man Rätsel lösen und dabei alle möglichen Gefühle durchleben.

: Falls du es noch nicht ausprobiert hast or , dann verpasst du was. Diese Spiele verbinden clevere Herausforderungen mit einer tief emotionalen Atmosphäre. Es ist, als würde man Rätsel lösen und dabei alle möglichen Gefühle durchleben. Metroidvania-Magie : Spiele wie Ori und der Wille der Irrlichter sind ein Traum für Entdecker. Man entdeckt ständig neue Fähigkeiten, erschließt geheime Bereiche und setzt riesige, miteinander verbundene Welten Stück für Stück zusammen. Jede Entdeckung fühlt sich verdient an.

: Spiele wie sind ein Traum für Entdecker. Man entdeckt ständig neue Fähigkeiten, erschließt geheime Bereiche und setzt riesige, miteinander verbundene Welten Stück für Stück zusammen. Jede Entdeckung fühlt sich verdient an. Nervenkitzel beim Run-and-Gun : Wenn ich puren Adrenalinkick will, greife ich zu Spielen wie Astro Bot . Rasante Action, legendäre Endgegner und dieser Retro-Charme sorgen für jede Menge Spaß, selbst wenn ich den Bildschirm dabei anbrülle.

: Wenn ich puren Adrenalinkick will, greife ich zu Spielen wie . Rasante Action, legendäre Endgegner und dieser Retro-Charme sorgen für jede Menge Spaß, selbst wenn ich den Bildschirm dabei anbrülle. Geschichtenbasierte Abenteuer: Einige Plattformspiele, wie zum Beispiel Hollow Knight, vermischen verschiedene Subgenres. Sie bieten dir epische Geschichten, umfangreiche Erkundungsmöglichkeiten und knifflige Herausforderungen in einem attraktiven Gesamtpaket.

Egal, welche Art von Gamer du bist – es gibt bestimmt einen Plattformer, der dich begeistern wird. Welcher ist dein Favorit?

Abschließende Gedanken

Plattformspiele sind zeitlos. Ein Sprung durch die emotionalen Höhen von Celeste oder die unheimlichen Tiefen von Hollow KnightDiese Spiele treffen dich genau dort, wo es darauf ankommt: bei deinen Reflexen, deinem Verstand und manchmal auch bei deiner Seele. Sie sind die perfekte Mischung aus Herausforderung, Kreativität und Nostalgie.

Es gibt nichts Schöneres, als einen kniffligen Sprung zu meistern oder ein verstecktes Geheimnis zu lüften. Es sind diese Momente purer Zufriedenheit, die Plattformspiele zu etwas ganz Besonderem machen. Dazu kommt noch die Geschichte – düster und geheimnisvoll in Innen, herrlich schrullig in Super Mario Galaxy… und es gibt Spiele, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben.

Du kannst nicht verlieren mit diesem Genre. Letztendlich geht es beim Gaming darum, Spaß zu haben und in eine digitale Welt einzutauchen. Beides gelingt hier auf fantastische Weise. Ich kehre immer wieder zu diesem Genre zurück, wenn ich ein echtes Nostalgie-Erlebnis voller Kindheitserinnerungen suche. Wenn du nach einem Spiel suchst, das ebenso clever wie unterhaltsam ist, sind diese Spiele genau das Richtige für dich.

Wie immer wünsche ich euch allen viel Spaß beim Spielen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Spiele gelten als die besten klassischen Plattformspiele?

Wenn du mich fragst,Super Mario Bros., Sonic der IgelundDonkey Kong Country sind ein absolutes Muss.

Können Plattformspiele lehrreich sein?

Auf jeden Fall! Spiele wie Portal die Problemlösung ganz beiläufig einbauen und dabei den Spaß nicht zu kurz kommen lassen.

Gibt es irgendwelche kooperativen Plattformspiele?

Auf jeden Fall.Es braucht zwei and Rayman Legends sind fantastische Koop-Erlebnisse.

Auf welchen Plattformen gibt es die meisten Plattformspiele?

Ich würde sagenPC, Nintendo SwitchundPlayStation sind vollgepackt mit tollen Plattformspielen.

Welche Plattformspiele eignen sich für Anfänger?

Try Grau or Super Mario Galaxy.