Die ultimative Liste der 10 besten PC-Simulationsspiele im Jahr 2026

Die besten PC-Simulationsspiele bieten den Spielern eine Vielzahl realistischer Erlebnisse. Du kannst zum mit einem Hochdruckreiniger putzen, in einer Klinik als Arzt arbeiten, einen eigenen Zoo eröffnen oder Besitzer eines Bauernhofs werden. Simulatoren gehören zu den beliebtesten Spielgenres, und es gibt Tausende von Spielen in diesem Format. Aber wirklich lohnenswerte Projekte sind nicht so zahlreich.

Wenn du auf der Suche nach den besten Simulationsspielen für den PC bist, möchte ich dir die Auswahl erleichtern. Im Folgenden habe ich Die 10 besten Titel, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Unsere Top-Empfehlungen für PC-Simulationsspiele

Manche Spiele unterhalten dich; die besten PC-Simulationsspiele lassen dich praktisch in ihre Welt eintauchen. Sie geben dir die Schlüssel, die Baupläne und den Fahrersitz – und lassen dann das Chaos (oder die Perfektion) ihren Lauf nehmen. Lerne die drei Kraftpakete kennen, die in Sachen Realismus und Spielmechanik neue Maßstäbe setzen.

Euro Truck Simulator 2 (2012) – Ein echter Hardcore-Lebenssimulator für Fernfahrer. Realistische Grafik, echte europäische Straßen und jede Menge Schalter und Pedale im Fahrerhaus, mit denen du dich erst einmal zurechtfinden musst. Cities: Skylines (2015) – Ein Städtebau-Simulator, in dem deine Stadt entsteht, sich entwickelt und verschiedene Naturkatastrophen übersteht. Das Spielprinzip ist in manchen Bereichen einfach, aber denk daran: Die Stadt verzeiht dir keinen einzigen Fehler. Assetto Corsa EVO (2025) – Eine Rennsimulation der Extraklasse mit wahnsinniger Fahrzeugphysik und extrem detailgetreuen Fahrzeugen. Mach dich bereit, über die Rennstrecken zu rasen und jede Kurve zu meistern – die ultimative Herausforderung für jeden Rennfahrer.

Diese drei mögen zwar Schwergewichte sein, doch das Simulationsgenre hält noch viele weitere Überraschungen bereit. Lies weiter und entdecke die restlichen besten PC-Simulationsspiele, die jede erdenkliche Welt zum Leben erwecken.

Die 10 besten PC-Simulationsspiele für Fans von Ultra-Realismus

Moderne PC-Simulationsspiele gibt es in einer Vielzahl von Genres. Viele davon bieten ein entspanntes Spielerlebnis, bei dem man einfach das Geschehen genießen und sich die Zeit vertreiben kann. Andere erfordern volles Eintauchen in die Spielwelt. Man muss lernen, wie eine bestimmte Maschine funktioniert und wie man sich in verschiedenen Situationen verhält.

Simulationsspiele haben oft kein klassisches „Ende“. Du kannst endlos spielen, dich ständig weiterentwickeln, verbessern und Neues entdecken. Welche dieser besten PC-Simulationsspiele hast du bereits gespielt?

1. Euro Truck Simulator 2 [Ideal für Fernverkehr und die Atmosphäre auf der Straße]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Windows, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2012 Urheber SCS Software Durchschnittliche Spielzeit ~44,5 Stunden Metacritic-Bewertung 79 Besondere Merkmale Fernverkehr, realistische Routen, Lkw-Management

Euro Truck Simulator 2 ist einer der bekanntesten Lkw-Fahrsimulatoren, in dem du Fracht zwischen europäischen Städten transportieren musst. Das Spiel bietet realistische Lkw-Physik, verschiedene Routen und Frachtarten sowie eine tolle Playlist, die dich in den Alltag eines Lkw-Fahrers eintauchen lässt.

Ein weiteres interessantes Thema ist die Ermüdung des Fahrers. Du kannst nicht einfach endlos weiterfahren, sondern musst an deinen Charakter denken und für etwas Erholung sorgen.

Ein weiterer Grund, diesen Titel in die Liste der das beste PC-Spiel Das Besondere an diesen Simulatoren ist ihre Grafik, die auf Realismus setzt. Wiedererkennbare Landschaften und Städte, wechselnde Wetterbedingungen und ein detailreich gestalteter Fahrerraum mit zahlreichen Schaltern und Pedalen.

Alles inEuro Truck Simulator 2 wurde entwickelt, um ein fesselndes Erlebnis zu schaffen. Dieses Spiel ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein gut durchdachter Simulator gleichzeitig entspannend und fesselnd sein kann.

Mein Fazit: Fans von Simulatoren werden die Spieltiefe, den zuverlässigen Support der Entwickler und die riesige Modding-Community zu schätzen wissen. Es ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf ein ruhiges und realistisches Spielerlebnis legen.

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2. Cities: Skylines [Ideal für Städtebau und tiefgehende Wirtschaftssimulationen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Colossal Order, Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–50 Stunden Metacritic-Bewertung 85 Besondere Merkmale Stadtentwicklung, Wirtschaftsplanung, Infrastrukturmanagement

Cities: Skylines ist der Maßstab unter den Städtebausimulatoren, bei dem du die volle Kontrolle über die Entwicklung deiner Stadt hast. Alles beginnt damit, dass du in deiner allerersten Siedlung die erste Straße anlegst. Von da an hast du völlige Handlungsfreiheit. Denk daran: Die Stadt wird dir, ihrem Bürgermeister, keine Fehler verzeihen.

Von der Straßenführung über eine angemessene Steuerpolitik bis hin zum Umweltschutz – hier zählt alles. Gleichzeitig hast du völlige kreative Freiheit und kannst die Stadt ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Außerdem sind die grafischen Anforderungen nicht allzu hoch. Das Spiel läuft flüssig auf einem PC oder einem Mittelklasse-Rechner, Hochleistungs-Gaming-Laptop.

Der visuelle Stil ist klar und modern, mit flüssigen Animationen und skalierbaren Details. Die Stadt erwacht direkt vor deinen Augen zum Leben. Autos fahren auf den Straßen, die Menschen machen sich auf den Weg zur Arbeit, und es entstehen ständig neue Stadtteile.

In Foren und Rezensionen schätzen Nutzer vor allem die Möglichkeit, alles individuell anzupassen, fvon kleinen Straßen bis hin zu großen Gebieten. Deshalb zählt dieser Titel oft zu den Die besten Bauspielspiele. Es ist eine unendliche Spielwiese für alle Liebhaber von Architektur, Stadtplanung und ständiger Analyse.

Mein Fazit: Wenn Sie sich für komplexe, aber intuitive Simulatoren interessieren, bei denen Logistik, Ressourcenmanagement und visuelle Kreativität im Mittelpunkt stehen, Cities: Skylines wird dich garantiert fesseln. Es ist perfekt, um deine Ambitionen als Stadtplaner bequem von zu Hause aus zu verwirklichen.

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3. Assetto Corsa EVO [Am besten geeignet für realistische GT-Rennsimulationen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber KUNOS Simulations, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung N/A Besondere Merkmale Hochentwickelte Physik-Engine, offene Spielwelt mit einem lasergescannten Nürburgring, dynamisches Wettersystem, umfangreiche Fahrzeuganpassungsmöglichkeiten

Assetto Corsa EVO ist einRennsimulation der Spitzenklasse Das sorgt für ein ganz neues Maß an Realismus. Die Fahrzeugphysik ist absolut überzeugend, und jede Strecke wirkt, als stamme sie direkt aus der realen Welt. Dieses Spiel lässt dich tief in die Details eintauchen und gibt dir das Gefühl, ein echter Rennprofi zu sein.

Das Gameplay ist so intensiv, wie es nur sein kann – Jede Kurve und jeder Gangwechsel fühlt sich unglaublich präzise an. Im Spiel kannst du jedes noch so kleine Detail an deinem Auto an deinen Fahrstil anpassen, und da dich die fortschrittliche KI in jedem Rennen hart herausfordert, bist du immer auf der Hut. Es ist anspruchsvoll, aber genau das macht die Siege so befriedigend.

Optisch,Assetto Corsa EVOist ein Fest. Die Strecken sehen fantastisch aus, die Autos sind atemberaubend detailliert, und die Beleuchtung und die Schatten erwecken alles zum Leben. Wenn du auf ein Rennspiel mit höchster Realitätsnähe stehst, hat dieses Spiel alles, was du dir wünschst.

Mein Fazit:Für alle, die es mit dem Rennsport ernst meinen, Assetto Corsa EVO ist ein absolutes Muss. Es bietet die perfekte Mischung aus Realismus, präzisem Handling und wahnsinnigem Wiederspielwert. Wenn du den Nervenkitzel des Rennens liebst, wirst du bei diesem Spiel immer wieder zurückkommen.

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4. RimWorld [Ideal für Koloniemanagement und dynamische Erzählungen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 60–80 Stunden Metacritic-Bewertung PC: 87/100 XONE: 92/100 Besondere Merkmale Überleben der Kolonie, zufällige Ereignisse, KI-gesteuerte Erzählung

RimWorldist eines derDie besten Spiele für Einzelspieler im Genre der Koloniesimulatoren. Im Mittelpunkt steht hier die menschliche Geschichte des Überlebens auf einem wilden Planeten. Das Spiel nutzt prozedurale Generierung für jede neue Spielsitzung. Dadurch wird jedes neue Spiel zu einer neuen Geschichte für dich.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein KI-Geschichtenerzähler. Er ist dafür verantwortlich, die Geschichte zu gestalten – von Überfällen über Krankheiten bis hin zu psychischen Zusammenbrüchen deiner Charaktere.

Die Grafik ist stilisiert und in 2D gehalten, aber funktional und ausdrucksstark: Jede Figur, jeder Gegenstand und jedes Objekt auf der Karte spielt eine mechanische Rolle. Du steuerst eine Gruppe von Siedlern, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit, Eigenschaften und Fähigkeiten hat.

Im Spiel verlegst du dich darauf, eine Basis aufzubauen, Ressourcen zu verwalten, die Landwirtschaft zu entwickeln und dich um die sozialen Belange deiner Siedlung zu kümmern. Es handelt sich um eine Simulation von Verhalten, Überleben und Zufälligkeit.

Auf Reddit,RimWorld wird als „Chaos-Simulator“ bezeichnet, in dem jeder Fehler oder jedes Versehen zu tragikomischen Folgen führen kann. Was das Spiel so einzigartig macht, sind seine tiefgründigen Spielmechaniken und die unendlichen Möglichkeiten für Geschichten und Ausgänge.

Mein Fazit: Wenn du tiefgehende Sandbox-Spiele mit Management-Elementen, unerwarteten Ereignissen und einem Schwerpunkt auf Überleben magst, RimWorld bietet dir Dutzende Stunden voller Überraschungen, in denen jede Entscheidung zählt.

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5. Microsoft Flight Simulator [Ideal für fotorealistische Flüge und die Erkundung der ganzen Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen DOS, Windows, Mac OS, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 1982–2024 Urheber subLOGIC Corporation, Bruce Artwick Organization, Aces Game Studio, The Coalition, Dovetail Games, Asobo Studio, Microsoft, Xbox Game Studios, Dovetail Games Durchschnittliche Spielzeit Schwankt stark Metacritic-Bewertung 91 Besondere Merkmale Fotorealistische Erddarstellung, echte Flugzeuge, Echtzeit-Wetterdaten und Sicherheit

Microsoft Flight Simulator ist der Maßstab im Bereich der Flugsimulatoren. Es bildet mithilfe von Satellitendaten und Cloud-Technologie fast den gesamten Globus nach. Das neueste Update erschien im 2024und ist damit der bislang fortschrittlichste Flugsimulator.

Das Spiel simuliert Echtzeit, Verkehr und sogar das Wetter, indem es Daten von echten Wetterdiensten nutzt. Du kannst von jedem Ort der Welt aus starten, von riesigen Flughäfen in Megastädten bis hin zu abgelegenen, unberührten Inseln.

Jedes Flugzeug im Spiel ist bis ins kleinste Detail ausgearbeitet: das Cockpit, die Bedienfelder, die Triebwerksgeräusche und die Aerodynamik. Alles ist genau wie in einem echten Flugzeug.

Spieler auf Reddit und Metacritic bezeichnen es als „visuelles Wunderwerk“ und als „echte Piloten-Schule“. Es ist nicht nur ein wunderschönes Spiel, sondern auch eine realistische und anspruchsvolle Flugsimulation. Gleichzeitig kannst du dank verschiedener Einstellungen das Spielerlebnis sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Piloten individuell anpassen.

Der Titel zählt ebenfalls zu den Die beliebtesten Multiplayer-Spiele. Du kannst gemeinsam mit anderen Spielern fliegen, chatten und Wettbewerbe veranstalten.

Mein Fazit: Microsoft Flight Simulator ist der ultimative Spielplatz für Himmelsträumer und Liebhaber des Realismus. Füge ein hochwertiger Gaming-Monitor und schon fühlt sich dein Schreibtisch an wie ein Cockpit in 10.000 Metern Höhe.

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6. PowerWash Simulator [Ideal für entspanntes Gameplay und befriedigende Reinigungsmechaniken]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Meta Quest (2, Pro, 3) Erscheinungsjahr 2022 Urheber FuturLab, Square Enix Collective Durchschnittliche Spielzeit ca. 47 Stunden Metacritic-Bewertung 75 Besondere Merkmale Hochdruckreinigung, entspanntes Gameplay, Missionsfortschritt

PowerWash Simulator ist ein entspannender Simulator, in dem du einen Hochdruckreiniger in die Hand nimmst und alles reinigst, von Fahrrädern über Gebäude bis hin zu Lieferwagen. Wähle das Top-Gaming-Fernseher Probier es selbst aus, wenn du nicht nur auf dem PC, sondern auch auf einer Konsole spielen möchtest.

Das Spielprinzip basiert auf einem einfachen Ablauf: schmutzig → sauber, und genau das macht das Spiel so unglaublich meditativ.

Optisch,PowerWash Simulator ist schlicht, aber ansprechend: Das Design ist klar und übersichtlich 3D Der Stil ist so gestaltet, dass Schmutz realistisch an Oberflächen haften bleibt, und der Reinigungsprozess sorgt sowohl für visuelle als auch für psychologische Befriedigung. Es gibt fast keine Musik, nur das beruhigende Plätschern des Wassers und den eigenen Arbeitsrhythmus. Ideal zum Entspannen.

Und es ist auch eines der beliebte Koop-Spiele. Du kannst bis zu 4 Freunde. Und hier geht es vor allem um Spaß, nicht nur um ruhige Entspannung.

Auf Reddit wird das Spiel als „die perfekte Therapie nach einem anstrengenden Tag“ bezeichnet. Es gibt keine Zeitlimits, keine Strafen und keine Gegner. Nur du und schmutzige Oberflächen, die darauf warten, von dir gereinigt zu werden.

Mein Fazit: PowerWash Simulator ist ideal für alle, die ein entspanntes Erlebnis ohne Druck suchen, sowie für Spieler, die meditatives Gameplay, Koop-Spiele mit Freunden und die Freude am sichtbaren Fortschritt schätzen.

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7. Two Point Hospital [Ideal für humorvolles und strategisches Krankenhausmanagement]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Two Point Studios, SEGA Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden Metacritic-Bewertung 83 Besondere Merkmale Krankenhausgebäude, Personalmanagement, lustige Diagnosen

Two Point Hospital ist ein fröhlicher und witziger Krankenhaus-Management-Simulator. Neben ernsthafter Medizin und komplexen Fachbegriffen gibt es hier seltsame Krankheiten, absurde Behandlungsmethoden und Mitarbeiter mit Charakter. All das schafft eine Atmosphäre von leichter Absurdität.

Das gesamte Spielprinzip dreht sich um die Leitung des Krankenhauses. Man stellt Ärzte ein, baut Büros, kauft neue Geräte und steuert den Patientenfluss. Trotz des insgesamt ironischen Tons wird die Simulation von Logistik und Effizienz sehr ernst genommen. Die richtige Platzierung von Krankenhausobjekten und Wegen ist entscheidend. Jeder Fehler führt zu Chaos und einer Menge unzufriedener Patienten.

Auf Reddit und Metacritic loben die Spieler das Spiel für seinen treffenden Humor, das durchdachte Design und den hohen Wiederspielwert – jedes neue Level stellt dich vor neue Herausforderungen.

Mein Fazit: Fans von Simulationsspielen werden die Mischung aus lockerer Atmosphäre und ernsthaftem Management zu schätzen wissen. Two Point Hospital ist die perfekte Wahl, wenn du etwas Suchtsteuerendes und zugleich Intelligentes suchst, das eine ordentliche Portion Herausforderung bietet.

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8. Farming Simulator [Am besten geeignet für realistische Landwirtschaft und landwirtschaftliche Maschinen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Android, iOS, Windows Phone, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2008–2024 Urheber Giants Software, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit Schwankt stark Metacritic-Bewertung 75 Besondere Merkmale Feldarbeit, Landmaschinen, realistische Pflanzen

Dieses Spiel ist einrealistischer und detailreicher Landwirtschaftssimulator In diesem Spiel verwaltest du den gesamten Betrieb eines großen Bauernhofs. Von der Aussaat und Ernte über die Tierhaltung bis hin zum Verkauf der Produkte. Es bietet eine große Auswahl an landwirtschaftlichen Maschinen und Werkzeugen. Auch die Jahreszeiten und die Marktwirtschaft werden realistisch nachgebildet.

Die Grafik ist sehr realistisch und bietet viele Details bei der Ausrüstung und den Spielfeldern. Du wirst alle Aspekte der Führung eines eigenen Bauernhofs kennenlernen. Bevor du Pflanzen anbaust, musst du den Boden vorbereiten.

Für die Bodenvorbereitung, das Pflanzen und die Ernte werden unterschiedliche Maschinen benötigt. Jede Maschine hat ihre eigenen Eigenschaften. Sie müssen betankt und gewartet werden, genau wie im echten Leben.

Auch der richtige Umgang mit Finanzen ist wichtig. Du musst lernen, Prioritäten zu setzen, wofür du dein Geld ausgibst, damit du nicht gleich in die roten Zahlen rutschst. Farming Simulator bietet zudem plattformübergreifenden Mehrspielermodus und ist damit eines der Die besten plattformübergreifenden Spiele um gemeinsam mit Freunden auf verschiedenen Geräten zu genießen.

Spieler in Foren sagen, dass Farming Simulator ist nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze virtuelle Welt, in der man sich gerne verliert, während man landwirtschaftliche Fähigkeiten erlernt und verbessert. Außerdem gibt es fast jedes Jahr ein Update mit neuen Spielmechaniken.

Mein Fazit: Wenn du Simulatoren mit großem Umfang, tiefgehendem Management und gemächlichem Spielverlauf magst, Farming Simulator bietet Ihnen stundenlanges Eintauchen in das ländliche Leben.

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9. Die Sims 4 [Am besten geeignet für Lebenssimulationen und soziale Interaktion]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Urheber The Sims Studio (Maxis), Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ~100–200 Stunden Metacritic-Bewertung 70 Besondere Merkmale Lebenssimulation, soziale Interaktion, Wohnraumgestaltung

Die Sims 4 ist die Fortsetzung des beliebten Lebenssimulators von EA Games. Hier erschaffst du eine Figur, gestaltest ihr Schicksal, baust ein Haus und knüpfst sogar soziale Kontakte. Das Spiel bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Figuren und dynamische Emotionen. Auch die Interaktionen zwischen den Figuren werden realistisch nachgebildet.

Bislang sind zahlreiche DLCs erschienen, die das Spiel noch realistischer machen. Der visuelle Stil ist hell und stilisiert, mit detaillierten Animationen und einer Vielzahl von Objekten im Innen- und Außenbereich.

Die Sims 4 verbindet kreative Freiheit mit realistischen Alltagsaufgaben, darunter Beruf, Hobbys und Beziehungen. Fans auf Reddit und Metacritic sagen, das Spiel sei eine endlose Sandbox, in der man experimentieren und jedes beliebige Lebensszenario zum Leben erwecken kann.

Mein Fazit: Wenn dir Simulatoren mit sozialen Strategieelementen und einem kreativen Ansatz gefallen, Die Sims 4 bietet unbegrenzte Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Außerdem sorgt das unterhaltsame Gameplay dafür, dass es nie langweilig wird.

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10. Planet Zoo [Am besten geeignet für Zoo-Design und Tierpflegesimulationen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit ~50–100 Stunden Metacritic-Bewertung 81 Besondere Merkmale Zoo-Bauwesen, Tierpflege, Umweltmanagement

Planet Zoo ist ein umfassender Zoo-Simulator. Hier baust du deinen Park in der Wildnis von Grund auf auf und schlüpfst dann in die Rolle des Geschäftsführers.

Das Spiel bietet eine realistische Tiersimulation, ein ausgeklügeltes Ökosystem und eine detaillierte Gestaltung der Gehege. Du musst dich um deine Tiere kümmern und ihnen ein angenehmes Umfeld schaffen.

Die Spieler kümmern sich außerdem um das Personal und die Finanzen und behalten die Bedürfnisse der Besucher im Auge. Auf Planet Zoo In den Foren wird das Spiel dafür gelobt, dass es Kreativität und sowohl für sein komplexes Management als auch für seinen umweltfreundlichen Ansatz und seine Liebe zum Detail.

Mein Fazit: Wenn du dich für Simulatoren interessierst, bei denen es um Natur, Tierpflege und Unternehmensführung geht, Planet Zoo ist eine hervorragende Wahl für viele Stunden fesselnden Spielspaß.

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Mein Fazit

Wenn es um die besten Simulationsspiele geht, ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Hier sind meine Empfehlungen:

Für Rennsportfans → Assetto Corsa EVO . Ein realistischer Rennsimulator, mit dem du den Nervenkitzel von Strecken in einer offenen Welt und fortschrittlicher Fahrzeugphysik erleben kannst.

. Ein realistischer Rennsimulator, mit dem du den Nervenkitzel von Strecken in einer offenen Welt und fortschrittlicher Fahrzeugphysik erleben kannst. Für Fans von Städtebau-Spielen → Cities: Skylines . Ein Spiel, das unendliche Kreativität bietet und dir die Freiheit gibt, deine ideale Stadt zu gestalten – voller strategischer Planung und realer Herausforderungen.

. Ein Spiel, das unendliche Kreativität bietet und dir die Freiheit gibt, deine ideale Stadt zu gestalten – voller strategischer Planung und realer Herausforderungen. Für Luftfahrtfans → Microsoft Flight Simulator . Ein unglaublich detailreicher Flugsimulator, mit dem Sie über den Globus fliegen und dabei realistische Wetterbedingungen und Flugdynamik erleben können.

. Ein unglaublich detailreicher Flugsimulator, mit dem Sie über den Globus fliegen und dabei realistische Wetterbedingungen und Flugdynamik erleben können. Für alle, die Entspannung suchen → PowerWash Simulator. Ein entspannendes, stressfreies Spiel, bei dem du Schmutz von verschiedenen Gegenständen abwäschst – ein unterhaltsames und wohltuendes Erlebnis.

Egal, was dich interessiert – hier findest du ein Simulationsspiel, das dich stundenlang fesseln wird!

Häufig gestellte Fragen