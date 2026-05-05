Die 11 besten PC-Shooter, um 2026 dein Schießgeschick auf die Probe zu stellen

In den besten PC-Shootern kannst du herumrennen, schießen und die Bestenliste anführen – oft sogar in mehreren Spielmodi. Diese Spiele sind rasant, laut und darauf ausgelegt, deinen Abzugsfinger auf Trab zu halten. Egal, ob du Dämonen niedermähst in Sohn oder sich in hektische Feuergefechte zu stürzen in Call of Duty… dann gibt es hier einen Shooter, der genau zu deinem Stil passt.

Ich habe 11 Titel ausgewählt, die das Wesentliche auf den Punkt bringen: präzise Steuerung, tolle Karten, solides Ballgefecht und langfristigen Wiederspielwert. Einige sind neu, andere sind echte Klassiker. Alle sind es wert, dass man sich Zeit für sie nimmt.

Bist du bereit, loszulegen? Dann lass uns die besten PC-Shooter entdecken, die deine Aufmerksamkeit wirklich verdienen.

Unsere Top-Auswahl der besten PC-Shooter

Ich habe schon alles gespielt, von Indie-Shooter-Spektakeln bis hin zu großbudgetierten Kriegsspielen, und diese drei besten PC-Shooter haben sich von der Masse abgehoben. Sie sind rasant, ausgefeilt und darauf ausgelegt, deine Maushand mit glänzenden neuen Waffen und Zielen auf Trab zu halten.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – Es ist die Nummer eins, weil einfach alles funktioniert. Die Schussabfolge ist präzise und reaktionsschnell, und die neuen Features machen richtig Spaß. Die Karten gehören nach wie vor zu den besten des Genres. Die Ausrüstungskonfigurationen sind flexibel, ohne unübersichtlich zu sein. Ob im Wettkampf oder zum Spaß – es trifft jedes Mal ins Schwarze. Sohn (2016) – Dieses Spiel lässt dir keine Verschnaufpause – und genau darum geht es. Es ist schneller, gnadenloser und anspruchsvoller als das Original. Du musst in Echtzeit zwischen Munition, Rüstung und Gesundheit jonglieren und dich mit jedem Kill weiter vorarbeiten. Ich war begeistert von dem unerbittlichen Tempo und der schieren Brutalität jeder einzelnen Waffe. Halo Infinite (2021) – Die Schusswechsel sind präzise, die Bewegungen fließen flüssig, und jede Waffe trifft mit ordentlicher Wucht. Der Greifhaken bringt Abwechslung in die Kämpfe und macht sie dynamischer und unterhaltsamer. Es ist eine Rückkehr zu alter Stärke, die Halo’s das Erbe zu bewahren und es gleichzeitig weiterzuentwickeln.

Jeder meiner Favoriten hat sich seinen Platz redlich verdient, indem er genau das tut, was die besten PC-Shooter ausmacht: Steuerung, Spielgefühl und Spielspaß stehen an erster Stelle. Erfahre mehr über die besten Shooter, die dich fesseln und zum Schießen animieren werden.

Die 11 besten PC-Shooter – Kopfschüsse, BFGs und Feuergefechte

Hier sind die11 Die besten PC-Shooter, die deine Zeit wert sind. Manche sind rasant, manche taktisch – aber alle machen einfach Spaß. Ich habe Spiele ausgewählt, die auch heute noch überzeugen und mich immer wieder zurückkommen lassen – kein Füllmaterial, keine Nostalgie-Titel nur um der Nostalgie willen. Los geht’s.

1. Call of Duty 4: Modern Warfare [Beste Neuauflage einer Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2007 Urheber Infinity Ward/Activision Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden Spielzeit

Moderne Kriegsführung ist mein absoluter Lieblings-PC-Shooter und einer der Die besten Ego-Shooteraller Zeiten.Die Schießereien sind hier intensiver als in jedem anderen CoD. Jeder Schuss sitzt, jeder Kill fühlt sich verdient an. Wegen des flüssigen, reaktionsschnellen Kampfes kehre ich immer wieder zu diesem Spiel zurück.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Vorbild für jeden modernen Militär-Shooter, der danach kam. Die Kampagne ist packend, das Tempo lässt nie nach, und der Multiplayer-Modus ist nach wie vor ein Paradebeispiel für Spielfluss und Ausgewogenheit. Moderne Kriegsführung hat nicht nur Maßstäbe gesetzt – es wurde zum Maßstab.

Wenn du alle spielst Call of DutySpiele der Reihe nach… wirst du feststellen, dass sich die frühen Titel stark auf den Zweiten Weltkrieg konzentrierten. Moderne Kriegsführung war ein Neuanfang für die Reihe. Es ließ den Schauplatz des Zweiten Weltkriegs hinter sich und stürzte sich in das Chaos moderner globaler Konflikte – und das Ergebnis war einer der einflussreichsten Shooter, die je entwickelt wurden.

Du wechselst zwischen Soap von der britischen SAS und Jackson von den US-Marines hin und her und verfolgst einen russischen Ultranationalisten und einen Kriegsherrn aus dem Nahen Osten, während sich deren Plan, ein weltweites Chaos auszulösen, entfaltet. Die Missionen finden in verschiedenen Kriegsgebieten statt – zerbombte Städte, verdeckte Operationen im Schnee, groß angelegte Angriffe. Dann fällt die Atombombe, und alles eskaliert. Es ist schonungslos, straff geschrieben und viel düsterer, als es die meisten Shooter überhaupt versuchen.

Im Mehrspielermodus hat das Konzept jedoch richtig funktioniert. Hier XP, benutzerdefinierte Klassen und Killstreaks entstanden. Endlich konnte man seine Ausrüstung an den eigenen Spielstil anpassen – Run-and-Gun, Stealth, Fernkampf, was auch immer. Die Schusswechsel sind schnell, aber überlegt, mit einer nahezu perfekten Zeit bis zum Abschuss. Karten wie „Crash“, „Overgrown“ und „Crossfire“ wurden sofort zu Klassikern.

Mein Fazit:Hier hat für COD. Der Sprung in die Moderne ebnete den Weg für den aktuellen Sci-Fi-Wahnsinn der Serie, was sie meiner Meinung nach zu einem der besten PC-Shooter macht. Wenn du eher auf realistische Militäraction stehst, probier doch mal Moderne Kriegsführungein Theaterstück.

quietKid233

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Ich habe das Spiel wieder durchgespielt, und die einzigen Worte, die mir dazu einfallen, sind: einfach spektakulär! Außerdem macht genau das die Serie zu dem, was sie heute ist.

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2. Sohn (2016) [Beste Neuauflage eines Klassikers]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber id Software/Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Spielzeit

Sohn (2016) erinnerte alle daran, wie gut sich Shooter anfühlen können, und es ist eines unserer am bestenSohnSpiele aus gutem Grund. Der Kampf lässt nicht nach, zwingt dich nicht zum Verstecken und lässt dir keine Verschnaufpause. Du bewegst dich schnell, machst kurzen Prozess mit Dämonen und bleibst aggressiv. Hör auf zu schießen, sonst bist du tot. DOOM Eternal ist ein großartiges Spiel, aber erst der Neustart hat das alles möglich gemacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spielgefühl ist nahezu perfekt. Die Waffen fühlen sich schwer an, die Bewegungen sind flüssig, und jede Aktion zahlt sich aus. Es belohnt Schnelligkeit, Präzision und Aggressivität. Sohn (2016) verzichtet auf alles Überflüssige und bietet puren, fokussierten Kampf, der sich auch heute noch frisch anfühlt.

Die Kampagne versetzt dich auf den Mars, mitten in eine Dämoneninvasion. Es gibt zwar eine Geschichte, aber sie tritt klugerweise in den Hintergrund. Du bist der Doom Slayer. Deine Aufgabe ist es, alles in Sichtweite zu zerstören. Die Waffen sind laut und kraftvoll, die Gegner kommen in Wellen, und die Bewegung ist purer Schwung. Doppelsprünge, Sprints und kein Nachladen – nur Geschwindigkeit und Gewalt.

Die Schleife ist einfach, macht aber süchtig: schießen, sich bewegen, etwas mit der Kettensäge zerlegen, um Munition zu bekommen, etwas anderes mit einem Glory Kill erledigen, um Gesundheit zu erhalten. Der Rhythmus bricht nie ab. Bei den Arenakämpfen kreist man ununterbrochen. Keine Deckung, keine Verschnaufpausen. Man ist ständig in Bewegung, und das fühlt sich immer gut an. A guter Gaming-Fernseher hat mir jedes einzelne Detail des Gemetzels vor Augen geführt und mein Spiel auf ein ganz neues Niveau gehoben.

Das Leveldesign ist kompakt, vertikal und steckt voller Geheimnisse. Die Kampfbereiche wirken wie Rätsel, und sobald man den Ablauf verinnerlicht hat, fühlt sich das Säubern eines Raums an, als würde man eines lösen (mit viel Lärm).

Mein Fazit:Der Tag der Toten 2016 zeigte den Spielern, wie ein gelungener Neustart aussehen kann, und trug dazu bei, einer Serie neuen Schwung zu verleihen, die vor allem dafür bekannt war, dass sie auf Toastern und Haartrocknern lief.

Destructoid

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Bethesda hat es geschafft – sie haben „Doom“ auf eine Nintendo-Konsole portiert. Es ist vielleicht nicht die schönste Version, aber sie funktioniert, und das hat gereicht, um mich dazu zu bringen, das Spiel noch einmal von vorne zu spielen.

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3. Halo Infinite [Das beste Halo-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber 343 Industries/Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Kampagne mit einer Spielzeit von über 10 Stunden

Halo Infinite bleibt bei dem, was funktioniert, und fügt ein paar clevere Verbesserungen hinzu. Die Waffen haben ein solides Schlaggefühl, und die Bewegungen wirken präzise, ohne schwammig zu wirken. Mit dem Greifhaken kannst du dich schneller bewegen, geschickter ausweichen und deine Herangehensweise an Kämpfe ändern. Wenn du auf der Suche nach einem tollHalloSpiel, das ist es.

Warum wir uns dafür entschieden haben Man erlebt präzise Schusswechsel mit Bewegungen, die wirklich etwas bewirken. Der Greifhaken sorgt für mehr Tiefe, ohne die Kämpfe zu kompliziert zu machen. Es ist eine gelungene Mischung aus klassischem Hallo Schießen und moderne Feinheiten – kein Schnickschnack, sondern knackiges Gameplay, das Geschicklichkeit und gutes Timing belohnt.

Die Kampagne ist zwar nicht gerade episch, bietet aber genug Abwechslung, damit sie nicht langweilig wird. Du durchstreifst Teile von Zeta Halo, wobei sich offene Bereiche mit engeren Gängen abwechseln. Die Handlung ist schnörkellos: Master Chief gegen die Verbannten. Kein Schnickschnack, nur solide Missionen, die dem Klassiker gerecht werden HalloDesign.

Der Mehrspielermodus sorgt für Fairness und Wettkampfgeist. Die Waffenbalance ist gut, und jedes Werkzeug hat eine klare Funktion. Die Matches verlaufen flüssig, da die Karten und Waffen so konzipiert sind, dass sie gut zusammenpassen, ohne dass ein Element das Spiel dominiert.

Mein Fazit:SonstigesHalloSpiele mögen zwar die meisten Stimmen bekommen, aber Unendlich ist zweifellos die beste Zusammenfassung all dessen, was diese Serie zu einem der besten PC-Shooter in jeder Spielesammlung macht.

goingturbo1981

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Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr – eine echte Rückkehr zu alter Form. Die offene Welt ist wunderschön, die Grafik ist umwerfend, und das Gameplay selbst ist das beste der Serie. Mir gefällt, wie die Handlung an „Halo 5“ anknüpft, und ich finde die Einführung des Greifhakens großartig.

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4. Battlefield 6 [Der beste moderne Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Battlefield Studios/EA Durchschnittliche Spielzeit Über 15 Stunden Spielzeit

Battlefield 4 ist Chaos mit Sinn und eines der top SchlachtfeldSpiele, Punkt. Riesige Karten, 64 Spieler, überall Fahrzeuge. Du schießt nicht nur – du steuerst Panzer, fliegst Hubschrauber oder forderst Luftangriffe an. Die Zerstörung kommt ans Licht und verändert den Kampf mitten im Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Große Gefechte, unzählige Möglichkeiten und das Gefühl, dass jeder Abschuss zählt. Es geht nicht nur um reflexartiges Schießen, sondern auch um Positionierung, Fahrzeuge und Teamwork. Wenn du Shooter-Kämpfe suchst, die sich gewaltig und intensiv anfühlen, bist du hier genau richtig. Die Mischung aus Infanterie und Fahrzeugen sorgt für Abwechslung im Spielverlauf und zwingt dich dazu, über das bloße Abdrücken hinauszudenken.

Die Kampagne ist zwar nicht besonders einprägsam, vermittelt aber die Grundlagen. Im Mehrspielermodus ist die Action am größten. Auf Karten wie „Mirak Valley“ muss man schnell denken und klug agieren. Keine Runde verläuft wie die andere, da sich die Karte verändert, wenn Gebäude einstürzen und sich das Feuer ausbreitet.

Die Schusswechsel sind solide und intensiv. Die Bewegungen sind langsamer, was gut zum taktischen Spielgefühl passt. Man muss auf seine Blickwinkel und Deckung achten. Das Spiel bietet viel Raum für meisterhaftes Spiel – wer die Fahrzeuge beherrscht, kann das Blatt wenden.

Sounddesign und Grafik haben nichts von ihrer Qualität eingebüßt. Explosionen, Schüsse und Stimmengewirr ziehen dich mitten ins Chaos. Es ist eine harte Nuss, aber wenn du etwas Explosives mit echtem Wiederspielwert suchst, Battlefield 6ist eines derDie besten PC-Spieleda draußen.

Mein Fazit:Manchmal auch als Call of DutyKiller, derSchlachtfeldDie Serie liefert sich jedes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dieser legendären Franchise. Battlefield 6 zeigt, dass zerstörbare Umgebungen ein wesentlicher Bestandteil jedes erstklassigen Shooters sind.

DrctvZ3R0

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BF6 sieht einfach umwerfend aus – intensiv, filmisch – und fühlt sich endlich wieder wie Battlefield an.

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5. Helldivers 2 [Bester teambasierter Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC Durchschnittliche Spielzeit Über 15 Stunden Spielzeit

Helldivers 2 versetzt dich in brutale Truppenkämpfe auf fremden Planeten. Deine Mission ist einfach: Verbreite „Managed Democracy“, indem du Aufgaben erfüllst und dabei Wellen von außerirdischen oder robotischen Gegnern bekämpfst. Der Haken daran? Eigenbeschuss ist immer aktiviert, daher sind Teamwork und Kommunikation nicht nur optional – sie sind unverzichtbar. Wenn Teamwork dein Ding ist, ist dies eines der Die besten Koop-Spiele bei denen geschossen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Koop-Shooter mit echtem Teamwork und Spannung suchst, bist du hier genau richtig. Die ständige Gefahr von Friendly Fire hält dich auf Trab, und du hast keine Sekunde Zeit, um durchzuatmen. Strategie und Kommunikation sind genauso wichtig wie das Zielen. Helldivers 2 ist intensiv, gnadenlos und einer der besten Squad-Shooter auf dem PC.

Das Gameplay ist rasant und taktisch. Ihr agiert als Team und ruft mächtige Strategien herbei, wie zum Beispiel Orbitalangriffe, Nachschubabwürfe und schwere Artillerie. Bei jeder Mission musst du Aggressivität und Vorsicht gegeneinander abwägen, denn eine verirrte Kugel kann dich genauso leicht töten wie ein Feind. Die Ziele variieren, zwingen dich aber stets dazu, dich spontan anzupassen – vom Hacken von Terminals über die Verteidigung von Zonen bis hin zur Auslöschung ganzer Schwärme.

The Die Draufsicht verschafft dir einen guten Überblick über das Schlachtfeld, aber das Chaos ist allgegenwärtig. Du lernst, deine Bewegungen, dein Deckungsfeuer und deine Spezialangriffe aufeinander abzustimmen. Es ist brutal, aber fair und belohnt Geschicklichkeit und kluges Spiel. Wenn du also auf „Starship Troopers“ mit Friendly Fire stehst, Helldivers 2ist dasdas beste Third-Person-Shooter-Spielfür dich.

Mein Fazit:The Helldivers Diese Spiele sind vielleicht die am häufigsten in Memes verwendeten Shooter auf dieser Liste, und es ist leicht zu verstehen, warum. Die Fortsetzung baut auf allem auf, was den ersten Teil zu einem Hit gemacht hat, darunter chaotische Truppenkämpfe und fragwürdige autoritäre Regime.

Alx80221

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Das beste Spiel aller Zeiten!!! Ein Meisterwerk, anspruchsvoll, witzig und demokratisch!!! Ich liebe es!!! Die Missionen, die Waffen … einfach alles!!! Du solltest es spielen, wenn du genug vom Faschismus hast!!!

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2000 (Originalausgabe), 2004 (Sammelband) Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert

Counter-Strike 1 – Die Anthologie ist reiner Reflex und Muskelgedächtnis. Kein Sprint, kein Zielen durch das Visier, keine Hilfestellung. Nur du, deine AK oder M4 und die scharfe Kurve vor dir. Es ist die Version, die Dust2, Inferno und Nuke zu Begriffen gemacht hat, weshalb es bis heute einer der besten PC-Shooter ist, die es gibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Echter kann ein Shooter kaum sein. Jede Kugel zählt, jeder Blick ist entscheidend. Wenn du bisher nur moderne CS… diese Version wirkt auf die beste Art und Weise reduziert. Sie belohnt Zielgenauigkeit, Timing und Spielverständnis. Und ja, man wird immer noch rausgeworfen, wenn man kein Entschärfungsset kauft.

Dieses Paket enthält das Original Counter-Strike, Zustand NullundGelöschte Szenen. CS 1.6 ist der eigentliche Reiz – hier wurden die Kernmechaniken perfektioniert. Die Trefferzonen waren grob, der Rückstoß streng und die Bewegungen hatten einen ganz eigenen Rhythmus. Wer hier die Schusskontrolle beherrschte, war nicht nur gut, sondern gefährlich.

Die Runden sind schnell und gnadenlos. Wer daneben schießt, stirbt. Wer ohne Blitz zu B stürmt, wird niedergemäht. Es ist ein Spiel der Gewohnheiten, der Blickwinkel und der blitzschnellen Einschätzungen. Kein Schnickschnack, sondern klarer, auf Geschicklichkeit basierender Kampf, der auch Jahrzehnte später noch überzeugt.

Mein Fazit:Das hat seinen Grund Counter-Strike wird auch heute noch gespielt, und das liegt daran, dass es so vieles von dem bietet, was einen guten Shooter ausmacht. Lass dich von der veralteten Grafik nicht abschrecken: Diese Spielesammlung ist einen Versuch wert.

Storygamer

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„Counter-Strike 1: Anthology“ ist das perfekte Paket für alle Shooter-Fans! Valves Old-School-Shooter ist ein absolutes Muss und ein Teil der (Online-)Gaming-Geschichte. Du solltest dir dieses tolle Paket auf jeden Fall holen und richtig loslegen!

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7. Titanfall 2 [Top-Empfehlung für Strategiespiele]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Respawn Entertainment/EA Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Spielzeit

Titanfall 2ist dasdas beste Strategiespiel auf dieser Liste, das aus reinem Schwung einen der besten PC-Shooter gemacht hat. Du rennst Wände hoch, rutschst und machst Doppelsprünge durch die Karten, während du dem Beschuss ausweichst und riesige Titanen herbeirufst. Das Bewegungssystem ist präzise und es gibt einige interessante Abschnitte aus der Third-Person-Perspektive. Man ist schnell, wendig und drängt stets nach vorne. Die Kameraführung und die Schusswechsel halten damit Schritt – knackig, sauber und auf Geschwindigkeit ausgelegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Shooter sind so flüssig. Alles läuft reibungslos ab – das Zielen, das Schießen, der Parkour, sogar die Titan-Drops. Es ist rasant, ohne chaotisch zu wirken. Das Spiel hat ein hohes Könnenpotenzial, macht aber auch dann Spaß, wenn man gerade verliert. Titanfall 2 Das fühlt sich nicht nur gut an – es fühlt sich richtig an.

Die Kampagne ist kurz, aber prägnant. Du spielst einen Schützen, der zum Piloten wurde und mit einem Titan namens BT zusammenarbeitet. Es ist fokussiert, hat ein gutes Tempo und macht tatsächlich Spaß. In einer Mission wechselt man mitten im Kampf zwischen verschiedenen Zeitlinien hin und her. Eine andere verwandelt sich in einen Plattformer. Es zieht sich nie in die Länge und verschwendet keine Zeit. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie die Bewegungen und die Action auf einem robuster Gaming-Monitor.

Der Mehrspielermodus macht genauso viel Spaß. Titanen unterbrechen den Spielfluss nicht – sie sind Teil davon. Man ruft nicht einfach einen Mech herbei und bleibt dann untätig. Man landet, vernichtet ein paar Gegner, springt ab und macht weiter. Die Piloten sind schon für sich genommen tödlich, und die Kämpfe wirken nie einseitig.

Mein Fazit:Titanfall 2 verspricht riesige Kampfroboter und solide FPS-Action, was es zu einem der besten PC-Shooter auf dem Markt macht. Mehr musst du darüber nicht wissen!

DystoBro

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Der Multiplayer macht so viel Spaß, aber dieses Spiel hat die perfekte Kampagne. Ich habe geweint, werde wieder weinen, werde nie aufhören zu weinen – ich liebe dich, Titanfall 2

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr Seit 2017 in der Beta-Phase Urheber Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden

Flucht aus Tarkow Ihm ist dein K/D egal. Du schaust kurz vorbei, plünderst schnell und versuchst, lebend wieder rauszukommen. Jeder Raid ist ein Glücksspiel. Man bringt seine Ausrüstung mit, setzt alles aufs Spiel und verliert in Sekundenschnelle alles, wenn man einen Fehler macht. Keine Respawns, keine zweiten Chancen. Es gehört zu den Die beliebtesten Multiplayer-Spiele wenn Raids dein Ding sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tarkov belohnt Geduld, Präzision und Planung. Es geht nicht darum, möglichst viele Gegner zu erledigen, sondern lebend davonzukommen. Wenn du einen Ego-Shooter suchst, der schlechte Angewohnheiten bestraft und dich zum Nachdenken zwingt, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Nichts anderes fühlt sich so spannend oder so real an.

Die Schießereien sind brutal und präzise. Du musst die Visierung justieren, die Munition manuell überprüfen und den Rückstoß kontrollieren, als hinge dein Leben davon ab – denn das ist tatsächlich so. Die Rüstung spielt eine Rolle, die Art der Munition spielt eine Rolle, sogar der Ort, an dem man getroffen wird, spielt eine Rolle. Ein falscher Schritt und es ist vorbei.

Die Karten sind komplex und anspruchsvoll. Die Hälfte der Zeit wirst du damit verbringen, auf Schritte zu lauschen, und die andere Hälfte damit, zu hoffen, dass diese Schritte nicht auf dich zulaufen. Du musst Routen auswendig lernen, dir die Spawn-Punkte für Beute merken und ständig deine Ressourcen verwalten.

Man wird nicht an die Hand genommen. Die Menüs sind umständlich, die Inventarverwaltung ist ein Minispiel, und wenn man stirbt, fühlt sich das persönlich an. Aber genau darum geht es ja. Die Spannung lässt nie nach.

Mein Fazit:Flucht aus Tarkow gilt als Vorreiter des „Extraction-Shooter“-Genres, und das aus gutem Grund. Das Spiel erschien im November 2025 in der Version 1.0, und auch wenn andere zeitgenössische Shooter vielleicht ausgefeilter sind, fällt es schwer, daran etwas auszusetzen Tarkovs tatsächliches Gameplay.

Andrey, 4. September 2002

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Über 1000 Stunden, über 9 Jahre – ich liebe es immer noch von ganzem Herzen. Zweifellos das spielbarste Spiel, das ich je gespielt habe. Gut gemacht, BSG.

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9. Far Cry 4 [Die interessanteste Umgebung in einem Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Ubisoft Montreal/Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Far Cry 4 ist ein großartiges PVE-Spiel, das dich mit einem Haufen Waffen und ohne Regeln mitten in den Himalaya versetzt. Du bist Ajay Ghale, gefangen in einem Bürgerkrieg und stets unterlegen. Die Geschichte ist zwar vorhanden, aber erst die Open-World-Action sorgt dafür, dass das Spiel wirklich fesselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Schusswechsel sind flüssig und reaktionsschnell. Man ist nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt – jedes Werkzeug hat seinen Nutzen, und jeder Außenposten bietet einen Grund, es auszuprobieren. Far Cry 4 ist einer der wenigen Open-World-Shooter, bei denen das Schießen von Minute zu Minute wirklich Spaß macht.

Die Kameraführung wirkt straff. Waffen haben einen starken Rückstoß, und jede Begegnung verläuft anders. Du kannst laut vorgehen, dich mit einem Bogen anschleichen oder Köder auswerfen und den Bären die Arbeit machen lassen. Die Außenposten sind das eigentliche Highlight – kleine Sandkästen, die Kreativität und schnelles Denken belohnen.

Du hast einen Wingsuit, einen Enterhaken und jede Menge Upgrade-Möglichkeiten. Es ist rasant, chaotisch und niemals langweilig. Explosionen rollen die Hänge hinunter. Wildtiere mischen sich in das Geschehen ein. Alles versucht, dich umzubringen, und genau das macht es so spannend.

Die KI der Gegner ist nicht besonders clever, aber dafür umso aggressiver. Sie greifen von den Flanken an, stürmen vor und fordern schnell Verstärkung an. Das Chaos wirkt authentisch, nicht inszeniert.

Mein Fazit:The Far Cry Diese Spiele haben ihre Formel mittlerweile perfektioniert, aber das heißt nicht, dass sie keine Überraschungen bereithalten können. Far Cry 4 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was diese Spielereihe so erfolgreich macht, und bietet wohl den interessantesten Schauplatz unter den besten PC-Shootern.

mikeunknown

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Die Geschichte ist fesselnd, die Bösewichte bleiben im Gedächtnis, und das Spiel schafft eine perfekte Balance zwischen Chaos, Erkundung und Action. Egal, ob man sich durch Außenposten schleicht oder totales Chaos anrichtet – es macht immer Spaß und ist befriedigend. Deshalb verdient Far Cry 4 die volle Punktzahl von 10/10.

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10. Metro Exodus [Die beste Wahl für Fans von STALKER]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One (PS5/Series X/S für die erweiterte Version) Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games/Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Metro Exodus verlangsamt den Ablauf und beansprucht einen der Die besten Kriegsspielealler Zeiten.Du wirst nicht durch die Flure sprinten und Kopfschüsse sammeln. Du suchst nach Vorräten, bastelst und hältst in einer Gasmaske den Atem an, während etwas in der Dunkelheit knurrt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel fühlt sich rau und gnadenlos an, und das Überleben hängt davon ab, wie gut man mit dem Druck umgehen kann. Metro Exodus verbindet Shooter-Mechaniken besser mit der Atmosphäre als die meisten anderen Spiele. Es ist nicht rasant, aber konzentriert. Und dadurch zählt jeder Schuss.

Die Schusswechsel sind wohlüberlegt. Die Waffen fühlen sich schwer und brutal an. Die Munition ist begrenzt, jeder Schuss muss sitzen, und die Reinigung der Ausrüstung ist kein Luxus, sondern Pflicht. (sonst klemmt sie). Du baust deine Waffen direkt im Einsatz zusammen und tauscht Teile aus, um sie an die jeweilige Situation anzupassen. In einem Moment schießt du als Scharfschütze von einem Dach aus, im nächsten schleichst du dich in einem eingestürzten Bunker an Mutanten vorbei. Es ist eines der Die besten Einzelspieler-PC-Spiele, ohne Frage.

Die Level sind halb offen, aber dort eng, wo es darauf ankommt. Du erkundest die Gegend in deinem eigenen Tempo, aber überall herrscht Spannung. Die Nächte sind härter, im Dunkeln lässt sich besser heimlich vorgehen, und die Gegner schlagen härter zu, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Es geht darum, am Leben zu bleiben, klug vorzugehen und sich seine Kämpfe gut auszuwählen.

Mein Fazit:Fans derSTALKER Wer nach einem eher kontrollierten Spielerlebnis sucht, sollte sich diesen postapokalyptischen Shooter mit ähnlichem Thema einmal ansehen.

Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

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Eine wirklich coole Fortsetzung im Vergleich zur vorherigen Serie. In diesem Teil wurde die Grafik deutlich verbessert, es wurden neue Spielmechaniken hinzugefügt und vor allem gibt es nun eine offene Welt.

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Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2026 Urheber Bungie Inc. Durchschnittliche Spielzeit 27–30 Stunden

Marathon entführt die Spieler zurück in das legendäre Universum von Tau Ceti IV zu einem spannenden Rettungsmission-Erlebnis, bei dem du als Runner auf der Suche nach verlorener Technologie und Reichtümern bist, während du tödlichen Fallen und feindlichen Spielern ausweichen musst. Es ist im Grunde ein Neon-Friedhof, auf dem jeder zweite Spieler hinter deinen Stiefeln und deiner Ausrüstung her ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Gameplay erzeugt ein ständiges Gefühl der Beklemmung, da der Verlust deiner Ausrüstung immer nur einen Fehler entfernt ist. Bungie verbindet sein charakteristisches Schussgefecht mit einem kühnen visuellen Stil, sodass sich jeder Raid wie ein lebhafter und zugleich furchterregender Albtraum anfühlt. Es steht enorm viel auf dem Spiel, da du deine Gier mit dem Bedürfnis, lebendig wieder herauszukommen, in Einklang bringen musst.

Jede Waffe hat eine bestimmte Funktion und ein einzigartiges Rückstoßverhalten, und du musst deinen Sauerstoff- und Munitionsvorrat gut einteilen, um die Reise zu überleben. Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, da du Teile austauschen kannst, um das perfekte Set für deinen jeweiligen Einsatz zusammenzustellen. Man schießt nicht einfach drauf los, sondern plant jeden Schuss sorgfältig, um sicherzustellen, dass man vor dem entscheidenden Kampf um die Evakuierung keine Ressourcen verschwendet.

Die Karten sind riesige Science-Fiction-Gebiete, in denen vertikale Strukturen und versteckte Wege neugierige Spieler belohnen. Die Umgebungen ändern sich im Laufe des Spiels, daher musst du deinen Weg zum Evakuierungspunkt anpassen, bevor die Zeit abläuft. Die Welt wirkt lebendig und gefährlich, da die KI und die anderen Läufer ein chaotisches Ökosystem schaffen, das sich ständig verändert.

Mein Fazit: Dieser Titel ist ein Meisterwerk der Spannung für Fans der besten PC-Shooter, die sich im Jahr 2026 eine rasante, futuristische Herausforderung wünschen.

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Kommende Veröffentlichungen: Spiele aus dem Jahr 2026, die es auf die Liste der besten PC-Shooter schaffen könnten

Ich glaube, das Line-up für 2026 ist vollgepackt mit vielversprechenden Shootern, und diese Titel könnten sich bald einen Platz unter den besten PC-Shootern sichern. Diese drei Projekte nutzen moderne Technologie und frische Ideen, um das Genre voranzubringen:

Halo: Campaign Evolved (2026): Es handelt sich hierbei um ein Remake des ersten Spiels, das die Entwickler mit der Unreal Engine 5 für moderne Hardware umgesetzt haben. Das Team hat die klassische Geschichte um einen Sprint-Modus und einen Koop-Modus für vier Spieler erweitert. Microsoft plant, das Spiel 2026 auf Steam und im Xbox Game Pass zu veröffentlichen.

Es handelt sich hierbei um ein Remake des ersten Spiels, das die Entwickler mit der Unreal Engine 5 für moderne Hardware umgesetzt haben. Das Team hat die klassische Geschichte um einen Sprint-Modus und einen Koop-Modus für vier Spieler erweitert. Microsoft plant, das Spiel 2026 auf Steam und im Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Gears of War: E-Day (2026): Gears of War: E-Day ist ein Prequel zur Serie und handelt vom jungen Marcus Fenix am ersten Tag des Krieges. Dieser Shooter setzt auf einen linearen Horror-Stil anstelle einer offenen Welt. Der Titel wird voraussichtlich 2026 für Windows und Xbox Series X|S.

Gears of War: E-Day ist ein Prequel zur Serie und handelt vom jungen Marcus Fenix am ersten Tag des Krieges. Dieser Shooter setzt auf einen linearen Horror-Stil anstelle einer offenen Welt. Der Titel wird voraussichtlich 2026 für Windows und Xbox Series X|S. Judas (2026): Judas ist das neue Spiel von Ken Levine und spielt auf einer zerstörten Raumstation mit einer tiefgründigen Geschichte. Die Spieler bewegen sich durch eine modulare Erzählung, in der ihre Entscheidungen die Welt verändern. Das Veröffentlichungsfenster für den PC liegt vor August 2026, PlayStation 5undXbox.

Mein abschließendes Urteil zu den besten PC-Shootern

Die besten PC-Shooter bieten eine riesige Auswahl, daher solltest du dir einen Titel aussuchen, der zu deinem bevorzugten Spielstil passt.

Am besten geeignet, um die FPS-Formel zu ändern → Call of Duty 4: Modern Warfare . Dieses Spiel setzte neue Maßstäbe im Bereich der Militär-Action, da es den Zweiten Weltkrieg zugunsten intensiver, moderner Gefechte hinter sich ließ.

. Dieses Spiel setzte neue Maßstäbe im Bereich der Militär-Action, da es den Zweiten Weltkrieg zugunsten intensiver, moderner Gefechte hinter sich ließ. Am besten geeignet für schnelle, brutale Kämpfe → Child (2016) . Geschwindigkeit ist hier das A und O, denn dieser Neustart belohnt aggressives Spiel mit lauten, schlagkräftigen Waffen.

. Geschwindigkeit ist hier das A und O, denn dieser Neustart belohnt aggressives Spiel mit lauten, schlagkräftigen Waffen. Am besten geeignet für spartanische Machtfantasien → Halo Infinite . Der Greifhaken verleiht dem Master-Chief-Spielprinzip eine neue Dimension, und die Kämpfe fühlen sich reaktionsschneller an als je zuvor.

. Der Greifhaken verleiht dem Master-Chief-Spielprinzip eine neue Dimension, und die Kämpfe fühlen sich reaktionsschneller an als je zuvor. Am besten geeignet für totale Kriegsführung → Battlefield 6 . Zerstörbare Karten sorgen dafür, dass keine Runde der anderen gleicht; außerdem sorgen die Fahrzeugkämpfe für ein gewaltiges Spielgefühl.

. Zerstörbare Karten sorgen dafür, dass keine Runde der anderen gleicht; außerdem sorgen die Fahrzeugkämpfe für ein gewaltiges Spielgefühl. Am besten für chaotischen Koop-Modus → Helldivers 2. Du musst im Team zusammenarbeiten, um die Alien-Schwärme zu überleben, denn durch Friendly Fire wird jeder Schritt zu einem Risiko.

Diese besten PC-Shooter lassen dein Herz höher schlagen – schnapp dir also deine Lieblingswaffe und stürze dich ins Getümmel.

Häufig gestellte Fragen