Die 10 besten Open-World-Spiele für die Switch für endlose Abenteuer im Jahr 2026
Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Open-World-Spiel sind UmschaltenSpiele, dann bist du hier genau richtig. Nach umfangreichen Recherchen, viel Erfahrung und einigen unüberlegten Ausgaben habe ich jede Menge großartige Spiele auf Nintendo Plattformen – aber ich bin auch schon auf Flops gestoßen, die offene Welten versprechen, aber unausgereifte Spielmechaniken, langweilige Geschichten oder leere Karten bieten.
Diese Liste enthält die besten Open-World-Spiele UmschaltenSpiele, die sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus perfekt funktionieren. Es erwarten dich Weltraumerkundungen, klassische Abenteuer voller Schwert und Magie sowie packende Schießereien – für jedes Alter und jeden Spielertyp ist etwas dabei. Trotz der vielfältigen Spielstile besticht jedes Spiel durch seine einzigartige Wendung und Kulisse, die das Erkunden zu einem besonderen Erlebnis machen. Das Abenteuer ruft. Lass uns gleich loslegen!
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Unsere Top-Empfehlungen für Open-World-Spiele auf der Switch
Bevor wir zur Liste kommen, hier ein kurzer Überblick über meine Top-Empfehlungen. Das sind zweifellos die besten Nintendo Switch Open-World-Titel, die sich durch Leistung, großartige Grafik, beeindruckendes Leveldesign und ein rundum gelungenes Spielerlebnis auszeichnen:
- The Legend of Zelda: Atem der Wildnis (2017) – Das wohl beste Spiel des Genres auf Nintendo Switch. Uneingeschränkte Erkundung, jede Menge Geheimnisse, befriedigende, einfache Kämpfe – all das in einer atemberaubenden Neuinterpretation von Hyrule und der Zelda-Reihe.
- No Man’s Sky (2022) – Ein riesiges Weltraum-Erkundungsspiel, in dem jeder Planet einzigartig ist. Entdecke außerirdische Spezies, errichte Stützpunkte, tausche Ressourcen oder werde zum Weltraumpiraten – das ist Freiheit im galaktischen Maßstab, jetzt wunderschön für das Spielen auf dem Handheld optimiert.
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2017) – Ein legendäres Open-World-Rollenspiel, Skyrim on UmschaltenHier kannst du Tamriel erkunden, Drachen besiegen und deinen eigenen Weg gehen. Mit Bewegungssteuerung, Amiibo-Unterstützung und unzähligen Quests ist es ein Abenteuer für unterwegs, das man immer wieder spielen kann.
Aber ehrlich gesagt kratzt das gerade mal an der Oberfläche der Open-World-Spiele auf der Nintendo Switch. Es gibt jede Menge Spiele zur Auswahl – schau dir also die ausführliche Liste unten an, um das ultimative Open-World-Abenteuer zu finden!
Die 10 besten Open-World-Spiele für die Switch: Fesselnde Welten zum Erkunden
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile bei Open-World-Spielen. Möchtest du einen Titel im Mittelalter-/Fantasy-Stil mit Schwertern und Magie? Ein Spiel, bei dem Schusswaffen im Mittelpunkt stehen? Oder vielleicht eine Mischung aus Open-World-Erkundung und einer einzigartigen Kampfmechanik?
Die Handlung und die Herausforderungen dieser Spiele mögen sich unterscheiden, doch im Kern sind Erkundung und „Offenheit“ wesentliche Bestandteile des Spielerlebnisses.
1. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis [Bestes Open-World-Abenteuer insgesamt]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2017
|Urheber
|Nintendo EPD, Nintendo
|Durchschnittliche Spielzeit
|60–120 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Freiheit, Erkundung und das Lösen von Rätseln lieben
Wahrscheinlich das beste Spiel für die Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Atem der Wildnis (BoTW). Neben dem Blockbuster Nintendo SwitchSpiele wieSuper Mario Odysseyund die„Fire Emblem“-Reihe, „BoTW“ ist ein Meilenstein unter den Spielen.
Dank der Third-Person-Perspektive vermitteln Kämpfe und Erkundungen ein Gefühl von Staunen und Spaß, und es gibt eine „echte“ offene Welt zu entdecken.
Du kannst buchstäblich überall hingehen, wo du hinsehen kannst. Hast du einen Berg entdeckt? Dann erklimme ihn. Möchtest du die Gewässer erkunden? Dann tauche ein! Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich das Gefühl, keine Grenzen zu kennen und wirklich frei meinen Weg wählen zu können.
Der Kampf ist übersichtlich gestaltet, kann aber bei einigen der stärkeren Gegner an Intensität gewinnen, und die Erkundung ist fantastisch; es war immer ein tolles Gefühl, versteckte Koroks und Truhen mit neuer Beute zu finden.
Es erfüllt nicht die „RPG“-Aspekte anderer fesselnde Action-RPGs, aber es ist ein Spiel, das man unbedingt mindestens einmal gespielt haben sollte, wenn man ein Nintendo Switch.
Mein Fazit: Ein unverzichtbares Erlebnis für jeden UmschaltenEigentümer – atemberaubende Erkundungen, clevere Rätsel und ein echtes Gefühl von Freiheit, das das moderne Open-World-Genre geprägt hat.
2. No Man’s Sky [Das beste Weltraumabenteuer]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 9,8/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2022 (Switch)
|Urheber
|Hallo, liebe Spieler
|Durchschnittliche Spielzeit
|50–200+ Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die Weltraumerkundung, Überlebensmechaniken und grenzenlose Freiheit lieben
Vergiss die „offene Welt“ – wie wäre es mit einem Spiel mit offenem Universum?
No Man’s Sky bietet dir ein scheinbar unendliches Universum, das es zu erkunden gilt. Dank prozeduraler Generierung verfügt jeder Planet über eine Vielzahl von Lebensformen, Ressourcen und Umgebungen.
Angesichts eines so riesigen, unendlichen Universums, das es zu erkunden gilt, besteht die Herausforderung darin, in den Umgebungen zu überleben, in die man hineingeworfen wird.
Jede Welt, auf die du triffst, wird sich von den anderen unterscheiden; vielleicht landest du auf einem Planeten, der vollständig von Ozeanen bedeckt ist, auf exotischen Planeten, die vor Leben und seltsamen Kreaturen nur so wimmeln, oder auf toten Gesteinsplaneten. Manche weisen sogar raue Umweltbedingungen auf, wie giftige Substanzen, Strahlung oder eisige Temperaturen, sodass du dich vor der Landung entsprechend vorbereiten musst.
Eine herausfordernde Situation, in der man sich spontan anpassen muss, aber ideal für Fans von gute Überlebensspiele.
Was mir daran besonders gut gefallen hat, No Man’s Sky Das ist jedoch die „Freiheit“, so zu spielen, wie man möchte.
Während deines Weltraumabenteuers kannst du als Händler durch das Universum reisen, als Kopfgeldjäger abtrünnige Schiffe ausschalten oder dich vielleicht der „dunklen“ Seite anschließen und Weltraumpirat werden.
Der Entwickler hat beim Start zwar einige Fehler gemacht, aber mittlerweile gibt es keinen triftigen Grund mehr, es nicht auszuprobieren No Man’s Sky.
Mein Fazit: Ein gewaltiges, sich ständig weiterentwickelndes Weltraumabenteuer, das Neugier und Ausdauer belohnt – perfekt für Spieler, die Freiheit und grenzenlose Entdeckungen lieben.
3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Das beste klassische Rollenspiel für die Switch]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 9,5/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2017 (Switch)
|Urheber
|Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks
|Durchschnittliche Spielzeit
|80–200 Stunden
|Am besten geeignet für
|RPG-Fans, die Freiheit, eine fesselnde Handlung und facettenreiche Fantasiewelten schätzen
Wenn wir über Open-World-Spiele sprechen, kommt man nicht umhin, The Elder Scrolls V: Skyrim.
Du schlüpfst in die Rolle des „Drachenbluts“, nachdem du einem Drachenangriff knapp entkommen bist. Sobald du entkommen bist, begibst du dich auf ein Abenteuer, aber eigentlich kannst du hingehen, wohin du willst, Nebenquests annehmen, Fähigkeiten und Schätze sammeln und die Welt erkunden.
Skyrim bietet eine Fantasy-Welt mit einer Vielzahl an Nah- und Fernkampfwaffen, Zaubersprüchen und Drachenblut-Kräften, mit denen man für totales Chaos sorgen kann. Der halbe Spaß besteht darin, die Welt zu erkunden, Verstecke, Banditenlager und unterirdische Höhlen zu entdecken.
Die einzigartigen Spielmechaniken runden das Gesamtpaket ab, beispielsweise indem das Erreichen höherer Stufen den Einsatz bestimmter Fähigkeiten erfordert; heimliches Herumschleichen erhöht die Tarnung, während das Schießen mit dem Bogen die Bogenschießfertigkeit verbessert.
Du musst zwar warten, bis du das nächste Level erreichst, aber dafür tauchst du voll und ganz in die Welt ein. Es ist, als würdest du dich weiterentwickeln, je öfter du bestimmte Fähigkeiten einsetzt, und so das Spielerlebnis ganz an deinen bevorzugten Spielstil anpassen.
Mein Fazit: Nach wie vor eines der besten Rollenspiele aller Zeiten – fesselnd, weitläufig und mit unendlichem Wiederspielwert, jetzt auch für unterwegs, damit du überall Abenteuer erleben kannst.
4. Xenoblade Chronicles X [Bestes Sci-Fi-JRPG mit offener Welt]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9,3/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, Wii U
|Erscheinungsjahr
|2025
|Urheber
|Monolith Soft, Nintendo
|Durchschnittliche Spielzeit
|70–150 Stunden
|Am besten geeignet für
|JRPG-Fans, die tiefgründige Geschichten, riesige Karten und anpassbare Mechs lieben
Xenoblade Chronicles X ist eine überarbeitete und erweiterte Version der ursprünglichen Veröffentlichung auf der Wii U. Du wirst in die Welt von „Mira“ versetzt, einem riesigen Planeten, auf dem du notlandest und den du zu einer neuen Heimat für die Menschheit machen willst.
Xenoblade ist in erster Linie eine einzigartige Serie, in der typischerweise eine Gruppe von Charakteren mit futuristischen Schwertern und Waffen sowie riesigen Mecha-Robotern namens Skells gegen gigantische Monster antritt.
Im Laufe des Spiels verdienst du dir das Recht, Skells zu steuern und sie nach deinen Vorstellungen anzupassen. Es gibt verschiedene Gewichtsklassen und eine große Auswahl an Waffenaufsätzen, mit denen du deine Mecha-Fantasien voll und ganz ausleben kannst.
Das Kampfsystem in Xenoblade Chronicles X ist eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und rundenbasierten Spielmechaniken, ähnlich wie Final Fantasy. Wenn du also ein Fan von tolle RPG-Spiele, seine unvergesslichen Charaktere, seine riesige Spielwelt und sein fesselndes Gameplay sind einen Versuch wert.
Mein Fazit: Ein gewaltiges und ambitioniertes Rollenspiel voller Mechs, Monster und umfangreicher Erkundungsmöglichkeiten – perfekt für Fans von epischen Science-Fiction-Geschichten.
5. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs [Beste Fortsetzung & Spiel mit kreativem Ansatz]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Nintendo EPD, Nintendo
|Durchschnittliche Spielzeit
|80–150 Stunden
|Am besten geeignet für
|Kreative Spieler, die Spaß am Erkunden, Basteln und Lösen kniffliger Rätsel haben
Als Nächstes haben wir die Fortsetzung von Buch der Woche, The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs.
Es ist überraschend, wie vertraut und doch neu sich die Spielwelt anfühlt. Wo Tränen des Königreichs Was es jedoch von anderen unterscheidet, ist, dass es die Dinge auf ein neues Niveau hebt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Mit der Katastrophe von Ganons Wiederauferstehung bricht der Himmel zusammen und verändert Hyrule grundlegend. Es gibt nun „Himmelsinseln“ zu erkunden, die für zusätzliche Höhenvariation sorgen Buch der Wochehatte man schmerzlich vermisst.
Link verfügt nun über neue, mächtige Fähigkeiten, mit denen er fast jede Waffe erschaffen kann, indem er Dinge wie ein Pilzschwert oder telekinetische Kräfte mit Ultrahand kombiniert, sowie die Fähigkeit „Ascend“, um schnell an Decken entlang zu „schwimmen“, und vieles mehr.
Außerdem kannst du mit den neuen Fähigkeiten eine fantastische Vielfalt an Fahrzeugen und Bauwerken nutzen. Ich habe sogar Motorräder, Heißluftballons, Autos und sogar Jets gebaut, um durch die Lüfte zu fliegen.
Die Geschichte ist fantastisch und herzzerreißend, aber der Spaß liegt darin, neue Wege zu entdecken, sich in Hyrule fortzubewegen, einfallsreiche Konstruktionen zu bauen und clevere Rätsel zu lösen, die es mit den besten aus unserem Nintendo SwitchRätselspieleListe.
Mein Fazit: Eine brillante Fortsetzung von Breath of the Wild das Kreativität und Entdeckungslust neu definiert – pure Magie für fantasievolle Abenteurer.
6. Red Dead Redemption [Offene Welt im Best-Western-Stil]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,7/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC
|Erscheinungsjahr
|2023 (Switch)
|Urheber
|Rockstar San Diego, Rockstar Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|40–80 Stunden
|Am besten geeignet für
|Fans von Western, tiefgründigen Geschichten und stimmungsvollen Open-World-Abenteuern
Red Dead Redemption ist vor allem wegen seiner unvergesslichen Charaktere und seiner komplexen Handlung ein fantastisches Spiel. Aber es bietet auch reaktionsschnelle und fein abgestimmte Kampfmechaniken in einer riesigen Welt, die es zu erkunden gilt und die ein unverwechselbares Western-Flair versprüht.
Reite auf dem Pferderücken herum und fange Bösewichte mit dem Lasso ein, liefer dir ein Duell wie in alten Zeiten oder zelte in der Wildnis. Es hat einfach etwas Besonderes, meine Fantasien als Cowboy-Desperado auszuleben, die RDR funktioniert perfekt.
Hast du Lust, dich als Jäger zu versuchen? Spüre über 30 Tierarten auf und jage sie mit spezieller Ausrüstung. Oder wie wäre es mit einer Runde Poker? Werde zum berüchtigtsten Spieler im Wilden Westen. Vielleicht bevorzugst du das Leben als Rancher und möchtest Rinder hüten oder Pferde zähmen.
Einfach ausgedrückt,RDR versetzt dich mit einer fesselnden Geschichte und unterhaltsamen Spielmechaniken, die kein anderes Spiel bietet, mitten in die raue Welt des Wilden Westens Top-TPS-Spiel was das gleiche System zu bieten hat.
Mein Fazit: Ein unvergessliches Western-Meisterwerk mit fesselnder Erzählkunst, Atmosphäre und emotionaler Tiefe – eine der besten Welten, die Rockstar je geschaffen hat.
7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Das beste Fantasy-RPG rund um die Monsterjagd]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,5/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC
|Erscheinungsjahr
|2019 (Switch)
|Urheber
|Capcom
|Durchschnittliche Spielzeit
|50–120 Stunden
|Am besten geeignet für
|RPG-Fans, die sich nach anspruchsvollen Kämpfen, riesigen Monstern und lohnenden Erkundungen sehnen
Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist ein Monsterjäger im Fantasy-Stil, ähnlich wie im Mittelalter Monster Hunter Rise. Doch statt eines zentralen Dreh- und Angelpunkts gibt es eine riesige offene Welt zu entdecken, durch die man viel reisen wird.
Das Spiel belohnt dich dafür, dass du zurückkehrst und Orte erneut besuchst, an denen du bereits warst. Du findest neue Belohnungen und Schatztruhen sowie wertvolle Ressourcen und stößt auf weitere Charaktere und Quests.
Die größte Attraktion sind hier jedoch die einzigartigen Kampfmechaniken. Gegen gigantische Monster wie Zyklopen oder Greifen kannst du auf sie springen und bestimmte Körperteile ins Visier nehmen, um maximalen Schaden anzurichten – zum Beispiel, indem du einem Zyklopen ins Auge stichst.
Die Kämpfe sind äußerst befriedigend und einzigartig, die Geschichte ist großartig, wenn auch ein wenig verworren, und dank all der enthaltenen DLCs gibt es jede Menge Spielinhalt.
Mein Fazit: Einzigartig, herausfordernd und voller Charakter – ein verstecktes Juwel, das taktisches Kämpfen und intensive Fantasy-Erkundungen belohnt.
8. Grand Theft Auto: Die Trilogie [Die beste Open-World-Krimi-Sammlung]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 8,3/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mobilgeräte
|Erscheinungsjahr
|2021 (Switch)
|Urheber
|Rockstar Games, Grove Street Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|60–150+ Stunden (insgesamt)
|Am besten geeignet für
|Spieler, die nostalgische Krimis, Freiheit und chaotisches Open-World-Gameplay lieben
Grand Theft Auto: Die Trilogie ist ein phänomenales Paket, das drei der kultigsten Spiele der Serie enthält: GTA III, GTA Vice CityundGrand Theft Auto: San Andreas. Ehrlich gesagt ist es schon eine kleine Überraschung, dass das Spiel auf derselben Konsole läuft wie Mario and Super Smash Bros.
Die Trilogie bietet eine überarbeitete Grafik und verbesserte Spielmechaniken und lässt dich Chaos anrichten, rücksichtslos durch die legendären Welten rasen, Polizisten niederschießen, bevor du selbst ausgeschaltet wirst, und jede Menge Verbrechen begehen.
Erledige Aufträge von Mafiabossen, baue dein Drogenimperium auf oder treibe in San Andreas Sport. Diese Spiele sind nicht ohne Grund „kultig“. Sie wecken Nostalgie für den „Arcade“-Charakter der Reihe, und da man drei Spiele zum Preis von einem bekommt, lohnt es sich auf jeden Fall, sie sich anzuschauen.
Mein Fazit: Drei legendäre Welten in einem Paket – nostalgisch, chaotisch und unendlich unterhaltsam für Fans von Open-World-Chaos.
9. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste storybasierte Open-World-Rollenspiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7,8/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2019 (Switch)
|Urheber
|CD Projekt Red
|Durchschnittliche Spielzeit
|100–200+ Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die komplexe Geschichten, moralische Entscheidungen und weitläufige Fantasy-Welten mögen
The Witcher 3: Wild Hunt versetzt dich als Geralt von Riva in eine dunkle, gnadenlose Welt; ein berühmter und tödlicher „Monsterjäger“ mit durch Mutationen verstärkten, übernatürlichen Fähigkeiten.
Die Handlung spielt in einer typischen Fantasy-Welt im Mittelalter. Es gibt jede Menge Schwertkämpfe, Magie und furchterregende Monster, die es zu besiegen gilt, während du auf der Suche nach deiner Adoptivtochter Ciri durch die Welt reist.
Hier gibt es einfach so viel zu entdecken: vergessene Ruinen, tückische Höhlen, geschäftige Städte und eine Vielzahl von Schauplätzen mit ganz eigenem Flair und ganz eigener Atmosphäre. Wie zu erwarten, gibt es jede Menge Nebenquests, einzigartige Schätze zu finden, Geheimnisse aufzudecken und Entscheidungen zu treffen.
Insgesamt ein unglaubliches Open-World-Erlebnis mit fesselnder Handlung und einem soliden Kampfsystem, mit dem man es mit einer Vielzahl von Gegnern und Monstern aufnehmen kann.
Mein Fazit: Ein düsteres, emotionales Epos voller Details, Entscheidungsmöglichkeiten und unvergesslicher Charaktere – zweifellos eines der besten Open-World-Erlebnisse aller Zeiten.
10. Unsterbliche: Fenyx Rising [Bestes mythologisches Abenteuerspiel]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 7,5/10
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|Plattformen
|Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2020 (Switch)
|Urheber
|Ubisoft Quebec, Ubisoft
|Durchschnittliche Spielzeit
|40–70 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die unbeschwerte mythologische Abenteuer mit Rätseln und Humor suchen
Zum Schluss haben wir noch Unsterbliche: Fenyx Rising, a Buch der Woche„Clone“, aber mit einer ganz eigenen Note; die Handlung spielt im antiken Griechenland.
Es gibt jedoch einige Besonderheiten, wie zum Beispiel das Kampfsystem, das sowohl Boden- als auch Luftkämpfe umfasst. Es gibt eine Vielzahl von Waffen zu entdecken und freizuschalten, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und Rüstungen sowie gottgegebene Fähigkeiten, um mythologische Kreaturen wie Medusa und den Minotaurus zu besiegen.
Du bist die letzte Hoffnung der Götter, einen Fluch zu brechen und den bedrohlichen Titanen Typhon zu besiegen, doch auf deinem Weg erwarten dich zahlreiche Nebenquests, knifflige Rätsel und eine riesige Welt voller einzigartiger, stilvoll gestalteter Regionen.
Mein Fazit: Ein bezauberndes und unterschätztes Juwel mit witziger Handlung, unterhaltsamen Rätseln und flüssigen Kämpfen – die perfekte Wahl für Fans von unbeschwerten Open-World-Abenteuern.
Mein Gesamtfazit zu den besten Open-World-Spielen für die Switch
Open-World-Spiele auf der Nintendo Switch bieten einige der abwechslungsreichsten und unvergesslichsten Abenteuer, die man auf einer Handheld-Konsole erleben kann. Ob du dich nach Fantasiekönigreichen, futuristischen Planeten oder rauen Westernlandschaften sehnst – hier ist für jeden Entdecker etwas dabei. Diese Titel zeigen, wie Kreativität, Freiheit und Eintauchen in die Spielwelt auch auf begrenzter Hardware wunderbar miteinander harmonieren können.
- Für Fantasy-Abenteurer → The Legend of Zelda: Atem der Wildnis or Tränen des Königreichs. Beide Spiele setzen neue Maßstäbe in Sachen Erkundung – mit unvergleichlicher Freiheit, raffinierten Rätseln und atemberaubenden Landschaften, die lebendig wirken.
- Für Science-Fiction-Entdecker → No Man’s Sky or Xenoblade Chronicles X. Ideal für Spieler, die es lieben, durch Galaxien zu reisen, außerirdisches Leben zu entdecken und in riesigen, unberechenbaren Welten zu überleben.
- Für helden, bei denen die Geschichte im Mittelpunkt steht → The Witcher 3: Wild Hunt or Red DEad-Einlösung. Eine tiefgründige, emotionale Erzählung, gepaart mit atemberaubenden Welten und moralisch komplexen Entscheidungen.
- Für RPG-Fans → The Elder Scrolls V: Skyrim or Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Unendliche Freiheit, auf Fähigkeiten basierendes Wachstum und abenteuerreiche Fantasiewelten, in denen man sich verlieren kann.
- Für Gelegenheitsentdecker → Unsterbliche: Fenyx Rising or Grand Theft Auto: Die Trilogie. Tolle Optionen für entspannte Spielrunden voller Humor, Mythos oder klassischem Open-World-Chaos.
Ganz gleich, was dir gefällt – Magie, Chaos oder Geheimnisse – diese Open-World-Spiele UmschaltenSpiele bieten unvergessliche Erlebnisse, die Neugier und Kreativität belohnen. Jedes einzelne besticht durch seine ganz eigene Art von Freiheit und eine hervorragende Erzählkunst. Wenn du Lust auf noch mehr großartige Spiele hast, schau dir unseren Leitfaden zu den BestsellerUmschaltenSpiele um zu sehen, von welchen Top-Titeln die Spieler nicht genug bekommen können.
Häufig gestellte Fragen
Das beste Open-World-Spiel auf Nintendo Switch ist eine knappe Entscheidung zwischen The Legend of Zelda: Atem der Wildnis and Tränen des Königreichs. Es sind einfach unvergleichliche Spiele für die Switch mit fantastischen Erkundungsmöglichkeiten, flüssigen Kämpfen und jeder Menge Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.
Für Anfänger ist das beste Open-World-Spiel UmschaltenDas Spiel wäreSuper Mario Odyssey. Die Grafik ist fantastisch, das Plattformspiel ist leicht zugänglich und es gibt abwechslungsreiche Welten zu entdecken. Ideal für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.
Ja, es gibt jede Menge altersgerechte Open-World-Spiele auf Umschaltengeeignet für Kinder wie Super Mario Odyssey, Bergbau, HandwerkundPokémon Legends: Arceus. Diese Spiele bieten riesige, zusammenhängende Welten, die es zu erkunden gilt, und zeichnen sich durch wenig Gewalt, einen geringeren Schwierigkeitsgrad sowie leicht zugängliche Steuerung und Spielmechaniken aus.
Der Handheld-Modus ist praktischer und bequemer, und die meisten Spiele sind für diesen Modus optimiert. Sollten Sie jedoch Unschärfen, Ruckler oder niedrige Auflösungen feststellen, bietet der Dock-Modus eine bessere Leistung mit höheren Auflösungen und flüssigeren Bildraten, da er extern mit Strom versorgt wird.
Das grafisch ansprechendste Open-World-Spiel mit für die Switch optimierter Grafik ist The Legend of Zelda: Atem der Wildnis, Tränen des KönigreichsundThe Witcher 3. Diese drei bieten eine phänomenale Grafik, wenn man bedenkt, dass Umschaltenseine Grenzen.