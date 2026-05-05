18 Open-World-RPGs, die man 2026 unbedingt spielen sollte

Die besten Open-World-RPGs werden mit jeder Spielminute mehr und mehr zu einem zweiten Zuhause, denn es ist ein echtes Wohlgefühl, in eine Welt zurückzukehren, die durch die eigenen Entscheidungen geprägt wurde. Ich habe unzählige Stunden mit diesen Spielen verbracht – angefangen bei der Gestaltung der Geschichte in Baldur’s Gate 3, im Kampf um die Macht in Dune: Das Erwachenund das Erkunden Cyberpunk 2077… mit ihren neonbeleuchteten Straßen.

In diesem Leitfaden stelle ich euch einige Open-World-Spiele vor – sowohl zeitlose Klassiker als auch aktuelle Hits –, die ihr 2026 unbedingt spielen solltet. Ich werde auch einige lobenswerte Erwähnungen hinzufügen; falls ich also etwas auf meiner Liste der besten RPGs des Jahres 2026 ausgelassen habe, habe ich es wahrscheinlich dort aufgeführt.

Die besten Open-World-RPGs auf einen Blick

Obwohl ich in den jeweiligen Spielabschnitten auch die Metacritic-Bewertungen angegeben habe, basiert meine Bewertung auf einer Reihe von Faktoren, die sich aus meiner Spielerfahrung ergeben. Dazu gehören Grafik, Handlung, das Vorhandensein von Bugs oder Glitches, die das Spielerlebnis beeinträchtigen, die Gesamtleistung und vor allem, wie viel Spaß das Spielen macht.

Spiel PUNKTESTAND PLATTFORM Baldur’s Gate 3 10 PlayStation 5, Linux, PC, Xbox Series X/S, Mac Elden Ring 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Witcher 3: Wild Hunt 10 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Dragon’s Dogma 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Kingdom Come: Deliverance 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remastered 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Monster Hunter Wilds 9.5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Starfield 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Dune: Das Erwachen 9.5 PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Cyberpunk 2077 9 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Red Dead Redemption 2 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Legend of Zelda: Atem der Wildnis 9.5 Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Wii U Fallout 4 8.5 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Die Outer Worlds 2 8.5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S bekennend 8 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim 9 PC, PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Fallout: New Vegas 8.5 PlayStation 3, PC, Xbox 360/One/Series X/S Horizon Zero Dawn 8.5 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Unsere Top-Auswahl an Open-World-RPGs

In den letzten Jahren haben Open-World-Spiele die Gaming-Szene erobert. Sie bieten den Spielern unglaubliche Freiheiten, riesige Welten voller Abenteuer zu erkunden. Ich habe viele Spiele getestet und Meinungen von Freunden und Kollegen eingeholt. Hier sind die besten Open-World-RPGs und Sandbox-Spiele, die besonders hervorstechen.

Baldur’s Gate 3 (2023) – Ein revolutionäres Open-World-RPG, in dem jede Entscheidung deine Reise durch eine fesselnde Geschichte und taktische Kämpfe neu gestaltet. Ach ja, und es ist gerade im Angebot, also lass dir das nicht entgehen. Elden Ring (2022) – Ein Meisterwerk des Open-World-Designs, das brutale Kämpfe mit atemberaubenden Erkundungen in einer Welt verbindet, die Neugier belohnt. Es ist grandios, es ist furchteinflößend, und ja – es ist auch im Angebot. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Ein bahnbrechendes Open-World-RPG, das eine fesselnde Geschichte mit bedeutungsvollen Entscheidungen in einer lebendigen Fantasy-Welt verbindet. Übrigens ist es gerade im Angebot. Los, los, los! Dragon’s Dogma 2 (2024) – Drachen, tiefgehende Kämpfe und eine riesige offene Welt, die es zu erobern gilt. Dies ist ein absolut einzigartiges Rollenspiel, das dich wie kaum ein anderes in seinen Bann ziehen wird. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) – Erleben Sie das harte Leben der mittelalterlichen Welt in einem ultrarealistischen Rollenspiel, das keinen Liebhaber historischer Abenteuer unberührt lassen wird.

Findest du das beeindruckend? Da gibt es noch viel mehr davon. Scrolle nach unten und mach dich bereit für die besten Open-World-RPGs.

Die 18 besten Open-World-RPGs – Epische Abenteuer ohne Grenzen

Die besten Open-World-RPGs haben sich weiterentwickelt und bieten nun facettenreiche Geschichten und vielfältige Spielstile. Elden Ring bietet Entdeckungen, während Cyberpunk 2077 entführt dich in eine pulsierende Nachtstadt, und Starfield führt dich durch einen riesigen Kosmos. Jedes Spiel bietet eine ganz eigene Welt, die es zu entdecken gilt. Welche dieser unvergesslichen Abenteuer hast du bereits abgeschlossen oder möchtest du noch erkunden?

1. Baldur’s Gate 3 [Das beste Open-World-RPG für erzählerische Freiheit und konsequenzorientierte Tiefe]

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Metacritic 96% Verfügbarkeit Steam, GOG, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2023 Entwickler / Herausgeber Larian Studios Was mir daran gefällt Eine tiefgründige, reaktive Handlung, die Freiheit von D&D, bedeutungsvolle Entscheidungen, filmreife Begleiter

Wenn du Open-World-RPGs liebst, Baldur’s Gate 3 ist eines jener Spiele, die genau das verstehen, was dieses Genre so besonders macht. Im Kern ist es ein Ein rundenbasiertes Abenteuer, inspiriert von D&D wo jede Entscheidung zählt. Dazu gehören einfache Handlungen wie die Auswahl von Dialogoptionen oder der Kampf gegen Gegner. Es umfasst aber auch komplexere Aufgaben, wie zum Beispiel die Erkundung der weitläufigen Welt.

Ich fand die Kämpfe taktisch anspruchsvoll und äußerst abwechslungsreich – es gibt immer eine andere Möglichkeit, einen Kampf anzugehen. Man kann Zaubersprüche, Tarnung und die Umgebung nutzen, um seine Gegner zu überlisten. Und die Grafik? Atemberaubend. Jeder Ort, von unheimlichen Verliesen bis hin zu üppigen Wäldern, wirkt wie mit Bedacht gestaltet.

Was zeichnetBaldur’s Gate 3 abgesehen davon, dass es zum Spiel des Jahres 2025 gekürt wurde, ist inwieweit deine Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen. Die Geschichte reagiert auf alles, was du tust, sodass sich jeder Durchgang einzigartig anfühlt. Außerdem ist das Drehbuch hervorragend. Es bietet unvergessliche Charaktere, schwarzen Humor und überraschende Wendungen, die dich fesseln werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur sehr wenige Rollenspiele bieten dir die Möglichkeit, die Welt so tiefgreifend zu gestalten – mit Entscheidungen, die wirklich zählen, und einer Erzählung, die sich mit den besten des Genres messen kann.

Dieses Spiel ist ein Traum für Fans von Open-World-Spielen. Es bietet die Freiheit, die Welt zu erkunden, und hat seine Wurzeln in D&D. Diese Merkmale sorgen für strategische Tiefe und Entscheidungsfreiheit, wie sie nur wenige Spiele bieten. Wenn du Open-World-RPGs mit facettenreichen Geschichten liebst, in denen du deine eigene Reise gestalten kannst, wirst du dich daran erinnern Baldur’s Gate 3. Und wenn du auf der Suche nach weiteren Top-RPGs bist Spiele wieBaldur’s Gate 3 Wenn man sich als Nächstes in ein Spiel stürzen möchte, gibt es mehrere empfehlenswerte Titel, die einen ähnlichen Geist des Geschichtenerzählens und der Entdeckung verkörpern.

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2. Elden Ring [Das beste Open-World-RPG für atemberaubende Entdeckungen und Herausforderungen]

Meine Punktzahl

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Metacritic 96% Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2022 Entwickler / Herausgeber FromSoftware / Bandai Namco Was mir daran gefällt Riesige offene Welt, brutale Kämpfe, geheimnisvolle Hintergrundgeschichte, Freiheit beim Erkunden

Sobald du die „Lands Between“ betrittst, wirst du von diese atemberaubende Welt, die auf eine Weise lebendig wirkt, von der die meisten Spiele nur träumen können. Jeder Schwertschlag, jede Ausweichbewegung, jeder Zauber zählt, denn im Kampf kommt es vor allem auf Timing und Strategie an. Auch die Grafik ist einfach wunderschön – vom goldenen Schimmer des Erdbaums bis hin zur albtraumhaften Ödnis von Caelid: Jeder Bereich hat seine eigene Atmosphäre, seine eigenen Geheimnisse und seine eigenen Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern. Für alle, die ähnliche RPGs erkunden Spiele wieElden Ring… doch nur wenige erreichen dieses Niveau an immersiver Erzählkunst und Herausforderung.

Was machtElden Ring Was dieses Spiel in meiner persönlichen „Mount Rushmore“-Rangliste der Open-World-Spiele so besonders macht, ist die Art und Weise, wie es das Erkunden in den Mittelpunkt stellt. Es gibt nur dich, deine Neugier und eine Welt, die dich dafür belohnt, wenn du dich abseits der ausgetretenen Pfade bewegst. Du stößt auf versteckte Dungeons, trittst gegen Bosse an, die zunächst unbesiegbar wirken (bis sie es doch sind), und entdeckst eine Hintergrundgeschichte, die ebenso tiefgründig wie geheimnisvoll ist. Es geht um mehr als nur ums Überleben, sondern die Welt zu meistern und sich seinen eigenen Weg durch sie zu bahnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein brutales, wunderschönes und absolut unvergessliches Spielerlebnis, das jeder Gamer mindestens einmal erlebt haben muss.

Für Fans von Open-World-RPGs, die dieses Spiel aus irgendeinem Grund noch nicht gespielt haben: Das ist genau das Spiel, auf das ihr gewartet habt. Elden Ring, Dieses Spiel respektiert dich als Spieler. Du schleichst dich in unheimliche, von Geisterflammen erhellte Ruinen und kämpfst schließlich gegen einen Drachen, den du nicht kommen sahst. Und wenn du stirbst (und glaub mir, das wirst du will (sterben), wirkt es nie billig. Es ist fair und spornt einen tatsächlich dazu an, bei der nächsten Runde besonders aufmerksam zu sein.

★ Das beste Open-World-RPG für atemberaubende Entdeckungen und Herausforderungen Elden Ring Bei Eneba einkaufen

3. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste Open-World-RPG für emotionale, erzählerische Abenteuer]

Meine Punktzahl

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Metacritic 93% Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2015 Entwickler / Herausgeber CD PROJEKT RED Was mir daran gefällt Eine fesselnde Geschichte, spannende Nebenquests, Monsterjagd, eine lebendige Spielwelt

Ich habe Hunderte von Stunden damit verbracht, Open-World-RPGs zu spielen, von Assassin’s Creed to Genshin Impact. Dennoch,The Witcher 3: Wild Hunt ist für mich eines der besten Spiele dieses Genres. Man schlüpft in die Rolle von Geralt von Riva, einem erfahrenen Monsterjäger. Er hat zwei Schwerter, eine raue Stimme und ein überraschend weiches Herz, wenn es um Romantik geht. Für Spieler, die auf der Suche nach ähnlichen Die besten RPG-Spiele mit Romantik-OptionenDieser Titel setzt mit seinen tiefgründigen Charakterbeziehungen und seinen herzergreifenden Handlungssträngen hohe Maßstäbe.

Es kann eine Weile dauern, bis man den Kampf beherrscht, aber es fühlt sich sinnvoll an. Du wirst ausweichen, Angriffe abwehren und magische Zeichen wirken. Außerdem bereitest du dich auf Kämpfe vor, indem du die Schwächen der Monster studierst und Tränke braust.

Ich habe aufPS5, und ich kann sagen, dass das Spiel fantastisch aussieht. Jeder Ort, von den vom Krieg zerrütteten Sümpfen von Velen bis hin zum märchenhaften Charme von Toussaint, erzählt seine eigene Geschichte. Die atemberaubende Grafik und die eindringliche Atmosphäre zeigen, dass die Entwickler bei der Gestaltung ihrer Welt viel Wert auf Details gelegt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Erzählung, die tiefer schneidet als jedes Schwert, wobei selbst die kleinsten Nebenquests eine viel tiefgründigere Geschichte bieten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

Was mich nach meinem ersten Durchspielen des Spiels wirklich in seinen Bann gezogen hat, war die charakterbasierte Geschichte. Es bietet vielschichtige Quests und moralische Entscheidungen, die dem Spiel interessante Tiefe verleihen. Die Charaktere wirkten wie echte Menschen mit authentischen Problemen, Motiven und einer Vergangenheit. Außerdem, wenn man eine Entscheidung trifft, fühlen it.

Manchmal zeigen sich die Folgen erst Stunden später, aber dann treffen sie einen mit voller Wucht. Für RPG-Fans, die sich facettenreiche Charaktere, echte Entscheidungsmöglichkeiten und eine lebendige Welt wünschen, The Witcher 3 ist perfekt. Damit lässt sich you Gestalte deine Geschichte selbst – genau das macht sie unvergesslich.

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4. Dragon’s Dogma 2 [Das beste Open-World-RPG für actionreiche Kämpfe und kreative Gruppenzusammenstellung]

Meine Punktzahl

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Metacritic 86% Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2024 Entwickler / Herausgeber Capcom Was mir daran gefällt Begleiter im Spielsystem, dynamische Kämpfe, Klettern auf riesigen Monstern

Dragon’s Dogma 2 verfügt über ein Klassensystem, das umfangreicher ist als im ersten Teil. Du kannst als Bogenschütze Pfeile regnen lassen, als Magier Zaubersprüche wirken oder als neuer Trickster Chaos stiften. Der Trickster nutzt Illusionen, um Gegner gegeneinander aufzuhetzen.

Das „Pawn“-System ist das einzigartigste Merkmal des Spiels. Dein individueller KI-Begleiter lernt aus deinem Spielstil. Anschließend begibt er sich in die Welten anderer Spieler, um Wissen und Beute zu sammeln, bevor er zu dir zurückkehrt – weiser als zuvor. Das ist eine clevere Variante des Multiplayer-Modus, die deine Gruppe zum Leben erweckt. Auch wenn sich die KI manchmal etwas seltsam verhält – etwa wenn ein „Pawn“ mitten im Kampf von einer Klippe stürzt –, ist das immer urkomisch.

Spieler, die auf komplexe RPG-Systeme und weitläufige Welten stehen, sollten sich vielleicht das Purpurne WüsteSpielrezension, das eine weitere Variante des Open-World-Abenteuers und -Kampfes behandelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deine Gruppe ist deine Waffe, die Welt ist dein Feind, und jeder Schritt ist ein Kampf ums Überleben.

Die Nächte sind tödlich, und da die Schnellreise-Möglichkeiten begrenzt sind, lauert überall Gefahr. Wölfe können dich in den Wald zerren. Wenn du dich zu früh in die falschen Gegenden wagst, musst du um dein Leben rennen. Es fühlt sich etwas wackelig an, und manchmal scheint die Kamera gegen dich zu arbeiten, aber trotz alledem ist es immer noch eines der Die besten RPG-Spieleda draußen.

Mach dich auf eine Herausforderung gefasst und warte vielleicht auf ein oder zwei Patches.

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5. Kingdom Come: Deliverance 2 [Das beste Open-World-RPG für fesselnden mittelalterlichen Realismus]

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Metacritic 88% Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW (voraussichtlich), (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Warhorse Studios / Deep Silver Was mir daran gefällt Realistische Mittelaltersimulation, glaubwürdige Handlung, auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe

Kingdom Come: Deliverance 2 hat meine Abende wochenlang in Anspruch genommen. Wenn du Spiele liebst, die wirkt wie eine wunderschöne Nachbildung des Mittelalters… dann könnte das genau das Richtige für dich sein. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Schmieds, der im Böhmen des 15. Jahrhunderts ums Überleben kämpft – und das ist gar nicht so einfach. Die Kämpfe sind ein harter Kampf um Timing, Ausdauer und die richtige Richtung. Die Spieler merken schnell, dass es vor allem auf kräftige Schläge ankommt. Eine falsche Bewegung kann den Tod bedeuten.

Die Szenen sind atemberaubend: Sonnenlicht dringt durch dichte Baumkronen, und die Rüstungen glänzen mit lebensechten Details, sodass die mittelalterliche Stadt im Spiel lebendig wirkt. Jedes System erforderte echtes Geschick: Beim Schlösserknacken bin ich öfter gescheitert, als ich zugeben möchte. All das trägt dazu bei, dass sich die Welt auf eine Weise lebendig anfühlt, wie es nur wenige Rollenspiele schaffen. NPCs erinnern sich an deine Verbrechen, die Stadtbewohner reagieren auf deinen Geruch und das, was sie hören, und Quests entwickeln sich mit Konsequenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du erlebst das Mittelalter hautnah – mit all seinen Tücken und Strapazen.

Wenn du Open-World-Spiele magst und ein fesselndes Rollenspiel mit mittelalterlichen Motiven, tiefgründigen Geschichten und echten Konsequenzen suchst, Kingdom Come: Deliverance 2 wird Ihren Ansprüchen gerecht. Ein absolutes Muss für Fans, die die Landschaft von Spiele mit weitläufiger offener Welt.

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6. The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remastered [Das beste Open-World-RPG – die Wiedergeburt einer zeitlosen Sandbox]

Meine Punktzahl

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Metacritic 85% Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Klassische Open-World-Freiheit, Gilden, spontan entstehende Quests

Oblivion Remastered ist, als würde man sein Lieblingsbuch mit neuen Augen wiederentdecken. Es ist dasselbe beliebte, unvorhersehbare Sandbox-Spiel, an das man sich aus dem Jahr 2006 erinnert. Der Unterschied besteht nun darin, dass Mit der Unreal Engine 5 sieht das alles einfach unglaublich aus. Die Entwickler haben die Grafik, die Beleuchtung, die Schatten und die Fernlandschaften komplett überarbeitet. Jetzt schimmern die Wälder von Cyrodiil, und die verschiedenen Orte in den Städten wirken lebendig. Die NPCs sehen allerdings immer noch urkomisch verflucht aus.

Was machtOblivion Remastered Das Besondere daran ist die pure Freiheit, die es einem bietet. Man kann der Hauptquest folgen oder seinen eigenen verrückten Ideen nachgehen. Das Zaubersystem ist nach wie vor ein Highlight unter den modernen Rollenspielen und ermöglicht es einem, absurde Effekte zu erschaffen, wie zum Beispiel Gegner mit Überschallgeschwindigkeit in die Flucht zu schlagen. Zwar sind die alten Macken, wie die Level-Skalierung und die sich wiederholenden Oblivion-Tore, immer noch vorhanden, doch Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit wie das Sprinten und eine optimierte Benutzeroberfläche sorgen für ein angenehmeres Spielerlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein klassisches Comeback, aber es läuft flüssiger und ist genauso magisch. Lass dich nur nicht vom Wort „Remastered“ im Titel täuschen, denn für die meisten Spieler kommt es einem Remake viel näher.

Bethesda hat nicht alles im The Elder Scrolls IV, aber sie haben genug aufgeräumt, damit es weiterhin Spaß macht und spielbar bleibt. Der skurrile Charme des Originals ist erhalten geblieben. Außerdem bietet es Skyrims Abenteuerlust gepaart mit ausgefeilten RPG-Systemen und einigen der besten Quests aus Bethesdas Feder. Wenn du Open-World-RPGs mit Überraschungen und bedeutungsvollen Entscheidungen magst, Oblivion Remastered ist einen Besuch wert. Es ist chaotisch, kreativ und voller Nostalgie.

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7. Monster Hunter Wilds [Das beste Open-World-RPG für kooperative ökologische Kämpfe]

Meine Punktzahl

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Metacritic 90% Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Capcom Was mir daran gefällt Riesige Ökosysteme, Koop-Jagd, sich weiterentwickelnde Monster

Nachdem ich stundenlang riesige Welten erkundet und an wilden Koop-Kämpfen teilgenommen hatte, dachte ich, ich wüsste, was mich bei einem „Monster Hunter“-Spiel erwartet, doch dieses hier hat mich positiv überrascht.

Im Kern geht es im Spiel nach wie vor darum, riesige Monster zu besiegen, aber die Übergänge sind jetzt flüssiger. Du musst nicht mehr nach jeder Jagd in die Stadt zurückkehren, denn alles, was du zum Herstellen, Kochen und Auftanken brauchst, hast du direkt vor Ort in der Wildnis.

Der Wechsel zwischen den Zonen ist atemberaubend. Was mich besonders beeindruckt hat, war das reaktive Ökosystem: Das Wetter ändert sich, Monster wandern umher und die Landschaft um einen herum verändert sich. Hier spielt die Umgebung eine entscheidende Rolle im Kampf. In einer Wüste zu kämpfen, die sich erst in ein Gewitter und dann in eine blühende Wiese verwandelt? Einfach unglaublich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was könnte eine größere Herausforderung sein, als gegen kolossale Ungeheuer in lebendigen Welten zu kämpfen?

In einigen Rezensionen heißt es, das Spiel sei nicht besonders anspruchsvoll. Aber wenn du Lust auf Abenteuer, Erkundung und gemeinsame Spielspaß mit Freunden hast, bietet „Wilds“ ein unterhaltsames, lebhaftes Koop-Erlebnis. Es fängt das „Monster Hunter“-Feeling ein und macht einfach Spaß.

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8. Starfield [Die größte Karte eines Open-World-RPGs]

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Metacritic 83% Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2023 Entwickler / Herausgeber Bethesda Game Studios Was mir daran gefällt Weltraumforschung, Schiffbau, grenzenlose Freiheit

Wenn Sie mit dem Skyrim or FalloutReihe,Starfield Es fühlt sich an, als würde man vertrautes Terrain betreten, nur dass es diesmal in einer fernen Science-Fiction-Zukunft eines Open-World-Spiels spielt.

Im Kern handelt es sich hier um klassische Bethesda-RPG-Action. Du kannst verlassene Stützpunkte plündern, mit NPCs interagieren und dein Starterschiff nach und nach in einen Raumkreuzer verwandeln. Aber wo Starfield besonders besticht, ist sein schierer Umfang, mit über 1.000 Planeten, die du nach Belieben erkunden kannst, von denen jede ihre eigenen verborgenen Geschichten und Nebenquests bereithält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine ganze Galaxie voller Geschichten, in der du als unermüdlicher Entdecker auftrittst, ist mehr als aufregend. Unter anderem fesselnde Science-Fiction-Spiele… Starfield besticht durch seine weitläufigen Erkundungsmöglichkeiten und seine erzählerische Tiefe.

Die Fraktions-Questreihen wirken wie einige der Bethesda„Das beste Drehbuch seit Jahren, vor allem die ‚Crimson Fleet‘-Handlung, bei der man voll und ganz in die Welt von ‚Firefly‘ eintauchen kann. Die Städte sind atemberaubend. New Atlantis, Neon und Akila wirken jeweils wie eigenständige, lebendige Zentren. Wenn du Open-World-RPGs magst, Starfield bietet die Tiefe, die Freiheit und das Staunen, die du dir wünschst … nur im Weltraum!

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9. Dune: Das Erwachen [Das beste Open-World-RPG für das Überleben in der rauen Wüstenwelt mit spannenden Intrigen]

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Metacritic 78% Verfügbarkeit Steam, GeForce NOW (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Funcom Was mir daran gefällt Überlebens-MMO auf Arrakis, Sandwürmer, Fraktionspolitik

Als großer Fan und Konsument aller Formen von Dünen Medien – es wird schwer sein, dies ohne jegliche persönliche Voreingenommenheit zu bewerten. Dune: Das Erwachen Es fühlt sich an wie ein Spiel, bei dem Politik im Mittelpunkt steht und das in einem gnadenlosen Überlebensalptraum in der Wüste spielt. Die Handlungsstränge sind die üblichen – Plündern, Basteln und Bauen –, aber mit einer brutalen Dünen eine besondere Wendung. Für Spieler, die sich mit RPGs beschäftigen, ÜberlebensspielElemente, dieDune: Das Erwachen Das Spiel besticht durch seine intensive, von den Spielern bestimmte Politik und seine gnadenlose Welt.

Dune: Das Erwachen fällt mir aus zwei Gründen besonders auf: wegen seiner interessanten politischen Tiefe und wegen einer Handlung, die sich von den Büchern, Filmen und Fernsehserien unterscheidet. Wenn man „Dune“ spielt, muss man strategisch vorgehen, um zu überleben. Man schließt sich Fraktionen an, handelt mit Spice (der wertvollsten Ressource) und manipuliert Räte, um an Macht zu gewinnen.

Dieses Open-World-Spiel wirkt wahrhaft lebendig, mit einer von den Spielern bestimmten Politik, in der Gilden um Territorium kämpfen und sich Allianzen so schnell ändern wie der Wüstenwind. Die offene Welt ist weitläufig und bedrückend, mit hoch aufragenden Felsformationen, versteckten Höhlen und Schiffswracks, die man nur plündern kann, wenn man die Reise überlebt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele verbinden Überleben, Erkundung und Machtkämpfe so nahtlos miteinander.

Für Fans von Open-World-RPGs ist dies eine einzigartige Mischung aus knallhartem Überlebenskampf und hohem Einsatz, denn Arrakis ist brutal und verzeiht keine Fehler.

★ Das beste Open-World-RPG für das Überleben in der rauen Wüstenlandschaft mit spannenden Intrigen Dune: Das Erwachen Bei Eneba einkaufen

10. Cyberpunk 2077 [Das bestbewertete Open-World-RPG]

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Metacritic 86% Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna (begrenzte Verfügbarkeit), (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2020 Entwickler / Herausgeber CD PROJEKT RED Was mir daran gefällt Eine fesselnde Stadt, eine packende Geschichte, abwechslungsreiches Gameplay, Science-Fiction-Atmosphäre

Cyberpunk 2077 Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 wirkte es noch etwas unausgereift, doch nach den Patches hat sich das Spiel definitiv zu einem der fesselndsten Open-World-RPGs entwickelt, die je geschaffen wurden. Diese dystopische Welt im Neon-Stil wird nun endlich den Erwartungen an den futuristischen Spielplatz gerecht, der den Spielern ursprünglich versprochen worden war.

Cyberpunk 2077ist ein superein cooles Action-RPG. Du spielst als V, eine Söldnerin. Mit Schießereien, Hacking und kybernetischen Upgrades arbeitest du dich in der kriminellen Unterwelt nach oben. Dank der Fertigkeitsbäume konnte ich mir einen Net-Runner-Build zusammenstellen, der sich ganz und gar nach mir anfühlte – vom zerbrechlichen Net-Runner bis hin zum unaufhaltsamen kybernetischen Panzer.

Was mir am besten gefällt an Cyberpunk 2077 ist Night City selbst. Es ist eine atemberaubende Metropole, in der jede Gasse voller Geschichten steckt, die es zu entdecken gilt. Am besten kommt die Handlung in den Nebenquests zur Geltung, die mit ihrer emotionalen Tiefe der Hauptgeschichte in nichts nachstehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tauche ein in eine weitläufige Stadt, in der hinter jedem Neonlicht eine Geschichte steckt und jede Entscheidung deine Legende prägt.

Für Fans von Open-World-Spielen wirkt Night City nun lebendig. Die überarbeitete KI, verbesserte Verfolgungsjagden mit der Polizei und dynamische Ereignisse machen das Erkunden lohnenswert. Wenn du ein RPG mit Stil und einer der atemberaubendsten Städte der Gaming-Welt suchst, Cyberpunk 2077 ist es endlich wert, dass du dir die Zeit dafür nimmst.

★ Das bestbewertete Open-World-RPG Cyberpunk 2077 Bei Eneba einkaufen

11. Red Dead Redemption 2 [Bestes Open-World-RPG für herausragende westliche Erzählkunst]

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Metacritic 97% Verfügbarkeit Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher, PlayStation Store, Xbox Store, (mobil nur über die Cloud mit Xbox Remote/PS Remote), Eneba Jahr 2018 Entwickler / Herausgeber Rockstar Games Was mir daran gefällt Eine ultrarealistische Welt, eine emotionale Geschichte, ein unvergleichliches Spielerlebnis

Wenn du schon immer davon geträumt hast, in den letzten Tagen des amerikanischen Wilden Westens als Gesetzloser zu leben, Red Dead Redemption 2 hilft dir dabei, diese Fantasie zu erleben.

Als Hauptfigur Arthur Morgan erlebst du ein Spiel mit eine der realistischsten Open-World-Mechaniken, die je entwickelt wurden. Du erlebst eine Jagd, bei der du Spuren lesen und präzise Schüsse abgeben musst, die Pferde müssen gestriegelt und gefüttert werden, und deine Lagerkameraden reagieren darauf, wie oft du dich einbringst.

Als ich das Spiel ausprobierte, wirkte der Kampf schwerfällig und bedächtig; jeder Schuss hatte Gewicht, und das „Dead Eye“-System ermöglichte es, die Zeit für filmreife Schießereien zu verlangsamen. Der visuelle Stil ist schlichtweg atemberaubend, von schneebedeckten Bergen bis hin zu sumpfigen Bayous – alles mit akribischer Liebe zum Detail gestaltet.

Die emotionale Tiefe ist makellos. Die Geschichte der Van-der-Linde-Bande, die sich durch den Wilden Westen zieht, ist geprägt von Tragik, Loyalität und Wandel. Arthurs persönliche Entwicklung zählt zu den großartigsten Charakterentwicklungen in der Geschichte der Videospiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jage, kämpfe und überlebe in der das realistischste Western-Spiel mit einer riesigen offenen Welt, in der man sich gerne verliert.

Für Fans von Open-World-Spielen ist dies die ultimative Sandbox – du kannst dich entscheiden, ob du ein ehrenhafter Revolverheld sein willst, der den Stadtbewohnern hilft, oder ein skrupelloser Gesetzloser, der Züge überfällt; die Wahl liegt ganz bei dir. Das gemächliche Tempo könnte die Geduld einiger Spieler auf die Probe stellen, doch wer sich auf diesen Rhythmus einlässt, wird ein Erlebnis genießen, das seinesgleichen sucht.

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Metacritic 97% Verfügbarkeit Nintendo eShop (nur Switch), Eneba Jahr 2017 Entwickler / Herausgeber Nintendo Was mir daran gefällt Uneingeschränkte Erkundungsfreiheit, physikbasiertes Gameplay, spontane Lösungen

Es gibt nur wenige Spiele, die so grenzenlos und einzigartig sind wie The Legend of Zelda: Atem der Wildnis, selbst wenn es um Rollenspiele und Open-World-Spiele geht. Das Spiel wirkt tatsächlich lebendig, da es überall, wohin man auch schaut, vor Schönheit und Geheimnissen nur so strotzt. Jeder Bereich steckt voller Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden, und es ist immer unglaublich spannend, ihnen auf die Spur zu gehen.

Doch was am meisten besticht, ist die Freiheit, die es bietet. Du kannst so ziemlich alles erkunden, Nebenquests zu absolvieren, wertvolle Ressourcen zu finden oder sich einfach in der riesigen Welt zu verlieren. Erklimme Berge, gleite über Täler, löse Rätsel und baue die verrücktesten Dinge – sei es, um die Welt zu durchqueren, gegen Feinde zu kämpfen oder einfach nur zu deinem eigenen Vergnügen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein märchenhaftes RPG-Abenteuer, das dir nahezu unbegrenzte Freiheit bietet, die Welt nach Belieben zu erkunden und mit ihr zu interagieren.

auch wenn es mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, Breath of the Wild ist zweifellos nach wie vor ein absolutes Muss auf der Switch. Wenn du Open-World-RPGs liebst, gibt es fast keinen Grund, der gut genug wäre, um darauf zu verzichten.

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13. Fallout 4: Game of the Year Edition [Das beste postapokalyptische Open-World-Rollenspiel]

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Metacritic 88% Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), GeForce NOW, Eneba Jahr 2015 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Open-World-Sandbox, Basisbau, Erkundungsschleife

Für Fans von Open-World-RPGs, die die Atmosphäre postapokalyptischer Dystopien lieben, dürfte es schwer sein, ein passenderes Spiel zu finden als Fallout 4. Auch wenn es in einer völlig verwüsteten Landschaft spielt, ist die Spielwelt nicht nur riesig, sondern auch lebendig und voller interessanter Orte, die es zu erkunden gilt – von zerstörten Städten bis hin zu unterirdischen Bunkeranlagen.

Kampf, mitFalloutDas für das Spiel typische V.A.T.S.-System macht riesigen Spaß, und die Anpassungsmöglichkeiten für Waffen, Siedlungen und sogar den eigenen Charakter sorgen für jede Menge Tiefe. Die Hauptgeschichte ist wirklich gut, doch man lässt sich unglaublich leicht ablenken, egal ob man Siedlungen baut, Leuten hilft oder seine eigenen kleinen Missionen unternimmt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine äußerst fesselnde postapokalyptische Welt voller Gefahren und vielfältiger Möglichkeiten, die alle zu sehr interessanten Ergebnissen führen können.

Fallout 4ist eigentlich ein Abenteuer, bei dem man das Gefühl hat, wirklich Teil dieser zerstörten Welt zu sein. Wenn du postapokalyptische Schauplätze liebst, aber im echten Leben lieber nicht in einem leben möchtest, kommt dir das hier so nah wie möglich, ohne diese Grenze zu überschreiten – und ehrlich gesagt ist es einfach perfekt.

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14. Die Outer Worlds 2 [Das beste Open-World-RPG für geistreiches Sci-Fi-Rollenspiel]

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Metacritic 83% Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Obsidian Was mir daran gefällt Humor, Spielerentscheidungen, verzweigte Dialoge, Weltraum-RPG-Satire

Die Outer Worlds 2 ist wirklich ein echtes Juwel unter den Rollenspielen und Open-World-Spielen. Es ist vielleicht nicht ganz so grenzenlos wie einige andere Titel auf dieser Liste, aber gerade dieser etwas engere Fokus ist es, der die besten Aspekte dieses Spiels erst richtig zur Geltung bringt.

Die Handlung spielt in einer riesigen, retro-futuristischen Weltraumkolonie in einem fernen Sonnensystem am Rande des erforschten Weltraums. Die offene Welt des Spiels ist eine Mischung aus knallharter Unternehmensführung und Weltraumabenteuern, alles hübsch verpackt in einer geschickt geschriebenen Satire.

Es gibt jede Menge zu entdecken und auszuwählen, wobei deine Entscheidungen Auswirkungen auf deine Geschichte, deine Begleiter und die gesamte Kolonie haben. Jeder Planet, den du besuchst, hält neue Überraschungen bereit. Außerdem wurde das Spiel in vielerlei Hinsicht gegenüber dem Vorgänger verbessert, wobei der Schwerpunkt stärker auf dem Rollenspiel liegt (sobald du deine Fähigkeiten ausgewählt hast, kannst du sie nicht mehr ändern).

Warum wir uns dafür entschieden haben The The Outer Worlds 2ist ein satirisches, retro-futuristisches Rollenspiel, das genau den richtigen Ton trifft und perfekt ist, wenn du schon immer einmal die Fallout diese Atmosphäre und füge noch Raumfahrt hinzu.

Die Outer Worlds 2 bietet einfach eine großartige Balance zwischen Freiheit und fesselnder Erzählung, was unglaublich befriedigend ist. Und auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, ist es ein super unterhaltsames Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte – vor allem für Spieler, die RPGs mögen, bei denen das Rollenspiel im Vordergrund steht.

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15. bekennend [Das beste Open-World-RPG für fesselnde Fantasy-Erlebnisse aus der Ego-Perspektive]

Meine Punktzahl

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Metacritic 88% Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Obsidian Was mir daran gefällt Fantasy-Rollenspiel aus der Ich-Perspektive, magische Kämpfe, eine Welt mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte

bekennend ist genau die Art von Spiel, die einem wieder vor Augen führt, warum man sich überhaupt in Open-World-Spiele verliebt hat. Dieses Fantasy-Abenteuer aus der Ego-Perspektive verbindet Obsidiandie legendäre Erzählkunst des Spiels mit rasanten Kämpfen und lebendigen, detailreich gestalteten Gebieten.

Dieses Open-World-Spiel besteht aus mehreren weitläufigen, miteinander verbundenen Regionen, die jeweils voller Geheimnisse, Nebenquests und Umgebungsrätsel stecken, die das Erkunden lohnenswert machen. Wenn du auf der Suche nach Fantasy-Spiele die durch ihre Weltgestaltung und Entdeckungen fesseln, bekennend gehört zweifellos zur Elite.

Eine Besonderheit von bekennend is wie tief die Magie und die Geschichte reichen. Von der Entstehung von Schwarzen Löchern bis hin zur Entscheidung über das Schicksal ganzer Städte, bekennend Damit kannst du deine Spuren hinterlassen. Meine Dialogoptionen hatten tatsächlich Einfluss; ich habe miterlebt, wie sich das Schicksal einer ganzen Stadt aufgrund eines einzigen Gesprächs gewendet hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Obsidian hat sich mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und einer Magie, die lebendig wirkt, etwas ganz Großes vorgenommen.

In einem Genre, das von Sandbox-RPGs überflutet ist, die oft oberflächlich wirken oder unnötig komplex sind, findet „Avowed“ eine Balance, die funktioniert. Es erfindet das RPG zwar nicht neu, aber für Fans von Säulen, Skyrim, Die Outer Worldsoder sogarHogwarts Legacy… das ist einen Blick wert.

★ Das beste Open-World-RPG für ein fesselndes Fantasy-Erlebnis aus der Ego-Perspektive bekennend Bei Eneba einkaufen

16. The Elder Scrolls V: Skyrim [Das beste Open-World-RPG, bei dem der Spieler die Wahl hat]

Meine Punktzahl

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Metacritic 94% Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2011 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Unendlicher Wiederspielwert, die Freiheit, jede Rolle zu spielen, riesige Drachen

Du hast doch nicht etwa gedacht, ich würde das ignorieren, oder? Skyrim ist zwar fast schon alt genug, um Auto zu fahren, aber dank jahrelanger Updates ist es so spielbar wie eh und je. Wie es sich gehört, schlüpfst du in die Rolle eines Gefangenen, doch diesmal wird deine Hinrichtung nicht von einem Kaiser verhindert, der um Hilfe bittet (wie in Vergessenheit) aber dank eines riesigen Drachen.

Das riesige Ungeheuer beginnt, das Dorf, in dem du dich befindest, niederzubrennen, stürzt alles ins Chaos und gibt dir die Chance zur Flucht. Von dort aus, Du kannst ganz nach Belieben überall hingehen und praktisch alles tun, sei es, dass man alles stiehlt, was nicht niet- und nagelfest ist, oder sich zu einem furchterregenden Monsterjäger entwickelt.

Bethesda hat sich zu Recht einen Namen gemacht, indem es den Spielern riesige offene Welten bietet, und Skyrims ist kaum zu übertreffen: Auch wenn die Kartengröße von etwa 14 bis 15 Quadratmeilen nach heutigen Maßstäben klein ist, bietet sie wohl deutlich mehr Inhalt als zeitgenössische Open-World-Titel. Im Grunde gilt: Wenn man etwas sehen kann, findet man wahrscheinlich auch einen Weg dorthin.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Welt vonSkyrim sieht in seiner ganzen winterlichen Pracht nach wie vor großartig aus, doch es ist vor allem die enorme Vielfalt an Spieloptionen, die ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht hat.

Bethesda Spiele sind auch für ihre Unausgereiftheit bekannt, die Skyrim ist davon nicht ausgenommen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass dies meist eher lustig ist (wie wenn sich NPCs ohne Grund auf der Stelle drehen) und das Spiel nicht unspielbar macht. Es gibt auch nichts, was Skyrim die es ihm ermöglicht haben, mehrere Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ zu gewinnen. Begeben Sie sich in die eisigen Berge und überzeugen Sie sich selbst – ich garantiere Ihnen, dass Sie Ihren Spaß haben werden.

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17. Fallout: New Vegas [Open-World-RPG mit der besten Story]

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Metacritic 84% Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Store, Game Pass, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2010 Entwickler / Herausgeber Obsidian / Bethesda Was mir daran gefällt Beste RPG-Handlung, Fraktionsauswahl, verschiedene Enden

Obsidian hat sich in der RPG-Welt mit zwei Neverwinter NightsSpiele, aberNew Vegas war sein erstes Open-World-RPG. Übergeben an die Fallout Zügel vonBethesdaObsidian hat ein fesselndes, wenn auch etwas unausgereiftes eigenständiges Spin-off geschaffen.

New Vegas übernimmt vieles von seinem Vorgänger, Fallout 3, einschließlich des allgemeinen Aufbaus und der Optik, was dazu führte, dass einige erste Kritiken das Spiel eher als Erweiterung denn als eigenständiges Spiel bezeichneten. Wenn du jedoch so bist wie ich und über die oberflächlichen Ähnlichkeiten hinwegsehen kannst, dann dort erwartet dich ein storylastiges Rollenspiel mit vielen Obsidian’sMarkenzeichen, einschließlich einer verzweigten Handlung und Spielerentscheidungen, die wirklich von Bedeutung sind.

Du schlüpfst in die Rolle eines Kuriers, dessen einzige Aufgabe darin besteht, ein Paket nach New Vegas zu liefern. Natürlich läuft nicht alles nach Plan. Du wirst in Quests verwickelt, die mit der militanten, aber gutherzigen New California Republic und der sklaventreiberischen, aber effizienten Caesar’s Legion zu tun haben, wobei die meisten Wege zu einer möglichen Konfrontation mit Mr. House, dem Herrscher von New Vegas, führen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Obwohl es zunächst den Eindruck erweckt, als sei es ein minderwertiges Fallout 3, wird schnell klar New Vegas bietet eine bessere Handlung als dieses Spiel. Ein Muss für Fans von RPGs mit tiefgehender Story.

New Vegas war sozusagen das Fallout bei der Veröffentlichung noch der kleine Bruder der Serie, doch dank der zweiten Staffel der Fallout Durch die TV-Serie (in der es als Schauplatz diente) hat das Spiel erneut Aufmerksamkeit erregt. Ich empfehle euch, durch das digitale Mojave zu streifen, um selbst zu sehen, warum sich das Spiel lohnt.

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18. Horizon Zero Dawn [Das beste Open-World-RPG für Kreaturendesign]

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Metacritic 89% Verfügbarkeit Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, PlayStation Plus (Wechsel), Eneba Jahr 2017 Entwickler / Herausgeber Guerrilla Games / Sony Was mir daran gefällt Roboter-Dinosaurier, ein starker Protagonist, eine wunderschöne offene Welt

Hör mal, wenn dich der Begriff „Roboter-Dinosaurier“ nicht für dieses Spiel begeistern kann, dann weiß ich auch nicht, was sonst. In einer Zukunftsversion der Erde, die von tierähnlichen Maschinen beherrscht wird, steuerst du Aloy auf ihrer Suche nach dem Geheimnis der Roboter-Bestien. Horizon Zero Dawn hat zahlreiche Fortsetzungen, Ableger und DLCs hervorgebracht, doch das Originalspiel hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren. Wenn du ein Fan von Action-RPGs mit einer fesselnden Geschichte bist, kann ich dir dieses Spiel wärmstens empfehlen.

Auch die Welt selbst ist es wert, erkundet zu werden. Viele Spiele bieten zwar eine offene Welt, versäumen es aber, diese mit ausreichend Inhalten zu füllen. Das ist hier kein Problem, denn Horizon Zero Dawn denn es gibt immer irgendeine Maschine zu jagen oder ein Gebiet zu erkunden, und das Ganze sieht einfach umwerfend aus.

Abgesehen von der Umgebung fühlt sich der Kampf sehr gehaltvoll an, und mir gefällt besonders die Vielfalt der Waffen, die man einsetzen kann. Diese reichen von verschiedenen Bögen bis hin zur wunderbar benannten „Ravager Cannon“, die ein Projektil mit hohem Schaden abfeuert. Im Oktober 2024 wurde eine überarbeitete Version veröffentlicht, aber ehrlich gesagt hat die Originalgrafik immer noch nichts von ihrer Qualität eingebüßt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du kannst gegen riesige mechanische Dinosaurier und coole Roboter-Tiere kämpfen. Mehr muss man dazu nicht sagen!

Auch wenn es neuere Spiele in der Reihe gibt, hat sich das Original einen Platz auf dieser Liste verdient, weil es als erstes all das geboten hat, was die Reihe ausmacht. Es bietet intensive Kämpfe, eine wunderschöne offene Welt, RPG-Progression – und habe ich schon die Roboter-Dinosaurier erwähnt? Davon gibt es jede Menge!

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Zusammenfassung und lobende Erwähnungen

Da habt ihr es: 18 hervorragende Open-World-RPGs, die die ganze Bandbreite abdecken, von preisgekrönten (Elden Ring, Baldur’s Gate 3) bis hin zu den von der Kritik gefeierten (Fallout 4, The Legend of Zelda: Atem der Wildnis) und alles dazwischen. Nun ja, fast alles; eine Liste bietet nun mal nur begrenzt Platz.

Falls ich einen bestimmten Titel in der Liste der besten RPGs des Jahres 2025/206 übersehen habe – egal, ob er erst kürzlich erschienen ist oder einfach immer noch Spaß macht –, mach dir keine Sorgen. Ich habe noch ein paar weitere Empfehlungen für dich.

Wenn du Open-World-Spiele mit Weltraum- oder Science-Fiction-Thematik magst, No Man’s Sky entwickelt sich dank regelmäßiger, kostenloser Updates immer weiter. Hytale befindet sich zwar noch im Early Access, bietet aber bereits eine stärker auf RPGs ausgerichtete Variante von Minecrafts prozedurale Generierung in einer offenen Welt.

Lust auf etwas Neues? Purpurne Wüsteverbindet ein Fantasy-Einzelspieler-RPG in offener Welt mit MMO-Mechaniken, während ich das vom Anime inspirierte „The Seven Deadly Sins: Origin“ empfehle, wenn du auf der Suche nach einem kostenlosen Open-World-RPG bist.

Häufig gestellte Fragen