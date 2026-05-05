Die 15 besten „Need for Speed“-Spiele im Jahr 2026
Hast du dich schon mal gefragt, welches das beste „Need for Speed“-Spiel ist? Nun, als eine der bekanntesten und etabliertesten Spielereihen hat NFS eine ganze Reihe von Kulttiteln hervorgebracht.
Viele Spieler haben Hunderte von Stunden investiert, um den Traum-Sportwagen zu ergattern oder zum meistgesuchten Rennfahrer in Meistgesucht. Obwohl das erste „Speed“-Spiel der Reihe bereits 1994 erschien, begeisterte es die Spieler schon damals mit fortschrittliche Grafik und realistische Fahrzeugphysik.
Steigst du gerade erst in die Serie ein und möchtest die besten Rennspiele nicht verpassen? Dann ist unsere Auswahl der besten Need for Speed Games ist genau das Richtige für dich!
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Unsere Top-Empfehlungen für Need for Speed-Spiele
Bevor wir zur Rangliste der Vollgeschwindigkeitsspiele übergehen, haben wir einige Top-Titel ausgewählt, die Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdienen. Hier sind die 15 besten Need for Speed Spiele, die sich von den anderen Titeln der Reihe abheben:
- Need for Speed: Most Wanted (2005) – Arcade-Straßenrennen mit der Polizei, einer offenen Welt und einem „Blacklist“-System. Im Karrieremodus musst du auf deinem Weg zum Erfolg 15 Gegner besiegen.
- Need for Speed: Hot Pursuit (2010) – Spannende Verfolgungsjagden, Nervenkitzel pur und rasante Geschwindigkeiten. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man wählen kann, ob man als Polizist oder als Rennfahrer spielen möchte.
- Need for Speed: Rivals (2013) – Eines der ersten NFS-Spiele mit einer offenen Welt. Es gibt einen Mehrspielermodus sowie einen dynamischen Rollenwechsel zwischen Polizisten und Rennfahrern.
Das sind nur einige der herausragenden Titel auf dieser Liste – scroll also unbedingt weiter, um mehr zu erfahren!
Die 15 besten „Need for Speed“-Spieleim Jahr 2026
Der Großteil der Serie dreht sich um illegale Straßenrennen und die Versuche der Teilnehmer, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Manchmal wichen die Entwickler jedoch von der Haupthandlung ab, wie beispielsweise im Spiel „Shift“, in dem ein Modus für Rennen auf professionellen Rennstrecken eingeführt wurde.
Ein ausführlicher Überblick über die besten Spiele der Reihe hilft dir dabei, etwas Passendes für dich zu finden. Obwohl das letzte Spiel der Reihe bereits 2022Die Entwickler betonen jedoch, dass das NFS-Projekt nicht eingestellt wurde und wir uns vielleicht schon bald auf neue Rennabenteuer freuen können. Kommen wir gleich zum Thema.
1. Need for Speed: Most Wanted [Das beste Autorennspiel mit Verfolgungsjagden mit der Polizei]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|PC, PS2, Xbox-Serie, Xbox 360, GameCube, PSP
|Erscheinungsjahr
|2005
|Spielablauf im Fokus
|Straßenrennen mit einem strukturierten Fortschrittssystem
|Umgang mit der Polizei
|Heftige Verfolgungsjagden der Polizei
|Durchschnittliche Spielzeit
|15–20 Stunden (Karrieremodus)
|Metacritic-Bewertung
|84
Need for Speed: Most Wanted ist nicht nur ein Rennspiel, sondern ein Kultklassiker, der unter einigen der die besten Rennspiele. Es vereint erfolgreich mehrere Schlüsselelemente: eine ausgewogene offene Welt, spannende Verfolgungsjagden und ein gut durchdachtes Fortschrittssystem.
Das Hauptziel des Spiels ist es, an die Spitze der „Blacklist“ der besten Straßenrennfahrer der Stadt zu gelangen. Man kann es auch als eines der intensivsten Spiele der gesamten Serie bezeichnen – dem Entwickler ist es gelungen, die perfekte Balance zwischen Arcade-Spiel und Realismus zu finden. Das könnte dir gefallen:
- Jedes Rennen kann sich plötzlich in eine spannende Action-Szene mit Hubschraubern, Absperrungen und SWAT-Fahrzeugen verwandeln.
- Es stehen legendäre Autos zur Auswahl, darunter der BMW M3 GTR, das zum Symbol der Serie wurde.
- Die Stadt ist voller Rampen, versteckter Orte, an denen man der Polizei entkommen kann, und malerischer Strecken.
2. Need for Speed: Hot Pursuit [Das beste Arcade-Rennspiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 10/10
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|Plattformen
|PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (für die überarbeitete Version)
|Erscheinungsjahr
|2010
|Spielablauf im Fokus
|Rennspiel im Arcade-Stil
|Umgang mit der Polizei
|Dynamische Verfolgungsjagden mit Hilfsmitteln wie EMPs, Nagelstreifen und Straßensperren
|Durchschnittliche Spielzeit
|12–15 Stunden (Karrieremodus; im Mehrspielermodus länger)
|Metacritic-Bewertung
|88
Dies ist ein echter Adrenalin-Simulator, der die Serie zu ihren Wurzeln zurückgeführt hat. Das Spiel bietet ein dynamisches Verfolgungssystem, bei dem Polizeieinheiten über erweiterte Einsatzmöglichkeiten verfügen, von Nagelbändern bis hin zu Straßensperren. Dieses Spiel nimmt Platz ein – und das im positiven Sinne. Hier erwartet dich ein echtes Open-World-Rennspiel, in dem jede Strecke in Seacrest County sorgfältig gestaltet wurde.
Zu den neuen Funktionen gehört die Einführung des Autolog-Systems, mit dem Spieler ihre Ergebnisse vergleichen und andere herausfordern können. Dank dieser Spielmechanik geht der Wettkampf über die üblichen Rennen im Story-Modus hinaus. Das erwartet dich im Spiel:
- Gameplay im Stil von „Burnout Paradise“ – jeder Unfall sieht wirklich spektakulär aus, und die Verfolgungsjagden sind spannend
- Die Autos verhalten sich realistisch, doch die Steuerung bleibt einfach und reaktionsschnell
- Exotische Fahrzeuge – die Spielwelt bietet eine Vielzahl von Elite-Supersportwagen, darunter den Bugatti Veyron, Lamborghini MurciélagoundMcLaren F1 (ja, ja und ja)
3. Need for Speed: Rivals [Das beste „Need for Speed“-Multiplayer-Erlebnis]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 9,8/10
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|Plattformen
|PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2013
|Spielablauf im Fokus
|Ein Open-World-Rennspiel mit nahtloser Integration von Einzelspieler- und Mehrspielermodus
|Umgang mit der Polizei
|Die Spieler können wählen, ob sie als Rennfahrer oder als Polizisten spielen möchten
|Durchschnittliche Spielzeit
|18–25 Stunden (zwei Kampagnen + Mehrspielermodus)
|Metacritic-Bewertung
|80
Need for Speed: Rivals war ein echter Durchbruch für die Serie, da es ein Open-World-Rennspiel mit einem dynamischen Mehrspielermodus kombinierte, in dem andere Spieler nahtlos in dein Rennen einsteigen konnten. Dieses Spiel sticht in der Liste der Die besten Open-World-Spiele dank des einfachen Wechsels zwischen Rennfahrer und Polizist. Jede Seite verfügt über eigene, einzigartige Funktionen und Mechanismen, um die Gegner zu beeinflussen.
Das Spiel führte das AllDrive-System ein, wodurch die Grenzen zwischen Einzelspieler- und Online-Modus aufgehoben wurden. Die Spieler können in Echtzeit gegeneinander antreten, ohne dass Ladezeiten entstehen.
Was mir gefallen hat:
- Die Möglichkeit, sofort an Rennen mit Freunden teilzunehmen oder andere Spieler zu stören, die versuchen, die Ziellinie ihres Rennens zu erreichen
- Verschiedene polizeiliche Einsatzmittel wie Hubschrauber, Nagelbarrieren und EMP-Geräte, die es den Rennfahrern erheblich erschweren, sich im Wettbewerb zu behaupten
- Eine große Autowerkstatt – von getunten Oldtimern bis hin zu leistungsstarken Supersportwagen
4. Need for Speed: Payback [Das beste storybasierte Spiel im Stil von „Fast & Furious“]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9,4/10
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|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2017
|Spielablauf im Fokus
|Storybasiertes Rennspiel mit filmreifen Szenen
|Umgang mit der Polizei
|Vorgegebene Verfolgungsjagden mit der Polizei während bestimmter Missionen
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–25 Stunden (Hauptstory; über 35 Stunden für den vollständigen Durchlauf)
|Metacritic-Bewertung
|61
Need for Speed: Payback wendet sich vom klassischen Straßenrennen ab und konzentriert sich auf eine Handlung, die an die „Fast & Furious“-Filme erinnert. Hier gibt es keine gewöhnlichen Wettkämpfe – jedes Rennen wirkt wie eine Szene aus einem Blockbuster mit Sprüngen, Verfolgungsjagden und spektakulären Unfällen. Das Spiel führte ein umfangreiches Tuning-System ein, mit dem die Spieler ihr Traumauto bauen können – angefangen bei einer rostigen Karosserie bis hin zu einem vollwertigen Hypercar. Das Gameplay verbindet Drag-Rennen, Offroad-Rennen und Drift-Rennen und bietet so ein einzigartiges Fahrerlebnis. Das Endprodukt erhielt jedoch aufgrund des kostenpflichtigen Loot-Box-Systems bei der Veröffentlichung gemischte Kritiken, doch nach einigen Updates wurde das Spiel deutlich besser.
Merkmale:
- Eine dynamische Handlung, was bei Rennspielen oft selten ist
- Durch das Tuning verändert sich nicht nur das Aussehen des Autos, sondern auch seine technischen Eigenschaften
- Eine wunderschöne offene Welt – weite Wüsten, endlose Schluchten und natürlich eine faszinierende Stadt bei Nacht
5. Need for Speed: The Run [Bestes Rennspiel mit filmischer Inszenierung]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 9/10
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|Plattformen
|PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS
|Erscheinungsjahr
|2011
|Spielablauf im Fokus
|Ein storybasiertes Cross-Country-Rennen von San Francisco nach New York
|Umgang mit der Polizei
|In die Handlung integrierte, vorgefertigte Polizeikontakte
|Durchschnittliche Spielzeit
|6–8 Stunden (Hauptgeschichte; kurzes, filmisches Erlebnis)
|Metacritic-Bewertung
|68
Need for Speed: The Run Es geht nicht nur ums Rennen – es ist eine echte Reise quer durch Amerika, von San Francisco bis nach New York. Im Gegensatz zu anderen Spielen der Reihe gibt es keine freie Erkundung der Welt, aber jeder Abschnitt der Strecke ist einzigartig. Du wirst auf schneebedeckte Berge und die kargen amerikanischen Highways treffen. Eine Besonderheit des Spiels ist, dass zum ersten Mal Momente hinzugefügt wurden, in denen der Held aus dem Auto aussteigen kann.
Auch die Rennmechanik wurde überarbeitet – hier kommt es nicht nur darauf an, den Gegner zu überholen, sondern auch, verschiedenen Hindernissen auf der Strecke auszuweichen. Dazu gehören Gegenverkehr und natürliche Erdrutsche.
Das wird Ihnen gefallen:
- Zwischensequenzen sorgen für Spannung und erzeugen einen filmähnlichen Effekt, was sie zu einer interessanten Unterhaltung in der Freizeit macht
- Spannende Verfolgungsjagden, die es mit Hollywood-Blockbustern aufnehmen können
- Atemberaubende Naturlandschaften Amerikas
6. Need for Speed Heat [Die beste Fahrzeuganpassung der Serie]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,8/10
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|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2019
|Spielablauf im Fokus
|Tagsüber Rennen im Dual-Mode-Modus und nachts illegale Straßenrennen
|Umgang mit der Polizei
|Starke Polizeipräsenz in den Nachtstunden bei steigenden Temperaturen
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–30 Stunden (Hauptstory + Erkundung)
|Metacritic-Bewertung
|72
Das Spiel markierte eine echte Rückkehr der Serie zum klassischen Straßenrennen, allerdings mit moderner Grafik und fortschrittlicher Spielmechanik unter Berücksichtigung realistischer Physik. Zu den Highlights gehört für mich der dynamische Wechsel zwischen Tag und Nacht: Legale Rennen finden tagsüber statt, während illegale Rennen nachts stattfinden, wo man sich zudem mit der Polizei auseinandersetzen muss. Auch die Fahrzeuganpassung hat mir gut gefallen; sie ist eine der detailliertesten und umfangreichsten der gesamten Serie. Im Open-World-Modus kannst du Palm City ohne Einschränkungen erkunden.
Was das Spiel so interessant macht:
- Spannende Verfolgungsjagden bei Nacht – je länger du fährst, desto aggressiver reagiert die Polizei
- Jeder Aspekt des Autos lässt sich individuell anpassen
- Leuchtende Neonlichter und Grafiken sorgen für eine einzigartige Atmosphäre
7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Das beste NFS-Spiel, das einer Automarke gewidmet ist]
|Unsere Bewertung
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Gesamtbewertung 8,5/10
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|Plattformen
|PC, PS1
|Erscheinungsjahr
|2000
|Spielablauf im Fokus
|Ein Blick auf die Geschichte von Porsche mit einem simulationsähnlichen Rennansatz
|Umgang mit der Polizei
|Mindestens
|Durchschnittliche Spielzeit
|12–15 Stunden (Karrieremodus; länger, wenn man die gesamte Autosammlung sammeln möchte)
|Metacritic-Bewertung
|78
Need for Speed: Porsche Unleashed ist einer der einzigartigsten Titel der Reihe, der ganz den legendären Porsche-Modellen gewidmet ist. Hier gibt es keine Verfolgungsjagden mit der Polizei oder Straßenrennen – im Mittelpunkt stehen das Fahrerlebnis und die Geschichte der Marke. Du kannst verschiedene Autos steuern, von Klassikern der 50er Jahre bis hin zu modernen Supersportwagen.
Das wird dir gefallen:
- Eine seltene Gelegenheit, die Entwicklung der Marke Porsche zu erkunden
- Manche Autos sind ziemlich schwer zu beherrschen, und Fehler auf der Rennstrecke können teuer zu stehen kommen
- Auch nach Jahren hat das Spiel nichts von seiner Aktualität verloren
8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [Das beste klassische Arcade-Rennspiel]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 8,2/10
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|Plattformen
|PC, PS2, Xbox, GameCube
|Erscheinungsjahr
|2002
|Spielablauf im Fokus
|Arcade-Rennspiele
|Umgang mit der Polizei
|Das Besondere: Die Spieler können entweder als Rennfahrer der Polizei entkommen oder als Polizisten spielen
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–12 Stunden (beruflicher Werdegang)
|Metacritic-Bewertung
|89
Need for Speed: Hot Pursuit 2 ist eines der besten Arcade-Rennspiele der frühen 2000er Jahre. Hier stehen pure Action, spektakuläre Verfolgungsjagden und hohe Geschwindigkeiten im Mittelpunkt. Das Spiel verfügt über ein einzigartiges Verfolgungsjagd-System. Es gibt zwar keine komplexen Spielmechaniken oder eine offene Welt wie in anderen Spielen, aber die pure Geschwindigkeit und der Adrenalinkick sorgen für unglaublich viel Spaß.
Was uns gefallen hat:
- Die Polizei setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um die Raser zu stoppen
- Die Autos lassen sich geschmeidig steuern, was perfekt für Arcade-Rennspiele ist
- Sommerliche Rennstrecken, der Himmel bei Sonnenuntergang und perfekte Rennstrecken – was braucht man mehr für ein spannendes Spielerlebnis?
9. Need for Speed: Shift [Das realistischste Rennspiel der Serie]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 8/10
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|Plattformen
|PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, Mobilgeräte (iOS, Android)
|Erscheinungsjahr
|2009
|Spielablauf im Fokus
|Simulationsrennspiel mit Schwerpunkt auf realistischer Fahrphysik
|Umgang mit der Polizei
|Keine
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–15 Stunden (Karrieremodus)
|Metacritic-Bewertung
|83
Need for Speed: Shift war eine radikale Abkehr von Straßenrennen und Verfolgungsjagden mit der Polizei und bot einen realistischeren Spielstil, der an Rennsimulatoren erinnert. Anstelle von freiem Herumfahren und Verfolgungsjagden in der Stadt werden den Spielern professionelle Rennen auf Rennstrecken geboten. Außerdem kannst du diese Version auf deinem Mobilgerät spielen.
Was mir gefallen hat:
- Realistische Physik, die das Gewicht und die Trägheit des Autos vermittelt
- Die realistischsten Fahrzeugschäden der gesamten Serie
- Die Rennen finden auf renommierten Rennstrecken statt
10. Need for Speed: Underground [Das beste Straßenrennspiel mit Tuning]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7,8/10
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|Plattformen
|PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA
|Erscheinungsjahr
|2003
|Spielablauf im Fokus
|Straßenrennen in der Stadt mit umfangreicher Fahrzeuganpassung
|Umgang mit der Polizei
|Keine
|Durchschnittliche Spielzeit
|12–15 Stunden (Karrieremodus)
|Metacritic-Bewertung
|85
Ein Kultspiel, das wohl als das beste „Need for Speed“-Spiel gilt und auch Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Zum ersten Mal wurde darin das umfangreiche Fahrzeug-Tuning-System eingeführt. Durch die Individualisierung können Sie nicht nur das Aussehen des Autos, sondern auch seine technischen Daten verändern. Das Spiel dreht sich ganz um Untergrundrennen, darunter Drag- und Drift-Rennen.
Was mir gefallen hat:
- Details, Karosserie-Kits, Neonbeleuchtung, Folien, Tuning für jedes Teil des Autos – alles, was man für die individuelle Gestaltung braucht
- Die hellen Lichter der Stadt bei Nacht, schicke Autos und die Melodie, die mir immer noch im Kopf herumgeht
- „Underground“ legte den Grundstein für künftige Erfolge der Serie
11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Beste Realitätsnähe in der NFS-Reihe]
|Unsere Bewertung
|
Enebameter 7,4/10
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|Plattformen
|PC, PS3, Xbox 360
|Erscheinungsjahr
|2011
|Spielablauf im Fokus
|Rennbahn-Simulation mit fortschrittlicher Physik
|Umgang mit der Polizei
|Keine
|Durchschnittliche Spielzeit
|15–20 Stunden (Hauptberuf; bei einer 100-prozentigen Stelle mehr)
|Metacritic-Bewertung
|N/A
Die härteste Rennsimulation unter dem NFS-Banner. Need for Speed Shift 2 Unleashed Das Spiel tauscht Verfolgungsjagden in einer offenen Welt gegen eine aggressive KI und eine Lernkurve ein, die Gelegenheitsspieler hart bestraft. Wer jedoch Herausforderungen liebt, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Es bietet umfangreiche Tuning-Möglichkeiten, eine Helmkamera für mehr Immersion und legt den Schwerpunkt auf reale Rennstrecken.
Was mir gefallen hat:
- Brutaler Realismus, insbesondere durch Helmkamera und Bewegungsunschärfe
- Authentisches Fahrgefühl – nichts für schwache Nerven
- Eine echte Herausforderung für das fahrerische Können, weit entfernt vom Arcade-Feeling
12. Need for Speed Unbound [Die besten neuen Grafiken der NFS-Reihe]
|Unsere Bewertung
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Enebameter 7,1/10
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|Plattformen
|PC, PS5, Xbox Series X|S
|Erscheinungsjahr
|2022
|Spielablauf im Fokus
|Straßenrennen mit stilisierten Effekten und einem Wettsystem
|Umgang mit der Polizei
|Intensive und häufige Verfolgungsjagden mit steigender Spannung
|Durchschnittliche Spielzeit
|18–25 Stunden (Hauptstory; über 35 Stunden mit Nebeninhalten)
|Metacritic-Bewertung
|77
Need for Speed Unbound erweckt Graffiti mit Cel-Shading-Effekten und auffälligen Animationsüberlagerungen zum Leben, die vor Persönlichkeit nur so strotzen. Es ist eine neue Generation von NFS. Es verbindet gewissermaßen Hip-Hop-Ästhetik mit solider Spielmechanik. Und okay. Die Geschichte ist zwar etwas vergessenswert, ABER das Fahrgefühl ist etwas, das man in der Serie noch nie erlebt oder gesehen hat. Außerdem kann man sich auf großartige Grafik freuen.
Was mir gefallen hat:
- Ein ausgefallener visueller Stil, der in Bewegung tatsächlich funktioniert
- Wetten mit hohen Einsätzen vor den Rennen steigern die Spannung
- Liste moderner Autos und Poliermittel der nächsten Generation
13. Need for Speed: High Stakes [Ein extrem unterschätzter Klassiker]
|Unsere Bewertung
|
Enebameter 7/10
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|Plattformen
|PC, PS1
|Erscheinungsjahr
|1999
|Spielablauf im Fokus
|Rennspiel im Arcade-Stil mit einem ausgefeilten Karrieremodus und einem Risikosystem
|Umgang mit der Polizei
|Ja. Aktive Aktivitäten auf anspruchsvollen Strecken
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–12 Stunden (Beruf + Herausforderungen)
|Metacritic-Bewertung
|86
Ein vergessener Schatz, der für zusätzliche Spannung sorgte: Wer sein Auto zu Schrott fährt, muss dafür bezahlen. „High Stakes“ führte ein Schadenssystem und einen Karrieremodus ein, bei dem es um echtes Geld ging! Dieser Teil ist wahrscheinlich noch intensiver als seine Vorgänger. Die Verfolgungsjagden mit der Polizei waren gnadenlos, und die Grafik war für die damalige Zeit beeindruckend.
Was mir gefallen hat:
- Das Rennen fühlte sich persönlich an, weil es um echte Autos und echte Einsätze ging
- Eines der ersten Spiele, bei denen Fahrzeugschäden eine Rolle spielen
- Eine gelungene Mischung aus Arcade-Spaß und Herausforderung
14. Need for Speed: No Limits [Das beste NFS-Spiel für Mobilgeräte]
|Unsere Bewertung
|
Enebameter 6,7/10
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|Plattformen
|iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2015
|Spielablauf im Fokus
|Kurzstrecken-Straßenrennen und Fahrzeug-Upgrades
|Umgang mit der Polizei
|Gelegentliche Verfolgungsjagden, Sonderveranstaltungen
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–30 Stunden (laufender mobiler Live-Dienst; kein festgelegtes Ende)
|Metacritic-Bewertung
|67
Need for Speed „No Limits“ ist mehr als nur ein kostenloses Spiel, das nur auf Geld aus ist (und das meine ich ernst). Es ist ein überraschend gut gemachter Rennspiel-Titel für Mobilgeräte. Wenn du Lust auf etwas Unverbindliches und Spannendes hast, bist du hier genau richtig. Die Rennen sind kurz und die Upgrades erfordern zwar viel Grind, sind aber lohnenswert. Das Spiel ist wie geschaffen für den Adrenalinkick unterwegs, und EA hält es mit neuen Inhalten am Leben.
Das ist wahrscheinlich das ideale Spiel für NFS-Fans, die viel unterwegs sind. Nur weil man keine Konsole hat, heißt das noch lange nicht, dass man keinen Rennspaß haben kann.
Was mir gefallen hat:
- Echtes NFS-Feeling in deiner Hosentasche
- Beeindruckende Grafik für ein Handyspiel
- Seriöse Tuning- und Veranstaltungsstruktur
15. Need for Speed: Carbon [Beste Canyon-Rennen und teamorientiertes Gameplay]
|Unsere Bewertung
|
Enebameter 6,5/10
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|Plattformen
|PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP
|Erscheinungsjahr
|2006
|Spielablauf im Fokus
|Territorialbasierte Straßenrennen mit Crew-Mechanik und Duellen in der Schlucht
|Umgang mit der Polizei
|Ja, durch intensive Aktivitäten, die mit steigender Hitze an Intensität zunehmen
|Durchschnittliche Spielzeit
|12–18 Stunden (Karrieremodus + Nebenrennen)
|Metacritic-Bewertung
|77
Need for Speed: Carbon erweiterte die Underground-Rennszene durch die Einführung von Teamdynamiken und den spannenden „Canyon Duel“-Modus. Die Spieler konnten Teamkollegen mit bestimmten Fähigkeiten rekrutieren. Man musste sich während der Rennen Vorteile verschaffen. Die Spielumgebung wechselt von städtischen Straßen zu Canyon-Strecken, was für ein großartiges Fahrerlebnis sorgt.
Was mir gefallen hat:
- Die adrenalingeladenen Canyon Duels
- Strategische Crew-Mechaniken, die den Rennen mehr Tiefe verleihen
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die sowohl das Erscheinungsbild als auch die Leistung verbessert haben
Need for Speed-Spiele: Titel mit der besten Fahrmechanik
Gamer hassen schwammige Steuerung. Sprechen wir also über das Spielgefühl. Need for Speed: Heat bietet ein präzises, reaktionsschnelles Handling, das sich perfekt für Spieler eignet, die viel driften, während Ungebunden geht eher in Richtung Arcade. Es macht Spaß, polarisiert aber. Unterdessen, Hot Pursuit Remastered ist pures Hochgeschwindigkeits-Chaos mit gerade genug Präzision, um dich in seinen Bann zu ziehen.
Das Fahrverhalten ist entscheidend, und diese Aufschlüsselung macht deutlich: Manche Titel belohnen präzises Handling, andere mutiges Fahren. Wenn du dich für eines der besten „Need for Speed“-Spiele entscheidest, solltest du immer darauf achten, wie es sich fährt. Stöbere in der Rangliste und finde das Spiel, dessen Fahrverhalten perfekt zu dir passt.
NFS-Spiele: Die Entwicklung der Verfolgungsjagden
Anfangs waren die Polizisten in „Need for Speed“ wie Tapeten: laut, auffällig und leicht zu ignorieren. In Hot Pursuit (1998), hörte man eine Sirene und war ihnen in dreißig Sekunden davon. Ganz locker. Nichts auf dem Spiel. Und das Ganze nur zum Spaß. Aber dann kam Most Wanted (2005) und alles änderte sich.
Plötzlich war es kein Rennen mehr, wenn man nicht wie ein Straßenmagier den Straßensperren auswich oder sich durch die Nagelbänder schlängelte. Man musste clever und ein bisschen leichtsinnig sein. Von Hot Pursuit (2010) and Konkurrenten… die Polizisten waren bewaffnet. EMPs, Rammböcke. Du warst auf der Flucht vor einem koordinierten Einsatzteam, das mit technischem Schnickschnack und einer Menge Groll ausgerüstet war.
Und dannHitze legte die Messlatte höher. Tagsüber gab es faire Rennen. Aber nachts? Da wurde es gefährlich. Je mehr man fuhr, desto heißer wurde es. Die Polizei ließ nicht locker. Kaum hatte man einen Sprint beendet, wurde man sofort gejagt, als hätte man den Mond gestohlen. So eskalierte das Chaos:
- Schärfegrad 1: Ein Auto, ein paar Lichter, gerade erst am Aufwärmen.
- Schärfegrad 2: Sie fordern Verstärkung an. Es werden Straßensperren errichtet.
- Schärfegrad 3: Hubschrauber. Nagelbänder. Auf den Straßen wird es eng.
- Schärfegrad 4: Sie fahren mit Corvettes vor. Sie rammen andere. Es ist ihnen egal.
- Schärfegrad 5: Gepanzerte Nashörner, aggressive KI und heftige Straßenkämpfe. Der Kampf kennt keine Grenzen.
Dann fühlt sich „Need for Speed“ am lebendigsten an.
Wie weit reichen die Anpassungsmöglichkeiten in den einzelnen NFS-Spielen wirklich?
Nicht alle NFS-Spiele werden der Mod-Kultur gerecht. Underground 2 setzen neue Maßstäbe mit umfassender visueller Optimierung, während Rache führte die Suche nach Teilen und Beute-Mechaniken ein. Das ist umstritten und vielschichtig. Hitze hat all das mit einer modernen Benutzeroberfläche und grenzenloser gestalterischer Freiheit vereint. Wenn du auf Lackierungen, die Farben von Reifenspiralen und ECU-Optimierungen stehst, ist diese Funktion entscheidend. Punkt.
Jeder Top-Titel der „Need for Speed“-Reihe bietet andere Anpassungsmöglichkeiten. Manche Titel gehen dabei sehr ins Detail, andere nur oberflächlich. Schau dir die Liste an, um zu sehen, bei welchen Spielen du dein Fahrzeug wirklich ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst.
Reihenfolge der Veröffentlichung der „Need for Speed“-Spiele
Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels sind 26 Teile der NFS-Reihe auf den Markt gekommen. Hier sind die wichtigsten Teile in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung.
|No.
|Titel
|Erscheinungsdatum
|1
|Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit
|31. August 1994
|2
|Need for Speed II
|31. März 1997
|3
|Need for Speed: V-Rally
|3. Juli 1997
|4
|Need for Speed III: Hot Pursuit
|25. März 1998
|5
|Need for Speed: High Stakes
|1. März 1999
|6
|Need for Speed: Porsche Unleashed
|29. Februar 2000
|7
|Need for Speed: Hot Pursuit 2
|2. Oktober 2002
|8
|Need for Speed: Underground
|17. November 2003
|9
|Need for Speed: Underground 2
|15. November 2004
|10
|Need for Speed: Most Wanted
|15. November 2005
|11
|Need for Speed: Carbon
|31. Oktober 2006
|12
|Need for Speed: ProStreet
|14. November 2007
|13
|Need for Speed: Undercover
|18. November 2008
|14
|Need for Speed: Shift
|15. September 2009
|15
|Need for Speed: Nitro
|3. November 2009
|16
|Need for Speed: World
|27. Juli 2010
|17
|Need for Speed: Hot Pursuit (2010)
|16. November 2010
|18
|Schicht 2: Entfesselt
|29. März 2011
|19
|Need for Speed: The Run
|15. November 2011
|20
|Need for Speed: Most Wanted (2012)
|30. Oktober 2012
|21
|Need for Speed: Rivals
|15. November 2013
|22
|Need for Speed: No Limits
|30. September 2015
|23
|Need for Speed (2015)
|3. November 2015
|24
|Need for Speed: Payback
|10. November 2017
|25
|Need for Speed: Heat
|8. November 2019
|26
|Need for Speed Unbound
|2. Dezember 2022
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von deinen Vorlieben ab. Wenn wir über die bekanntesten und beliebtesten sprechen, Need for Speed: Most Wanted (2005) wird oft als das beste Spiel der gesamten Serie angesehen. Es vereinte Open-World-Spiel, Verfolgungsjagden mit der Polizei, eine fesselnde Handlung und eine hervorragende Fahrphysik.
Das meistverkaufte Spiel der Reihe ist Need for Speed: Most Wanted (2005). Verschiedenen Quellen zufolge verkaufte es sich mehr als 16 Millionen Mal und war damit der erfolgreichste Titel der Reihe.
Zu den schwierigsten Abschnitten gehört Need for Speed: ProStreet, wo präzise Steuerung und der Verzicht auf arcade-typische Vereinfachungen wichtig sind. Außerdem, Need for Speed: The Run kann als anspruchsvoll gelten, da der Schwerpunkt auf Rennen und Quick-Time-Events liegt.