Die 15 besten „Need for Speed“-Spiele im Jahr 2026

Hast du dich schon mal gefragt, welches das beste „Need for Speed“-Spiel ist? Nun, als eine der bekanntesten und etabliertesten Spielereihen hat NFS eine ganze Reihe von Kulttiteln hervorgebracht.

Viele Spieler haben Hunderte von Stunden investiert, um den Traum-Sportwagen zu ergattern oder zum meistgesuchten Rennfahrer in Meistgesucht. Obwohl das erste „Speed“-Spiel der Reihe bereits 1994 erschien, begeisterte es die Spieler schon damals mit fortschrittliche Grafik und realistische Fahrzeugphysik .

Steigst du gerade erst in die Serie ein und möchtest die besten Rennspiele nicht verpassen? Dann ist unsere Auswahl der besten Need for Speed Games ist genau das Richtige für dich!

Unsere Top-Empfehlungen für Need for Speed-Spiele

Bevor wir zur Rangliste der Vollgeschwindigkeitsspiele übergehen, haben wir einige Top-Titel ausgewählt, die Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdienen. Hier sind die 15 besten Need for Speed Spiele, die sich von den anderen Titeln der Reihe abheben:

Need for Speed: Most Wanted (2005) – Arcade-Straßenrennen mit der Polizei, einer offenen Welt und einem „Blacklist“-System. Im Karrieremodus musst du auf deinem Weg zum Erfolg 15 Gegner besiegen. Need for Speed: Hot Pursuit (2010) – Spannende Verfolgungsjagden, Nervenkitzel pur und rasante Geschwindigkeiten. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man wählen kann, ob man als Polizist oder als Rennfahrer spielen möchte. Need for Speed: Rivals (2013) – Eines der ersten NFS-Spiele mit einer offenen Welt. Es gibt einen Mehrspielermodus sowie einen dynamischen Rollenwechsel zwischen Polizisten und Rennfahrern.

Das sind nur einige der herausragenden Titel auf dieser Liste – scroll also unbedingt weiter, um mehr zu erfahren!

Die 15 besten „Need for Speed“-Spieleim Jahr 2026

Der Großteil der Serie dreht sich um illegale Straßenrennen und die Versuche der Teilnehmer, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Manchmal wichen die Entwickler jedoch von der Haupthandlung ab, wie beispielsweise im Spiel „Shift“, in dem ein Modus für Rennen auf professionellen Rennstrecken eingeführt wurde.

Ein ausführlicher Überblick über die besten Spiele der Reihe hilft dir dabei, etwas Passendes für dich zu finden. Obwohl das letzte Spiel der Reihe bereits 2022Die Entwickler betonen jedoch, dass das NFS-Projekt nicht eingestellt wurde und wir uns vielleicht schon bald auf neue Rennabenteuer freuen können. Kommen wir gleich zum Thema.

1. Need for Speed: Most Wanted [Das beste Autorennspiel mit Verfolgungsjagden mit der Polizei]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS2, Xbox-Serie, Xbox 360, GameCube, PSP Erscheinungsjahr 2005 Spielablauf im Fokus Straßenrennen mit einem strukturierten Fortschrittssystem Umgang mit der Polizei Heftige Verfolgungsjagden der Polizei Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden (Karrieremodus) Metacritic-Bewertung 84

Need for Speed: Most Wanted ist nicht nur ein Rennspiel, sondern ein Kultklassiker, der unter einigen der die besten Rennspiele. Es vereint erfolgreich mehrere Schlüsselelemente: eine ausgewogene offene Welt, spannende Verfolgungsjagden und ein gut durchdachtes Fortschrittssystem.

Das Hauptziel des Spiels ist es, an die Spitze der „Blacklist“ der besten Straßenrennfahrer der Stadt zu gelangen. Man kann es auch als eines der intensivsten Spiele der gesamten Serie bezeichnen – dem Entwickler ist es gelungen, die perfekte Balance zwischen Arcade-Spiel und Realismus zu finden. Das könnte dir gefallen:

Jedes Rennen kann sich plötzlich in eine spannende Action-Szene mit Hubschraubern, Absperrungen und SWAT-Fahrzeugen verwandeln.

Es stehen legendäre Autos zur Auswahl, darunter der BMW M3 GTR, das zum Symbol der Serie wurde.

Die Stadt ist voller Rampen, versteckter Orte, an denen man der Polizei entkommen kann, und malerischer Strecken.

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Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (für die überarbeitete Version) Erscheinungsjahr 2010 Spielablauf im Fokus Rennspiel im Arcade-Stil Umgang mit der Polizei Dynamische Verfolgungsjagden mit Hilfsmitteln wie EMPs, Nagelstreifen und Straßensperren Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden (Karrieremodus; im Mehrspielermodus länger) Metacritic-Bewertung 88

Dies ist ein echter Adrenalin-Simulator, der die Serie zu ihren Wurzeln zurückgeführt hat. Das Spiel bietet ein dynamisches Verfolgungssystem, bei dem Polizeieinheiten über erweiterte Einsatzmöglichkeiten verfügen, von Nagelbändern bis hin zu Straßensperren. Dieses Spiel nimmt Platz ein – und das im positiven Sinne. Hier erwartet dich ein echtes Open-World-Rennspiel, in dem jede Strecke in Seacrest County sorgfältig gestaltet wurde.

Zu den neuen Funktionen gehört die Einführung des Autolog-Systems, mit dem Spieler ihre Ergebnisse vergleichen und andere herausfordern können. Dank dieser Spielmechanik geht der Wettkampf über die üblichen Rennen im Story-Modus hinaus. Das erwartet dich im Spiel:

Gameplay im Stil von „Burnout Paradise“ – jeder Unfall sieht wirklich spektakulär aus, und die Verfolgungsjagden sind spannend

Die Autos verhalten sich realistisch, doch die Steuerung bleibt einfach und reaktionsschnell

Exotische Fahrzeuge – die Spielwelt bietet eine Vielzahl von Elite-Supersportwagen, darunter den Bugatti Veyron, Lamborghini MurciélagoundMcLaren F1 (ja, ja und ja)

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3. Need for Speed: Rivals [Das beste „Need for Speed“-Multiplayer-Erlebnis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Spielablauf im Fokus Ein Open-World-Rennspiel mit nahtloser Integration von Einzelspieler- und Mehrspielermodus Umgang mit der Polizei Die Spieler können wählen, ob sie als Rennfahrer oder als Polizisten spielen möchten Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden (zwei Kampagnen + Mehrspielermodus) Metacritic-Bewertung 80

Need for Speed: Rivals war ein echter Durchbruch für die Serie, da es ein Open-World-Rennspiel mit einem dynamischen Mehrspielermodus kombinierte, in dem andere Spieler nahtlos in dein Rennen einsteigen konnten. Dieses Spiel sticht in der Liste der Die besten Open-World-Spiele dank des einfachen Wechsels zwischen Rennfahrer und Polizist. Jede Seite verfügt über eigene, einzigartige Funktionen und Mechanismen, um die Gegner zu beeinflussen.

Das Spiel führte das AllDrive-System ein, wodurch die Grenzen zwischen Einzelspieler- und Online-Modus aufgehoben wurden. Die Spieler können in Echtzeit gegeneinander antreten, ohne dass Ladezeiten entstehen.

Was mir gefallen hat:

Die Möglichkeit, sofort an Rennen mit Freunden teilzunehmen oder andere Spieler zu stören, die versuchen, die Ziellinie ihres Rennens zu erreichen

Verschiedene polizeiliche Einsatzmittel wie Hubschrauber, Nagelbarrieren und EMP-Geräte, die es den Rennfahrern erheblich erschweren, sich im Wettbewerb zu behaupten

Eine große Autowerkstatt – von getunten Oldtimern bis hin zu leistungsstarken Supersportwagen

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4. Need for Speed: Payback [Das beste storybasierte Spiel im Stil von „Fast & Furious“]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Spielablauf im Fokus Storybasiertes Rennspiel mit filmreifen Szenen Umgang mit der Polizei Vorgegebene Verfolgungsjagden mit der Polizei während bestimmter Missionen Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden (Hauptstory; über 35 Stunden für den vollständigen Durchlauf) Metacritic-Bewertung 61

Need for Speed: Payback wendet sich vom klassischen Straßenrennen ab und konzentriert sich auf eine Handlung, die an die „Fast & Furious“-Filme erinnert. Hier gibt es keine gewöhnlichen Wettkämpfe – jedes Rennen wirkt wie eine Szene aus einem Blockbuster mit Sprüngen, Verfolgungsjagden und spektakulären Unfällen. Das Spiel führte ein umfangreiches Tuning-System ein, mit dem die Spieler ihr Traumauto bauen können – angefangen bei einer rostigen Karosserie bis hin zu einem vollwertigen Hypercar. Das Gameplay verbindet Drag-Rennen, Offroad-Rennen und Drift-Rennen und bietet so ein einzigartiges Fahrerlebnis. Das Endprodukt erhielt jedoch aufgrund des kostenpflichtigen Loot-Box-Systems bei der Veröffentlichung gemischte Kritiken, doch nach einigen Updates wurde das Spiel deutlich besser.

Merkmale:

Eine dynamische Handlung, was bei Rennspielen oft selten ist

Durch das Tuning verändert sich nicht nur das Aussehen des Autos, sondern auch seine technischen Eigenschaften

Eine wunderschöne offene Welt – weite Wüsten, endlose Schluchten und natürlich eine faszinierende Stadt bei Nacht

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5. Need for Speed: The Run [Bestes Rennspiel mit filmischer Inszenierung]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Erscheinungsjahr 2011 Spielablauf im Fokus Ein storybasiertes Cross-Country-Rennen von San Francisco nach New York Umgang mit der Polizei In die Handlung integrierte, vorgefertigte Polizeikontakte Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Hauptgeschichte; kurzes, filmisches Erlebnis) Metacritic-Bewertung 68

Need for Speed: The Run Es geht nicht nur ums Rennen – es ist eine echte Reise quer durch Amerika, von San Francisco bis nach New York. Im Gegensatz zu anderen Spielen der Reihe gibt es keine freie Erkundung der Welt, aber jeder Abschnitt der Strecke ist einzigartig. Du wirst auf schneebedeckte Berge und die kargen amerikanischen Highways treffen. Eine Besonderheit des Spiels ist, dass zum ersten Mal Momente hinzugefügt wurden, in denen der Held aus dem Auto aussteigen kann.

Auch die Rennmechanik wurde überarbeitet – hier kommt es nicht nur darauf an, den Gegner zu überholen, sondern auch, verschiedenen Hindernissen auf der Strecke auszuweichen. Dazu gehören Gegenverkehr und natürliche Erdrutsche.

Das wird Ihnen gefallen:

Zwischensequenzen sorgen für Spannung und erzeugen einen filmähnlichen Effekt, was sie zu einer interessanten Unterhaltung in der Freizeit macht

Spannende Verfolgungsjagden, die es mit Hollywood-Blockbustern aufnehmen können

Atemberaubende Naturlandschaften Amerikas

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6. Need for Speed Heat [Die beste Fahrzeuganpassung der Serie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Spielablauf im Fokus Tagsüber Rennen im Dual-Mode-Modus und nachts illegale Straßenrennen Umgang mit der Polizei Starke Polizeipräsenz in den Nachtstunden bei steigenden Temperaturen Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (Hauptstory + Erkundung) Metacritic-Bewertung 72

Das Spiel markierte eine echte Rückkehr der Serie zum klassischen Straßenrennen, allerdings mit moderner Grafik und fortschrittlicher Spielmechanik unter Berücksichtigung realistischer Physik. Zu den Highlights gehört für mich der dynamische Wechsel zwischen Tag und Nacht: Legale Rennen finden tagsüber statt, während illegale Rennen nachts stattfinden, wo man sich zudem mit der Polizei auseinandersetzen muss. Auch die Fahrzeuganpassung hat mir gut gefallen; sie ist eine der detailliertesten und umfangreichsten der gesamten Serie. Im Open-World-Modus kannst du Palm City ohne Einschränkungen erkunden.

Was das Spiel so interessant macht:

Spannende Verfolgungsjagden bei Nacht – je länger du fährst, desto aggressiver reagiert die Polizei

Jeder Aspekt des Autos lässt sich individuell anpassen

Leuchtende Neonlichter und Grafiken sorgen für eine einzigartige Atmosphäre

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7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Das beste NFS-Spiel, das einer Automarke gewidmet ist]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS1 Erscheinungsjahr 2000 Spielablauf im Fokus Ein Blick auf die Geschichte von Porsche mit einem simulationsähnlichen Rennansatz Umgang mit der Polizei Mindestens Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden (Karrieremodus; länger, wenn man die gesamte Autosammlung sammeln möchte) Metacritic-Bewertung 78

Need for Speed: Porsche Unleashed ist einer der einzigartigsten Titel der Reihe, der ganz den legendären Porsche-Modellen gewidmet ist. Hier gibt es keine Verfolgungsjagden mit der Polizei oder Straßenrennen – im Mittelpunkt stehen das Fahrerlebnis und die Geschichte der Marke. Du kannst verschiedene Autos steuern, von Klassikern der 50er Jahre bis hin zu modernen Supersportwagen.

Das wird dir gefallen:

Eine seltene Gelegenheit, die Entwicklung der Marke Porsche zu erkunden

Manche Autos sind ziemlich schwer zu beherrschen, und Fehler auf der Rennstrecke können teuer zu stehen kommen

Auch nach Jahren hat das Spiel nichts von seiner Aktualität verloren

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8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [Das beste klassische Arcade-Rennspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, PS2, Xbox, GameCube Erscheinungsjahr 2002 Spielablauf im Fokus Arcade-Rennspiele Umgang mit der Polizei Das Besondere: Die Spieler können entweder als Rennfahrer der Polizei entkommen oder als Polizisten spielen Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden (beruflicher Werdegang) Metacritic-Bewertung 89

Need for Speed: Hot Pursuit 2 ist eines der besten Arcade-Rennspiele der frühen 2000er Jahre. Hier stehen pure Action, spektakuläre Verfolgungsjagden und hohe Geschwindigkeiten im Mittelpunkt. Das Spiel verfügt über ein einzigartiges Verfolgungsjagd-System. Es gibt zwar keine komplexen Spielmechaniken oder eine offene Welt wie in anderen Spielen, aber die pure Geschwindigkeit und der Adrenalinkick sorgen für unglaublich viel Spaß.

Was uns gefallen hat:

Die Polizei setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um die Raser zu stoppen

Die Autos lassen sich geschmeidig steuern, was perfekt für Arcade-Rennspiele ist

Sommerliche Rennstrecken, der Himmel bei Sonnenuntergang und perfekte Rennstrecken – was braucht man mehr für ein spannendes Spielerlebnis?

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9. Need for Speed: Shift [Das realistischste Rennspiel der Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, Mobilgeräte (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2009 Spielablauf im Fokus Simulationsrennspiel mit Schwerpunkt auf realistischer Fahrphysik Umgang mit der Polizei Keine Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Karrieremodus) Metacritic-Bewertung 83

Need for Speed: Shift war eine radikale Abkehr von Straßenrennen und Verfolgungsjagden mit der Polizei und bot einen realistischeren Spielstil, der an Rennsimulatoren erinnert. Anstelle von freiem Herumfahren und Verfolgungsjagden in der Stadt werden den Spielern professionelle Rennen auf Rennstrecken geboten. Außerdem kannst du diese Version auf deinem Mobilgerät spielen.

Was mir gefallen hat:

Realistische Physik, die das Gewicht und die Trägheit des Autos vermittelt

Die realistischsten Fahrzeugschäden der gesamten Serie

Die Rennen finden auf renommierten Rennstrecken statt

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10. Need for Speed: Underground [Das beste Straßenrennspiel mit Tuning]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Erscheinungsjahr 2003 Spielablauf im Fokus Straßenrennen in der Stadt mit umfangreicher Fahrzeuganpassung Umgang mit der Polizei Keine Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden (Karrieremodus) Metacritic-Bewertung 85

Ein Kultspiel, das wohl als das beste „Need for Speed“-Spiel gilt und auch Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Zum ersten Mal wurde darin das umfangreiche Fahrzeug-Tuning-System eingeführt. Durch die Individualisierung können Sie nicht nur das Aussehen des Autos, sondern auch seine technischen Daten verändern. Das Spiel dreht sich ganz um Untergrundrennen, darunter Drag- und Drift-Rennen.

Was mir gefallen hat:

Details, Karosserie-Kits, Neonbeleuchtung, Folien, Tuning für jedes Teil des Autos – alles, was man für die individuelle Gestaltung braucht

Die hellen Lichter der Stadt bei Nacht, schicke Autos und die Melodie, die mir immer noch im Kopf herumgeht

„Underground“ legte den Grundstein für künftige Erfolge der Serie

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11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Beste Realitätsnähe in der NFS-Reihe]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Spielablauf im Fokus Rennbahn-Simulation mit fortschrittlicher Physik Umgang mit der Polizei Keine Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden (Hauptberuf; bei einer 100-prozentigen Stelle mehr) Metacritic-Bewertung N/A

Die härteste Rennsimulation unter dem NFS-Banner. Need for Speed Shift 2 Unleashed Das Spiel tauscht Verfolgungsjagden in einer offenen Welt gegen eine aggressive KI und eine Lernkurve ein, die Gelegenheitsspieler hart bestraft. Wer jedoch Herausforderungen liebt, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Es bietet umfangreiche Tuning-Möglichkeiten, eine Helmkamera für mehr Immersion und legt den Schwerpunkt auf reale Rennstrecken.

Was mir gefallen hat:

Brutaler Realismus, insbesondere durch Helmkamera und Bewegungsunschärfe

Authentisches Fahrgefühl – nichts für schwache Nerven

Eine echte Herausforderung für das fahrerische Können, weit entfernt vom Arcade-Feeling

★ Größtes Augenmerk auf Realismus in der NFS-Reihe Need for Speed: Shift 2 Unleashed für PC Bei Eneba einkaufen

12. Need for Speed Unbound [Die besten neuen Grafiken der NFS-Reihe]

Unsere Bewertung Enebameter 7,1/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2022 Spielablauf im Fokus Straßenrennen mit stilisierten Effekten und einem Wettsystem Umgang mit der Polizei Intensive und häufige Verfolgungsjagden mit steigender Spannung Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden (Hauptstory; über 35 Stunden mit Nebeninhalten) Metacritic-Bewertung 77

Need for Speed Unbound erweckt Graffiti mit Cel-Shading-Effekten und auffälligen Animationsüberlagerungen zum Leben, die vor Persönlichkeit nur so strotzen. Es ist eine neue Generation von NFS. Es verbindet gewissermaßen Hip-Hop-Ästhetik mit solider Spielmechanik. Und okay. Die Geschichte ist zwar etwas vergessenswert, ABER das Fahrgefühl ist etwas, das man in der Serie noch nie erlebt oder gesehen hat. Außerdem kann man sich auf großartige Grafik freuen.

Was mir gefallen hat:

Ein ausgefallener visueller Stil, der in Bewegung tatsächlich funktioniert

Wetten mit hohen Einsätzen vor den Rennen steigern die Spannung

Liste moderner Autos und Poliermittel der nächsten Generation

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13. Need for Speed: High Stakes [Ein extrem unterschätzter Klassiker]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PS1 Erscheinungsjahr 1999 Spielablauf im Fokus Rennspiel im Arcade-Stil mit einem ausgefeilten Karrieremodus und einem Risikosystem Umgang mit der Polizei Ja. Aktive Aktivitäten auf anspruchsvollen Strecken Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden (Beruf + Herausforderungen) Metacritic-Bewertung 86

Ein vergessener Schatz, der für zusätzliche Spannung sorgte: Wer sein Auto zu Schrott fährt, muss dafür bezahlen. „High Stakes“ führte ein Schadenssystem und einen Karrieremodus ein, bei dem es um echtes Geld ging! Dieser Teil ist wahrscheinlich noch intensiver als seine Vorgänger. Die Verfolgungsjagden mit der Polizei waren gnadenlos, und die Grafik war für die damalige Zeit beeindruckend.

Was mir gefallen hat:

Das Rennen fühlte sich persönlich an, weil es um echte Autos und echte Einsätze ging

Eines der ersten Spiele, bei denen Fahrzeugschäden eine Rolle spielen

Eine gelungene Mischung aus Arcade-Spaß und Herausforderung

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14. Need for Speed: No Limits [Das beste NFS-Spiel für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung Enebameter 6,7/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Spielablauf im Fokus Kurzstrecken-Straßenrennen und Fahrzeug-Upgrades Umgang mit der Polizei Gelegentliche Verfolgungsjagden, Sonderveranstaltungen Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (laufender mobiler Live-Dienst; kein festgelegtes Ende) Metacritic-Bewertung 67

Need for Speed „No Limits“ ist mehr als nur ein kostenloses Spiel, das nur auf Geld aus ist (und das meine ich ernst). Es ist ein überraschend gut gemachter Rennspiel-Titel für Mobilgeräte. Wenn du Lust auf etwas Unverbindliches und Spannendes hast, bist du hier genau richtig. Die Rennen sind kurz und die Upgrades erfordern zwar viel Grind, sind aber lohnenswert. Das Spiel ist wie geschaffen für den Adrenalinkick unterwegs, und EA hält es mit neuen Inhalten am Leben.

Das ist wahrscheinlich das ideale Spiel für NFS-Fans, die viel unterwegs sind. Nur weil man keine Konsole hat, heißt das noch lange nicht, dass man keinen Rennspaß haben kann.

Was mir gefallen hat:

Echtes NFS-Feeling in deiner Hosentasche

Beeindruckende Grafik für ein Handyspiel

Seriöse Tuning- und Veranstaltungsstruktur

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15. Need for Speed: Carbon [Beste Canyon-Rennen und teamorientiertes Gameplay]

Unsere Bewertung Enebameter 6,5/10

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Plattformen PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Erscheinungsjahr 2006 Spielablauf im Fokus Territorialbasierte Straßenrennen mit Crew-Mechanik und Duellen in der Schlucht Umgang mit der Polizei Ja, durch intensive Aktivitäten, die mit steigender Hitze an Intensität zunehmen Durchschnittliche Spielzeit 12–18 Stunden (Karrieremodus + Nebenrennen) Metacritic-Bewertung 77

Need for Speed: Carbon erweiterte die Underground-Rennszene durch die Einführung von Teamdynamiken und den spannenden „Canyon Duel“-Modus. Die Spieler konnten Teamkollegen mit bestimmten Fähigkeiten rekrutieren. Man musste sich während der Rennen Vorteile verschaffen. Die Spielumgebung wechselt von städtischen Straßen zu Canyon-Strecken, was für ein großartiges Fahrerlebnis sorgt.

Was mir gefallen hat:

Die adrenalingeladenen Canyon Duels

Strategische Crew-Mechaniken, die den Rennen mehr Tiefe verleihen

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die sowohl das Erscheinungsbild als auch die Leistung verbessert haben

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Need for Speed-Spiele: Titel mit der besten Fahrmechanik

Gamer hassen schwammige Steuerung. Sprechen wir also über das Spielgefühl. Need for Speed: Heat bietet ein präzises, reaktionsschnelles Handling, das sich perfekt für Spieler eignet, die viel driften, während Ungebunden geht eher in Richtung Arcade. Es macht Spaß, polarisiert aber. Unterdessen, Hot Pursuit Remastered ist pures Hochgeschwindigkeits-Chaos mit gerade genug Präzision, um dich in seinen Bann zu ziehen.

Das Fahrverhalten ist entscheidend, und diese Aufschlüsselung macht deutlich: Manche Titel belohnen präzises Handling, andere mutiges Fahren. Wenn du dich für eines der besten „Need for Speed“-Spiele entscheidest, solltest du immer darauf achten, wie es sich fährt. Stöbere in der Rangliste und finde das Spiel, dessen Fahrverhalten perfekt zu dir passt.

NFS-Spiele: Die Entwicklung der Verfolgungsjagden

Anfangs waren die Polizisten in „Need for Speed“ wie Tapeten: laut, auffällig und leicht zu ignorieren. In Hot Pursuit (1998), hörte man eine Sirene und war ihnen in dreißig Sekunden davon. Ganz locker. Nichts auf dem Spiel. Und das Ganze nur zum Spaß. Aber dann kam Most Wanted (2005) und alles änderte sich.

Plötzlich war es kein Rennen mehr, wenn man nicht wie ein Straßenmagier den Straßensperren auswich oder sich durch die Nagelbänder schlängelte. Man musste clever und ein bisschen leichtsinnig sein. Von Hot Pursuit (2010) and Konkurrenten… die Polizisten waren bewaffnet. EMPs, Rammböcke. Du warst auf der Flucht vor einem koordinierten Einsatzteam, das mit technischem Schnickschnack und einer Menge Groll ausgerüstet war.

Und dannHitze legte die Messlatte höher. Tagsüber gab es faire Rennen. Aber nachts? Da wurde es gefährlich. Je mehr man fuhr, desto heißer wurde es. Die Polizei ließ nicht locker. Kaum hatte man einen Sprint beendet, wurde man sofort gejagt, als hätte man den Mond gestohlen. So eskalierte das Chaos:

Schärfegrad 1 : Ein Auto, ein paar Lichter, gerade erst am Aufwärmen.

: Ein Auto, ein paar Lichter, gerade erst am Aufwärmen. Schärfegrad 2 : Sie fordern Verstärkung an. Es werden Straßensperren errichtet.

: Sie fordern Verstärkung an. Es werden Straßensperren errichtet. Schärfegrad 3 : Hubschrauber. Nagelbänder. Auf den Straßen wird es eng.

: Hubschrauber. Nagelbänder. Auf den Straßen wird es eng. Schärfegrad 4 : Sie fahren mit Corvettes vor. Sie rammen andere. Es ist ihnen egal.

: Sie fahren mit Corvettes vor. Sie rammen andere. Es ist ihnen egal. Schärfegrad 5: Gepanzerte Nashörner, aggressive KI und heftige Straßenkämpfe. Der Kampf kennt keine Grenzen.

Dann fühlt sich „Need for Speed“ am lebendigsten an.

Wie weit reichen die Anpassungsmöglichkeiten in den einzelnen NFS-Spielen wirklich?

Nicht alle NFS-Spiele werden der Mod-Kultur gerecht. Underground 2 setzen neue Maßstäbe mit umfassender visueller Optimierung, während Rache führte die Suche nach Teilen und Beute-Mechaniken ein. Das ist umstritten und vielschichtig. Hitze hat all das mit einer modernen Benutzeroberfläche und grenzenloser gestalterischer Freiheit vereint. Wenn du auf Lackierungen, die Farben von Reifenspiralen und ECU-Optimierungen stehst, ist diese Funktion entscheidend. Punkt.

Jeder Top-Titel der „Need for Speed“-Reihe bietet andere Anpassungsmöglichkeiten. Manche Titel gehen dabei sehr ins Detail, andere nur oberflächlich. Schau dir die Liste an, um zu sehen, bei welchen Spielen du dein Fahrzeug wirklich ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst.

Reihenfolge der Veröffentlichung der „Need for Speed“-Spiele

Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels sind 26 Teile der NFS-Reihe auf den Markt gekommen. Hier sind die wichtigsten Teile in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung.

No. Titel Erscheinungsdatum 1 Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit 31. August 1994 2 Need for Speed II 31. März 1997 3 Need for Speed: V-Rally 3. Juli 1997 4 Need for Speed III: Hot Pursuit 25. März 1998 5 Need for Speed: High Stakes 1. März 1999 6 Need for Speed: Porsche Unleashed 29. Februar 2000 7 Need for Speed: Hot Pursuit 2 2. Oktober 2002 8 Need for Speed: Underground 17. November 2003 9 Need for Speed: Underground 2 15. November 2004 10 Need for Speed: Most Wanted 15. November 2005 11 Need for Speed: Carbon 31. Oktober 2006 12 Need for Speed: ProStreet 14. November 2007 13 Need for Speed: Undercover 18. November 2008 14 Need for Speed: Shift 15. September 2009 15 Need for Speed: Nitro 3. November 2009 16 Need for Speed: World 27. Juli 2010 17 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) 16. November 2010 18 Schicht 2: Entfesselt 29. März 2011 19 Need for Speed: The Run 15. November 2011 20 Need for Speed: Most Wanted (2012) 30. Oktober 2012 21 Need for Speed: Rivals 15. November 2013 22 Need for Speed: No Limits 30. September 2015 23 Need for Speed (2015) 3. November 2015 24 Need for Speed: Payback 10. November 2017 25 Need for Speed: Heat 8. November 2019 26 Need for Speed Unbound 2. Dezember 2022

Häufig gestellte Fragen