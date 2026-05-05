Die 10 besten MOBA-Spiele 2026 für spannende Wettkämpfe

Die besten MOBA-Spiele ziehen einen in enge Lanes, rasante Rotationen und Kämpfe hinein, in denen jeder Fehler bestraft wird. Ich habe Jahre in diesen Arenen verbracht, und sie sind gleichermaßen Sucht wie auch eine Lektion in Demut.

Nach jedem Spiel wird das Spielfeld zurückgesetzt. Auswahl, Konter, Tempo. Ein einziger unüberlegter Vorstoß, und die Karte gehört der gegnerischen Seite. Ob Sieg oder Niederlage – man stellt sich wieder in die Warteschlange.

An der Spitze verwandeln Profis Chaos in präzise Ausführung. Letzte Treffer, ausgewichene Fertigkeitsschüsse, perfektes Abwägen der Abstände und ständiges Erkennen der Spielsituation. Wenn du Spiele suchst, die dir mit Freunden oder Rivalen immer noch diesen Nervenkitzel bieten, dann ist hier meine Liste.

Unsere Top-Auswahl der besten MOBA-Spiele

Ich habe so ziemlich jedes nennenswerte MOBA gespielt – von den skurrilen Experimenten bis hin zu den großen Namen, die das Genre geprägt haben. Nach Tausenden von Matches, Diskussionen und viel zu vielen „gg go next“-Momenten ragen drei Spiele aus der Masse heraus:

Dota 2 (2013) – Brutal, genial und es ist ihm egal, ob du neu bist. Dota Es erwartet von dir, dass du seine Logik verstehst, und bestraft dich so lange, bis du es tust. Diese Präzision und Komplexität machen es nach wie vor zum befriedigendsten MOBA, das man meistern kann. League of Legends (2009) – Das ausgefeilteste Spiel auf dem Markt. Riot hat das Spiel schneller und übersichtlicher gestaltet, ohne dabei die Tiefe zu beeinträchtigen. Man erhält regelmäßig Updates, eine unendliche Vielfalt an Helden und die eleganteste Benutzeroberfläche der Branche. Es ist das MOBA, zu dem ich immer wieder zurückkehre, wenn ich puren Spielspaß suche. Smite (2014) – Das hat mich tatsächlich überrascht. Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive sollten in einem MOBA eigentlich nicht funktionieren, aber hier tun sie es. Durch die Kamerabewegungen wird jeder Kampf zu einer Schlägerei, bei der Zielgenauigkeit und Situationsbewusstsein entscheidend sind. Es ist stellenweise etwas holprig, aber kein anderes MOBA fühlt sich in Bewegung so lebendig an.

Ich habe diese drei ausgewählt, weil sie jeweils einen anderen Aspekt des Genres verkörpern – Dotafür die Strategie,Liga für den Rhythmus und Smite die einen richtig in ihren Bann ziehen. Ich habe schon viele andere Titel ausprobiert, aber das sind die, auf die ich mich immer noch freue.

Die 10 besten MOBA-Spiele für ultimatives strategisches Teamplay

Die besten MOBA-Spiele stellen Geschicklichkeit, Geduld und Teamwork auf eine harte Probe. Ich habe sie alle ausprobiert (die ausgewogenen, die unausgewogenen, die wunderschönen Katastrophen), und diese zehn stechen besonders hervor. Sie belohnen sowohl strategisches Denken als auch Spieltechnik gleichermaßen und sorgen dafür, dass man sich nach jeder niederschmetternden Niederlage trotzdem wieder in die Warteschlange einreiht.

1. Dota 2 [Das beste strategische Wettkampf-MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC (Steam) Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Überwachung

Dota 2 ist nicht nur ein Spiel – es ist ein Schlachtfeld, auf dem Strategie, Geschick und pure Hartnäckigkeit aufeinanderprallen. Du wählst aus 126 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und tauche ein in intensives MOBA-Gameplay. Klingt einfach? Ist es aber nicht. Die Matches sind brutal, Teamarbeit erfordern, schnelle Reflexe, und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn dein sogenannter tragenfängt an zu werfen.

Das Spieldesign sorgt für Abwechslung – mit regelmäßigen Updates, einem tiefgründigen Meta und einem Sporteine Szene, die die Welt des Wettkampfspielens prägt. Was mir daran am besten gefällt? Wenn das gegnerische Team schneller farmt und gute Rotationfrüh, aber wir haben sie trotzdem geschlagen Endphase. Im Gegensatz zu anderen Spielen bedeutet ein einziger Fehler, dass man zusehen muss, wie das gesamte Spiel in sich zusammenfällt, während man so tut, als wäre es noch zu gewinnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dota 2 verfügt über eine riesige Heldenauswahl mit tiefgreifender Strategie und wettbewerbsorientiertem Gameplay; regelmäßige Updates sorgen für Abwechslung, und es ist einer der größten E-Sport-Titel aller Zeiten!

Wenn du spannende Kämpfe und den Nervenkitzel liebst, deine Gegner zu überlisten, dann bist du hier genau richtig: in einem der derzeit beliebtesten MOBA-Spiele, in dem jedes Match ein Kampf ist und der Sieg niemals sicher ist.

Mein Fazit: Dota 2 ist das ultimative strategische MOBA, das eine große Heldenvielfalt, intensives teamorientiertes Gameplay und eine sich ständig weiterentwickelnde Wettkampfszene bietet, in der Geschicklichkeit, Strategie und Ausdauer belohnt werden.

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2. League of Legends [Das beste Hardcore-Strategie-MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Riot Games

Dieser Titel gibt es schon seit 2009, was seitdem Freundschaften und Egos ruiniert. Es hat einfach alles – über 160 Champions, tiefgehende Spielmechaniken und eine Wettkampfszene, die es zu einem der beliebtesten E-Sport-Spiele der Welt macht.

Das Spielprinzip ist einfach – Schleusen, Ziele festlegen, und hoffe, dass deine Teamkollegen verstehen, was für ein Stationist! Mit einem Bewertungssystem, das einen an seiner geistigen Gesundheit zweifeln lässt, und einem toxischen Chat, der unbedingt in der Psychologie untersucht werden sollte, LoL bietet pures, ungefiltertes Chaos, verpackt in strategischem Gameplay.

Warum wir uns dafür entschieden haben „League of Legends“ bietet eine riesige Auswahl an Champions mit einzigartigen Spielstilen, ein rasantes und äußerst strategisches MOBA-Gameplay sowie ein Ranglistensystem, das für intensiven Wettbewerb sorgt.

Was bringt mich dazu, immer wieder zurückzukommen? Es ist der Nervenkitzel, jemanden mit pixelgenauer Technik zu übertrumpfen, nur um dann sofort von einem vom FBI beauftragter Attentäter Das hätte ich nicht erwartet. Es basiert auf Echtzeit-Strategiespielen, die fest, berechnetund dich irgendwie davon überzeugen, dass das nächste Spiel vielleicht, nur vielleicht, besser wird.

Mein Fazit: League of Legends ist ein rasantes, äußerst strategisches MOBA, das eine große Vielfalt an Champions, intensives Wettkampfspiel und ein Ranglistensystem vereint, das jedes Match spannend und unvorhersehbar macht.

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3. Smite [Das beste MOBA mit Mythologie und Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Hi-Rez Studios

Es greift das MOBA-Konzept auf und dreht die Kamera – im wahrsten Sinne des Wortes. Anstelle der üblichen Draufsicht versetzt dich diese Multiplayer-Online-Battle-Arena in eine Perspektive der dritten Person, wodurch sich jeder Kampf noch intensiver anfühlt – und jeder Fehler viel persönlicher wirkt.

Die Kämpfe sind rasant, intensiv und voller Überraschungen – genug, um einen Spieler wie mich stundenlang zu fesseln. Außerdem vereint das Spiel Elemente des Die besten RPG-Spiele mit individuell anpassbaren Builds, sodass sich jedes Spiel frisch anfühlt.

Smite bietet nicht nur ein MOBA-Spielerlebnis – es versetzt dich mitten in ein mythologisches Schlachtfeld wo sich jeder Kampf wie eine hochdramatische Auseinandersetzung zwischen Göttern anfühlt. Und glaubt mir, wenn ich das sage: Es ist genauso chaotisch, wie es klingt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Smite“ bietet eine einzigartige Third-Person-MOBA-Perspektive für fesselnde Kämpfe, actiongeladenes Gameplay mit mythologischem Flair und RPG-ähnliche Charakterkonfigurationen, die jedes Match dynamisch gestalten. Darüber hinaus schaltet das „Ultimatives Gott-Paket“ alle Götter dauerhaft frei.

Für alle, die sich intensiv mit der göttlichen Riege beschäftigen möchten, bietet die Ultimatives Gott-Paket ist ein echter Game-Changer, der alle aktuellen und zukünftigen Götter freischaltet und dir den Zugang zu jeder Gottheit ohne mühsames Grinden ermöglicht.

Mein Fazit: Smite bietet mit seiner Third-Person-Perspektive, mythologischen Schlachten und RPG-ähnlichen Charakterkonfigurationen ein einzigartiges, actiongeladenes MOBA-Erlebnis, das sowohl intensive Kämpfe als auch unendliche strategische Tiefe bietet.

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4. Helden des Sturms [Bestes teambasiertes Koop-MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Blizzard Entertainment

Dieses Spiel ist Blizzards Interpretation des MOBA-Genres (Multiplayer Online Battle Arena), und ehrlich gesagt hätte es eigentlich gar nicht so gut werden dürfen. Man hat sich die besten MOBA-Spiele vorgenommen und sich gefragt: Was wäre, wenn wir Last-Hitting, gemeinsames XP… und die Spiele tatsächlich zum Vergnügen gemacht, statt zu einer Stressprobe?

Das Ergebnis? Ein Free-to-Play-Spiel, bei dem Teamwork tatsächlich eine Rolle spielt – was vielleicht erklärt, warum es nie dieselbe Beliebtheit erlangte wie seine eher toxischen Konkurrenten.

Das ist nicht einfach nur ein weiteres MOBA – es ist eines der die besten Strategiespiele getarnt als Schläger. Blizzard mag es aufgegeben haben, aber ich ganz sicher nicht – denn wenn man einmal ein Spiel erlebt hat, bei dem Teamwork tatsächlich den Sieg bringt, fällt es schwer, wieder davon loszukommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Helden des Sturms“ bietet ein teamorientiertes Gameplay mit gemeinsamer EP-Verteilung und ohne Last-Hitting sowie rasante Matches, bei denen der Spaß im Vordergrund steht und Frust keine Rolle spielt. Außerdem sind legendäre Blizzard-Charaktere aus verschiedenen Spielereihen mit von der Partie.

Und wenn man schon in den Kampf zieht, warum dann nicht mit Stil? Die Goldener Tiger-Berg ist eine der besten kosmetischen Belohnungen, die früher im Starter-Paket enthalten war, nun aber nur noch exklusiv erhältlich ist.

Mein Fazit: Helden des Sturms zeichnet sich als teamorientiertes, zugängliches MOBA aus, bei dem Zusammenarbeit, gemeinsamer Fortschritt und Spielspaß im Vordergrund stehen, wodurch jedes Match zu einem strategischen und zugleich unterhaltsamen Erlebnis wird.

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5. Mobile Legends: Bang Bang [Bestes mobiles MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Monatlich

Dieses Spiel ist der Beweis dafür, dass man keine High-End-PC um MOBA-Spiele zu genießen. Anstelle von komplizierten Tastenbelegungen und Spielmechaniken, die 100 Klicks pro Minute erfordern, erwartet dich eine optimierte Multiplayer-Online-Battle-Arena, die speziell für Touchscreens entwickelt wurde.

Ich würde es auf jeden Fall unter den Die besten HandyspieleKategorie, mittemporeichÜbereinstimmungen,einfache Bedienungund einRanglistenmodus Das wird dein Selbstwertgefühl einfach ruinieren.

Was zeichnet es aus? Nun, es ist beeinflusst von Echtzeit-Strategie, mitzielorientiertes Gameplay das kluge Entscheidungen gegenüber sinnlosen Auseinandersetzungen belohnt. Die Spiele sind kurz – sie dauern weniger als 25 Minuten – was es ideal macht, wenn ich schnell ein Spiel (oder fünf) zwischendurch spielen möchte, ohne mich auf einen einstündigen MOBA-Marathon festlegen zu müssen. Für Spieler in Regionen mit Einschränkungen oder Verbindungsproblemen ist die Nutzung eines VPN fürMobile Legends kann dazu beitragen, ein flüssiges Spiel zu gewährleisten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Mobile Legends: Bang Bang“ wurde speziell für Mobilgeräte entwickelt und benötigt keinen PC. Das Spiel bietet schnelle Matches von unter 25 Minuten (ideal für das Spielen unterwegs), eine riesige Auswahl an Helden mit unterschiedlichen Spielstilen sowie eine flüssige, für Touchscreens optimierte Steuerung.

Und die Heldenauswahl? Riesig. Egal, ob du Assassinen, Tanks oder Supports magst – es gibt für jeden Spielstil den passenden Charakter. Die Steuerung auf dem Handy ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber sobald du anfängst zu gewinnen, wirst du vergessen, dass du jemals Maus und Tastatur gebraucht hast.

Mein Fazit: Mobile Legends: Bang Bang ist ein äußerst zugängliches mobiles MOBA, das rasante Matches, eine große Auswahl an Helden und intuitive Touch-Steuerung vereint und so strategisches Gameplay für unterwegs bietet.

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6. Arena of Valor [Das beste actiongeladene MOBA für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Tencent Games

Man weiß, dass ein Spiel etwas richtig macht, wenn es ganz beiläufig die Welt erobert, ohne dass die Hälfte der Gaming-Community es überhaupt bemerkt. Arena of Valor, ehemalsDer Schlag der Könige und eine internationale Adaption von Honor of Kings, ist genau das – ein MOBA, das so gewaltig ist, dass es die meisten anderen wie Nebenprojekte erscheinen lässt.

Könnte es ganz oben auf der Liste der besten MOBA-Spiele stehen? Ja! Mit über 100 Millionen aktive Spieler pro Tagund darüber hinaus500 Millionen Mit Millionen von Downloads weltweit ist es nicht nur ein Spiel – es ist ein kulturelles Spektakel. Egal, ob du dich in die Rangliste stürzt oder nur so tust, als wüsstest du, was du tust: Jedes Match ist rasant, spektakulär und frustrierend genug, um dich immer wieder zurückkommen zu lassen – eine Intensität, bei der die Spieler oft in die Das beste VPN-Protokoll für Gaming um ihre Verbindung in entscheidenden Momenten stabil zu halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Arena of Valor“ ist eines der meistgespielten MOBA-Spiele weltweit. Es bietet rasante Matches, die sich perfekt für das Spielen auf Mobilgeräten eignen, eine flüssige Steuerung, eine stilvolle Grafik und ein für einen Handytitel überraschend tiefgehendes Gameplay.

Als PC-Gamer hätte ich nicht gedacht, dass mir ein mobiles MOBA so viel Spaß machen würde, aber hier sitze ich nun, zerbreche mir den Kopf über Abklingzeiten und gebe (wieder einmal) meinen Teamkollegen die Schuld für alles. Wenn es dich erst einmal gepackt hat, kannst du kaum noch davon loskommen – es sei denn natürlich, du gewinnst gerne; in diesem Fall sehen wir uns im nächsten Match.

Mein Fazit: Arena of Valor bietet rasante, visuell beeindruckende MOBA-Action für Mobilgeräte mit tiefgehendem Gameplay, einer riesigen Spielergemeinschaft und einer Wettbewerbsintensität, die es mit vielen PC-MOBA-Spielen aufnehmen kann.

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7. League of Legends: Wild Rift [Die beste Mobilversion eines klassischen MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Riot Games

Wenn du schon immer mal spielen wolltest League of Legends aber mit der Intensität der PC-Version nicht zurechtkam, Wild Rift ist dein goldenes Ticket. Riot Games hat es irgendwie geschafft, den chaotischen Charme des Originals in ein mobilfreundliches Paket zu packen – und es ist unglaublich gut. Wild Rift bietet rasante Matches (von etwa 15 bis 20 Minuten) ohne Abstriche bei der strategischen Tiefe oder dem Nervenkitzel, einen spielentscheidenden Skill-Shot zu landen.

Die Steuerung ist intuitiv, die Grafik ist umwerfend und die Auswahl an Champions ist bereits vollgepackt mit Fan-Favoriten. Auch wenn sich das Meta von der Desktop-Version unterscheidet, ist es genauso vielschichtig und bietet Hardcore-Spielern jede Menge Herausforderungen, bleibt aber dennoch für Anfänger zugänglich. Außerdem funktioniert das Matchmaking schnell und der Spielfortschritt fühlt sich fair an, ohne dass man einen Cent ausgeben muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben „League of Legends: Wild Rift“ ist zwar nur die mobile Version von LoL, wirkt aber wie ein Premium-Spiel. Es bietet rasante Matches, flüssige Steuerung, beeindruckende Grafik und jede Menge strategische Tiefe für MOBA-Veteranen.

Was sich wirklich gut verkauft Wild Rift is wie ausgefeilt es wirkt. Es ist nicht nur eine abgespeckte Mobilversion – es ist ein eigenständiges Spiel, das speziell für das Spielen auf dem Handy optimiert wurde. Wenn du Lust auf MOBA hast und ein Handy mit einer ordentlichen Akkulaufzeit besitzt, Wild Rift könnte schon bald zu deiner nächsten Sucht werden.

Mein Fazit: League of Legends: Wild Rift bringt die strategische Tiefe und Spannung von LoL erfolgreich auf das Handy und bietet schnelle, ausgefeilte Matches mit intuitiver Steuerung und einer umfangreichen Auswahl an Champions.

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8. Pokémon UNITE [Das beste Pokémon-MOBA]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2021 Entwickler TiMi Studio Group / The Pokémon Company

Pokémon UNITE Das passiert, wenn man eine der beliebtesten Spielereihen der Welt nimmt und sie in das rasante, wettbewerbsorientierte Chaos eines MOBA stürzt. Und seltsamerweise … funktioniert es. Anstatt Creeps zu farmen und Türme zu zerstören, Dein Ziel ist es, Punkte zu sammeln, indem du Energie in die gegnerischen Tore schießt – Stell dir vor, Basketball trifft auf Pokémon-Kämpfe, und irgendwie macht diese Mischung süchtig.

Jedes Pokémon verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Spielstile und entwickelt sich im Laufe des Spiels weiter, wenn du im Level aufsteigst. Egal, ob du als Talonflame über das Spielfeld flitzt oder mit Snorlax in den Tank-Modus wechselst – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Die Spiele sind auf 10 Minuten begrenzt, damit eignet es sich perfekt für kurze Spielrunden – oder endlose Marathons, wenn du so bist wie ich und dich davon mitreißen lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pokémon UNITE ist Pokémon + MOBA = fesselnder Spielspaß. Es gibt rasante und einsteigerfreundliche 10-Minuten-Matches, eine legendäre, ausgewogene Auswahl an Pokémon und ein einzigartiges Punktesystem.

Das Spiel ist eher auf Gelegenheitsspieler als auf Hardcore-Gamer ausgerichtet, aber es gibt immer noch viel Spielraum für Geschicklichkeit, Teamwork und Strategie. Außerdem sorgen die ansprechende Grafik, ständige Updates und regelmäßige Events dafür, dass das Spiel immer wieder neu wirkt. Es ist eines der besten mobilen MOBA-Spiele auf dem Markt, besonders wenn man als Kind vor dem Game-Boy-Bildschirm herumgeschrien hat.

Mein Fazit: Pokémon UNITE verbindet den Charme von Pokémon mit schnellem, strategischem MOBA-Gameplay und bietet kurze, fesselnde Matches, ein einzigartiges Punktesystem sowie ein für Anfänger geeignetes und zugleich anspruchsvolles Spielerlebnis.

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9. Honor of Kings [Das beste von der Mythologie inspirierte MOBA]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Tencent Games

Honor of Kings ist ein riesiger mobiler MOBA-Hit, der China im Sturm erobert hat – und bei über 100 Millionen Spielern täglich ist das nicht nur eine Redewendung. Zwar teilt es die DNA mit Arena of Valor, haben sich die beiden auseinander gelebt: AoV ist die globale Version, aber Honor of Kings wird nun endlich als eigenständiges Erlebnis international eingeführt.

Das Spiel bietet raffinierte Grafik, flüssige Leistung und ausgefeiltes Gameplay das perfekt auf mobile Nutzer zugeschnitten ist. Mit seinen rasanten Matches und seiner riesigen Heldenauswahl (basierend auf chinesischer Mythologie und Geschichte) hebt es sich deutlich von der Masse der Nachahmer ab.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Honor of Kings“ bietet uns von der Mythologie inspirierte Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, rasante MOBA-Kämpfe für Mobilgeräte und atemberaubende Grafik. Außerdem erfreut es sich weltweit wachsender Beliebtheit und wird regelmäßig aktualisiert.

Allerdings könnten westliche Spieler die Hintergrundgeschichte zunächst ungewohnt und die Benutzeroberfläche etwas überwältigend finden. Außerdem kann das Matchmaking für Anfänger ziemlich hart sein. Dennoch ist dieses Spiel genau das Richtige für MOBA-Fans, die auch unterwegs tiefgehende Strategien und schnellen Nervenkitzel in weniger als 20 Minuten suchen.

Mein Fazit: Honor of Kings bietet rasante, von der Mythologie inspirierte MOBA-Kämpfe für Mobilgeräte mit einer riesigen Auswahl an Helden, ausgefeiltem Gameplay und strategischer Tiefe für neue wie erfahrene Spieler.

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10. SUPERVIVE [Das beste MOBA ohne Lanes]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Theorycraft Games

SUPERVIVE spielt sich wie eine Zusammenstellung der besten Teamkämpfe, die man selbst steuert. Draufsicht, Steuerung mit WASD, kurze Runden. Du landest, räumst Lager ab, um Energie zu sammeln, und stürzt dich dann in Gefechte zwischen drei Teams, in denen Abklingzeiten, Positionierung und klare Zielausrichtung über alles entscheiden.

Die Karte führt dich direkt in die Kämpfe, ohne dass du Zeit verlierst, und die Aufbauten spielen eine wichtige Rolle. Ausrüstung und Verbesserungen optimieren die Tilt-Kompositionen vom Dive bis zum Peel mit nur wenigen Anschaffungen. Auf den ersten Blick wirkt es überschaubar, aber die Hürde ist hoch: Timing von Drittparteien, Geländepunkte und die Überlagerung von Ultimates verwandeln einfache Kills in Totalausfälle.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet echte MOBA-Tiefe in Sessions von Battle-Royale-Länge. Teamplay ist entscheidend, die Ausrüstung ist entscheidend, und das Tempo sorgt dafür, dass man in spannenden Kämpfen bleibt, statt sich mit Routineaufgaben herumzuschlagen. Mit dem Start der Version 1.0 wurde ein fokussierter Spielablauf mit besserem Matchmaking und klarerem Fortschritt etabliert.

Mein Lauf: Ich habe zwischen „Engage“ und „Peel“ gewechselt. Unsere größten Erfolge verdanken wir unserem ehrgeizigen frühen PvE und den Einkäufen in der Rüstkammer; unser Zögern war unser Verhängnis. Ein einziger verpasster Wiedereinstieg und ein umherstreifendes Trio räumte die Lobby ab. Von Spiel zu Spiel blieb der Kreislauf straff: planen, zuschlagen, verwandeln. Kein 45-minütiger Sumpf, sondern nur entscheidende Runden, die klare Anweisungen und saubere Spieltechnik belohnen.

Mein Fazit: ÜBERLEBEN bietet rasante MOBA-Action ohne festgelegte Bahnen mit knappen Runden, bedeutungsvollem Teamplay und strategischen Builds, wodurch jeder Kampf zu einem spannungsgeladenen, auf Geschicklichkeit basierenden Erlebnis wird.

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MOBA vs. Battle Royale

Die Wahl zwischen MOBA und dem Die besten Battle-Royale-Spiele Das ist so, als müsste man sich für einen Lieblingsfreund entscheiden. MOBA-Spiele erfordern strategische Teamarbeit, die Beherrschung der Helden und die Kontrolle über Spielziele, während Battle-Royale-Spiele den Überlebensinstinkt, schnelle Reflexe und Anpassungsfähigkeit bis an die Grenzen fordern.

Ähnlich wie MOBALeague of Legends and Dota 2 belohnen fundierte Spielkenntnisse und gute Zusammenarbeit, wobei du die Fähigkeiten der Charaktere beherrschen und als Team agieren musst. Der Sieg hängt von blitzschnellen Entscheidungen, präziser Ausführung und einem guten Überblick über die Karte ab.

Battle-Royale-Spiele wie Fortnite and Apex Legends… versetzt die Spieler in unvorhersehbare, sich ständig verkleinernde Schlachtfelder. Erfolg hängt nicht nur von den Schießkünsten ab. Es geht um Ressourcenmanagement, die richtige Positionierung und das Gespür dafür, wann man angreifen oder um sein Leben rennen muss.

Beide Genres verfügen über eine florierende E-Sport-Szene und eine treue Fangemeinde, doch die Wahl hängt davon ab, ob man eher auf durchdachte, teamorientierte Strategien steht oder auf hochspannendes Chaos, bei dem es darum geht, als Letzter übrig zu bleiben.

Mein Gesamtfazit zu den besten MOBA-Spielen

MOBA-Spieler suchen nach unterschiedlichen Höhepunkten. Hier sind meine Empfehlungen für großartige MOBA-Spiele, je nachdem, wie du am liebsten gewinnst:

Für Makro-Strategen > Dota 2 . Ein Spiel, das sich durch gnadenlose Wirtschaft, eine unerbittliche Karte sowie die tiefgreifendsten Mechaniken in Sachen Gegenstände und Sichtverhältnisse auszeichnet.

> . Ein Spiel, das sich durch gnadenlose Wirtschaft, eine unerbittliche Karte sowie die tiefgreifendsten Mechaniken in Sachen Gegenstände und Sichtverhältnisse auszeichnet. Für Tempo-Jäger > League of Legends . Schnellere Rotationen, spannende Kämpfe und regelmäßige Updates, die das Meta in Bewegung halten.

> . Schnellere Rotationen, spannende Kämpfe und regelmäßige Updates, die das Meta in Bewegung halten. Für Aktionsorientierte > Smite . Geschicklichkeitsschüsse aus der Third-Person-Perspektive, das Abdecken des Spielfelds und Finten entscheiden über alles.

> . Geschicklichkeitsschüsse aus der Third-Person-Perspektive, das Abdecken des Spielfelds und Finten entscheiden über alles. Für Teamplayer und Tüftler > Helden des Sturms . Gemeinsame XP und Kartenziele erfordern echte Koordination – klares Spielverständnis statt überladener Statistiken.

> . Gemeinsame XP und Kartenziele erfordern echte Koordination – klares Spielverständnis statt überladener Statistiken. Für mobile Einsatzteams > Mobile Legends: Bang Bang. Fünf- bis zehnminütige Gefechte, übersichtliche Ausrüstungen, ein riesiger Spielerpool und sofortige Warteschlangen.

Such dir das Spiel aus, das zu deinen Gewohnheiten passt, und probier dann die anderen aus. Jedes schärft andere Fähigkeiten, und zusammen zeigen sie, warum mich dieses Genre nach wie vor in seinen Bann zieht.

Häufig gestellte Fragen