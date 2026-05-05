Die 16 besten Mittelalter-Spiele, die du 2025 unbedingt ausprobieren solltest: Alt, aber Gold wert

Alle wirklich guten Mittelalterspiele haben einige Gemeinsamkeiten. Dazu gehören der häufige Einsatz von Blankwaffen, gotische Architektur, hierarchische Gesellschaften mit Adelsfraktionen und andere historische Themen, die zum Mittelalter passen.

Dennoch muss ein Spiel nicht unbedingt historisch korrekt sein, um als guter Mittelalter-Titel zu gelten. Einige der besten Mittelalter-Titel greifen Themen wie Magie und fiktive übernatürliche Wesen auf und tauschen eine historisch korrekte Darstellung des Mittelalters gegen ein eher fantasielastiges mittelalterliches Spielerlebnis ein.

In diesem Sinne stelle ich euch die besten Titel vor, die das Mittelalter-Genre zu bieten hat. Egal, ob ihr lieber Spiele, die auf historischen Begebenheiten basieren, oder Fantasy-Spiele mit zahlreichen mittelalterlichen Anspielungen … diese Liste gibt Ihnen die das Beste aus beiden Welten und euch über Titel informieren, die eure Zeit und euer Geld wirklich wert sind.

Bist du bereit, eine Welt voller kalter Stahl, Politik und Krieg zu erleben? Dann lass uns loslegen!

Unsere Top-Auswahl an Mittelalter-Spielen

Es gibt bereits zahlreiche erstklassige Mittelalter-Spiele auf dem Markt, aber wenn ich nur die besten Titel des Genres empfehlen sollte, würde ich folgende Spiele in meine Top-Auswahl aufnehmen:

Gutsherren (2024) – bietet eine fantastische Mischung aus strategischen Echtzeitkämpfen und äußerst flexibel anpassbaren Stadtbau-Elementen und ist damit der perfekte Titel für Fans mittelalterlicher Strategiespiele. Total War: Medieval II (2006) – ein älteres mittelalterliches Strategiespiel, das sich auch im Vergleich zu modernen Titeln gut behauptet und für alle Liebhaber historischer Spiele ein absolutes Muss ist. Mittelalterliche Dynastie (2020) – bietet ein einzigartiges Städtebau-Erlebnis, bei dem du eine riesige offene Welt erkunden und Ressourcen für die von dir geführten Siedlungen sammeln kannst. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) – eine der am sehnlichsten erwarteten Fortsetzungen im RPG-Genre. Es besticht durch phänomenale Grafik, eine riesige offene Welt und ein rasantes, auf Timing basierendes Kampfsystem. A Plague Tale: Requiem (2022) – bietet eine düstere und zugleich bewegende Geschichte mit unvergesslichen Figuren, die im mittelalterlichen Frankreich zur Zeit der Pest und des Hundertjährigen Krieges spielt.

Denkt daran, dass meine Top-Auswahl teilweise subjektiv ist. Tatsächlich gibt es noch viele andere Spiele, die es verdient hätten, in dieser Liste zu stehen. Wir haben aber noch acht weitere Spiele vor uns, also bleibt dran – vielleicht sind eure Favoriten ja dabei.

Die 16 besten Mittelalter-Spiele

Wer würde nicht gerne ein Spiel spielen, in dem man Gebiete erobern, ein Königreich nach eigenem Gutdünken regieren, an der Seite großer Armeen kämpfen oder einfach nur Monster und Menschen mit allerlei mittelalterlichen Waffen in Stücke hacken kann?

Dank seines zeitlosen Charmes ist das Mittelalter-Genre nicht nur in der Gaming-Branche beliebt. Da es sich mit so gut wie jedem erdenklichen Konzept kombinieren lässt, ist es auch eines der bekanntesten Themen in allen anderen Unterhaltungsmedien.

Ich bin ein riesiger Fan des Mittelalter-Genres und habe im Laufe der Jahre unzählige Mittelalter-Spiele gespielt.

Und damit du herausfinden kannst, welche Spiele sich für Mittelalter-Fans lohnen, habe ich unten die besten Mittelalter-Titel aus verschiedenen Subgenres aufgelistet, die ich dir wärmstens empfehle, so schnell wie möglich zu spielen.

1. Gutsherren

Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Slawische Magie Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

Gutsherrenist ein Stadtbau-Strategiespiel, in dem du im späten Mittelalter in Franken, Europa, dein eigenes Gebiet verwaltest. Es bietet eine meisterhafte Kombination aus klassischen RTS-Mechaniken, detaillierten Anpassungssystemen und taktischen Kämpfen.

In Gutsherren, kannst du ein kleines Dorf zu einem geschäftigen Zentrum für Handel und militärische Macht ausbauen, an der Seite deiner Miliz gegen Bedrohungen von außen kämpfen und die Gebiete anderer Adliger unter deine Herrschaft bringen. Es ist wirklich eines der beliebte Strategiespiele für Fans des Mittelalters, vor allem, wenn du dich für Clash of Clans-ähnliches Gameplay.

Ich kann es wärmstens empfehlen Gutsherren Für alle, die ein einfaches, aber dennoch anspruchsvolles Strategiespiel spielen möchten, bei dem sich effizientes Ressourcenmanagement und präzise Kampftaktiken auszahlen.

2. Medieval II: Total War

Plattformen Windows, macOS, Android, iOS Erscheinungsjahr 2006 Entwickler The Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit 70 Stunden

The Mittelalter: Total War Die Serie war ein Segen für die gesamte „Total War“-Reihe, da Medieval II: Total War der bessere Titel der beiden Spiele. Es ist Ein zeitloser Klassiker, in dem du während des Hundertjährigen Krieges ein Imperium aufbauen kannst, unterstützt durch unterhaltsame RTS-Mechaniken und ein aktive Modding-Community.

WährendMedieval: Total War war für seine Zeit ein ziemlich gutes Echtzeit-Strategiespiel, Medieval II: Total War hat die Messlatte um Längen höher gelegt und ist einer der Die besten „Total War“-Spiele sogar bis heute, obwohl es schon länger auf dem Markt ist.

Klar, die Grafik und die KI mögen im Vergleich zu anderen Strategiespielen auf dieser Liste veraltet sein, aber dafür gibt es ja Mods, oder? Doch auch ohne Mods, mit denen man das Spielerlebnis individuell anpassen kann, würde ich dieses Spiel jedem Mittelalter-Strategie-Fan, der etwas auf sich hält, wärmstens empfehlen. Es ist einfach so gut.

3. Mittelalterliche Dynastie

Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Render-Würfel Durchschnittliche Spielzeit 53 Stunden

Das Leben eines einfachen Bürgers im Mittelalter war in der Tat kein Zuckerschlecken, und das ein fesselndes Open-World-SpielWelt vonMittelalterliche Dynastie Das Spiel lässt dich das hautnah erleben, indem du gleich zu Beginn in die Rolle eines einfachen Bauern schlüpfst. Natürlich wirst du später auch Burgen errichten und an der Seite deiner Armeen in die Schlacht ziehen können – und genau das macht all die mühsame Arbeit lohnenswert.

Nachdem ich gespielt habeMittelalterliche Dynastie Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde. Für mich war das im Grunde genommen wie im Mittelalter Bergbau, Handwerkwegen des enormen Aufwands an Ressourcenbeschaffung und Handwerk, den man betreiben muss, um voranzukommen.

gestützt durcheine atemberaubende Grafik und ein fesselndes Gameplay Da man jedes Mal, wenn der eigene Charakter stirbt, als dessen Erbe weiter spielt, ist es zweifellos ein leuchtendes Beispiel, das mit einigen der besten Mittelalterspiele vergleichbar ist. Ich würde es nicht nur Liebhabern von Mittelalterspielen empfehlen, sondern auch Fans von Survival-Spielen.

4. Kingdom Come: Deliverance II

Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Warhorse Studios Durchschnittliche Spielzeit 92 Stunden

Wenn du eher auf storylastige Einzelspieler-Spiele stehst, dann Kingdom Come: Deliverance II wird all Ihre mittelalterlichen Wünsche erfüllen und noch mehr. Während sein Vorgänger, Kingdom Come: Deliverance, steht stolz inmitten der Die besten RPG-Spielealler Zeiten,Befreiung II nimmt all das und macht es noch besser – und schafft so eine nahezu perfekte Fortsetzung.

Es ist wirklich schwer, sich von den Verbesserungen, die Warhorse Studios vorgenommen hat, nicht beeindrucken zu lassen Kingdom Come: Deliverance II. Es besticht durch atemberaubende Grafik und eine detailreichere offene Welt, sodass man kaum glauben kann, dass die Serie durch Crowdfunding über Kickstarter ins Leben gerufen wurde. Oh, was haben wir da alles erreicht!

Ein derart gewaltiger Qualitätssprung macht diesen Titel natürlich zu einem Anwärter auf die höchsten Auszeichnungen der Branche. Eine umfassende Übersicht über die Nominierten für das Spiel des Jahres 2025 zeigt, wie hart der Wettbewerb in diesem Jahr ist, doch dieses Rollenspiel schafft es, sich unter den Spitzenkandidaten deutlich abzuheben.

Es gibt einfach nicht viele Spiele, die den Realismus auf ein so hohes Niveau heben. Zum Beispiel das Das Kampf-Gameplay gibt dir das Gefühl, ein unaufhaltsamer Ritter zu sein – oder ein verblendeter Trunkenbold, je nachdem, wie gut du trainierst. Es ist wirklich kein Spiel, bei dem man schon im ersten Level Speedruns machen kann, und genau das macht es zu einem so lohnenden Erlebnis.

5. A Plague Tale: Requiem

Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Asobo Studio Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden

A Plague Tale: Requiem erzählt die Geschichte zweier Geschwister, die sich durch die tückische, albtraumhafte Höllenlandschaft kämpfen, die Frankreich im Mittelalter darstellt. Hier befinden sich alle Fraktionen im Krieg, und die Pest wütet auf ihrem Höhepunkt und verwüstet das Reich bis an den Rand der Vernichtung.

Es ist zweifellos eines der Spiele mit den besten Geschichten das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Es bietet eine düstere und abgedrehte, aber dennoch berührende Handlung, die es einem von Anfang bis Ende schwer macht, das Spiel aus der Hand zu legen. Natürlich ist es nicht nur die Geschichte, die A Plague Tale: Requiem sich von allen anderen großartigen Mittelalterspielen abhebt. Sonst wäre es nicht auf dieser Liste.

Neben seiner hervorragenden Erzählweise, A Plague Tale: Requiem außerdembietet eine der beeindruckendsten Grafiken unter allen modernen Mittelalter-Titeln, was das Spielen zu einem visuellen Genuss macht, besonders auf einem leistungsstarken PC oder einer Konsole.

6. DOOM: The Dark Ages

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler id Software Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden

Ich wette, du hättest nicht gedacht, dass du DOOM: The Dark Ages auf dieser Liste, aber ob Sie es glauben oder nicht, es passt perfekt hierher.

Während die meisten der größteSohnSpiele sind dafür bekannt, stark auf Science-Fiction zu setzen, dies Vorgeschichte zum Soft-Reboot von 2016 nimmt eine etwas andere Wendung. Es gibt nach wie vor jede Menge futuristische Elemente, doch diesmal besteht der andere Teil des Rezepts aus tiefgründigen gotisch-mittelalterlichen Motiven, und das funktioniert überraschend gut.

Als Doom Slayer kämpfst du an der Seite deiner Fraktion und eroberst Gebiete in einer Welt voller Burgen, Ehre und natürlich Dämonen. Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist dieser Titel zwar strategischer, im Vergleich zu Titeln wie Crusader Kings III or Medieval II: Total War.

Aber vielleicht ist es genau das, was dir bei deinen bisherigen Mittelalter-Erlebnissen gefehlt hat. Wenn dir historische Genauigkeit nicht so wichtig ist, probier es doch einfach mal aus und finde es heraus. Ich habe das Gefühl, dass es dir gefallen wird.

7. Baldur’s Gate 3

Plattformen Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 114 Stunden

Baldur’s Gate 3 ist ein High-Fantasy-Rollenspiel, dessen Hintergrundgeschichte mittelalterliche Elemente enthält, ähnlich wie bei fast jedem DnD-basierten Videospiel, das jemals veröffentlicht wurde. Hier kannst du entweder als einzigartige, vorgefertigte Charaktere spielen oder deinen eigenen Charakter mit individueller Hintergrundgeschichte, Werten, Rasse und Fähigkeiten erstellen.

Wenn Sie auf der Suche nach ein phänomenales, storybasiertes Rollenspiel, in dem du eine magische offene Welt erkunden kannst, in der Tod, Monster und die Gefahr eines Krieges an jeder Ecke lauern, dannBaldur’s Gate 3 wird dich sicher umhauen.

Eine fesselnde Geschichte ist nicht das einzige Verkaufsargument für beeindruckende Spiele wie Baldur’s Gate 3, aber da dieses Spiel zudem mit herausragender Grafik, einprägsamen Charakteren, zahlreichen detaillierten Karten und strategischen, rundenbasierten Kämpfen aufwartet, die wiederholtes Durchspielen zu einem Vergnügen statt zu einer lästigen Pflicht machen.

Wenn du bereit bist, Dutzende oder sogar Hunderte von Stunden in ein einziges Spiel zu investieren, dann Baldur’s Gate 3 ist ein großartiger Titel, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

8. The Witcher 3: Wild Hunt

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 103 Stunden

Apropos mittelalterliche Fantasy-RPGs mit unglaublich verzweigten Handlungssträngen: Wir haben auch The Witcher 3: Wild Hunt – zweifellos eines der Die besten Einzelspieler-Spiele die jemals für PC und Konsolen erschienen sind.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Geralt – einem wandernden Hexer – und kämpfst gegen eine Vielzahl von bösartigen Monstern und sterblichen Menschen, die das Pech haben, seiner Suche nach seiner Adoptivtochter im Weg zu stehen. Dieser Titel ist perfekt für Mittelalter-Fans, die sich nach rasanten Kämpfen aus der Third-Person-Perspektive sehnen, bei denen deine Fähigkeit, effektiv auszuweichen, zu blocken und zu parieren, auf die Probe gestellt wird.

Falls das noch nicht ausreicht, um Sie davon zu überzeugen, sich dieses Spiel so schnell wie möglich zu besorgen, sollten Sie wissen, dass Die Wilde Jagdist ein inhaltsreiches Meisterwerk, dessen vollständiger Durchspielvorgang Hunderte von Stunden in Anspruch nimmt. Es enthält zudem einen der besten Videospiel-DLCs aller Zeiten, nämlich den Blut und WeinEin Erweiterungspaket, das das ohnehin schon großartige Basisspiel noch wertvoller macht.

9. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plattformen Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 109 Stunden

Als Nächstes haben wir Skyrim – ein legendäres mittelalterliches Fantasy-Rollenspiel, das haben den Maßstab für alle modernen Open-World-Titel gesetzt. Hier kannst du so ziemlich alles erreichen, was du dir vornimmst.

Möchtest du Drachen fast bis zur Ausrottung jagen, Anführer einer großen, exklusiven Fraktion werden, ein Imperium im Alleingang stürzen oder gottgleiche Waffen bis zur Perfektion schmieden? All das kannst du in spannende Spiele wie Skyrim, und noch viele andere tolle Sachen.

Skyrim ist ein Meisterwerk, an dem sich meiner Meinung nach alle kommenden Open-World-RPGs ein oder zwei Seiten abschauen sollten, da es ein riesiger kommerzieller Erfolg ist und ein beliebter Klassiker, von dem die Spieler auch heute noch schwärmen. Es ist zudem eines der am häufigsten modifizierten Spiele aller Zeiten, was seinen Wiederspielwert zusätzlich erhöht. Kein Wunder, dass einige Spieler irgendwie TausendeStunden lang dieses Spiel spielen, ohne dass es langweilig wird.

10. Crusader Kings III

Plattformen Windows, macOS, Linux, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Paradox Development Studio Durchschnittliche Spielzeit 156 Stunden

Das Mittelalter-Genre ist bekannt für phänomenale Strategiespiele, doch selbst inmitten der Fülle großartiger Titel Crusader Kings III sticht hervor alsein Muss für Mittelalterfans und Strategie-Kenner gleichermaßen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Strategiespielen auf dieser Liste, Crusader Kings IIIDer Schwerpunkt liegt hier nicht auf groß angelegten Schlachten und dem Aufbau von Kampfeinheiten für den Kampf (obwohl man das natürlich auch tun kann), sondern auf politischen Intrigen und langfristig durchdachten Plänen.

Ziehst du es vor, die Gattin eines rivalisierenden Fürsten zu verführen, Thronfolger zu entführen oder eine neue Religion zu gründen, um dein Reich zu vergrößern, anstatt in den Krieg zu ziehen? Wenn ja, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich, denn nur ehrgeizige Strategen können sich in Crusader Kings III.

11. Elden Ring

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden

Elden Ring is das perfekte Beispiel für ein thematisch düsteres, actiongeladenes Spiel, das wirklich gelungen ist. Es ist mit Abstand eines der Die besten Soulslike-Spiele aller Zeiten – ein großes Lob, wenn man bedenkt, wie hoch fast jeder Titel in der Soulsborne Serie ist.

Mit Burgen im gotischen Stil, einer umfangreichen Auswahl an Blankwaffen und einer Vielzahl von fantasievollen Rittern, die du niedermachen kannst, Elden Ring ist eines der wenigen Spiele, von denen ich persönlich einfach nicht loskommen konnte, egal wie oft ich von den Bossen auf die Probe gestellt wurde.

Das ist definitiv das richtige Spiel für dich, wenn du wie ich ein riesiger Fan von mittelalterlichen Fantasy-RPGs bist – auch wenn es für Gelegenheitsspieler eine ziemliche Herausforderung sein kann.

12. Mount & Blade II: Bannerlord

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler TaleWorlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 84 Stunden

Kämpfst du lieber an der Seite deiner Truppen, anstatt ihnen einfach nur zu befehlen, vorwärts zu stürmen, während du selbst dem Geschehen fernbleibst? Keine Sorge, denn in Mount & Blade II: Bannerlord… kannst du das Vergnügen genießen, auf dem Schlachtfeld auf deine Feinde einzuhacken oder auf sie zu schießen und gleichzeitig deinen Armeen taktische Befehle zu erteilen.

Nur sehr wenige Werke, die im Mittelalter spielen, können mit Mount & Blade II: Bannerlord wenn es um epische Großschlachten und eine große Vielfalt an Einheiten… und damit das Spiel der Wahl, wenn du entweder in die Rolle eines tapferen Kommandanten schlüpfen möchtest, der an vorderster Front in den Kampf stürmt, oder in die eines klugen Strategen, der es versteht, stärkere Armeen durch geschickten Einsatz von Taktiken und Formationen zu überlisten.

Du kannst einen individuellen Charakter erstellen und loslegen Mount & Blade II: Bannerlord als absoluter Niemand, um dann eine klassische „vom Tellerwäscher zum Millionär“-Geschichte zu schreiben, indem er an Turnieren teilnahm, kluge Geschäfte machte, mit anderen Fraktionen verhandelte, stärkere Kampfeinheiten anheuerte und sogar die Ehe als politisches Instrument einsetzte.

13. Ritterlichkeit 2

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Torn Banner Studios Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden

Hast du Lust auf ein Multiplayer-Ego-Shooter-Spiel, bei dem du deinen Charakter aus vier Hauptklassen – jede mit ihrem ganz eigenen Spielstil – auswählen und dein Können unter Beweis stellen kannst? In dieser Hinsicht lässt dich dieses Spiel nicht im Stich: Mit seinen rasanten, auf Geschicklichkeit basierenden Kämpfen ist es genau das Richtige für wettkampforientierte Adrenalinjunkies.

Ritterlichkeit 2bietet eine gute Auswahl an unterhaltsamen Karten, eine nahtlose Steuerung sowohl für PC als auch für Konsolen sowie eine recht ansprechende Grafik, die all die tollen und manchmal albernen Kampfsequenzen zu einem echten Augenschmaus macht.

Alles in allem würde ich sagen, dass dieser Titel Eine unterhaltsame Variante mittelalterlicher Multiplayer-Spiele, die sich kein kompetitiver Spieler entgehen lassen sollte. Das gilt umso mehr, wenn du ein Fan von Titeln mit historischem Hintergrund bist. Willst du andere Spieler vernichten, während du Burgen belagerst oder Dörfer niederbrennst? Probier dieses Spiel aus und dank mir später!

14. Dragon’s Dogma 2

Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 56 Stunden

Dragon’s Dogma 2 ist ein Open-World-RPG mit fantastische Grafik und eine klassische „vom Außenseiter zum Helden“-Handlung. Hier kannst du deinen eigenen Charakter erstellen und dich in einer riesigen, gefährlichen Welt verlieren, die voller monströser Gegner, wunderschöner Waffen und Rüstungen zum Plündern oder Tauschen sowie unzähliger mittelalterlicher Burgen und Dörfer zum Erkunden ist.

Trotz des eher verhaltenen Starts, der größtenteils auf Leistungsprobleme zurückzuführen ist, von denen selbst High-End-PCs irgendwie betroffen waren, Dragon’s Dogma 2 ist dennoch ein Fantasy-Titel mit mittelalterlichem Setting, den ich empfehlen würde, vor allem, wenn du eher auf Rollenspiele stehst als auf die üblichen mittelalterlichen Strategiespiele.

15. Wartales

Plattformen Windows, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Shiro Games Durchschnittliche Spielzeit 73 Stunden

Kriegsgeschichtenist ein heißer Anwärter auf den Titel eines der besten Spiele für Fans mittelalterlicher Spiele, die sich nach einem guten Einzelspieler-Erlebnis sehnen. Ich kann nur wärmstens empfehlen, es zumindest einmal auszuprobieren, vor allem, wenn man gerne Charaktere erstellt und anpasst, um sie auf lange, strapaziöse Abenteuer vorzubereiten.

In KriegsgeschichtenDeine Aufgabe ist es, eine Gruppe von Söldnern in einer rauen, gnadenlosen Welt anzuführen, die sich noch immer von einer verheerenden Seuche erholt.

Es ist reich anfesselnde Strategieelemente, Funktionen zur Anpassung der Einheiten und klassische rundenbasierte Spielmechanik das dir ebenso herausfordernd wie unterhaltsam vorkommen wird, vor allem, wenn es dir nichts ausmacht, auf höheren Schwierigkeitsstufen zu spielen.

16. For Honor

Plattformen Erscheinungsjahr PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows 2016

Wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis oder der Komplexität Ritterlichkeit 2Wenn dir das Kampfsystem von […] gefällt, dann gibt es nur ein weiteres Spiel, das ich dir empfehlen würde, und das ist Für die Ehre.Hier wird das intensive Üben durch das Auswendiglernen von Kombos, Heldenfähigkeiten und Konter-Timings ausdrücklich empfohlen – es sei denn, du willst selbst in den unteren Elo-Bereichen regelrecht unter die Räder kommen.

Lass dich davon aber nicht davon abhalten, dieses Spiel auszuprobieren, denn For Honor hat ein eine unglaubliche Einzelspieler-Storykampagne, die die hervorragenden Mehrspielermodi ergänztGanz zu schweigen davon, dass es auch ein solides Tutorial-System in Form der „Warrior Trials“ gibt, das dir eine gute Chance im Kampf bieten sollte, sobald du dich irgendwann entscheidest, dich auf PvP zu konzentrieren.

Und genau wieRitterlichkeit 2, For Honor läuft zudem sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen außergewöhnlich gut, also vergiss nicht, es dir zu holen, wenn du mehr Zeit mit mittelalterlichen Wettkampfspielen verbringen möchtest.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein gutes Mittelalterspiel?

Mittelalterliche Dynastie ist ein großartiges Mittelalterspiel, das Überleben, Städtebau und Lebenssimulation in einer detailreichen Open-World-Umgebung vereint.

Gibt es gute Open-World-Spiele, die im Mittelalter spielen?

Ja,Kingdom Come: Deliverance II ist ein großartiges Mittelalter-Spiel mit offener Welt, das realistische Kämpfe, eine detailreiche Welt und eine facettenreiche historische Geschichte bietet.

Was ist das beste mittelalterliche Städtebau-Spiel?

Gutsherren ist das beste mittelalterliche Städtebauspiel, das detaillierte Bauoptionen, eine realistische Wirtschaft und eine authentische Simulation des mittelalterlichen Alltags bietet.