Die besten Metroidvania-Spiele für echte Fans des Genres

Metroidvania-Spiele haben eine ganz besondere Art, Spieler mit ihrer Mischung aus nichtlineare Erkundung, fesselnde Weltenund anspruchsvolle Kämpfe. Es gibt nichts Vergleichbares dazu, wie dieses Genre mit lohnenden Fortschrittssystemen umgeht. Die besten Metroidvania-Titel sorgen dafür, dass sich jede neue Fähigkeit oder jedes Upgrade lohnt, wobei dich jede Entdeckung der Wahrheit einen Schritt näher bringt.

Angesichts der geheimnisvollen Natur dieses Genres wird dir vielleicht erst nach stundenlangem Spielen klar, was das Spiel zu bieten hat – was manchmal zu Enttäuschungen führen kann. Aus diesem Grund haben wir diesen ultimativen Leitfaden zusammengestellt, um zwanzig Metroidvania-Titel vorzustellen, die man unbedingt spielen sollte und die sich durch ihre außergewöhnliche Qualität auszeichnen – ohne dabei die besten Stellen zu verraten! Unsere Auswahl basiert auf umfangreichen persönlichen Erfahrungen, Feedback aus der Community und positiver Kritik, sodass du die glaubwürdigsten und zuverlässigsten Empfehlungen erhältst.

Ganz gleich, ob du in dieses Genre einsteigen möchtest oder nach unterschätzten Perlen suchst – Eneba.com bietet dir eine bequeme und vertrauenswürdige Plattform, um diese Spiele zu kaufen. Bleib dran, während wir die Top-Titel erkunden, die das Metroidvania-Genre prägen.

Our Die besten Metroidvania-Spiele

Metroidvania-Spiele haben bei Jung und Alt einen besonderen Platz im Herzen Plattformspiel sowohl für Gamer als auch für Gamerinnen, mit spannenden Erkundungen, ausgefeiltem Leveldesign und einem befriedigenden Gefühl des Fortschritts, wenn man neue Fähigkeiten freischaltet.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen, die den Zauber dieses beliebten Genres wirklich einfangen.

Lies weiter und tauche ein in unsere umfassende Liste von Metroidvania-Spielen, in denen hinter jeder Ecke ein Geheimnis lauert, jeder Gegner dein Können auf die Probe stellt und jede neue Fähigkeit neue Herausforderungen eröffnet, die dich immer wieder zurückkommen lassen.

Wie haben wir die besten Metroidvanias ausgewählt?

Um die besten Metroidvania-Spiele zu bewerten, haben wir eine umfassende Methodik angewandt:

Kartenkenntnisse: Wir haben uns auf ein komplexes, in sich verzweigtes Leveldesign konzentriert.

Wir haben uns auf ein komplexes, in sich verzweigtes Leveldesign konzentriert. Kampf & Herausforderung: Ein fesselndes Gameplay und ein ausgewogenes Schwierigkeitsniveau waren entscheidend.

Ein fesselndes Gameplay und ein ausgewogenes Schwierigkeitsniveau waren entscheidend. Wiederholwert: Wir haben Spiele ausgewählt, die mit jedem Durchspielen besser werden und es wert sind, immer wieder gespielt zu werden.

Wir haben Spiele ausgewählt, die mit jedem Durchspielen besser werden und es wert sind, immer wieder gespielt zu werden. Begeisterte Kritiken und Lob von den Fans: Wir haben Bewertungen und Rückmeldungen aus der Community berücksichtigt.

Die besten Metroidvania-Spiele aller Zeiten

Das Metroidvania-Genre hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebt, wobei einige Spiele zu echten Meilensteinen der Spielegeschichte geworden sind. Diese bahnbrechenden Abenteuer haben unsere Sichtweise auf Erkundung, Spielfortschritt und Erzählkunst geprägt.

Aber was hat jedes dieser bemerkenswerten Spiele zu bieten? Finden wir es heraus.

1. Hollow Knight

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2017 Team Cherry PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Hollow Knight hat das Metroidvania-Genre im Alleingang wiederbelebt und eine moderne Renaissance ausgelöst. Das Spiel spielt in der eindringlich schönen Welt von Hallownest und bietet eine tragische Geschichte für alle, die bereit sind, danach zu suchen. Nur wenn du dich den schmerzhaften Herausforderungen stellst und in die dunkelsten Winkel vordringst, wirst du die ganze Tiefe von Hallownests Vergangenheit aufdecken. Natürlich, Hollow Knight ist bekannt für seine besonders kniffligen Endgegner, also stell dich auf knallharte Kämpfe ein.

Mit seiner atemberaubenden handgezeichneten Grafik und einem stimmungsvollen, melancholischen Soundtrack ist dieses Spiel ein Meisterwerk seiner Generation und ein absolutes Muss unter den Metroidvania-Titeln. Schau es dir an Hollow Knight jetzt, vor allem bevor die mit Spannung erwartete Fortsetzung (irgendwann) erscheint.

2. Nine Sols

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2024 Red Candle Games PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Deluxe-Edition

Von den Entwicklern, die euch die Horror-Klassiker beschert haben HingabeandHaft, Nine Sols bietet ein einzigartiges, auf Ausweichmanövern basierendes Kampfsystem, das von Sekiro inspiriert ist.

In der Welt von New Kunlun, die östliche Mythologie und futuristische Elemente zu einer „Taopunk“-Ästhetik verschmilzt, schlüpfst du in die Rolle des rachsüchtigen Helden Yi, um die mächtigen Herrscher dieses verlassenen Reiches zu besiegen. Ideal für Spieler, die lieber eine gehaltvolle Geschichte genießen möchten, anstatt kryptische Hintergrundgeschichten zu entschlüsseln, ist Nine Sols zweifellos eines der besten Metroidvanias, das man sich gönnen sollte. 2025.

3. Ori und der Wille der Irrlichter

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2020 Moon Studios PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Sammlerausgabe

Metroidvania-Fans werden in die bezaubernde Welt von Ori und der Wille der Irrlichter, ein atemberaubend schönes Spiel, das die Geschichte von Ori, einem kleinen Schutzgeist, fortsetzt. Diese Fortsetzung verfeinert alles, was den Vorgänger so besonders gemacht hat, Ori und der blinde Wald, ein wirklich gutes Metroidvania. Üppige, handgemalte Grafiken und eine tief bewegende Handlung sorgen für ein atemberaubendes Spielerlebnis.

Durch die Erfahrungen im Blinden Wald gestärkt, ist das Plattformspiel von Ori nach wie vor spektakulär und bietet eine präzise, reaktionsschnelle Steuerung, mit der sich die einprägsamen und intensiven Spielsequenzen meistern lassen. Ori und der Wille der Irrlichter macht das Erkunden zum Vergnügen – perfekt für ein Metroidvania-Spiel, in dem man die Hälfte der Zeit mit Herumlaufen verbringt.

4. Ultros

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2024 Hadoque PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Deluxe-Edition

Dieses Spiel ist ein einzigartiges, psychedelisches Metroidvania-Erlebnis, das deine Sinne überwältigt: Du wachst gestrandet auf dem „Sarkophagus“ auf, einem kosmischen Mutterleib, der ein uraltes, dämonisches Wesen beherbergt. Gefangen im Strudel eines Schwarzen Lochs erkundest du den Sarkophagus und triffst auf seine Bewohner, um deine Rolle zu verstehen. Das Spiel bietet brutale Nahkämpfe mit kosmischen Lebensformen, die von einem Gefühl der Dringlichkeit geprägt sind und in denen Präzision oberste Priorität hat.

Durch eine tiefgründige Hintergrundgeschichte und das Erzählen von Geschichten über die Umgebung, Ultros beschäftigt sich mit den übergeordneten Themen psychische Gesundheit, Leben, Tod und karmische Kreisläufe. Es ist ideal für Spieler, die atmosphärische Erkundungen und zum Nachdenken anregende Geschichten schätzen.

5. Laika: Durch Blut gereift

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2023 Brainwash-Gang PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Stürze dich kopfüber in die brutale Welt von Laika: Durch Blut gereift, wo Kampf, Plattformspiel und die erschütternde Geschichte keine Kompromisse machen. Als Laika, eine beeindruckende Kojotenkriegerin, durchquerst du auf einem Motorrad eine postapokalyptische Ödnis und kämpfst gegen das skrupellose Imperium der Vögel. Die Bewegungs- und Kampfmechaniken des Spiels sind eng miteinander verflochten, und ohne die Beherrschung beider kommst du nicht weit. Es gibt kein anderes Metroidvania, das dich dazu zwingt, Luft-Ausweichrollen auszuführen, nur um deine Waffe nachzuladen.

Über die Action hinaus taucht die Geschichte tief in Themen wie Rache, Verlust und Familie ein und webt eine herzzerreißende Erzählung, die einen in ihren Bann zieht. Laika: Durch Blut gereift bietet als eines der besten Metroidvania-Spiele eine neue Wendung.

6. La-Mulana 2

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2018 Nigoro, Playism Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Classic Mac OS

La-Mulana 2 ist definitiv nicht jedermanns Sache. Der berüchtigte Schwierigkeitsgrad des Spiels bietet einige der komplexesten und undurchsichtigsten Rätsel im Metroidvania-Genre, was für Spieler, die ein geradliniges Gameplay bevorzugen, überwältigend sein kann. Für diejenigen jedoch, die Herausforderungen lieben und sich an besonders lohnenden Erlebnissen erfreuen, La-Mulana 2 ist eine wahre Fundgrube.

Das Spiel belohnt genaue Notizen, kritisches Denken und sorgfältiges Erkunden und ist damit perfekt für Spieler, die experimentelle Denksportaufgaben lieben. Wenn du bereit bist, deine Fähigkeiten beim Lösen von Rätseln auf eine harte Probe zu stellen, La-Mulana 2 wird ein unvergleichliches Erlebnis bieten, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

7. Axiom Verge 2

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2021 Thomas Happ Games PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Xbox Series X und Series S Sammlerausgabe

Dieses Spiel rückt den Kampf in den Hintergrund und entführt die Spieler in eine Welt, in der Erkundung, Rätsel und Hintergrundgeschichte im Mittelpunkt stehen. Axiom Verge 2 lädt dich ein, die Geheimnisse seiner Science-Fiction-Welt Kiengir zu lüften, die du in zwei parallelen Dimensionen erkunden kannst.

Darüber hinaus besticht das Spiel durch seine Retro-Ästhetik mit Pixelgrafiken, die eine Hommage an ein legendäres Metroid-Spiel darstellen.

8. Prince of Persia: Die verlorene Krone

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2024 Ubisoft PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Gesamtausgabe

Prince of Persia: Die verlorene Krone bringt die Serie zurück zu ihren Side-Scrolling-Wurzeln. Inspiriert von der persischen Mythologie schlüpfst du in die Rolle von Sargon, einem jungen Krieger der Unsterblichen, der sich in den verfluchten Berg Qaf wagen muss, um den entführten Prinzen zu retten.

Sargon ist wendig und akrobatisch, was sich im rasanten Kampfgeschehen des Spiels widerspiegelt. Setze verschiedene Waffen und zeitgesteuerte Fähigkeiten ein, um deine Gegner mit Kombos anzugreifen, die an ein spektakuläres Beat-’em-up-Spiel erinnern. Wer hätte gedacht, dass das Studio hinter dem Rayman Die Serie würde eine in Vergessenheit geratene Spielereihe mit einem der besten Kampfsysteme im Metroidvania-Genre wiederbeleben

9. Tierschutz

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2024 Gemeinsamer Speicher Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Sammlerausgabe

Tierwohl Das Spiel trifft den Nagel auf den Kopf mit seiner surrealen und feindseligen Welt, die dich während des gesamten Spielverlaufs in ihren Bann ziehen wird. In diesem Spiel steuerst du einen kleinen, leuchtenden Klecks, der sich durch ein surreales Labyrinth voller Rätsel und Geheimnisse bewegt, das sogar über das Spiel hinaus bis ins Internet reicht. Tierwohl ist ein unverzichtbares Metroidvania-Spiel für eingefleischte Geheimnissucher, die ARGs lieben und gerne mit Tausenden gleichgesinnter Spieler zusammenarbeiten.

Was machtTierwohl So einzigartig ist die Betonung auf vielseitig einsetzbaren Gegenständen und Interaktionen mit der Umgebung. Jeder Gegenstand, den du sammelst, kann auf verschiedene Weise genutzt werden – das musst du durch Ausprobieren selbst herausfinden, denn das Spiel nimmt dich dabei nicht an die Hand. Schließlich ist das Spiel dafür gedacht, mehrmals gespielt zu werden, da jeder Durchgang eine neue Ebene freischaltet und die Welt bei jedem Durchlauf weitere Überraschungen offenbart.

10. Krypto-Verwahrer

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2024 Kyle Thompson Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X und Series S

Krypto-Verwahrer ist ein bezauberndes Metroidvania-Spiel, in dem du in die Rolle von Pluto schlüpfst, einer schelmischen Katze, die gestorben ist und dazu verdammt wurde, für immer als Hausmeister der Unterwelt zu arbeiten. Es verzichtet auf Komplexität und bietet dennoch ein unterhaltsames Spielerlebnis, Krypto-Verwahrer Hier kannst du dich mit anderen Geistern anfreunden, um mehr über ihr Leben auf der Erde zu erfahren. Diese skurrilen und doch herzerwärmenden Geschichten sind es wert, entdeckt zu werden. Krypto-Verwahrer ist zudem eines der wenigen isometrischen Metroidvania-Spiele in einem Genre, das von der Side-Scrolling-Perspektive dominiert wird.

11. Bilderstürmer

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2018 Joakim „Konjak“ Sandberg Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Amazon Luna Sammlerausgabe

Entwickelt über einen Zeitraum von acht Jahren, Ikonoklasten ist ein Metroidvania-Spiel, das sich durch hochwertige Grafik und eine gut durchdachte Handlung auszeichnet. In diesem Spiel begleitest du den abtrünnigen Mechaniker Robin auf seiner Mission, die Geheimnisse eines sterbenden Planeten zu lüften, und triffst dabei auf eine Reihe liebenswerter Charaktere, die dir während deines Abenteuers zur Seite stehen.

Im Gegensatz zu anderen großartigen Metroidvania-Spielen, Ikonoklasten legt großen Wert auf seine Erzählung durch Dialoge und Zwischensequenzen. Robins Reise ist zutiefst persönlich und beschäftigt sich mit Themen wie Glauben, Sinnhaftigkeit und der Herausforderung, anderen in einer Welt zu helfen, die dies erschwert.

12. Metroid Dread

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2021 MercurySteam, Nintendo EPD Nintendo Switch Sonderausgabe

Metroid Dread kehrt zu seinem Side-Scrolling-Format zurück und zeigt all diesen Spielen, warum es verdient, dass sein Name untrennbar mit diesem Genre verbunden ist. Du steuerst die legendäre Kopfgeldjägerin Samus Aran, während sie einer mysteriösen Funkübertragung auf dem Planeten ZDR1 nachgeht. Das Spiel behält das klassische Metroid-Gameplay bei, einschließlich freier Zielausrichtung, Nahkampfangriffen und Upgrades, die den Zugang zu neuen Bereichen ermöglichen.

Metroid Dread führt zudem Stealth-Mechaniken ein, bei denen die Spieler den tödlichen EMMI-Robotern ausweichen müssen, indem sie sich verstecken, Geräusche vermeiden und den Phantom-Umhang einsetzen. Wie von der Reihe zu erwarten, die dieses Genre begründet hat, ist es ein Spiel, das durch seine knifflige Navigation und rasante Bosskämpfe besticht. Diese Kombination von Elementen macht Metroid Dread eine triumphale Rückkehr, die sowohl dem Erbe der Serie alle Ehre macht als auch neue Maßstäbe für Metroidvania-Titel setzt.

13. Turbo Kid

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen Bemerkenswerte Ausgaben 2024 Outerminds Inc. Windows, Nintendo Switch Retro- und Deluxe-Editionen

Turbo Kid ist ein nostalgisches Metroidvania-Abenteuer mit wahnsinnigen Waffen, Fähigkeiten und Pixel-Gore. Setz dich auf dein BMX, um deine Feinde zu vernichten und zu zerlegen, während du die Geheimnisse der Ödnis entdeckst. Das Spiel bietet ein einzigartiges Bewegungssystem auf dem Fahrrad, mit dem du die Welt erkunden kannst, ohne dabei an Coolness und Stil einzubüßen. Fans des Kultklassikers werden sich über die von den 90ern inspirierte Retro-Grafik und den Chiptune-Soundtrack freuen. Es ist eines der kürzeren Spiele auf dieser Liste, da es auf alles Überflüssige verzichtet und dir ein einzigartiges Metroidvania-Spiel bietet.

14. Minishoot-Abenteuer

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2024 SoulGame Studio Microsoft Windows, macOS, Mac-Betriebssysteme

Minishoot-Abenteuer ist ein Genre-Mischmasch, der Open-World Erkundung und actionreiche Twin-Stick-Shooter-Kämpfe, um ein von Zelda inspiriert Metroidvania. Irgendwie fügen sich all diese Ideen nahtlos zusammen und fesseln dich stundenlang. Du fliegst durch eine wunderschön gestaltete Welt und kämpfst dich von der glänzenden Oberwelt bis in die tiefsten Höhlen vor, wobei du während der Bosskämpfe den auf dich abgefeuerten Kugeln ausweichen musst. Im Laufe des Spiels verbesserst du dein Raumschiff, indem du Dungeon-Bosse besiegst und Upgrades von deinen Freunden kaufst, die in verdorbenen Kristallen gefangen sind.

15. Pseudoregalia

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2023 rittzler Windows

Falsche Insignien ist ein surrealistisches Metroidvania-Spiel, in dem du in die Rolle von Sybil schlüpfst, die in ein verzerrtes Schloss im Reich des Schlafes hineingezogen wird. Es handelt sich in erster Linie um einen 3D-Plattformer, der von „Super Mario 64“ inspiriert ist, und genau wie Mario lässt sich Sybil butterweich und intuitiv steuern. Das Spiel bietet klassische Metroidvania-Action in 3D, in der du nach und nach neue Moves erlernst, um deine Sprünge abwechslungsreicher zu gestalten. Mit seiner Retro-inspirierten Grafik und dem Sound, der von Konsolen der 5. Generation inspiriert ist, Falsche Insignien bietet ein unterhaltsames, kurzes Plattform-Erlebnis, das man immer wieder gerne spielt.

16. Momodora: Abschied im Mondschein

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2024 Bombservice Windows

Momodora: Abschied im Mondlicht ist der neueste Teil der Momodora Serie, die die Geschichte aus Momodora III mit der wiederkehrenden Protagonistin Momo Reinol. Momo kann Nahkampfangriffe mit einem Ahornblatt und Fernkampfangriffe mit einem Bogen ausführen. Zu den neuen Features gehören ein Ausdauersystem, das Sprinten und Ausweichen einschränkt, sowie ein „Siegel“-System, mit dem man einzigartige Gameplay-Effekte ausrüsten kann. Was Metroidvania angeht, erfindet das Spiel das Rad zwar nicht neu, ist aber dennoch ein hervorragendes Spiel.

17. Anima Flux

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2024 Anima Flux Windows, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Anima Flux ist eine einzigartige Variante des Metroidvania-Genres und bietet einen Koop-Modus, in dem zwei genetisch verbesserte Soldaten – Spezialagenten eines theokratischen diktatorischen Regimes – gemeinsam ihren Weg durch Schwärme von Mutanten in einer trostlosen, dystopischen Weltraumstadt kämpfen. Alles, was man bisher aus anderen Metroidvania-Spielen kennt, findet man auch hier wieder. Aber die Tatsache, dass du mit einem Freund (oder einem KI-gesteuerten Begleiter) im Couch-Koop spielen kannst, macht es mehr als verdient, zu den besten Metroidvania-Spielen zu gehören. Ihr müsst zusammenarbeiten und die unterschiedlichen Fähigkeiten beider Charaktere nutzen, um diese trostlose Welt zu bezwingen.

18. SteamWorld Dig 2

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2017 Bild- und Formspiele PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna

SteamWorld Dig 2 ist eine direkte Fortsetzung des ersten Teils. Du schlüpfst in die Rolle von Dorothy, einem dampfbetriebenen Roboter, der nach ihrem Freund Rusty sucht, der im vorherigen Spiel verschwunden ist. Aber Rusty kann warten, denn du bringst die unter der Erde ausgegrabenen Schätze in die Stadt, um sie dort zu verkaufen und damit Upgrades zu kaufen. Das Spiel verbindet nahtlos Erkundung, Plattformspiel und Ressourcenmanagement, während es dich mit unerreichbaren Bereichen reizt und so einen befriedigenden Spielzyklus schafft, der dich immer wieder zu einem weiteren Bergbau-Lauf zurückkehren lässt. Stöbere durch unsere Auswahl auf Eneba.com, um auch für dich selbst einen versteckten Metroidvania-Schatz zu finden!

19. Guacamelee! 2

Erscheinungsjahr Entwickler Plattformen 2018 DrinkBox Studios Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Guacamelee! 2 ist ein pulsierendes Metroidvania-Spiel, das die Abenteuer von Juan Aguacate fortsetzt, einem Luchador-Helden, der das Mexiverse vor einem korrupten Salvador und seinen bösen Verbündeten retten muss. Als Juan setzt du eine Reihe mächtiger, vom Wrestling inspirierter Moves ein, um Gegner in hektischen Kämpfen zu besiegen. Außerdem sammelst du Power-Ups, mit denen du zuvor gesperrte Bereiche durchqueren kannst und die sich im Kampf als spannende Moves nutzen lassen. Das actiongeladene Gameplay wird jeden begeistern, der packende Beat-’em-ups liebt.

Darüber hinaus, Guacamelee! 2 ist eines der besten Metroidvania-Spiele für mehrere Spieler, da es einen nahtlosen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler unterstützt, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann. Die humorvolle und farbenfrohe Welt von „Guacamelee“ bietet eine unterhaltsame Abwechslung zu der düsteren Atmosphäre, die in diesem Genre sonst vorherrscht.

Das Metroidvania-Genre verstehen

Metroidvania-Spiele sind ein Subgenre des Action-Adventure-Genres. Die Wurzeln des Genres lassen sich auf zwei legendäre Serien zurückführen: Metroid and Castlevania. Metroid (1986), das für seine atmosphärische Erkundung, die Suche nach wichtigen Gegenständen und schrittweise Power-Ups bekannt ist, schafft die Voraussetzungen für ein fesselndes, nichtlineares Spielerlebnis. Castlevania: Symphony of the Night (1997) verfeinerte das Konzept weiter, indem es RPG-Elemente mit einer gotischen Ästhetik verband und so eine Vorlage schuf, die das Genre prägte.

Die besten Metroidvania-Spiele zeichnen sich durch Karten aus, die zunächst verschlossen sind, aber nach und nach ihre weitläufige, miteinander verbundene Welt offenbaren, die voller Geheimnisse steckt, die erst dann Sinn ergeben, wenn die Spieler sie gründlich erkunden. Das Zurückverfolgen von Wegen ist ein zentrales Element, doch die besten Titel gestalten es sinnvoll und alles andere als langweilig. Die Komplexität der Kämpfe und der Plattform-Abschnitte steigt mit jedem Upgrade, sodass du jedes Hindernis meistern kannst, sobald du die entsprechenden Fähigkeiten erworben hast.

In Metroidvania-Spielen, Erkundung ist nicht nur eine Funktion; es ist das zentrale Erlebnis, das die Handlung und das Gameplay vorantreibt. Jeder unerreichbare Weg verspricht neue Fähigkeiten und Geheimnisse. Wenn dies gut umgesetzt ist, führt diese Vorfreude zu dem spürbaren Wunsch, jeden Winkel zu erkunden, und belohnt Ausdauer und Neugier mit Fortschritten sowie einer tieferen Verbindung zur Spielwelt und zur Geschichte.

Tipps zum Meistern von Metroidvania-Spielen

Um Metroidvania-Spiele zu meistern, muss man drei Kernkompetenzen verfeinern: Erkundung, Kampfgeschick und das Lösen von Rätseln:

1. Gründlich erkunden:

Durchsuche jeden Winkel, markiere es auf deiner Karte.

Kehr mit neuen Fähigkeiten um.

2.Meisterkampf:

Lerne die Verhaltensmuster der Gegner kennen und übe das Ausweichen.

Nutze den Waffenwechsel und die Herstellung von Ausrüstung.

3. Rätsel lösen:

Achte auf Hinweise, probiere es aus.

Wende die erworbenen Werkzeuge und Fähigkeiten an.

Setzen Sie diese Tipps in die Praxis um, und Sie werden sich von einem unerfahrenen Abenteurer zu einem Meisterentdecker wandeln, der bereit ist, jedes Metroidvania-Spiel zu meistern, das sich Ihnen in den Weg stellt.

Häufig gestellte Fragen

Sind Metroidvania-Spiele für Anfänger geeignet?

Ja. Auch wenn viele Spiele für Neulinge abschreckend wirken, führen die besten Metroidvania-Spiele die Spieler dank guter Tutorials sanft an das Spiel heran. Lass dich also nicht vom Ruf der Metroidvania-Spiele als besonders schwierig abschrecken, denn Spiele wie Shantae und der Fluch der Piraten, Yokus Insel-Express, Gato Roboto, SteamWorld Dig 2undBloodstained: Ritual of the Night bieten einladende Erlebnisse, die ideal für Neulinge sind.

Welche Metroidvania-Spiele bieten die beste Erkundung?

Wenn es darum geht, facettenreiche, detailreiche Welten zu erkunden, zeichnen sich einige Metroidvania-Spiele durch ihr außergewöhnliches Design und ihre fesselnden Umgebungen aus. Team Cherry’s Hollow Knight lädt dich in dunkle, wunderschön handgezeichnete Höhlen ein, die voller Geheimnisse stecken. Tierwohl bietet eine surreale, pixelige Welt mit vielschichtigen Rätseln. Castlevania: Symphony of the Night bietet ein weitläufiges Schloss voller versteckter Gänge. Schließlich, SteamWorld Dig 2 verbindet Bergbau und Plattformspiel in einem Steampunk-Universum, in dem du dich durch unterirdische Tunnel gräbst, um Rohstoffe und Schätze zu entdecken.

Wie lange dauert es, ein Metroidvania-Spiel durchzuspielen?

Je nach Länge des Spiels und dem Ausmaß deiner Erkundungen dauert es in der Regel etwa 8 bis 20 Stunden, ein Metroidvania-Spiel durchzuspielen. Manche Spiele können länger dauern, wenn du darauf aus bist, jedes Geheimnis zu entdecken und alle Nebenquests zu absolvieren. Da diese Spiele nicht linear sind, neigen Spieler dazu, sich zu verirren und verwirrt zu sein, wenn das Ziel nicht klar kommuniziert wird.

Kann ich Metroidvania-Spiele auf der Konsole spielen?

Ja, man kann Metroidvania-Spiele auf verschiedenen Konsolen spielen. Auf Handheld-Geräten wie der Nintendo Switch machen sie besonders viel Spaß, da man stundenlang in dieser Welt versinken kann.

Gibt es Multiplayer-Metroidvania-Spiele?

Ja, bei vielen Multiplayer-Metroidvania-Spielen kann man lokal oder online spielen. Zu den bekanntesten Titeln gehören Salt and Sanctuary, Bloodstained: Curse of the Moon 2, Anima FluxundGuacamelee! Diese Spiele bieten lokale Koop-Modi, in denen ihr euch mit einem Freund zusammentun und gemeinsam die Welt erkunden, kämpfen und Rätsel lösen könnt – und euch gegenseitig die Schuld für alles geben könnt, was schiefgeht.

Was ist der Unterschied zwischen Metroidvania und Roguelike?

Bei Metroidvania-Spielen geht es darum, eine große, festgelegte Welt zu erkunden und neue Fähigkeiten zu erlangen, um neue Orte zu erreichen, während Roguelikes dich jedes Mal in eine neue, zufällig generierte Welt versetzen und dich von vorne beginnen lassen, wenn du stirbst.