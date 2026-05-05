Das goldene Zeitalter der Spiele: Die 21 besten Mac-Spiele im Jahr 2025

Hast du immer gedacht, Macs seien nur für Tabellenkalkulationen und Designarbeiten gedacht? Dann mach dich auf eine Überraschung gefasst. Gaming auf einem Mac ist nicht nur möglich – es ist mittlerweile geradezu episch . Überrascht? Das solltest du nicht sein.

The Veröffentlichung oDie Einführung der Apple-Silicon-Prozessoren hat die Lage völlig auf den Kopf gestellt. Von der schlanken MacBook Air an die Mächtigen Mac Studio… Macs haben sich zu echten Gaming-Kraftpaketen entwickelt, die Triple-A-Spiele problemlos ausführen können und eine Vielzahl beliebter Indie-Titel bieten.

Egal, ob du ein langjähriger Mac-Nutzer bist, der nach dem nächsten Gaming-Highlight sucht, oder jemand, der neugierig auf das Gaming-Potenzial der Plattform ist – ich habe diesen Leitfaden zusammengestellt, um dir zu helfen Entdecken Sie die besten Spiele für den Mac. Von Rollenspielen und Simulatoren bis hin zu „Souls“-ähnlichen Action-Spielen – das sind die Spiele, die du nicht verpassen solltest.

Unsere Top-Empfehlungen für Mac-Spiele

Die Mac-Gaming-Szene boomt, und diese Top-Titel zeigen Die besten Spiele für den Mac. Von düsteren Soulslike-Action-Spielen bis hin zu charmanten Indie-Farm-Simulationen – macOS hat alles zu bieten. Du glaubst mir nicht? Schau selbst:

With Es gibt mittlerweile so viele AAA-Titel und Indie-Spiele Auf dem Mac wirst du im Handumdrehen dein perfektes Gaming-Erlebnis finden. Entdecke unsere vollständige Liste der besten Mac-Spiele und finde heraus, welche Spiele am besten zu dir passen Spielziele und Spielstil.

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Die 21 besten Mac-Spiele im Jahr 2025

Moderne Macs haben sich zu vollwertigen Gaming-Computern entwickelt, in der Lage, anspruchsvolle Spiele ohne Leistungseinbußen auszuführen. Die ansprechende Optik der Apple-Hardware verleiht dem Spielerlebnis das gewisse Etwas – stellen Sie sich vor, wie Sie nahtlos zwischen Ihren täglichen Aufgaben und Baldur’s Gate 3 mit einer Wischbewegung auf dem Touchpad.

Diese Spiele, die man unbedingt spielen sollte, bieten das absolut beste Spielerlebnis auf dem Mac. Jeder Titel wurde aufgrund seiner technischen Vorzüge, der Qualität des Gameplays und seines Gesamtwerts ausgewählt.

1. Die Lügen von P

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 80 Mac, PC, PS5, Xbox Series X/S 2023 Neowiz Games

Lust auf ein Märchen, das sich wehrt? Die Lügen von P verwandelt den unschuldigen Pinocchio in einen mechanischen Krieger, sich durch eine von Wahnsinn befallene Stadt zu bewegen, nach Antworten zu suchen und gegen Feinde zu kämpfen. Die detailreich gestaltete Welt lädt zum Erkunden ein, während die stimmungsvolle Atmosphäre ein märchenhaftes Gefühl von Schrecken und Staunen hervorruft.

Die Hack-and-Slash-Kämpfe sind knallhart und präzise, bei denen deine Fähigkeit auf die Probe gestellt wird, jede Begegnung zu meistern. In intensiven Bosskämpfen musst du die Schwächen jedes Gegners analysieren und ausnutzen, was für ein äußerst befriedigendes Spielerlebnis sorgt. Das einzigartiges Waffenzusammenbausystem ermöglicht es dir, deinen Kampfstil individuell anzupassen, was für mehr Tiefe und Abwechslung sorgt.

Wenn du Lust auf Soulslike-Action mit einer düsteren, überraschenden Wendung hast, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

2. Baldur’s Gate 3

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 96 Mac, PC, PS5 2023 Larian Studios

Stell dir ein Spiel vor, in dem schon dein leisestes Flüstern Königreiche zu Fall bringen kann. Baldur’s Gate 3 ist nicht nur ein Rollenspiel; es ist ein ein lebendiges, atmendes Universum, das sich deinem Willen fügt. Die Geschichte Zu Beginn wird dein Charakter entführt und mit einem gedankenkontrollierenden Kaulquappe implantiert. Du musst fliehen und ein Heilmittel finden, wobei du eine tiefgründige, verzweigte Geschichte aufdeckst.

Die weitläufige Geschichte des Spiels und die vollständig vertonten Charaktere lassen dich in eine lebendige Welt eintauchen. Das taktische Kampfsystem erfordert strategisches Denken, bietet viel Tiefe und belohnt das meisterhafte Beherrschen der Spielmechaniken.

Baldur’s Gate 3 ist nicht nur großartig, es ist eines der die besten RPG-Spiele aller Zeiten. Ob es darum geht, komplexe Charakterkonfigurationen zu entwerfen oder narrative Wendungen zu erkunden, Dies ist ein Meisterwerk, das das CRPG-Genre neu definiert.

3. Resident Evil 4

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 93 PC, Mac, PS4, Xbox One, Xbox Series X 2023 Capcom

Resident Evil 4 bietet Spannung, Tempo und Action der Extraklasse. Sobald man ein abgelegenes europäisches Dorf betritt, wird man mitten hineinversetzt in ein Kampf ums Überleben gegen Feinde, die schlauer, tödlicher und viel schneller sind als je zuvor.

Jede Begegnung ist Eine gelungene Mischung aus Horror und Strategie, bei der jede Kugel zählt. Die unheimliche Atmosphäre, das ausgefeilte Leveldesign und die filmreifen Szenen machen es zu einem der Die gruseligsten „Resident Evil“-SpieleDu kannst spielen.

Dieses Remake verfeinert alles, was das Original so gut gemacht hat, mit moderne Grafik, verbesserte Spielmechanik und noch intensivere Horrorelemente. Ganz gleich, ob Sie es noch einmal erleben oder zum ersten Mal erleben, Resident Evil 4 definiert, was Survival-Horror ausmacht.

4. Stardew Valley

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 89 PC, Switch, PS4, Mac, Mobilgeräte 2016 ConcernedApe

Verwandle eineinen heruntergekommenen Bauernhof in ein blühendes Paradies verwandeln, tiefe Beziehungen aufbauen und ein Gefühl des Friedens finden die das moderne Leben nur selten bietet. Wer hätte gedacht, dass die Landwirtschaft eine Fluchtmöglichkeit sein könnte? In Stardew ValleyDu erbst einen heruntergekommenen Bauernhof und machst dich daran, ihn in einen blühenden Gutshof zu verwandeln. Dabei erkundest du das umliegende Tal und lüftest Geheimnisse der Gemeinde.

Dank des frei gestaltbaren Spielablaufs kannst du deine Traumfarm erschaffen und ganz in deinem eigenen Tempo spielen. Entwickelt von einem einzigen Entwickler, Es ist ein Beweis für die Kreativität der Indie-Szene und eines der die fesselndsten Indie-Spieleverfügbar.

Mit einwandfreier Leistung auf dem Mac, Stardew ValleyAngeboteunzählige Stunden entspannenden und lohnenden Spielspaßes, ideal sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Perfektionisten.

5. Disco Elysium – The Final Cut

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 91 PC, PS4/5, Switch, Mac 2019 ZA/UM

In Disco Elysium, schlüpfst du in die Rolle eines Detektivs, der mit Amnesie aufwacht und die Aufgabe hat, einen Mord in der verfallenden Stadt Revachol aufzuklären. Dies ist ein Spiel, in dem Dein innerer Dialog ist die gefährlichste Waffe – Jedes Gespräch ist ein Kampf, und jede Entscheidung verändert die Realität.

Das Spiel legt den Schwerpunkt auf das Erzählen von Geschichten und die Charakterentwicklung und verzichtet auf traditionelle Kämpfe, stattdessen setzt es auf dialogbasiertes Gameplay und vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten. Durch sein tiefgehendes narratives Erlebnis hebt es sich von traditionellen Rollenspielen ab.

Optimiert für Mac, Disco Elysiumbietet eineeine flüssige Darstellung und ein zum Nachdenken anregendes Erlebnis das jeden Fan von storybasierten Spielen in seinen Bann zieht.

6. Total War: Warhammer III

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 86 PC, Macintosh 2022 Creative Assembly / Sega

In Total War: Warhammer III, Jede Entscheidung bestimmt das Schicksal einer Welt am Rande des Chaos. Führe legendäre Herrscher an, befehlige riesige Armeen und führe Krieg in einer umfangreiche Kampagne wo Diplomatie und Verrat sind genauso mächtig wie Schwerter und Zaubersprüche.

Intensives Mischenrundenbasiertes Strategiespiel with epische Echtzeit-KämpfeDieses Spiel bietet unzählige Spielmöglichkeiten – egal, ob du im Einzelspielermodus die Welt eroberst, im Mehrspielermodus gegen Rivalen antrittst oder in die ständig wachsende „Immortal Empires“-Kampagne eintauchst.

Total War: Warhammer IIIist einein Muss für Strategie-Fans. Bist du bereit, deine eigene Legende zu schreiben?

7. The Elder Scrolls Online Sammlung: Necrom

Ergebnis Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 80 PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One 2014 ZeniMax Online Studios / Bethesda

In The Elder Scrolls Online, Tamriel liegt vor dir, um es zu erkunden. Egal, ob du gegen daedrische Mächte zu kämpfen, verlorenes Wissen zu entdecken oder deinen Weg als Krieger, Magier oder Schurke zu gehen, Jede Entscheidung prägt dein Abenteuer.

Mit einemeine riesige offene Welt, eine fesselnde Geschichte und nahtloser Mehrspielermodus, bietet ESO ein Erlebnis, das das Beste aus The Elder Scrolls mit der Tiefe eines MMOs. Spiele alleine oder mit Freunden, stürze dich in gewaltige PvP-Schlachten und entdecke endlose Abenteuer in sich ständig ausdehnenden Landschaften.

The Elder Scrolls Online is die beste Art, dein Leben zu leben The Elder ScrollsFantasie. Glaub mir – das ist ein Abenteuer!

8. RimWorld

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 87 PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One 2018 Ludeon Studios

In RimWorldJede Kolonie erzählt eine Geschichte – deine Geschichte. Gestrandet auf einem fernen Planeten musst du Führe eine Gruppe von Überlebenden durch unvorhersehbare Herausforderungen, von brutalen Überfällen über extreme Wetterbedingungen bis hin zu kolonieweiten Nervenzusammenbrüchen.

Kein Durchspielen gleicht dem anderen. Mit dAusgefeilte Simulationsmechaniken, KI-gesteuertes Storytelling und umfassende Mod-Unterstützung, RimWorld geht es ebenso sehr ums Überleben wie um die bizarren, unerwarteten Momente, die sich dabei ergeben. In einem Moment baust du noch einen blühenden Außenposten auf, im nächsten wehrst du dich gegen menschenjagende Eichhörnchen oder überlegst, welchen Kolonisten du zuerst verspeisen sollst.

RimWorldist einein Muss für Fans von Strategie- und Simulationsspielen. Bist du bereit, dich auf das Chaos einzulassen?

9. Die Sims 4

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 70 PC, PS4, Xbox One, Mac 2014 Maxis/Electronic Arts

Erschaffe. Zerstöre. Lache. Weine. Die Sims 4 ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein soziales Experiment, bei dem du die Variablen bestimmst. Baue Traumhäuser, verfolge unmögliche Karrieren, kümmere dich um deine Charaktere und beobachte, wie sich virtuelle Leben in einer der die fesselndsten Simulationsspiele die je gemacht wurden.

Dieses Spiel besticht als Plattform für Kreativität, damit Sie komplexe Geschichten und atemberaubende Wohnkonzepte gestalten könnenDieaktive Modding-Community bietet ständig neue Inhalte, sodass das Spiel immer spannend bleibt.

Die jüngsten Updates haben die Leistung auf dem Mac optimiert und sorgen so für ein nahtloses Erlebnis. Für Fans von Kreativ- und Lebenssimulationsspielen, Die Sims 4 ist die perfekte Wahl. Außerdem ist es kostenlos!

10. Valheim

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 91 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Mac 2021 Iron Gate Studio

In Valheim… dann überlebst du nicht nur – du beweist dich vor Odin. Von dem Moment an, in dem du in den wilden, ungezähmten Landschaften des Jenseits erwachst, Jeder Schritt ist ein Kampf ums Überleben. Sammle Ressourcen, errichte mächtige Festungen und segle über weite Ozeane auf der Suche nach legendäre Gegner besiegen und in Walhall einziehen.

Mit seinemeine stimmungsvolle Welt, ein lohnender Spielverlauf und nahtloses Koop-Gameplay, Valheim ist ein Wikinger-Survival-Spiel wie kein anderes. Ob du nun Waffen herstellst, mythische Bosse herbeirufst oder einfach nur die Aussicht von deinem Langhaus genießt – jeder Moment fühlt sich an wie eine Saga, die gerade entsteht.

Valheim ist der ultimative Test für Geschicklichkeit, Strategie und Teamwork.

11. Rost

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 69 (PC) / 64 (Konsole) PC, PS4, Xbox One, Mac 2018 (PC), 2021 (Konsole) Facepunch Studios

In Ruhe… ist Vertrauen ein seltenes Gut, und das Überleben ist niemals garantiert. In eine eine brutale Open-World-Ödnis, in der es nichts als einen Stein und eine Fackel gibt… musst du gegen den Hunger, die Elemente und andere Spieler kämpfen. Baue Unterkünfte, stelle Waffen her und schließe unsichere Bündnisse, aber denk daran: Verrat ist nur einen Schuss entfernt.

With umfassende Mechaniken zum Aufbau der Basis, PvP mit hohem Einsatz, und eine Welt, die sich ständig weiterentwickelt, Ruhe ist der ultimative Test für den Überlebensinstinkt. Ob du feindliche Stützpunkte stürmst, die Kunst der Täuschung beherrschst oder einfach nur versuchst, nicht sofort erschossen zu werden – jeder Augenblick ist ein Kampf um die Vorherrschaft.

Keine Regeln. Keine Gnade. Nur ums Überleben geht es. Los geht’s!

12. Divinity: Original Sin 2

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 93 PC, PS4, Switch, Mac 2017 Larian Studios

In Divinity: Original Sin 2, Du beginnst als Gefangener, der auf die Insel Fort Joy verbannt wurde, und entdeckst eine Welt, in der Menschen, die mit der Magie der Quelle begabt sind, gejagt werden. Als einer dieser Magier eine weitreichende Verschwörung aufdecken die Welt von Rivellon bedroht.

Dieses taktische RPG-Meisterwerk bietet ein vielfältiges, strategisches Kampfsystem das sorgfältige Planung belohnt. Der kooperative Mehrspielermodus und die tiefgründigen Spielmechaniken ermöglichen ein ein wahrhaft fesselndes und gemeinschaftliches Abenteuer. Ob man nun ausgeklügelte Strategien entwickelt oder gemeinsam mit Freunden in die Geschichte eintaucht – für Fans von Strategie-RPGs ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

13. No Man’s Sky

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 71 PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Mac 2016 Hallo, liebe Spieler

No Man’s Sky Das Spiel beginnt damit, dass du auf einem fremden Planeten aufwachst – mit einem beschädigten Raumschiff und ohne Erinnerung daran, wie du dorthin gekommen bist. Aus bescheidenen Anfängen heraus wirst du dein Schiff reparieren, die Sterne erkunden und die Geheimnisse eines grenzenlosen, ein prozedural generiertes Universum.

Entdecke Planeten, die noch kein Mensch je gesehen hat, errichte Außenposten an den unwahrscheinlichsten Orten und Schreibe deine eigene kosmische Geschichte. Das Universum wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Mit seiner stabilen Leistung und seinem unendlichen Abenteuerpotenzial ist No Man’s Sky das die ultimative Sandbox für Fans der Weltraumforschung.

14. Hollow Knight

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 90 PC, PS4, Switch, Mac 2017 Team Cherry

In Hollow Knight, Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Ritters, der das weite, geheimnisvolle Königreich Hallownest erkundet. Jede Plattform ist eine Herausforderung, jeder Gegner eine potenzielle Lektion. Mehr als nur ein Spiel – Hollow Knight ist Ein handgezeichnetes Epos, das darauf wartet, erlebt zu werden.

Die Grafik, die stimmungsvolle Musik und die flüssige Steuerung machen das Spiel zu einem Highlight im Metroidvania-Genre. Seine Das freie Erkunden belohnt Neugier, wodurch die Spieler die Herausforderungen in ihrem eigenen Tempo bewältigen können.

Läuft einwandfrei auf dem Mac, Hollow Knightbietet eineein unvergessliches Abenteuer für Fans anspruchsvoller und visuell einzigartiger Spiele.

15. Hindernis

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 90 PC, iOS, Mac, Android 2024 LocalThunk

In Hindernis, tauchst du ein in eine Welt voller Roguelike-Kartendecks wo jede Entscheidung ein Glücksspiel ist. Wähle dein Kartenspiel, stehen bei jedem Blind vor besonderen Herausforderungen, und setze Pokerblätter ein, um deine Gegner zu überlisten. Bei diesem Spiel geht es nicht nur um Karten – es geht darum, die perfekte Strategie zu entwickeln, um jede Runde zu gewinnen und das ultimative Kartenspiel zusammenzustellen.

Mit einer Mischung aus Roguelike-Spielverlauf, cleveren Kartenmechaniken und dem Nervenkitzel des Pokers, Hindernis sorgt dafür, dass jeder Durchgang spannend bleibt. Das einzigartige Joker-System sorgt für unerwartete Wendungen und ermöglicht strategische Tiefe, die dich immer wieder zurückkommen lässtWeitere Informationen finden Sie hier.

Hindernis bietet ein rasantes, Karten-Herausforderung für Fans von Deckbau-Spielen und Roguelikes gleichermaßen.

16. Farming Simulator 25

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 80 PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Mac 2024 GIANTS Software

In „Farming Simulator 25“ kannst du Übernimm die Leitung deiner eigenen Farm – vom Anbau der Feldfrüchte bis zur Viehhaltung. Mit atemberaubender Grafik und realistischer Farm-Mechanik bietet das Spiel ein ein fesselndes Erlebnis, bei dem sich jede Aufgabe lohnenswert anfühlt. Ob du nun deine Felder abernst oder riesige Maschinen steuerst – jeder Augenblick zieht dich tiefer in die Welt der Landwirtschaft hinein.

„Farming Simulator 25“ ist für den Mac optimiert und bietet reibungsloser Betrieb und stundenlanger Spielspaß Für alle Fans von Simulationsspielen. Es ist die perfekte Flucht in die Welt der Landwirtschaft, in der du deine Farm aufbauen, erweitern und dabei zusehen kannst, wie sie gedeiht.

17. Limbo & Inside

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 86 PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac, iOS 2010 (Limbo), 2016 (Inside) Playdead

Limbo and Innenlieferneindringliche, atmosphärische Abenteuer, jeweils mit einem einzigartigen eine Reise voller Rätsel. Und Limbo, durchstreife eine düstere Welt voller Gefahren. Innenverstärkt die Spannung durch eine düstere, dystopische Handlung. Beide Spiele bieten einfache, aber effektive Steuerung und fesselnde, minimalistische Erzählweise.

Diese beiden Titel sind auf dem Mac über Steam oder den Mac App Store erhältlich und eignen sich perfekt für Fans von stimmungsvolle, zum Nachdenken anregende Spiele. Limbo andInnensind ein absolutes Muss für alle, die fesselnden Spielspaß und unvergessliche Erlebnisse suchen.

18. Broforce

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 83 PC, PS4, Switch, Mac 2015 Freie Leben

Das ist reine, Actionfilm-Wahnsinn pur. Dinge in die Luft jagen, die Welt retten, manisch lachen. Du und dein Team aus Actionhelden-Parodien wird gerufen, um die Welt in explosiven, übertriebenen Missionen zu retten. Jeder Typ kommt mit einzigartige Waffen und Fähigkeiten, wodurch jede Begegnung ebenso chaotisch wie urkomisch wird.

Das Spiel bietet zerstörbare Umgebungen, die eine zusätzliche strategische Ebene schaffen, mit dem du das Schlachtfeld zu deinem Vorteil umgestalten – oder unbeabsichtigtes Chaos auslösen – kannst. Das rasante kooperative Gameplay sorgt für ein wildes und unterhaltsames Erlebnis.

Reibungslose Optimierung und kurze Ladezeiten sorgen für Broforce die perfekte Wahl für Spieler, die actiongeladenen Spielspaß suchen.

19. Dead Cells: Ein Potpourri des Schmerzes

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 89 PC, PS4, Switch, Xbox One, Mac 2018 Motion Twin

Dead Cells is Roguelike-Perfektion. Du schlüpfst in die Rolle eines geheimnisvollen Kriegers, der auf einer sich ständig verändernden, verfluchten Insel wieder zum Leben erweckt wurde. Dein Ziel ist es, zu entkommen, während du gegen Horden von Feinden kämpfst und die Geheimnisse der Insel aufdeckst.

Dieses Roguelike-Metroidvania bietet flüssige Kämpfe und ein vielfältiges Waffenarsenal, was bei jedem Durchgang einzigartige Strategien ermöglicht. Dank der prozedural generierten Levels gleicht kein Durchgang dem anderen, wodurch das Spielerlebnis stets frisch und herausfordernd bleibt.

Dead Cellskombiniertatemberaubende Pixel-Art-Grafik mit reaktionsschnellen Steuerelementen, die einen fesselnden Spielablauf bieten, der auf dem Mac einwandfrei läuft. Ein absolutes Muss für Fans von Roguelikes und eine Meisterleistung in Sachen adaptivem Gameplay.

20. Terraria

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 85 PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac, iOS 2011 Re-Logic

In Terrariabetrittst du eine Welt voller unendlicher Weiten, die es zu erkunden, zu gestalten und zu erkämpfen gilt. Dieses Mac-Spiel ist die perfekte Mischung aus Spaß und Kreativität. Egal, ob du nach Ressourcen graben oder gegen Bosse à la Minecraft kämpfen, Es gibt jede Menge zu tun.

Da ständig neue Updates und kostenlose Inhalte hinzukommen, überrascht Terraria die Spieler weiterhin mit neue Herausforderungen und Funktionen. Es ist eines der besten Mac-Spiele, das du deiner Mac App Store-Bibliothek hinzufügen solltest. Wenn du Sandbox-Spiele magst, bietet dieses Spiel ein einzigartiges Erlebnis, das dich immer wieder zurückkommen lässt.

Spiele allein oder mit Freunden in einer weitläufigen Welt, in der du deinen eigenen Weg wählen kannst – baue, kämpfe oder grabe. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit hohem Wiederspielwert bist, sollte Terraria auf deiner Liste stehen.

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21. Melvor Idle

Metacritic-Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler 80 PC, Mac, iOS, Android 2021 Malcs

Melvor Idle ist ein unterhaltsames, ein fesselndes Idle-Spiel. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder schon ein erfahrener Spieler sind, es gibt immer etwas Neues zur Auswahl. Mac-Nutzer werden Genieße die flüssige Leistung dieses Spiels, das auf dem iMac und anderen Geräten hervorragend läuft.

Was „Melvor Idle“ auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es die die Tiefe von RPG-Mechaniken in Verbindung mit Idle-Gameplay. Du kannst Aufgaben automatisieren, Fähigkeiten verwalten und im Laufe des Spiels jede Menge neue Inhalte freischalten. Das Spielkonzept bietet eine gelungene Mischung aus passivem Spiel und spannenden Herausforderungen.

Wenn du nach einem Spiel suchst, mit dem du dir die Zeit vertreiben kannst, ohne ständig nachsehen zu müssen, ist „Melvor Idle“ eine hervorragende Wahl. Fans von Idle-Spielen, insbesondere diejenigen, die den Spielfortschritt lieben, werden „Melvor Idle“ lieben.

Die besten plattformübergreifenden Spiele für den Mac

Mac-Gaming bietet Zugang zu einigen der besten plattformübergreifenden Spiele und sorgt so für ein nahtloses Spielerlebnis auf verschiedenen Geräten. Final Fantasy XIV zeichnet sich als Top-Titel aus, der für sein fesselndes MMORPG-Gameplay und seine weitläufige Welt bekannt ist.

With vollständige plattformübergreifende FunktionalitätMac-Spieler können sich mit Freunden auf PC und Konsole zusammentun und sich in Eorzea in epische Quests und Schlachten stürzen. Dieses Spiel ist ein perfektes Beispiel für die Art von Spielen, die Endloser Spielspaß auf allen Plattformen.

Eine weitere gute Wahl ist Fortnite, ein echtes Kraftpaket Battle-Royale-Spiel das Spieler auf Mac, PC, Konsolen und Mobilgeräten miteinander verbindet. Dank regelmäßiger Updates und kreativer Modi sorgt Fortnite stets für ein frisches und fesselndes Spielerlebnis. Dieses Spiel läuft auf dem Mac unglaublich gut und bietetAction und Wettkampf.

Für ein lockeres und dennoch spannendes Multiplayer-Erlebnis„Among Us“ bietet plattformübergreifendes Spielen, sodass man sich ganz einfach mit Freunden auf jedem beliebigen Gerät zusammenschließen kann. Ob auf dem Mac oder dem iMac – beim Erkunden des Weltraums tauchst du in ein Spiel voller Spaß, List und Teamwork ein.

Wenn du dich für die besten Mac-Spiele interessierst, sind diese Titel ein absolutes Muss – sie sorgen dafür, dass Mac-Gaming auch weiterhin plattformübergreifend glänzt. Vergiss nicht, dir weitere Empfehlungen auf Eneba, Steam und im Mac App Store anzusehen, um deine Sammlung um noch mehr Titel zu erweitern.

Häufig gestellte Fragen

Ist ein Mac eine gute Wahl für Spiele?

Ja, vor allem bei den modernen Macs mit Apple Silicon. Zwar ist die Spielebibliothek kleiner als unter Windows, doch hat sich das Gaming auf dem Mac dank besserer Hardwareunterstützung und wachsendem Interesse der Entwickler deutlich verbessert.

Kann man PC-Spiele auf einem Mac spielen?

Ja, durch verschiedene Methoden, darunter native Mac-Portierungen, Kompatibilitätsschichten wie Weinoder Cloud-Gaming-Dienste. Allerdings sind nicht alle PC-Spiele für den Mac verfügbar.

Welche Rennspiele gibt es für den Mac?

Mehrere hervorragende Rennspiele laufen auf dem Mac reibungslos, darunter Grid Autosport andDie Kunst des Rallyesports. Diese besten Rennspiele bieten rasanten Nervenkitzel und laufen dabei unter macOS absolut stabil.

Welche Horrorspiele gibt es für den Mac?

Mac-Nutzer können sich auf mehrere erstklassige Horror-Spiele freuen, darunter Resident Evil 4, Dead SpaceundSchichten der Angst. Diese Titel bieten stimmungsvolle Erlebnisse, die für die Leistung von macOS optimiert sind.