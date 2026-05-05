Die 17 besten Lovecraft-Spiele für 2026 – Eine Auswahl an kosmischem Horror, der den Verstand erschüttert

Fans von verwirrendem Horror werden sich natürlich die besten Lovecraft-inspirierten Spiele ansehen. Diese unglaublichen Titel fangen die Essenz von H.P. Lovecrafts kosmischem Schrecken ein – Städte, die vor Leben sprühen, voller verborgener Schrecken, Geheimnisse, die den Verstand zermürben, und Monster, die einen an der Realität zweifeln lassen selbst.

Das sind genau die Spiele, bei denen man nervös in die dunklen Ecken seines Zimmers blickt und sich selbst zuflüstert: „Das ist in Ordnung, das ist normal“, wenn man auf etwas stößt, das ganz und gar nicht normal ist.

Egal, ob du ein Gothic-Action-RPG, einen Krimi mit langsamer Handlung oder einen textlastigen Albtraum suchst, der Es fühlt sich an, als wäre man in einem Fiebertraum aufgewacht… dann sind diese unheimlichen Horrorspiele genau das Richtige für dich.

Du möchtest also kosmische Angst erleben, während du die besten Spiele des Lovecraft-Genres spielst? Viel Glück dabei.

Unsere Top-Auswahl an Videospielen im Lovecraft-Stil

Zwar verkörpern alle Spiele auf dieser Liste den Geist des kosmischen Horrors, doch diese drei heben sich durch ihre Kombination aus Handlung, Atmosphäre und innovativen Spielmechaniken besonders hervor.

Bagger (2023) – Dieses auf den ersten Blick so friedliche Fischerboot-Abenteuer verwandelt sich in einen Albtraum, als ein uraltes Übel unter den Wellen lauert. Die unheimliche Atmosphäre und das wachsende Gefühl der Angst machen es zu einem absoluten Muss. Der Ruf des Cthulhu (2018) – Tauchen Sie als Privatdetektiv ein in die Welt von Darkwater Island und stellen Sie sich dort unvorstellbaren Schrecken. Unter den Videospielen zum Cthulhu-Mythos fängt dieses Spiel die Atmosphäre und den kosmischen Schrecken von Lovecrafts berühmtester Schöpfung perfekt ein. Bloodborne (2015) – Gotik, actiongeladene Kämpfe und kosmische Albträume treffen in diesem Action-RPG aufeinander. Als Jäger in Yharnam wirst du unheimliche Wahrheiten aufdecken, die sowohl deinen Verstand als auch deine Wahrnehmung erschüttern werden. Die komplexe Hintergrundgeschichte und die atemberaubende Grafik machen das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Diese Auswahl verdeutlicht die Vielfalt der Lovecraft-inspirierten Videospiele, von denen jedes seine ganz eigene Atmosphäre des Unbehagens vermittelt. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Erlebnisse zu entdecken, die sich kein Fan des kosmischen Horrors entgehen lassen sollte.

Die 17 besten Lovecraft-Spiele, inspiriert von H. P. Lovecrafts Mythos

Hier sind einige der besten Lovecraft-inspirierten Spiele, die dich an deine Grenzen bringen werden. Von Detektiv-Rollenspielen über Roguelike-Abenteuer bis hin zu erzählerischen Horrorspielen – diese Titel lassen dich in absoluten kosmischen Schrecken eintauchen.

Machen Sie sich bereit für unheimliche Kreaturen, verwirrende Rätsel und unvergessliche Horrorerlebnisse, während wir diese umfassende Liste durchgehen.

1. Bagger [Das beste Lovecraft-Spiel für psychologischen Lovecraft-Horror]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Angeln/Abenteuer/Horror Plattformen PC, Switch, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Black Salt Games, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Stimmungsvolle Erkundung und psychologischer Horror Schwierigkeitsgrad 4.10.

Als erstes Spiel in dieser umfassenden Liste, Baggerbeginnt alsein ruhiges Simulationsspiel, das dich dazu einlädt, als Kapitän einen Trawler durch nebelverhangene Gewässer zu steuern und abgelegene Inseln in aller Ruhe zu erkunden. Zunächst dreht sich alles um ruhige Morgenstunden, sanfte Wellen und die schlichte Freude am Fischfang.

Doch je weiter man vordringt, desto mehr offenbart das Spiel seine dunklere Seite – ein unheimliches, albtraumhaftes Geheimnis, das unter dem Meer lauert. Das Angeln entwickelt sich zu einem ein intensives Survival-Horror-Spiel erleben, als seltsame, seltsame Tentakelmonster auftauchen und Mechaniken des kosmischen Horrors lösen eine unterschwellige Paranoia aus.

Pro-Tipp Fische nach Möglichkeit lieber tagsüber. Nachts mag man zwar seltene Fänge machen, aber man bekommt auch weitaus seltsamere Gesellschaft, als man erwartet hätte.

Unterwegs wirst du Rüste dein Boot auf, fange über 125 verschiedene Fischarten und erkunde immer abgelegenere Inseln, von denen eine beunruhigender ist als die andere. Der grafische Stil des Spiels verbindet naturalistische Umgebungen mit beunruhigenden Verzerrungen und verstärkt so die schleichende Angst, ohne jemals auf Schreckmomente zurückzugreifen.

Mein Fazit: Bagger verbindet auf perfekte Weise entspanntes Angeln mit schleichendem kosmischem Horror. Es ist ein Spiel, das sich langsam aufbaut und Spieler belohnt, die Spannung lieben, die sich von hinten anschleicht, wodurch jede Fahrt zu einem Glücksspiel mit dem uralten Bösen wird, das direkt unter den Wellen schlummert

Valerie V.

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Dieses Spiel hat mir unglaublich gut gefallen, ein absolutes Muss! Die Grafik ist atemberaubend und die Handlung fesselnd.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für psychologischen Lovecraft-Horror Dredge auf dem PC Bei Eneba einkaufen

2. Der Ruf des Cthulhu [Das beste Lovecraft-Spiel für einen neuen Blick auf den Cthulhu-Mythos]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Detektiv-Rollenspiel/Horror Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Black Salt Games, Team17 Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Erzählungsorientierte Untersuchungen Schwierigkeitsgrad 5,5/10

Der Ruf des Cthulhu verbindet Lovecrafts klassische Geschichte mit einer spannendes Detektivspiel das die Spieler als Privatdetektiv auf die Insel Darkwater versetzt, wo sie einen brutalen Mord aufklären müssen. Zunächst geht es um aufmerksame Beobachtung, das Zusammensetzen von Hinweisenund sich durch die düsteren Straßen der Stadt zu bewegen.

Doch je tiefer man gräbt, desto mehr scheint die Realität zu zerfallen – jede Entdeckung untergräbt die geistige Gesundheit, während Halluzinationen und schleichende Paranoia die Grenze zwischen Realität und Wahn verwischen. Erkundung und Heimlichkeit sind entscheidend in diesemfesselndes Ego-Shooter-Spiel, was dich dazu anregt, jedes Detail genau zu prüfen, bevor du einen Schritt unternimmst, während deine Entscheidungen zu verschiedenen, sich verzweigenden Enden führen.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit für Hinweise und Verhöre – Eile kann zu einem Verlust an geistiger Gesundheit führen, und manchmal ist Geduld das Einzige, was dich davon abhält, zu erkennen, was wirklich in den Schatten lauert.

Die regennassen Bilder, der bedrückende Soundtrack und die subtile Erzählung durch die Umgebung verstärken das Gefühl kosmischer Angst und lassen die Ermittlungen lebendig und furchteinflößend wirken. Dabei erlebst du eine treue Adaption von Lovecrafts Mythos, in dem Detektivarbeit mit schleichendem Horror vermischt wird.

Mein Fazit: Der Ruf des Cthulhu Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen detektivischem Spielspaß und psychologischer Spannung und bietet eine Meisterleistung im Bereich des storygetriebenen kosmischen Horrors. Es ist ideal für Spieler, die gerne Rätsel lösen und dabei spüren, wie sich der Wahnsinn langsam und schleichend aufbaut.

Nicholas, das Känguru

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Dieses Spiel bedient mehrere Genres, die mir an Videospielen besonders gefallen: Krimi/Rätsel, Entscheidungsfreiheit und Lovecraft-inspirierte Erzählkunst. Die Rätsel sind so gestaltet, dass man auch bei einem Fehlversuch die Geschichte auf andere Weise vorantreiben kann, was den Aspekt der Entscheidungsfreiheit noch unterstreicht.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für einen neuen Blick auf den Cthulhu-Mythos Der Ruf des Cthulhu für PC Bei Eneba einkaufen

3. Bloodborne [Das beste Lovecraft-Spiel für intensive Kämpfe und ein eindringliches Kosmos-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Action-RPG/Gothic-Horror Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber FromSoftware, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Intensive Kämpfe und ein fesselndes Kosmos-Horror-Erlebnis Schwierigkeitsgrad 9,5/10

Bloodborne Du schlüpfst in die Rolle eines Jägers in Yharnam, einer Stadt, die von einer mysteriösen, durch Blut übertragbaren Krankheit heimgesucht wird. Zu Beginn deiner Jagden trittst du gegen Werwölfe und kleinere Bedrohungen an, doch schon bald stehst du grotesken Monstern gegenüber – unheimlichen Abscheulichkeiten, die Body-Horror in seiner reinsten Form verkörpern, sowie verwirrenden kosmischen Schrecken.

Diesein großartiges Soulslike-Spiel Angeboterasante Kämpfe, ausgeklügeltes Leveldesign und geheimnisvolle Erzählweise dass sollten sorgfältiges Erkunden belohnen und gleichzeitig jede Begegnung spannend und unvorhersehbar halten.

Pro-Tipp Sei im Kampf entschlossen und lerne die Verhaltensmuster deiner Gegner kennen – Zögern kann tödlich sein, doch kalkuliertes Risiko bringt oft den größten Gewinn.

Die Stadt selbst – mit ihrer gotischen Architektur, den bedrückenden Straßen und dem eindringlichen Sounddesign – verstärkt das schleichende Unbehagen und schafft eine Welt, die Fehler bestraft und bringt selbst die erfahrensten Spieler aus der Fassung. Seine subtilen Momente, die einen fast in den Wahnsinn treiben, und vielschichtige Überlieferungen dafür sorgen, dass sich der Schrecken persönlich und allgegenwärtig anfühlt, ohne sich dabei auf billige Schockeffekte zu verlassen.

Mein Fazit: Bloodborneist einfantastisches Action-Rollenspiel das eine Meisterleistung des gotischen und kosmischen Horrors darstellt und intensive Action mit einer detailreich gestalteten Welt verbindet. Perfekt für Spieler, die sich nach anspruchsvollen Kämpfen, düsterer Erzählkunst und dem langsamer, schleichender Schrecken einer Stadt, die Geheimnisse birgt, die man besser ungestört lassen sollte.

Daniel Perez

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Ich kann sagen, dass „Bloodborne“ ein Erlebnis ist, das ich nie vergessen werde, da mir die Kampfmechaniken – insbesondere die sich verwandelnden Hauptwaffen – dabei geholfen haben, mich an die jeweilige Situation anzupassen, und ich werde das Abenteuer gerne fortsetzen, um alles zu erleben, was „Bloodborne“ zu bieten hat.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für intensive Kämpfe und ein eindringliches Kosmischer-Horror-Erlebnis Bloodborne für PS4 / PS5 Bei Eneba einkaufen

4. Die versinkende Stadt [Das beste Lovecraft-Spiel für Detektivgeschichten in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Detektiv-/Horror-Spiel in einer offenen Welt Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Frogwares, Bigben Interactive Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Am besten geeignet für Detektivisches Gameplay und narrative Immersion Schwierigkeitsgrad 6/10

Die versinkende Stadtist dasein fantastisches Open-World-Spiel das sich von anderen investigativen Horrorspielen abhebt und die Spieler in eine unter Wasser liegende Stadt versetzt, die am Rande des Wahnsinns steht, wo Du schlüpfst in die Rolle eines Privatdetektivs, der seltsame Fälle aufklärt, während deine eigene geistige Gesundheit immer mehr ins Wanken gerät. Das Erkunden ist entscheidend: Ohne Hilfestellungen oder Wegpunkte belohnt jede Gasse, jedes verfallene Gebäude und jede regennasse Straße Neugier und aufmerksame Beobachtung. Hinweise enthüllen verschlungene Verschwörungen, groteske Kreaturen und die sich langsam auflösende Realität der Stadt, während die nicht-euklidische Geometrie im Spiel dein Raumgefühl verzerrt und bedrückendes Wetter eine eine beklemmende, eindringliche Atmosphäre.

Die Ermittlungen sind offen gestaltet, sodass du die Rätsel in deinem eigenen Tempo lösen kannst, während die Mechanik der geistigen Gesundheit jede Entdeckung zu einem Risiko macht – manche Wahrheiten können den Fall erhellen, andere bringen dich dem Zusammenbruch näher.

Pro-Tipp Behalte deine Hinweise im Blick und achte auf Muster in Gesprächen. Wenn du dich zu sehr beeilst, kannst du den Überblick verlieren und wichtige Zusammenhänge übersehen, doch durch aufmerksames Beobachten lassen sich oft Geheimnisse aufdecken, die direkt vor deinen Augen liegen.

Mein Fazit: Die versinkende Stadt ist perfekt für Spieler, die es genießen, unter ständigem kosmischem Druck Geheimnisse zu lüften. Die beklemmende Atmosphäre, die frei gestaltbaren Ermittlungen und die subtile, die geistige Gesundheit auf die Probe stellende Spannung sorgen für ein lohnendes, einzigartig lovecraftianisches Erlebnis, das noch lange nach dem Ablegen des Controllers nachhallt.

Beide

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„Die versinkende Stadt“ ist Lovecraft-Horror in seiner reinsten, ungezähmtesten Form, präsentiert als gelungene Open-World-RPG-Erfahrung mit vielfältigen Dialogoptionen, verzweigten Handlungssträngen, einem lohnenden Levelsystem und obendrein einer ordentlichen Portion interessanter Nebenquests

★ Das beste Lovecraft-Spiel für Detektivgeschichten in einer offenen Welt „Die versinkende Stadt“ auf dem PC Bei Eneba einkaufen

5. Lesen [Das beste Lovecraft-Spiel für psychologischen Horror und existenzielle Erzählkunst]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Science-Fiction-Horror / Philosophischer Thriller Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Psychologischer Horror und existenzielle Erzählkunst Schwierigkeitsgrad 2,5/10

Lesenist dasein unglaubliches Horrorspiel das die Spieler in eine verfallende Unterwasserforschungsstation versetzt, wo das menschliche Bewusstsein und die Identität schrecklichen Prüfungen ausgesetzt werden. Zunächst sind es stille Gänge und flackernde Lichter, doch die Der Schrecken entspringt dem Existentiellen: sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein, und sich den beunruhigenden Hinterlassenschaften einer zusammenbrechenden Anlage zu stellen.

Die existenzielle Angst im Spiel erreicht hier ihren Höhepunkt, denn SOMA zwingt dich dazu, dich mit unbequemen Wahrheiten über Bewusstsein und Identität auseinanderzusetzen. Das Erkunden steht im Mittelpunkt, wobei jeder Raum dunkle Geheimnisse über die Welt und dein eigenes Selbstverständnis enthüllt.

Der Kampf tritt hinter Spannung, Atmosphäre und Handlung zurück, sodass Ton, Beleuchtung und Umgebung dein Sicherheitsgefühl langsam untergraben und gleichzeitig eine bedrückende Stimmung aufbauen. TDas Spiel fordert die Spieler dazu auf, die Realität, die Identität und die Zerbrechlichkeit des Bewusstseins zu hinterfragen, indem sie ein Erlebnis schaffen, bei dem die Angst ebenso sehr aus dem Wissen wie aus den Monstern entsteht.

Pro-Tipp Bewegen Sie sich vorsichtig und achten Sie auf akustische Signale – LesenDie Spannung entsteht oft eher durch das, was man hört, als durch das, was man sieht, und schon die kleinste Beobachtung kann einen davor bewahren, unnötig in Panik zu geraten.

Mein Fazit: SOMA ist ideal für Fans von kosmischem Horror, die eine introspektive Erzählweise schätzen. Es bietet eine eindringliche, zum Nachdenken anregende Reise in die Tiefen der Angst und Identität, bei der die existenzielle Furcht noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Mog Dotard

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Ich habe dieses Spiel zum ersten Mal gespielt, als es herauskam, und es hat mich wirklich beeindruckt. Nachdem sie erfolgreich das Gehirn einer Fliege gescannt und in eine Simulation übertragen hatten, habe ich mich sofort wieder auf dieses Spiel gestürzt – es ist wirklich sehr, sehr gut! 😀 😀 😀

★ Das beste Lovecraft-Spiel für psychologischen Horror und existenzielle Erzählkunst SOMA ist für den PC Bei Eneba einkaufen

6. Der Ruf des Cthulhu: Dunkle Winkel der Erde [Das beste Lovecraft-Spiel für eingefleischte Fans des klassischen Horrors]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Horror-/Abenteuerspiel aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2005 Urheber Headfirst Productions, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Eingefleischte Lovecraft-Fans und Liebhaber des klassischen Horrors Schwierigkeitsgrad 7,5/10

Der Ruf des Cthulhu: Der Schatten über Innsmouth versetzt die Spieler in Lovecrafts klassische Erzählung, die Erkundung aus der Ich-Perspektive mit bahnbrechenden Wahnsinnsmechaniken verbindet. Zunächst sind es ruhige Straßen und schummrig beleuchtete Hafenanlagen, doch jedes schreckliche Ereignis verzerrt langsam die Wahrnehmung – die Sicht verschwimmt, Halluzinationen treten auf, und der Halt in der Realität bröckelt. Heimlichkeit, Ermittlungen und Kämpfe sind die Mittel, um sich in der bedrückenden Atmosphäre der Stadt zurechtzufinden, wo verzerrte NPCs, verfallende Gebäudeund eineindringliche Musik das Unbehagen aufrechterhalten.

Das Spiel belohnt aufmerksames Beobachten und Geduld und lässt dich voll und ganz in die Schrecken von Innsmouth eintauchen, während es der ursprünglichen Geschichte treu bleibt.

Pro-Tipp Beweg dich vorsichtig und achte auf Hinweise in der Umgebung. Wenn du dich beeilst oder Hinweise ignorierst, verlierst du schneller den Verstand, während du durch sorgfältiges Erkunden oft versteckte Wege und sichere Zufluchtsorte inmitten des Schreckens entdeckst.

Mein Fazit: Dieses Spiel ist ein Muss für alle Liebhaber der klassischen Lovecraft-Geschichten und verbindet klassischen Horror mit innovativen Spielmechaniken. Seine spannungsgeladene, fesselnde Welt und das auf den Verstand ausgerichtete Gameplay bieten eine originalgetreue und schaurige Reise durch eine der bekanntesten Geschichten des Autors.

Vollmondvater

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Immer noch die gruseligste Lovecraft-Atmosphäre in einem Spiel. 9/10. Ich lasse tagelang das Licht an.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für eingefleischte Fans des klassischen Horrors Der Ruf des Cthulhu: Dunkle Winkel der Erde für PC Bei Eneba einkaufen

7. der Schale [Das beste Lovecraft-Spiel für atmosphärische Erzählkunst und antarktische Geheimnisse]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Erzählbasiertes Abenteuer-/Horror-Spiel Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2017 Urheber Zoetrope Interactive, Iceberg Interactive Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischem Storytelling und Erkundung Schwierigkeitsgrad 3.10.

der Schale versetzt die Spieler in eine vereiste Antarktis-Station, inspiriert von Lovecrafts In den Bergen des Wahnsinns. Du erwachst als Wissenschaftler ohne Erinnerung an deine Expedition und musst das Schicksal deines Teams aufdecken, während du rätselhafte Hinweise auf eine uralte, nicht-menschliche Zivilisation untersuchst. Die eisigen Landschaften, unheimlichen Bauwerke und subtilen visuellen Verzerrungen erzeugen ein ständiges Gefühl der Beklemmung. Halluzinationen und seltsame Phänomene nehmen zu, während du mysteriöse Geräte untersuchst, wobei Spannung, die eher durch die Atmosphäre als durch Kampfszenen oder Schreckmomente entsteht.

Rätsel lösen und aufmerksames Beobachten sind entscheidend, belohnen die Neugier und enthüllen nach und nach die dunklen Geheimnisse der Anlage. Der sich langsam entwickelnde Handlungsverlauf sorgt dafür, dass Jede Entdeckung fühlt sich beunruhigend und bedeutungsvoll an.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, jedes Gerät und jeden Tagebucheintrag genau zu untersuchen. Wenn du einen Hinweis übersiehst, bleiben Fragen unbeantwortet, während subtile Andeutungen dich oft zur nächsten Erkenntnis führen.

Mein Fazit: „Conarium“ ist ideal für Fans von atmosphärischem Horror und subtiler Lovecraftscher Beklemmung und bietet eine langsame, stimmungsvolle Reise durch eine trostlose, jenseitige antarktische Landschaft.

zlelos7

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Ein packendes Abenteuer mit Horrorelementen. Ein Muss für alle Lovecraft-Fans.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für atmosphärische Erzählkunst und antarktische Geheimnisse Conarium auf dem PC Bei Eneba einkaufen

8. Darkest Dungeon [Das beste Lovecraft-Spiel für taktische RPG-Strategie und Stressmechaniken]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel/Strategiespiel Plattformen PC, PS4, Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Rollenspielen und Liebhaber des Psychohorrors Schwierigkeitsgrad 8,5/10

Darkest Dungeonist einein anspruchsvolles rundenbasiertes Rollenspiel wo Stress genauso tödlich sein kann wie der Kampf. Du stellst eine Truppe von Helden mit Ecken und Kanten zusammen, um Dungeons zu erkunden, die voller Monster, Fallen und unheimlicher Schrecken sind. Im Mittelpunkt steht hier das Spielprinzip mit der „Verstandesanzeige“ – die Die Stressmechanik spiegelt die psychologische Last des Lovecraftschen Schreckens wider – Helden können unter psychischer Belastung Phobien oder Panikattacken entwickeln oder sogar unspielbar werden.

Diesein bemerkenswertes Strategiespiel bietet eine düstere Optik, einen bedrückenden Soundtrack und unvorhersehbare Begegnungen in den Verliesen, die die Spannung steigern und jede Expedition riskant und spannend machen.

Strategisches Denken, der achtsame Umgang mit der eigenen geistigen Gesundheit und die Ressourcenplanung sind ebenso entscheidend wie Kampfgeschick – was deutlich macht, dass der Geist in dieser Welt oft genauso zerbrechlich ist wie der Körper.

Pro-Tipp Stelle deine Truppe ausgewogen zusammen und wechsle die Helden regelmäßig aus. Wenn du den Stresspegel ignorierst, kann aus einer vielversprechenden Expedition schnell eine verheerende Niederlage werden, während eine sorgfältige Vorbereitung den Helden hilft, die Schrecken zu überstehen, die in jedem Gang lauern.

Mein Fazit: „Darkest Dungeon“ verbindet meisterhaft Strategie und kosmischen Horror und bietet Spielern, die Herausforderungen und psychologische Spannung lieben, eine gnadenlose, atmosphärische Reise in den Wahnsinn.

Dylans

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Dieses Spiel ist pure Kunst. Ich habe mich noch nie zuvor so völlig und frustrierend in etwas vertieft. Wenn du nicht so viel Ausdauer hast, wird dir dieses Spiel vielleicht keinen Spaß machen. Aber wenn du die Lernphase überstehst … ist es meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für taktische RPG-Strategie und Stressmechaniken Darkest Dungeon auf dem PC Bei Eneba einkaufen

9. Sunless Sea [Das beste Lovecraft-Spiel für storybasierte Seefahrt-Erkundungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Roguelike/Erkundung Plattformen PC, Mac, Linux Erscheinungsjahr 2015 Urheber Failbetter Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Handlungsgetriebene Erkundung und Lovecraftsche Spannung Schwierigkeitsgrad 8/10

Sunless Seaist einein storylastiges Roguelike spielt im unterirdischen Ozean des „Fallen London“-Universums. Die Spieler steuern ein Schiff durch unbekannte Gewässer und müssen dabei die geistige Gesundheit der Besatzung, die Vorräte sowie Begegnungen mit bizarren, oft furchterregenden Kreaturen im Auge behalten. Das Spiel baut Spannung auf durch dichten, handgearbeiteten Text, unvorhersehbare Ereignisse und eine sich entwickelnde Erzählweise, wodurch eine Welt entsteht, in der kosmische Angst allgegenwärtig ist.

Unvorstellbare Landschaften, monströse Wesen und moralisch zweideutige Entscheidungen sorgen dafür, dass sich jede Reise einzigartig und voller Gefahren anfühlt. Die düster-surreale Erzählweise, ergänzt durch unheimliche Bilder und eindringliche Musik, zieht die Spieler tief in den geheimnisvollen Ozean hinein und belohnt sorgfältige Planung und Neugier.

Pro-Tipp Behalte die Vorräte und die Moral der Besatzung genau im Auge. Selbst kleine Fehler können zu einer Katastrophe führen, während umsichtiges Management und Erkundung oft seltene Schätze und verborgene Handlungsstränge zutage fördern.

Mein Fazit: „Sunless Sea“ ist ideal für Spieler, die intellektuellen, storybasierten Horror mögen, und bietet eine gruselige, unvorhersehbare Reise durch einen geheimnisvollen und gefährlichen unterirdischen Ozean.

Lesley

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Tolle Geschichte, Entscheidungen zählen, der unheimliche, dunkle Nebel ist gruselig und die Krabben sind riesig. Außerdem bin ich allergisch gegen Schalentiere, daher war das für mich besonders beängstigend. Tolles Spiel, 10/10.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für storybasierte Seefahrt-Erkundungen „Sunless Sea“ auf dem PC Bei Eneba einkaufen

10. Welt des Grauens [Das beste Lovecraft-Spiel für Retro-Horror und Roguelite-Grusel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels RPG/Roguelite/Horror Plattformen PC, Switch, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Panstasch Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Retro-Horror und Lovecraft’schem Schrecken Schwierigkeitsgrad 7/10

Welt des Grauens ist ein Lo-Fi-RPG im 1-Bit-Stil, das sowohl von Lovecraft als auch von Junji Ito inspiriert ist. Die Spieler untersuchen mysteriöse Verschwinden in einer kleinen japanischen Stadt und sehen sich dabei kosmischen Schrecken gegenüber. Das Spiel verbindet Roguelite-Mechanikenmit einemeine Ästhetik im typischen MS-Paint-Stil, und schafft so ein minimalistisches, aber dennoch unerbittlich beunruhigendes Erlebnis.

Möglichkeiten in diesem Bereich ein fesselndes Rollenspiel sind dauerhaft, der Tod kommt häufig vor, und Die im Spielverlauf stattfindenden Ereignisse sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang frisch anfühlt, wodurch ein ständiges Gefühl der Beklemmung aufrechterhalten wird.

Pro-Tipp Gehe jedes Rätsel methodisch an und achte auf Hinweise – wenn du Dinge überstürzt oder Ereignisse ignorierst, kann das schnell fatale Folgen haben, während sorgfältige Beobachtung dabei hilft, die dunkelsten Geheimnisse der Stadt aufzudecken.

Rundenbasierte Kämpfe, gruselige Erzählkunst… und unvorhersehbare Ereignisse sorgen gemeinsam dafür, dass jede Ermittlung spannend und nervenaufreibend ist. Die Retro-Optik verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit, während die vielschichtige Erzählung sowohl kosmischen Horror als auch den unheimlichen Schrecken von Itos Werk heraufbeschwört.

Mein Fazit: „Welt des Grauens“ ist ideal für Fans von Retro-Spielen, die sich nach beunruhigendem, kosmischem Horror im Roguelite-Format sehnen, und bietet bei jedem Durchgang einen schaurigen, unvergesslichen Albtraum.

Mossclaw03

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Ein wirklich wunderbares Spiel. Es ist definitiv nicht jedermanns Sache – es spielt sich wie ein altmodisches Point-and-Click-Spiel –, aber die Grafik und die Musik sind einfach umwerfend. Das Spiel versteht es hervorragend, Spannung aufzubauen, und bietet einen enormen Wiederspielwert. Sehr empfehlenswert.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für Retro-Horror und Roguelite-Grusel Welt des Grauens auf dem PC Bei Eneba einkaufen

11. Eldritch [Das beste Lovecraft-Spiel für rasante Roguelike-Dungeon-Crawler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Roguelike/Ego-Perspektive Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber David Pittman Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von minimalistischen, rasanten Dungeon-Crawlern im Lovecraft-Stil Schwierigkeitsgrad 6/10

Eldritch ist dasein großartiges Roguelike aus der Ego-Perspektive mit blockiger Retro-Grafik, hinter der sich ein Dungeon-Crawler im Stil von H. P. Lovecraft verbirgt. Die Spieler erkunden prozedural generierte Level, die voller Kultisten, Monster und uralter kosmischer Bedrohungen sind. Das Überleben hängt von Tarnung, Strategie und sorgfältigem Ressourcenmanagement ab, wobei der permanente Tod für hohe Einsätze sorgt.

Minimalistische Optik den Fokus auf das Gameplay und die Atmosphäre legen, während Das Sounddesign steigert die Spannung und die Beklemmung. Jeder Durchlauf ist unvorhersehbar, sodass sich jeder Gang gefährlich anfühlt und jede Begegnung potenziell tödlich sein kann. Dank der Roguelike-Struktur gleicht keine Expedition der anderen, und das kompakte, Das rasante Gameplay sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis, das immer wieder Spaß macht.

Pro-Tipp Gehen Sie vorsichtig vor und planen Sie Ihre Wege – wenn Sie unüberlegt in Räume stürmen, können Sie schnell überfordert sein, während Sie Ihre Überlebenschancen deutlich erhöhen, wenn Sie die Verhaltensmuster der Gegner beobachten und Ihre Vorräte gut einteilen.

Mein Fazit: Eldritch ist ideal für Spieler, die kompakte, anspruchsvolle Lovecraft-Roguelikes suchen. Die Mischung aus prozeduraler Erkundung, spannungsgeladener Stealth-Action und Retro-Grafik bietet ein packendes, wiederholenswertes Abenteuer voller kosmischem Schrecken.

Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

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Ich habe dieses Spiel wegen seiner außergewöhnlichen Atmosphäre sehr genossen. Ich bin ein Fan von Spielen mit zufälliger Generierung – daher ist dieses Spiel genau das Richtige für mich. Erwähnenswert ist auch die hervorragende Musik – ein düsterer und zugleich entspannender Ambient-Sound, der einem Gänsehaut bereitet. Für mich nimmt dieses Spiel einen einzigartigen Platz in meiner Spielesammlung ein; es hebt sich deutlich von der grauen Masse anderer Spiele ab. Ich finde, dieses Spiel wird wirklich unterschätzt.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für rasante Roguelike-Dungeon-Crawler Eldritch auf dem PC Bei Eneba einkaufen

12. Sherlock Holmes: Das Erwachen [Die besten kosmischen Ermittlungen à la Lovecraft und Sherlock Holmes]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Abenteuerroman/Krimi Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Frogwares Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Krimifans auf der Suche nach Ermittlungen im Lovecraft-Stil Schwierigkeitsgrad Fesselndes Detektivspiel, kosmischer Horror, reichhaltige Handlung – 4/10

Sherlock Holmes: Das Erwachen verbindet klassische Detektivarbeit mit echtem Lovecraft-Horror in einen der Die besten Videospiele, die auf Büchern basieren. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Sherlock, der seltsame Verschwinden untersucht, und decken dabei einen ruchlosen Kult sowie kosmische Schrecken auf, die sich jeder Vernunft entziehen. Das Spiel legt Wert auf genaue Beobachtung, Hinweise in der Umgebung und logisches Schlussfolgern, während narrative Entscheidungen den Ausgang beeinflussen und die Spannung steigern.

Stimmungsvolle Grafiken, fesselnder Sound und subtile visuelle Hinweise verstärken das wachsende Gefühl der Beklemmung, während Holmes immer tiefer in den Mythos eintaucht. Die Geschichte schafft einen Ausgleich zwischen intellektuellem Rätsellösen und psychologischer Unruhe, die Spieler bei Laune zu halten, während sie sich dem Unbekannten stellen.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, jeden Hinweis zu untersuchen und jeden Verdächtigen zu befragen. Wer kleine Details übersieht, gerät leicht in eine Sackgasse, während geduldiges Kombinieren oft Zusammenhänge aufdeckt, die das wahre Ausmaß des Grauens offenbaren.

Mein Fazit: „Sherlock Holmes: Das Erwachen“ ist ideal für Krimifans, die sich nach intellektuellen Ermittlungen sehnen, die von kosmischem Horror durchzogen sind, und bietet ein spannendes, zum Nachdenken anregendes Erlebnis, das sowohl den Verstand als auch die geistige Gesundheit auf die Probe stellt.

tomato.nuts

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Eine Mischung aus Sherlock Holmes und dem Cthulhu-Mythos. Es bietet all die Rätsel eines klassischen Holmes-Spiels, gepaart mit einem Cthulhu-Touch.

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13. Monde des Wahnsinns [Das beste Lovecraft-Spiel für Sci-Fi-Horror auf dem Mars]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Science-Fiction-Horror-Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Rock Pocket Games, Funcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von psychologischem Science-Fiction-Horror Schwierigkeitsgrad 4,5/10

Monde des Wahnsinns verbindet kosmischen Horror mit einer kargen Science-Fiction-Kulisse auf einer abgelegenen Mars-Forschungsstation. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Ingenieurs, der seltsame Phänomene untersucht, nur um sich schleichendem Wahnsinn, Halluzinationen und dem langsamen Zerfall der Realität zu stellen. Erkundung, das Lösen von Rätseln und das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung stehen im Mittelpunkt, während die Enge Gänge und ein beklemmendes Sounddesign steigern die Spannung immer weiter.

Was als realistisches Science-Fiction-Spiel Das Rätsel entwickelt sich nach und nach zu einem regelrechten Lovecraftschen Albtraum, in dem die Wahrnehmung verzerrt wird und nichts mehr sicher erscheint. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen den Verlauf der Ereignisse und die Perspektive, was das Gefühl des Eintauchens in die Geschichte verstärkt, während sich die Realität entwirrt.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, jeden Hinweis zu untersuchen und jeden Verdächtigen zu befragen. Wer kleine Details übersieht, gerät leicht in eine Sackgasse, während geduldiges Kombinieren oft Zusammenhänge aufdeckt, die das wahre Ausmaß des Grauens offenbaren.

Mein Fazit: „Monde des Wahnsinns“ ist ideal für Spieler, die auf der Suche nach psychologischem Science-Fiction-Horror sind, der sich zu kosmischer Angst entwickelt, und bietet einen erschreckenden Abstieg in den Wahnsinn auf der Marsoberfläche.

Damon Hellstorm

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Ein schönes Horrorspiel. In weniger als 8 Stunden durchspielbar. Erst nach etwa der Hälfte wird einem klar, um welche Art von Horror es sich eigentlich handelt (naja, zumindest wenn man keine Komplettlösungen oder Rezensionen liest). Sein Geld wert.

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14. Amnesia: The Dark Descent [Das beste Lovecraft-Spiel im Survival-Horror-Genre]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von intensivem, atmosphärischem Horror und Rätseln Schwierigkeitsgrad 6,5/10

Amnesia: The Dark Descent ist ein Meisterwerk des Psychohorrors. Es verbindet Erkundung, Rätsellösen und nervenaufreibende Spannung. Du erwachst in einem dunklen, unheimlichen Schloss, ohne jegliche Erinnerung an deine Vergangenheit, und bist gezwungen, dich durch die Schatten zu bewegen, während das Vermeiden von grimmigen und grotesken KreaturenMeine Güte!

Im Gegensatz zu den eher traditionellen Horror-Reihen sind die Kämpfe in Amnesieist minimal –Das Überleben hängt vom geschickten Einsatz von Licht, dem Verstecken und dem Erhalt der geistigen Gesundheit ab.

Es ist ein Spiel, das einen ständig in Atem hält und eine fesselnde Atmosphäre bietet und brillante Erzählkunst. Jeder Raum ist sorgfältig gestaltet, mit akustischen Hinweisen und Details in der Umgebung, die die Spannung steigern.

Pro-Tipp Bleib in Bewegung und achte auf deine geistige Gesundheit – wenn du im Dunkeln herumlungerst oder Monster anstarrst, wird es schnell noch schlimmer. Setze Licht strategisch ein, um bei Verstand zu bleiben, aber setze dich nicht zu stark dem Licht aus.

Fazit: Amnesia: The Dark Descent ist eines der atmosphärischsten und wirklich furchteinflößendsten Spiele des Genres. Glaub mir, wenn du etwas suchst, das dir unter die Haut geht – dann könnte dies genau das Richtige sein.

Dr. Uran

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Normalerweise spiele ich solche Horrorspiele nicht. Aber dieses Spiel ist ein absoluter Knaller. Es hat meine Sicht auf diese Art von Spielen verändert. Und deshalb habe ich mich an weitere Horrorspiele herangewagt.

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15. Ewige Dunkelheit: Sanity’s Requiem [Das beste Lovecraft-Spiel mit innovativen Mechaniken rund um den Wahnsinn]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Psychologischer Horror / Action-Adventure Plattformen GameCube Erscheinungsjahr 2002 Urheber Silicon Knights Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans innovativer Mechaniken rund um die geistige Gesundheit und fesselnden Horrors Schwierigkeitsgrad 6.10.

Ewige Dunkelheitist ein Ein wegweisender Psychohorror, der nicht nur die Psyche deiner Spielfigur, sondern auch deine eigene manipuliert. DieVerstandsanzeigemisst die psychische Stabilität, und wenn diese nachlässt, treten Halluzinationen auf: Scheintode, verzerrte Bilder, Phantomgeräusche, sogar gefälschte Systemmeldungen, die dazu bringen, die Realität in Frage zu stellen. Du steuerst mehrere Charaktere über Jahrhunderte hinweg und deckst nach und nach eine riesige Verschwörung auf, die mit uralten, kosmischen Wesen in Verbindung steht.

Erkundung, Rätsel und Kämpfe werden alle durch den „Sanity“-Mechanismus gefiltert, wodurch jede Begegnung unvorhersehbar und beunruhigend wird. Die Mischung aus historischen Intrigen und kosmischem Schrecken bleibt ein der Goldstandard im Lovecraft-Design, nach wie vor unübertroffen in Spannung und Originalität.

Pro-Tipp Fürchte dich nicht vor den Auswirkungen auf die geistige Gesundheit – nimm sie an. Sie sind nicht nur Spielereien, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses, der dich noch tiefer in die beunruhigende Atmosphäre des Spiels hineinzieht.

Mein Fazit: „Ewige Dunkelheit“ bietet ein unvergessliches Lovecraft-Erlebnis und durchbricht die vierte Wand auf eine Weise, die heute noch genauso gewagt und erschreckend wirkt wie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

canceloth

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Dieses Spiel wird wirklich unterschätzt. Mit seiner Geschichte, dem Leveldesign, der Spielmechanik, der Sprachausgabe und der Atmosphäre ist es ein Meisterwerk.

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16. Die Küste [Das beste Lovecraft-Spiel für atmosphärischen Walking-Sim-Horror]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Ein Abenteuerspiel aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Ares Dragonis Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischen Walking-Simulatoren und Geschichten im Lovecraft-Stil Schwierigkeitsgrad 3.10.

Die Küste ist ein First-Person-Abenteuer, das auf einer öden Insel spielt, die von gewaltigen, an Lovecraft angelehnten Gottheiten beherrscht wird. „Ancient Gods“ steht hier im Mittelpunkt, während du durch unheimliche Küstenlandschaften und zerfallende Ruinen streifst und Fragmente alter Erinnerungen und kosmischer Katastrophen zusammenfügst. Das Spiel lebt von seiner Atmosphäre – atemberaubende, aber zugleich beunruhigende Bilder, gepaart mit gruseligen Tönen ein ständiges Gefühl der Angst hervorrufen.

Rätsel belohnen Neugier, während Begegnungen mit unverständlichen Wesen Lovecrafts Thema der kosmischen Bedeutungslosigkeit eindringlich verdeutlichen: die erschreckende Bedeutungslosigkeit der Menschheit angesichts des Unbekannten. Es geht weniger darum, im herkömmlichen Sinne zu überleben, als vielmehr darum, sich angesichts des Unmöglichen winzig zu fühlen.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, jeden Winkel der Insel zu erkunden. Details in der Umgebung enthalten oft Hinweise sowohl auf Rätsel als auch auf die Hintergrundgeschichte, weshalb Geduld der Schlüssel zur Entdeckung ihrer dunkelsten Geheimnisse ist.

Mein Fazit: „The Shore“ ist genau das Richtige für alle, die Ehrfurcht und Schrecken gleichermaßen erleben möchten und sich angesichts der unermesslichen, unfassbaren Größe des kosmischen Grauens ganz klein fühlen.

Don Corleone

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Nach mehreren Updates hat mir das Spiel wirklich gut gefallen. Wenn du ein Fan von H. P. Lovecraft bist, solltest du es dir nicht entgehen lassen.

★ Das beste Lovecraft-Spiel für atmosphärischen Walking-Sim-Horror „The Shore“ auf dem PC Bei Eneba einkaufen

17. Thumper [Das beste Lovecraft-Spiel für rhythmischen kosmischen Schrecken]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Art des Spiels Rhythmus, Gewalt / Action Plattformen PC, PS4, Switch, VR Erscheinungsjahr 2016 Urheber Sabbern Durchschnittliche Spielzeit 5–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von rasanten, intensiven Rhythmusspielen im Lovecraft-Stil Schwierigkeitsgrad 8,5/10

Thumper bezeichnet sich selbst als„Rhythm Violence“-Spiel, und das ist keine Übertreibung. Du spielst einen metallischen Käfer, der auf Schienen durch albtraumhafte, abstrakte Landschaften rast, in denen sich die Gesetze der Realität zu grotesken Formen verzerren. Jeder Schlag erfordert Präzision, jeder Fehler wird hart bestraft, und jeder gigantische Endgegner, dem man gegenübersteht, wirkt wie ein Blick auf etwas, das direkt aus dem Abgrund stammt.

Das vDie Bilder sind hypnotisch und zugleich zutiefst beunruhigend, eine unerbittliche Mischung aus Geschwindigkeit und Angst, die keinen Moment nachlässt. Der mitreißende Soundtrack ist nicht nur Hintergrundgeräusch – er ist das Herzblut des Spiels und verstärkt jeden Moment zu einem eine Reizüberflutung von kosmischem Schrecken. Das ist Lovecraft als Rhythmusspiel, ein eindringliches Erlebnis, bei dem Überleben bedeutet, mit der Leere im Takt zu bleiben.

Pro-Tipp Kopfhörer sind unverzichtbar – die Musik und die Soundeffekte sind untrennbar mit dem Spielgeschehen verbunden, und das Eintauchen in die Spielwelt macht den Schrecken umso erdrückender.

Mein Fazit: „Thumper“ vermittelt eine abstrakte und doch ursprüngliche Form des Lovecraftschen Grauens und stellt Reflexe, Nerven und geistige Gesundheit gleichermaßen auf die Probe.

Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren

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Ich habe Rhythmusspiele noch nie gemocht. Nicht ein einziges. Aber in dieses habe ich mich verliebt. Es gibt nichts Vergleichbares – Gameplay, Grafik und Musik: alles 10 von 10 Punkten!

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Die besten Lovecraft-Spiele nach Plattform

Du musst die richtige Hardware für deinen Abstieg in den Wahnsinn auswählen, und diese Tabelle hilft dir dabei, die besten Lovecraft-Spiele für deine individuelle Konfiguration zu finden.

PC Spieler bekommen in der Regel die härtesten Survival-Titel; allerdings, PlayStation 5 and Xbox Series X/S Fans haben Zugang zu einigen gewaltigen, hochbudgetierten Albträumen. Ich glaube, die Nintendo Switch ist der König der tragbaren Angst, und Diese Aufschlüsselung zeigt genau, wo jeder Titel seine Höchstleistung erbringt.

Die Wahl der Konsole beeinflusst das Spielerlebnis, also solltest du deine Wahl sorgfältig treffen, bevor der kosmische Horror beginnt.

Plattform Top-Empfehlungen Warum es zu diesem System passt PC Amnesia: The Dark Descent, SOMA, Eldritch Diese Spiele erfordern eine präzise Mausführung und hohe Grafikeinstellungen. PlayStation 5 Bloodborne, Welt des Grauens, Monde des Wahnsinns Auf der PlayStation-Hardware sehen Gothic- und Body-Horror-Spiele einfach umwerfend aus. Xbox Series X/S The Shore, Sherlock Holmes: Das Erwachen Schnelle Ladezeiten und 4K-Auflösung erleichtern die Ermittlungsarbeit und sorgen für mehr Übersicht. Nintendo Switch Dredge, Darkest Dungeon, Thumper Die Portabilität passt gut zur „One More Run“-Schleife und zur stilisierten Grafik. Klassisch/Retro Ewige Dunkelheit, dunkle Winkel der Erde Diese älteren Klassiker prägen die Mechaniken rund um die geistige Gesundheit in diesem Genre.

Jede Plattform bietet einen Zugang zum Abgrund, und Du solltest die Wahl deines Spiels an deine bevorzugte Plattform anpassen. Eine flüssige Bildrate sorgt dafür, dass die Spannung in den gruseligsten Momenten nicht nachlässt; außerdem hilft dir die richtige Bildschirmgröße dabei, die Kultisten im Nebel zu entdecken. Die besten Lovecraft-Spiele warten auf jedem modernen Gerät auf dich.

Die Psychologie des kosmischen Horrors in Videospielen

Kosmischer Horror funktioniert, weil er die Bedeutungslosigkeit des Menschen in einem unermesslichen Universum verdeutlicht, und Sanity-Systeme nutzen echte Ängste, um dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dass die Spielwelt instabil istr. Spieler verlieren oft die Kontrolle über ihren Charakter, sodass der Stress zu einer persönlichen Erfahrung wird, und dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit lässt jeden kleinen Sieg in diesen düsteren Geschichten wie einen riesigen Erfolg erscheinen.

Die Angst vor dem Unbekannten ist immer stärker als jedes Monster auf der Leinwand, denn sie zwingt den Verstand dazu, die Lücken mit etwas Schlimmerem zu füllen. Die meisten Fans lieben diese schleichende Angst, da sie viel länger anhält als ein billiger Schreckmoment, und der Verlust der Handlungsfreiheit erzeugt eine ganz besondere Spannung, wie sie im Jahr 2026 nur das Gaming bieten kann.

Mein Gesamtfazit zu den besten Lovecraft-Spielen

Für alle, die sich in den kosmischen Horror wagen, heben sich diese Spiele durch ihre Erzählkunst, ihre Atmosphäre und ihre einzigartigen Interpretationen von Lovecrafts Universum deutlich von der Masse ab. Diese Psychohorror-Spiele garantieren Erlebnisse, die noch lange nachwirken, nachdem man den Controller aus der Hand gelegt hat. Ganz gleich, ob man gotische RPG-Kämpfe, psychologische Angst oder detektivische Rätsel bevorzugt – dies sind die absoluten Top-Empfehlungen.

Bagger – Ideal für Spieler, die atmosphärische Erkundungen mögen, die eine unheimliche Wendung nehmen, und die das Angeln mit schleichender Paranoia verbinden.

– Ideal für Spieler, die atmosphärische Erkundungen mögen, die eine unheimliche Wendung nehmen, und die das Angeln mit schleichender Paranoia verbinden. Der Ruf des Cthulhu – Ideal für Fans von storybasierten Ermittlungen, die tief im Cthulhu-Mythos verwurzelt sind.

– Ideal für Fans von storybasierten Ermittlungen, die tief im Cthulhu-Mythos verwurzelt sind. Bloodborne – Ideal für Fans von Action-RPGs, die sich nach gotischen Kämpfen und einem immersiven kosmischen Horrorerlebnis sehnen.

– Ideal für Fans von Action-RPGs, die sich nach gotischen Kämpfen und einem immersiven kosmischen Horrorerlebnis sehnen. Die versinkende Stadt – Ideal für Krimi-Fans, die sich nach Open-World-Krimis sehnen, in denen die Gefahr, den Verstand zu verlieren, für Spannung sorgt.

– Ideal für Krimi-Fans, die sich nach Open-World-Krimis sehnen, in denen die Gefahr, den Verstand zu verlieren, für Spannung sorgt. Lesen – Ideal für Spieler, die psychologischen Horror und existenzielle Geschichten ohne billige Schreckmomente suchen.

Diese fünf Spiele fangen den Kern des Lovecraftschen Horrors ein: die Zerbrechlichkeit des Verstandes, ein Spielprinzip rund um verbotenes Wissen, das Neugier bestraft, und die Angst vor dem Unbekannten. Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – jedes dieser Spiele bietet einen Zugang zu kosmischem Schrecken, der noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Häufig gestellte Fragen