Die 8 besten kostenlosen Crossplay-Spiele im Jahr 2026 für alle Plattformen

Die besten kostenlosen Crossplay-Spiele des Jahres 2026 machen es Freundesgruppen, deren Mitglieder auf verschiedenen Plattformen spielen, endlich leicht, gemeinsam zu spielen, ohne dafür im Voraus Geld ausgeben zu müssen. Dein Freund ist auf PlayStation 5, du bist auf PC, ein weiterer befindet sich auf Xbox… und es war früher wirklich frustrierend, ein freies Spiel zu finden, bei dem man einfach mitmachen konnte. Das ist jetzt nicht mehr so.

Das Problem, das dieser Leitfaden löst, ist, dass nicht alle kostenlosen Crossplay-Spiele gleich sind. Manche verbinden nur bestimmte Plattformen miteinander, bei manchen sind unbemerkt Abonnements erforderlich, von denen man nichts wusste, und manche sind nur dem Namen nach „kostenlos“.

Hier findest du die derzeit besten kostenlosen plattformübergreifenden Spiele, welche Plattformen die einzelnen Titel tatsächlich unterstützen und welche Dinge du vor dem Download beachten solltest. Wir stellen dir Free-to-Play-Spiele mit Crossplay vor, geben plattformspezifische Hinweise und liefern dir alles, was du brauchst, um ohne Probleme loszulegen.

Die 8 besten kostenlosen Crossplay-Spiele im Jahr 2026

Die folgenden besten kostenlosen Crossplay-Spiele lassen sich wirklich kostenlos herunterladen und spielen, unterstützen echtes Crossplay über mehrere Plattformen hinweg und verfügen im April 2026 über eine aktive Spielergemeinschaft.

Eines sollte man gleich zu Beginn anmerken: Free-to-Play-Spiele erfordern keine PS Plus, Xbox Game PassoderNintendo Switch Online um den Online-Mehrspielermodus zu spielen. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber kostenpflichtigen Titeln und einer der wichtigsten Gründe, hier anzufangen, wenn man auf der Suche nach den besten kostenlosen plattformübergreifenden Spielen ist.

1. Fortnite

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch/Switch 2, iOS, Android Crossplay Vollversion (alle Plattformen) Plattformübergreifendes Speichern Yes

Fortnite ist das beste kostenlose Crossplay-Spiel, das die gesamte Branche dazu gebracht hat, plattformübergreifendes Matchmaking ernst zu nehmen. Epic Games hat hier ein komplettes Ökosystem aufgebaut – Battle Royale, LEGO-Survival, Rennspiele, Konzerte und Kreativmodus – alles kostenlos, alles plattformübergreifend PC, PS4/PS5, Xbox, Umschalten, iOSundAndroid.

Mobile Spieler nutzen denselben Matchmaking-Pool wie Konsolenspieler und PCSpieler, mit Cross-Save-Funktion, die Aussehen und Spielfortschritt überall synchronisiert. Unter den kostenlosen Crossplay-Spielen mit einer derart breiten Plattformunterstützung kommt kein anderes Spiel auf dieser Liste auch nur annähernd an dieses heran.

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2. Warframe

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch, Switch 2, iOS, Android Crossplay Vollversion (alle Plattformen) Plattformübergreifendes Speichern Ja (über warframe.com, manuelle Anmeldung)

Warframe wurde 2013 ins Leben gerufen und ist seitdem stetig gewachsen; der März 2026 Schalter 2 Der Start machte es zu einem der besten kostenlosen Crossplay-Spiele mit vollständigem Crossplay und vollständiger Speicherstandübertragung auf allen wichtigen Plattformen gleichzeitig. Über 85 Millionen Spieler, 13 Jahre kostenlose Updates und ein kooperativer Spielablauf, der das Zusammenspiel im Team belohnt und es damit zur ersten Wahl unter den kostenlosen plattformübergreifenden Spielen auf dieser Liste zu machen.

Für die plattformübergreifende Speicherung ist eine manuelle Verknüpfung unter warframe.com bevor man die Plattform wechselt. Einmalige Einrichtung, die jedoch bei kostenlosen Crossplay-Spielen mit so vielen Plattformoptionen leicht übersehen wird.

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3. Apex Legends

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch (bis zum 4. August 2026), Switch 2 Crossplay Vollversion (alle Plattformen) Plattformübergreifendes Speichern Yes

Apex Legends ist eines der spannendsten Hero-Battle-Royale-Spiele unter den besten kostenlosen Crossplay-Spielen des Jahres 2026 und basiert auf einem legendären Ping-System, das die Kommunikation auch ohne Mikrofon ermöglicht. Schalter 1 Der Support endet am 4. August 2026. Umschalten OLED and Ein bisschen Spieler müssen auf Schalter 2 Weiter spielen; Spielfortschritt und Käufe werden über das EA-Konto übertragen.

Das Ballerspiel, die Bewegungsmechanik und die Teamdynamik gehören nach wie vor zu den besten im Bereich der kostenlosen plattformübergreifenden Spiele. Unter den kostenlosen plattformübergreifenden Battle-Royale-Spielen Spitzenwert verdient sich seinen Platz allein durch seine Qualität.

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4. Marvel Rivals

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox Series X|S (Switch 2 in Entwicklung) Crossplay Im Casual-Modus sind alle Spieler gleich; im Ranglistenmodus gibt es eine Trennung zwischen PC und Konsole Plattformübergreifendes Speichern Ja (hinzugefügt in Staffel 4.5)

Marvel Rivals Seit Dezember 2024 wurde die Marke von 40 Millionen Downloads überschritten, was es zu einem der am schnellsten wachsenden kostenlosen Crossplay-Spiele macht, die je veröffentlicht wurden. Der 6-gegen-6-Hero-Shooter nutzt für alle Plattformen denselben Spielerpool für die Casual-Modi, während sich das Ranglistenspiel aufteilt PC Tastatur- und Mausspieler gegenüber Konsolen-Controller-Nutzern – angesichts der Unterschiede bei der Eingabesteuerung ein berechtigter Einwand.

Die serverübergreifende Spielfortschrittsübertragung wurde in Saison 4.5 eingeführt, die Synchronisierung von Helden, Kosmetikgegenständen und dem Fortschritt im Battle Pass über ein verknüpftes NetEase Die Ränge bleiben plattformspezifisch, lassen sich aber auf andere Plattformen übertragen; ein solides Spiel, das zu den besten kostenlosen plattformübergreifenden Spielen der letzten Jahre zählt.

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5. Rocket League

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch/Switch 2 Crossplay Vollversion (gemeinsames Matchmaking über den Epic-Account) Plattformübergreifendes Speichern Ja (Ränge, Kosmetikartikel, Gegenstände)

Rocket League wurde 2020 zum Free-to-Play-Titel und setzt seitdem Maßstäbe dafür, wie die besten kostenlosen Crossplay-Spiele das plattformübergreifende Matchmaking handhaben. Das Spiel hat ein überraschend hohes Könnenpotenzial, was sich auch in der Wettkampfszene widerspiegelt.

Ein einzelnesEpic Games Das Konto verbindet alles miteinander auf allen unterstützten Plattformen, was es zu einem der flüssigsten kostenlosen plattformübergreifenden Spiele auf dieser Liste macht. Das plattformübergreifende Speichern erfolgt hier vollautomatisch, und Kosmetikgegenstände, Rang und Gegenstände werden überall synchronisiert – damit setzt das Spiel Maßstäbe dafür, wie plattformübergreifende Free-to-Play-Spiele funktionieren sollten.

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6. Genshin Impact

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox Series X|S, iOS, Android (Switch-Version weiterhin verschoben) Crossplay Vollständig, einschließlich von Mobilgeräten auf Konsole/PC Plattformübergreifendes Speichern Ja (automatisch, sofort)

Genshin Impact ist eines der wenigen wirklich guten kostenlosen Crossplay-Spiele, bei denen der Koop-Modus tatsächlich über Mobilgeräte, Konsolen und PC in derselben Sitzung. Die Spieler müssen sich lediglich in derselben Serverregion befinden und ihre UIDs austauschen; plattformspezifische Konten sind nicht erforderlich. Das plattformübergreifende Speichern erfolgt automatisch und sofort. The Umschalten Diese Version befindet sich im April 2026 noch in der Entwicklung.

Unter den kostenlosen Crossplay-Spielen, die für Mobilgeräte verfügbar sind, Genshin Impact ist mit Abstand das umfassendste Erlebnis; Wechsel von iOS to PS5 behält alle Charaktere und Fortschrittsdaten bei.

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7. Brawlhalla

Plattformen PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch, iOS, Android Crossplay Vollständig (einschließlich Mobilgeräte) Plattformübergreifendes Speichern Yes

Brawlhalla bietet vollständiges Crossplay auf allen unterstützten Plattformen, einschließlich Mobilgeräten, was es zu einem der am weitesten verbreiteten und besten kostenlosen Crossplay-Spiele auf dieser Liste macht. Über 50 Legenden, eine wöchentlich wechselnde Auswahl an kostenlosen Legenden und 10.000 bis 20.000 aktive Spieler pro Tag die Wartezeiten in einem angemessenen Rahmen halten und das Meta stets auf dem neuesten Stand halten.

Für alle, die auf der Suche nach den besten kostenlosen plattformübergreifenden Spielen außerhalb des Shooter-Genres sind, Brawlhalla ist die beste Antwort auf die Frage nach dem besten kostenlosen Kampfspiel. Unter den kostenlosen Crossplay-Spielen mit Mobilgeräteunterstützung bieten nur wenige ein derart hohes Maß an plattformübergreifender Konsistenz.

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8. Das Finale

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Crossplay Vollständig zwischen den unterstützten Plattformen Plattformübergreifendes Speichern Kundenbezogen

Das Finale ist ein Arena-Shooter mit zerstörbarer Umgebung von Ex-SchlachtfeldEntwickler beiEmbark Studios; jedes Spiel verläuft anders, da Gebäude in Echtzeit einstürzen. Vollständiges Crossplay funktioniert über PC, PS5undXbox Series X|S, was es zu einem der optisch herausragendsten kostenlosen Crossplay-Spiele auf dieser Liste macht.

Mit 13.000 bis 16.000 Spielern pro Tag (Stand: April 2026) ist die Community zwar kleiner, aber dafür sehr engagiert. Keine Unterstützung für Konsolen der letzten Generation; unter den kostenlosen plattformübergreifenden Spielen, die Hardware der aktuellen Generation erfordern, tDieses Modell macht das Upgrade lohnenswert.

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Pro-Tipp Bevor du die besten kostenlosen Crossplay-Spiele herunterlädst, solltest du prüfen, welche Plattformkombination deine Freundesgruppe tatsächlich nutzt. Einige Titel wie Marvel Rivals Crossplay in Ranglistenmodi einschränken und Ähnliches wie Warframe Sie müssen die plattformübergreifende Speicherung manuell auf der Website des Entwicklers aktivieren. Eine kurze Überprüfung erspart Ihnen viel Ärger beim Spieleabend.

Kostenlose Crossplay-Spiele vs. plattformübergreifender Spielfortschritt: Was ist der Unterschied?

Dies ist einer der häufigsten Punkte, die im Bereich der kostenlosen Crossplay-Spiele für Verwirrung sorgen, und es lohnt sich, sich darüber Klarheit zu verschaffen, bevor man sich für einen neuen Titel entscheidet.

Crossplay bedeutet, dass man in Echtzeit plattformübergreifend gemeinsam spielen kann. IhrPS5 Freund und dein PC Freunde befinden sich zur gleichen Zeit im selben Spiel, in derselben Lobby. Das ist alles.

Querprogression (manchmal auch als „Cross-Save“ bezeichnet) bedeutet, dass dein Spielfortschritt, deine freigeschalteten Inhalte und deine Käufe auf verschiedenen Geräten nutzen, wenn Sie das Gerät wechseln.

Ein Spiel kann das eine haben, ohne das andere zu haben. Marvel Rivals ist ein gutes Beispiel; Das Casual-Crossplay funktioniert plattformübergreifend, doch bis zur Einführung des plattformübergreifenden Fortschritts in Saison 4.5 konnte ein Spieler, der von PC to PS5 musste von vorne anfangen. Seitdem die plattformübergreifende Fortschrittübertragung verfügbar ist, funktionieren die beiden Funktionen zusammen.

Warframe and Rocket League sind die besten Beispiele für die besten kostenlosen Crossplay-Spiele, die beides bieten; Vollständiges Crossplay auf allen Plattformen und vollständige Cross-Save-Funktion, die alles automatisch synchronisiert. Diedie flüssigsten plattformübergreifenden Spiele Auf dieser Liste stehen diejenigen, bei denen beide Merkmale vorhanden sind.

Noch eine kleine Nuance: Kosmetikartikel sind manchmal plattformgebunden, selbst wenn ein plattformübergreifender Fortschritt möglich ist. Path of Exile 2 synchronisiert den Charakterfortschritt über PC und Konsole, aber Kosmetikartikel, die auf PlayStation nicht übertragen auf PCEs lohnt sich immer, das Kleingedruckte zu lesen, bevor man Geld für eine neue Plattform ausgibt.

Benötigt man für kostenlose Crossplay-Spiele ein PS Plus- oder Xbox Game Pass-Abonnement?

Die kurze Antwort: Nein. Bei Free-to-Play-Spielen ist keine PS Plus on PlayStation, Game Pass on XboxoderNintendo Switch Online um den Online-Mehrspielermodus zu spielen. Dies ist eine der am meisten missverstandenen Regeln in der Gaming-Welt und einer der größten Vorteile der kostenlosen Crossplay-Spiele auf dieser Liste.

Die Regel lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Wenn das Spiel kostenlos heruntergeladen und gespielt werden kann (Fortnite, Apex Legends, Warframe, Marvel Rivals, Rocket League), Um online zu spielen, ist auf keiner Konsole ein Abonnement erforderlich. Wenn das Spiel gekauft wurde (auch zu einem reduzierten Preis), gilt für das Online-Spiel auf der Konsole wieder die übliche Abonnementpflicht.

Ein praktisches Beispiel: Wenn du und dein Freund beide Fortnite kostenlos, ihr könnt gemeinsam spielen auf PS5 and PC ohne dass einer von euch dafür bezahlen muss PS Plus or Game Pass. Durch den Free-to-Play-Status wird die Bezahlschranke vollständig umgangen. Dies gilt für jeden Titel in der obenstehenden Liste der besten kostenlosen Crossplay-Spiele 2026.

Eine Sache, die es zu beachten gilt: Xbox In der Vergangenheit kam es gelegentlich vor, dass bestimmte Abläufe bei Lobby-Einladungen eine Abonnement-Aufforderung auslösten. Am sichersten ist es immer, Freunde direkt über das System im Spiel einzuladen, anstatt über die sozialen Funktionen der Plattform. Die Abonnementbedingungen können sich ebenfalls ändernEs lohnt sich also immer, kurz auf der offiziellen Seite des Spiels nachzuschauen, bevor man davon ausgeht, dass die Regel gilt.

Crossplay auf der Nintendo Switch: Was du wissen musst

Umschalten bietet weniger Crossplay-kompatible Titel als PC, PS5oderXbox, und das ist so gewollt. Crossplay wird von den Entwicklern auf Umschalten, nicht plattformweit NintendoFunktion – Jedes Spiel muss diese Funktion ausdrücklich implementieren und unterstützen, was erklärt, warum die Liste kürzer ist als auf anderen Plattformen.

Kostenlos spielbarUmschalten Crossplay-Titel, die im April 2026 gut funktionieren:

Fortnite

Warframe (jetzt vollständig unterstützt auf Schalter 2 (mit dem Start im März 2026)

Apex Legends (Unterstützung für die Switch 1 endet am 4. August 2026; Spieler mit einer Switch OLED oder Lite benötigen Schalter 2(Fortsetzung folgt)

Rocket League

Brawlhalla

Ein weit verbreitetes Missverständnis, auf das hingewiesen werden sollte: Stardew Valley and Hades werden häufig als Crossplay-Titel aufgeführt. Sie sind nicht. Sie unterstützen zwar möglicherweise plattformübergreifendes Speichern oder sind auf mehreren Plattformen verfügbar, aber keines dieser Spiele bietet plattformübergreifenden Echtzeit-Multiplayer. Divinity: Original Sin 2 wird manchmal auch als „Cross-Play“ bezeichnet, dies gilt jedoch nur für PC, Mac und iPad.

Kostenlose Spiele auf Umschaltensind nicht erforderlichNintendo Switch Onlineonline spielen; ein bedeutender Kostenvorteil für Spieler mit kleinem Budget, deren Freundeskreis sich bereits über mehrere Plattformen erstreckt. Zu den besten kostenlosen Crossplay-Spielen, die 2026 auf Umschalten, Fortnite, WarframeundRocket League sind die drei zuverlässigsten Optionen.

Wie steht es um die Fairness zwischen PC und Konsole beim Crossplay?

Maus und Tastatur bieten in Shootern Vorteile hinsichtlich der Präzision, während Controller über eine einstellbare Zielhilfe verfügen; der Unterschied ist real, doch wie sehr er ins Gewicht fällt, hängt stark vom jeweiligen Spiel und Genre ab. Die branchenübliche Lösung ist das eingabebasierte Matchmaking, bei dem die Spieler nach Eingabemethode und nicht nach Plattform gruppiert werden. Die meisten wettbewerbsorientierten kostenlosen Crossplay-Spiele nutzen mittlerweile dieses System.

Praktische Beispiele: Marvel RivalstrenntPC sowie Konsolenspieler im Ranglistenmodus; Call of Duty ermöglicht es Konsolenspielern, sich für ein reines Konsolen-Matchmaking zu entscheiden; bei den meisten Titeln kannst du das plattformübergreifende Spielen deaktivieren, wenn du Lobbys bevorzugst, die nur für eine bestimmte Plattform bestimmt sind, was allerdings in der Regel längere Wartezeiten bedeutet.

Bei kooperativen Spielen verliert sich die Debatte um Fairness im Wesentlichen. In Spielen, in denen alle im selben Team gegen die KI oder gegen Herausforderungen der Umgebung antreten, spielt die Eingabemethode keine Rolle mehr.

Helldivers 2 ist ein gutes Beispiel dafür: In einem kooperativen Spiel, bei dem es darum geht, Insekten zu vernichten, spielt es keine Rolle, ob dein Teamkollege auf PC or PS5. Grafikeinstellungen wie Auflösung, Schattenreichweite und Sichtfeld können sich zudem je nach Plattform unterscheiden, was man bei Wettkämpfen beachten sollte, im Koop-Modus jedoch keine Rolle spielt.

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Weitere kostenlose Crossplay-Spiele, die es 2026 wert sind, gespielt zu werden

Diese besten kostenlosen Crossplay-Spiele haben es zwar nicht in die Hauptliste geschafft, sind aber dennoch erwähnenswert; jedes füllt eine bestimmte Nische unter den kostenlosen Crossplay-Spielen aus.

Destiny 2 – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S | Vollständiges Crossplay, plattformübergreifendes Speichern

Das Basisspiel ist kostenlos und bietet umfangreiche PvE-Inhalte. Raids und Dungeons sind der Ort, an dem Destiny 2 glänzt mit einer eingespielten Mannschaft, und Vollständiges Crossplay bedeutet, dass niemand dieselbe Konsole besitzen muss, um gemeinsam spielen zu können. DieDestiny 2 Legacy Collection ist eine Überlegung wert für Spieler, die bereit sind, tiefer in die kostenpflichtigen Inhalte einzutauchen.

Wenn Sie auf der Suche nach Destiny 2 Kontoführung, Überweisungen oder Währungen, Weiter einkaufenG2G als zweite Option zusätzlich Eibe.

Dead by Daylight – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Umschalten, Mobilgeräte | Vollständig auf allen Plattformen, plattformübergreifendes Speichern

Ein asymmetrischer Horrorfilm mit einem Mörder gegen vier Überlebende. Dead by Daylight verfügt über eine der umfassendsten Crossplay-Unterstützungen in der Gaming-Branche, darunter Umschalten und für Mobilgeräte, was es zu einer hervorragenden Wahl für Freundeskreise mit unterschiedlichen Plattformen macht, die nach etwas außerhalb des Shooter-Genres suchen.

Path of Exile 2 – PC, PS5, Xbox Series X|S (no PS4) | Vollständiges Crossplay, plattformübergreifendes Speichern (nur Charakterfortschritt – kosmetische Elemente sind plattformgebunden)

Inhaltlich reichhaltiges, kostenloses ARPG im Early Access mit Koop-Modus für bis zu 6 Spieler. PlayStation Kosmetikkäufe werden nicht übertragen auf PCDenken Sie also daran, bevor Sie Geld ausgeben. Umfangreiche Spieltiefe für Spieler, die ein kostenloses Crossplay-Spiel mit umfangreichen Langzeitinhalten suchen.

SMITE 2 – PC, PS5, Xbox Series X|S | Vollständiges Crossplay, vollständiger Spielfortschrittsabgleich

Ein von Grund auf neu entwickeltes Third-Person-MOBA in Unreal Engine 5. Seit April 2026 verzeichnet das Spiel täglich 4.600 bis 7.000 Spieler, was es zu eines der eher nischenorientierten, aber zuverlässigen kostenlosen Crossplay-Spiele im MOBA-Bereich.

Fall Guys – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Umschalten| Voll (überEpic Games (Konto), plattformübergreifendes Speichern (Synchronisierung von Kosmetik-Gegenständen und Spielfortschritt)

Ein chaotisches Partyspiel, das auf allen gängigen Plattformen wirklich kostenlos ist. DieEpisch Das Account-System sorgt automatisch für plattformübergreifendes Spielen, und dank der niedrigen Einstiegshürde ist es eines der zugänglichsten und besten kostenlosen plattformübergreifenden Spiele für Gelegenheitsspieler und die ganze Familie.

Bergbau, Handwerk–PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Umschalten | Vollständiges Crossplay, vollständiger Spielfortschrittsabgleich

Minecraft muss man wohl niemandem vorstellen, und einer der Hauptgründe für seine anhaltende Beliebtheit ist, dass es plattformübergreifendes Speichern und Spielen in vollem Umfang fördert und ermöglicht; auch kostenpflichtige Inhalte lassen sich plattformübergreifend nutzen. Der plattformübergreifende Spielfortschritt ist jedoch nur über ein kostenpflichtiges Realms-Abonnement verfügbar.

Für Spieler, die das volle PC Bergbau, Handwerk Crossplay-Erlebnis zusätzlich zu dem, was hier behandelt wird, Minecraft Java- und Bedrock-Edition ist der logische nächste Schritt.

Möchtest du in kostenlosen Crossplay-Spielen schneller aufsteigen?

Kostenlose Crossplay-Spiele sind leicht zugänglich, aber um in den Wettkampfmodi voranzukommen oder Premium-Inhalte freizuschalten, braucht es Zeit. Wenn du dir das mühsame Grinden ersparen möchtest, findest du bei diesen Partnerdiensten die beliebtesten Titel dieser Liste:

Da es sich bei diesen Diensten um Angebote von Drittanbietern handelt, die unabhängig von den Spieleentwicklern sind, solltest du vor dem Kauf stets die Bewertungen der Verkäufer und die Richtlinien der jeweiligen Plattform prüfen.

Leg los – deine Freunde warten schon auf dich

Die besten kostenlosen Crossplay-Spiele des Jahres 2026 sind zugänglicher denn je – kein Abonnement erforderlich auf PS5, XboxoderUmschalten für jeden Free-to-Play-Titel, eine ständig wachsende Auswahl an Titeln mit Crossplay und Cross-Save sowie eine Plattformkompatibilität, die nahezu jede Gerätekombination abdeckt, über die eure Gruppe möglicherweise verfügt.

Informiere dich über den Unterschied zwischen Crossplay und Cross-Progression, bevor du dich festlegst; das ist nicht dasselbe, und manche Spiele verfügen nur über eine der beiden Funktionen. Überprüfe deine spezifische Plattformkombination anhand der obigen Liste, da die Unterstützung stärker variiert, als die meisten Spieler erwarten.

Die Auswahl an den besten kostenlosen Crossplay-Spielen war noch nie so groß – die Grenzen zwischen den Plattformen fallen, und deine Freunde warten schon in der Lobby auf dich.

Häufig gestellte Fragen