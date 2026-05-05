Die 22 besten Koop-Spiele für Xbox: Der vollständige Leitfaden für 2026

Die besten Koop-Spiele auf Xbox Verwandle gemütliche Spieleabende in stundenlangen chaotischen Spaß, knappe Siege und unerwartete Verrat. Egal, ob ihr gemeinsam auf der Couch spielt oder online mit Freunden auf der ganzen Welt, Xbox verfügt über eines der umfangreichsten Koop-Angebote auf dem Markt. Von Split-Screen-Kampfspielen bis hin zu komplexen Rollenspielen – es mangelt nicht an Titeln, die mit Unterstützung noch mehr Spaß machen.

Als lebenslanger Gamer und begeisterter Fan von Couch-Koop-Spielen habe ich unzählige Stunden damit verbracht, diese Titel zu erkunden, um euch den ultimativen Leitfaden zu präsentieren. Seid ihr bereit, ein Team zu bilden? Lasst uns die besten Koop-Spiele auf Xbox das ihr und eure Crew als Nächstes in Angriff nehmen könnt.

Top-Auswahl: Die besten Xbox-Koop-Spiele

Auf der Suche nach dem ultimativen Koop-Erlebnis auf Xbox? Ganz gleich, ob du davon träumst, mit Freunden über die Weltmeere zu segeln, dich auf bewegende, storybasierte Abenteuer zu begeben, in wilden, ungezähmten Welten zu überleben oder gemeinsam ganze Reiche zu erschaffen – diese Top-Titel bieten unvergessliches Multiplayer-Gameplay und sind oft spielbar auf Xbox Game Pass.

Sea of Thieves (2018) – Sticht in dieser gemeinsamen Welt in See Piratenabenteuer wo du und deine Freunde einen riesigen, weiten Ozean voller Schätze, geheimnisvoller Inseln und furchterregender Gegner erkunden könnt. Es braucht zwei (2021) – Dieses Spiel ist eine perfekte Mischung aus herzlicher Erzählkunst und kreativem Gameplay und erfordert echte Teamarbeit, während du gemeinsam mit einem Partner skurrile Level voller einzigartige Rätsel und Herausforderungen. Palworld (2024) – Tauche ein in eine lebendige, von Kreaturen bevölkerte offene Welt, in der Überleben trifft auf Kreativität. In Palworld arbeitet ihr gemeinsam mit euren Freunden daran, fantastische Kreaturen zu zähmen, Stützpunkte zu errichten, Werkzeuge herzustellen und Bedrohungen zu bekämpfen.

Und das ist erst der Anfang des Besten Koop-SpielXbox Spielauswahl. Von kreativen Sandbox-Abenteuern bis hin zu actiongeladenen Team-Herausforderungen ist für jeden Spieler etwas dabei. Lies weiter, um meine vollständige Liste an Koop-Spielen für dich und die ganze Crew zu entdecken.

Die 22 besten Xbox-Koop-Spiele: Gemeinsam spielen

Das BesteXbox Koop-Spiele machen das Spielen zu einem gemeinsamen, unvergesslichen Erlebnis. Von lockeren Koop-Spielen auf der Couch bis hin zu intensiven Online-Multiplayer-Spielen – es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden Koop-Spiele zu spielen. Das ist mit Abstand die unterhaltsamste Art zu spielen. Wenn du ein Xbox Wenn du ein Gamer bist, hast du Glück! Xbox und der Xbox Game Pass bietet einige der besten Koop-Erlebnisse, die es gibt.

1. Sea of Thieves [Beste laufende Koop-Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Ego-Perspektive, Action-Adventure, offene Welt, Sandbox, Koop-Multiplayer Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS5 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rare, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden Genossenschaftstyp Koop-Modus mit variabler Mannschaftsgröße (Schiffsbesatzungen mit 4 Spielern, online) Besondere Merkmale Piratenabenteuer in einer gemeinsamen Spielwelt, Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, vollständig kooperatives Segeln, dynamische Weltquests

Sea of Thieves ist das beste Koop-Spiel auf Xboxund lässt das goldene Zeitalter der Seefahrt wieder aufleben. Ganz gleich, ob du mit einer kompletten Besatzung ein riesiges Galeon steuerst oder mit nur einem Freund eine wendige Schaluppe segelst – jede Spielsitzung ist ein Riesenspaß.

Das Spiel entfaltet sein volles Potenzial als kooperatives Erlebnis, bei dem jeder von euch an Bord des Schiffes eine entscheidende Rolle übernimmt. Eine Person kümmert sich um die Navigation, eine andere um die Segel, während eine dritte nach rivalisierenden Besatzungen Ausschau hält. Die nahtlose Verzahnung dieser Rollen sorgt dafür, dass Sea of Thieves eines der besten Abenteuerspiele, die man spielen kann Xbox.

Durch die jüngsten Updates wurde das Spiel erheblich erweitert und um storybasierte Zahlenmärchen, Unterwassererkundungen und regelmäßige saisonale Events, die für Abwechslung sorgen. Dank der persistenten Welt triffst du auf andere Crews, was entweder zu erbitterten Kämpfen oder zu unerwarteten Bündnissen führen kann.

Sea of Thieves steht ganz oben auf unserer Liste der besten Koop-Spiele auf Xbox aus gutem Grund. Es ist chaotisch, kreativ und auf Teamwork ausgelegt. Wenn du ein Spiel suchst, bei dem sich jede Spielsitzung anders anfühlt und jeder Crewmitglied zählt, dann ist das genau das Richtige für dich.

Mein Fazit:Sea of Thieves bietet eines der unvergesslichsten Team-Erlebnisse auf Xbox, bei dem jede Spielsitzung mit deiner Crew zu einer abenteuerlichen Geschichte werden kann.

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2. Es braucht zwei [Beste innovative Koop-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Art des Spiels Action-Adventure, Plattformspiel, Rätselspiel, nur im Koop-Modus Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden Genossenschaftstyp Koop-Modus für zwei Spieler (lokal oder online), obligatorisch Besondere Merkmale Obligatorischer Koop-Modus, genreübergreifendes Gameplay, nur im Split-Screen-Modus, Friend Pass

Es braucht zwei Das Spiel revolutioniert das Koop-Erlebnis, indem es Teamwork sowohl für die Handlung als auch für das Gameplay unverzichtbar macht. In diesem fantasievollen Abenteuer begleitest du Cody und May, ein Paar, das in Puppen verwandelt wurde und nun zusammenarbeiten muss, um wieder ihre menschliche Gestalt anzunehmen. Jedes Rätsel, jede Herausforderung und jeder Moment ist speziell für zwei Spieler konzipiert, sodass es unmöglich ist, das Spiel alleine zu spielen.

Dieses fantastische Spiel mit geteiltem Bildschirm führt ständig neue Spielmechaniken und Spielstile ein, sodass das Spielerlebnis stets abwechslungsreich bleibt. Von zeitgesteuerten Plattform-Herausforderungen bis hin zu kreativen Rätselsequenzen, Es braucht zwei bietet ein unvergessliches Spielerlebnis, das eure gemeinsame Spielfreude noch verstärkt. Es gibt Bonuspunkte, wenn ihr gemeinsam mit eurem Partner spielt.

Die Geschichte behandelt Themen für Erwachsene, bewahrt dabei jedoch eine verspielte Atmosphäre, die sie für Spieler jeden Alters zugänglich macht.

Mein Fazit: Es braucht zweiist das perfekte Koop-Konzept, bei dem zwei Spieler in jedem Moment unverzichtbar sind, was dieses Spiel zu einem wilden Abenteuer macht, das perfekt für dich und einen Partner ist.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Open-World-Survival, Kreaturen sammeln, Handwerk, Shooter Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Genossenschaftstyp Kooperativer Mehrspielermodus für große Gruppen plattformübergreifend Besondere Merkmale Kreaturensammlung trifft auf Überlebens-Crafting, Erkundung einer offenen Welt und Automatisierung mit „Pals“

Palworld verbindet das Sammeln von Monstern in einer offenen Welt mit Überlebens- und Handwerkselementen zu einem einzigartigen Koop-Erlebnis. Als eines der besten Indie-Spiele Wie in den letzten Jahren bietet es euch die Möglichkeit, Stützpunkte zu errichten, Pokémon-ähnliche Kreaturen namens „Pals“ zu fangen und gemeinsam eine riesige Welt zu erkunden. Die Mischung aus bekannten Spielmechaniken und frischen Ideen sorgt für ein fesselndes Multiplayer-Erlebnis.

Das gemeinsame Spielen mit Freunden macht noch mehr Spaß, wenn ihr euch beim Aufbau der Basis, der Verwaltung der Begleiter und dem Sammeln von Ressourcen abstimmt. Die Möglichkeit, Begleiter und Ressourcen zu teilen, macht das kooperative Spiel nicht nur unterhaltsam, sondern ist auch äußerst vorteilhaft für den Spielfortschritt. Die Überlebenselemente des Spiels sorgen für zusätzliche Tiefe und erfordern von den Spielern, dass sie Hunger, Temperatur und andere lebenswichtige Werte im Auge behalten, während sie die Welt erkunden.

Das umfassende Bausystem ermöglicht es dir und deinen Freunden, gemeinsam aufwendige Stützpunkte zu errichten, während das Kampfsystem taktische Zusammenarbeit fördert, wenn ihr euch mächtigen wilden Pals oder rivalisierenden Spielern stellen müsst.

Mein Fazit: Palworld verbindet das Sammeln von Kreaturen mit Überleben auf eine Weise, die das Zusammenspiel mit Freunden sowohl unterhaltsam als auch sinnvoll macht. Wenn du Lust auf ausgiebige Bau- und Erkundungstouren hast, ist das genau das Richtige für dich.

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4. Deep Rock Galactic [Bester 4-Spieler-Shooter im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Ego-Shooter (FPS), Roguelike Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 4 Spieler Besondere Merkmale Kooperativer Bergbau mit Zwergen, klassenbasiertes Gameplay, vollständig zerstörbare Umgebungen, zufällig generierte Missionen, teamabhängige Spielmechaniken

Deep Rock Galactic beweist, dass innovatives Koop-Design ein Spiel von gut zu außergewöhnlich machen kann. Während Weltraumzwerge auf gefährlichen fremden Planeten Bergbau betreiben, arbeitet deine Crew zusammen, um immer anspruchsvollere Missionen zu überstehen. Wenn du ein Fan von Ego-Shootern bist, könnte dich auch Folgendes interessieren: top SchlachtfeldSpiele, aberDeep Rock Galactic bietet eine einzigartige kooperative Variante des Genres.

Jede Klasse bringt wichtige Fähigkeiten ins Team ein, von der Leuchtpistole des Scouts, die dunkle Höhlen erhellt, bis hin zu den Verteidigungstürmen des Ingenieurs. Die prozedural generierten Höhlen sorgen dafür, dass sich jede Mission frisch anfühlt, während die für das Überleben erforderliche enge Zusammenarbeit für spannende Momente der Teamarbeit sorgt.

Das Fortschrittssystem des Spiels belohnt langfristiges Spielen mit neuen Waffen, kosmetischen Gegenständen und Missionsarten, während die vier unterschiedlichen Klassen dafür sorgen, dass jeder Spieler eine wichtige Rolle für den Erfolg des Teams spielt.

Mein Fazit: Deep Rock Galactic macht jede Mission zu einem Team-Feuergefecht, bei dem jede Rolle zählt. Wenn du gerne mit Freunden im Koop-Modus Shooter spielst, gibt es kaum etwas Besseres.

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5. Portal 2 [Bestes Koop-Rätselspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Rätsel-Plattformspiel aus der Ich-Perspektive Plattformen Xbox 360, PC, PS3, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2011 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden Genossenschaftstyp Separate Koop-Kampagne für zwei Spieler (online oder über LAN) Besondere Merkmale Knifflige Rätselmechaniken, eine sanfte Lernkurve, eine überraschend emotionale Geschichte

Portal 2 Die Koop-Kampagne gilt nach wie vor als Maßstab für Rätselspiele. Zwei Spieler steuern die Roboter Atlas und P-Body durch eine Reihe von Testkammern, die perfekte Koordination und kreatives Denken erfordern. Die spezielle Koop-Kampagne bietet einzigartige Rätsel, die nur durch das gemeinsame Zusammenspiel zweier Spieler gelöst werden können.

Der Humor und Charme des Spiels machen selbst die schwierigsten Rätsel zu einem Vergnügen, während die schrittweise Einführung neuer Spielmechaniken dafür sorgt, dass die Spieler nie überfordert werden. Die Präzision, die für manche Lösungen erforderlich ist, sorgt für unvergessliche Momente des Triumphs, wenn es den Spielern endlich gelingt, ihr Timing perfekt abzustimmen. Portal 2 ist eine echte Legende der Gaming-Welt und sollte man sich nicht entgehen lassen.

Mein Fazit: Portal 2Die Koop-Kampagne des Spiels ist nach wie vor ein Maßstab für cleveres Zwei-Spieler-Design. Sie macht Spaß, ist durchdacht und von Grund auf auf Zusammenarbeit ausgelegt.

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6. Geteilte Fiktion [Das beste, kniffligste Koop-Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Rätsel-Plattformspiel, storybasiertes Koop-Abenteuer Plattformen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Vortex Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–20 Stunden Genossenschaftstyp Kooperatives Rätsellösen, storybasierter Mehrspielermodus Besondere Merkmale Mechaniken aus Paralleluniversen, storybasierte Rätsel, Split-Screen- und Online-Koop-Modi, Entscheidungen, die den Lauf der Zeit beeinflussen, dynamische Handlungsstränge

Geteilte Fiktion erhebt Puzzle-Plattformspiele mit kniffligen Koop-Mechaniken auf ein neues Niveau. Gemeinsam mit einem Partner manipuliert ihr Zeit, Raum und Wahrnehmung, um komplexe Rätsel in einer surrealen, mehrdimensionalen Welt zu lösen.

Dank der einzigartigen Split-Screen-Mechanik des Spiels wirken sich die Aktionen jedes Spielers auf den anderen aus, wodurch ein echtes kooperatives Spielerlebnis entsteht. Die Geschichte entfaltet sich sowohl durch das Gameplay als auch durch Dialoge, was dem Spiel eine emotionale Tiefe verleiht, die die Herausforderung noch verstärkt.

Das Spiel ist sehr intensiv und erfordert eine perfekte Abstimmung zwischen den Spielern. So kann beispielsweise ein Spieler die Schwerkraft steuern, während der andere die Zeit manipuliert, um versteckte Wege freizulegen.

Auch wenn es etwas knifflig sein kann, den Dreh bei der Spielmechanik herauszubekommen, sobald man den Dreh erst einmal raus hat, Das Erlebnis macht süchtig und ist befriedigend. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels passt sich gut an, sodass es für Spieler unterschiedlicher Spielstärken zugänglich ist, auch wenn die Lernkurve anfangs etwas steil sein kann.

Der minimalistische Kunststil besticht durch lebendige Farben, die verschiedene Dimensionen hervorheben. Der atmosphärische Soundtrack unterstreicht die surreale Stimmung, während die dynamischen visuellen Effekte während der Rätsel ein wahrer Augenschmaus sind. Geteilte Fiktion zeichnet sich durch sein abstraktes Design und sein cleveres Gameplay aus und sorgt so für ein unvergessliches Koop-Erlebnis.

Mein Fazit: Geteilte Fiktion ist ein wahrhaft einzigartiges Koop-Erlebnis, das komplexe Rätsel mit emotionaler Erzählkunst verbindet. Perfekt für alle, die eine Herausforderung suchen, die Teamwork erfordert und jeden Sieg zu schätzen weiß. Wenn du Spiele magst, die dir den Kopf zerbrechen, ist dieses hier ein absolutes Muss.

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7. Diablo IV [Bestes Action-RPG im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 4 Spieler Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, düstere Gothic-Ästhetik, umfassende Klassenanpassung, saisonale Inhalte

Diablo IV bringt die legendäre Action-RPG-Reihe mit atemberaubender Grafik und nahtlosem Koop-Modus in die Moderne. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, um sich durch die dunkelsten Dungeons von Sanktuario zu kämpfen, und dabei verschiedene Charakterklassen kombinieren, um verheerende Wirkung zu erzielen. Die saisonalen Inhalte aus diesem ein fantastisches Hack-and-Slash-Spiel sorgt dafür, dass es für dich und deine Freunde immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Die fünf unterschiedlichen Charakterklassen bieten abwechslungsreiche Spielstile, die sich im Koop-Modus perfekt ergänzen. Ganz gleich, ob du als Druide Unterstützung leistest oder als Zauberer massiven Schaden verursachst – jede Rolle ist für den Erfolg des Teams von entscheidender Bedeutung. Dank der gemeinsamen Spielwelt triffst du auf deinen Abenteuern regelmäßig auf andere Spieler, was Möglichkeiten für spontane Zusammenarbeit eröffnet.

Mein Fazit: Diablo IV ist ein abwechslungsreicher, auf Beute ausgerichteter Spielplatz, den du gemeinsam mit deinen Freunden erkunden kannst. Dieses Spiel ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du dir Tiefe und Action im Koop-Modus wünschst.

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8. Gears 5 [Bester Third-Person-Shooter im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Third-Person-Shooter (TPS) Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber The Coalition, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–15 Stunden Genossenschaftstyp Kampagne (bis zu 3 Spieler) + Horde-/Flucht-Modi (online) Besondere Merkmale Koop-Kampagne für 3 Spieler, weitläufige Umgebungen, Jack, der Unterstützungsbot, Escape-Modus, Horde 2.0

Gears 5 erweitert das für die Serie typische Cover-basierte Schießen um weitläufige Levels und vielseitige Kampfoptionen. Die Kampagne unterstützt den Koop-Modus für drei Spieler, wobei zwei Spieler die Hauptcharaktere übernehmen, während ein dritter den Roboter-Begleiter JACK steuert. Dieser einzigartige Ansatz für den Koop-Modus verleiht dem Spiel zusätzliche strategische Tiefe. ein intensives TPS-Spiel.

Der Horde-Modus des Spiels ist im Koop-Modus ein Riesenspaß und fordert dich und bis zu fünf weitere Spieler heraus, Wellen von immer stärker werdenden Gegnern zu überstehen. Jede Charakterklasse bringt einzigartige Fähigkeiten und Spezialangriffe ins Team ein, was strategisches Denken und gute Zusammenarbeit fördert.

Mein Fazit: Gears 5 vereint aufwendige Filmsequenzen mit Koop-Nervenkitzel; perfekt, wenn du und dein Team bereit für echte Action seid.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Kochsimulation Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–15 Stunden Genossenschaftstyp Lokal oder online mit bis zu 4 Spielern; Kombination aus lokal und online wird unterstützt Besondere Merkmale Online- und lokaler Koop-Modus, plattformübergreifender Mehrspielermodus, Hilfsmodus, Barrierefreiheitsoptionen.

Overcooked! So viel du willstvereint beidesÜberkocht! Spiele mit sämtlichen DLCs in einem herrlich überarbeiteten Paket. Arbeitet gemeinsam in immer chaotischer werdenden Küchen, bereitet Mahlzeiten zu und bewältigt dabei Hindernisse wie bewegliche Plattformen, magische Portale und Küchenbrände. Das Geniale an diesem Spiel ist, dass es Kommunikation und Koordination sowohl unverzichtbar als auch urkomisch macht.

Jedes Level bietet neue Rezepte und Herausforderungen, die von den Spielern die Entwicklung effizienter Abläufe und eine klare Kommunikation erfordern. Die überarbeitete Grafik und die neuen Barrierefreiheitsoptionen machen dies zur definitiven Version eines ohnehin schon außergewöhnlichen Koop-Erlebnisses.

Mein Fazit: Overcooked! So viel du willst verwandelt das Chaos in der Küche in einen gelungenen Spieleabend. Es ist ideal für Freunde oder Familien, die Spaß und Teamwork suchen.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Ego-Shooter (FPS) Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber 343 Industries, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ~66 Stunden Genossenschaftstyp Lokaler Split-Screen-Modus + Online-Koop-Modus für mehrere Spieler Besondere Merkmale Alle Hauptkampagnen von Halo, plattformübergreifender Multiplayer-Modus, Browser für benutzerdefinierte Spiele.

Die Master Chief Collection enthält sechs Klassiker Hallo Kampagnen mit modernisierter Grafik und verbesserten Koop-Funktionen. Stellt euch gemeinsam legendären Missionen – entweder lokal im Split-Screen-Modus oder online –, wobei in den meisten Kampagnen bis zu vier Spieler unterstützt werden. Die Möglichkeit, Schädel und Modifikatoren aus verschiedenen Spielen zu kombinieren, sorgt für einen unglaublichen Wiederspielwert.

Abgesehen von den Kampagnen bietet die Sammlung einen der besten Mehrspielermodi Xbox Spiele, darunter kooperative Firefight-Modi. Das gemeinsame Fortschrittssystem sorgt dafür, dass die in jedem Spielmodus verbrachte Zeit dazu beiträgt, neue Anpassungsoptionen freizuschalten.

Mein Fazit: Hallo MCCbietet jahrzehntelange Koop-Erfahrung in einem Paket. Wenn du auf FPS-Kampagnen stehst und Freunde an deiner Seite haben möchtest, ist das ein echtes Schnäppchen.

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11. Ein Ausweg [Beste narrative Koop-Erfahrung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Xbox One, PC, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Genossenschaftstyp Nur für zwei Spieler lokal oder online Besondere Merkmale Ein storybasiertes Spiel für zwei Spieler mit einzigartigen Charakterperspektiven, synchronisierten Aktionen und Rätseln.

Ein Ausweg ist speziell für zwei Spieler konzipiert und erzählt die Geschichte zweier Gefangener, die ihre Flucht planen und durchführen. Das Spiel teilt den Bildschirm ständig zwischen deiner Perspektive und der des anderen Spielers auf, wodurch einzigartige kooperative Szenarien, in denen Timing und Kommunikation entscheidend sind.

Die Vielfalt der Spielsequenzen sorgt für Abwechslung – von Stealth-Abschnitten über Fahrsequenzen bis hin zu spannenden Action-Momenten. Das Spiel kann ausschließlich im Koop-Modus gespielt werden, entweder online oder lokal, und ist somit die perfekte Wahl für dich und einen Freund.

Mein Fazit:Ein Ausweg ist für zwei Spieler konzipiert; es bietet eine spannende Geschichte, die am besten zur Geltung kommt, wenn man sich gemeinsam mit einem Partner ins Spiel stürzt und sich auf das Abenteuer einlässt.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen Xbox One, PC, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 40–60 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 4 Spieler, nahtloser Mehrspielermodus Besondere Merkmale Open-World-Jagdspiel, umfangreiche Monsterauswahl, dynamisches Wetter und Ökosysteme.

Monster Hunter: World macht die Serie zugänglicher denn je, ohne dabei ihre komplexen Kampf- und Fortschrittssysteme zu vernachlässigen. Schließt euch zusammen, um riesige Kreaturen zu jagen, und nutzt dabei 14 verschiedene Waffentypen sowie unzählige Rüstungskombinationen. Dank der nahtlosen Multiplayer-Integration könnt ihr ganz einfach an den Jagden eurer Freunde teilnehmen oder während eurer eigenen Jagd um Hilfe bitten.

Die umfangreichen Endgame-Inhalte und regelmäßigen Event-Quests sorgen dafür, dass es immer eine neue Herausforderung zu meistern gibt. Die Iceborne Die Erweiterung bietet noch mehr Monster, Waffen und Gebiete, die es zu erkunden gilt.

Mein Fazit: Monster Hunter: World zeichnet sich als Koop-Erlebnis aus, bei dem Teamwork entscheidend ist, um riesige Kreaturen zu jagen und das umfangreiche Handwerkssystem zu entdecken.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Bauernhof-Simulation, Lebenssimulation Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe, Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Genossenschaftstyp 2–4 Spieler im lokalen oder Online-Koop-Modus Besondere Merkmale Landwirtschafts- und Lebenssimulation im Pixel-Art-Stil, Multiplayer-Koop-Modus, umfangreiche Handwerks- und Landwirtschaftssysteme.

Stardew Valley’s Das Multiplayer-Update hat die friedliche Farm-Simulation in ein lohnendes Koop-Erlebnis verwandelt. Ähnlich wie bei anderen Spiele wie Stardew ValleyDu und deine Freunde teilen euch einen Bauernhof und teilen euch Aufgaben wie Ackerbau, Bergbau, Angeln und den Umgang mit den Dorfbewohnern auf. Die Möglichkeit, andere Spieler zu heiraten, erweitert das ohnehin schon vielfältige soziale System um eine weitere Ebene des Beziehungsaufbaus.

Jeder Spieler kann seinen eigenen Interessen nachgehen und gleichzeitig zum Gesamterfolg der Farm beitragen. Gemeinsame Erfolge und Ereignisse sorgen für ein lohnendes Koop-Erlebnis, während die einzelnen Hütten den Spielern ihren eigenen Raum bieten, den sie individuell gestalten können. Stardew Valley ist wahrhaft zeitlos und sollte man sich nicht entgehen lassen.

Mein Fazit: Stardew Valley verwandelt die Landwirtschaft in ein lohnendes Koop-Abenteuer, bei dem jeder Spieler eine Rolle dabei spielt, eine blühende Bauerngemeinschaft aufzubauen.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Sandkasten-Überleben Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit Unendlich – im Kreativ- oder Überlebensmodus sind leicht Hunderte von Stunden Spielspaß möglich Genossenschaftstyp Lokaler und Online-Koop-Modus (bis zu 4 Spieler) Besondere Merkmale Open-World-Sandbox-Gameplay, unbegrenzte Bau- und Handwerksmöglichkeiten, Multiplayer-Server, Überlebens- und Kreativmodus.

Minecrafts Die unendlichen Möglichkeiten machen es zu einem außergewöhnlichen Koop-Erlebnis. Ob man nun gewaltige Bauwerke errichtet, riesige Höhlensysteme erkundet oder gemeinsam gefährliche Nächte übersteht, Bergbau, Handwerk macht noch mehr Spaß, wenn man es mit Freunden spielt, und festigt damit seinen Platz als eines der die interessantesten Sandbox-Spieleda draußen.

Im Kreativmodus des Spiels könnt ihr gemeinsam an ehrgeizigen Bauprojekten arbeiten, ohne Einschränkungen, während der Überlebensmodus Möglichkeiten für Teamwork bietet, wenn ihr und eure Freunde Ressourcen sammelt und euch gegen Monster verteidigt. Regelmäßige Updates sorgen für neue Inhalte und Funktionen, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk glänzt als ultimative kreative Sandbox und bietet dir endlosen Spaß mit Freunden, während ihr gemeinsam die Welt erkundet, baut und überlebt.

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15. Remnant II [Das beste Souls-ähnliche Koop-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Third-Person-Shooter (TPS), Action-RPG Plattformen Xbox X|S, PC, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–25 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 3 Spieler Besondere Merkmale Prozedural generierte Welten, anspruchsvolle Third-Person-Shooter-Kämpfe, kooperativer Mehrspielermodus.

Remnant II baut auf den Grundlagen seines Vorgängers auf mit verbesserte Grafik, erweiterte Spielmechaniken und umfangreichere Koop-Funktionen. Du und bis zu drei weitere Spieler könnt durch prozedural generierte Welten reisen, wobei Schießereien mit „Souls“-ähnlichen Kampfmechaniken kombiniert werden. Die dynamische Skalierung des Spiels sorgt dafür, dass die Herausforderungen unabhängig von der Gruppengröße ausgewogen bleiben.

Das Archetyp-System ermöglicht es den Spielern, Kombiniere verschiedene Fähigkeiten und Spielstile, wodurch einzigartige Kombinationen entstehen, die sich im Kampf gegenseitig ergänzen. Dank zufälliger Elemente und zahlreicher möglicher Weltereignisse fühlt sich jeder Durchgang frisch an.

Mein Fazit: Überbleibsel IIDie dynamische Spielwelt und das kooperative Ballerkonzept machen das Spiel zur ersten Wahl für Fans anspruchsvoller Souls-ähnlicher Spiele, die sich im Kampf zusammenschließen möchten.

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16. Tiny Tinas Wunderwelten [Bester Fantasy-Looter-Shooter im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Ego-Shooter (FPS), Action-RPG Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gearbox Software, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–35 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 4 Spieler Besondere Merkmale Chaotische Kämpfe mit Magie und Schusswaffen, Anpassung der Charakterklassen, umfangreiche Fertigkeitsbäume

Tiny Tinas Wunderwelten bringt das Borderlands Formel in eine Fantasy-Welt mit spektakulären Ergebnissen. Begebt euch gemeinsam auf ein Abenteuer durch eine eine von Brettspielen inspirierte Welt, eine Kombination aus Schusswaffen, Zaubersprüchen und Nahkampfwaffen. Der Humor und die Kreativität des Spiels kommen am besten zur Geltung, wenn man es gemeinsam mit Freunden spielt.

Das Klassensystem ermöglicht vielfältige Charakterkonfigurationen, während die Multiklassen-Funktion es den Spielern erlaubt, verschiedene Fertigkeitsbäume zu kombinieren, um einzigartige Spielstile zu entwickeln. Der Endgame-Modus „Chaos Chamber“ bietet engagierten Teams endlosen Wiederspielwert.

Mein Fazit: Tiny Tinas Wunderwelten ist ein chaotischer, unterhaltsamer Loot-Shooter, der sich perfekt für Freunde eignet, die ein Fantasy-Abenteuer mit hohem Wiederspielwert suchen.

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17. Borderlands 3 [Bester Looter-Shooter im Koop-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Ego-Shooter (FPS), Looter-Shooter Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gearbox Software, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Genossenschaftstyp Online- oder lokaler Koop-Modus für 4 Spieler Besondere Merkmale Vielfältige Charakterklassen mit einzigartigen Fertigkeitsbäumen, prozedural generierte Waffen, chaotischer Koop-Multiplayer.

Borderlands 3 bringt den typischen Stil und Humor der Serie mit verbesserten Koop-Funktionen auf neue Planeten. Bis zu vier Spieler können gemeinsam Abenteuer bestehen, wobei sowohl Couch-Koop als auch Online-Spiel möglich sind. Das instanzbasierte Beutesystem des Spiels sorgt dafür, dass jeder seine eigenen Beutegegenstände erhält, wodurch der Wettbewerb zwischen den Spielern verringert wird.

Die einzigartigen Fähigkeiten jedes Vault-Jägers eröffnen Möglichkeiten für starke Synergien im Kampf. Die Mayhem-Modi im Endgame und regelmäßige Events bieten engagierten Gruppen langfristige Herausforderungen.

Mein Fazit: Borderlands 3 zeichnet sich als einer der besten Koop-Looter-Shooter mit endlosen Beute-Möglichkeiten, chaotischen Kämpfen und unterhaltsamen Teamwork-Mechaniken aus.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber TT Games, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–35 Stunden Genossenschaftstyp Lokaler und Online-Koop-Modus (bis zu 2 Spieler) Besondere Merkmale Alle neun Filme der Skywalker-Saga in einem Spiel, Erkundung eines Planeten in einer offenen Welt, humorvolle Erzählweise im LEGO-Stil.

LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga bietet das bislang ambitionierteste LEGO-Spiel mit einem Koop-Modus, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann, und zwar in allen neun Haupt- Star Wars Filme. Das ausgefeilte Kampfsystem und die erweiterten Erkundungsmöglichkeiten machen dieses Spiel fesselnder als seine Vorgänger LEGO Titel, ohne dabei den typischen Charme und Humor der Serie zu verlieren.

Die riesige Auswahl an Charakteren und die vielfältigen Spielstile sorgen dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Dank der Unterstützung für lokalen Koop-Modus eignet sich das Spiel perfekt für gemeinsame Spielrunden mit der Familie.

Mein Fazit: LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga hebt familienfreundliches Koop-Gaming auf ein neues Niveau und verbindet Star-Wars-Abenteuer mit unterhaltsamen Rätseln und Humor.

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19. Cuphead [Bester anspruchsvoller Koop-Plattformer]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Art des Spiels Run-and-Gun, Plattformspiel, Side-Scroller Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, macOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio MDHR Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–15 Stunden Genossenschaftstyp Koop-Modus für 2 Spieler (lokal oder online) Besondere Merkmale Handgezeichneter Cartoon-Stil der 1930er Jahre, anspruchsvolles Run-and-Gun-Gameplay, einzigartige Animationstechniken.

Cuphead ist ein visuell atemberaubendes, handgezeichnetes Meisterwerk, das ein knallhartes Plattform- und Boss-Rush-Erlebnis bietet. Im Koop-Modus können du und ein Freund Cuphead und Mugman steuern, während ihr euch an kreativ gestalteten, herausfordernden Bossen versucht, die von Animationsfilmen der 1930er Jahre inspiriert sind.

Präzision, Timing und Kommunikation sind entscheidend für den Erfolg, was den Koop-Modus zu einer lohnenden Herausforderung für Geschicklichkeit und Teamwork macht. Die DLC-Erweiterung, Der köstliche letzte Gang, bietet noch mehr Kämpfe, Charaktere und Inhalte und festigt damit Cuphead ein absolutes Muss für Spieler, die sich nach einer kniffligen, aber fairen Herausforderung sehnen.

Mein Fazit: CupheadDas anspruchsvolle Koop-Plattformspiel eignet sich perfekt für Freunde, die ihr Können und ihre Kommunikation in kniffligen Bosskämpfen auf die Probe stellen wollen.

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Beat ’em up, Side-Scroller Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Bis dahin Durchschnittliche Spielzeit ca. 5–10 Stunden Genossenschaftstyp Lokaler Koop-Modus für 4 Spieler, Online-Koop-Modus für 2 Spieler Besondere Merkmale Beat-’em-up-Gameplay im Retro-Stil, handgezeichnete Grafiken und Animationen

Streets of Rage 4 modernisiert das klassische „Beat ’em up“-Konzept mit wunderschönen handgezeichneten Grafiken und ausgefeilte Kampfmechaniken. Bis zu vier Spieler vor Ort (zwei online) können sich gemeinsam durch die Straßen kämpfen und ihre Moves zu vernichtenden Teamangriffen kombinieren. Der einzigartige Grafikstil und der Soundtrack sorgen für eine unglaubliche Atmosphäre.

The eine Vielzahl an spielbaren Charakteren und verschiedene Schwierigkeitsgrade Das Spiel bleibt auch bei wiederholtem Durchspielen spannend. Der Überlebensmodus bietet erfahrenen Spielern eine zusätzliche Herausforderung.

Mein Fazit: Streets of Rage 4 modernisiert das Beat-’em-up-Genre mit atemberaubender Grafik und rasanten Koop-Kämpfen, die sowohl für Nostalgiker als auch für Neulinge perfekt geeignet sind.

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21. Back 4 Blood [Das beste Koop-Spiel zum Zombie-Jagen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Ego-Shooter (FPS), Survival-Horror Plattformen Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Turtle Rock Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–15 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für 4 Spieler Besondere Merkmale Zombie-Shooter für 4 Spieler im Koop-Modus, kartengestütztes Perk-System, dynamische KI „Game Director“, die das Erscheinen der Gegner anpasst

Dieser Titel gehört zu den besten Horror-Spiele unserer Zeit, modernisiert die Left 4 DeadFormel mit verbesserte Grafik und ausgefeiltere Spielmechaniken. Du und deine Freunde kämpft euch durch von Zombies verseuchte Level, wobei das Kartensystem für strategische Tiefe und hohen Wiederspielwert sorgt. Jeder Charakter bringt einzigartige Fähigkeiten in das Team ein, was zu abwechslungsreichen Gruppenzusammensetzungen anregt.

Die KI des Spielleiters sorgt dafür, dass kein Durchgang dem anderen gleicht, während die Der PvP-Modus bietet eine kompetitive Alternative, wenn Spieler gegen menschliche Gegner antreten möchten. Durch regelmäßige Updates werden weiterhin neue Inhalte und Funktionen hinzugefügt.

Mein Fazit: Back 4 Blood definiert das Zombie-Survival-Koop-Spiel mit seinem Kartensystem und seiner dynamischen KI neu und sorgt dafür, dass sich jede Spielsitzung frisch und spannend anfühlt.

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Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Art des Spiels Action-RPG, Souls-like, Roguelike, optionaler Koop-Modus Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden Genossenschaftstyp Online-Koop für bis zu 3 Spieler, nahtlose Integration Besondere Merkmale Dynamischer Tag-Nacht-Zyklus, nahtloser Koop-Modus für drei Spieler, reaktive Weltereignisse, anpassbare Asche

Elden Ring: Nightreign versetzt dich in das zerrissene Reich von Noctis, eine weitläufige Karte, die sich zwischen neonfarbenen Ruinen und mondbeschienenen Ödlanden erstreckt. Die Kämpfe bieten das präzise, kraftvolle Spielgefühl, das Fans erwarten: wohlüberlegte Schläge, brutale Konter und Bosse, die übermütiges Spiel bestrafen. Mit der neuen Umbra-Anzeige kannst du Waffenkünste mit Schattenmagie verbinden und so auf neue Weise die Haltung deiner Gegner brechen oder aus brenzligen Situationen entkommen.

Co-op onXbox Es fühlt sich ganz natürlich an – bis zu drei „Tarnished“ können sich ohne umständliche Beschwörungsrituale zusammenschließen. Der gemeinsame Spielfortschritt wird für alle gespeichert, und die Weltereignisse passen sich spontan an, sodass die Kämpfe spannend bleiben und nicht zu einem Spaziergang verkommen. Das Erkunden belohnt Geduld: Geheime Katakomben öffnen sich nur bei bestimmten Mondphasen, und umherstreifende Kriegertruppen reagieren, wenn man ihre Patrouillenlager zuerst in Brand setzt.

Auch die Anpassung der Ausrüstung geht noch einen Schritt weiter. Asche lässt sich nun sowohl in Rüstungen als auch in Waffen einsetzen, sodass du Verteidigung und Beweglichkeit individuell anpassen kannst, ohne ein komplettes Set zusammenstellen zu müssen. Wenn du ein Souls-ähnliches Spiel suchst, das deine Zeit respektiert und dir trotzdem ordentlich zusetzt, Nightreignliefert.

Mein Fazit:Elden Ring: Nightreign ist ein schnelles und dennoch intensives Koop-Erlebnis, das es dir und deinen Freunden ermöglicht, ohne den üblichen Aufwand in seine wunderschön düstere Welt einzutauchen.

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Zukünftige Koop-Titel, die du nicht verpassen solltest

Die Welt des Koop-Gamings wird immer spannender – mehrere kommende Titel versprechen, die Grenzen dessen, was wir gemeinsam erleben können, weiter zu verschieben. Von epischer Action bis hin zu kniffligen Rätseln: Diese Titel werden das Koop-Gameplay mit Sicherheit neu definieren:

Gears of War: E-Day (2026) – DieZahnräder Die Franchise kehrt zurück mit Wahltag, das die brutale, taktische Action zurückbringen soll, die wir alle so lieben. Dieses Prequel verspricht, tief in die Ursprünge des Locust-Kriegs einzutauchen – mit atemberaubenden Koop-Kampagnen und intensiven Kämpfen ums Überleben.

– DieZahnräder Die Franchise kehrt zurück mit Wahltag, das die brutale, taktische Action zurückbringen soll, die wir alle so lieben. Dieses Prequel verspricht, tief in die Ursprünge des Locust-Kriegs einzutauchen – mit atemberaubenden Koop-Kampagnen und intensiven Kämpfen ums Überleben. Der Hügel: Omen von Cthulhu (2026) – Für Fans von Horror und düsterer Mythologie, Der Hügel verspricht eine furchterregende Reise durch den Cthulhu-Mythos. Schließt euch zusammen, um Geheimnisse aufzudecken, rätselhafte Rätsel zu lösen und die Schrecken zu überleben, die in den Schatten einer uralten, verfluchten Welt lauern.

– Für Fans von Horror und düsterer Mythologie, Der Hügel verspricht eine furchterregende Reise durch den Cthulhu-Mythos. Schließt euch zusammen, um Geheimnisse aufzudecken, rätselhafte Rätsel zu lösen und die Schrecken zu überleben, die in den Schatten einer uralten, verfluchten Welt lauern. Subnautica 2 (2026) – Das Genre der Unterwasser-Überlebensspiele erhält mit Unter Wasser 2. Erkunde noch tiefere Bereiche des Ozeans, entdecke neue Biome und überlebe gemeinsam mit deinen Freunden in einer Welt voller furchterregender Kreaturen und unbekannter Gefahren.

Diese kommenden Koop-Spiele werden mit Sicherheit für neue Spannung und unvergessliche Momente sorgen, und ich zähle schon die Tage bis zu ihrer Veröffentlichung. Macht euch bereit für epische Abenteuer mit euren Freunden!

Mein Fazit

Wenn es um Koop-Spiele geht, ist für jeden Spielertyp das Passende dabei. Egal, ob du einen anspruchsvollen Shooter, ein unterhaltsames Rätselspiel oder ein familienfreundliches Erlebnis suchst – diese Titel bieten dir alles, was du brauchst:

Für actiongeladene Shooter → Deep Rock Galactic . Ein packender Koop-Shooter für vier Spieler, bei dem Teamwork entscheidend ist, um Rohstoffe abzubauen, gegen außerirdische Kreaturen zu kämpfen und in den unwirtlichsten Umgebungen zu überleben.

→ . Ein packender Koop-Shooter für vier Spieler, bei dem Teamwork entscheidend ist, um Rohstoffe abzubauen, gegen außerirdische Kreaturen zu kämpfen und in den unwirtlichsten Umgebungen zu überleben. Für spannende Abenteuer und Rätsel → Es braucht zwei . Ein genreübergreifendes Koop-Abenteuer, bei dem zwei Spieler in einem wahrhaft einzigartigen Split-Screen-Erlebnis zusammenarbeiten müssen.

→ . Ein genreübergreifendes Koop-Abenteuer, bei dem zwei Spieler in einem wahrhaft einzigartigen Split-Screen-Erlebnis zusammenarbeiten müssen. Für alle, die gerne Monster jagen → Monster Hunter: World . Eine weitläufige Welt voller riesiger Kreaturen, in der du dich mit deinen Freunden zusammenschließt, um in epischen, strategischen Kämpfen Ungeheuer zu besiegen.

→ . Eine weitläufige Welt voller riesiger Kreaturen, in der du dich mit deinen Freunden zusammenschließt, um in epischen, strategischen Kämpfen Ungeheuer zu besiegen. Für kreative Köpfe → Bergbau, Handwerk. Ein Open-World-Sandbox-Spiel, das dazu einlädt, gemeinsam zu bauen, zu erkunden und zu überleben – die perfekte Wahl für alle, die grenzenlose kreative Freiheit lieben.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – diese Koop-Erlebnisse werden dich und deine Freunde garantiert stundenlang unterhalten.

Häufig gestellte Fragen