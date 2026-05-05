Die besten Hack-and-Slash-Spiele, die deinen Durst nach Action im Jahr 2025 stillen

Die besten Hack-and-Slash-Spiele stillen das Verlangen, sich gegenüber überwältigenden Horden gefährlicher Gegner unaufhaltsam zu fühlen. Diese Videospiele gibt es in verschiedenen Varianten und sie sprechen Spieler aufgrund ihrer actiongeladenes Gameplay, individuell anpassbare Spielstile, anspruchsvolle Bosskämpfe, atemberaubende Grafik, fesselnde Handlungssträngeund vieles mehr. Egal, ob du rasante Action suchst, um deine Reflexe auf die Probe zu stellen, oder eher taktische Spiele, um dein strategisches Denken zu schulen – Hack-and-Slash-Spiele bieten für jeden Geschmack das Richtige.

In diesem Artikel stelle ich Ihnen einige der die besten, genreübergreifenden Hack-and-Slash-Spiele die jeder Gamer, der etwas auf sich hält, ausprobieren sollte. Außerdem werde ich einige versteckte Schätze, die dir vielleicht entgangen sind. Zum Schluss möchte ich euch noch einige meiner persönlichen Lieblings-Hack-and-Slash-Spiele vorstellen, zu denen ich immer wieder zurückkehre, um neue und interessante Strategien oder Spielstile auszuprobieren.

Egal, wie viel Erfahrung du hast – dieser Artikel stellt dir einige spannende Hack-and-Slash-Spiele vor, die dein Interesse wecken werden. Lies also weiter und entdecke deinen nächsten epischen Schlachtfeld.

Top-Auswahl: Die besten Hack-and-Slash-Spiele

Egal, ob du gegen ganze Horden von Gegnern kämpfst, dich auf epische Abenteuer begibst oder deine Kampfkunst unter Beweis stellst – diese Spiele bieten puren Adrenalin-Spaß. Hier ist unsere Liste der besten Hack-and-Slash-Spiele, die deine Finger in Bewegung halten und dein Herz höher schlagen lassen!

Möchtest du mehr über diese großartigen Titel erfahren und unsere vollständige Liste der besten Hack-and-Slash-Spiele sehen? Scrolle einfach weiter, wir geben dir einen kurzen Überblick.

Was macht ein großartiges Hack-and-Slash-Spiel aus?

Wie der Name schon sagt, zeichnen sich Hack-and-Slash-Spiele dadurch aus, dass Das Gameplay dreht sich darum, in rasanten Kämpfen ganze Heerscharen von Gegnern zu besiegen.

Zu Beginn ist der Spielercharakter relativ schwach und verfügt nur über wenige Fähigkeiten und Waffen, um die Herausforderungen des Spiels zu meistern. Doch im Laufe des Spiels Der Spielercharakter wird immer mächtiger und muss sich immer schwierigeren Herausforderungen stellen die nur mit ausgefeilten Fähigkeiten zu meistern sind. Das bedeutet, dass der Spieler auch die Spielmechaniken besser beherrschen muss, um weiterzukommen.

Bei einigen Hack-and-Slash-Spielen kann der Spieler einen einen vollständig individuell gestaltbaren Charakter durch die Wahl einer Klasse und das Erstellen eines Fertigkeitenbaums, das Aussehen des Charakters anzupassen usw. Andere Spiele hingegen, wie zum BeispielDer Hexerund die Devil May Cry In dieser Reihe übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine bereits etablierte Figur, die für die übergreifende Handlung von entscheidender Bedeutung ist. Glücklicherweise bieten solche Spiele dennoch ein gewisses Maß an Individualisierungsmöglichkeiten hinsichtlich des Aussehens, der Handlungsentscheidungen und vor allem des Gameplays.

Ein hervorragendes Hack-and-Slash-Spiel sollte dem Spieler meiner Meinung nach eine immense Vielfalt beim Aufbau seines Vernichtungsarsenals bieten. Das Spiel sollte attraktive Optionen für Nah- und Fernkampf, magische Fähigkeiten und alles dazwischen bereithalten. Schließlich geht es bei Hack-and-Slash-Spielen um Non-Stop-Action, die sich auf ganz persönliche Weise befriedigend anfühlen sollte.

Die besten Hack-and-Slash-Spiele

Die folgende Liste mit 20 Hack-and-Slash-Spielen umfasst Titel aus verschiedenen Genres, die in eine oder mehrere der folgenden Kategorien fallen können:

Aktion

Abenteuer

RPG

Ego-Shooter

Third-Person-Shooter

Offene Welt

Plattformspiel

Überleben

Wie ihr euch vorstellen könnt, spiegelt die Spielauswahl in erster Linie meine persönlichen Vorlieben wider. Ich habe jedoch auch andere Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel Bewertungen, die Resonanz der Spieler und den Spaßfaktor. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass die Liste Angebote für Spieler mit unterschiedlichen Vorlieben und Ansprüchen.

Beachte bitte, dass einige dieser Spiele aus mehreren Teilen bestehen. Daher habe ich versucht, Titel auszuwählen, die sowohl hervorragend sind als auch für Neulinge leicht zugänglich. Wenn dir die hier vorgestellte Empfehlung gefällt, lohnen sich aber auch die anderen Teile einen Blick.

1. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2024 Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Warhammer 40.000: Space Marine

Es ist eines der spannendsten und actionreichsten Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Das Spiel erhält hervorragende Kritiken sowohl von eingefleischten Warhammer-Fans als auch von Leuten, die die Reihe kaum kennen. Für mich ist das ein Zeichen für ein wirklich hochwertiges Spiel.

Die Spieler loben das Spiel Nonstop-Action voller Blut, tolle Waffen (Nahkampf und Fernkampf) sowie hervorragende Weltgestaltung. Du kannst die Waffen, Fähigkeiten und das Aussehen deines Space Marines individuell anpassen, um die perfekte Balance für den interstellaren Kampf zu finden. Und obwohl die Hauptgeschichte relativ kurz ist (etwa 10 Stunden), gibt es in der Kampagne kaum Leerlauf, da du ständig riesige Horden von Tyraniden niedermetzelst.

Da das Spiel gerade erst erschienen ist, ist die PvP-Multiplayer-Szene sehr lebhaft und unterhaltsam, sobald man die Einzelspieler-Story durchgespielt hat.

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2. Lob

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2022 Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S N/A

Es ist ein Third-Person-Beat-’em-up-Spiel mit einem spannende Handlung und hervorragende Kämpfe. Du schlüpfst in die Rolle eines Kampfkunstschülers, der sich auf die Suche begibt, um den Meister seiner Schule, den sogenannten Sifu, zu rächen. Jedes Mal, wenn du stirbst, erweckt dich ein magischer Talisman wieder zum Leben – allerdings auf Kosten einer deutlichen Alterung. Was das Gameplay angeht, bedeutet das: Je älter du bist, desto mehr Schaden fügst du deinen Gegnern zu, hast aber weniger Gesundheit. Ab einem bestimmten Alter kannst du endgültig sterben, was bedeutet, dass du ganz von vorne beginnen musst.

Der Kampf ist definitiv das Highlight des Spiels, da er es den Spielern ermöglicht, eine scheinbar eine endlose Reihe von Angriffen, Kombos und Umweltgefahren, um dem ständigen Ansturm der Gegner standzuhalten. Und obwohl der Kampf einfach erscheint, musst du ihn meistern, um das Finale des Spiels zu erreichen.

3. Devil May Cry 5

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2019 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Devil May Cry 1–4

Man könnte sagen, dass eine der bekanntesten Hack-and-Slash-Reihen, die es gibt. Im fünften Teil kannst du sowohl als der namensgebende Dämonenjäger der Reihe, Dante, als auch als Nero und V spielen. Jeder Charakter verfügt über einen einzigartigen Spielstil, eigene Waffen und Fähigkeiten, zwischen denen du wechseln kannst, sodass die Spieler die für sie perfekte Kombination finden können, um Horden von Dämonen zu besiegen.

Eines der einzigartigsten Merkmale von Devil May Cry ist seine raffinierte Action-Mechanik. Sie vergibt dir während des Kampfes und nach jeder Mission in Echtzeit eine Bewertung, die auf deiner Leistung basiert. Diese hängt von Faktoren wie der Vielfalt deiner Angriffe, der Länge deiner Combos und dem Ausweichen von Angriffen ab, was das Spiel spannender macht, da es eine Herausforderung bietet, die ein eintöniges Spielverhalten verhindert.

4. Diablo 2

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2000 Windows, macOS Diablo, Diablo 3, Diablo 4

Diablo 2ist definitiveines der besten und bekanntesten Action-RPGsaller Zeiten. Du kannst aus fünf (bzw. sieben mit der Erweiterung „Lord of Destruction“) unterschiedlichen Charakterklassen wählen und diese mithilfe von Fertigkeitsbäumen und Gegenständen, die du während deiner epischen Abenteuer findest, nach deinen Vorlieben anpassen.

Das Spiel führt dich durch verschiedene Landschaften und Dungeons, in denen du dich überwältigenden Heerscharen von Dämonen und Fabelwesen stellen musst, bevor du die Hölle erreichst, um Diablo, den Fürsten des Schreckens, zu besiegen. Du musst darauf achten, dass deine Fähigkeiten und Gegenstände gut aufeinander abgestimmt sind, um die beschwerliche Reise des Spiels zu meistern.

Wenn du keine Lust hast, ein so altes Spiel zu spielen, Diablo 2 was 2021 neu gemastert, das die Grafik des Spiels aktualisierte und es für Spielkonsolen wie PlayStation 4, Switch und Xbox One freischaltete.

5. Dark Souls

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2018 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dark Souls 2, Dark Souls 3

Das berüchtigte Souls-like-Genre entstand aus Dark Souls, a eine anspruchsvolle, aber lohnende Neuinterpretation des Hack-and-Slash-Genres. DieSelbstbehaltDas erste Spiel der Reihe ist ein atmosphärisches, gemächliches Action-RPG, das von dir mehr Vorsicht und strategisches Geschick verlangt, da deine Gegner hart zuschlagen, während deine Verteidigungs- und Regenerationsmöglichkeiten begrenzt sind. Außerdem bedeutet der Tod, dass du alle deine Seelen verlierst – die unverzichtbare Währung, um deinen Charakter weiterzuentwickeln. Du wirst an einem nahegelegenen Lagerfeuer wiederbelebt, ebenso wie alle Gegner, die du besiegt hast.

In Dark SoulsDu schlüpfst in die Rolle eines verfluchten Untoten, der sich auf die Suche nach dem Schicksal seiner Art begibt. Du kannst deinen Spielstil individuell anpassen, indem du aus verschiedenen Optionen wählst Klassen, das Verbessern verschiedener Werte und das Ausrüsten verschiedener magischer Gegenstände die man überall in der weitläufigen offenen Welt findet.

Ich empfehle die Remastered-Version, da sie gegenüber dem Original, das technische Probleme aufwies, erhebliche Verbesserungen bietet. Sie ist besser für moderne Plattformen optimiert, was zu einer höheren Bildwiederholrate und besseren Leistung führt – was entscheidend ist, wenn jede Sekunde über Leben und Tod entscheidet.

6. Elden Ring

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2022 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S DLC „Der Schatten des Erdbaums“

Von den Machern des legendären Dark Soulskommt Elden Ring– undOpen-World-RPG im Stil von „Souls“ das in einer Welt spielt, die teilweise von George R. R. Martin erschaffen wurde. Das von Kritikern hochgelobte Spiel ähnelt sehr Dark Souls Was das Gameplay angeht, bietet das Spiel anspruchsvolle Kämpfe und ein klassenbasiertes Anpassungssystem, mit dem man bestimmte Werte verbessern kann.

Entscheidend ist, dass das Spiel eine deutlich größere Welt zu erkunden bietet, für deren effiziente Durchquerung man ein Reittier und Schnellreisepunkte benötigt. Du wirst versteckte Dungeons mit mächtigen Monstern finden, die außergewöhnliche Zaubersprüche und Gegenstände fallen lassen, die du benötigst, um die berüchtigt schwierigen Hauptbosse des Spiels zu besiegen. Und falls dir das umfangreiche Hauptspiel nicht ausreicht, Elden Ring wurde kürzlich mit dem DLC „Shadow of the Erdtree“ aktualisiert.

7. Hades

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2020 Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S Hades 2

Hades ist einEin Rogue-lite-Hack-and-Slash-Spiel, das auf der griechischen Mythologie basiert mit scheinbar unendlichem Wiederspielwert. Du schlüpfst in die Rolle von Zagreus, dem Sohn des Hades, der aus der Unterwelt entkommen muss, um die Götter des Olymps zu treffen. Die Götter werden dir mächtige Segnungen gewähren, die deine Kampffähigkeiten auf einzigartige Weise verbessern. Außerdem steht dir ein beeindruckendes Arsenal an legendären Waffen zur Verfügung, mit denen du Tausende verschiedener Kombinationen erstellen kannst, um deinen bevorzugten Spielstil zu finden.

Im Laufe deiner zahlreichen Fluchtversuche wirst du immer mächtiger, bis du schließlich die Bosse der Unterwelt und die prozedural generierten Level besiegen kannst. Du wirst schnell feststellen, dass eine einzige erfolgreiche Flucht kaum ausreicht, um das Spiel zu beenden. Außerdem werden die schillernden und faszinierenden Charaktere der Geschichte deine zahlreichen Todesfälle während deiner Fluchtversuche immer wieder kommentieren.

8. The Witcher 3: Wild Hunt

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2015 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Witcher, The Witcher 2: Mörder der Könige

The Witcher Die Reihe hat sich von einer Kultbuchreihe zu einem phänomenalen Open-World-Rollenspiel entwickelt, bevor sie als Netflix-Serie adaptiert wurde. Meiner Meinung nach, „The The Witcher 3: Wild Hunt“ ist der beste Teil der Reihe und ist ein guter Einstieg für Fans von storybasierten Einzelspieler-Spielen.

Du spielst Geralt, einen Monsterjäger, der sich auf die Suche nach Ciri, der vermissten Tochter des Kaisers, begibt. Zu den Fähigkeiten eines Hexers gehören Meisterhafte Schwertkunst, das Aufspüren von Monstern, ein wenig Magie und Alchemie. Du kannst diese Aspekte ganz nach deinem Geschmack anpassen, während du mythische Monster und andere Bösewichte jagst, die dir im Weg stehen. Auch die Handlung ist hervorragend und zwingt dich im Laufe des Spiels dazu, schwierige, aber einschneidende Entscheidungen zu treffen.

9. Hollow Knight

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2017 Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight war schon bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 ein sofortiger Klassiker. Es ist ein Plattformspiel im Metroidvania-Stil mit Souls-ähnlicher Atmosphäre eingebettet in eine wunderschöne, handgemalte 2D-Welt.

Darin schlüpfst du in die Rolle von Knight, einem schweigsamen, insektoiden Krieger, der Hallownest mit all seinen atemberaubenden unterirdischen Landschaften erkunden muss. Besiegte Gegner lassen „Geo“ fallen, wodurch der Spieler neue Angriffe, Zaubersprüche und Bewegungsfähigkeiten freischalten kann, um die riesige Welt besser zu durchqueren.

Da es sich um ein Spiel im Metroidvania-Stil handelt, Hollow Knight ist nicht linear und ermöglicht es dir, die vernetzte Welt ganz nach deinen Vorstellungen zu erkunden. Beachte jedoch, dass einige Bereiche durch Hindernisse versperrt sind, die du nur mit bestimmten Fähigkeiten überwinden kannst.

10. Monster Hunter: World

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2018 Windows, Xbox One, PS4 Monster Hunter Rise, Monster Hunter Wilds

Im Gegensatz zu vielen anderen Hack-and-Slash-Spielen auf dieser Liste, Monster Hunter: World konzentriert sich auf langwierige Kämpfe gegen einzelne riesige Feinde statt überwältigenden Horden. Wie der Name schon sagt, jagst du in erster Linie Monster, von denen jedes seine eigenen Angriffsmuster, Stärken und Schwächen hat.

Die Jagden finden in bestimmten Biomen statt, in denen bestimmte Monster umherstreifen, und du musst sie selbst aufspüren. Diese Monster lassen sich nicht so leicht besiegen und können davonlaufen, wenn du nicht schnell genug bist. Wenn du Monster besiegst, erhältst du wertvolle Ressourcen, mit denen du mächtigere Ausrüstung herstellen kannst, darunter Waffen und Rüstungen.

Apropos Waffen: Du kannst 14 verschiedene Waffenarten mit einzigartigen Kampfstilen und Spielmechaniken ausrüsten. Außerdem kannst du Begleiter halten und Ausrüstung für sie herstellen, damit sie dir im Kampf zur Seite stehen.

11. Grim Dawn

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2016 Windows, Xbox One DLC „Ashes of Malmouth“, DLC „Forgotten Gods“

Die Stunde der Finsternis ist eines meiner Lieblings-Action-RPGs, weil es einzigartiges System zur Charakteranpassung. Es bietet neun verschiedene Klassen, von denen jede einen eigenen Spielstil, eigene Zaubersprüche und eigene Fertigkeitsbäume aufweist. Anstatt sich jedoch für nur eine Klasse zu entscheiden, können die Spieler zwei auswählen, um eine völlig neue Klasse (oder „Meisterschaft“, wie es im Spiel heißt) zu erschaffen. Dies ermöglicht allein schon bei den Fertigkeiten und Fähigkeiten eine beeindruckende Vielfalt an Anpassungsmöglichkeiten.

Ein weiterer Aspekt des Spiels, der sich umfassend anpassen lässt, ist deine Ausrüstung. Im Laufe deiner Abenteuer lassen Gegner Beute mit verschiedenen Werten und Elementarkräften. Diese können sich zusätzlich mit den von dir gewählten Fähigkeiten ergänzen, um die Horden von Gegnern, die dich verfolgen, schnell zu besiegen. Mir gefällt auch die stimmungsvolle Atmosphäre und der Steampunk-Charakter des Spiels, da man sogar Pistolen als Hauptwaffe ausrüsten kann, was bei Action-RPGs eher selten ist.

12. Samurai Warriors 5

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2021 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Samurai Warriors 1–4

Entscheide dich fürSamurai Warriors 5 Wenn du ein übermächtiger General auf einem erbitterten Schlachtfeld mit Tausenden von Gegnern. Das Spiel spielt im feudalen Japan während der Sengoku-Zeit und ist ein Hack-and-Slash-Spiel im Musou-Stil, in dem du als historische Persönlichkeiten wie Nobunaga Oda und Hanzo Hattori auf epischen Schlachtfeldern gegen Horden schwacher Soldaten und gelegentlich auch gegen mächtige Generäle wie dich selbst antrittst.

Dies ist zwar bereits die fünfte Folge der SSamurai Warriors Was die Spielereihe angeht, handelt es sich um einen sanften Neustart und nicht um eine Fortsetzung der vorherigen Titel. Es wurden zwar einige Änderungen am Grafikstil und am Gameplay vorgenommen, doch das Gesamterlebnis bleibt den früheren Titeln treu. Daher ist es ein großartiger Einstieg für Neulinge in der Spielereihe. Für mich ist eines der attraktivsten Merkmale an Samurai Warriors Das Spiel bietet einen Split-Screen-Mehrspielermodus.

13. For Honor

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2017 Windows, PS4, Xbox One N/A

For Honor ist einEin auf PVP ausgerichtetes Hack-and-Slash-Spiel Das versetzt dich mitten in ein chaotisches Schlachtfeld mit Hunderten von NPCs sowie Heldencharakteren, die von anderen Spielern gesteuert werden. Du kannst aus fünf Fraktionen historisch inspirierte Helden auswählen, die wiederum in vier einzigartige Klassen mit jeweils eigenen Stärken und Schwächen unterteilt sind.

Das Highlight des Spiels ist seine einzigartige Kampfmechanik Wenn du auf andere Spieler triffst, gelangst du in einen Duellmodus namens „Art of Battle“, in dem du deinen Gegner beobachten und entscheiden musst, aus welcher Richtung du angreifen oder blocken willst. Außerdem stehen dir spezielle Klassenfähigkeiten zur Verfügung, mit denen du deine Gegner überraschen kannst, und du kannst die Stärke deiner Angriffe an die jeweilige Situation anpassen. Es gibt auch filmreife Einzelspieler- und Koop-Modi, falls du üben oder eine Pause von der intensiven PvP-Action einlegen möchtest.

14. Darksiders

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2016 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Darksiders 2, Darksiders 3, Darksiders Genesis

Darksiders ist einHack-and-Slash-Spiel in der Third-Person-Perspektive Darin steuerst du War, einen der vier Reiter der Apokalypse. Du wirst auf eine postapokalyptische Erde geschickt, um herauszufinden, warum Engel und Dämonen auf der Heimatwelt der Menschheit gegeneinander kämpfen. Der farbenfrohe Grafikstil des Spiels, der vom Comiczeichner Joe Madureira entworfen wurde, verleiht dem Spiel einen unverwechselbaren und zeitlosen Look.

Dieses Spiel ist stark von anderen Action-Adventure-Spielen inspiriert und bietet eine komplexe Welt, die es zu durchqueren gilt, indem man besondere Fähigkeiten freischaltet und Rätsel löst. Was den Kampf angeht, steht dir dein treues Chaoseater-Schwert mit seinen einzigartigen Angriffen und Kräften zur Verfügung, die du im Laufe der Zeit verbessern kannst. Außerdem kannst du dein Arsenal um weitere Waffen erweitern, indem du die dämonischen und engelhaften Endgegner der Geschichte besiegst oder Nebenbereiche der Karte erkundest.

Das Spiel war ursprünglich erschienen im Jahr 2010, aber ich empfehle die überarbeitete Ausgabe, die die Grafik verbessert und technische Probleme behebt.

15. Warhammer: Vermintide 2

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2018 Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2ist einKoop-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive angesiedelt in der Fantasy-Ära der Das Warhammer-40K-UniversumWas das Gameplay angeht, ist es stark inspiriert von Left 4 Dead, aber „Vermintide“ legt den Schwerpunkt eher auf den Nahkampf und ist damit ein hervorragendes Hack-and-Slash-Spiel. Mir gefällt, dass ich jederzeit in eine Partie einsteigen kann, wenn ich Lust auf die actiongeladenen Kämpfe des Spiels habe.

Mit einer Gruppe von Freunden oder Bots wirst du Stelle dich in verschiedenen visuell beeindruckenden Umgebungen den übermächtigen Armeen der Skaven. Du kannst aus fünf verschiedenen Charakterklassen wählen, die wiederum in Berufe mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten unterteilt sind. Du kannst jeden Charakter mit verschiedenen Waffen und Gegenständen individuell anpassen, die du beim Absolvieren von Missionen freischaltest und die unterschiedliche Movesets und Stärken gegen bestimmte Gegner bieten.

16. Ritterlichkeit 2

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2021 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rittertum: Mittelalterliche Kriegsführung

Es ist perfekt für Gamer, die an epische und zugleich chaotische mittelalterliche PvP-Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Das Spiel bietet teambasierte Modi, in denen die Spieler die Aufgabe haben, eine Burg mit ihren verschiedenen Zielen zu stürmen oder zu verteidigen. Alternativ kannst du dich für Deathmatches im „Jeder gegen jeden“-Modus entscheiden, um dich gegen jeden zu beweisen, der dir im Weg steht.

Der Kampf ist einfacher als in For Honor da man mit einer Vielzahl mittelalterlicher Waffen Hiebe, Überhandhiebe und Stichbewegungen ausführen kann. Wie zu erwarten, kann man sich mit Schilden, Blocken und Parieren verteidigen, was den Vorteil hat, den Gegner ins Wanken zu bringen. Was das Spiel jedoch auszeichnet, ist Ritterlichkeit 2 Was das Spiel besonders auszeichnet, ist die Integration von Reitkämpfen. Außerdem kannst du mit deinen Teamkollegen zusammenarbeiten und verschiedene Belagerungswaffen auf dem Schlachtfeld einsetzen, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Insgesamt haben die Spieler viel Spaß an dem Spiel eine chaotische, aber auch urkomische Atmosphäre.

17. Bayonetta

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2009 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Bayonetta 2, Bayonetta 3

Try BayonettaWenn du ein ein Action-Spiel der Extraklasse ähnlich wieDevil May Cry, in dem eine Femme-fatale-Hexe die Hauptrolle spielt. Dir steht eine riesige Auswahl an Nahkampfwaffen, Schusswaffen und Spezialfähigkeiten zur Verfügung, mit denen du dich durch Horden dämonischer Gegner kämpfen kannst. Am Ende jedes Gefechts erhältst du je nach deiner Leistung eine Kampfbewertung, die am Ende des Kapitels addiert wird, um eine Endpunktzahl zu ergeben.

Eine der visuell beeindruckendsten Fähigkeiten im Spiel ist Folterangriffe, in dem Bayonetta verschiedene Folterinstrumente wie Eisenjungfrauen und Guillotinen herbeiruft, um ihre Gegner zu erledigen. Außerdem löst ein gut getimter Ausweichmanöver den „Witch Time“-Modus aus, der deine Gegner verlangsamt, sodass du ihnen schnell massiven Schaden zufügen kannst, bevor sie reagieren können.

18. Titan Quest Anniversary Edition

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2016 Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ragnarok, Atlantis und Eternal Embers – DLC

Titan Questist das Action-RPG von die Macher von Die Stunde der Finsternisund weist viele seiner herausragenden Eigenschaften auf. Das Spiel spielt in vorrömischer Zeit, wobei der Spieler durch das antike Griechenland, Ägypten und entlang der Seidenstraße reist, um Titanen zu jagen, die die Welt bedrohen.

Das Spiel bietet acht verschiedene Meisterklassen mit einzigartigen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Wie in Die Stunde der Finsternis, können die SpielerWähle zwei Meisterschaftsfähigkeiten aus, um eine einzigartige Kombination zu erstellen, die zu ihrem Spielstil passt. Im Laufe ihrer Abenteuer begegnen die Spieler mythischen Wesen und besuchen historische Stätten wie die Großen Pyramiden und den Parthenon. Wie zu erwarten, findet ihr auf euren Abenteuern auch epische Ausrüstung, um euer Arsenal zu vervollständigen.

Die Jubiläumsausgabe enthält eine Vielzahl von Verbesserungen für das Basisspiel und den DLC „Immortal Throne“, die für ein rundum gelungenes Hack-and-Slash-Erlebnis sorgen.

19. Dead Rising 3 Apocalypse Edition

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2013 Windows, Xbox One Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 4

Es ist der Höhepunkt der Reihe, was Umfang, Kampfvielfalt und Spielspaß angeht. Es ist ein Open-World-Zombie-Survival-Spiel Darin schlüpfst du in die Rolle von Nick Ramos, der nach Vorräten suchen muss, um in einer von Untoten überrannten Stadt zu überleben. Auf deinem Weg triffst du sowohl auf freundliche NPCs als auch auf unvergessliche Bosse, die versuchen werden, dich aufzuhalten.

Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man Bekämpfe Zombies mit so gut wie allen Gegenständen, die du findest. Wenn ein Gegenstand nicht ausreicht, kannst du ihn mit einem anderen kombinieren, um eine noch mächtigere Waffe mit unglaublichen Spezialfähigkeiten zu erhalten. Es überrascht nicht, dass auch Fahrzeuge als Waffen gelten, die du kombinieren kannst, um stilvoll durch die verseuchte Stadt zu pflügen.

20. God Eater 3

Erscheinungsjahr Plattformen Weitere Folgen 2018 Windows, PS4, Nintendo Switch God Eater, God Eater 2

Dies ist ein Hack-and-Slash-Spiel im Anime-Stil Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der man gottgleiche Monster jagen muss, die als Aragami bekannt sind. Manche Spieler betrachten God Eater als eine temporeichere und intensivere Alternative zu Monster Hunter, was meiner Meinung nach eine treffende Einschätzung ist.

Du kannst aus einer großen Auswahl an God-Arc-Waffen wählen, die durch das Verschlingen besiegter Gegner an Stärke gewinnen und so spezielle Fähigkeiten freischalten, die als „Burst Arts“ bezeichnet werden. Falls dir die Anpassung deines Charakters nicht ausreicht, kannst du auch Begleiter auf deine Abenteuer mitnehmen, von denen du einige wiedererkennen wirst, wenn du den auf diesem Spiel basierenden Anime gesehen hast.

So findest du das richtige Hack-and-Slash-Spiel für dich

Man muss sich darüber nicht den Kopf zerbrechen, denn jeder hat andere Vorlieben beim Gaming. Das Wichtigste ist, dass Überprüfe, ob das Spiel auf deinem Spielgerät unterstützt wird, egal ob es sich um einen PC oder eine Konsole handelt.

Zweitens,Lies einige der neuesten Rezensionen zum Spiel sowohl von Spielern als auch von Kritikern. Einige Titel, wie zum Beispiel No Man’s Sky… sind bei der Veröffentlichung eher enttäuschend, werden aber später durch Patches behoben. Die neuesten Rezensionen geben Aufschluss darüber, ob das Spiel in gutem Zustand ist.

Und schließlich,sich einige Gameplay-Aufnahmen oder Trailer ansehen um einen Eindruck von der allgemeinen Atmosphäre des Spiels zu bekommen. Manche Spiele sprechen einen einfach schon allein wegen ihrer Optik an, und es ist nichts Falsches daran, Hack-and-Slash-Spiele auf diese Weise auszuwählen. Schließlich geht es bei diesen Actionspielen darum, sich wie ein absoluter Badass zu fühlen, und dieses Gefühl wird bei jedem auf andere Weise hervorgerufen.

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet Hack-and-Slash-Spiele von anderen Action-Genres?

Hack-and-Slash-Spiele zeichnen sich durch ihren Schwerpunkt auf Kämpfen und die Möglichkeit aus, den eigenen Spielstil auf vielfältige Weise anzupassen.

Welches Hack-and-Slash-Spiel hat die beste Handlung?

Meiner Meinung nach ist die The Witcher 3: Wild Hunt hat die beste Handlung von allen Hack-and-Slash-Spielen, die ich gespielt habe. Allerdings kommt sie am besten zur Geltung, wenn man die Vorgängertitel gespielt hat.

Kann man Hack-and-Slash-Spiele mit Freunden spielen?

Ja, es gibt viele Hack-and-Slash-Spiele, die einen Mehrspielermodus unterstützen. Meine Lieblingsspiele, die ich gerne mit Freunden spiele, sindDie Stunde der Finsternis, Diablo 2undMonster Hunter: World.

Gibt es irgendwelche unterschätzten Hack-and-Slash-Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden?

Meiner Meinung nach,Hades ist eines der am meisten unterschätzten Hack-and-Slash-Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden. Es bietet einen hervorragenden Wiederspielwert und eine interessante Handlung, die sich ständig weiterentwickelt.