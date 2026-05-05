Die 15 besten PS5-FPS-Spiele im Jahr 2026 – Shooter für jeden Spieler

The am bestenPS5Ego-Shooter bieten atemberaubende Action, rasante Schießereien und atemberaubende Grafik, die die Konsole bis an ihre Grenzen bringt. Möchtest du taktische Militäroperationen, weitläufige offene Welten oder übertriebene Fantasy-Schießereien? Nun, du kannst dir sicher sein, dass die PlayStation 5Die Bibliothek bietet für jeden Spieler etwas.

Von Blockbuster-Reihen bis hin zu originellen Indie-Hits – diese Spiele bieten spannende Feuergefechte in jedem Subgenre der Ego-Shooter, und jedes einzelne nutzt die PS5seine Geschwindigkeit,DualSense Haptik der Controller und 4K-Auflösung. Freut euch auf alles – von rasanten Feuergefechten in neonbeleuchteten Stadtstraßen bis hin zu spannungsgeladenen Pattsituationen in sonnenverbrannten Außenposten – genau die Momente, die euch noch lange nach Spielende im Gedächtnis bleiben.

Unsere Top-Auswahl an PS5-FPS-Spielen

Wenn Sie direkt zu den absoluten Highlights springen möchten, finden Sie hier drei Titel, die sich durch ihr Gameplay, ihren Wiederspielwert und ihren allgemeinen Wow-Faktor auszeichnen.

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) –Das ist Call of Duty Es zeigt sich von seiner filmischsten und packendsten Seite und bietet eine straff strukturierte Kampagne sowie ein Waffenarsenal, das bei jedem Abzug ein Gefühl von Kraft vermittelt. Der Multiplayer-Modus ist umfangreich und ausgefeilt, was das Spiel zu einem Muss für Fans von kompetitiven Ego-Shootern macht. U-Bahn Exodus (2019) – Dieser Survival-Shooter verbindet spannende Feuergefechte mit atmosphärischer Erkundung und führt dich durch die eindringlichen Landschaften Russlands. Die Mischung aus Stealth-Elementen, Plünderungen und storybasierten Missionen sorgt für ein Eintauchen in die Spielwelt, das nur wenige FPS-Titel bieten können. Battlefield 2042 (2021) – Mit Kämpfen für bis zu 128 Spieler und dynamischen Wetterbedingungen, die den Verlauf des Kampfes entscheidend beeinflussen können, Battlefield 2042 bietet ein unvergleichliches Gefühl von Weite. Es ist der pure Adrenalinkick für Spieler, die sich für Teamwork und unvorhersehbare Gefechte begeistern.

Im Folgenden stellen wir euch alle 15 Spiele im Detail vor – mit technischen Daten, herausragenden Features und direkten Links, damit ihr sie sofort herunterladen könnt.

Die 15 besten PS5-FPS-Spiele für jeden Shooter-Fan

1. Call of Duty: Modern Warfare III [Am besten für spektakuläre Militär-Action]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Sledgehammer Games, Infinity Ward (Entwickler); Activision (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden (Kampagne)

Der dritte Teil der neu aufgelegten Moderne Kriegsführung Die Serie knüpft an ihren Vorgänger an und legt dabei noch mehr Wert auf Abwechslung und Spielerfreiheit. Die Kampagne wechselt zwischen streng vorgegebenen Sequenzen und neuen „Open Combat“-Missionen, bei denen du zwischen heimlichen Vorgehensweisen und groß angelegten Angriffen wählen kannst.

Die Spannung bleibt hoch, während Captain Price und die Task Force 141 Vladimir Makarov aufspüren – einen Bösewicht, der das Team in spannende Actionsequenzen und weitläufige Kampfgebiete zwingt. Es ist ein herausragendes Kapitel in der langen Geschichte der Reihe, das sich nahtlos in die Reihe der anderen tollCall of DutySpiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das umfassendste Shooter-Paket auf PS5 Derzeit vereint es eine Blockbuster-Kampagne, einen spannenden Mehrspielermodus und „Zombies“ in einer offenen Welt zu einem ausgefeilten, inhaltsreichen Spiel.

Der Mehrspielermodus kehrt zurück 16 beliebte Karten aus 2009’s Modern Warfare 2, nun an moderne Spielmechaniken und Grafik angepasst. Das Spieltempo ist dank verbesserter Kletterbewegungen, schnellerer Rutschmanöver und optimierter Rückstoßmuster höher.

Neue Spielmodi sorgen zusammen mit dem System für nachrüstbare Teile dafür, dass die Waffenanpassung auch lange nach der Veröffentlichung noch spannend bleibt. Der Zombies-Modus wechselt zu einem großen Open-World-Format, in dem Trupps gegen Wellen von Untoten kämpfen, während sie Aufträge erfüllen, Ausrüstung sichern und sich durch Gefahrenzonen bewegen, die umso gefährlicher werden, je tiefer man vordringt. Das ist die neue Generation von Call of Duty: Black OpsZombie-Kämpfe im Stil von…

Mein Fazit: Modern Warfare IIIist die erste WahlPS5 Ein FPS für alle, die ein Komplettpaket mit einer actiongeladenen Kampagne, einem umfangreichen Multiplayer-Modus und einem Koop-Modus suchen, der gute Abstimmung erfordert.

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2. Metro Exodus [Am besten geeignet für postapokalyptisches Eintauchen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Ego-Shooter, Survival-Horror Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 (Original) / 2021 (Erweiterte Ausgabe) Urheber 4A Games (Entwickler); Deep Silver (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Metro Exodus Das Spiel verbindet einen gemächlichen Survival-Horror mit intensiven FPS-Kämpfen und versetzt dich in die Rolle von Artyom, der durch ein zerstörtes Russland reist. Artyoms Hintergrundgeschichte ist sehr vielschichtig. Die Levels wechseln zwischen kompakten, storylastigen Abschnitten und weitläufigen, offenen Erkundungsgebieten, sodass du die Freiheit hast, nach Vorräten zu suchen, Gegenstände herzustellen und deine Ausrüstung an die bevorstehenden Gefahren anzupassen.

The PS5 Enhanced Edition Die Atmosphäre wird durch Raytracing-Beleuchtung, globale Beleuchtung und die haptischen Funktionen des DualSense-Controllers noch weiter verstärkt, sodass man jeden Schuss und jeden Schlag spürt. Wechselnde Jahreszeiten und Wettersysteme lassen jeden Schauplatz lebendig wirken – oder in vielen Fällen so, als würde er gerade noch so durchhalten. Die Sprachausgabe ist ein herausragendes Merkmal, das das Eintauchen in die Spielwelt noch verstärkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die ausgewogene Mischung aus Survival-Horror, Stealth-Elementen und freier Erkundung sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis, bei dem jede Kugel und jeder Filterwechsel zählt – ideal für Fans von storybasierten Einzelspieler-FPS.

Metro Exodus belohnt Geduld, Ressourcenmanagement und präzises Zielen. Die Anspannung durch die begrenzte Munition, das Kratzen des sich leerenden Filters deiner Gasmaske und die Wahl zwischen heimlichem Vorgehen oder einem heftigen Feuergefecht machen jede Begegnung unvorhersehbar. Es ist eine atmosphärische Reise, bei der jeder Schuss und jede Entscheidung wirklich Gewicht hat. Für weitere Spiele, die deine Ausdauer auf die Probe stellen, ähnlich wie die anderen Herausforderungen, die in der Die besten PS5-Survival-Spiele.

Mein Fazit: FPS-Fans, die mal eine Pause vom reinen „Run-and-Gun“ brauchen, werden feststellen, dass Metro Exodus eine facettenreiche, stimmungsvolle Reise, bei der jeder Schuss und jede Entscheidung von echter Bedeutung ist.

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3. Battlefield 2042 [Am besten geeignet für groß angelegtes Chaos und futuristische Kriegsführung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber DICE (Entwickler); Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit k. A. (Schwerpunkt Multiplayer)

Battlefield 2042 treibt das Chaos mit 128-Spieler-Matches auf weitläufigen Karten, die lebendig und gefährlich wirken, auf die Spitze. Dynamische Wetterereignisse wie Tornados und Sandstürme können einen Kampf völlig auf den Kopf stellen, während du dank zerstörbarer Umgebungen Deckung neu gestalten oder ein Gebäude dem Erdboden gleichmachen kannst, um Gegner aus ihrer Deckung zu treiben.

Der kombinierte Waffeneinsatz ist ein fester Bestandteil der Serie: Panzer, Hubschrauber, Kampfflugzeuge und Infanterie teilen sich das Schlachtfeld und tragen gemeinsam zum Gefühl von Größe bei. Es ist ein Paradebeispiel für groß angelegte Online-Action, das sich nahtlos in die Reihe der anderen Schwergewichte einreiht Die besten Multiplayer-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet die großartigsten FPS-Schlachten auf PS5, mit Matches für 128 Spieler, dynamischem Wetter und der Flexibilität, zu Fuß, in Fahrzeugen oder in benutzerdefinierten Szenarien im Portal-Modus zu kämpfen.

Das Spezialistensystem führt einzigartige Charaktere mit charakteristischen Gadgets ein, sodass du deine Rolle individuell anpassen kannst, egal ob du Verbündete unter Beschuss wiederbelebst oder die Panzerung des Gegners durchbrichst. Das „Plus“-System ermöglicht die Anpassung der Waffen mitten im Kampf – eine Funktion, die bei den Fans wegen ihrer Flexibilität sehr beliebt ist.

Der Portal-Modus ist ein weiteres Highlight, eine Sandbox, die Altes Schlachtfeld Karten und Waffen mit modernen Spielmechaniken, die Kreativität und von der Community erstellte Szenarien fördern, die so chaotisch oder taktisch sein können, wie man möchte.

Mein Fazit: Wenn du dich in unvorhersehbaren, groß angelegten Gefechten wohlfühlst, in denen Teamwork und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, Battlefield 2042liefert diePS5das größte und intensivste FPS-Erlebnis.

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4. Deathloop [Am besten geeignet für zeitverzerrende, verwirrende Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Arkane Lyon (Entwickler); Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Deathloop basiert auf einer 24-Stunden-Zeitschleife, in der jede Entscheidung und jede Bewegung den Tag neu gestaltet. Du spielst Colt, der die Aufgabe hat, acht über die Insel Blackreef verstreute Visionäre noch vor Mitternacht zu eliminieren.

Wenn du stirbst oder scheiterst, wird die Schleife zurückgesetzt und du kehrst zum Anfang zurück – allerdings mit dem Wissen, das du aus früheren Durchläufen gewonnen hast. Die Welt besticht durch die für Arkane typische, detailreiche Gestaltung und verbindet ein offenes Leveldesign mit immersiven Simulationsmechaniken.

Stealth, Parkour und kreative Attentate gehen Hand in Hand mit Schusswechseln, die sich realistisch und improvisiert anfühlen. Die künstlerische Gestaltung orientiert sich an einem retro-futuristischen Stil der 1960er Jahre, mit kräftigen Farbpaletten und stilisierter Architektur, die jedem Stadtteil einen unverwechselbaren Charakter verleihen. Es ist ein wirklich brillantes Multiplayer-Spiel.

Pro-Tipp Plane die Attentate so, dass sie sich zeitlich überschneiden. Auf diese Weise kannst du mehrere Visionäre in einem einzigen Durchlauf ausschalten und so Durchläufe für spätere Experimente sparen.

Wenn du eine wirklich einzigartige Herausforderung suchst, geh online und dringe als Julianna in das Spiel eines anderen Spielers ein. Diese Multiplayer-Variante verwandelt eine sorgfältig geplante Schleife in einen spannenden Katz-und-Maus-Kampf, und die Unvorhersehbarkeit zwingt dich dazu, dich spontan anzupassen. Es ist genau diese Art von rasantem, spannungsgeladenem Gameplay, die viele der am bestenPS5Action-SpieleTitel.

Mein Fazit: Für FPS-Fans, die sich ein durchdachtes Leveldesign, unvorhersehbare Begegnungen und ein Spiel wünschen, das Experimentierfreudigkeit belohnt, Deathloop bietet eine stilvolle und gelungene Neuinterpretation des Genres.

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5. Back 4 Blood [Am besten geeignet für rasante Teamarbeit gegen Untote]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Ego-Shooter, Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Turtle Rock Studios (Entwickler); Warner Bros. Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Kampagne)

Back 4 Blood versetzt dich in Koop-Missionen für vier Spieler, bei denen Teamwork darüber entscheidet, ob ihr einen Schwarm überlebt oder in den Dreck gezogen werdet. Entwickelt vom Team hinter Left 4 Dead and Left 4 Dead 2, es hat dieselbe DNA: rasante Feuergefechte, unvorhersehbare Gegnerauftauchpunkte und Momente, in denen der ganze Trupp über den Voice-Chat schreit.

Das herausragende Spielsystem ist die Deckbau-Mechanik. Vor jeder Mission wählst du Karten aus, die dir Buffs gewähren, Waffen modifizieren oder die Bewegungsgeschwindigkeit verändern. In Kombination mit der „Director“-KI, die sich an deine Leistung anpasst, gleicht kein Durchgang dem anderen. Es ist eine raffinierte und befriedigende Interpretation des Zombie-Horden-Shooters, die sich nahtlos in die Reihe anderer Titel des Genres einfügt. am bestenPS5Zombie-SpieleListe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Kartensystem und die adaptive KI sorgen dafür, dass jede Mission abwechslungsreich bleibt. Das Spiel richtet sich an Spieler, die es genießen, gemeinsam mit einem eingespielten Team auf wechselnde Bedrohungen zu reagieren.

Dieses Spiel ist nicht ohne Grund ein moderner Koop-Klassiker. Dank seines einzigartigen Kartensystems in Verbindung mit einem dynamischen KI-Regisseur steht man immer vor einer neuen Herausforderung. Es ist perfekt für Spieler, die es lieben, unter Druck zusammenzuarbeiten.

Mein Fazit: FPS-Fans, die sich nach einer reinen Koop-Herausforderung mit unvorhersehbaren Wellen, vielschichtiger Strategie und jeder Menge Geschichten à la „Das war knapp!“ sehnen, werden Back 4 Blood eine klare Empfehlung.

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6. Resident Evil Village [Am besten geeignet für furchterregende Kämpfe und Vampire]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Survival-Horror, Ego-Shooter Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Das Spiel wird vollständig aus der Perspektive von Ethan Winters gespielt, Resident Evil Village verbindet spannungsgeladenen Survival-Horror mit Momenten hochintensiver Kämpfe. Die verschneite Kulisse eines osteuropäischen Dorfes ist ebenso bedrohlich wie ihre Bewohner – von wilden Lykanern bis hin zur imposanten, unvergesslichen Lady Dimitrescu.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet Ego-Shooter-Elemente mit atmosphärischem Horror und bietet PS5 den Spielern eine spannende Kampagne, die Entdeckungen, Rätsel und spannende Kämpfe miteinander verbindet.

Erkundung und das Lösen von Rätseln sind in den Spielrhythmus eingebunden und zwingen die Spieler dazu, nach Ressourcen zu suchen und gleichzeitig in Feuergefechten mit knapper Munition auszukommen. Das RE Die Engine bietet extrem detailreiche Umgebungen, stimmungsvolle Beleuchtung und Charakterdesigns, die den Realismus auf die Spitze treiben und gleichzeitig das Groteske einbeziehen.

VR-Unterstützung beiPlayStation VR2 verstärkt das Eintauchen in das Spiel, während der optionale Third-Person-Modus und Schatten der Rose DLCs bieten alternative Perspektiven.

Mein Fazit: FPS-Fans, die auf der Suche nach einem Horrorerlebnis sind, das atmosphärische Spannung mit adrenalingeladenen Kämpfen verbindet, werden Resident Evil Village gleichzeitig beängstigend und zutiefst erfüllend.

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7. RoboCop: Rogue City [Am besten geeignet für Old-School-Brutalität und Nostalgie]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Teyon (Entwickler); Nacon (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden

RoboCop: Rogue City verbindet heftige, bedächtige Schusswechsel mit Momenten der Polizeiarbeit und gemächlichen Ermittlungen. Du wirst Zeit damit verbringen, Hinweisen nachzugehen, Nebenquests zu erledigen und Gegner mit der Auto-9 in Kämpfen, die unverhohlen brutal sind, in Stücke zu schießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Durchdachte Bewegungen, intensive Schusswechsel und eine authentische 80er-Jahre-Kulisse fangen das Wesen von RoboCop, der einen fokussierten Shooter bietet, der sich den Filmen treu bleibt.

Die Bewegungen sind bewusst schwerfällig, was den mechanischen Körperbau von RoboCop widerspiegelt. Die Spielumgebungen sind durch und durch von der düsteren Atmosphäre der 80er Jahre geprägt, mit neonbeleuchteten Straßen und schmutzigen Industriegebieten, die direkt aus den Filmen zu stammen scheinen. Peter Wellers Rückkehr als Stimme und Gesicht von RoboCop sorgt für zusätzliche Authentizität.

Mein Fazit: Wenn du einen Ego-Shooter suchst, der sich wie eine Zeitkapsel aus der Blütezeit der Actionfilme anfühlt, RoboCop: Rogue City hält, was es verspricht. Es ist brutal, bleibt der Vorlage treu und hat ein Tempo, das Spieler belohnt, die überlegte, knallharte Kämpfe mögen.

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8. Crysis Remastered Trilogie [Ideal für futuristische Stealth-Action und Zerstörung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (Entwickler); Electronic Arts, Crytek (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

The Crysis Remastered Trilogie bietet dir drei Kampagnen, in denen dein Nanosuit das ultimative taktische Werkzeug ist. Tarn dich, um an Patrouillen vorbeizuschlüpfen, wechsle in den Rüstungsmodus, um Kugeln abzuwehren, oder steigere deine Geschwindigkeit, um Gegner zu flankieren, bevor sie reagieren können.

Die Levels sind als offene Sandbox-Umgebungen konzipiert, sodass du deine Ziele aus verschiedenen Blickwinkeln angehen kannst: als Scharfschütze von einem Bergrücken aus, heimlich durch die Vegetation schleichend oder mit Sprengstoff lautstark vorstürmend. Auf PS5Die Remaster bieten schärfere Texturen, verbesserte Beleuchtung und eine stabilere Leistung sowie einen 60-fps-Modus für flüssiges Zielen und Bewegen.

Pro-Tipp Wechsle mitten im Kampf zwischen den Fähigkeiten des Nanosuits, um verschiedenen Bedrohungen entgegenzuwirken: Tarnung, um zu entkommen, Panzerung, um Schaden zu absorbieren, und Geschwindigkeit, um dich schnell neu zu positionieren.

Die Kulisse jedes Spiels entwickelt sich sowohl optisch als auch spielerisch weiter, angefangen bei den tropischen Inseln des ersten Crysis im Häuserkampf von Crysis 2 und die überwucherten Ruinen von Crysis 3. Die verfügbaren Spielstile verleihen dem Spiel einen einzigartigen Reiz.

Mein Fazit: Für FPS-Fans, die sich Freiheit bei der Spielweise in Verbindung mit einer Power-Fantasie wünschen, ist diese Trilogie kaum zu übertreffen. Die Vielseitigkeit des Nanosuits sorgt für abwechslungsreiche Kämpfe, und die verbesserte Grafik verleiht der Serie einen modernen Touch PS5.

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9. Dying Light 2: Bleib menschlich [Am besten geeignet für Action-Horror-Parkour]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Survival-Horror, Action-Rollenspiel, Ego-Shooter Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Techland (Entwickler); Warner Bros. Interactive Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden (Hauptstory), über 80 Stunden (Nebeninhalte)

Dying Light 2: Bleib menschlich versetzt dich nach Villedor – einer riesigen, zerfallenden Stadt, in der die Dächer sichere Zufluchtsorte sind und die Straßen voller Gefahren wimmeln. Das Parkour-System steht im Mittelpunkt des Geschehens und ermöglicht es dir, an Wänden entlangzulaufen, über Hindernisse zu springen und dich durch die Skyline zu schwingen, um infizierten Horden auszuweichen oder rivalisierende Überlebende zu überfallen.

Der Kampf spielt sich größtenteils im Nahkampf ab, doch nach Einbruch der Dunkelheit steigt die Gefahr. Nachts tauchen die aggressivsten Infizierten auf, was spannende Sprints in sichere Zonen erzwingt und diejenigen belohnt, die das Risiko eingehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein Parkour-System macht vertikale Räume zu taktischen Vorteilen und gibt den Spielern die Freiheit, in einer lebendigen offenen Welt von den Dächern aus zu kämpfen, zu fliehen oder Hinterhalte zu legen.

Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen die Kontrolle über die Fraktionen, den Zustand der Stadt und sogar die verfügbaren Wege. Es ist ein fantastischer Zombie-Horden-Shooter mit großartigem Online-Koop-Modus. Dies ist eines der Die besten Open-World-Spiele das zudem ein großartiges Überlebenserlebnis bietet.

Dieses Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus rasanten Kämpfen aus der Ego-Perspektive und flüssigen Parkour-Bewegungen. Es handelt sich um einen vertikalen Ego-Shooter, in dem die Umgebung sowohl als Waffe als auch als dein wichtigstes Überlebenswerkzeug dient.

Mein Fazit: Für FPS-Spieler, die mehr wollen als nur Schießereien in engen Gängen, Dying Light 2 bietet vertikale Bewegungsfreiheit, dynamische Nahkämpfe und ein Überlebenskampf mit hohem Einsatz, bei dem die Dächer wahrhaftig deine Rettungsleine sind.

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10. Die Unsterblichen von Aveum [Am besten geeignet für Action-Fantasy mit Zauberei]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Ascendant Studios (Entwickler); Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden

Die Unsterblichen von Aveum tauscht Kugeln gegen Magie ein und baut seinen gesamten Kampfablauf auf drei unterschiedlichen Zauberfarben auf – Blau für Präzision, Rot für Nahkampfkraft und Grün für Schnellfeuerangriffe.

Jede Waffe entspricht dem klassischen Archetyp eines FPS-Waffentyps, bietet jedoch die Flexibilität von Zauberanpassungen, Siegel-Upgrades und Fähigkeitskombinationen, die sich auf verschiedene Gegnertypen anwenden lassen. Bewegung und Zielen bleiben schnell, sodass das Wechseln der Zaubertypen mitten im Kampf zur Selbstverständlichkeit wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Indem die klassischen Rollen aus Shootern den Zauberfarben zugeordnet werden, sorgt das Spiel für Abwechslung im Kampf, ohne dabei die Reaktionsschnelligkeit und das Tempo zu beeinträchtigen, die man von einem Ego-Shooter erwartet.

Außerhalb der Kämpfe verbinden die Level linearen Spielverlauf mit Abstechern zu Rätseln, Nebenaufgaben und Hintergrundinformationen, was den Spielern Anreize bietet, mit neuen Fähigkeiten auf bereits besuchte Orte zurückzukehren. Es ist schon merkwürdig, wie sehr sich dieses Fantasy-Spiel wie ein moderner Shooter anfühlt.

Mein Fazit: Für FPS-Fans, die bereit sind, Waffen gegen Zauberei einzutauschen, Die Unsterblichen von Aveum bietet eine gelungene Mischung aus Shooter-Reflexen und High-Fantasy-Spektakel.

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11. Resident Evil RE:Verse [Am besten geeignet für Multiplayer-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Multiplayer-FPS, Deathmatch Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit k. A. (Online-Multiplayer)

Resident Evil RE:Verse war Capcoms Versuch, die Horror-Wurzeln der Reihe in ein Online-Deathmatch-Format zu übertragen. Die Matches sind kurze, 5-minütige Runden, in denen man bekannte Charaktere wie Chris Redfield oder Jill Valentine steuert, die jeweils über einzigartige Waffen und Fähigkeiten verfügen.

Pro-Tipp Nutze die Mechanik des Monster-Respawns zu deinem Vorteil. Wenn du als Biowaffe mehrere Gegner auf einmal ausschaltest, kannst du das Spiel zu deinen Gunsten entscheiden, noch bevor du wieder deine menschliche Gestalt annimmst.

Das Besondere daran ist die „Bioweapon’s Revenge“-Mechanik: Wenn du ausgeschaltet wirst, erscheinst du als Monster wie Nemesis oder ein Jäger wieder und kannst so den Spieß gegen deinen Mörder umdrehen. Optisch nutzt das Spiel einen Comic-Shader über den bekannten Resident Evil Umgebungen, was ihm einen Stil verleiht, der es von den Haupttiteln abhebt.

Mein Fazit: FPS-Fans, die Gefallen an dem Resident Evil Fans der Figuren und der Hintergrundgeschichte dieses Universums könnten das zu schätzen wissen RE:Verse für ein paar Runden chaotischen Spielspaß, doch aufgrund des begrenzten Inhalts und der kurzen Lebensdauer fällt es schwer, dieses Spiel gegenüber ausgefeilteren Multiplayer-Shootern zu empfehlen.

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12. Doom: The Dark Ages [Ideal für mittelalterliches Chaos und pure Slayer-Wut]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Ego-Shooter Plattformen PS5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber id Software (Entwickler); Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden

Doom: The Dark Ages entführt den Slayer aus den Science-Fiction-Korridoren und versetzt ihn in eine düstere mittelalterliche Fantasy-Welt. Als Vorläufer zu Sohn(2016) undDOOM EternalDas Spiel zeichnet sich durch brutale Nahkämpfe, zerstörerische Waffen und groß angelegte Dämonenkriege aus.

Freut euch darauf, mit brutalen Waffen wie der Schildsäge, dem Flegel und der Keule zu kämpfen und dabei Dämonen mit spektakulären Finishing-Moves zu vernichten. Zusätzlich zum Bodenkampf können Spieler auf riesigen Drachen in die Schlacht reiten, was für vertikales Chaos und groß angelegte Action-Szenen sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es dauertSohndie Geschwindigkeit und Intensität des Spiels in eine mittelalterliche Kulisse überträgt, Nahkampfwaffen und groß angelegte Reiterkämpfe hinzufügt und dabei den Kern des Kampfsystems schnell hält.

Die idTech 8-Engine sorgt für hohe Bildraten, flüssige Animationen und ein reaktionsschnelles Waffenhandhabung, was FPS-Fans zu schätzen wissen werden, wenn die Kämpfe chaotisch werden. Die Super-Schrotflinte kehrt in Bestform zurück und macht das Spiel zu einem würdigen Vertreter der am bestenSohnSpiele.

Mein Fazit: Für Spieler, die sich FPS-Action mit gnadenloser Brutalität, einfallsreichen Nahkampfmechaniken und einer frischen mittelalterlichen Note wünschen SohnFormel,Das dunkle Zeitalter ist einer der Shooter, die man 2026 unbedingt spielen muss.

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13. Far Cry 6 [Am besten geeignet für eine chaotische tropische Revolution]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Ego-Shooter, offene Welt Plattformen PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Ubisoft Toronto (Entwickler); Ubisoft (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden

Far Cry 6Das Kern-Gameplay verbindet Stealth, explosive Kämpfe und Sandbox-Kreativität. Du kannst dich feindlichen Festungen mit lautlosen Eliminierungen nähern, mit fest installierten Waffen hineinstürmen oder mithilfe der Umgebung Fallen aufstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das themenbezogene Gewehr und die Ausrüstung bereichern sowohl Jagd- als auch Kampfsituationen und verleihen den Feuergefechten in Yaras offener Welt eine unterhaltsame Note, ohne die Entscheidungsfreiheit der Spieler einzuschränken.

Die Ausrüstung und die Missionen zur Krokodiljagd verleihen dem Spiel ein ganz besonderes Flair, denn die mächtigen Waffen erweisen sich sowohl gegen gepanzerte Soldaten als auch gegen gefährliche Wildtiere als nützlich. Die Sprachausgabe ist großartig, insbesondere die des Hauptschurken Anton Castillo. In diesem Spiel kann man wirklich ordentlich Chaos anrichten.

Möchten Sie sehen, wie es im Vergleich zu den anderen Beiträgen abschneidet? Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste der am bestenFar CrySpiele.

Mein Fazit: Für FPS-Fans, die es lieben, in einer weitläufigen offenen Welt mit verschiedenen Kampfstilen zu experimentieren – und sich eine Revolution mit dem gewissen Extra wünschen –, bietet das „Croc Hunter Pack“ sowohl Flair als auch Feuerkraft.

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14. Tiny Tinas Wunderwelten [Am besten geeignet für Loot-Shooter in einer Fantasy-Welt]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Action-Rollenspiel, Ego-Shooter Plattformen PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gearbox Software (Entwickler); 2K (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Tiny Tinas Wunderweltenwandelt dasBorderlands die Looter-Shooter-Formel in eine High-Fantasy-Welt. Die Spieler tauchen in ein zum Leben erwecktes Tabletop-Rollenspiel ein, wobei Tiny Tina selbst jede Wendung kommentiert.

Du erschaffst einen Helden mit mehreren Klassen und plünderst, schießt, kämpfst und zauberst dann in weitläufigen Dungeons und skurrilen Landschaften. Das Arsenal verbindet Magie mit hochleistungsfähigen Schusswaffen, und jede Quest ist gespickt mit Tinas chaotischem Humor. Das Spiel zeichnet sich durch sein Multiklassensystem aus, mit dem du zwei Charakterklassen kombinieren kannst, um einzigartige Fertigkeitskonfigurationen zu erstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Verschmelzung von Looter-Shooter-Action mit der Anpassung mehrerer Klassen und dem Wirken von Zaubersprüchen schafft ein unterhaltsames, aber tiefgründiges System zum Erstellen einzigartiger Charakterausrüstungen.

Die Oberweltkarte bietet zwischen den Missionen zufällige Begegnungen und Geheimnisse, während der Grafikstil Borderlands… Cel-Shading mit farbenfrohen Fantasy-Motiven. Der Online-Koop-Modus ist ein großer Anziehungspunkt.

Mein Fazit: FPS-Spieler, die sich ihren Loot-Grind in ein urkomisches, von D&D inspiriertes Abenteuer verpackt wünschen, werden feststellen, dass Wunderwelten Man kann es immer wieder spielen. Es ist ein seltener Shooter, bei dem es ebenso sehr um Spaß wie um Beute geht.

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15. Destiny 2: Lightfall [Am besten geeignet für Sci-Fi-Shooter mit kosmischen Kräften]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Ego-Shooter, MMO Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bungie (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Kampagne)

Lichtfall versetzt dich nach Neomuna, einer weitläufigen, von Cyberpunk inspirierten Stadt, die in Hologrammen und grellen Neonlichtern erstrahlt. Die FPS-Kämpfe fühlen sich schwer und dynamisch an, wobei die Unterklasse „Strand“ neben vernichtenden Fähigkeiten zur Massenkontrolle einen hochmobilen, auf Greifhaken basierenden Spielstil bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Unterklasse „Strand“ erweitert die Bewegungs- und Kampfmöglichkeiten und bietet sowohl im PvE- als auch im PvP-Modus neue Strategien, die sich deutlich von denen früherer Erweiterungen unterscheiden.

Im Kern ist es immer noch ein Looter-Shooter Schicksal ist bekannt für Kopfschuss-Serien, den Wechsel zwischen Elementarwaffen und die Jagd nach exotischer Beute, doch die Bewegungsmöglichkeiten von „Strand“ eröffnen neue PvE- und PvP-Taktiken. Der Schwierigkeitsgrad „Legendär“ ist anspruchsvoll genug, damit jeder Kampf zählt, lässt sich aber dennoch im Alleingang bewältigen.

Der Raid „Root of Nightmares“ setzt auf filmisches Spektakel mit wechselnden Arenen und Spielmechaniken, die ein gutes Zusammenspiel erfordern. Der Online-Koop-Modus ist ein wesentlicher Bestandteil der Spielidentität.

Mein Fazit: Wenn du einen Shooter suchst, der realistische Schusswechsel mit magischen Weltraumfähigkeiten und Raids im MMO-Stil verbindet, Lichtfall ist eine der ambitioniertesten FPS-Erweiterungen, die man spielen kann PS5.

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Häufig gestellte Fragen