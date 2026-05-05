Die 7 besten „Fallout“-Spiele für 2025

Die Wahl desam bestenFalloutSpiele kann schwierig sein, aber dieser Leitfaden hilft dir dabei, genau zu wissen, wie viele Fallout welche Spiele es gibt und welche davon es sich lohnt, sofort zu spielen.

Insgesamt gab es 9Hauptstrecke Fallout Spiele bis heute, und Auch wenn es sich bei allen um Rollenspiele handelt, können die Inhalte sehr unterschiedlich sein. Und um ganz ehrlich zu sein: Das ist nicht bei allen der Fall, und genau deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt. Damit du die besten Spiele dieser Reihe auswählen kannst.

Wenn du also zum ersten Mal in die Serie einsteigst, hilft dir diese Liste dabei, einen Einstieg zu finden und dich durch die restlichen Teile zu arbeiten.

Our Die besten „Fallout“-Spiele

Wir haben diese Liste unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente erstellt, die ein Spiel großartig machen: das Gameplay, die Handlung, der Soundtrack und das Gesamterlebnis. Hier ist eine Zusammenstellung einiger der besten Spiele:

Fallout: New Vegas (2010) – Zweifellos der beste Teil der Reihe – bei seinem Erscheinen war er ein echtes Spektakel und hat bis heute nichts von seiner Qualität eingebüßt. Fallout 4 (2015) – Dieses Spiel war eine umfassende Überarbeitung, bei der moderne Elemente und ein deutlich verbesserter Spielablauf eingeführt wurden. Fallout 3 (2008) – Es bietet eine der besten Handlungsstränge der Reihe und ein rundum solides Gameplay.

Das sind einige der besten Fallout Spiele aus der gesamten Auswahl. Im Folgenden gehen wir jedoch ausführlich darauf ein, was diese Spiele so gut macht und wie unsere Erfahrungen mit jedem einzelnen waren, wobei wir auch noch einige weitere erwähnenswerte Titel vorstellen.

Die 7 besten „Fallout“-Spiele, die du spielen musst: Fazit

Nachdem ich jedes einzelne durchgesehen habe Fallout Spiel, das jemals veröffentlicht wurde – nun haben wir endlich unsere Liste der Titel zusammengestellt, die unserer Meinung nach am meisten herausstechen. Wenn du dich also noch nie in die Welt von Fallout und es zum ersten Mal erleben möchten, finden Sie hier 7zu den bestenFalloutSpiele bisher.

1. Fallout: New Vegas

Plattformen Jahr Entwickler PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

Es wird oft als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gepriesen, dank seiner fesselnden Geschichte und seines mitreißenden Spielvergnügens.

Dieses Spiel stellt den Höhepunkt der Fallout Die Reihe besticht durch eine fesselnde Geschichte voller bedeutungsvoller Entscheidungen und beeindruckender RPG-Mechaniken, die ihrer Zeit weit voraus waren. Die Charaktere sind unvergesslich – vom geheimnisvollen Mr. House bis hin zum gerissenen und charismatischen Benny –, sodass jede Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Kampf inNew Vegas ist ebenso bemerkenswert und bietet flexible Spielmechaniken sowie ein fantastisches Waffenarsenal, das sich ganz an deinen Spielstil anpassen lässt. Die offene Welt, die in der weitläufigen Mojave-Wüste angesiedelt ist, ist riesig und voller Geheimnisse, Quests und Fraktionen, die die Spielwelt zum Leben erwecken. Die DLCs des Spiels, wie Old World Blues and Dead Money, sie verleihen der Geschichte emotionale Tiefe und erweitern das Hintergrunduniversum, wodurch sie für einige der eindringlichsten Momente der gesamten Serie sorgen.

Auch wenn die Karte an manchen Stellen etwas karg wirkt und das Tempo der Handlung gelegentlich ins Stocken gerät, sind dies im Vergleich zum Gesamtbild nur kleine Mängel New Vegas macht alles richtig. Mit seiner komplexen Spielwelt und den vom Spieler bestimmten Entscheidungen bleibt dieses Spiel ein herausragendes Rollenspiel, das auch Jahre später noch die Spieler in seinen Bann zieht. Durchweg solide, vom Anfang bis zum Ende.

2. Fallout 4

Plattformen Jahr Entwickler PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

Der vierte Teil der Fallout Die Serie wurde grundlegend überarbeitet – wodurch die Reihe nun mit den besten modernen Spielen mithalten kann –, was insbesondere nach der Veröffentlichung von The Witcher 3 im selben Jahr.

Eine der auffälligsten Neuerungen in diesem Teil ist die massive Verbesserung der Grafik. Die Grafik des Spiels ist gestochen scharf – mit atemberaubenden Umgebungen und deutlich detaillierteren Texturen. Zudem wurde das Schussgefecht erheblich verbessert, wodurch die Kämpfe im Vergleich zu den Vorgängern flüssiger und fesselnder sind.

Fallout 4 brachte zudem eine Reihe unterhaltsamer und fesselnder DLCs mit sich – mit Höhepunkten wie Vault-Tec-Werkstatt, Automatron, Far HarborundNuka-World. Diese Erweiterungen bieten neue Inhalte und jede Menge Abwechslung im Spielverlauf – und dank der hervorragenden Mod-Unterstützung bleibt das Spiel auch für langjährige Spieler immer wieder spannend.

Doch trotz dieser Verbesserungen, Fallout 4 erreicht nicht ganz die erzählerische Qualität von New Vegas. Die Hauptgeschichte wirkt weniger eindringlich – und den Nebenquests fehlt die Tiefe, die frühere Teile so unvergesslich gemacht hat. Zudem hinterlassen die Fraktionen – obwohl sie interessant sind – keinen so bleibenden Eindruck wie jene in früheren Spielen. Trotz dieser Mängel, Fallout 4 bietet nach wie vor ein solides Rollenspielerlebnis mit jeder Menge Erkundungsmöglichkeiten und unterhaltsamen Inhalten, in die man eintauchen kann.

3. Fallout 3

Plattformen Jahr Entwickler PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Dies war ein bahnbrechender Teil der Serie, der den ersten Übergang der Reihe zu 3D-Grafik markierte. Das Spiel, das in einem postapokalyptischen Washington D.C. spielt, stellte dank der Möglichkeiten von PlayStation 3 and Xbox 360. Die Open-World-Umgebung, voller stimmungsvoller Ruinen und gefährlicher Ödlande, war ein wahres Wunderwerk ihrer Zeit. Ein westliches Rollenspiel? Sogar noch mehr als das.

Bekannt für seine fesselnde Erzählkunst, Fallout 3 hat unvergessliche Charaktere wie Moira Brown und Fraktionen wie die Bruderschaft des Stahls zum Leben erweckt. Seine erzählerischen Entscheidungen und moralischen Dilemmata, insbesondere in der Hauptquestreihe, haben die Messlatte für Rollenspiele hoch gelegt. Das Erkunden war äußerst lohnenswert – mit versteckten Geheimnissen, einzigartigen Schauplätzen und fesselnden Nebenquests. Der Kampf, unterstützt durch das V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), hat bis heute nichts von seiner Qualität eingebüßt und verleiht den Kämpfen strategische Tiefe.

Die DLCs des Spiels haben das Spielerlebnis zudem um wertvolle Inhalte bereichert, wobei Die Pitt, Operation Anchorage, Point LookoutundMutterschiff Zeta mit spannenden neuen Gebieten, Quests und Handlungssträngen, in die man eintauchen kann.

Allerdings,Fallout 3 hatte jedoch einige Nachteile, vor allem im Vergleich zu seinen Vorgängern. Zwar führte es die Serie in die 3D-Welt ein, doch wirkten seine RPG-Elemente eher vereinfacht und weniger experimentell als die in Fallout 1 and Fallout 2. Die RPG-Mechaniken wurden vereinfacht, was nach Ansicht einiger Fans dazu führte, dass das Spiel weniger Auswahlmöglichkeiten und Anpassungsoptionen bot. Zudem litt das Spiel unter zahlreichen Leistungsproblemen und Fehlern, insbesondere beim Spielen auf moderner Hardware. Trotz dieser Mängel, Fallout 3 bleibt ein Meilenstein unter den Rollenspielen mit einer unvergesslichen Welt und Geschichte.

4. Fallout 76

Plattformen Jahr Entwickler PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Dies ist der erste Teil der Fallout Die Spielreihe bietet ein umfassendes Multiplayer-Erlebnis, bei dem die Spieler gemeinsam mit ihren Freunden die postapokalyptische Welt von Appalachia in einer riesigen, gemeinsamen offenen Welt erkunden können. Bei seiner Veröffentlichung stieß das Spiel aufgrund technischer Probleme, fehlender Funktionen und eines Mangels an NPCs auf eine eher verhaltene Resonanz, wodurch die Welt leblos und unzusammenhängend wirkte. Dies führte zu einem holprigen Start mit Leistungsproblemen, spielverhindernden Fehlern und dem Fehlen traditioneller Fallout Elemente wie Interaktionen mit menschlichen NPCs.

Im Laufe der Zeit jedoch, Fallout 76hat eineumfangreiche Aktualisierungen und Verbesserungen… und hat sich so nach und nach das Vertrauen der Spieler zurückerobert. Heute bietet das Spiel eine dynamische und sich ständig weiterentwickelnde Welt, in der regelmäßige Updates neue Inhalte, neue Events und erweiterte Questreihen einführen. Die Einführung menschlicher NPCs durch Updates wie Wastelanders hat dem Spiel neuen Schwung verliehen und den Spielern die dringend benötigte Interaktion und das Eintauchen in die Spielwelt geboten, die ihnen zum Start noch gefehlt hatten.

Für Spieler, die Spaß an Multiplayer-Erlebnissen haben, Fallout 76 ist die erste Wahl in der Fallout Universum, da es das einzige Spiel der Reihe ist, das ein reines Online-Erlebnis bietet. Die Erkundung der offenen Welt ist unglaublich lohnenswert, wenn man mit Freunden spielt, und die Vielfalt an dynamischen Ereignissen sorgt dafür, dass das Gameplay spannend bleibt, ohne sich eintönig anzufühlen. Trotz seines holprigen Starts, Fallout 76 hat sich wirklich rehabilitiert und sich einen deutlich besseren Ruf erarbeitet, insbesondere dank des zusätzlichen Erfolgs des Fallout Die Fernsehserie, die das Interesse an der Reihe neu entfacht hat.

Egal, ob du gegen mutierte Kreaturen kämpfst, Quests absolvierst oder einfach nur die facettenreiche Welt um dich herum genießt, Fallout 76 bietet eine einzigartige Multiplayer-Variante der beliebten Serie.

5. Fallout 2

Plattformen Jahr Entwickler Windows, macOS 1998 Black Isle Studios

Aufbauend auf den Grundlagen, die mit dem Original gelegt wurden Fallout Spiel sowie die Weiterentwicklung und Erweiterung des RPG-Elemente, Fallout 2 schuf eines der fesselndsten und einzigartigsten Rollenspielerlebnisse seiner Zeit. Es erweiterte die Grenzen des Rollenspielgenres und bot umfassende Charakteranpassung, freischaltbare Fähigkeiten sowie ein gut durchdachtes Karma-System, das seitdem zu einem festen Bestandteil der Serie geworden ist. Das Spiel verbindet schwarzen Humor mit eine gesellschaftliche und kulturelle Stellungnahme, deren Geschichte bei den Fans bis heute Anklang findet.

Was zeichnetFallout 2 Was das Spiel besonders auszeichnet, ist seine weitläufige Welt, die reich an detaillierten Nebenquests, vielfältigen Fraktionen und einem Maß an Freiheit ist, das es dir ermöglicht, die Reise deines Charakters wirklich selbst zu gestalten. Die Mod-Unterstützung sorgt zudem dafür, dass das Spiel endlos angepasst werden kann, sodass Spieler alles von der Grafik bis hin zu den Spielmechaniken optimieren können. Obwohl es bereits über zwei Jahrzehnte alt ist, Fallout 2 ist nach wie vor ein äußerst einflussreiches Rollenspiel, und seine Community hält es durch Mods und Fan-Inhalte weiterhin am Leben.

Davon abgesehen, Fallout 2 lässt in Sachen Grafik und Benutzeroberfläche sein Alter erkennen. Die Grafik wirkt veraltet, und die Navigation durch die Spielwelt kann nach heutigen Maßstäben etwas umständlich und langsam sein. Auch das Erkunden der Karte kann manchmal mühsam sein, und die Benutzeroberfläche wirkt etwas schwerfällig. Diese Mängel lassen sich jedoch leicht verzeihen, wenn man die technischen Einschränkungen jener Zeit und die immense Spieltiefe berücksichtigt. Für Fans klassischer Rollenspiele, Fallout 2 bleibt mit seiner facettenreichen Handlung, seinen komplexen Spielsystemen und seinen unvergesslichen Charakteren ein wesentlicher Bestandteil der Spielegeschichte.

6. Fallout: Ein Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt

Plattformen Jahr Entwickler Windows, macOS 1997 Interplay Productions

Dies ist das Spiel, das den Grundstein für das legte, was später zu einem der Die besten RPG-Spiele und die erfolgreichsten Franchises aller Zeiten. Erschienen im Jahr 1997… es führte bahnbrechende Systeme wie das SPECIAL-Statistiksystem ein, das es den Spielern ermöglichte, die Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Charaktere umfassend anzupassen. Das Spiel verfügte zudem über ein Karma-System, bei dem die eigenen Entscheidungen direkten Einfluss auf die umgebende Welt hatten – eine Mechanik, die fortan zu einem Markenzeichen der Serie werden sollte. Auch wenn die Handlung nach heutigen Maßstäben vielleicht etwas generisch wirkt, war die Idee, in einer postapokalyptischen Ödnis zu überleben, für die damalige Zeit frisch und fesselnd.

Als Ursprungsort der Franchise, Fallout nimmt einen unglaublich wichtigen Platz in der Geschichte der Videospiele ein, und vieles, was dem Spiel fehlt, kann man angesichts seines Pioniercharakters verzeihen. Die Welt ist relativ klein und das Spiel mag nach heutigen RPG-Maßstäben kurz erscheinen, doch diese Mängel sind nebensächlich, wenn man bedenkt, dass dies der erste Schritt hin zu den weitläufigen Open-World-RPGs war, die das Genre prägen sollten. Der begrenzte Umfang und die einfache Spielmechanik waren notwendige Kompromisse in den frühen Phasen der Entwicklung der Spielereihe.

Was wirklich Fallout Besonders hervorzuheben ist die Grundlage, die es für die Zukunft geschaffen hat. Es führte die Spieler in eine Serie ein, die sich schließlich über 55 Millionen Exemplare, wobei der Einfluss dieses ersten Spiels über Generationen von Spielern hinweg nachhallt. Es ist ein Muss für jeden, der sich für die Anfänge der Serie interessiert, und bietet einen faszinierenden Einblick darin, wie eine der kultigsten RPG-Reihen entstanden ist – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir schon so lange auf einen neuen Teil wartenüber sechs Jahre.

7. Fallout Shelter

Plattformen Jahr Entwickler Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

DiesKostenloses Spiel hat ein neues Kapitel für die Fallout Franchise, das die Serie in einem frischen, lockeren Format auf mobile Geräte bringt. Im Gegensatz zu den Haupt-RPGs richtet sich dieser Titel an Gelegenheitsspieler und bietet ein entspannteres Spielerlebnis als die intensiven, storygetriebenen Abenteuer der Hauptspiele.

Deine Aufgabe besteht darin, den Bau und den Betrieb eines „Vault“ zu leiten und dabei modernste Technologie einzusetzen, um deinen unterirdischen Schutzraum zu errichten und zu verwalten. Das Spiel ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar und somit unglaublich leicht zugänglich, egal ob du es auf deinem Smartphone, PC oder Nintendo Switch. Der Grafikstil ist optisch ansprechend, besonders auf Mobilgeräten, und verleiht dem einfachen, aber fesselnden Spielablauf zusätzlichen Charme.

WährendFallout Shelter macht zwar Spaß, um sich die Zeit zu vertreiben, hat aber auch seine Nachteile. Das Gameplay kann ziemlich schnell eintönig werden, und das Fehlen einer soliden Handlung oder einer tieferen Verbindung zur Fallout Die Hintergrundgeschichte könnte bei langjährigen Fans den Wunsch nach mehr wecken. Trotzdem ist es nach wie vor eine gute Wahl für ein unkompliziertes, spontan spielbares Erlebnis, das in der FalloutUniversum.

Was macht ein gutes „Fallout“-Spiel aus?

Ein tollerFallout Das Spiel entführt dich in eine raue, postapokalyptische Welt – voller Gefahren, Entdeckungen und schwieriger Entscheidungen. Ob du nun die radioaktiven Ruinen von Washington D.C., die sonnenverbrannte Mojave-Wüste oder die zerfallenden Straßen von Boston erkundest: Es geht darum, ganz in das Chaos des Überlebenskampfes einzutauchen.

Was macht es so besonders? Das die Freiheit, dein eigenes Leben zu gestalten. Du entscheidest selbst, auf wessen Seite du stehst, wie du Probleme angehst und ob du der charmante Vermittler, der hinterhältige Eindringling oder eine regelrechte Abrissbirne bist. Deine Entscheidungen sind nicht nur reine Show – sie haben echte Konsequenzen, die sich durch das gesamte Spiel ziehen.

Und dann ist da noch das Humor und Herz. Von skurrilen Nebenquests über Begegnungen mit bizarren Fraktionen wie der Bruderschaft des Stahls bis hin zu Gesprächen mit unvergesslichen Gefährten – es wartet immer etwas Unerwartetes auf dich.

Es geht auch darum, deinen eigenen Spielstil zu finden. Egal, ob du Ausrüstung herstellst, deine V.A.T.S.-Kampfstrategie verfeinerst oder alle in der Ödland versteckten Geheimnisse aufspürst, Fallout macht es zu einer persönlichen Angelegenheit. Jede Entscheidung, die du triffst, prägt dein Abenteuer – und genau das ist es, was dich immer wieder zurückkommen lässt. Dieser für Fallout typische Ansatz hat eine große Fangemeinde hervorgebracht, die ähnliche Spiele außerhalb der ursprünglichen Spielereiheund wird zweifellos in den kommenden Jahren noch mehr bringen.

Fallout-Spiele in chronologischer Reihenfolge

All Fallout Spiele, insbesondere die Hauptserie, verfügen über eine komplexe Hintergrundgeschichte. Daher ist es besonders hilfreich, wenn man sie in chronologischer Reihenfolge spielt. Die Reihe erstreckt sich über 9 Mainstream-Spiele und 13 DLCs, die die Sache etwas unübersichtlich machen können.

Hier ist eine Liste, die dir hilft, die Hintergrundgeschichte besser zu verstehen und das Spiel zu spielen alle Fallout-Spiele in chronologischer Reihenfolge:

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (einschließlich der DLCs) Fallout: New Vegas (einschließlich der DLCs) Fallout 4 (einschließlich der DLCs)

Fallout Shelter passt nicht wirklich in die Reihe, da es keinen Bezug zur Hintergrundgeschichte hat. Wenn du alle Spiele durchgespielt hast und mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren möchtest, kannst du dir die Amazon-Prime-Serie ansehen Fallout mit Ella Purnell.

Bethesda Game Studios hat zudem deutliche Anzeichen dafür geliefert, dass es daran arbeitet, Fallout 5 ebenfalls. Allerdings gibt es bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch eine offizielle Bestätigung, sodass wir noch nicht genau sagen können, wann der nächste Fallout-Titel erscheint.

Die „Fallout“-Reihe: Geschichte des Videospiels

The Fallout-Reihe hat eine lange Geschichte. Das erste Spiel erschien im Jahr 1997 von Interplay Productions. Seitdem hat sie alle möglichen Phasen durchlaufen, von großen Höhen bis hin zu massiven Tiefen, doch dennoch ist sie bis heute eine der beliebtesten Serien unter den Spielern.

Die aktuelle Fernsehserie hat die Popularität der Spiele wiederbelebt, was sogar zu Flops wie Fallout 76 ein neues Leben zu beginnen, und die Leute sind total begeistert davon.

Fallout-Spiele: Wissenswertes

The Fallout Die Serie steckt voller faszinierender Details und Anekdoten aus dem Hintergrund. Hier sind einige Highlights:

Erschienen im 1997 , Fallout: Ein Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt war der erste Teil der Reihe, inspiriert vom GURPS-Tischrollenspiel. Was es auszeichnete, waren sein schwarzer Humor, die verzweigten Handlungsstränge und die ikonische isometrische Perspektive.

, Fallout: Ein Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt war der erste Teil der Reihe, inspiriert vom GURPS-Tischrollenspiel. Was es auszeichnete, waren sein schwarzer Humor, die verzweigten Handlungsstränge und die ikonische isometrische Perspektive. Fallout: New Vegas wird oft als das schwierigste Spiel der Reihe gepriesen, insbesondere wegen seines „Hardcore-Modus“. Die Spieler sehen sich nicht nur mächtigen Gegnern gegenüber, sondern müssen auch ihre Ressourcen sorgfältig einteilen, was die Herausforderung noch weiter erhöht.

Unter all den Supermutanten in Fallout, der legendäre Supermutant aus Fallout 4 sticht als absoluter Gigant hervor. Er ragt wie ein Berg empor und ist so mächtig, dass nur die geschicktesten Schützen ihn besiegen können.

Die Gewölbe in der Fallout Das Universum ist oft Schauplatz schrecklicher soziologischer Experimente. Vault 11 beispielsweise zwang seine Bewohner, jedes Jahr einen Menschen zu opfern, um die „Zerstörung“ zu verhindern – ein erschreckender Kommentar zu den dunklen Seiten der Gesellschaft.

Kultige Begleiter wie Dogmeat, Nick Valentine und Boone sind mehr als nur Verbündete im Kampf. Jeder von ihnen hat seine eigene fesselnde Hintergrundgeschichte und einzigartige Fähigkeiten, die dem Spiel Tiefe und Emotionalität verleihen.

Nuka-Cola, das beliebte Getränk aus der Ödnis, ist eine clevere Satire auf Konsumismus und Popkultur. Die Variante „Quantum Blue“, die in den Bonusinhalten auftaucht, ist besonders wertvoll und unterstreicht damit noch einmal ihre Rolle als humorvolle Anspielung auf die Konsumkultur.

Was „Fallout“ am besten kann (und was andere Rollenspiele immer noch nicht hinbekommen)

Man spielt „Fallout“ nicht wegen der perfekten Kämpfe. Man spielt es, weil es einem unter die Haut geht. Kein anderes Rollenspiel verbindet Humor, Spannung, Horror und Herzschmerz so wie dieses.

Das ist es, was Fallout jedes Mal schafft:

Entscheidungen, die zählen : Es geht nicht nur um die Wahl zwischen „rot oder blau“. Die Entscheidungen in Fallout können sich später rächen oder dir das Leben retten.

: Es geht nicht nur um die Wahl zwischen „rot oder blau“. Die Entscheidungen in Fallout können sich später rächen oder dir das Leben retten. Welten, die Geschichten erzählen : Umweltbezogene Erzählungen sind allgegenwärtig. Über Schachbretter gebeugte Skelette. Terminals voller Reue.

: Umweltbezogene Erzählungen sind allgegenwärtig. Über Schachbretter gebeugte Skelette. Terminals voller Reue. Alles ist moralisch zwiespältig : Fallout interessiert es nicht, ob du gut bist. Es fragt nur, ob du ehrlich.

: Fallout interessiert es nicht, ob du gut bist. Es fragt nur, ob du ehrlich. Seltsamer Humor, der funktioniert: Gewölbe, Werbung, NPCs. Alles ist ungewöhnlich, wirkt aber irgendwie authentisch.

Fallout fordert dich heraus, darin zu leben.

Fallout: Die seltsamsten Experimente in den Vaults (die tatsächlich stattgefunden haben)

Die Bunker in „Fallout“ sind soziale Experimente, die völlig außer Kontrolle geraten sind. Und einige von ihnen sind zutiefstvermasselt.

Schau dir das mal an:

Vault 11 : Die Bewohner mussten jedes Jahr eine Person opfern … sonst würden alle sterben. Spoiler: Es nimmt kein gutes Ende.

: Die Bewohner mussten jedes Jahr eine Person opfern … sonst würden alle sterben. Spoiler: Es nimmt kein gutes Ende. Vault 77 : Ein Mann. Eine Kiste voller Puppen. Das ist alles. (Ja, wirklich.)

: Ein Mann. Eine Kiste voller Puppen. Das ist alles. (Ja, wirklich.) Vault 12 : Entwickelt fürDatei. Die Tür hat nie richtig geschlossen, also hallo Strahlung.

: Entwickelt fürDatei. Die Tür hat nie richtig geschlossen, also hallo Strahlung. Vault 108 : Voller Klone namens Gary. Sie… kamen nicht miteinander klar.

: Voller Klone namens Gary. Sie… kamen nicht miteinander klar. Vault 95: Entzug für Süchtige. Bis er durch weitere Drogen sabotiert wird.

Kein Wunder, dass die Leute das Ödland bevorzugen.

New Vegas vs. Fallout 4: Welches Spiel lohnt sich heute?

Das ist die Frage, zu der jeder Fan eine Meinung hat. Und wenn du neu dabei bist, steht man vor einer Weggabelung. Fallout 4 oder New Vegas?

Die Sache ist die:

New Vegas bietet bessere Dialoge, verzweigte Quests und unvergessliche NPCs. Es ist unverfälscht. Clever. Kultig.

bietet bessere Dialoge, verzweigte Quests und unvergessliche NPCs. Es ist unverfälscht. Clever. Kultig. Fallout 4 fühlt sich flüssiger an. Tolles Gameplay, schönere Grafik, jede Menge Mods.

fühlt sich flüssiger an. Tolles Gameplay, schönere Grafik, jede Menge Mods. New Vegas bietet dirFreiheit. Willst du alle verraten und herrschen? Nur zu.

bietet dirFreiheit. Willst du alle verraten und herrschen? Nur zu. Fallout 4 bietet dir einen vertont gesprochenen Protagonisten und eine größere Welt, in der du dich entfalten kannst.

Kurz gesagt: Wenn du einen Denker willst, nimm Vegas. Wenn du einen Schützen willst, nimm 4. Oder spiel einfach beides. Das hab ich auch gemacht.

Häufig gestellte Fragen

Wann erscheint das nächste Fallout-Spiel?

Bethesda hat bestätigt, dass Fallout 5 ist geplant, wird aber nicht so bald kommen, wahrscheinlich erst nach The Elder Scrolls VI. Ein offizielles Erscheinungsdatum steht noch nicht fest.

Welches „Fallout“-Spiel solltest du zuerst spielen?

Wenn du in die Geschichte und die Welt eintauchen möchtest, fang am besten mit Fallout 3. Wenn du die besten RPG-Mechaniken suchst, dann entscheide dich für Fallout: New Vegasund für eine moderne Interpretation, Fallout 4 ist der richtige Weg.

Welches ist das längste Fallout-Spiel?

Fallout 76 bietet den meisten Inhalt und endlose Erkundungsmöglichkeiten, aber für ein Einzelspieler-Erlebnis, Fallout 4 dauert am längsten, bis es vollständig abgeschlossen ist.

Was ist die Geschichte hinter den Fallout-Spielen?

Die Serie spielt in einer retro-futuristischen Postapokalypse und handelt von Überlebenden, die nach einem Atomkrieg die Zivilisation wiederaufbauen und dabei oft aus unterirdischen Schutzräumen auftauchen.

Auf welchem Spiel basiert die „Fallout“-Serie?

The Fallout Die Fernsehserie ist keine direkte Adaption eines Spiels, sondern erweitert das Universum um eine originelle Geschichte, die in derselben Welt spielt.