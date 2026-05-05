Die 15 besten Battle-Royale-Spiele 2025: Abspringen, sterben, wiederholen, Spaß haben!

Suchst du nach einer Arena, in der du deine Fähigkeiten und Reflexe unter Beweis stellen kannst? Dann probier doch mal einige der besten Battle-Royale-Spiele aus, die deinen Instinkt – und manchmal auch dein Glück – auf die Probe stellen. Bei Battle-Royale-Spielen geht es darum, dass man in eine Arena mit einer großen Anzahl anderer Spieler versetzt wird – Freunde, Fremde und diese eine Person, die immer gleich nach dem Landen auf der Karte eine bessere Waffe findet.

Das Ziel ist einfach – sie alle überdauern.

Die Grafik dieser Spiele reicht von atemberaubend realistisch bis hin zu überraschend skurril und bietet dir jede Menge unterhaltsame Szenen, während du um dein Leben rennst. Und du wirst den Adrenalinkick lieben, wenn die Sicherheitszone schneller schrumpft als deine Geduld.

Was diese besten Battle-Royale-Spiele auszeichnet, ist ihre Vielfalt an Spielmodi. Manche sind ganz einfach – einfach nur überleben. Andere? wirdfür zwei Spieler, team deathmatch was am besten geeignet ist für 1v1undMannschaftfür ein Team aus vier Personen.

Einige der beliebtesten Battle-Royale-Spiele sorgen für noch mehr Chaos, zum Beispiel durch Spezialmissionen, Fahrzeuge und Szenen, die aussehen, als stammten sie aus einem Science-Fiction-Film. Egal, ob du gerne nuror zusammenarbeiten Ob mit Freunden, die bereit sind, die Beute zu teilen, oder nicht – im Battle Royale ist für jeden Spieler etwas dabei.

Im Vergleich zu gewöhnlichen Shootern oder Survival-Spielen vermitteln Battle-Royale-Spiele ein unvergleichliches Erfolgserlebnis, wenn man als letzter Spieler übrig bleibt. Es ist, als würde man den Die Tribute von Panem – nur ohne den Teil, bei dem man hungert. Und glaub mir, der Rausch des Sieges macht all die Enttäuschungen über knapp verpasste Siege, gestohlene Kills und Beute mehr als wett.

Unsere Top-Empfehlungen für Battle-Royale-Spiele

Die besten Battle-Royale-Spiele sind nicht einfach nur Spiele – sie sind hochkarätige Chaos-Simulatoren, die dich dazu bringen, deine Treffsicherheit, deine Reflexe und deine Freundschaften auf die Probe zu stellen. Hier sind die Top-Empfehlungen, bei denen du dir sagen wirst: „Nur noch ein Spiel vor dem Schlafengehen“:

Fortnite (2017) – Baue, schieße und tanze dir den Weg zum Sieg in einem Spiel, das es irgendwie schafft, Absurdität cool wirken zu lassen. Call of Duty: Modern Warfare (2019) – Realistischer Kampf trifft auf eine immer kleiner werdende Karte, auf der jeder zum Scharfschützen werden will. Apex Legends (2019) – Heldenfähigkeiten und rasante Action vereinen sich in einem Battle Royale, das ebenso gnadenlos wie fesselnd ist. Deceive Inc. (2023) – Eine heimliche Variante des Battle-Royale-Genres, bei der man lügt, betrügt und so tut, als wäre man nicht der Betrüger. My Hero Ultra Rumble (2022) – Superheldenkämpfe treffen auf Team-Taktiken in einem chaotischen Kampf aller gegen alle, inspiriert vom erfolgreichen Anime My Hero Academia.

Scrolle weiter, um weitere beliebte Titel zu entdecken und zu erfahren, was sie zu den besten Battle-Royale-Spielen macht – in denen jeder Absprung, jeder Schuss und jeder Verrat daran erinnert, dass es beim Überleben nicht nur auf Geschicklichkeit ankommt. Es geht darum, zu wissen, wann man fliehen muss, und über die Fehler seiner Teamkollegen zu lachen.

Die 15 besten Battle-Royale-Spiele im Jahr 2025

Battle-Royale-Spiele haben den Begriff „Chaos“ neu definiert, indem sie eine große Anzahl von Spielern in Arenen gegeneinander antreten lassen, in denen es vor Adrenalin, Strategie und einem Hauch von „Rage-Quitting“ nur so brodelt.

Diese Spiele bieten Spielmodi, die so unberechenbar sind wie die Treffsicherheit deines Teams, und Waffen, die so vielseitig sind wie die Ausreden für ein schlechtes Spiel. Von farbenprächtiger Grafik bis hin zu atemberaubender Action – meine Favoritenliste dieser Top-Battle-Royale-Spiele bietet die perfekte Mischung aus Überleben und Stil.

1. Fortnite [Ideal für Baumeister und Fans von Tanzwettbewerben]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4/PS5, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad) 2017 Epic Games

Eine Battle-Royale-Version einer Party, zu der jeder eingeladen ist und bei der von dir irgendwie erwartet wird, dass du eine Festung baust, während du um dein Leben kämpfst. Die lebhafte Grafik und die übertriebenen Spielmodi machen es zu einem Highlight in der Koop-Spiel Genre. Egal, ob du versuchst, Gegner auszuschalten oder deinen Siegestanz zu perfektionieren, Fortnite hält die Dinge so chaotisch wie seine sich ständig weiterentwickelnde Karte. Mit Kooperationen, die von Marvel to Ariana Grande… es ist offensichtlich, dass dieses Spiel keine Scheu hat, die Grenzen zwischen Kampf und Spektakel zu verwischen.

Was liebe ich am meisten? Das Kreativität, Grafikenund diebaulicher Aspekt das dieses Genre zu bieten hat. Aber ich sag euch eins: Dieses Spiel erfordert eine ordentliche KPS-Geschwindigkeit (Tastenanschläge pro Sekunde), denn ohne sie ist es fast unmöglich, die zweite Kugel zu überstehen. Neue Spieler werden die einfache Zugänglichkeit zu schätzen wissen, während Veteranen ihre KPS unter Beweis stellen können. Ein Tipp: Übt das Bauen – denn in diesem Spiel steht die Verteidigung immer an erster Stelle.

2. Call of Duty: Modern Warfare Remastered [Ideal für alle, die taktisches Chaos suchen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2016 Raven Software

Call of Duty: Modern Warfare Remastered lässt den legendären Moderne Kriegsführung Erlebe das Spiel mit verbesserter Grafik und dem gewohnt adrenalingeladenen Gameplay. Ganz gleich, ob du den Klassiker noch einmal genießt oder zum ersten Mal eintauchst – dank der präzisen Schusswechsel, der ausgefeilten Spielmechanik und der legendären Karten fühlt sich jedes Match genauso intensiv an, wie du es in Erinnerung hast.

Das Spiel bietet 83 Metacritic Das Spiel punktet und beweist damit, dass es nach wie vor ein Fan-Favorit ist. Von einem riesigen Arsenal an Waffen und Perks bis hin zu einer Vielzahl von Spielmodi – es gibt immer etwas, das dich in Atem hält. Dank der rasanten Kämpfe fühlst du dich entweder wie ein FPS-Gott oder wirst erledigt, bevor du überhaupt sehen kannst, wer dich erschossen hat.

Wenn Sie neu bei Call of Duty Für Neulinge ist dies ein idealer Einstieg mit leicht zugänglichem Gameplay. Für erfahrene Spieler hingegen sind Teamwork und Strategie entscheidend – sie unterscheiden die Gelegenheitsspieler von den echten Profis.

3. Apex Legends [Ideal für Team-Taktiken und Geschwindigkeitsfanatiker]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Das ist ein weiterer beliebter Titel und eines meiner Lieblings-Battle-Royale-Spiele! Es ist sozusagen der coole, futuristische Cousin der traditionellen Battle-Royales – schneller, spektakulärer und mit einer riesigen Auswahl an Helden, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben, durch die man sich entweder unbesiegbar oder wie ein absoluter Versager fühlt. Mit über 100 Millionen Spieler und ein solides89PunktestandMetacritic, da ist es kein Wunder Spitzenwertgehört zu den besten Ego-Shooter. Was zeichnet es aus? Die Geschwindigkeit. Im Spiel dreht sich alles um Mobilität, egal, ob du dich quer über die Karte kämpfst oder wie ein Profi von den Wänden abprallst.

Wenn du noch keine Erfahrung mit Battle-Royale-Spielen hast, Spitzenwertist dank seines leicht zu erlernenden Gameplays anfängerfreundlich, aber werde nicht zu übermütig – es ist die Art von Spiel, die Erfahrung und Kartenkenntnis belohnt. Veteranen, hier können euer strategisches Geschick und eure Reaktionsgeschwindigkeit wirklich glänzen. Ein kleiner Tipp: Lernt die Fähigkeiten eures Charakters kennen – denn einen Kampf mit einem guten taktischen Schachzug zu gewinnen, ist viel befriedigender, als einfach nur wild auf den Abzug zu hämmern.

4. Deceive Inc. [Ideal für Spieler, die gerne hinterhältige Strategien entwickeln]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5, Xbox Series X 2023 Sweet Bandits Studios

Es ist, als würde man ein Battle-Royale spielen, bei dem es nicht nur darum geht, zu überleben, sondern auch, alle anderen zu überlisten. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Stealth und Sabotage verleiht es dem Spiel eine erfrischend hinterhältige Note. Stell dir vor, du mischst dich unter die Menge, nur um deine Feinde mit einem gut getimten Dolchstoß auszuschalten, während du dich hinter einer überzeugenden Verkleidung versteckst. Das Spiel ist bekannt für seine cleveren Mechaniken und bietet eine Abwechslung zu den üblichen Schießereien und Explosionen.

Wenn du ein Fan von Täuschungsmanövern bist und gerne Psychospielchen spielst, Deceive Inc. ist eines der besten Third-Person-Shooter-Spiele, um deine strategischen Fähigkeiten gegen Freunde unter Beweis zu stellen. Neulinge? Nun, dieses Spiel ist etwas kniffliger, aber hey, vielleicht gelingt dir ja schon beim ersten Versuch ein erfolgreicher Start. Und ihr Veteranen da draußen: Macht euch bereit, mit ein paar cleveren Tricks richtig in die Vollen zu gehen. Ich würde vorschlagen, niemandem zu trauen! Vor allem nicht dem Typen, der dir ständig zuzwinkert.

5. My Hero Ultra Rumble [Ideal für Anime-Fans]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2023 Anwesenheit

Wenn du schon immer mal mit deinem Lieblings- japanische AnimationsfilmeHelden in einem Battle Royale, My Hero Ultra Rumble ist im Grunde genommen die Verwirklichung deiner Träume. Inspiriert von dem beliebten My Hero Academia Wie in der Serie kannst du in diesem Spiel als legendäre Charaktere spielen, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten direkt aus dem Anime mitbringt. Die Grafik? Nun, stell dir vor, die Serie würde plötzlich in voller Pracht zum Leben erweckt 3D „Glory“ – mit all der übertriebenen Action, die man erwartet. Es ist ein Unikat in der Battle-Royale-Szene, und sein Konzept hat bei Anime-Fans zweifellos für Begeisterung gesorgt.

Neue Spieler werden die bekannten Gesichter und die leicht verständlichen Spielmechaniken lieben, während erfahrene Spieler Freude daran haben werden, sich intensiv mit den einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters auseinanderzusetzen, um sich strategische Vorteile zu verschaffen. Eine Sache, die ich an dem Spiel absolut liebe, sind die VFX für jede Spezialfähigkeit. Jede Spezialfähigkeit sieht aus und klingt genau so, wie wir es aus Animes kennen. Ich würde empfehlen, ein wenig zu üben, bevor man sich in ein Ranglistenspiel stürzt, denn es gibt nichts Schlimmeres, als ausgeschaltet zu werden, während man noch dabei ist, herauszufinden, wie man seine Kraft einsetzt (das sage ich aus Erfahrung).

6. Naraka Bladepoint [Ideal für alle, die gerne mit dem Schwert kämpfen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5, Xbox Series X 2021 24 Unterhaltung

Das Spiel greift den üblichen Battle-Royale-Stil auf und verleiht ihm eine scharfe, glänzende Note – im wahrsten Sinne des Wortes. Vergiss die üblichen Waffen und Granaten – hier dreht sich alles um Klingen, Enterhakenundheftiger Nahkampf Kämpfe. Dank der lebendigen Grafik und der einzigartig detailreichen Welt des Spiels wirken alle Kämpfe, als wären sie direkt aus einem Martial-Arts-Film entnommen. Mit über 20 Millionen Downloads weltweit… es ist klar, dass dies nicht nur ein weiterer Flop im Battle-Royale-Genre ist.

Neue Spieler! Der Einstieg mag zunächst etwas steil erscheinen, aber der Nervenkitzel einer perfekt ausgeführten Combo ist die Mühe wert. Erfahrene Spieler, die nach etwas Neuem suchen, das sie mit Freunden teilen können, werden die strategische Tiefe und die rasanten Kämpfe zu schätzen wissen. Und seien wir ehrlich – was macht den Unterschied zwischen einer eleganten Flucht und einer peinlichen Niederlage aus? Es kommt ganz darauf an, den Enterhaken zu beherrschen.

7. PlayerUnknown’s Battlegrounds [Am besten für nostalgische Überlebenskünstler]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2017 PUBG Studios

Wir alle kennen es unter dem Namen PlayerUnknown’s Battlegrounds– das Spiel, das Battle Royale wohl erst richtig bekannt gemacht hat. Bekannt für seine realistische Grafik, seine Waffen und seine intensiven Überlebensmechaniken hat sich dieser Titel seinen Platz als eines der kultigsten Battle-Royale-Spiele überhaupt gesichert. Mit über 84 Millionen Exemplare verkauft und eine riesige Fangemeinde, PlayerUnknown’s Battlegroundsbietet spannende, atemberaubende Momente, egal ob du dich durch ein Feld schleichst oder in ein heftiges Feuergefecht verwickelt wirst.

Für Anfänger ist es wichtig, die Ausrüstung zu verstehen und den Umgang damit zu beherrschen RucksackEs mag eine Weile dauern, aber sobald du das Gameplay beherrschst, wirst du dich wie ein echter Überlebenskünstler fühlen. Für erfahrene Spieler: Genießt diesen Klassiker gemeinsam mit euren Freunden, denn er hat viel zu bieten, insbesondere dank seiner vielfältigen Spielmodi und der ständig wachsenden Auswahl an Karten.

8. Minecraft: Java- und Bedrock-Edition – Überlebensspiele [Ideal für kreative Überlebenskünstler]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2022 Mojang Studios

Sie könnenBergbau, Handwerk Tauche ein in ein Spiel, in dem deine Handwerkskünste auf das Chaos eines Battle Royale treffen, indem du einem benutzerdefinierten Survival-Game-Server beitrittst. Inspiriert von Die Tribute von PanemIn diesem Modus treten die Spieler in einer riesigen, mit Beute gefüllten Arena gegeneinander an, aus der nur einer als Sieger hervorgehen kann. Du musst Truhen plündern, Waffen herstellen und jeden Schritt strategisch planen – denn in diesem Spiel bedeutet Zögern das Aus.

With über 300 Millionen verkaufte Exemplare, Bergbau, Handwerk ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein weltweites Phänomen. Der Reiz von Survival-Spielen liegt in ihrer Unvorhersehbarkeit. In einem Moment rüstet man sich noch für einen Kampf, im nächsten rennt man vor einem voll gepanzerten Gegner um sein Leben. Die pixelige Welt mag einfach aussehen, doch um Gegner mit Fallen und geschickter Blockplatzierung zu überlisten, braucht es echtes Geschick.

Neulinge finden sich schnell zurecht, aber erfahrene Spieler wissen, dass es vor allem auf die Beherrschung von Bewegung, Timing und Überraschungsangriffen ankommt, um nicht sofort aus dem Spiel zu fliegen. Ein Profi-Tipp? Ein gut platzierter TNT-Block kann das Blatt in jedem Kampf wenden. Wenn du auf der Suche nach einer Mischung aus Strategie, Chaos und Kreativität bist, Bergbau, Handwerk ist ein absolutes Muss – aber denk daran: Grabe niemals senkrecht nach unten.

9. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt [Ideal für stilvolle Nachtjäger]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5 2022 Sharkmob

Falls du dich schon mal gefragt hast, wie ein Vampir-Battle-Royale aussieht, Blutjagdlautet die Antwort. Die Handlung spielt in der dunklen, gotischen Stadt PragDieses Spiel verbindet übernatürliche Kräfte, Parkour und brutale Kämpfe zu einem wahrhaft einzigartigen Erlebnis. Die Grafik ist elegant, das Gameplay rasant, und jedes Match fühlt sich wie eine stilvolle Mischung aus Jagd und Überleben an. Mit seinem 89 % positive Bewertungen auf Steam, Blutjagdhat sich seinen Platz unter den besten Battle-Royale-Spielen verdient.

Für neue Spieler gilt, dass Vampirfähigkeiten verleiht der traditionellen Spielmechanik eine erfrischende Note und macht sie so noch fesselnder. Erfahrene Spieler, die auf der Suche nach etwas Gewagtem sind, werden es lieben, die Spielmodi zu meistern und die Umgebung zu nutzen, um Freunde und Feinde auszumanövrieren. Also: Misch dich unter die Sterblichen, wann immer du kannst, aber wenn die Zeit gekommen ist, schlag zu wie ein wahres Geschöpf der Nacht.

10. Unturned: Arena-Modus [Ideal für Minimalisten mit kleinem Budget]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One 2014 Schick gekleidete Spiele

Dieses Spiel beweist, dass man keine High-End-Grafik braucht, um richtig Spaß zu haben. Mit seiner skurrilen, blockartigen Optik konzentriert sich dieses Battle-Royale-Spiel auf das Überleben, das Plündern und darauf, die Gegner zu überlisten. Das Gameplay ist stark strategisch geprägt – man muss seine Rüstung und Waffen klug auswählen und Ressourcen schonen Ressourcenverschafft dir einen echten Vorteil. Es ist schwer, etwas gegen ein Spiel einzuwenden, das dich nichts kostet, aber stundenlangen Spielspaß bietet.

Für Neulinge ist das Spiel dank der einfachen Steuerung ein idealer Einstieg in das Genre. Veteranen, die nach einer neuen Möglichkeit suchen, ihre Freunde zu besiegen, werden es zu schätzen wissen, dass hier das Können im Vordergrund steht und nicht der Stil. Ein Tipp? Lass dich nicht von der karikaturhaftLass dich nicht von der Grafik täuschen – dieses Spiel bestraft Unachtsamkeiten schneller, als du deinen Namen aussprechen kannst.

11. Totally Accurate Battlegrounds [Ideal für alle, die gerne lachen]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2018 Landfall Games

Wenn Battle-Royale-Spiele einen schrulligen Cousin hätten, Totally Accurate Battlegrounds (Fortsetzung folgt) wäre es wohl. Diese Spielwelt nimmt das Chaos des Genres und stellt es auf den Kopf – auf eine wackelige, den Gesetzen der Physik trotzende Art und Weise. Stell dir Ragdoll-Figuren vor, die sich durch Feuergefechte tasten, während du dich vor Lachen kaum noch halten kannst – es ist absurd, urkomisch und überraschend strategisch. Fortsetzung folgtEs begann als Scherz, gewann aber dank seines einzigartigen Charmes und seines unvorhersehbaren Spielablaufs schnell eine riesige Fangemeinde.

Neulinge werden den unbeschwerten Ansatz dieses Battle-Royale-Spiels zu schätzen wissen, bei dem selbst ein Misserfolg irgendwie lustig wirkt. Veteranen, die sich eine Auszeit von ernsten, schweißtreibenden Matches wünschen, werden Fortsetzung folgtErfrischend absurd. Genieße das Chaos, denn beim Zielen geht es weniger um Präzision als vielmehr darum, zu hoffen, dass deine Kugeln irgendetwas treffen – probier diesen beliebten Titel aus, dann weißt du, was ich meine!

12. Fall Guys [Ideal für alle, die das Chaos lieben]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2020 Mediatonic

„Fall Guys“ greift das Battle-Royale-Konzept auf und verpasst ihm eine ordentliche Portion Neonfarben, verrückten Minispielen und urkomischer Physik. Anstelle von intensiven Waffengefechten erwarten dich Hindernisparcours, Teamkämpfe und die gefürchteten Wippen. Im Grunde handelt es sich um eine Spielshow, in der es jedem darum geht, sich mit Schubsern, Rempeln und Stolpern den Weg zur Krone zu bahnen. Mit über 50 Millionen Downloads Nach dem ersten Monat kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Spieler dieses chaotische Durcheinander lieben.

Neue Spieler werden die einfache Steuerung und das witzige Gameplay als erfrischend empfinden, was das Spiel zu einem hervorragenden Einstieg in Battle-Royale-Spiele macht. Veteranen mögen angesichts des Mangels an traditionellem Kampf vielleicht die Augen verdrehen, aber es ist das perfekte Spiel, um nach einem frustrierenden Match anderswo Dampf abzulassen. Ein Tipp? Traue einfach niemandem – nicht einmal deinen Freunden –, vor allem nicht in der letzten Runde. Da draußen kämpft jeder nur für sich selbst!

13. CRSED: F.O.A.D. [Ideal für alle, die das Seltsame und Wilde lieben]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2020 Darkflow Software

Früher bekannt als Königliche Küche ist ein Battle Royale mit einer Besonderheit – oder eigentlich mit vielen. Von magischen Fähigkeiten bis hin zu skurrilen Fallen wie Kühlschrank-Rüstungen: Dieses Spiel ist unverhohlen schräg und macht unglaublich viel Spaß. Lass dich jedoch nicht von den exzentrischen Spielmechaniken täuschen – es bietet all die Spannung und Strategie, die du von diesem Genre erwartest. Mit realistischer Grafik, die von der Dagor-Engine… es ist eine Mischung aus Torheit und Schönheit, die überraschend süchtig macht.

Neulinge können sich auf eine ganz besondere Variante des typischen Battle-Royale-Formats freuen, während erfahrene Spieler die einzigartigen Spielmechaniken und die strategische Tiefe zu schätzen wissen werden. Willst du gewinnen? Dann meistere die Kunst, übernatürliche Kräfte mit klassischen Überlebensfähigkeiten in Einklang zu bringen. Hänge dich nur nicht zu sehr an deine Rüstung – es ist schließlich nur ein Kühlschrank.

14. Super Animal Royale [Ideal für Fans von knuddeligem Chaos]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2021 Pixile Studios

Stellt euch entzückende Tiere vor, die bis an die Zähne bewaffnet sind und sich in einem Battle Royale bekämpfen, bei dem nur die Niedlichsten (und Tödlichsten) überleben. Super Animal Royale verbindet Top-Down-Shooter-Mechaniken mit skurrilem Charme und bietet rasante Matches, die gleichermaßen Spaß machen wie gnadenlos sind. Das erfrischende handgezeichnete Kunst Der Stil und die fröhliche Musik machen es schwer, nicht zu lächeln – kurz bevor man von einem bewaffneten Panda überfallen wird.

Als ich dieses Spiel zum ersten Mal ausprobierte, habe ich es unterschätzt und dachte, es sei nur Schnickschnack ohne Substanz. Ich habe mich total geirrt. Die flüssige Steuerung und die clever gestalteten Karten haben mich im Handumdrehen in ihren Bann gezogen. Was mir am besten gefällt? Die Mischung aus unbeschwerter Grafik und ernstzunehmender Spielmechanik – es ist, als würde man von einem niedlichen Fuchs in falscher Sicherheit gewiegt, bevor man dann aus dem Hinterhalt erschossen wird. Neue Spieler werden die flache Lernkurve zu schätzen wissen, und Veteranen werden es lieben, Freunde und Gegner mit dem einzigartigen, strategiebasierten Gameplay des Spiels zu überlisten.

15. Crab Game [Ideal für Fans von „Madness“ und Memes]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2021 Und dann

Lust auf ein Battle-Royale-Spiel, das chaotischer ist, als du es dir vorstellen kannst? Krabben-Spiel ist deine Antwort. Inspiriert von Squid Game, versetzt es die Spieler in absurde Minispiele wo Bündnisse nichts bedeuten und Verrat nur eine weitere Strategie ist. Jedes Spiel ist unvorhersehbar – und ziemlich witzig. Die Grafik ist schlicht, doch der Reiz liegt in dem Chaos und der Unberechenbarkeit der Spieler.

Die absolute Absurdität, mitten in einer Runde von anderen Spielern hintergangen zu werden, ist ein Erlebnis, das man nie vergisst. Was mir am besten gefallen hat, war die Unvorhersehbarkeit – man weiß nie, was als Nächstes kommt, und das hält einen ständig in Atem. Neue Spieler werden die komische Zufälligkeit genießen, während Veteranen es als erfrischende – rein zum Spaß gedachte – Alternative zu einigen etwas intensiveren Battle-Royale-Spielen empfinden werden.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Battle-Royale-Spiel?

Das Beste?Fortnite– klar, dort baut man mitten in einer Schießerei Villen und verliert gegen jemanden, der als rosa Bär verkleidet ist. Völlig absurd, aber ein Riesenspaß!

Welches ist das schwierigste Battle-Royale-Spiel?

Apex Legends. Es ist wie eine Verfolgungsjagd mit Kugeln, aber statt einer Ziellinie gibt es einen Respawn-Timer. Ich hoffe, du hast gute Reflexe, denn dieses Spiel wird sie auf die Probe stellen – viel Glück!

Was ist das älteste Battle-Royale-Spiel?

Minecraft: Die Tribute von Panem – wo ich mich daran erinnere, wie ich überlebte, indem ich gegen Bäume schlug und vor Kindern floh, die irgendwie Diamantschwerter bei sich hatten2 Sekunden.

Was ist das OG Battle Royale?

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Das ist das Spiel, das mich völlig verrückt gemacht hat. Die ganze Beute einsammeln, nur um dann von hinten in den Kopf geschossen zu werden. Ach, was für Erinnerungen!