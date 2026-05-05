Die 11 besten „Worms“-Spiele für 2026: Ein umfassender Leitfaden

Das Beste finden Würmer Das Spiel fühlt sich an, als würde man den herausragenden Titel eines klassischen Doppelalbums auswählen. Da gibt es die absoluten Hits, die experimentellen B-Seiten und die maßgeblichen modernen Remaster-Versionen. Seit 1995 hat Team17 einen einfachen, genialen Spielablauf perfektioniert: eine Truppe von Würmern mit quietschenden Stimmen, eine vollständig zerstörbare Umgebung und die legendäre Heilige Handgranate.

Wir haben den Spreu vom Weizen getrennt, um die Titel zu finden, die auch heute noch die Szene dominieren. Bist du auf der Suche nach pixelgenauer 2D-Nostalgie, oder ist das Beste Würmer Meinst du mit „Spiel“ die atemberaubende Vertikalität von 3D-Umgebungen? Hier geht es um das Gefühl des Windes, den tödlichen Aufprall einer Streubombe und die herrliche Spannung, wenn ein Ninja-Seil im ungünstigsten Moment versagt.

Bist du bereit, dein nächstes „Worms“-Spiel zu entdecken und zur Legende der rundenbasierten Strategiespiele zu werden? Dann scroll weiter!

Unsere Top-Auswahl der besten „Worms“-Spiele

Diese drei Titel stehen für das Beste aus Würmer im gesamten Franchise. Sie umfassen die absoluten Klassiker, die modernen Standardtitel und die Höhepunkte des Mehrspielermodus.

Worms Armageddon (2013) – Der unbestrittene „GOAT“ der Spielreihe. Es bietet ein Maß an Ausgewogenheit und physikbasierter Tiefe, das für die Community nach wie vor den Goldstandard darstellt. Worms W.M.D. (2016) – Eine gelungene Rückkehr zu den 2D-Wurzeln. Das Spiel bereichert den Spielcharakter um neue Elemente wie Panzer und das Herstellen von Gegenständen, ohne dabei den Spielfluss zu stören. Worms World Party (2015) – Der Höhepunkt der frühen 2000er Jahre. Team17 hat dieses Spiel speziell entwickelt, um das Spielen mit Freunden so reibungslos und individuell anpassbar wie möglich zu gestalten.

Die folgenden Auswahlen repräsentieren das Beste aus Würmer aus verschiedenen Entwicklungsphasen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Jedes bietet ein anderes Spieltempo für euren nächsten tollen Worms-Spieleabend. Möchtet ihr eine technische Herausforderung oder lieber eines der die besten SportvideospieleAbleger wieWorms Minigolf? Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen.

Die 11 besten „Worms“-Titel für jeden Spielstil

„Was ist das beste Worms-Spiel?“ – diese Frage ist schwer zu beantworten, da die Auswahl so groß ist. Die Geschichte der besten Worms-Spiele ist ein langer Weg, der von 2D-Sprites über 3D-Polygone bis hin zu einigen Runden Golf reicht. Es ist ein Das Erbe der rundenbasierten Strategie das viele seiner Mitbewerber überdauert hat – Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Worms Armageddon [Das beste Worms-Spiel insgesamt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Rundenbasierte Strategie / Artillerie Plattformen PC, PlayStation, Dreamcast, N64 Erscheinungsjahr 1999 / 2013 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit 25+ Stunden

Ich hatte schon immer das Gefühl, dass es ein ganz eigenes Chaos, das „Worms Armageddon“ auszeichnet und das kein anderer Teil der Reihe ganz so gut nachbildet. Du führst ein Team aus vier Würmern durch eine 2D-Landschaft, in der jedes einzelne Pixel durch eine gut platzierte Rakete ausgelöscht werden kann.

Die Kernschleife ist ein Meisterwerk der Spannung. Man bewegt sich, zielt gegen den Wind und betet, dass die Granate nicht zurückprallt und einem ins Gesicht fliegt. Der rundenbasierte Spielablauf sorgt für ein natürliches Crescendo, wobei jeder Fehlschuss den Druck auf den nächsten Spieler erhöht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die definitive Version des 2D-Konzepts. Es bietet das ausgewogenste Wettkampferlebnis und eine legendäre Waffenauswahl, die bis heute unübertroffen ist.

Die Systeme hier sind täuschend komplex. Die Allein die Physik des Ninja-Seils hat eine jahrzehntelange Subkultur inspiriert von Spielern, die Bewegung als eine Art Hochgeschwindigkeitskunst betrachten. Das Arsenal reicht von Schrotflinten bis hin zum verheerenden „Concrete Donkey“.

Auch heute noch arbeiten Worms-Communities an Patches für „Worms Armageddon“, weil die Ausgewogenheit zwischen Komik und taktischer Präzision ist hier im Grunde genommen perfekt.

Mein Fazit: Wenn du das beste Wurm-Spiel spielen willst, dann sollte es dieses sein. Es ist die perfekte Mischung aus Slapstick-Komödie und echter taktischer Tiefe.

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2. Worms W.M.D. [Das beste moderne Worms-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Genre Rundenbasierte Strategie Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Team17 Am besten geeignet für Moderne Hardware / 2D-Puristen Durchschnittliche Spielzeit Über 30 Stunden

„Worms W.M.D.“ wirkt wie eine Band, die nach Jahren digitaler Experimente wieder zu analogen Geräten zurückkehrt. Es verzichtet auf klobige 3D-Modelle zugunsten eines wunderschönen, handgezeichneten Looks wo Farben richtig zur Geltung kommen.

Der klassische rundenbasierte Spielablauf bleibt unverändert: Man bewegt sich, zielt und schießt. Allerdings ist der Die Umgebung wirkt lebendiger als je zuvor. Mir ist aufgefallen, dass man nicht einfach nur auf dem Gelände steht, sondern auf ganz neue Weise mit ihm interagiert.

Pro-Tipp Nutze das Handwerkssystem, um während des Zuges deines Gegners das „Elektrische Schaf“ herzustellen. Es überrascht ihn mit einer abgewandelten Version eines klassischen Werkzeugs.

Dieser Eintrag stellt Fahrzeuge wie Panzer und Mechs vor, sowie Gebäude, in die man sich zurückziehen kann, um sich vor Luftangriffen zu schützen. Ich finde, das System zum Herstellen von Waffen ist eine geniale Ergänzung zum Spieltempo, da man damit während des Zuges des Gegners Upgrades bauen kann.

You Bleib am Ball, auch wenn du das Fadenkreuz nicht im Griff hast. Es handelt sich um eine raffinierte, dynamische Neuauflage, die Team17 für hochauflösende Bildschirme und modernes Matchmaking optimiert hat. Ob Hubschrauber oder Bunker – die erweiterten taktischen Möglichkeiten wirken in „Worms W.M.D.“ niemals überladen.

Mein Fazit: Das ist der beste Einstieg für Neulinge. Es bietet den ganzen Charme der alten Spiele, ohne die Kompatibilitätsprobleme der Software aus den 90er Jahren.

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3. Worms World Party [Das beste Worms-Spiel für den Online-Mehrspielermodus]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Genre Rundenbasierte Strategie Plattformen PC, PlayStation, Dreamcast, GBA Erscheinungsjahr 2001 / 2015 Urheber Team17 Mehrspieler 2–6 Spieler (online/lokal) Durchschnittliche Spielzeit 24,5 Stunden

War „Armageddon“ das Durchbruchsalbum, so war „Worms World Party“ die ausgereifte Welttournee. Es übernahm die Engine seines Vorgängers und fügte soziale Funktionen hinzu seiner Zeit voraus.

Die Grundidee blieb dieselbe: taktische Wurmkriege. Doch hier verlagert sich der Schwerpunkt auf benutzerdefinierte Spielmodi und Teamidentität was es zu einem der Die besten Multiplayer-Spiele da draußen.

Der Spielablauf ist ein Tanz mit hohem Einsatz. Ich liebe es, meinen Wurm in eine Flankenposition zu manövrieren, den Wind zu berücksichtigen und eine Streubombe mit einer dreisekündigen Zündschnur abzuwerfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die „Wormpot“-Modifikatoren und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten machen dieses Spiel zur besten Wahl für langanhaltenden Spielspaß mit einer festen Gruppe von Freunden, die Hausregeln lieben.

Der „Wormpot“ ist der eigentliche Star. Mit dieser Funktion kannst du Über 1.000 verschiedene Spielmodifikatoren aktivieren. Du kannst alles anpassen, von der Schwerkraft bis hin zum Schaden, den das Gelände durch einen Schrotflinten-Schuss erleidet.

Dank dieser Feinabstimmungen fühlt sich jede lokale Sitzung einzigartig an. Das Meta bleibt immer spannend. Dir stehen fast 60 Zerstörungswerkzeuge zur Verfügung. Setze gegen Feinde eine Zielsuchrakete ein oder lass ein Stinktier los, um einen ganzen Bergrücken zu vergiften.

Mein Fazit: Dies ist die ultimative „Party“-Version des klassischen Motors. Sie ist eine fantastische Wahl für Spieler, die Armageddon sich abwechslungsreicher anfühlen.

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4. Worms Clan Wars [Das beste „Worms“-Spiel für den Wettkampf]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Strategie / Soziales Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Team17 Am besten geeignet für Wettbewerbsorientierte PC-Communities Durchschnittliche Spielzeit 18+ Stunden



Meiner Erfahrung nach, Worms Clan Wars wurde mit einer speziellen sozialen Architektur entwickelt, die stark auf das PC-Ökosystem ausgerichtet ist. Es bietet ein auf „Clans“ basierendes System, in dem man Schließe dich mit Freunden zusammen, um in den weltweiten Ranglisten aufzusteigen.

The Der Spielablauf-Zyklus fügt Klassen wie Schwergewichte, Späher, Wissenschaftler und Soldaten. Jede Klasse hat unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten und Sprunghöhen. Ein Wissenschaftler heilt dein Team in jeder Runde langsam, während sich ein Scout durch enge Tunnel schlängelt, in die andere Klassen nicht hineinpassen.

Pro-Tipp Setze die Scout-Klasse ein, um Minen in der Nähe feindlicher Würmer zu platzieren. Dank ihrer hohen Beweglichkeit können sie eine Falle auslösen und entkommen, bevor die Zündschnur abgelaufen ist.

Mir ist aufgefallen, dass die Geländephysik „Dynamic Water“ beinhaltet, das wie ein flüssiges Hindernis durch die Karte fließt. Man zielt nicht einfach auf einen direkten Treffer, sondern versucht, eine Höhle zu durchbrechen, um einen feindlichen Trupp ins Meer zu spülen.

Die Integration des Steam Workshops bietet dir eine ein unerschöpfliches Angebot an von der Community gestalteten Landschaften. Ob man sich nun durch den Story-Modus kämpft oder in hochkarätigen Ligen antritt – das Spiel vermittelt wirklich das Gefühl einer professionellen Plattform für langfristiges Engagement.

Mein Fazit: Was ist das Beste? Würmer Ein Spiel für ambitionierte Gamer? Das ist das beste Würmer Ein Spiel für alle, die einen Grund suchen, jeden Abend wiederzukommen, um ihrem Team zu helfen, in der Tabelle aufzusteigen.

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5. Worms Revolution [Das beste „Worms“-Spiel mit physikbasiertem Gameplay]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Rundenbasierte Strategie Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden

In diesem Eintrag wurden zunächst das Klassensystem und die Strömungsmechanik vorgestellt, die später in Clan-Kriege. Worms Revolution verzichtet auf flache 2D-Sprites und verwendet stattdessen 3D-Modelle auf einer 2D-Ebene. Es ist ein Spiel über Gegenstände.

Feuerzeuge, Giftflaschen und Wasserballons liegen in der Umgebung verstreut. Sie reagieren, wenn man sie berührt. Der Kern des Spielablaufs bleibt rundenbasiert, doch die Variablen sind unvorhersehbarer, was das Spiel zu einem der interessanteren macht Strategiespiele Du kannst spielen.

Bei der Strategie geht es hier um mehr als nur dein Waffenarsenal, du musst Überlege dir deine Aufstellung. Der Heavy Worm verursacht mehr Schaden, bewegt sich aber träge wie ein Panzer, und der Scientist gewährt dem Rest des Trupps einen Verteidigungsbonus.

Pro-Tipp Die Einführung von physischen Objekten und fließendem Wasser verlieh dem Spiel eine neue taktische Tiefe. Dadurch wirkte die Umgebung wie ein aktiver Teilnehmer am Krieg.

Wechselwirkungen mit der Umgebung sorgen für überraschende Momente. Ein Wasserrohrbruch lässt einen Wasserfall entstehen, der deine Ziele von der Karte ins Meer spült. Es ist ein eine chaotische, kreative Entwicklung, die Spieler belohnt, die sich Gedanken über die Physik des gesamten Bildschirms machen.

Mein Fazit: Eine gute Wahl, wenn Sie gerne sehen, wie „realistische“ Physik auf die chaotische Logik eines Wurm-Kampfes angewendet wird.

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6. Worms 4: Chaos [Das beste 3D-Worms-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre 3D-Artillerie / Strategie Plattformen PC, PS2, Xbox Erscheinungsjahr 2005 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit Über 20 Stunden

Der Umzug in einevollständiger 3D-Raum war ein gewaltiger Tempowechsel, und Worms 4: Chaos Hier haben die Entwickler endlich die richtige Nische für diesen Stil gefunden. Anstelle einer flachen Seitenansicht, Du erkundest reale Landschaften aus der Third-Person-Perspektive. Die Kernschleife ändert sich komplett; du musst beim Zielen mit deiner Bazooka die Tiefe und die Vertikalität berücksichtigen.

Es geht nicht mehr nur um links und rechts, sondern darum, den 360-Grad-Raum zu meistern in deiner Truppe. Die Kamerasteuerung ist eine enorme Verbesserung gegenüber früheren 3D-Versuchen, und in der „Waffenfabrik“ kannst du eigene Werkzeuge mit spezifischen Eigenschaften herstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die ausgereifteste Version der 3D-Reihe. Es behebt die Probleme mit der Kamera aus den Vorgängern, ohne dabei den Humor zu vernachlässigen.

Die Kampagnenmissionen sind kreativ und erstrecken sich über Themenbereiche wie den Wilden Westen und Camelot. Dabei handelt es sich nicht nur um Deathmatches, sondern um kleine Rätsel, bei denen man Gegenstände einsammeln muss.

Was ist das Beste? Würmer Das Spiel, das auf pure Komik setzt? Wahrscheinlich dieses hier; auch wenn manche Puristen die Präzision von 2D vermissen, Die Komik der Reaktion eines Wurms in 3D ist kaum zu übertreffen in Worms 4: Chaos.

Mein Fazit: Das ist das Beste Würmer Ein Spiel für Spieler, die sich von der zweidimensionalen Ebene lösen und die Serie mit filmischem Flair erleben möchten.

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7. Worms 2: Armageddon [Das beste Worms-Comeback auf der Konsole]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Rundenbasierte Strategie Plattformen Xbox 360, PS3, iOS, Android Erscheinungsjahr 2009 Urheber Team17 Am besten geeignet für Lokaler Mehrspielermodus / Konsolenspiel Durchschnittliche Spielzeit 23,8 Stunden

Meiner Erfahrung nach sollte man das nicht mit dem PC-Meisterwerk von 1999 verwechseln, da Worms 2: Armageddon war eine von Grund auf neu konzipierte Version für das Zeitalter der HD-Konsolen. It verlieh den Bildern eine dringend benötigte Schärfe, die wirklich beeindruckend ist.

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche wird die Bedienung deines Arsenals zur zweiten Natur, und obwohl es als das das beste rundenbasierte Strategiespiel Bei derselben zuverlässigen Loop wirkt das Spielgefühl etwas spritziger. Es ist perfekt für kurze Spielrunden auf der Couch mit dem Controller in der Hand konzipiert.

Pro-Tipp Achte in den „Retro Pack“-Missionen besonders auf die Geländehöhe. Nutze das Ninja-Seil, um den höchsten Punkt der Karte zu erreichen. Das ist oft die einzige Möglichkeit, eine „Sudden Death“-Flut zu überleben.

Dieser Beitrag fungiert als „Greatest Hits“-Sammlung der 2D-Ära und lässt Kultwaffen wie das „Super Sheep“ und der „Concrete Donkey“. Mir gefällt besonders, dass auch neuere Werkzeuge wie der „Bunker Buster“ und der „Lightning Strike“ mit von der Partie sind.

Für eine ganze Generation auf Xbox Live und PSN war dies der entscheidende Einstieg in dieses Hobby. Es ist nach wie vor ein die erste Wahl, wenn Sie den Komfort einer Konsole gegenüber Maus und Tastatur bevorzugen in Worms 2: Armageddon.

Mein Fazit: Ideal für alle, die ein klassisches 2D-Erlebnis auf einer Konsole suchen. Es bietet modernen Komfort und eine sehr übersichtliche Darstellung.

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8. Worms Reloaded [Die besten Neuauflagen klassischer PC-Spiele]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Genre Rundenbasierte Strategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit 52+ Stunden

Meiner Meinung nach,Worms Reloaded fühlte sich wie eine Heimkehr an, denn dieses Spiel brachte das klassische 2D-Artillerie-Spielprinzip zurück auf seinen ursprünglichen PC-Boden. Es fungiert als PC-Pendant zu den Konsolenversionen, aber bietet zusätzlich die Vorteile des Steam-Ökosystems.

Der Spielablauf ist genau das, was man sich wünscht: rücksichtsloses, rundenbasiertes Gemetzel. Ich finde es toll, wie Ein einziger falsch eingeschätzter Abpraller kann deinen Lauf beenden, wodurch die Spannung bei jedem Spiel hoch bleibt.

Das Spiel bietet eine umfangreiche Waffenauswahl, darunter neue Waffen, die die Vorteile der überarbeiteten Physik-Engine nutzen. Es handelt sich um ein Komplettpaket, das eine Kampagne mit 35 Missionen, einen „Warzone“-Modus für erfahrene Spieler und einen „Bodycount“-Modus enthält, in dem du deine Überlebensfähigkeiten unter Beweis stellen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es markierte die Rückkehr von 2D Würmer auf den PC, mit einer Inhaltsdichte, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neulinge zufriedenstellte.

Die hochauflösenden Sprites sind gestochen scharf, wobei der typische Team17-Humor im Vordergrund steht. Das Spiel versucht nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern konzentriert sich darauf, das Rad für ein modernes Publikum so ausgefeilt wie möglich zu gestalten.

Mein Fazit: Ein solider, zuverlässiger Titel für PC-Spieler, die sich ein klassisches Spielerlebnis wünschen, in das man leicht einsteigen kann.

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9. Worms Rumble [Das beste „Worms“-Spiel für Echtzeit-Multiplayer-Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Echtzeit-Action / Battle Royale Plattformen PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit 23+ Stunden

Worms Rumble ist die radikalste Tempowende, die die Serie je erlebt hat. Sie hebt die rundenbasierte Struktur vollständig auf und macht das Warten darauf, dass der Gegner seine Flugbahn berechnet, überflüssig.

Wenn Sie wissen möchten, was das Beste ist Würmer Ein Spiel für mehrere Spieler, die gegeneinander antreten – das ist ein rasantes, Ein Echtzeit-Kampfspiel für 32 Spieler, bei dem du dich durch riesige, mehrstöckige Arenen rollst, springst und Wände erklimmst. Das Kernspielprinzip ist ein rasantes Ballerspiel, bei dem der letzte Wurm, der in einer immer kleiner werdenden Arena übrig bleibt, den Sieg davonträgt.

Pro-Tipp Vergiss in diesem chaotischen Echtzeitgeschehen nicht, dich zu rollen. Durch das Rollen bist du viel schwerer zu treffen und kannst dich schneller durch die Umgebung bewegen als beim Springen.

Der Rhythmus ist schneller, aber der „Sound“ ist immer noch unverkennbar Worms. Du benutzt immer noch die Bazooka, die Bananenbombe und die Heilige Handgranate, aber mit den Reflexen eines Action-Spielers. Das Spiel bietet plattformübergreifendes Spielen für schnelle Partien.

Mit saisonalen Events und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten wirkt es wie ein moderner Live-Service-Titel. Es ist das Beste Würmer Ein Spiel für alle, denen der traditionelle „Warte-bis-du-an-der-Reihe-bist“-Stil zu langsam ist.

Mein Fazit: Ein kühner, energiegeladener Neuanfang. Er ist perfekt für Spieler, die lieber ihre Reflexe als ihre Geduld auf die Probe stellen wollen.

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10. Worms Minigolf [Das beste Spin-off des „Worms“-Spiels]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Genre Rätsel / Sport Plattformen PC, PS3, iOS, Mac Erscheinungsjahr 2011 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden

Manchmal finde ich, dass man dieses Universum am besten genießen kann, indem man das Genre wechselt, und genau das passiert in Worms Minigolf. Es braucht diese kultige zerstörbare Landschaften sowie Zielmechaniken und deren Anwendung auf skurrile Minigolfplätze.

Du versuchst nicht nur, einen Putt zu versenken; du sich durch ein Minenfeld aus explosiven Schafen bewegen, Teleportationsgeräte und Magnete. Meiner Erfahrung nach kommt es bei der Kernbewegung darauf an, die Kraft und den Spin des Schlags sorgfältig zu dosieren, um das Loch unter Par zu erreichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gelang ihm, die für die Reihe typische Physik und den Humor erfolgreich auf ein völlig anderes Genre zu übertragen, ohne dabei seine Identität zu verlieren.

Im Kern handelt es sich um ein physikbasiertes Rätselspiel, bei dem du Hilfsmittel wie den Fallschirm oder „Zeit verlangsamen“ einsetzt, um den Flug deines Balls in der Luft zu beeinflussen. Der Humor ist nach wie vor bissig, und du kannst unser zehntbestes Spiel spielen WürmerSpiel in Karrieremodus oder ein lokales Spiel für vier Spieler, das ist mal eine erfrischende Abwechslung.

Mein Fazit: Ein reizvolles Spin-off. Es ist die perfekte Wahl für einen entspannten, lockeren Strategiespiel-Nachmittag.

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11. Würmer [Das beste klassische Worms-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Genre Rundenbasierte Strategie / Artillerie Plattformen Amiga, PC, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy Erscheinungsjahr 1995 / 2000 Urheber Team17 Durchschnittliche Spielzeit 12,5 Stunden

Hier hat alles angefangen. Das ursprüngliche „Worms“ legte alle Regeln fest, an die wir uns bis heute halten. Die Windgeschwindigkeit, die Sprungmechanik und die Freude daran, zuzusehen, wie eine Landschaft auseinanderfällt – all das gibt es hier.

Die Grafik ist im Vergleich zur handgezeichneten Schönheit von W.M.D. eher primitiv, aber Der mechanische Kernkreislauf bleibt intakt. Du bewegst dich, zielst und feuerst, in der Hoffnung, dass dein Geschoss das Ziel trifft, bevor der Zug-Timer abgelaufen ist.

Die Strategie ist hier sehr direkt, da es weder die Klassen noch die Fahrzeuge späterer Teile gibt. Man erlebt die pure Spannung eines Artillerieduell.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gelang ihm, die für die Reihe typische Physik und den Humor erfolgreich auf ein völlig anderes Genre zu übertragen, ohne dabei seine Identität zu verlieren.

Es war eines der wenigen Spiele seiner Zeit, das das „Couch-Co-op“-Erlebnis wirklich verstanden hat. Freunde drängten sich um eine einzige Tastatur oder einen einzigen Controller, um alte Rechnungen zu begleichen. Es ist ein Stück Geschichte, das nach wie vor spielbar ist und daran erinnert, dass eine großartige Idee keine High-End-Grafik braucht.

Das ist das Beste Würmer Ein Spiel für alle, die sehen möchten, wo die Grundlagen des Genres in „Worms“ erstmals gelegt wurden.

Mein Fazit: Ein Muss für Geschichtsinteressierte. Es ist die „akustische“ Version der Serie, bevor sie durch jahrzehntelange Erweiterungen aufgemotzt wurde.

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Mein Gesamtfazit zu den besten „Worms“-Spielen

Was macht das Beste aus Würmer Für dich kommt es in der Regel darauf an, welche Art von Atmosphäre du dir für deinen Freitagabend wünschst. Die Reihe hat sich so weit verzweigt, dass für jeden Strategie-Fan etwas Passendes dabei ist.

Für den Wettkampfpuristen: Worms Armageddon – Hier kann man nichts falsch machen. Die Unterstützung durch die Community und die ausgewogene Spielphysik machen das Spiel zum Maß aller Dinge und bieten eine technische Tiefe, die sich anfühlt, als würde man ein Musikinstrument meistern.

Für den modernen Gamer: Worms W.M.D. – Dieser Titel bietet die beste Grafik und die ausgefeilteste 2D-Spielmechanik, die derzeit auf Konsolen erhältlich ist. Er passt den Klassiker gekonnt an das Zeitalter der High-Definition-Grafik an.

Für den Action-Fan: Worms Rumble – Dieser Titel bietet eine energiegeladene Echtzeit-Alternative, die mit traditionellen Konventionen bricht. Es ist ein kühner Tempowechsel für alle, die Spontaneität dem Kalkül vorziehen.

Letztendlich ist die Würmer Die Serie beweist ihre anhaltende Beliebtheit, indem sie ein breites Spektrum an Spielstilen abdeckt. Jeder Teil verspricht raffinierte Waffen, unvorhersehbare Eskapaden und genau die Art von Spaß, die jeden Abend zu einem unvergesslichen Schlachtfeld macht.

Häufig gestellte Fragen