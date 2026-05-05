Die 5 besten S.T.A.L.K.E.R.-Spiele? Viel Glück bei der Wahl deines Favoriten!

Wenn du auf der Suche nach dem das beste Stalker-Spiel, herzlichen Glückwunsch – du bist gerade eingetreten eine Welt, in der Spaß existenzielle Angst bedeutet . Stell dir Folgendes vor: Du stehst an einem schönen, friedlichen Nachmittag in der Sperrzone von Tschernobyl. Die Sonne scheint, die Luft ist … neblig, und du bist mit nichts anderem bewaffnet als mit fester Entschlossenheit und, nun ja, einem rostigen Rohr. Klingt herrlich, nicht wahr?

Mein erster Schritt in die Stalker-Zone erfolgte mit Der Schatten von Tschernobyl, bewaffnet mit einer rostigen AK und in dem Glauben, dass Schnellspeicherungen mir helfen würden, länger zu überleben – nein, das tun sie nicht. Innerhalb weniger Minuten wurde ich von Banditen überfallen, von einer unbekannten Anomalie geröstet und von einem Blutsauger angeschrien. Und aus irgendeinem Grund weckte das Spiel in mir den Wunsch, immer wieder zu sterben … ich meine, weiterzuspielen. Seine Atmosphäre war unübertroffen – als hätte jemand Verzweiflung in eine Flasche abgefüllt, mit Strahlung bestreut und das Ganze dann als immersiv bezeichnet.

Dann kamKlarer Himmel, das Spiel, das mir gezeigt hat, was Leiden wirklich bedeutet. Stell dir vor, deine Stalker-Truppe gewinnt endlich einen Kampf, nur um dann durch eine zufällige Explosion alle zu verlieren – einschließlich deiner sorgfältig versteckten Beute. Das ist Klarer Himmel Kurz gesagt: das ist unübertroffen darin, seine eigenen Spieler zu veräppeln. Und doch konnte ich trotz der Bugs einfach nicht aufhören zu spielen. Deshalb habe ich beschlossen, es in die Liste der besten Stalker-Spiele aufzunehmen, damit auch ihr die Zone von ihrer besten Seite kennenlernen könnt.

Also, welches ist das das beste Stalker-Spiel? Das ist eine knifflige Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt – aber auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei. Also, ohne weitere Umschweife: Tauchen wir ein in den radioaktiven Kaninchenbau!

Unsere Top-Empfehlungen für S.T.A.L.K.E.R.-Spiele

Wenn du vorhast, in die besten Stalker-Spiele einzusteigen, mach dich auf etwas gefasst. Diese fünf Spiele werden dich dazu bringen, deine Lebensentscheidungen zu hinterfragen, während du Anomalien ausweichst, vor Mutanten fliehst und in einer radioaktiven Ödnis ums Überleben kämpfst.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl (2024) – Ich wartete gespannt auf S.T.A.L.K.E.R. 2! Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Der Schatten von Tschernobyl, das eine riesige offene Welt, Grafik der nächsten Generation und Überlebensmechaniken bietet. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl (2007) – the S.T.A.L.K.E.R. Das Spiel ist der erste Teil der Serie und der Anfang von allem! Es versetzt dich mitten in die Sperrzone von Tschernobyl – mit nichts als einem rostigen Rohr und einer Welt voller furchterregender Mutanten. S.T.A.L.K.E.R.: Der Ruf von Pripyat (2009) – Eine direkte Fortsetzung von „The“ Der Schatten von Tschernobyl. Es wurde in jeder Hinsicht besser – beim Design, bei den Details, bei der Atmosphäre – und hat irgendwie beschlossen, dich nicht mehr so oft umzubringen.

Bereit für noch mehr radioaktiven Spaß? Lies weiter und entdecke die besten Stalker-Spiele und warum sie ganz oben auf deiner Spieleliste stehen sollten!

Die 5 besten Stalker-Spiele – Die dich immer wieder zurückkommen lassen!

Wenn Sie in die Welt von S.T.A.L.K.E.R. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, rate ich dir, dich auf eine Serie einzustellen, die dich an deinem Verstand, deinen Entscheidungen und – ganz ehrlich – daran zweifeln lässt, warum du das Spiel überhaupt erst gestartet hast. Aber hey, ich liebe es – also wirst du es wahrscheinlich auch lieben … irgendwann. S.T.A.L.K.E.R. In diesen Spielen geht es nicht nur darum, in einer unheimlichen, postapokalyptischen Welt zu überleben; es geht darum, das Chaos zu überstehen, radioaktiven Zonen auszuweichen und natürlich um sein Leben vor Mutanten zu rennen, die offensichtlich einen persönlichen Groll gegen einen hegen.

Was diese Open-World-Spiele so großartig macht, ist die Atmosphäre, die Spannung und die Freiheit, die Zone zu erkunden (solange man bereit ist, jeden Moment von einem Mutanten gefressen zu werden). Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal gespielt habe Der Schatten von Tschernobyl! Ich betrat ein verlassenes Gebäude … nur um von einer endlosen Horde Mutanten angegriffen zu werden, sodass mir schließlich die Munition ausging und mein Herz schneller schlug, als mein Charakter laufen konnte.

Jetzt, wo du eine ziemlich gute Vorstellung davon hast, was dich erwartet – schnall dich an! Denn diese Spiele werden dir zeigen, warum S.T.A.L.K.E.R. ist nicht nur ein Spiel – es ist ein Lebensstil … einer, der dir garantiert Angst einjagt, dich aber trotzdem immer wieder zurückkommen lässt.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, Xbox Series X|S 2024 GSC Game World

Der neueste Teil der Reihe, Das Herz von Tschernobyl… versprachen, alles zu bieten, was schon der erste Teil zu bieten hatte, und sie haben ihr Versprechen gehalten. In den ersten beiden Tagen nach der Veröffentlichung wurden eine Million Exemplare verkauft! Und ich dachte, ich wäre nur einer von wenigen, die darauf gewartet haben.

Mit atemberaubender Grafik, die sogar die Strahlung schön aussehen lässt, und NPCs, die fast schon zu schlau wirken (im Ernst, sie könnten einen überlisten you), hat dieses Spiel für mich den Survival-Horror neu definiert. Die Spielmechanik ähnelt einigen der besten Rollenspiele. Es ist die Art von Spiel, bei der dir sogar dein Bauchgefühl sagt: Du bist noch nicht bereit! Und ganz ehrlich? Wahrscheinlich bist du es auch nicht.

Die Welt wirkt lebendig, mit dynamischen Wettersystemen und NPCs, die auf natürlichere Weise mit dir interagieren. Es ist der beste Stalker Ein Spiel, das die Serie weiterentwickeln wird, ohne das zu verlieren, was sie so besonders gemacht hat.

Für Neulinge ist dies das beste Stalker-Spiel, da es speziell für moderne Spieler entwickelt wurde. Für Veteranen ist es zwar nostalgisch, aber die Zone hat sich deutlich weiterentwickelt. Bringt Snacks mit; ihr werdet sie brauchen, um zu überleben.

2. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2007 GSC Game World

Wie ich schon sagte: „Der Schatten von Tschernobyl“ Hier hat alles begonnen. Das Spiel versetzt dich in die radioaktive Sperrzone von Tschernobyl, wo das Überleben ein ständiger Kampf gegen Mutanten und tödliche Anomalien ist. Das Spiel verbindet First-Person-Shooter-Mechaniken mit tiefgehenden RPG-Elementen, wodurch sich jede Entscheidung schwierig anfühlt. Ob du nun verlassene Gebäude erkundest, Gegner ausschaltest oder Ressourcen wie Nahrung, Munition und Gesundheit verwaltest – die Spannung lässt nie nach.

Was es zum besten Stalker-Spiel macht, ist seine nervenaufreibende Atmosphäre. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert, und das Gefühl der Isolation kann schwache Nerven in Angst und Schrecken versetzen. Der Schatten von Tschernobyl ist eine ziemliche Herausforderung – es ist brutal, gnadenlos und hält einen ständig in Atem.

Wenn du neu in der Serie bist, mach dich auf eine anspruchsvolle Lernkurve gefasst. Der Schwierigkeitsgrad kann zunächst überwältigend sein, aber du wirst den Dreh schon rausbekommen. Für Veteranen ist dies der Ort, an dem alles begann, und es erinnert daran, warum diese Serie ein heißer Anwärter auf den Titel als eine der besten ist. Horror-Spiele das da draußen, das das Survival-Genre für immer verändert hat.

3. S.T.A.L.K.E.R.: Der Ruf von Pripyat

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2009 GSC Game World

Der Ruf von Pripyat nimmt alles Der Schatten von Tschernobyl hat das, was gut war, beibehalten und weiter verfeinert. Das Spiel knüpft an die Geschichte der Zone an, wobei du in die Rolle eines Militäragenten schlüpfst, der entsandt wurde, um ein katastrophales Ereignis zu untersuchen. Das Gameplay läuft flüssiger, und die offene Welt wirkt weitläufiger und lebendiger. Die verbesserte KI und das optimierte Missionsdesign machen das Spielerlebnis insgesamt wesentlich unterhaltsamer.

Im Gegensatz zuDer Schatten von Tschernobyl, was sich manchmal etwas willkürlich anfühlen könnte, Der Ruf von Pripyat bietet mehr Struktur. Du erhältst eine bessere Orientierung und ein lohnenderes Fortschrittssystem. Dennoch bleiben die Gefahren und Herausforderungen bestehen – Mutanten und Anomalien lauern weiterhin und warten auf ihre Gelegenheit zum Zuschlagen.

Für Neulinge ist es das zweitzugänglichste und beste Stalker-Spiel. Für Veteranen ist es eine verbesserte Version, die ein ausgefeilteres und fesselnderes Abenteuer bietet.

4. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2008 GSC Game World

Ah, Klarer Himmel– ein weiteres der besten Stalker-Spiele! Die Vorgeschichte, bei der man sich dachte: „Machen wir die Zone noch schwieriger und sehen wir zu, wie die Spieler leiden.“ Du schlüpfst in die Rolle eines Söldners, der in einen Fraktionskrieg verwickelt ist, um die Wahrheit hinter den mysteriösen Anomalien der Zone aufzudecken. Das Spiel führt neue Spielmechaniken ein – wie die Möglichkeit, die Kontrolle über Fraktionen zu übernehmen – und legt mehr Wert auf Kampfstrategien.

Auch wenn es nicht ganz so gut ist wie seine Fortsetzungen, Klarer Himmel bietet einen tieferen Einblick in die S.T.A.L.K.E.R. Universum. Wie andere Open-World-Spiele… triffst du auf eine Vielzahl neuer Gegner, härtere Herausforderungen und geheimnisvollere Schauplätze. Allerdings ist das Spiel auch für seine frustrierende KI und gelegentliche Bugs bekannt, was das Spielerlebnis manchmal etwas holprig macht.

Neulinge sollten vorsichtig sein – Es ist nicht nur das beste Stalker-Spiel, sondern eine Reise, bei der jeder Schritt dein letzter sein könnte, denn es ist, als würde man ins tiefe Ende eines radioaktiven Pools geworfen. Für Veteranen ist es ein Test, wie sehr ihr es tatsächlich genießt, zu leiden. Viel Glück – ihr werdet es brauchen.

5. S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2014 Dezowave

Verlorenes Alphaist ein Fan-Projektkostenlos-spielbarMod, der alle Inhalte wiederherstellt, die aus Der Schatten von Tschernobyl. Es bietet eine Karte, die viel größer ist als in anderen Spielen, neue Waffen und eine komplexere KI und liefert damit eine umfangreichere Version des Originalspiels. Ich habe dieses Spiel nicht gespielt, aber einige meiner Freunde, die es gespielt haben, sagten mir, dass, wenn man sich fragt, was S.T.A.L.K.E.R. Wie es hätte sein können, wenn alle herausgeschnittenen Szenen enthalten wären – hier ist Ihre Chance, es herauszufinden.

WährendVerlorenes Alpha Es ist zwar kein offizielles Spiel, aber unglaublich gut gemacht, und die Fans der Serie haben ihr Herzblut hineingesteckt – was es zu einem weiteren der besten Stalker-Spiele macht. Es weist zwar einige Bugs und Ecken und Kanten auf, aber das ist bei Fanprojekten zu erwarten.

Wenn du gerade erst anfängst, würde ich dir empfehlen, deine Reise mit Der Schatten von Tschernobyl and Das Herz von Tschernobyl. Für erfahrene Spieler: Nun, falls ihr diese Version noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr das vielleicht tun – denn sie gibt Aufschluss über die herausgeschnittenen Szenen.

Häufig gestellte Fragen

In welcher Reihenfolge erscheinen die Stalker-Spiele?

Um das beste Spielerlebnis zu erzielen, sollten diese Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung gespielt werden. Beginne also mit Der Schatten von Tschernobyl.

Welches „Stalker“-Spiel sollte man zuerst spielen?

Ich würde vorschlagen, mit S.T.A.L.K.E.R.: Der Ruf von Pripyat. Es ist einsteigerfreundlicher und bietet ein optimiertes Gameplay.

Hängen die Stalker-Spiele miteinander zusammen?

Ja! Die S.T.A.L.K.E.R.-Spiele sind miteinander verbunden, vor allem thematisch.

Haben die „Stalker“-Spiele etwas mit den „Metro“-Spielen zu tun?

Ja und nein! Sie weisen zwar einige Gemeinsamkeiten auf, wie zum Beispiel die Themen Überleben und Horror, spielen aber in völlig unterschiedlichen Umgebungen – „Stalker“ bietet eine offene Welt, während die „Metro“-Spiele storygetrieben sind.