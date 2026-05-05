Die 8 besten „Rune Factory“-Spiele für jeden Spielertyp 2026

Die beste Wahl treffen Rune Factory Das Spiel wirkt schier unmöglich, weil jeder Teil dein Favorit sein will. Die Serie nimmt eine einzigartige Position zwischen gemütlicher Lebenssimulation und Action-RPG ein. Keine andere Spielereihe lässt dich bei Sonnenaufgang Rüben gießen und bei Sonnenuntergang gegen einen Drachen kämpfen – und das mit einer solchen Perfektion.

Jedes Spiel verbindet Farming, Dungeon-Crawling, Romantik und das Zähmen von Monstern in unterschiedlichen Anteilen. Ich habe jedes einzelne durchgespielt und mich in Tausende von DampfBewertungen undReddit Beiträge, um diese Liste zusammenzustellen. Acht Spiele, bewertet nach Spieltiefe, Handlung, Kampf und Charme.

Unsere Top-Auswahl der besten „Rune Factory“-Spiele

The Rune Factory Die Reihe startete 2006 und hat ihr Farm-RPG-Konzept seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Nicht jeder Teil ist gut gealtert – einige haben die Serie vorangebracht, andere sind an ihren eigenen Ambitionen gescheitert.

Also, was ist das Beste? Rune Factory Spiel? Nachdem ich den gesamten Katalog durchgesehen habe, stechen diese drei als die besten hervor Rune Factory Titel, die es derzeit wert sind, gelesen zu werden.

Rune Factory 4 (2012) – Das absolut Beste Rune Factory Das Spiel mit dem umfangreichsten Handwerkssystem und der tiefgründigsten Charakterentwicklung der Reihe. Es bietet eine unglaubliche Menge an Inhalten, verteilt auf drei Handlungsstränge, organisch ablaufende Stadt-Events und einen „Hölle“-Schwierigkeitsgrad, der nachlässiges Spielen gnadenlos bestraft. Rune Factory 3 Special (2023) – Eine wunderschöne Neuauflage und eines der besten Rune Factory Spiele mit rasanten Kämpfen und Charakteren, die man nach dem Durchspielen wirklich vermissen wird. Der „Newlywed-Modus“ bietet 11 Geschichten nach der Hochzeit und sorgt so für einen hohen Wiederspielwert. Rune Factory Frontier (2008) – A Wii ein Publikumsliebling und einer der Besten Rune Factory Spiele für ein fesselndes Stadtleben. Trampolis gewundene Wege, die schwebende Whale Island und die wunderschöne Beleuchtung haben auch mehr als ein Jahrzehnt später nichts von ihrem Reiz verloren.

Diese drei haben sich ihren Platz an der Spitze redlich verdient, doch auch der Rest der Liste hält einige Überraschungen bereit. Einige meiner persönlichen Favoriten haben es nicht einmal unter die ersten drei geschafft. Lies weiter, dann wirst du sehen, warum.

Die 8 besten „Rune Factory“-Spiele – nach Landwirtschaft, Kampf und Romantik bewertet

Alle Titel auf dieser Liste haben dieselbe DNA, doch die Umsetzung schwankt stark von Spiel zu Spiel. Ich habe diese acht Titel danach bewertet, wie gut sie das Kernspielprinzip ausbalancieren und wie sie sich im Jahr 2026 behaupten. Auf der Suche nach dem besten Rune Factory Das Spiel, das zu deinem Spielstil passt, beginnt hier.

1. Rune Factory 4 [Das beste „Rune Factory“-Spiel insgesamt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Erscheinungsjahr 2012 (Original), 2019 (Special), 2021 (PC) Urheber Neverland Co. (Entwickler), Marvelous / XSEED Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das umfassendste RPG-Erlebnis rund ums Farmen suchen

Ich bin fast vom Sofa gefallen, als mir klar wurde, dass ich sechs Stunden damit verbracht hatte, Rune Factory 4 ohne mit der Wimper zu zucken. Du landest auf einem Drachen, verlierst dein Gedächtnis, wirst zum Prinzen oder zur Prinzessin von Selphia gekrönt – und von da an eröffnet sich dir das Spiel. Landwirtschaft, Kämpfe, Kochen, Handwerk, Romantik – du hast die Wahl.

Dieses Spiel verfügt über einen Spielablauf, der unglaublich tiefgründig ist. Die morgendlichen Ernten dienen als Rohstoffe für deine Ausrüstungsverbesserungen – dank eines der besten Handwerkssysteme, die es gibt Bauernhofspiel. Die Nachmittage vergehen wie im Flug in Dungeons voller Fallen und Endgegner. Das Ganze ist so miteinander verknüpft, dass sich jede Spielsitzung lohnenswert anfühlt, selbst wenn man sich nur mit den Dorfbewohnern unterhält.

Drei Handlungsstränge und Dutzende von spontanen Ereignissen in der StadtgebenRune Factory 4 mehr Inhalt als die meisten RPGs, die doppelt so umfangreich sind. Die Special Edition bietet zusätzlich 13 vollständig vertonte Bonusgeschichten.

Der Schwierigkeitsgrad „Hölle“ ist etwas ganz Besonderes. Die Gegner-KI wird nicht nur stärker, sondern auch schlauer. Die gemütliches Spiel Das Publikum liebt es wegen seiner sanften, alltäglichen Seite, und genau diese Dualität macht es zum Besten Rune Factorydas Spiel insgesamt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory 4 bietet den umfangreichsten Spielablauf der Serie und vereint Farmsimulation, Dungeon-Kämpfe und komplexe Beziehungssysteme in einem Paket mit mehr Inhalten als jeder andere Teil der Reihe.

Die 12 Heiratskandidaten wirken wie echte Menschen. Sich entwickelnde Dialoge, skurrile Angewohnheiten, Geschichten aus dem „Newlywed Mode“ nach der Hochzeit – die Handlung bleibt auch über Hunderte von Stunden hinweg spannend.

Mein Fazit: Der umfassendste, ausgefeilteste und am meisten zum Wiederholen einladende Teil, den die Serie je hervorgebracht hat. Rune Factory 4 ist unbestritten das Beste Rune Factory ein Spiel für jeden Spieler.

Was sagen die Spieler dazu?

Poogie

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Eines der besten RF-Spiele bzw. gemütlichen Farm-Simulationsspiele, die es gibt. Der Endspielbereich ist riesig und bietet so viel mehr zu tun! Ich war von diesem Spiel total begeistert.

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2. Rune Factory 3 Special [Das beste „Rune Factory“-Remaster]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo Switch, PC (Steam) Erscheinungsjahr 2009 (Originalversion für DS), 2023 (Sonderausgabe) Urheber Marvelous Inc. (Entwickler), XSEED Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein rasantes Spieltempo und liebenswerte Charaktere suchen

Ich hätte es fast ausgelassen Rune Factory 3 Special weil ich das DS-Original vor Jahren gespielt hatte. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Die Remaster-Version bietet eine verbesserte Grafik, überarbeitete Charaktermodelle und den „Newlywed-Modus“, in dem nach der Heirat mit jeder der Junggesellinnen 11 eigenständige Geschichten freigeschaltet werden.

Die Kämpfe sind schneller und knackiger als RF4. Schwerter, Speere, Hämmer und Magie spielen in vier saisonal gestalteten Dungeons eine Rolle. Der Protagonist Micah kann sich zudem in einen „Wooly“ verwandeln und seine Waffen gegen Faustangriffe eintauschen. Diese Verwandlung bildet den Kern des Konflikts zwischen den Menschen und dem gehörnten Volk der Univir, wodurch die Handlung eine echte emotionale Spannung erhält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory 3 Special modernisiert einen beliebten DS-Klassiker mit überarbeiteter Grafik und Komfortfunktionen, bewahrt dabei aber den rasanten Kampf und die charakterorientierte Erzählweise.

Die Landwirtschaft ist ganz einfach. Zwei Beete unter deinem Baumhaus, tägliches Gießen, die Ernte geht in den Verkauf oder in die Küche. Es ist eines der besten Rune Factory Spiele fürAnime-Spiel Fans, die ausdrucksstarke Charakterporträts und den Charme des Alltags lieben.

Die Besetzung ist klein, aber jeder Einwohner von Sharance wirkt einzigartig. Fragen Sie einfach jeden Japanisches Rollenspiel Erzähle ihnen von Pia (der Meerjungfrau, die sich vor Tintenfischen fürchtet) und beobachte, wie ihre Augen leuchten.

Mein Fazit: Der kompakteste und anfängerfreundlichste Titel der Reihe. Rune Factory 3 Special erweist sich als kürzer Rune Factory Das Spielerlebnis kann immer noch richtig einschlagen.

Was sagen die Spieler dazu?

Dragonheart

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Wahrscheinlich eines der fesselndsten Spiele, die es gibt. Das Grafik-Update ist ein echter Genuss und sieht auf dem Tablet einfach perfekt aus und fühlt sich auch so an.

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3. Rune Factory Frontier [Das beste Rune Factory-Spiel in Sachen Weltgestaltung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,0/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo Wii Erscheinungsjahr 2008 (Japan), 2009 (Nordamerika) Urheber Neverland Co. (Entwickler), Marvelous / XSEED Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, denen die Gestaltung der Spielwelt und ein fesselndes Stadtleben wichtig sind

Ich habe ganze Spieltage damit verbracht, Rune Factory Frontier Ich bin einfach durch Trampoli geschlendert, weil die Stadt so lebendig wirkte. Die Wii-Hardware ermöglichte es den Entwicklern, Nimmerland etwas zu schaffen, was der DS nicht konnte – eine üppige 3D-Welt mit animierten Zwischensequenzen und einigen der besten Musikstücke der Serie.

Stelzen isteine der reizvollsten Kulissen überhaupt Simulationsspiel. Gewundene Pfade verbinden Bauernhöfe, Geschäfte und Häuser unterhalb von Whale Island. Nachts schweben bunte Runey-Schwärme wie Glühwürmchen über den Dächern, und der ganze Ort leuchtet. Ich musste mich regelrecht dazu zwingen, die Stadt zu verlassen und gegen etwas zu kämpfen.

Das Runey-System ist die umstrittenste Spielmechanik des Spiels. Diese schwebenden Wesen beeinflussen das Pflanzenwachstum in allen Zonen. Es ist mühsam, sie im Gleichgewicht zu halten, und die Spielmechanik ist schlecht erklärt – ich persönlich fand es anfangs ziemlich anstrengend. Aber Spieler, die sich darauf einlassen, erschließen eine Tiefe der Umgebungssimulation, die man sonst nirgendwo findet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory Frontier erweitert das Serienkonzept um eine größere Welt, ein fesselndes Stadtleben und ein einzigartiges Runey-Ökosystem, das ein intensiveres, simulationsorientiertes Erlebnis schafft.

Das Werben sorgt hier für Abwechslung. Jede Frau reagiert auf unterschiedliche Strategien. Für die eine sind es Geschenke, für die andere tägliche Besuche im Geschäft, und eine achtet sogar darauf, ob du dich überarbeitest.

Wenn dir gefälltSpiele wieAnimal Crossing wegen ihrer jahreszeitlichen Rhythmen und täglichen Abläufe, Frontier’s ein langsameres Tempo

Mein Fazit: Der atmosphärischste Teil der Reihe – das beste „Rune Factory“-Spiel, was das Weltdesign, die Runeys und alles andere angeht. Hab Geduld.

Was sagen die Spieler dazu?

Einfacher Hausschuh

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„Rune Factory Frontier“ war meiner Meinung nach wirklich der Meilenstein der Serie. Die Atmosphäre, die grafische Gestaltung und der Soundtrack sind einfach der Hammer.

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4. Rune Factory: Die Gezeiten des Schicksals [Das beste Rune Factory-Spiel in Sachen Kampf]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo Wii, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Neverland Co. (Entwickler), Marvelous / Natsume (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–80+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich mehr Action und Erkundungen auf dem Meer wünschen

Die meistenRune Factory Diese Spiele führen dich mit einem Bauernhof und einer Gießkanne sanft an die Spielwelt heran. Die Gezeiten des Schicksals versetzt dich direkt in einen Bosskampf. Mir war sofort klar, dass dieses Spiel andere Schwerpunkte setzt. Die Prämisse untermauert das. Zwei Freunde aus Kindertagen werden verflucht, ihre Seelen sind in einem Körper gefangen, und man verbringt das Spiel damit, auf einem riesigen Golem namens Ymir über einen weiten Ozean zu segeln, um das Problem zu lösen.

Der Kampf ist so abwechslungsreich wie nie zuvor in der Serie. Zweischwerter, Katanas, Hämmer und Stäbe schalten bei jedem Levelaufstieg einzigartige Kombos und Runenfähigkeiten frei.

Der Doppelsprung, eine Premiere in der Reihe, sorgt für ein flüssiges Erkundungserlebnis. Die Bosskämpfe, die man auf dem offenen Meer in Ymir bestreitet, bieten ein Ausmaß, mit dem die Handheld-Titel nicht mithalten konnten. Action-RPG Fans werden sich hier wie zu Hause fühlen.

Die Landwirtschaft tritt jedoch in den Hintergrund. Monster übernehmen den Großteil der Aussaat und Ernte auf deinen Inselparzellen, und saisonale Einschränkungen gibt es überhaupt nicht mehr. Wenn du wegen der Kämpfe hier bist, ist das super. Wenn du aber lieber farmst, ist das eine echte Enttäuschung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory: Die Gezeiten des Schicksals führt die Reihe mit Meereserkundungen, der dynamischsten Waffenvielfalt der Serie und groß angelegten Bosskämpfen in den Bereich der Action-RPGs.

Das ist ein polarisierender Bestseller Rune Factory Spielempfehlung. Der Ehrgeiz übertrifft die Ausgereiftheit, was sich in ungleichmäßigen Dungeons und gelegentlichen Fehlern zeigt. Doch die Waffenvielfalt und die Erkundung des Ozeans fühlen sich in dieser Spielereihe wirklich einzigartig an.

Sobald die Geschichte abgeschlossen ist, kannst du sie aus der Perspektive des zweiten Protagonisten noch einmal durchspielen, um dieselben Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zu erleben.

Mein Fazit:Das BesteRune Factory Ein Spiel für Spieler, die lieber ein Katana schwingen als eine Hacke – man muss sich nur bewusst sein, dass die landwirtschaftliche Seite dabei etwas zu kurz kommt.

Was sagen die Spieler dazu?

EmeraldPistol

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Wenn das klassische RF-Farming kein großes Verkaufsargument ist, würde ich das Spiel persönlich empfehlen. Die Kämpfe machen Spaß, der Soundtrack ist gut (für mich gehört er in der Serie mindestens zur A+-Klasse), die Charaktere sind unterhaltsam, und das Herstellen von Gegenständen hängt vom eigenen Können ab und nicht von Zufallswerten.

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5. Rune Factory 5 [Das beste „Rune Factory“-Spiel mit modernen Funktionen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,0/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo Switch, PC (Steam) Erscheinungsjahr 2022 (Veröffentlichung im Westen) Urheber Hakama Inc. (Entwickler), Marvelous / XSEED Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich inklusive Romantikoptionen und 3D-Erkundung wünschen

Die Fans haben ein ganzes Jahrzehnt darauf gewartet, dass Rune Factory 5. Der Hype war riesig. Was wir dann bekamen, war … ganz okay. Man spielt entweder Alice oder Ares, einen Ranger mit Amnesie in der Grenzstadt Rigbarth. Die Handlung kommt einem bekannt vor, aber charmante Dialoge und Nebenereignisse tragen genug dazu bei, das Spielerlebnis zu tragen.

Das Highlight ist Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts – eine Premiere für die Reihe. Alle 12 potenziellen Liebespartner stehen unabhängig vom Geschlecht deiner Spielfigur zur Auswahl. Die Auswahl reicht von einem Gastwirt mit Wolfsohren bis hin zu einem uralten Drachen in Menschengestalt. Für Fans von Spiele mit romantischen Optionen, RF5 bietet die umfassendste Auswahl in der Geschichte der Serie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory 5 führt die gleichgeschlechtliche Ehe, vollständige 3D-Umgebungen und kooperative Kombinationsangriffe ein, behält dabei aber den für die Reihe typischen Spielablauf mit Farming und Monsterkämpfen bei.

Der Sprung zu vollem 3D brachte echte Probleme mit sich. Die Bildrate brach ein Umschalten, wirkten die Umgebungen im Vergleich dazu karg RF4 detaillierte Kulissen, und das Farmen wurde für den Spielfortschritt fast überflüssig. Die PC-Version läuft deutlich flüssiger, also würde ich dort anfangen.

Kombinationsangriffe mit rekrutierten Stadtbewohnern und Farmdrachen, die deine Anbaumöglichkeiten erweitern, sorgen für neue Abwechslung. Zu den besten Rune FactorySpiele,RF5 ist brauchbar, aber nicht außergewöhnlich.

Mein Fazit:Das BesteRune Factory ein Spiel, das sich durch inklusive Liebesgeschichten und moderne 3D-Erkundung auszeichnet – obwohl RF4 bietet dennoch ein insgesamt ausgefeilteres Gesamtpaket.

Was sagen die Spieler dazu?

Steakkums

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Es ist ein gutes Spiel. Es hat eine Menge Tiefe, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht erwarten würde. Die Kämpfe sind ein bisschen holprig, aber alle anderen Elemente machen einfach unglaublich viel Spaß. Ich liebe es, Monster zu zähmen, Dinge herzustellen und zu farmen.

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6. Rune Factory: Die Wächter von Azuma [Das beste neue „Rune Factory“-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Action-RPG / Landwirtschaftssimulation / Dorfaufbau Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Marvelous Inc. (Entwickler), XSEED Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine neue Kulisse und erweiterte Dorfverwaltung wünschen

Ich hätte nicht erwartet, dass Rune Factory ein Spiel, das mich 2025 überraschen wird, aber Die Wächter von Azuma Das ist ihnen gelungen. In der orientalisch anmutenden Welt von Azuma schlüpfst du in die Rolle von Subaru oder Kaguya – einem „Earth Dancer“, der eine Welt wiederherstellt, die durch den „Celestial Collapse“ zerstört wurde. Schutzgeister, rituelle Tänze und neue Waffen wie Bögen und Talismane ersetzen die üblichen Elemente westlicher Fantasy-Spiele.

Der Aufbau von Dörfern ist die herausragende Neuerung in Die Wächter von Azuma. Du verwaltest nicht mehr nur einen einzigen Bauernhof. Du baust ganze saisonale Dörfer wieder auf, indem du Gebäude platzierst, um Bewohner anzulocken. Die japanisch inspirierte Ästhetik ist atemberaubend. Wenn dir Spiele wieDie Braut des alten Magiers für Fantasie gepaart mit kulturellem Flair, Beeil dich trifft genau diese Frequenz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory: Die Wächter von Azuma Die Reihe wird mit einer vom Osten inspirierten Kulisse, Mechaniken zum Aufbau von Dörfern und Kämpfen gegen Schutzgeister neu interpretiert – die mutigste visuelle Neugestaltung in der Geschichte der Serie.

Das System zur Beseitigung der Seuche verknüpft die Landwirtschaft direkt mit dem Spielfortschritt – eine Premiere für die Serie. Die Bewertung von 6/10 durch RPG Site verwies auf ein schwaches Dungeon-Design, und diese Kritik ist berechtigt. Die Dungeons sind linearer als RF4„s.“

Mein Fazit:Das BesteRune Factory Ein Spiel für Spieler, die sich nach etwas wirklich Neuem sehnen – ohne dabei das zu verlieren, was die Reihe ursprünglich so spielenswert gemacht hat.

Was sagen die Spieler dazu?

Loki_Magikill

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Das ist das „Rune Factory“, von dem ich nie wusste, dass ich es haben wollte. Flüssige, butterweiche Kämpfe, ein überarbeitetes Anbausystem, ein neues Dorfbausystem, eine erstaunlich bunte Vielfalt an Charakteren, hervorragende Sprachausgabe und eine tatsächlich ziemlich spannende Geschichte.

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7. Rune Factory 2: Ein Fantasy-Harvest Moon [Das beste Rune Factory-Spiel in Bezug auf die Erzählstruktur]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,0/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2008 Urheber Neverland Co. (Entwickler), Marvelous / Natsume (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich in ihrem Farm-RPG einen einzigartigen erzählerischen Aufhänger wünschen

Hier ist ein Spiel, das etwas ausprobiert hat, was ich noch bei keinem anderen Farm-RPG gesehen habe. Rune Factory 2 Du beginnst als Kyle – ein Mann mit Amnesie, Landwirt, später Ehemann und Vater. Dann wechselt das Spiel die Perspektive komplett. Du übernimmst die Kontrolle über dein Kind, und dann geht die eigentliche Geschichte erst richtig los.

Diese Zwei-Generationen-Struktur ist der Hauptanziehungspunkt. Deine Entscheidungen in der ersten Generation – wen du heiratest, was du aufbaust – prägen direkt die zweite Hälfte. Dein Kind erbt Eigenschaften von beiden Elternteilen.

Sogar rivalisierende Junggesellen heiraten die Junggesellinnen, die du unverheiratet lässt, sodass sich das Dorf tatsächlich entsprechend deinen Entscheidungen entwickelt. Fans von Spiele wieHarvest Moon wird die Generationsmechanik erkennen – RF2 greift es auf und entwickelt es weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rune Factory 2 bietet eine einzigartige Handlung über zwei Generationen hinweg, in der Ihr Kind das Abenteuer fortsetzt, was dem Spiel eine erzählerische Tiefe verleiht, wie man sie in Farm-RPGs selten findet.

Das Spieltempo ist jedoch die Schwachstelle. Die erste Generation zieht sich etwas in die Länge, und die Kämpfe wirken nach heutigen Maßstäben etwas holprig. Die Dungeons bleiben eintönig, bis sie sich in der zweiten Hälfte endlich öffnen.

Aber zu den besten Rune FactorySpiele,RF2 Der erzählerische Anspruch ist einzigartig. Auch die Nebenfiguren retten die etwas langatmigen Momente. Eine Wahrsagerin, die ihre eigenen Vorhersagen manipuliert, und ein Priester, der mehr trinkt als betet, haben mich zwischen den Ernten gut unterhalten.

Mein Fazit: Die generationsübergreifende Wendung sorgt dafür, dass Rune Factory 2das BesteRune Factory Ein Spiel für Spieler, denen die Handlung am Herzen liegt. Die gemächliche erste Hälfte zahlt sich auf eine Weise aus, wie es nur wenige Farm-RPGs vermögen.

Was sagen die Spieler dazu?

Dreamarche

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„RF2“ ist nach wie vor mein zweitliebstes „Rune Factory“-Spiel. Es ist zwar nicht besonders gut gealtert, aber damals war es ein verdammt gutes Spiel.

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8. Rune Factory [Das beste klassische Rune Factory-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 6,5/10

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Genre Action-RPG / Farm-Simulation Plattformen Nintendo DS Erscheinungsjahr 2006 (Japan), 2007 (Nordamerika) Urheber Neverland Co. (Entwickler), Marvelous / Natsume (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Historiker der Serie und Spieler, die wissen möchten, wo alles begann

Jede Franchise muss irgendwo anfangen. Das Original Rune Factory stellte eine gewagte Frage: Was wäre, wenn Harvest Moon mit Schwertern und Drachen? Du spielst Raguna, einen Mann mit Amnesie (welch eine Überraschung!), der zufällig in das Bauerndorf Kardia gerät. Ein Mädchen namens Mist übergibt dir einen heruntergekommenen Bauernhof, und von diesem Moment an entsteht eine ganze Spielereihe.

Dieses Spieldie Hybridformel erfunden. Feldwirtschaft, Handwerk und Dungeon-Kämpfe wurden hier zum ersten Mal miteinander verwoben. Dieses Spielprinzip war 2006 revolutionär, und alles, was die Serie später ausmachte, lässt sich direkt auf dieses Spiel zurückführen.

Nach heutigen Maßstäben ist es allerdings ziemlich holprig. Die Menüs sind umständlich, die Kämpfe sind simpel, und das Handwerkssystem reicht bei weitem nicht an das heran, was RF3 and RF4 später entwickelt. Auch keine überarbeitete Version. Gehört zu den besten Rune Factory Unter all diesen Spielen rangiert dieses hier ganz unten, aber nur, weil seine Nachfolger so gut daraus gelernt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das OriginalRune Factory hat das hybride Farm-RPG-Konzept erfunden, das eine ganze Spielereihe geprägt hat, indem es erstmals Feldwirtschaft, Action-Kämpfe und das Zähmen von Monstern miteinander verband.

Etwa 30 Stunden für die Hauptgeschichte. Für die Maßstäbe der Serie eher kompakt, aber mit genügend Dungeon-Inhalten nach dem Durchspielen, um Perfektionisten auf Trab zu halten.

Mein Fazit: Eine Hommage an den Ort, an dem alles begann. Das Original Rune Factory gehört auf diese Liste, denn ohne sie wäre das Beste Rune Factory Das Spiel gäbe es einfach nicht.

Was sagen die Spieler dazu?

Katzen

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Die „Rune Factory“-Mechanik war gut gemeint, aber umständlich. Insgesamt wirkt das Spiel noch unausgereift, ist aber dennoch ein solider erster Teil. Die Charakterdesigns gefallen mir nach wie vor sehr gut.

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Mein Fazit

Also, was ist das Beste? Rune FactoryDas richtige Spiel für dich?Das hängt ehrlich gesagt von deinem Spielstil ab, da jedes Spiel andere Stärken hat. Wenn Sie gerade erst anfangen, finden Sie hier eine einfache Möglichkeit, sich zurechtzufinden Rune Factory Spiele gerade jetzt.

Wenn du ein absoluter Neuling bist und das Komplettpaket suchst → Rune Factory 4 Special . Die umfangreichsten Systeme, die größte Auswahl an Inhalten, der einfachste Einstieg. Erhältlich bei Umschaltenund PC.

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→ . Die übersichtliche Struktur und die beliebten Charaktere machen es zu einem idealen Einstiegstitel mit einer Spielzeit von 40 Stunden. Wenn du ein Veteran bist, der es geschafft hat RF4 und möchte etwas Neues → Rune Factory: Die Wächter von Azuma. Der Aufbau von Dörfern, die japanisch inspirierte Ästhetik und das neu interpretierte Kampfsystem sorgen dafür, dass das Spielprinzip spannend bleibt. Das Beste Rune Factory Ein Spiel für Spieler, die bereit sind für etwas Neues.

Die Serie verbindet seit fast 20 Jahren Landwirtschaft mit RPG-Kämpfen und macht das nach wie vor besser als alle anderen. Schnapp dir einen Titel, nimm deine Hacke und dein Schwert zur Hand und finde heraus, welches du zuletzt aus der Hand legst.

Häufig gestellte Fragen