Die 11 besten Madden-NFL-Spiele: Der vollständige Leitfaden

Die beste Wahl treffen Madden Das Spiel ist anspruchsvoll. Die Reihe gibt es schon seit Jahrzehnten, und viele ihrer Teile waren absolute Klassiker. Einige begeisterten die Spieler mit verrückten neuen Features, andere überzeugten einfach durch ihr Gameplay, und ein paar sahen einfach wahnsinnig gut aus.

Diese Liste umfasst die Titel, die wirklich zählten. Diese Spiele brachten Neuerungen mit sich, die die Art und Weise, wie wir Fußballspiele spielen, verändert haben und dafür sorgten, dass wir jedes Jahr wiederkamen. Bist du bereit herauszufinden, welche Madden Welches Spiel kann man als das beste bezeichnen?

Unsere Top-Empfehlungen für Madden-Spiele

Das gesamteMadden NFL Die Serie umfasst einige großartige Fußballspiele, doch nur wenige davon können als wahrhaft legendär bezeichnet werden. Aus der gesamten Reihe haben wir die fünf besten Titel ausgewählt, die dazu beigetragen haben, die Reihe auf ein ganz neues Niveau zu heben:

Madden NFL 26 (2025) – Der bislang authentischste Beitrag, erstellt mithilfe einer KI, die auf Daten aus einem Jahrzehnt realer NFL Daten. Mit charakteristischen Quarterback-Bewegungsabläufen, die die tatsächlichen Bewegungen und Spielweisen von Star-Quarterbacks nachbilden, sowie spielentscheidenden Fußballwetter das zwingt dich dazu, deine gesamte Strategie anzupassen. Madden NFL 24 (2023) – Einer der neuesten Titel der Reihe, mit neuer, überarbeiteter Physik und einem verbesserten Team-Management-Modus. Der Einsatz der Frostbite-Engine hat die Grafik detaillierter gestaltet, also mach dich bereit für ein realistisches Spielerlebnis. Madden NFL 25 (2024) – Das neueste Spiel, das den Eindruck vermittelt, man würde ein echtes Spiel verfolgen. Es bietet eine verbesserte Spielersteuerung und einen komplett überarbeiteten Teammanagement-Modus.

Das sind nur die fünf besten Spiele der gesamten Reihe – lies weiter, um weitere herausragende Titel zu entdecken. Denk daran, dass Madden hat in der Sportwettenbranche tiefe Spuren hinterlassen.

Das BesteMadden Diese Spiele führten Funktionen ein, die die Spieler jahrelang in ihren Bann zogen. Diese Titel revolutionierten den Franchise-Modus, präsentierten legendäre Cover-Athleten und veränderten die Art und Weise, wie wir Football-Spiele erleben. Hier sind die 10 Madden-NFL-Titel, die sich ihren Platz redlich verdient haben.

1. Madden NFL 26 [Die beste KI-gestützte Fußballsimulation]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber ca. 55 Stunden Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–20 Stunden

Madden NFL 26 stellte ein System für maschinelles Lernen vor, das auf Daten aus fast einem Jahrzehnt realer NFL Daten, die das bisher authentischste Fußballerlebnis bieten.

Star-Quarterbacks verfügen nun über einzigartige Wurfbewegungen und Laufstile, die ihren realen Vorbildern nachempfunden sind, während Fußballwetter kann deine Spielstrategie komplett auf den Kopf stellen, da Schnee, Nebel und Regen die Bewegungsfreiheit und die Ballkontrolle beeinträchtigen.

Das Spiel bot zudem eine tiefere Selbstbehalt Modus mit Trainer-Archetypen und dem Abnutzung ein System, das die Dienstplanverwaltung zu einer echten strategischen Aufgabe macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Charakteristische Spielzüge der Quarterbacks, die denen echter NFL-Quarterbacks nachempfunden sindEin bahnbrechendes Wetter-System für den FootballVerbesserte Stadionpräsentation mit Mannschaftstraditionen und HalbzeitshowsDas strategische Verschleißsystem verleiht dem Kadermanagement zusätzliche Tiefe

Mein Fazit: Madden NFL 26 erzielt eine beispiellose Authentizität, indem die KI aus tatsächlichen Spielzügen der NFL lernt, wodurch sich jeder Quarterback und jeder Trainer wirklich einzigartig anfühlt und nicht nur als statistische Variante.

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2. Madden NFL 24 [Das realistischste Madden-Spiel der Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber EA Orlando Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Madden NFL 24 hat die Serie durch die erstmalige Einführung künstlicher Intelligenz wirklich auf ein neues Niveau gehoben. Hier triffst du auf Starspieler und ein überarbeitetes Passsystem. Eine neue Mechanik, FieldSENSEwurde ebenfalls vorgestellt.

Diese Version kann ohne Weiteres in die Rangliste der die kultigsten Sportvideospiele. Die Updates betrafen auch den Franchise-Modus und bieten den Spielern nun mehr Möglichkeiten, ihre Fußballmannschaft zu managen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verbesserter Franchise-Modus mit zusätzlichen Funktionen;

Hyperrealistische Grafik dank einer neuen Engine;

Nicht spielbare Spieler verhalten sich dank der KI so, wie sie es in einem echten Spiel tun würden;

Komplett überarbeitetes Abfangsystem und taktische Verteidigung.

Mein Fazit: Madden NFL 24 setzt neue Maßstäbe in Sachen Simulationsgenauigkeit – dank KI-gestütztem Spielerverhalten und der FieldSENSE-Technologie, die jeden Moment wirklich unvorhersehbar erscheinen lässt.

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3. Madden NFL 25 [Die beste Madden-Jubiläumsausgabe]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Electronic Arts, EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden

Madden NFL 25 ist der neueste Teil der Reihe, der die Kollisionsphysik durch den Einsatz der Ignite Engine. Nun bietet jedes Spiel dynamische und einzigartige Spielmechaniken. Zudem stehen den Spielern nun viel mehr Werkzeuge und Optionen zur Verfügung, um ihre eigene Fußballmannschaft zusammenzustellen und sie an die Spitze zu führen.

Das Spiel ist realistisch, und die Grafik ist wirklich atemberaubend, besonders auf Next-Gen-Konsolen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Moderne Engine, flüssige Animationen und ein realistisches Spielerlebnis;

Äußerst realistische Spieler-Kollisionen;

Zusätzliche Funktionen im Eigentümermodus;

Anpassung des taktischen Verhaltens – Spieler können die richtige Strategie wählen, die zu ihrem Spielstil passt;

Es ist eines der ausgewogensten und fesselndsten Spielerlebnisse der gesamten Serie.

Mein Fazit: Wenn Sie das Ausgefeilteste und Ausgewogenste wollen Madden Erfahrung vorhanden, NFL 25 bietet atemberaubende Grafik der nächsten Generation und ausgefeilte Spielmechaniken, die sowohl strategisches Denken als auch Geschicklichkeit belohnen.

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4. Madden NFL 23 [Die beste Rückkehr zum klassischen Madden-Gameplay]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 47 Stunden

Madden NFL 23 wurde zu einem besonderen Teil der Serie, da sie John Madden gewidmet war. Es bot ein verbessertes Passspielsystem, überarbeitete „Cover 3-8“-Verteidigungsschemata und mehr Kontrolle über den Kader.

Warum wir uns dafür entschieden haben Überarbeitete „Cover 3-8“-Verteidigungssysteme;

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für den Spieler-Kader;

Realistische Spielerbewegungen.

Mein Fazit: Madden NFL 23 würdigt das Vermächtnis von John Madden und bringt gleichzeitig das klassische Spielgefühl zurück, nach dem sich langjährige Fans seit Jahren gesehnt haben.

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5. Madden NFL 06 [Das beste Madden-Spiel mit dem Superstar-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, Mobiltelefon Erscheinungsjahr 2005 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 16 Stunden

Madden NFL 06 zeichnete sich durch die Einführung des Das Spielverständnis des Quarterbacks Mechanik, die die Art und Weise des Passspiels verändert und es wesentlich realistischer gemacht hat. Dadurch wurde das Spiel schwieriger, aber erfahrene Spieler konnten ihr Können auf dem Spielfeld unter Beweis stellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verbesserter Franchise-Modus;

Die Mechanik „Präzisionspass“ wurde hinzugefügt;

Neue Funktionen im Eigentümermodus.

Mein Fazit:Das Spielverständnis des Quarterbacks die Spielweise der Quarterbacks grundlegend verändert Madden NFL 06, wodurch eine Leistungsgrenze entstand, die Gelegenheitsspieler von echten Feldherren trennte.

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6. Madden NFL 10 [Der beste filmische Realismus bei Madden]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry Erscheinungsjahr 2009 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Madden NFL 10 ist bekannt dafür, dass er diePro-Tak-System, was zu realistischeren Tacklings der Spieler und Verteidigungsformationen führte. Dieses Spiel ist das ausgewogenste der Serie und besticht durch verbesserte Physik und für seine Zeit hervorragende Grafik.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verbesserte Physik und Animation auf Konsolen;

Fortgeschrittene „Cover 3-8“-Verteidigungssysteme;

Neue Funktionen im Franchise-Modus.

Mein Fazit: The Pro-TakSystem hergestelltMadden NFL 10 das filmischste Spiel seiner Zeit, das jeden Zweikampf in ein physikbasiertes Spektakel verwandelt, das sich vollkommen natürlich anfühlt.

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7. Madden NFL 04 [Die beste Spielgeschwindigkeit in Madden]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox Erscheinungsjahr 2003 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 17 Stunden

Madden NFL 2004 war eine echte Revolution in diesem Genre und führte den „Owner“-Modus ein, der es den Spielern ermöglichte, die vollständige Kontrolle über eine Footballmannschaft zu übernehmen. Das rasante Gameplay, die neuen „Cover 3-8“-Formationen und die erweiterten taktischen Optionen sind der Grund, warum dieses Spiel auf meiner Liste steht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einführung des Eigentümermodus für die vollständige Kontrolle über das Team;

Dynamisches Gameplay mit hohem Tempo;

Verbesserte Offensivtaktiken.

Mein Fazit:Madden NFL 2004 hat die Tiefe des Franchise-Modus revolutioniert, indem es den „Owner“-Modus eingeführt hat, in dem die Spieler die vollständige Kontrolle erhalten und nicht nur am Spieltag Spielzüge anweisen können.

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8. Madden NFL 16 [Die besten Passsteuerungen in Madden]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2015 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden

Madden NFL 16 führte eine fortschrittliche Passmechanik ein, die es den besten Spielern ermöglichte, Kopfballduelle auf dem Fußballfeld für sich zu entscheiden. Es ist außerdem eines der strategischsten Spiele der Reihe – genau deshalb hat es mir gefallen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Realistische Verteidigungsmechaniken;

Ein gut ausgearbeiteter Team-Management-Modus;

Starspieler, die du in dein Team holen kannst.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich für präzise Pässe begeistern, Madden NFL 16 perfekter Luftkampf mit einer Steuerung, bei der es mehr auf das richtige Timing und die Platzierung ankam als auf wildes Knöpfedrücken.

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9. Madden NFL 17 [Die beste Spielbalance in Madden]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2016 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ~76 Stunden

Madden NFL 17 hat sich von einem offensiv ausgerichteten Spiel zu einem defensiven gewandelt. Das Spiel bietet ein detailliertes System zum Fangen des Balls sowie zahlreiche filmreife Momente und neue Spielszenarien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verbesserte Mechaniken beim Fangen und Blocken;

Verbesserte Kollisionsphysik für Spieler;

Eine gelungene Mischung aus Strategie und Action.

Mein Fazit:Madden NFL 17 hat die perfekte Balance zwischen Angriff und Verteidigung gefunden, wodurch es gleichermaßen befriedigend ist, beide Seiten des Spiels zu meistern.

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10. Madden NFL 18 [Die besten Verteidigungsmechaniken in Madden]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 37 Stunden

Madden NFL 18 führte den Longshot-Modus ein, die erste Story-Kampagne der Serie. Erwähnenswert ist auch der Übergang zum Frostbite-Engine, was der Animation und dem Gameplay mehr Realismus verlieh.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der allererste Story-Modus;

Hervorragende Technik beim Passen und Schießen;

Hervorragende Balance zwischen Verteidigung und Angriff im Spielverlauf.

Mein Fazit:Der Longshot-Modus lieferte Madden NFL 18 erstmals echte erzählerische Tiefe, während die Erfrierungen Die Engine erweckte die Spieleranimationen zum Leben wie nie zuvor.

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11. Madden NFL 20 [Der beste Karrieremodus in Madden]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden

Madden NFL 20stellte dasSuperstar X-Factor Ein System für American-Football-Fans – nun müssen die Spieler einzigartige Fähigkeiten freischalten und trainieren. Das Gameplay wurde tiefgründiger und das Gesamterlebnis spektakulärer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vorstellung des Superstar X-Factor;

Verbesserte Anpassungsfähigkeit der Starspieler;

Verbesserter Franchise-Modus;

Dynamisches und fesselndes Gameplay.

Mein Fazit: The Superstar X-FactorSystem inMadden NFL 20 sorgte für echte Starpower, wodurch sich Elite-Spieler wirklich als spielentscheidend anfühlen und nicht nur als reine Stat-Verbesserungen.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Madden-Spielen

Bei der Auswahl des besten Madden-Spiels ist für jeden Football-Fan etwas dabei. Die Serie hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, daher hängt deine ideale Wahl davon ab, was dir bei einer Football-Simulation am wichtigsten ist.

Für alle, die Realismus suchen → Madden NFL 26. Durch echtes NFL-Datenmaterial trainiertes, KI-gestütztes maschinelles Lernen sorgt für die authentischsten Quarterback-Verhaltensweisen und Trainingsstrategien, die die Serie je gesehen hat.

Madden NFL 26. Durch echtes NFL-Datenmaterial trainiertes, KI-gestütztes maschinelles Lernen sorgt für die authentischsten Quarterback-Verhaltensweisen und Trainingsstrategien, die die Serie je gesehen hat. Für Fans eines ausgewogenen Spielvergnügens → Madden NFL 17. Dieser Titel perfektionierte das defensive Umschalten durch eine verfeinerte Fangmechanik und Kollisionsphysik, wodurch sowohl Angriff als auch Verteidigung gleichermaßen befriedigend zu meistern waren.

Madden NFL 17. Dieser Titel perfektionierte das defensive Umschalten durch eine verfeinerte Fangmechanik und Kollisionsphysik, wodurch sowohl Angriff als auch Verteidigung gleichermaßen befriedigend zu meistern waren. Für taktische Strategen → Madden NFL 10. Das Pro-Tak-System verlieh den Tacklings filmreifen Realismus und bewahrte gleichzeitig das ausgewogenste Gameplay der Reihe, wobei kluge Spielzüge gegenüber wildem Knöpfedrücken belohnt wurden.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – die Madden-Reihe hat einen Titel parat, der dir Hunderte von Stunden Football-Action bietet, die genau auf das zugeschnitten sind, was du an Football-Spielen so liebst!

Häufig gestellte Fragen