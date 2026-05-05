Die 9 besten Halo-Spiele: Die ultimative Rangliste der Serie im Jahr 2025

Mit seiner filmreifen Erzählweise, innovativen Mehrspielermodi und bahnbrechender KI revolutionierte „Halo“ das Konsolenspiel. Es war ein Spiel, das die Xbox zu einem Begriff machte und bewies, dass Konsolen ein ebenso fesselndes Spielerlebnis in PC-Qualität bieten können, wie es zuvor nur High-End-Computern vorbehalten war.

Als langjähriger Fan habe ich die Höhen und Tiefen der Serie miterlebt. Doch bei so vielen Titeln, die sich über zwei Jahrzehnte erstrecken, ist es manchmal schwer zu wissen, wo man anfangen soll. „Halo: Infinite“ ist der neueste Teil der Reihe und bietet den klassischen Halo-Nervenkitzel mit einem modernen Touch. Aber ist dies der richtige Einstieg in deine Halo-Reise? Jedes Spiel besticht durch einzigartige Features und erweitert die Hintergrundgeschichte der Serie um eine neue Ebene.

In diesem ultimativen Leitfaden werde ich alle wichtigen Halo-Veröffentlichungen bewerten. Egal, ob du ein erfahrener Spartaner, ein neugieriger Neuling oder ein hilfloser Grunt bist – lass uns gemeinsam die besten Halo-Spiele entdecken! Ich werde dir zeigen, warum jedes dieser Spiele der perfekte Einstieg für dich sein könnte.

Unsere Top-Empfehlungen für Halo-Spiele

Beginnen wir mit einer kurzen Liste der Halo-Spiele, die wirklich herausragen – jedes bietet etwas Einzigartiges und ist Ihre Zeit wert. Zwar umfasst die Reihe noch weitere Titel, wie zum Beispiel die Handyspiele Halo: Spartan Assault and Halo: Spartan Strikeoder das Original Hallo Wars, die hebe ich mir für das allerletzte Ende dieses Artikels auf.

Hallo 2 (2004) – so gut, dass es 2020 eine überarbeitete Version erhielt – Halo 2: Anniversary. Hallo 3 (2007) – bekannt für sein Multiplayer-Erlebnis. Halo: Combat Evolved (2001) – erschien 2020 auch in einer überarbeiteten Fassung. Halo Infinite (2021) – ein gut gestaltetes Halo-Spiel, auch wenn das Fortschrittssystem einige Schwächen aufweist.

Ich habe einige meiner persönlichen Favoriten vorgestellt, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken in der Hallo Universum. Von Ablegern bis hin zu Remasters – jedes Spiel hat etwas Einzigartiges zu bieten. Scrolle weiter, wenn du bereit bist, tiefer in Hallo ein reiches Erbe – es gibt noch viel mehr zu entdecken!

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Die 9 besten Halo-Spiele aller Zeiten

The Hallo Die Serie ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Gaming-Szene, und es ist nicht leicht, das beste Spiel der Reihe auszuwählen.

Von epischen Einzelspieler-Kampagnen bis hin zu fesselnden Mehrspieler-Modi – jedes Spiel hat etwas Besonderes zu bieten. Hier ist also meine Liste der besten HalloSpiele.

1. Hallo 2(Halo 2: Anniversary) Enebameter

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Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 8,7/10 2004 Xbox One (über MCC), Xbox S/X (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

In „Halo 2“ sehen sich die Spieler mit einem eskalierenden Krieg zwischen der Menschheit und dem Covenant konfrontiert. Sie schlüpfen nun in die Rolle des Arbiter. Mit diesem Titel wurde der Xbox Live-Online-Multiplayer eingeführt, wodurch die Spieler die Intensität von „Halo“ in einem ganz neuen Ausmaß erleben konnten. Vom epischen Cliffhanger-Finale bis hin zu den unvergesslichen Karten ist „Halo 2“ wohl das einflussreichste Spiel des Genres. Glaubt mir, nichts geht über den „Halo 2“-Multiplayer auf „Lockout“ – einfach unschlagbar

Was mir gefallen hat:

Zwei Waffen gleichzeitig führen : Eine bahnbrechende Spielmechanik, die neue Kampftaktiken ermöglichte

: Eine bahnbrechende Spielmechanik, die neue Kampftaktiken ermöglichte Fahrzeugentführung : Eine Funktion, mit der Spieler feindliche Fahrzeuge kapern können, was dem Spiel mehr Tiefe verleiht

: Eine Funktion, mit der Spieler feindliche Fahrzeuge kapern können, was dem Spiel mehr Tiefe verleiht Xbox Live-Integration : Hat das Online-Multiplayer-Spielen auf Konsolen revolutioniert und damit neue Maßstäbe gesetzt

: Hat das Online-Multiplayer-Spielen auf Konsolen revolutioniert und damit neue Maßstäbe gesetzt Kultige Karten wie „Lockout“ und „Zanzibar“: Multiplayer-Karten, die bis heute bei den Fans sehr beliebt sind

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo 2“ hat „Halo“ von einem großartigen Ego-Shooter zu einem Mythos gemacht. Die Fans loben den Multiplayer-Modus des Spiels, den viele als Maßstab für Kampfmechaniken und Online-Shooter ansehen.

Pro-Tipp „Halo 2“ ist ideal für Spieler, die rasante Kämpfe, strategisches Gameplay und unvergessliche Multiplayer-Erlebnisse lieben.

Halo 2: Anniversary, ebenso wie mehrere andere Titel in dieser Liste, ist enthalten in Halo: Die Master Chief Collection.

2. Hallo 3

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen Enebameter

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2007 Xbox One (über MCC), Xbox S/X (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

Hallo 3 beschließt die ursprüngliche Trilogie mit einem epischen Finale von Master Chiefs Kampf gegen die Allianz. Die Kampagne endet mit einem Koop-Modus für vier Spieler, spektakulären Szenen und emotionalen Höhepunkten. Der Forge-Modus und der Theater-Modus haben die Art und Weise revolutioniert, wie Spieler mit dem Spiel und der Community interagieren. So können Spieler selbst erstellte Karten, Clips und Erlebnisse teilen.

Was mir gefallen hat:

Schmiedemodus : Eine bahnbrechende Neuerung für die Erstellung benutzerdefinierter Karten, die es Spielern ermöglicht, ihre eigenen Karten zu entwerfen und zu teilen

: Eine bahnbrechende Neuerung für die Erstellung benutzerdefinierter Karten, die es Spielern ermöglicht, ihre eigenen Karten zu entwerfen und zu teilen Theater Mode : Ein einzigartiger Modus, der es Spielern ermöglicht, ihre Multiplayer-Spiele erneut zu spielen und zu bearbeiten

: Ein einzigartiger Modus, der es Spielern ermöglicht, ihre Multiplayer-Spiele erneut zu spielen und zu bearbeiten Schwerigkeitshammer : Eine bei den Fans beliebte Waffe, die den Nahkampf noch spannender gemacht hat

: Eine bei den Fans beliebte Waffe, die den Nahkampf noch spannender gemacht hat Kultige Karten wie „The Pit“: Perfekt ausbalanciert sowohl für den Fernkampf als auch für den Nahkampf

Warum wir uns dafür entschieden haben Für viele Spieler ist „Halo 3“ ein absoluter Favorit. Es verbindet spannende, ausgewogene Kämpfe mit bahnbrechenden Kartenentwürfen und sozialen Funktionen. Das Spiel wurde für seine innovativen Features einhellig gelobt und setzte neue Maßstäbe für Online-Multiplayer-Spiele.

Pro-Tipp „Halo 3“ ist ideal für Spieler, die Wert auf Freiheit im Spielablauf legen, wie zum Beispiel das Erstellen eigener Karten und das Ansehen von Wiederholungen.

3. Halo: Combat Evolved (Halo: Combat Evolved Anniversary)

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen Enebameter

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2001 Xbox One (über MCC), Xbox S/X (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

„Halo: Combat Evolved“ ist der erste Teil der Reihe. Das Spiel führt die Spieler in die epische Geschichte von Master Chief ein, während sie gegen die Allianz kämpfen und die geheimnisvolle Ringwelt Halo erkunden. Die Kampagne besticht durch eine fesselnde Erzählung und intensive Kämpfe. Der Split-Screen-Mehrspielermodus wurde zu einem beliebten Feature, und „Halo“ avancierte sofort zum Klassiker.

Was mir gefallen hat:

Bahnbrechende FPS-Mechaniken : Setze neue Maßstäbe für Ego-Shooter auf der Konsole

: Setze neue Maßstäbe für Ego-Shooter auf der Konsole Fahrzeugkampf : Durch die Einführung von Fahrzeugen wie dem Warthog und dem Ghost wirkten die Gefechte dynamischer

: Durch die Einführung von Fahrzeugen wie dem Warthog und dem Ghost wirkten die Gefechte dynamischer Mehrspieler-Modus mit geteiltem Bildschirm : Eine bei den Fans beliebte Funktion, mit der Freunde gemeinsam gegeneinander antreten konnten

: Eine bei den Fans beliebte Funktion, mit der Freunde gemeinsam gegeneinander antreten konnten Episches Geschichtenerzählen: Eine der kultigsten Figuren der Gaming-Welt vorgestellt: Master Chief

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo: Combat Evolved“ wird für sein Gameplay und seine Handlung hoch gelobt. Es zählt nach wie vor zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten, hat sich einen Platz in der Gaming-Geschichte gesichert und wurde zum Maßstab für nachfolgende Ego-Shooter.

Pro-Tipp „Halo: Combat Evolved“ ist ideal für Fans klassischer Ego-Shooter und alle, die ein solides, storybasiertes Spielerlebnis schätzen.

4. Halo Infinite

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen Enebameter

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2021 Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Übersicht:

„Halo Infinite“ führt die „Halo“-Reihe in neue Gefilde. Es verbindet klassische „Halo“-Kämpfe mit Open-World-Gameplay. Die Kampagne folgt Master Chief, der sich einer mysteriösen neuen Bedrohung, den „Banished“, stellen muss. Durch die jüngsten Updates wurden zahlreiche neue Karten, Spielmodi und ausgewogene Waffenanpassungen hinzugefügt. Obwohl das Spiel anfangs nur über begrenzte Inhalte verfügte, haben die fortlaufenden Updates und Verbesserungen „Halo Infinite“ zu einem absoluten Muss gemacht.

Was mir gefallen hat:

Kämpfe in einer offenen Welt : Zum ersten Mal führt Halo Open-World-Elemente ein, die den Spielern Bewegungsfreiheit in weitläufigen Umgebungen bieten.

: Zum ersten Mal führt Halo Open-World-Elemente ein, die den Spielern Bewegungsfreiheit in weitläufigen Umgebungen bieten. Greifhaken : Die Möglichkeit, einen Enterhaken für mehr Bewegungsfreiheit und Höhenvorteile einzusetzen, sorgt für mehr Dynamik im Kampf.

: Die Möglichkeit, einen Enterhaken für mehr Bewegungsfreiheit und Höhenvorteile einzusetzen, sorgt für mehr Dynamik im Kampf. Kostenloses Multiplayer-Spiel : Der Mehrspielermodus ist jetzt kostenlos, was neuen Spielern den Einstieg erleichtert.

: Der Mehrspielermodus ist jetzt kostenlos, was neuen Spielern den Einstieg erleichtert. Neue und überarbeitete Karten: Neue Karten sowie überarbeitete Klassiker bieten den Spielern neue Schlachtfelder und lassen gleichzeitig nostalgische Favoriten wieder aufleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo Infinite“ hatte aufgrund seines begrenzten Inhalts einen holprigen Start. Doch durch regelmäßige Updates hat es sich verbessert. Die Spieler loben das Spiel dafür, dass es zum klassischen „Halo“-Kampfstil zurückkehrt und gleichzeitig spannende neue Funktionen integriert.

Pro-Tipp Ich empfehle „Halo Infinite“ allen Spielern, die sich nach der klassischen „Halo“-Action sehnen, kombiniert mit modernen Innovationen. Das Spiel eignet sich zudem hervorragend für Open-World-Gameplay und Multiplayer-Spaß.

5. Halo: Reach

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2010 Xbox One (über MCC), Xbox Series X/S (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

„Halo: Reach“ erzählt eine herzzerreißende Geschichte, die auf dem dem Untergang geweihten Planeten Reach spielt. Die Kampagne folgt dem Noble Team, einer Eliteeinheit aus Spartanern. Sie kämpfen für den Schutz der Menschheit, was zu einer tragischen Geschichte voller Opfer führt. Das Spiel führt die „Rüstungsfähigkeiten“ ein, die den Kämpfen strategische Tiefe verleihen. Die „Forge“- und Anpassungsoptionen gaben den Spielern mehr Kontrolle über ihr „Halo“-Erlebnis und machten „Halo: Reach“ zu einem der Spiele der Serie mit dem höchsten Wiederspielwert.

Was mir gefallen hat:

Rüstungsfähigkeiten : Es wurden neue strategische Elemente wie Jetpacks und aktive Tarnung eingeführt, um vielfältigere taktische Spielweisen zu ermöglichen.

: Es wurden neue strategische Elemente wie Jetpacks und aktive Tarnung eingeführt, um vielfältigere taktische Spielweisen zu ermöglichen. Handlung : Eine kraftvolle, emotionale Geschichte, die der Serie mehr Gewicht und Tiefe verleiht.

: Eine kraftvolle, emotionale Geschichte, die der Serie mehr Gewicht und Tiefe verleiht. Verbesserte Schmiede und Anpassungsmöglichkeiten: Mehr Anpassungsmöglichkeiten und ein verbesserter Forge-Modus boten den Spielern mehr kreative Gestaltungsfreiheit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fans loben die emotionale Geschichte, die innovativen Features und die mutige Abkehr von der von Master Chief angeführten Kampagne. Viele Spieler halten sie für eine der besten Geschichten der Halo-Reihe.

Pro-Tipp „Halo: Reach“ ist ideal für Spieler, die Geschichten, taktische Kämpfe und kreative Freiheit durch „Forge“ und Anpassungsmöglichkeiten lieben.

6. Halo 3: ODST

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2009 Xbox One (über MCC), Xbox Series X/S (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

„Halo 3: ODST“ hat die „Halo“-Formel verändert. Es bietet einen persönlicheren Einblick in das „Halo“-Universum. Das Spiel spielt während der Ereignisse von „Halo 2“, und die Spieler steuern einen ODST-Soldaten in der nächtlichen Stadt New Mombasa. Das Spiel führte den „Firefight“-Modus ein, einen Koop-Modus, in dem die Spieler gemeinsam gegen Wellen von Gegnern antreten können. Diese Geschichte konzentriert sich auf die menschliche Seite des Konflikts und bietet eine neue Perspektive auf den Krieg gegen die Allianz.

Was mir gefallen hat:

Vom Film Noir inspirierte Kulisse : Die nächtliche Kulisse von New Mombasa verleiht dem Spiel eine einzigartige Atmosphäre.

: Die nächtliche Kulisse von New Mombasa verleiht dem Spiel eine einzigartige Atmosphäre. Feuergefecht-Modus : Der Koop-Modus in „Firefight“ bietet eine neue Herangehensweise an das Gameplay von „Halo“ und sorgt für zusätzlichen Wiederspielwert und Spaß im Team.

: Der Koop-Modus in „Firefight“ bietet eine neue Herangehensweise an das Gameplay von „Halo“ und sorgt für zusätzlichen Wiederspielwert und Spaß im Team. Realistische Erzählung : Eine persönlichere, intimere Geschichte, die sich auf die Nöte gewöhnlicher Soldaten inmitten eines außergewöhnlichen Krieges konzentriert.

: Eine persönlichere, intimere Geschichte, die sich auf die Nöte gewöhnlicher Soldaten inmitten eines außergewöhnlichen Krieges konzentriert. Neue Perspektive: Das Spiel verlagert den Fokus von Master Chief auf die ODST-Soldaten und verleiht dem Halo-Universum damit eine neue Dimension.

Pro-Tipp Probier doch mal „Halo 3: ODST“ aus, wenn du auf storybasierte Shooter stehst. „ODST“ ist ideal für Fans des Koop-Modus und alle, die eine neue Perspektive auf das „Halo“-Universum suchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Fans waren begeistert von der gewagten erzählerischen Wendung und der frischen Herangehensweise an das Halo-Universum. Die atmosphärische Kulisse und der Firefight-Modus werden dafür gelobt, dass sie Neues bieten und gleichzeitig die Essenz des Halo-Gameplays bewahren.

7. Hallo 4

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2012 Xbox One (über MCC), Xbox Series X/S (über MCC), PC (über MCC)

Übersicht:

„Halo 4“ hat neue Features hinzugefügt, dabei aber das klassische Halo-Feeling bewahrt. Im Mittelpunkt des Spiels steht die sich vertiefende Beziehung zwischen Master Chief und Cortana, während im Hintergrund eine neue Bedrohung aufzieht. Trotz einer begrenzten Kartenauswahl zum Start haben Updates die Vielfalt kontinuierlich verbessert, was „Halo 4“ zu einem starken Titel macht.

Was mir gefallen hat:

Die bewegende Geschichte von Master Chief und Cortana : Eine eingehendere Auseinandersetzung mit ihrer Beziehung, die der Kampagne emotionale Tiefe verleiht.

: Eine eingehendere Auseinandersetzung mit ihrer Beziehung, die der Kampagne emotionale Tiefe verleiht. Ausrüstung und Nachschubabwürfe : Neue Spielelemente, die den Spielern mehr Kontrolle über ihren Spielstil gaben.

: Neue Spielelemente, die den Spielern mehr Kontrolle über ihren Spielstil gaben. Dynamische Kampagne : Die Kampagne bietet neue Schauplätze, Handlungsstränge und Bedrohungen, darunter eine neue Gruppe von Gegnern: die Prometheaner.

: Die Kampagne bietet neue Schauplätze, Handlungsstränge und Bedrohungen, darunter eine neue Gruppe von Gegnern: die Prometheaner. Neue Multiplayer-Optionen: Innovationen im Mehrspielermodus, die den Spielern mehr Möglichkeiten boten, wie sie Kämpfe angehen konnten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo 4“ wird für seine Grafik und die Handlung der Einzelspieler-Kampagne hoch gelobt. Allerdings gingen die Meinungen der Fans hinsichtlich der Änderungen am Mehrspielermodus und der neuen Spielmechaniken auseinander.

Pro-Tipp Wenn du tiefer in die Halo-Geschichte und die Geschichte von Master Chief eintauchen und ein individuell anpassbares Spielerlebnis genießen möchtest, probier doch mal Halo 4 aus.

8. Halo Wars 2 (2017)

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2017 Xbox One, PC

Übersicht:

„Halo Wars 2“ spielt nach den Ereignissen von „Halo 5: Guardians“ und begleitet die Besatzung des UNSC-Schiffs „Spirit of Fire“. Sie sehen sich einer neuen Bedrohung gegenüber – den außerirdischen „Banished“. Die Kampagne bietet strategische Schlachten in abwechslungsreichen Umgebungen, und die Spieler müssen ihre Einheiten befehligen, um die Streitkräfte der „Banished“ zurückzuschlagen.

Was mir gefallen hat:

Echtzeit-Strategiespiel : Zum ersten Mal hält das Halo-Universum Einzug in das Echtzeit-Strategie-Genre und verbindet dabei die bekannte Halo-Geschichte mit strategischen Kampfmechaniken.

: Zum ersten Mal hält das Halo-Universum Einzug in das Echtzeit-Strategie-Genre und verbindet dabei die bekannte Halo-Geschichte mit strategischen Kampfmechaniken. Die Verbannten : Eine neue Fraktion unter der Führung von Atriox, einem mächtigen Anführer der Brutes, stellt eine neue und gewaltige Bedrohung für die Menschheit dar.

: Eine neue Fraktion unter der Führung von Atriox, einem mächtigen Anführer der Brutes, stellt eine neue und gewaltige Bedrohung für die Menschheit dar. Blitz Mode : Ein neuer Mehrspielermodus, der traditionelles RTS-Gameplay mit Sammelkarten für den Einsatz von Einheiten verbindet und so für zusätzliche Strategie und Abwechslung sorgt.

: Ein neuer Mehrspielermodus, der traditionelles RTS-Gameplay mit Sammelkarten für den Einsatz von Einheiten verbindet und so für zusätzliche Strategie und Abwechslung sorgt. Verbesserte Steuerelemente : Für PC und Konsole optimiert, sodass die Steuerung sowohl mit einem Controller als auch mit Tastatur und Maus problemlos funktioniert.

: Für PC und Konsole optimiert, sodass die Steuerung sowohl mit einem Controller als auch mit Tastatur und Maus problemlos funktioniert. Filmisches Erzählen: Wunderschöne Zwischensequenzen und eine überzeugende Sprachausgabe lassen die Spieler noch tiefer in die fesselnde Geschichte eintauchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gelobt für sein flüssiges RTS-Gameplay auf Konsolen und die originalgetreue Umsetzung der Halo-Geschichte. Halo Wars 2 wird dafür gelobt, dass es eine erfrischend neue Perspektive auf das Halo-Universum bietet. Einige Fans traditioneller Ego-Shooter mögen RTS-Spiele vielleicht nicht.

Pro-Tipp Fans von Echtzeit-Strategiespielen, die in das Halo-Universum eintauchen möchten.

9. Halo 5: Guardians

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2015 Xbox 360

Übersicht:

„Halo 5: Guardians“ brachte ein neues Maß an Mobilität und Innovationen im Mehrspielermodus mit sich, löste jedoch in der Community gemischte Reaktionen aus. Im Einzelspielermodus liegt der Fokus nun auf dem Fireteam Osiris, einer neuen Spartaner-Einheit, was einige Fans enttäuschte, die sich mehr von Master Chiefs Geschichte erhofft hatten. Der Warzone-Modus war jedoch ein echter Meilenstein.

Was mir gefallen hat:

Warzone-Modus : Groß angelegte Schlachten, die PvP und PvE miteinander verbinden und dem Gameplay eine neue strategische Ebene verleihen.

: Groß angelegte Schlachten, die PvP und PvE miteinander verbinden und dem Gameplay eine neue strategische Ebene verleihen. Fortschrittliche Mobilität : Neue Spielmechaniken wie Klettern, Bodenschlag und Triebwerke, die Bewegung und Kampf revolutioniert haben.

: Neue Spielmechaniken wie Klettern, Bodenschlag und Triebwerke, die Bewegung und Kampf revolutioniert haben. Rasanter Mehrspielermodus: Neue Multiplayer-Modi und Funktionen machen „Halo 5“ zu einem rasanten, intensiven Spielerlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo 5: Guardians“ war mit seinen neuen Spielmechaniken ein Fortschritt, blieb jedoch nicht ohne Kontroversen. Die Umstellung auf „Fireteam Osiris“ und die erweiterten Mobilitätsoptionen spalteten die Fangemeinde.

Pro-Tipp „Halo 5: Guardians“ ist genau das Richtige für dich, wenn du rasante Kämpfe und innovative Multiplayer-Modi liebst. Wenn du auf hohe Mobilität und dynamische Kämpfe mit PvP- und PvE-Elementen stehst.

Bewertungskriterien: So haben wir die besten Halo-Spiele ausgewählt

Nun zum schwierigen Teil. Um diese legendären FPS-Spiele zu bewerten, haben wir verschiedene Faktoren berücksichtigt, um unsere eigenen Erfahrungen und unsere Begeisterung für die Serien in Einklang zu bringen. Unser Ansatz berücksichtigt den Nervenkitzel, den diese Spiele bieten, sowie ihren nachhaltigen Einfluss auf die Gaming-Welt.

Ranking-Kriterien

Qualität der Kampagne : Wir haben uns auf die Tiefe der Handlung, das Missionsdesign sowie die emotionalen Höhen und Tiefen konzentriert.

: Wir haben uns auf die Tiefe der Handlung, das Missionsdesign sowie die emotionalen Höhen und Tiefen konzentriert. Auswirkungen auf den Mehrspielermodus : Wir haben geprüft, inwiefern jedes Spiel neue Wege bei den Multiplayer-Mechaniken beschritten hat, wie ausgewogen das Verhältnis zwischen Spielspaß und Wettbewerbscharakter ist und wie gut die Community die Spielmodi und Karten angenommen hat.

: Wir haben geprüft, inwiefern jedes Spiel neue Wege bei den Multiplayer-Mechaniken beschritten hat, wie ausgewogen das Verhältnis zwischen Spielspaß und Wettbewerbscharakter ist und wie gut die Community die Spielmodi und Karten angenommen hat. Technische Leistung : Wir untersuchen, wie jedes Spiel seine Technologie eingesetzt hat – von Zwischensequenzen bis hin zu innovativen Funktionen.

: Wir untersuchen, wie jedes Spiel seine Technologie eingesetzt hat – von Zwischensequenzen bis hin zu innovativen Funktionen. Historische Bedeutung : In dieser Kategorie wird untersucht, wie jeder Titel die „Halo“-Reihe geprägt und die Gaming-Branche beeinflusst hat.

: In dieser Kategorie wird untersucht, wie jeder Titel die „Halo“-Reihe geprägt und die Gaming-Branche beeinflusst hat. Wiederspielwert : Ein großartiges Halo-Spiel spielt man nicht nur einmal und vergisst es dann. Der Wiederspielwert war ein entscheidender Faktor bei unserer Bewertung.

: Ein großartiges Halo-Spiel spielt man nicht nur einmal und vergisst es dann. Der Wiederspielwert war ein entscheidender Faktor bei unserer Bewertung. Empfang der Gemeinde: Schließlich sind die Stärke der Halo-Community und ihr anhaltendes Engagement von entscheidender Bedeutung.

Die Halo-Saga: Eine galaktische Chronik

Das Halo-Universum ist riesig. Im Mittelpunkt steht der jahrhundertelange Konflikt zwischen der Menschheit und den außerirdischen Covenant, die auf unsere Auslöschung aus sind. Dieser galaktische Krieg bildet den Hintergrund für tiefere Geheimnisse – uralte Zivilisationen der Forerunner, die mysteriösen Halo-Ringe und künstliche Intelligenz, die zugleich Helfer und Bedrohung ist.

Hauptstorybögen

Menschen gegen den Bund: Die Erde wird von einer mächtigen außerirdischen Allianz angegriffen, und die einzige Hoffnung der Menschheit ist ein erbitterter Kampf ums Überleben.

Die Erde wird von einer mächtigen außerirdischen Allianz angegriffen, und die einzige Hoffnung der Menschheit ist ein erbitterter Kampf ums Überleben. Master Chief: Der ultimative Supersoldat, Master Chief, führt den Kampf an, um die Auslöschung der Menschheit zu verhindern.

Der ultimative Supersoldat, Master Chief, führt den Kampf an, um die Auslöschung der Menschheit zu verhindern. Cortana: Eine geniale KI namens Cortana unterstützt Chief bei schwierigen Missionen und deckt Geheimnisse auf.

Eine geniale KI namens Cortana unterstützt Chief bei schwierigen Missionen und deckt Geheimnisse auf. Die Halo-Ringe: Es werden uralte Superwaffen entdeckt, die mit einem lange verborgenen Geheimnis in Verbindung stehen.

Es werden uralte Superwaffen entdeckt, die mit einem lange verborgenen Geheimnis in Verbindung stehen. Die Sintflut: Ein tödlicher außerirdischer Parasit droht, alles Leben zu vernichten.

Ein tödlicher außerirdischer Parasit droht, alles Leben zu vernichten. Der Schiedsrichter: Ein neuer Verbündeter, der Arbiter, kämpft gegen größere, uralte Bedrohungen.

Ein neuer Verbündeter, der Arbiter, kämpft gegen größere, uralte Bedrohungen. Die Vorreiter: Die Technologie einer untergegangenen Zivilisation könnte den Schlüssel zur Zukunft der Galaxis und möglicherweise auch zu ihrer Zerstörung in sich bergen.

Jedes Spiel erweitert die Geschichte um neue Facetten. Angefangen bei der Entdeckung des ersten Halo-Rings in „Halo: Combat Evolved“ bis hin zu den jüngsten Kämpfen auf Zeta Halo in „Halo: Infinite“ (versucht bitte nicht, den Bosskampf im Legendary-Modus zu meistern).

Ein reiches Erbe

Bei „Halo“ geht es nicht nur um die epischen Schlachten – es geht um die stille Entschlossenheit von Master Chief, die Verbindung zwischen ihm und Cortana und die Reise des Arbiter. Nebenfiguren wie Sergeant Johnson und der Rookie verleihen der übergreifenden Geschichte zusätzliche Tiefe.

Je tiefer man in die Geschichte von Halo eintaucht, desto mehr weiß man den einzigartigen Beitrag jedes einzelnen Spiels zu diesem Universum zu schätzen. Für echte Halo-Fans gibt es sogar Romane und Fernsehserien zu entdecken, die neue Einblicke in die Charaktere, Welten und Konflikte bieten.

Die Entwicklung des Multiplayer-Modus: Halos Wettbewerbsvorteil

Halo hat das Multiplayer-Gaming auf Konsolen revolutioniert. Die Serie setzte neue Maßstäbe in der Kampfmechanik und war Vorreiter bei heute unverzichtbaren Funktionen wie Matchmaking, Ranglisten und Wiederholungen. Moderne Neuerungen wie das Free-to-Play-Modell von „Halo: Infinite“ setzen diese Entwicklung fort.

Einzigartige Sandbox

Ein entscheidender Aspekt des Multiplayer-Modus von Halo ist die Kenntnis der Spielumgebung – das Verständnis dafür, wie Waffen, Granaten und Nahkampfangriffe mit der Gesundheit der Spieler interagieren. Dieses Wissen ist für den Sieg unerlässlich. Nutze ein DMR oder ein Sturmgewehr, um ein Sturmgewehr auf große Entfernung zu übertrumpfen. Oder beschieße einen Scharfschützen, um ihn daran zu hindern, sein Zielfernrohr zu benutzen. Jede Waffe hat eine bestimmte Rolle, und zu wissen, wann und wie man sie in verschiedenen Situationen einsetzt, ist eine Fähigkeit, die Halo auszeichnet.

Strategische Tiefe

Im Gegensatz zu Franchises wie „Call of Duty“, bei denen es auf rasante, reflexbasierte Kämpfe ankommt, belohnt „Halo“ strategisches Denken und Kartenübersicht. Teamplay und Koordination sind ebenso wichtig wie individuelles Können, und das Kartendesign fördert dynamische, sich ständig verändernde Gefechte. Der Multiplayer-Modus von „Halo“ ist die perfekte Mischung aus Strategie, Waffenbeherrschung und verschiedenen Spielstilen.

Medaillen

Halo belohnt geschicktes Kämpfen mit prestigeträchtigen Medaillen für präzise und überragende Leistungen. Dazu gehören „Double Kill“, „Triple Kill“, „Killing Spree“, „Running Riot“, „Killtacular“, „Untouchable“ und viele mehr. Um die absolute Vorherrschaft zu erlangen, ist Geschicklichkeit gefragt. Aber glaubt mir: Wenn Jeff Steitzer, die legendäre Stimme von Halo, nach den ersten beiden schnellen Kills „Double Kill“ verkündet, ist das ein Hochgefühl, das immer weiter zunimmt.

Kultfiguren jenseits von Master Chief

Hauptfiguren

Auch wenn Master Chief der ultimative Supersoldat der Gaming-Welt ist, strotzt „Halo“ nur so vor unvergesslichen Charakteren. Cortanas komplexe Beziehung zu Chief bildet das Herzstück der Serie. Die Entwicklung des Arbiter vom Feind zum Verbündeten beleuchtet Themen wie Erlösung und Loyalität und macht ihn zu einer der faszinierendsten Figuren der Saga. Nebenfiguren wie das Noble Team verleihen dem Konflikt eine menschliche Note. Neuzugänge wie der Pilot in Infinite setzen diese Tradition einer starken, charakterorientierten Erzählweise fort.

Nebenfiguren

Halo besticht zudem durch eine Reihe beliebter Nebenfiguren. Sergeant Johnsons unvergessliche Sprüche wie „Das habe ich gehört, du Trottel!“ sind einfach unbezahlbar, während Chips Dubbo mit Zeilen wie „Lieber Sarge, du rockst im Weltraum. Wünschte, du wärst hier.“ Du wirst auch den stillen Heldenmut des Rookies aus ODST zu schätzen wissen, der die Widerstandsfähigkeit gewöhnlicher Soldaten verkörpert. Die einzigartigen KI-Charaktere, von Guilty Sparks Macken bis hin zu BBs Mitgefühl, fühlen sich alle als unverzichtbarer Teil des Halo-Universums an.

Vorläuferfigur

Dann sind da noch die Forerunner – wie IsoDidact, Ur-Didact, Mendicant Bias und Thel ‘Vadam. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Hintergrundgeschichte von Halo, doch ihre Rollen bleiben oft im Hintergrund der Hauptgeschichte. Sie prägen die tiefere Mythologie der Serie, insbesondere in Bezug auf die Forerunner, die Flood und die Halo-Ringe. Ihre Bedeutung liegt darin, kosmische und philosophische Ideen zu ergründen und das gesamte Halo-Universum mit einer komplexen Geschichte zu bereichern.

Waffen und Technik: Das Arsenal von Halo

Waffen

Das Waffenarsenal von Halo bietet eine perfekte Mischung aus Stil und Strategie. Von altbewährten Klassikern bis hin zu vernichtender neuer Technologie – jede Waffe spielt eine entscheidende Rolle für die taktische Tiefe des Spiels. Hier finden Sie eine Übersicht über einige der kultigsten Waffen und Kombinationen:

Sturmgewehr & Pistole : Zuverlässig und vielseitig, perfekt für jede Situation.

: Zuverlässig und vielseitig, perfekt für jede Situation. Raketenwerfer & Scharfschützengewehre : Hochleistungswaffen, mit denen Spieler die Karte dominieren können.

: Hochleistungswaffen, mit denen Spieler die Karte dominieren können. Plasmawaffen : Außerirdische Technologie, die darauf ausgelegt ist, Schilde zu entladen oder Gegner zu überhitzen.

: Außerirdische Technologie, die darauf ausgelegt ist, Schilde zu entladen oder Gegner zu überhitzen. Schrotflinten : Kraft im Nahkampf, die aggressives Spiel auf kurze Distanz belohnt.

: Kraft im Nahkampf, die aggressives Spiel auf kurze Distanz belohnt. Kampfgewehre : Mittelstreckenwaffen, die Kontrolle und Vielseitigkeit im Schnellfeuer bieten (meistere den 4-Schuss-Kill und gewinne).

: Mittelstreckenwaffen, die Kontrolle und Vielseitigkeit im Schnellfeuer bieten (meistere den 4-Schuss-Kill und gewinne). Schwerigkeitshammer : Eine brutale Nahkampfwaffe, die Gegner zerschmettert und durch die Luft schleudert.

: Eine brutale Nahkampfwaffe, die Gegner zerschmettert und durch die Luft schleudert. Energieschwert : Eine Nahkampfwaffe, die mit tödlicher Präzision durch die Gegner schneidet.

: Eine Nahkampfwaffe, die mit tödlicher Präzision durch die Gegner schneidet. Greifhaken + Energieschwert (Halo Infinite) : Fühle dich wie Spider-Man, der ein Lichtschwert schwingt, während du über die Karte schwingst.

: Fühle dich wie Spider-Man, der ein Lichtschwert schwingt, während du über die Karte schwingst. Der Needler: „Vorsicht vor dem rosa Nebel!“ Mehr muss man dazu nicht sagen.

Fahrzeuge

Die Fahrzeugpalette von „Halo“ hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Bei jedem Neuzugang wurde sorgfältig auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mobilität, Feuerkraft und Verteidigung geachtet. Von Bodenfahrzeugen bis hin zu Luftangriffen – jedes einzelne wird von der „Halo“-Community aus unterschiedlichen Gründen geschätzt. Hier ein kurzer Überblick über die Entwicklung:

Warzenschwein : Der legendäre, vielseitige Publikumsliebling, der neue Maßstäbe in Sachen Geländegängigkeit und Feuerkraft setzt.

: Der legendäre, vielseitige Publikumsliebling, der neue Maßstäbe in Sachen Geländegängigkeit und Feuerkraft setzt. Geist : Schnell, wendig und ideal für Blitzangriffe auf dem Schlachtfeld.

: Schnell, wendig und ideal für Blitzangriffe auf dem Schlachtfeld. Wraith : Dank seiner starken Feuerkraft und eines leistungsstarken Mörsers ist dieses Fahrzeug bei der Kontrolle von Menschenmengen eine ernstzunehmende Kraft.

: Dank seiner starken Feuerkraft und eines leistungsstarken Mörsers ist dieses Fahrzeug bei der Kontrolle von Menschenmengen eine ernstzunehmende Kraft. Brute Chopper : Sein vernichtender Angriff kann sich durch die Reihen der Gegner pflügen und macht ihn zu einer tödlichen Waffe im Nahkampf.

: Sein vernichtender Angriff kann sich durch die Reihen der Gegner pflügen und macht ihn zu einer tödlichen Waffe im Nahkampf. Banshee : Dieses überraschend wendige Luftangriffsfahrzeug feuert von oben mit mächtigen Plasmakanonen.

: Dieses überraschend wendige Luftangriffsfahrzeug feuert von oben mit mächtigen Plasmakanonen. Das Horn : Dieses neuere Luftfahrzeug sorgt für Luftüberlegenheit und bietet zusätzliche strategische Flexibilität in der Luft.

: Dieses neuere Luftfahrzeug sorgt für Luftüberlegenheit und bietet zusätzliche strategische Flexibilität in der Luft. Falcon : Ein vielseitiges Transportmittel, das mehrere Verbündete – zwei Schützen und zwei Passagiere – befördern kann und sich ideal für chaotische Multiplayer-Spiele eignet.

: Ein vielseitiges Transportmittel, das mehrere Verbündete – zwei Schützen und zwei Passagiere – befördern kann und sich ideal für chaotische Multiplayer-Spiele eignet. Skorpion: Der riesige Panzer des UNSC verfügt über gewaltige Feuerkraft und nahezu unüberwindbare Panzerung, was ihm die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld sichert und jedem Spieler ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Ausblick: Die Zukunft der Halo-Reihe

Während 343 Industries die Halo-Saga weiterentwickelt, zeichnen sich mehrere Wege ab. Das Live-Service-Modell von „Infinite“ verspricht fortlaufende Inhaltsupdates und eine aktive Community, während Gerüchte über mögliche Spin-off-Projekte auf erweiterte narrative Möglichkeiten hindeuten. Die Herausforderung besteht weiterhin darin, Innovation und Tradition in Einklang zu bringen – das zu bewahren, was Halo so großartig macht, und die Serie gleichzeitig voranzutreiben. Das Feedback der Community prägt diese Entwicklung zunehmend und deutet auf eine Zukunft der Zusammenarbeit hin.

Erste Schritte: Ein Leitfaden für Einsteiger in Halo

Für neue Spieler, die gerne in das Halo-Universum einsteigen möchten, ist „Die Master Chief Collection“ der beste Einstieg. Wenn man mit „Combat Evolved“ beginnt, bekommt man einen guten Überblick über die Geschichte. Der legendäre Multiplayer-Modus von „Halo 3“ macht nach wie vor Spaß und ist leicht zugänglich. „Reach“ ist ein hervorragender eigenständiger Einstieg, der ausgefeilte Spielmechaniken und eine eigenständige Kampagne bietet. Und natürlich stellt der kostenlose Multiplayer-Modus von „Infinite“ eine moderne, aktuelle Alternative dar.

Profi-Tipps: Verbessere dein Halo-Gameplay

Übung macht den Meister, aber du musst nicht unzählige Stunden spielen, um ein erstklassiger Chief zu werden. Beherrsche diese Grundlagen, um deine Leistung zu steigern:

Karten- und Waffensteuerung

Beachte die Spawn-Zeiten und -Orte der Power-Waffen, um dir einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Analysiere Spielfeldkonstellationen und typische Spielerbewegungen, um Spielzüge vorherzusagen und deine Positionierung zu verbessern.

Stimme den Einsatz von schweren Waffen mit deinen Teamkollegen ab. Schwere Waffen wie Raketenwerfer oder Scharfschützengewehre können den Verlauf eines Spiels entscheidend beeinflussen.

Bewegung und Positionierung

Übernimm dich nicht! Sprinten auf offenem Gelände führt oft zu einem schnellen Tod. Bleib bei deinen Teamkollegen und konzentriere dich vorrangig auf defensive Positionen.

Lerne fortgeschrittene Bewegungstechniken wie Klettern, Vorstöße oder den Einsatz des Greifhaken-Schusses (Halo: Infinite), um dir eine bessere Position zu verschaffen.

Übe das Seitwärtsfliegen in unvorhersehbaren Mustern, ohne dabei an Präzision einzubüßen.

Lerne, wann du in Kämpfen angreifen und wann du dich zurückziehen solltest, um nicht unnötig zu sterben.

Kampfkünste

Ziele immer auf den Kopf. Kopfschüsse verursachen mehr Schaden, besonders mit Präzisionswaffen wie dem Battle Rifle oder dem DMR.

Meistere den Vier-Schuss-Kill mit dem Battle Rifle. Dies ist eine der zuverlässigsten Methoden, um einen Gegner auf mittlere Distanz auszuschalten.

Übe das Platzieren von Granaten, um Gegner aus ihrer Deckung zu treiben oder sich bewegende Ziele in dein Fadenkreuz zu locken.

Wenn du dich in einem 1-gegen-1-Kampf befindest, versuche, Kills auszutauschen, oder gib Bescheid, wenn der Gegner mit einem einzigen Schuss erledigt werden kann, um deine Teamkollegen zu warnen.

Situationsbewusstsein und Kommunikation

Behalte deine Schilde stets im Blick und achte auf deine Position. Wenn deine Schilde ausgefallen sind, zieh dich zurück; wenn ihre ausgefallen sind, greife an!

Teilt aktiv die Positionen der Gegner und den Schadensstatus mit. Teilen ist wichtig, Leute.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich die Halo-Spiele der Reihe nach spielen?

Nein, du kannst einfach loslegen Halo Infinite Mehrspieler oder Starten mit Die Master Chief Collection, das die Klassiker in einem Paket vereint. Jedes Spiel bietet ein einzigartiges Erlebnis, sodass du sie ganz nach Belieben in beliebiger Reihenfolge spielen kannst.

Welcher hat die beste Kampagne?

Das hängt wirklich davon ab, was du suchst. Halo: Combat Evolved legte den Grundstein für die Reihe mit bahnbrechendem Gameplay und stellte der Welt Master Chief vor. Andererseits, Halo: Reach bietet eine emotionalere und herzzerreißendere Geschichte, die viele Fans nach wie vor sehr schätzen.

Das beste Multiplayer-Erlebnis?

Für Wettkämpfe, Hallo 2 ist legendär und hat neue Maßstäbe für Online-Spiele gesetzt. Hallo 3 ist der König des sozialen Multiplayer-Spiels und bietet unterhaltsame, leicht zugängliche Matches mit Freunden. Was Halo Infinite… hier dreht sich alles um sofortigen Spielspaß mit neuen Spielmechaniken und rasantem Gameplay.

Ist „Infinite“ für Anfänger geeignet?

Ja!Halo Infinite ist besonders einsteigerfreundlich. Dank des kostenlosen Mehrspielermodus, hilfreicher Tutorials und entspannter Spielmodi kannst du dich ganz in Ruhe an das Spiel herantasten, ohne dich überfordert zu fühlen.

Lohnt es sich, jetzt die klassischen Halos zu spielen?

Ja, die klassischen „Halos“-Spiele haben nichts von ihrem Reiz verloren, egal ob man auf der Suche nach nostalgischem Gameplay ist oder die legendären Handlungsstränge erleben möchte. Das Kern-Gameplay ist zeitlos, und dank Die Master Chief Collection… ist der Einstieg einfacher denn je.