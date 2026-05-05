Die 9 besten Golf-Videospiele des Jahres 2026: Schlagen Sie einen Volltreffer

Suchst du nach dem besten Golf-Videospiel, um deine digitalen Träume zu verwirklichen? Ich helfe dir dabei, deinen Schwung vom Sofa auf die Rangliste zu bringen und die perfekte Möglichkeit zu finden, von zu Hause aus Golf zu spielen.

Golfspiele haben seit den pixeligen Fairways der 1980er Jahre… und entwickelt sich zu facettenreichen, fesselnden Erlebnissen, die Ihr Kurzspiel auf die Probe stellen und Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre Trickschläge zu präsentieren. Von üppigen Grüns und spektakulären Wasserhindernissen bis hin zu schillernden Charakteren und verrückten Power-Ups – die Welt des virtuellen Golfs ist ein wunderbarer Spielplatz, auf dem jeder Putt zählt.

So Schnapp dir dein digitales 9er-Eisen und mach dich bereit, dem schwer zu erreichenden Hole-in-One hinterherzujagen – denn ganz gleich, auf welchem Niveau du spielst: Diese großartigen Spiele versprechen stundenlangen entspannten Spaß und spannende Wettkämpfe. Tauchen wir ein in die Top-Auswahl und finden heraus, welche Golfspiele dem Standard entsprechen.

Unsere Top-Empfehlungen für Golfspiele

Von hyperrealistischer Physik bis hin zu üppigen digitalen Fairways – diese Titel bieten eine Mischung aus Authentizität und Nervenkitzel, die dich immer wieder zu einer weiteren Runde zurückkehren lässt. Hier sind unsere Top-Empfehlungen:

PGA Tour 2K25 (2025) – Die neueste Golfsimulation bietet eine verbesserte Grafik und neue Golfplätze für ein Erlebnis auf Profi-Niveau. PGA TOUR 2K23 Tiger Woods (2022) – Schließe dich mit Tiger Woods zusammen und stelle dich in dieser realistischen Golfsimulation legendären Golfplätzen. Der Golfclub 2019 mit der PGA TOUR (2018) – Ein solider Simulator, mit dem du deine Fähigkeiten auf wunderschön gestalteten Golfplätzen unter Beweis stellen kannst.

Und das ist erst der Anfang! Freu dich auf noch intensivere Golf-Erlebnisse – von dynamischen Wettersystemen über wunderschön gestaltete Grüns bis hin zur Charakteranpassung, die dich mitten ins Geschehen versetzt.

Die 9 besten Golf-Videospiele, die du unbedingt ausprobieren solltest

Bist du bereit, deine echten Schläger gegen virtuelle Schwünge einzutauschen? Von klassischen Simulationen, die die Spannung des Masters einfangen, bis hin zu farbenfrohen Arcade-Spielen mit Power-Ups und verrückten Hindernissen – hier sind neun der die besten Sportvideospiele mit dem Versprechen, Ihr Wohnzimmer in die ultimative digitale Oase zu verwandeln.

1. PGA Tour 2K25 [Das beste moderne Golfspiel]

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler HB Studios Besondere Merkmale EvoSwing für realistische Schwünge, MyCareer mit RPG-Elementen, Online-Multiplayer-Modi sowie ein umfangreicher Platzdesigner, mit dem du deine Traumplätze erstellen und teilen kannst. Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden Ergebnis Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Fans von Tiger Woods sollten sich auch Folgendes ansehen PGA Tour 2K25. Das Spiel besticht durch eine atemberaubende Grafik – üppige, naturgetreue Golfplätze, detailreiche Spielermodelle und dynamische Beleuchtung, die jede Runde zu einem echten Golferlebnis machen. Das neue EvoSwing-System ist ein echter Meilenstein und sorgt mit seiner auf Timing und Rhythmus ausgerichteten Schwungmechanik für noch mehr Realismus. Für alle, die es etwas entspannter mögen, bietet die „Perfect Swing“-Option weiterhin Spaß und eine leicht zugängliche Spielweise.

Eine der coolsten Neuerungen ist der überarbeitete „MyCareer“-Modus. Hier erwartet dich eine Mischung aus RPG-Elementen – darunter Fertigkeitsbäume, Trainingseinheiten, Sponsorenverträge und sogar Rivalitäten. Auch die Online-Funktionen sind besser denn je, mit spannenden Modi wie „Divot Derby“ und „Topgolf“, die eine neue Variante der klassischen 18-Loch-Runde bieten. Und nicht zu vergessen der Kursdesigner, mit dem du deine eigenen Golf-Meisterwerke erstellen und mit Freunden teilen kannst, was dieses Spiel zu einem der Die besten Koop-Spieleauf dieser Liste.

WährendPGA Tour 2K25 Es erfindet das Rad zwar nicht neu, doch dank seiner cleveren Verbesserungen und der ansprechenden Darstellung ist es ein Volltreffer für jeden virtuellen Golfer, der das Fairway treffen möchte.

Mein Fazit:Mehr vom Gleichen, aber wenn es schon so gut ist, ist das kein Grund zur Beschwerde.

★ Das beste moderne Golfspiel PGA Tour 2K25 Bei Eneba einkaufen

2. PGA TOUR 2K23 Tiger Woods [Das beste Tiger-Woods-Spiel]

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler HB Studios, 2K Sports Besondere Merkmale Mit Tiger Woods als spielbarem Charakter und Geschäftsführer, lizenzierten Golfplätzen, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und dem Karrieremodus „MyPLAYER“. Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Ergebnis Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



PGA TOUR 2K23 Tiger Woods ist ein Liebesbrief an alle Golf-Fans, der atemberaubende Grafik mit authentischem Gameplay verbindet, das dem echten Golfsport so nahe kommt wie nur möglich. Die sorgfältig gestalteten Plätze bestechen durch üppige Fairways und dynamische Lichtverhältnisse, die sich im Laufe des Tages verändern. Die Spielermodelle sehen hervorragend aus, und die Präsentation im Stil einer Live-Übertragung fängt die Atmosphäre eines Sonntagnachmittags mit professioneller Perfektion ein.

Das Schwenksystem in 2023 Das Spiel setzt stark auf die Steuerung per Analogstick, um dieses befriedigende, tempogesteuerte Spielgefühl zu erzeugen – sanfte Schwünge und präzise Schläge werden belohnt, während jeder Fehlschlag den Ball vom Kurs abkommen lässt (und man sich beeilen muss, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen). Es ist genau diese Balance, bei der man immer noch einen Schlag mehr spielen will, die jede Runde spannend macht.

Was dieses Spiel so besonders macht, ist der umfangreiche Platzdesigner, der dir die Möglichkeit gibt, dein eigenes Golfreich zu erschaffen. Egal, ob du den Par-Platz deiner Heimatstadt nachbauen möchtest –3 oder eine Fantasiewelt erschaffen 18-Loch-Monster – die kreativen Möglichkeiten sind grenzenlos. Außerdem machen es Online-Communities einfach, sich mit anderen zu messen und deine Entwürfe zu präsentieren.

Insgesamt,2023 Es wirkt wie ein rundum gelungenes Paket für Fans, die sich das umfassendste digitale Golferlebnis wünschen, das es gibt.

Mein Fazit:Schlüpfe in die berühmten Turnschuhe von Tiger Woods und schlag mit diesem Spiel ein Hole-in-One.

★ Das beste Tiger-Woods-Spiel PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Bei Eneba einkaufen

3. Der Golfclub 2019 mit der PGA TOUR [Das grafisch beeindruckendste Spiel]

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler HB Studios Besondere Merkmale Das erste Golf-Club-Spiel mit PGA TOUR-Lizenz, Karrieremodus mit echten Golfturnieren, umfangreicher Platzdesigner. Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden Ergebnis Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



The Golf Club 2019 mit der PGA TOUR Hier trifft Realismus auf Kreativität – ein Volltreffer für Spieler, die das echte Erlebnis suchen. Optisch ist das Spiel ein echter Hingucker: sonnenbeschienene Fairways, realistische Platztexturen und lebendige Farben, die jedes Grashalm zum Leben erwecken. Auch wenn die Spielermodelle weniger auffällig sind als in späteren Titeln, ist die Präsentation im Broadcast-Stil klar und sorgt dafür, dass man voll und ganz im Geschehen bleibt.

Das Kernsystem für den Schwung basiert auf der Steuerung über den Analogstick, wodurch sich jeder Schlag so realistisch anfühlt wie dein Durchschwung. Es ist ein Spiel, das Finesse belohnt und schlampige Schwünge bestraft, was jeder Runde eine reizvolle Herausforderung verleiht. Diese Präzision vermittelt dir ein echtes Erfolgserlebnis, wenn du den Ball endlich versenkst 40-Fuß-Putt.

Was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist sein umfangreicher Kurs-Editor. Mit den Werkzeugen, um deinen eigenen Traumkurs zu entwerfen, sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob du berühmte Löcher nachbauen oder ganz ausgefallene Ideen umsetzen möchtest – du hast das Sagen. Die Integration lizenzierter PGA TOUR-Turniere ist das Tüpfelchen auf dem i und macht dieses Spiel zu einem absoluten Muss für Golfer, die gerne große Träume haben – und diese dann auch in die Tat umsetzen.

Mein Fazit: Sieht toll aus und spielt sich super – mehr muss man dazu nicht wissen!

★ Das grafisch beeindruckendste Spiel Der Golfclub 2019 mit der PGA TOUR Bei Eneba einkaufen

4. EA SPORTS PGA TOUR [Das beste EA-Golfspiel]

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler EA Tiburon Besondere Merkmale Bietet echte Major-Plätze, erweiterte ShotLink-Datenintegration und Major-Turniere wie die Open Championship. Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden Ergebnis Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Betreten Sie die üppigen Fairways von EA SPORTS PGA TOUR und Sie werden von der atemberaubenden Schönheit der Golfplätze begeistert sein. Die Umgebungsdetails sind hier unübertroffen: Das Licht glitzert auf den Wasserhindernissen und das Laub wiegt sich sanft im Wind. Die Spielermodelle sind beeindruckend lebensecht und verleihen jedem Schwung und jeder Haltung eine Authentizität, die direkt aus einer Fernsehübertragung zu stammen scheint.

Das Schwungsystem basiert auf einer intuitiven Analogstick-Steuerung, bei der es auf Tempo und Präzision ankommt. Ein flüssiger, kontrollierter Rückschwung und ein souveräner Abschwung sind der Schlüssel, um die gefürchteten Bunker zu umgehen. Es ist befriedigend und zugleich ein wenig nervenaufreibend zu wissen, dass jede Bewegung des Sticks direkt in die reale Bewegung des Golfers umgesetzt wird.

Was dieses Videospiel so besonders macht, ist seine exklusive Sammlung legendärer realer Golfplätze wie Augusta National – etwas, das in vielen Golfspielen bisher gefehlt hat. In Verbindung mit dem umfangreichen Karrieremodus und den Kommentaren, die einem das Gefühl geben, Teil des Dramas der PGA Tour zu sein, EA SPORTS PGA TOUR bietet genau die richtige Mischung aus realistischem Spielerlebnis und Wettkampfgeist. Näher an einem echten Golfplatz kann man nicht kommen, ohne die Spikes anzuziehen.

Mein Fazit:EA kennt sich mit Sportspielen bestens aus, und dieser Titel bildet da keine Ausnahme; einen Versuch ist er auf jeden Fall wert.

★ Das beste EA-Golfspiel EA SPORTS PGA TOUR Bei Eneba einkaufen

5. PGA Tour 2K23 [Top-Spiel basierend auf den Golfern des Jahres 2023]

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler HB Studios, 2K Sports Besondere Merkmale Realistischer Karrieremodus, lizenzierte Golfplätze, Tiger Woods als spielbarer Charakter und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Golfplätze und Spieler. Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden Ergebnis Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Stell dir vor, du stehst am ersten Abschlag, während die Sonne gerade über dem Horizont auftaucht – PGA Tour 2K23 fängt diesen Moment wunderbar ein. Die Golfplätze sind eine wahre Augenweide, mit sorgfältig gestalteten Fairways und realistischen Umgebungsdetails, die einen direkt in die Welt des Profigolfs entführen. Die Spielermodelle sehen top aus, und dank der Präsentation im Stil einer Live-Übertragung fühlt sich jedes Loch frisch und spannend an.

Im Mittelpunkt steht das Analog-Stick-Schwungsystem, das sich zu einem 2K Das ist das Besondere daran. Es dreht sich alles um Tempo und Gefühl, sodass jeder Schlag zu einem kleinen Minispiel aus Präzision und Geduld wird. Verfehlt man das Ziel, rächt sich das mit einem hässlichen Slice oder einem Ausflug ins Bunker – perfekt für Golfpuristen.

Was wirklich den Unterschied ausmacht 2023 Das Besondere daran ist der von der Community getragene Kurs-Editor, mit dem Spieler ihren Traumkurs gestalten, jeden Bunker und jeden Baum individuell anpassen und dann Freunde herausfordern können, um zu sehen, wer der beste Designer ist. Es ist diese Mischung aus Wettbewerb und Kreativität, die das Spiel zu einem solchen Erfolg macht – insbesondere mit dem legendären Tiger Woods im Mittelpunkt, der sowohl als spielbare Ikone als auch als zentraler Bestandteil der Designphilosophie des Spiels fungiert.

Mein Fazit:Es zeigt langsam sein Alter, ist aber für Golf-Fans immer noch ein ordentliches Spiel.

★ Das beliebteste Spiel unter den Golfern 2023 PGA Tour 2K23 Bei Eneba einkaufen

Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Camelot Softwareplanung Besondere Merkmale Der rasante Speed-Golf-Modus, Bewegungssteuerung sowie farbenfrohe Figuren und Golfplätze im Mario-Stil. Durchschnittliche Spielzeit 9 Stunden Ergebnis Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Wenn Sie auf der Suche nach einem top MarioSpiel, das ist es. Vergiss die Country-Club-Atmosphäre – Mario Golf: Super Rush nimmt Golf und dreht den Spaßfaktor voll auf 11. Die leuchtende, farbenfrohe Grafik des Spiels springt einem förmlich ins Auge, wobei jeder Platz seine ganz eigene, verrückte Variante im Mario-Stil bietet. Von mit Lava gefüllten Bunkern bis hin zu sonnigen Strandlöchern – es ist eine Augenweide und ein Genuss für alle Fans des Pilzkönigreichs.

Super Rush verzichtet auf Realismus zugunsten eines eher arcadeartigen Schwungsystems, das auf Bewegungssteuerung oder das richtige Timing bei den Tasten basiert – leicht zu erlernen und schwer wieder aus der Hand zu legen. Es ist rasant, es ist wild und es eignet sich perfekt für eine schnelle Runde mit Freunden.

Was dieses Videospiel wirklich einzigartig macht, ist seine Multiplayer-Wahnsinn – Im „Speed Golf“-Modus rennen du und deine Freunde in Echtzeit zu euren Bällen und verwandeln Golf so in ein urkomisches, rasantes Rennen. Wenn du auf der Suche nach einem Golfspiel bist, bei dem es mehr um Spaß als um ernsthaften Wettkampf geht, Mario Golf: Super Rush macht riesigen Spaß. Es ist die Art von Videospiel, bei der man immer wieder lachen muss, selbst wenn der Ball im Bunker liegt.

Mein Fazit:Wer wollte nicht schon einmal wissen, wer von Mario und Luigi bei einer Partie Golf gewinnen würde?

★ Das unterhaltsamste Golfspiel Mario Golf: Super Rush Bei Eneba einkaufen

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 (Early Access, laufende Updates) Entwickler Perfuse Entertainment Besondere Merkmale Benutzerfreundliche Tools zur Kurserstellung, chaotisches Multiplayer-Minigolf und ein lockerer, physikbasierter Ansatz. Durchschnittliche Spielzeit 5 Stunden Ergebnis Gesamtbewertung 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Abschlag inGolf los! ist, als würde man die Tür zu einem Minigolf-Wunderland öffnen – einem, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Die Grafik ist hell und farbenfroh, mit kreativen Bahnen, die wirken, als wären sie an einem Sommernachmittag auf dem örtlichen Minigolfplatz erdacht worden. Jedes Loch ist eine neue Herausforderung, sei es eine Achterbahnstrecke oder eine wilde Rampe, die den Ball in die Höhe schleudert.

Das Schwungsystem ist herrlich einfach und basiert auf einer Klick-und-Zieh-Mechanik, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Diese Zugänglichkeit ist einer der Gründe, warum Golf los! Das macht so süchtig: Man ist immer nur einen Stoß von dem perfekten Bandenstoß entfernt.

Was dieses Videospiel auszeichnet, ist sein leistungsstarker Level-Editor. Hier hört der Spaß nicht beim Spielen auf – das Erstellen verrückter, einfallsreicher Levels gemeinsam mit deinen Freunden wird Golf los! zu einem Spielplatz der unendlichen Möglichkeiten. Zwischen dem chaotischen Treiben und dem Gelächter, das ausbricht, wenn jemand völlig danebenliegt, Golf los! ist ein absolutes Juwel für Fans von unbeschwertem Wettkampf.

Mein Fazit:Kleine Kurse, großer Spaß.

★ Das beste Minigolf-Spiel Golf los! Bei Eneba einkaufen

8. Der Golfclub 2 [Beste Verwendung eines Golf-Wortspiels in einem Spieltitel]

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler HB Studios Besondere Merkmale Umfassende Tools zur Kursgestaltung, ausgefeilte Schwungmechanik und Online-Turniere, die dich immer wieder dazu bringen, gegen andere Spieler anzutreten. Durchschnitt Spielzeit 8 Stunden Ergebnis Gesamtbewertung 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Treten Sie ein in eine Welt, in der es beim Golf nicht nur ums Gewinnen geht – sondern um den Weg dorthin. Der Golfclub 2 beeindruckt mit Golfplätzen, die wie echte Country Clubs wirken, mit sanften Hügeln, sorgfältig angelegten Bunkern und einer ruhigen Atmosphäre, die dazu einlädt, einen Gang herunterzuschalten und die Aussicht zu genießen.

Das Kernsystem des Schwungs basiert auf einer Analogstick-Steuerung, bei der Wert auf Flüssigkeit und Präzision gelegt wird. Im Gegensatz zum hektischen Treiben eines Arcade-Spiels ist jeder Schlag in Der Golfclub 2 fühlt sich schwer und solide an, genau wie das Original.

Was das Spiel wirklich auszeichnet, ist der Community-Aspekt. Spieler können Online-Clubs beitreten, um an Turnieren teilzunehmen, oder sogar ihre eigenen Golfplätze mit unglaublicher Detailtreue entwerfen. Diese umfassende soziale Komponente macht jede Runde zu einem Erlebnis und jeden Platz zu einer neuen Entdeckung. Es ist eine Hommage an die friedliche Schönheit des Golfsports – gepaart mit der grenzenlosen Kreativität der Spieler, die diesen Sport lieben.

Mein Fazit:Werde mit den Turnieren dieses Spiels zum besten digitalen Golfer, der du sein kannst.

★ Bester Einsatz eines Golf-Wortspiels im Namen eines Spiels Der Golfclub 2 Bei Eneba einkaufen

9. Golf mit deinen Freunden [Das beste Golfspiel für Freunde]

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Blacklight Interactive Besondere Merkmale Wilder Multiplayer-Minigolf-Wahnsinn, verrückte benutzerdefinierte Bahnen und Power-Ups für den Party-Game-Charakter. Durchschnittliche Spielzeit 7 Stunden Ergebnis Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Schnapp dir deine Freunde und mach dich bereit für Chaos – Golf mit deinen Freunden macht seinem Namen auf die bestmögliche Weise alle Ehre. Die Bahnen sind wild, verrückt und herrlich übertrieben – wie der Hindernisparcours deiner Träume mit Kanonen, riesigen Röhren und vielem mehr. Jede neue Bahn ist eine Überraschung, bei der man laut lachen muss, denn niemand kann so recht vorhersagen, wo der Ball als Nächstes landen wird.

Hier zu schwingen ist so einfach wie ein Klick, um die Kraft einzustellen und genau zu zielen, aber der wahre Reiz liegt im chaotischen Multiplayer-Modus des Spiels. Bis zu 12 Die Spieler können gleichzeitig gegeneinander antreten, was zu rasanten Sprints und urkomisch verpatzten Schüssen führt.

Was dieses Videospiel so besonders macht, ist die pure Freude daran. Es geht weniger um perfekte Schläge als vielmehr um Lachen, Trickschläge und den gelegentlichen absurden Abpraller, der einem irgendwie ein Hole-in-One beschert. Golf mit deinen Freunden ist der Beweis dafür, dass Golf mit Freunden online genauso viel Spaß machen kann wie auf dem Platz.

Mein Fazit:Das reinste Chaos, und es gibt nichts Besseres.

★ Das beste Golfspiel für Freunde Golf mit deinen Freunden Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu den besten Golf-Videospielen

Egal, ob du ein realistisches Golfspiel bevorzugst oder etwas Chaotischeres und Cartoonartigeres – auf dieser Liste findest du bestimmt etwas, das den Golfer in dir zufriedenstellt. Von Spielen, in denen du als Tiger Woods in Titeln wie PGA TOUR 2K23 Tiger Woodsoder das modernePGA Tour 2K25, um mit Freunden im lokalen und Online-Koop-Modus über den Rasen zu sausen in Golf mit Freunden and Mario Golf: Super Rush… zumindest eines dieser Spiele wird sicher dem üblichen Standard entsprechen.

Häufig gestellte Fragen