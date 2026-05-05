Die 13 besten FIFA-Spiele des Jahres 2026, um das Fußballerlebnis noch einmal zu erleben

In Gaming-Kreisen herrscht seit langem Uneinigkeit darüber, welches das beste FIFA-Spiel ist. Jede neue Ausgabe bringt ihre eigenen Besonderheiten mit sich. Während einige für mutige Änderungen im Gameplay gelobt wurden, sind andere für ihre unvergesslichen Soundtracks oder ihre legendären Coverstars bekannt.

Was die FIFA-Reihe jedoch so beliebt macht, ist die Art und Weise, wie sie eine Brücke zwischen virtuellen und realen Fußballerlebnissen schlägt. Alles – vom Gameplay über die Spielmodi und Spielerfunktionen bis hin zum Realismus – ist nur noch besser geworden.

Ich habe die Geschichte der FIFA-Reihe durchforstet, um die Titel hervorzuheben, die alles verändert haben. Hier werde ich diese Titel genauer unter die Lupe nehmen und untersuchen, warum sie auch heute noch überzeugen. Lies weiter, um zu erfahren, welche Veröffentlichungen die größten Spuren hinterlassen haben und warum die Fans auch heute noch zu ihnen zurückkehren.

Unsere Top-Auswahl der besten FIFA-Spiele

Die FIFA-Reihe ist ein eindrucksvoller Meilenstein in der Entwicklung des Fußballs in der Welt der Videospiele, daher ist diedas beste FIFA-Spielis hart schwer zu fassen. Dennoch haben einige Versionen einen Eindruck hinterlassen, den man nicht ignorieren kann. Die folgenden Top-5-Veröffentlichungen zeugen von einer anderen Ära, und jede einzelne brachte eine Funktion oder einen Modus mit sich, der die Messlatte dafür höher legte, was FIFA leisten kann.

FIFA 10 (2009) – FIFA 10 wurde für sein flüssiges Gameplay und den verbesserten Manager-Modus gelobt und wirkte realistischer als seine Vorgänger. FIFA 13 (2012) – Die „First Touch“-Steuerung hat die Spieldynamik verändert und den Spielern ein neues Spielerlebnis sowie eine neue Art der Ballkontrolle geboten. FIFA 14 (2013) – Für viele Fans war dies der Sprung in die nächste Generation, da die Animationen flüssiger liefen und die Ballphysik natürlich wirkte.

Alle Spiele auf dieser Liste haben die Serie vorangebracht. Jede Veröffentlichung schuf Gemeinschaften, die noch Jahre über ihren Höhepunkt hinaus Bestand hatten. Spätabendliche Online-Spiele und Multiplayer-Kämpfe am Wochenende – all das hat bleibende Erinnerungen hinterlassen. Deshalb kehren die Fans immer wieder zu ihnen zurück, auch wenn bereits neuere Ausgaben im Regal stehen.

Die folgende erweiterte Liste gibt einen tieferen Einblick in die bewegte Geschichte der FIFA-Reihe und wirft einen Blick zurück auf die Titel, die die Reihe vorangebracht haben. Diese 13 Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit und setzten Maßstäbe, die jede nachfolgende Version prägten.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Wii, PS2, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Entwickler – EA Canada, HB Studios, Exient Entertainment;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 55 Stunden Metacritic-Bewertung 90 (Xbox 360), 91 (PS3), 72 (PC)

FIFA 10 wird oft als Klassiker bezeichnet, aber für mich ist es LEGENDÄR. Es war das erste FIFA-Spiel, das ich gespielt habe, und jedes Mal, wenn ich es wieder spiele, bin ich sofort wieder total begeistert. Die Steuerung fühlt sich einfach perfekt an. Sobald du mit dem Spielen beginnst, Man spürt sofort, dass die Spieler tatsächlich Schwung haben anstatt sich wie Arcade-Figuren zu fühlen.

Die Ballphysik verhält sich genau so, wie man es aus dem echten Leben kennt, und dank der Kraftanzeige hast du die volle Kontrolle über deine Schüsse. Wenn du den Winkel falsch einschätzt, kann der Ball über die Leiste hinausfliegen oder weit am Tor vorbeigehen. Absolut filmreif!

Pro-Tipp Eigne dir das neue 360-Grad-Dribbling-System schon früh in deiner Karriere an. Mit dieser Funktion hast du die volle Kontrolle über die Bewegung des Balls und kannst Spielzüge kreieren, die in früheren Versionen nicht möglich waren.

„Ultimate Team“ führte ein fesselndes Kartensammelsystem ein, das bis heute Nachahmer findet. Chemie-Systeme fördern eine innovative Teambildung. Die Möglichkeit, mit seinem Team online gegen Gegner aus aller Welt anzutreten, machte FIFA 10 zu einem unvergesslichen Erlebnis – und das ist ein wichtiger Grund, warum es auf keiner Liste der Die besten Multiplayer-Spiele.

Die Animationen waren für jene Zeit sehr flüssig. Optisch hat das Spiel die PS3 und die Xbox 360 bis an ihre Grenzen gebracht. Die Gesichter der Spieler sind schärfer, und die Stadionatmosphäre wird durch authentische Reaktionen und Gesänge des Publikums belebt. Damals (und auch heute noch!) schien es einfach verrückt, unter Flutlicht in einem vollbesetzten Old Trafford zu spielen.

Der Klang ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Wenn ich in den Menüs „Wavin’ Flag“ hörte oder das Jubeln der Menge nach einem Last-Minute-Tor, lief mir ein Schauer über den Rücken. Die Kommentare sind nach wie vor pointiert und kontextbezogen, wobei Martin Tyler and Andy Gray die Spiele klingen wie das echte Leben. Es ist unglaublich, dass sich ein Spiel, das bereits 2009 erschienen ist, immer noch so ausgefeilt anfühlt.

Mein Fazit:„FIFA 10“ meistert die Management-Aspekte des Fußballs besser als jeder andere Teil der Reihe. Jeder Sponsorenvertrag kann die Zukunft des Vereins beeinflussen. Wenn du lieber eine Mannschaft leiten möchtest, anstatt nur Spiele zu bestreiten, ist dies genau das Richtige für dich.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, PS2, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Entwickler – EA Canada, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 90 Stunden Metacritic-Bewertung PC (86), Xbox 360 (90), PS3 (88)

WennFIFA 13 Als es auf den Markt kam, schien EA Sports genau den richtigen Ton getroffen zu haben. Der Titel schuf eine gelungene Balance zwischen der Tiefe des Karrieremodus und dem Wahnsinn von „Ultimate Team“. Und zum ersten Mal, In diesem Beitrag wurde „First Touch Control“ vorgestellt, was den Spielablauf völlig verändert hat.

Zu harte Ballannahmen wurden mit einem schlechten Timing bestraft, während perfekte Ballkontrolle mit Präzision belohnt wurde. Strategisches Denken wurde unerlässlich, anstatt sich auf Taktiken zu verlassen, die auf Tempo setzten. Eine einzige schlechte Ballannahme, und der Ball ist weg. Stressig. Aber so real.

Pro-Tipp Nutze unter Druck das System zur Steuerung der ersten Ballannahme optimal. Wie Spieler-Statistiken und die Drucksituation zeigen, kommt es im echten Spiel häufig zu schlechten ersten Ballannahmen. Gib deinen Spielern Zeit, den Ball unter Kontrolle zu bringen.

FIFA 13 Der Karrieremodus schafft es, sich auch heute noch von anderen abzuheben aufgrund seiner enormen Tiefe. Das Transfermodul des Spiels fühlt sich viel realistischer an, und man kann den Fortschritt nicht beschleunigen. Im Gegensatz zu anderen FIFA-Spielen muss man tatsächlich Zeit investieren, um die Spieler zu fördern.

Damals entdeckten die Talentscouts von FIFA 13 an unerwarteten Orten weltweit unglaubliche Talente. Auch „Ultimate Team“ hat in dieser Ausgabe einen Höhepunkt erreicht.

Das Öffnen der Päckchen war wirklich spannend, und die Chemie regte dazu an, Mannschaften aus verschiedenen Ligen auszuprobieren. Auf dem Transfermarkt herrschte stets reges Treiben, da die Spieler mit vollem Einsatz daran arbeiteten, ihre Teams aufzubauen.

Das Spiel lief auf der Impact Engine, Und ich muss sagen, die Spielphysik stach im Vergleich zu früheren Titeln der FIFA-Reihe deutlich hervor. Dank der grafischen Verbesserungen sehen die Gesichter der Spieler endlich einmal wie echte Menschen aus.

Die Kommentare waren besser auf das Geschehen abgestimmt, und wenn man in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte, ließen die Reaktionen im Stadion einen fast vergessen, dass man an einer Konsole saß. Lionel Messi auf dem Titelblatt Das rundete das Erlebnis ab. Es war ein wunderschönes Spiel und fühlte sich wie der perfekte Start in die Messi-Ära im FIFA-Fußball an.

Mein Fazit:„FIFA 13“ verdient es, ganz oben auf der Liste der besten FIFA-Spiele zu stehen. Dank der „First Touch Control“-Funktion fühlen sich jede Ballberührung und jeder Pass realistisch an, und die Spannung lässt nie nach.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PC, PS2, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler – EA Canada, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 83 Stunden Metacritic-Bewertung 87 (PC), 86 (PS3), 84 (Xbox 360)

WennFIFA 14 Als es erschien, hatte man das Gefühl, dass für PC-Spieler und Konsolenspieler gleichermaßen eine neue Ära der Fußballspiele begonnen hatte. Die Serie machte einen deutlichen Sprung nach vorne, mit Konsolen der nächsten Generation, die mit der neuen Ignite-Engine laufen.Und liebe Fans,mich eingeschlossen, waren total begeistert.

Es ist das Spiel, das ich endlos auf der Xbox 360 gespielt und dann noch einmal auf der Xbox One durchgespielt habe. Die Pässe wirkten präziser, und der gesamte Spielfluss fühlte sich anders an als bei älteren FIFA-Titeln. Die Ballphysik erreichte ein bisher unerreichtes Niveau von Authentizität und Reaktionsfähigkeithier. Die Tore sahen spektakulär aus.

Pro-Tipp Der Fokus liegt auf präzisen Bewegungen für eine bessere Positionierung der Spieler. Das optimierte Steuerungssystem ermöglicht feine Anpassungen, die in entscheidenden Defensivsituationen den Ausschlag geben.

Die Erzählung im Karrieremodus wurde durch verbesserte Interaktionssysteme für die Spieler im Laufe der Spielzeiten fesselnder. Bei Transferverhandlungen geht es um realistische Gespräche anstatt einfacher binärer Entscheidungen wie „Annehmen“ oder „Ablehnen“.

Im „Pro Clubs“-Modus können Freundesgruppen endlich gemeinsam eigene Teams richtig zusammenstellen. Die Charakterentwicklung belohnt beständige Leistungen statt individueller Selbstdarstellung. Kommunikation ist für die taktische Abstimmung unverzichtbar geworden und nicht mehr nur optional.

Auch optisch schien „FIFA 14“ die Serie auf ein neues Niveau gehoben zu haben. Die Gesichter der Spieler wirkten endlich detailreich und authentisch, und die Jubelszenen strahlten tatsächlich Persönlichkeit aus, anstatt steif zu wirken. Die Stadien sprühten vor Leben. Die Zuschauer bewegten sich natürlich, und die Beleuchtung verlieh jedem Spiel eine echte Atmosphäre.

Selbst der Spielfeldbelag hatte sich nach einem harten Spiel verändert, mit abgenutzten Stellen, die ihm einen geerdeten Charakter verliehen. Den Soundtrack des Spiels werde ich nie vergessen! Wenn ich meine Aufstellung zusammenstelle, geht mir immer noch „Pompeii“ von Bastille durch den Kopf.

Meine Freunde und ich haben die Hälfte der Zeit damit verbracht, darüber zu streiten, welcher Titel besser ist, aber ehrlich gesagt, „FIFA 14“ hatte eine der besten Playlists der Serie. Das Sounddesign war genauso gut wie die Grafik – wenn die Zuschauer bei einem Länderspiel ausflippten, bekam man richtig Gänsehaut.

Mein Fazit:„FIFA 14“ markierte den Sprung in die nächste Generation und tat dies mit Bravour. Das Physiksystem sorgt für ein überzeugendes Spielgefühl bei jedem Ballkontakt, während die Animationen nach wie vor überzeugen. Es wurde zum Maßstab für Fußballspiele der Übergangsphase. Damals machte es „Pro Evolution Soccer“ wirklich ordentlich Konkurrenz.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC, PS2, PS3, Xbox 360, Wii Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler – EA Canada;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 66 Stunden Metacritic-Bewertung 90 (Xbox 360), 90 (PS3)

Die Verteidigung wurde komplett überarbeitet in FIFA 12, und ich war voll dabei. Das neue taktische System ließ Spiele viel ernster wirken. Dieses System belohnte fußballerisches Geschick mehr als bloße Reflexe. Ein einziger schlecht getimter Tackling, und man war erledigt.

Die Impact Engine sorgte auch während der Spiele für realistische Kollisionsphysik zwischen den Spielern. Die Körper bewegten sich ganz natürlich beim Kampf um Kopfbälle oder lose Bälle. Die Verletzungen entstanden durch echten Körperkontakt und nicht durch zufällige Animationen.

Pro-Tipp Machen Sie sich vor wichtigen Spielen mit dem taktischen Verteidigungssystem vertraut. Anstelle der aggressiven Tacklings, die in früheren FIFA-Spielen erfolgreich waren, erfordern die neuen Verteidigungsmechaniken nun vor allem gute Positionierung und Geduld.

Die Online-Multiplayer-Turniere stellten die verbesserten Spielmechaniken perfekt zur Geltung. In Ranglistenspielen wurden Spieler mit ähnlichem Spielniveau einander zugeordnet. Auch der Karrieremodus in FIFA 12 bot ein ganz neues Spielerlebnis. Ich fand es toll, mit Teams aus den unteren Ligen gegen die Giganten der englischen Premier League anzutreten.

Die Transfers wirkten strategischer. Die Suche nach jungen Talenten machte süchtig, und jede Saison hatte diesen Reiz, „noch ein Spiel“ spielen zu wollen. Diese Ausgabe verkörpert FIFA auf dem Höhepunkt seiner Raffinesse und Spielfreude, und es ist der Teil von FIFA, zu dem ich auch heute noch immer wieder zurückkehre.

Die Grafik wurde durch flüssigere Spieleranimationen und detailreichere Stadionatmosphären deutlich verbessert. Die Jubelszenen nach entscheidenden Toren vermittelten echte Emotionen, und das Wetter beeinflusste den Ballverlauf und das Gleichgewicht der Spieler auf unglaubliche Weise. Dank authentischer Lizenzen wurden echte Vereine und Spieler überzeugend zum Leben erweckt.

Mein Fazit:Die taktische Verteidigung hat hier alles verändert. Kein Spiel gleicht dem anderen, und die zusätzliche strategische Komponente belohnt umsichtige Spieler. Sobald man den Dreh bei der Positionierung raus hat, funktioniert das Verteidigungssystem einfach genial.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC, Konsolen, Handhelds, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2010 Urheber Entwickler – EA Canada, Exient Entertainment, EA Romania, Distinctive Developments;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 56 Stunden Metacritic-Bewertung 83 (PC), 88 (Xbox 360), 89 (PS3)

FIFA 11 Die Nutzerbewertungen waren und sind nach wie vor eine der am höchsten unter den klassischen FIFA-Titeln. Es kam zu einer Zeit heraus, als ich total von der FIFA-Reihe begeistert war. EA Sports hat dem Spiel eine flüssige Spielweise verliehen, die sich auch heute noch gut anfühlt, wenn ich es starte. Jedes Spielelement wirkte während der Matches ausgefeilt und reaktionsschnell.

„Ultimate Team“ führte fesselnde Mechaniken zum Sammeln von Karten ein die die Spieler bei Laune hielten. Und die Community-Funktionen förderten die soziale Interaktion über einfache Matches hinaus. Für mich ist es genau die Art von Titel, die man unter den Die besten PS5-Spiele sowie herausragende Fußballspiele für den PC.

Pro-Tipp Nutzen Sie das „Personality+“-System, indem Sie die individuellen Eigenschaften der Spieler analysieren. Starspieler verhalten sich anders als durchschnittliche Spieler, und diese Eigenschaften beeinflussen ihre Leistung in bestimmten Spielsituationen.

Der Karrieremodus des Spiels bot Managementerfahrungen. Die Spielerentwicklung erforderte sorgfältige Aufmerksamkeit für Trainingspläne und Rotationsstrategien. Mir gefällt besonders, wie sich Investitionen in die Nachwuchsakademie über die Spielzeiten hinweg durch die Entdeckung neuer Talente ausgezahlt haben. Finanzielle Zwänge sorgten für authentischen Druck bei Entscheidungen während der Transferfenster.

Wayne Rooney auf dem Titelblatt stand FIFA 11 hat Kultstatus. Jedes Mal, wenn man es spielte, spürte man die Begeisterung. Die Fans in meiner Community sind oft der Meinung, dass dies der Höhepunkt der FIFA-Reihe war, und ich teile diese Ansicht voll und ganz. Wenn Leute eine Rangliste der besten FIFA-Spiele aufstellen, ist FIFA 11 immer dabei.

Die visuelle Darstellung besticht durch eine ausgewogene Mischung aus realistischer Grafik und einer optimierten, flüssigen Bildrate. Die Spieler-Avatare haben Gesichtsdetails und Bewegungen gut wiedergegeben, ohne dass es dabei zu Leistungseinbußen kam. Die Platzbedingungen waren während der gesamten Spiele subtil, aber spürbar zu bemerken.

Mein Fazit:Bei „FIFA 11“ hatte man das Gefühl, dass die Serie endlich ihren richtigen Dreh gefunden hatte. Der Spielfluss und die ausgefeilte Präsentation sorgten für ein neues Maß an Perfektion. Die Spiele vermitteln ein Gefühl der Kontrolle, das sie auch Jahre später noch auszeichnet.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 46 Stunden Metacritic-Bewertung 83 (Xbox One), 84 (PS4), 81 (PC)

Sobald es herauskam, FIFA 18 war überall und wurde sofort zu einem der meistverkauften Sportvideospiele aller Zeiten, und ehrlich gesagt hat es jeden einzelnen Verkauf verdient. EA Sports hat die Frostbite-Engine hier bis an ihre Grenzen ausgereizt. Das Spielen auf einem Top-Gaming-Monitor oder die Konsolenkonfiguration ließ die Grafik noch besser zur Geltung kommen.

Die Gesichter der Spieler waren unglaublich detailreich und ausdrucksstark. Im Gegensatz zu anderen Titeln der FIFA-Reihe sah alles so realistisch aus. Es war, als würde man live Fußball auf der Xbox One spielen sehen. Auf der Xbox One zu spielen war wie ein Fußballspiel live zu verfolgen.

Pro-Tipp Machen Sie sich zunächst mit der „Real Player Motion“-Technologie vertraut, indem Sie Geschicklichkeitsspiele spielen. Das neue Animationssystem verändert die Art und Weise, wie sich die Spieler bewegen und drehen. Durch das Offline-Training lassen sich peinliche Fehler in Online-Spielen vermeiden.

Ultimate Team erreichte mit verbesserten Pack-Mechaniken und Optionen zum Aufbau von Mannschaften neue Höhen. Das Chemie-System förderte kreative Teamkombinationen über verschiedene Fußballligen weltweit hinweg.

Die Spiele der Wochenendliga boten engagierten Spielern ein intensives, wettbewerbsorientiertes Spielerlebnis. Das Kartensystem motivierte zu regelmäßiger Teilnahme. Verbesserungen im Karrieremodus rundeten das Managererlebnis durch authentische Transferverhandlungen und Entwicklungssysteme ab.

Die Sticheleien der Spieler wirkten sich direkt auf den Teamzusammenhalt und die individuelle Leistungsfähigkeit aus. Der Soundtrack enthält absolute Klassiker wie „Feel It Still“ von Portugal.

Die Kommentatorenteams lieferten über mehrere Spielzeiten hinweg kontextbezogene Analysen, ohne dabei langweilig zu wirken. Die Zuschauergeräusche reagierten authentisch auf die Spielsituationen und Wendungen im Spielverlauf. Das Sounddesign schuf eine glaubwürdige Stadionatmosphäre und vermittelte das echte Gefühl, mitten auf dem Spielfeld zu stehen.

Mein Fazit: „Alex Hunters Reise“ hat FIFA filmischer gemacht. Jedes Kapitel ist ein Fußball-Drama mit echten emotionalen Höhepunkten. Der Story-Modus macht wirklich Lust darauf, das Spiel zu spielen.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 28 Stunden Metacritic-Bewertung 85 (PS4), 84 (Xbox One), 84 (PC)

FIFA 17 Es war ein Vorreiter für storybasierte Fußballspiele, und ich war von Anfang bis Ende völlig begeistert. Es war das erste FIFA-Spiel, das die Frostbite-Engine nutzte. Die Storyline bot den Fans des Einzelspielermodus endlich etwas, das sie wirklich fesselte. Alex Hunters Karriere hielt die Fans von Anfang bis Ende in Atem. Zu sehen, wie er sich im Laufe der Saison weiterentwickelte, fühlte sich echt an.

Wenn du mehr über Geschichten abseits des Spielfelds erfahren möchtest, schau dir doch einige der Die besten Netflix-Serien, die auf Spielen basieren. Hier,„FIFA Uncovered“ ist ein absolutes Muss falls Sie mehr über die Geschichte der Filmreihe und die Dramen hinter den Kulissen erfahren möchten.

Pro-Tipp Nutze die verbesserte Physik der Frostbite-Engine für Standardsituationen. Eckbälle und Freistöße verhalten sich nun realistischer. Probiere verschiedene Winkel und Schussstärken aus, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Auch „Ultimate Team“ wurde viel zugänglicher. Aber es bot immer noch genug Tiefe für Spieler, die sich richtig reinhängen wollten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Päckchen öffnete und diesen Adrenalinkick bekam, wenn eine seltene Karte auftauchte – das wurde nie langweilig.

Das Chemie-System verlieh der Zusammenstellung der Truppe eine kreative Note und führte manchmal zu unerwarteten Paarungen. Unterdessen blieb der Transfermarkt während des gesamten Spiels lebhaft.

In FIFA 17… kluge Entscheidungen auf dem Spielfeld wurden stärker belohnt als das gedankenlose Drücken von Tasten. Mir gefällt besonders, dass Verteidigen Geduld und strategisches Denken erfordert, statt nur wahllos Tacklings zu setzen. Die Steuerung bei Standardsituationen bot Präzise Anpassung bei Freistößen und Eckbällen.

Das Sounddesign schuf eine echte Spieltagsatmosphäre mit Zuschauerreaktionen, die sich absolut authentisch anfühlten. Der Soundtrack enthielt Hits wie „Pumped Up Kicks“ von Foster the People.

Die Stadionansagen im Spiel spiegelten reale Situationen wider, ohne dabei wie eine fade Wiederholung zu klingen. Die Soundeffekte reagierten auf natürliche Weise auf verschiedene Spielsituationen und Interaktionen.

Mein Fazit:„FIFA 17“ hat neue Maßstäbe für storybasierten Fußball gesetzt. Die entscheidenden Momente auf Hunters Weg sorgten für Spannung und Nervenkitzel, wie man sie in einem herkömmlichen Karrieremodus einfach nicht findet.

★ Bester Story-Modus FIFA 17 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler – EA Canada;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 94 Stunden Metacritic-Bewertung 82 (PS4), 82 (Xbox One), 82 (PC)

FIFA 15 ist eines dieser FIFA-Spiele, über die in meinen Gruppenchats immer noch heftig diskutiert wird. Manche behaupten, es sei das beste FIFA-Spiel jener Zeit gewesen, und das kann ich nicht leugnen, Mir hat es auch sehr gut gefallen. Die Frostbite-Engine war zwar noch nicht integriert, doch die Ignite-Engine lieferte dennoch flüssige Animationen und gestochen scharfe Details. Für seine Zeit sah es umwerfend aus.

Der Karrieremodus war legendär. Das Managen von Vereinsmannschaften in der Premier League oder das Führen von Nationalmannschaften durch Turniere hat mich total gefesselt. Der Manager-Modus bot gerade genug Realismus, damit ich das Gefühl hatte, alles im Griff zu haben. Das Online-Spiel war ein chaotisches Durcheinander, aber genau das machte den Reiz aus. Jedes Online-Spiel fühlte sich wie ein Kampf an.

Pro-Tipp Mache dich mit dem System der emotionalen Intelligenz vertraut, um die Moral der Spieler zu steuern. Die Chemie im Team hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistung, und unzufriedene Spieler begehen in entscheidenden Momenten kostspielige Fehler.

Auch hier war „Ultimate Team“ stark vertreten. Meine Freunde und ich haben stundenlang das Kartenbelohnungssystem durchgespielt, auf der Suche nach dem Cover-Star Lionel Messi. Und ja, ich habe ihn tatsächlich einmal gezogen. Der schönste Moment meines FIFA-Fußballlebens!

Die Soundtracks hatten echt was. „Bereit fürs Wochenende“ von Icona Pop Das erinnert mich immer noch an die langen Nächte, in denen ich FIFA 15 auf der Xbox gespielt habe. Das Tosen der Stadien zu hören, während dieser Titel im Menü lief, hat Erinnerungen geschaffen, die mir im Gedächtnis geblieben sind.

Messi auf dem Titelblatt FIFA 15 hatte eine unglaubliche Energie. Es steht vielleicht nicht immer ganz oben in den Ranglisten der FIFA-Spiele, aber für mich gehört es immer dazu. FIFA 15 fühlte sich wie eine gelungene Einführung in den modernen Spielstil an, der sich in späteren Titeln fortsetzen sollte.

Mein Fazit:FIFA 15 vermittelte ein authentisches Gefühl für den modernen Fußball. Die Spielerbewegungen waren flüssiger, und die Stadionatmosphäre wirkte echt. Der Karrieremodus bot nun bedeutungsvolle Entscheidungsmöglichkeiten, was eine deutliche Verbesserung gegenüber FIFA 14 darstellte.

★ Der Karrieremodus mit der größten Tiefe FIFA 15 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 62 Stunden Metacritic-Bewertung 73 (PC), 78 (PS5), 78 (Xbox Series X)

FIFA 22stellte das Die HyperMotion-Technologie hat das Spielerlebnis verändert bereits im ersten Spiel. Die Animationen verliefen auf eine Weise, wie ich es in keinem früheren Teil gesehen hatte.

Jede Herausforderung und jeder Sprint wirkten, als kämen sie direkt aus einem echten Spiel. Auch die Volleys waren ebenso realistisch, mit flüssigen Bewegungen, die sich ganz natürlich anfühlten. Bewegungserfassung beim echten Fußball die Spielrealität deutlich verbessert.

Pro-Tipp Lerne die Bewegungsmuster der HyperMotion-Technologie durch wiederholtes Spielen kennen. Die Motion-Capture-Daten sorgen für realistischere Spielerbewegungen, aber wenn du diese Muster kennst, hast du einen Wettbewerbsvorteil.

Der Karrieremodus hat mich nach Jahren des sporadischen Spielens wieder in seinen Bann gezogen. Es hat einfach riesigen Spaß gemacht, einen eigenen Verein zu gründen und die Ligen zu erklimmen. Jeden Tag haben meine Freunde und ich unsere Mannschaften verglichen. Transfers und Taktiken wurden zu den wichtigsten Themen, mit denen wir prahlen konnten.

„Pro Clubs“ wurde zu einer nächtlichen Leidenschaft. Das Online-Spielen mit einer kompletten Mannschaft aus Freunden führte zu einer Teamarbeit, wie ich sie in dieser Serie noch nie erlebt habe. Es fühlte sich weniger wie ein Spielmodus an, sondern eher wie eine fortlaufende Liga, in der die Fans lebten.

Auch „Ultimate Team“ hatte seine Höhepunkte. Das Öffnen der Packs wirkte dank verbesserter Animationen flüssiger, und die „Weekend League“ sorgte für einen intensiven, aber gut strukturierten Wettkampf. Von der Community organisierte Veranstaltungen gaben den Spielern einen Grund, sich anzumelden ohne dass es sich wie eine lästige Pflicht anfühlt.

Musik spielte in FIFA 22 eine große Rolle. Songs wie „Heat Waves“ von Glass Animals gab den Ton an, von den Menüs bis hin zur Einstimmung vor dem Spiel. Während der Spiele schwankte der Jubel der Fans je nach Spielverlauf und schwoll an und verebbte, als wäre man in einem echten Stadion.

Mein Fazit:Was dieses Spiel auszeichnet, ist seine HyperMotion-Technologie. Die Animationen wirken flüssiger, und die Action strahlt mehr Energie aus. Fans, die gerne die Feinheiten des Spiels unter die Lupe nehmen, werden davon besonders profitieren.

★ Bester Animationsrealismus FIFA 22 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 106 Stunden Metacritic-Bewertung 77 (PC), 76 (PS5), 79 (Xbox Series X)

FIFA 23 markierte das Ende einer Ära, und als ich das Spiel erneut startete, überkam mich echte Nostalgie. „FIFA 23“ ist die letzte Ausgabe unter dem legendären FIFA-Markennamen vor dem Übergang zu EA Sports FC.

Eine der größten Stärken des Spiels war die WM-Funktion. Die lizenzierten Mannschaften und realistischen Stadien sorgten für echte Turnieratmosphäre. Auch der Frauenfußball kam mit eigenen Spielmodi und realistischen Spielerdarstellungen voll zur Geltung.

Pro-Tipp Das AcceleRATE-System kann ein echter Vorteil sein, wenn man darauf achtet. Wähle Spieler aus, deren Beschleunigungstypen zu deiner Aufstellung passen. Manche Spielweisen begünstigen schnelle Konter, andere verschaffen dir Kontrolle im langsameren, taktischen Spiel.

„Ultimate Team“ blieb seinen Stärken treu, bot aber einige nette Neuerungen. Die Animationen beim Kartenziehen hatten mehr Schwung. Das Chemiesystem wurde so überarbeitet, dass sich neue Möglichkeiten für den Teamaufbau ergaben.

Und dann kam das Cross-Play, das zum ersten Mal Spieler verschiedener Konsolengenerationen miteinander verband. Allein diese Neuerung sorgte dafür, dass die Online-Sparte noch lange nach dem Start auf Trab blieb. Das Spiel läuft auf der weiterentwickelten Frostbite-Engine und überzeugt durchweg mit beeindruckender Bildqualität. Auch der Soundtrack hat es in sich.

„Ojitos Lindos“ von Bad Bunny hat mich wochenlang in den Menüs herumstöbern lassen. Die Auswahl an Titeln sorgt für anhaltende Energie. Zusammen mit dem Jubel aus dem Stadion und den Kommentaren ergibt das den perfekten Soundtrack für lange Gaming-Sessions.

Sam Kerr teilt sich das Titelblatt mit Mbappé Das war für mich auch ein großer Moment. Wenn Leute nach den besten FIFA-Spielen fragen, steht FIFA 23 bei mir immer ganz oben auf der Liste. Damit hat EA Sports den Fans einen gebührenden Abschied bereitet, bevor man zu EA FC überging.

Mein Fazit:„FIFA 23“ hat die WM-Inhalte stilvoll umgesetzt und die FIFA-Ära würdig abgeschlossen. Für langjährige Fans der Reihe fühlt es sich wie ein gebührender Abschied an.

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden Metacritic-Bewertung 79 (PC), 75 (PS5), 78 (Xbox Series X)

Als EA „EA Sports FC 24“ veröffentlichte, kam es mir seltsam vor, das Spiel ohne das FIFA-Logo zu starten. Aber ehrlich gesagt war mir das nach ein paar Spielen schon egal. Das Gameplay hat mich schnell in seinen Bann gezogen. Das Passspiel und das präzise Dribbling wirkten deutlich präziser dank der Verbesserungen an der Frostbite-Engine. Das Ballgewicht, die Kollisionen und die Art und Weise, wie die Tacklings aussahen – alles wirkte sauberer.

„Ultimate Team“ hat wieder einmal meine Wochenenden in Beschlag genommen. Ich konnte einfach nicht aufhören, nach diesen Starspieler-Karten zu jagen. Die neuen Features, darunter das neue Chemie-System, haben mich dazu gebracht, beim Zusammenstellen meiner Mannschaft ganz anders zu denken, und die Spiele dadurch unvorhersehbar gemacht. Auch der Karrieremodus hat durch neue taktische Optionen einen ordentlichen Aufschwung bekommen.

Pro-Tipp Konzentrieren Sie sich auf das PlayStyles-System, um effektive Vierergruppen zusammenzustellen. Diese Eigenschaften ersetzen die herkömmliche Chemie und bieten vielfältigere Möglichkeiten zur Teambildung in den Ultimate-Team-Modi.

Die verfeinerte Spielmechanik sorgte für das gewohnte FIFA-Feeling, doch die kleinen Änderungen sorgten für willkommene Abwechslung. Es gelang ein guter Mittelweg zwischen realistischem Fußball und einem Spielerlebnis, in das Gelegenheitsspieler leicht einsteigen konnten.

Die Ballphysik reagierte während der Spiele auf natürliche Weise auf die Bodenbeschaffenheit und die Wetterbedingungen. Die Bewegungen der Spieler wirkten schwerfällig und hatten spürbare Auswirkungen in verschiedenen Situationen. Die taktische Verteidigung wurde durch gute Positionierung belohnt, während aggressive Ansätze leer ausgingen.

Die grafischen Verbesserungen zeigten die Hardware der nächsten Generation mit verbesserter Beleuchtung und detaillierten Modellen. Die Stadionatmosphäre zeichnete sich durch authentische Zuschauerbewegungen und durchgängige Umgebungseffekte aus.

Die Jubelszenen fingen emotionale Momente nach entscheidenden Toren realistisch ein. Dank authentischer Lizenzen wurde echte Fußballkultur zum Leben erweckt. Für mich hat EA Sports FC 24 bewiesen, dass die Reihe auch ohne den Namen „FIFA“ bestehen kann. Es gehört nach wie vor zu den besten PS5-Sportspielen.

Mein Fazit:Die Abkehr vom FIFA-Branding schien riskant, doch das Spiel strahlte genug Nostalgie aus, um die Fans für sich zu gewinnen. Das Rebranding sorgte zwar für etwas Spannung, doch das Fußball-Kernspiel blieb stark. Es war ein gelungener Neuanfang.

★ Bestes modernes Gameplay EA Sports FC 24 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – EA Sports Durchschnittliche Spielzeit 55 Stunden Metacritic-Bewertung 72 (PC), 76 (PS5), 73 (Xbox Series X)

EA Sports FC 25 gepacktgroße anfängliche Aufmerksamkeit, wie Suchdaten zeigen, und das aus gutem Grund. Das Spiel ging mit spürbaren Verbesserungen noch einen Schritt weiter. Die HyperMotion-2-Technologie sorgte für realistischere Spieleranimationen und eine präzisere Ballphysik während der gesamten Spiele.

Das plattformübergreifende Spielen wurde zu einem der wichtigsten Highlights. Spieler verschiedener Konsolengenerationen konnten endlich ohne Hindernisse gegeneinander antreten, was zu größeren und wettbewerbsfähigeren Gemeinschaften führte.

Pro-Tipp Mache dich frühzeitig mit dem taktischen System „FC IQ“ vertraut. Eine intelligentere KI sorgt für bessere Laufwege und passt die defensive Aufstellung an, sodass du im Nachteil sein kannst, wenn du an alten Gewohnheiten festhältst.

Auch „Ultimate Team“ wurde verbessert. Die überarbeitete Chemie-Mechanik ermöglichte eine kreativere Teamaufstellung über verschiedene Ligen hinweg, und die verbesserte Optik beim Öffnen der Packs sorgte jedes Mal für Spannung, wenn neue Karten zum Vorschein kamen.

Auch hier erwartet dich beim Durchspielen der Karriere ein intensives und lohnendes Erlebnis. Baue dir ein individuelles Team auf oder leite einen bestehenden Verein wirkte strategischer denn je. Die Nachwuchsförderung förderte langfristiges Denken. Die Dynamik auf dem Transfermarkt verlieh den Verhandlungen mehr Realismus.

Der finanzielle Druck zwang zu schwierigen Entscheidungen, und dank weltweiter Talentsuchnetzwerke wurde die Entdeckung verborgener Talente zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das Gameplay selbst traf genau den richtigen Ton eine gute Balance zwischen Realismus und Zugänglichkeit.

Das Passen erforderte Präzision und gutes Timing. Bei der Verteidigung kam es mehr auf taktisches Verständnis als auf hektisches Knöpfedrücken an. Diese Spielmechaniken belohnten Spieler, die Wert auf Authentizität legten, waren aber dennoch zugänglich genug für gelegentliche Spielrunden.

Außerdem bot dieses Videospiel sowohl einen FIFA-Weltmeisterschafts- als auch einen Klub-Meisterschaftsmodus für die Konsolen- und PC-Versionen.

Mein Fazit:Das Cross-Play hat diesen Teil zu etwas Besonderem gemacht. Die Spiele laufen flüssiger ab, und Teamwork ist wichtiger denn je. HyperMotion 2 sorgt für mehr Tiefe, wodurch sich das Online-Spiel wie echter Wettkampf-Fußball anfühlt.

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Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 26. September 2025 Urheber Entwickler – EA Vancouver, EA Rumänien;

Herausgeber – Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit NA Metacritic-Bewertung NA

EA Sports FC 26 soll an die Tradition der Reihe als hochwertige Fußballsimulation anknüpfen. Das Spiel ist noch nicht erschienen. Doch die bisherigen Entwicklungen der Serie lassen darauf schließen, dass es auf den Neuerungen von EA Sports FC 25.

The duales Spielsystem wie in ersten Vorschauen zu sehen ist, deutet darauf hin, dass flexible Modelle für verschiedene Spielertypen. Fans können möglicherweise zwischen normalen Fußballspielen und Herausforderungen, bei denen es auf Geschicklichkeit ankommt, wechseln. Die Gestaltung der einzelnen Modi scheint sowohl Gelegenheitsspieler als auch diejenigen anzusprechen, die sich für intensiveren Wettkampf begeistern.

Pro-Tipp Dieses Spiel ist noch nicht erschienen, daher gibt es noch keine konkreten Tipps. Schau nach der offiziellen Veröffentlichung wieder vorbei, um detaillierte Spieltipps und Strategien zu erhalten.

„Ultimate Team“ wird wahrscheinlich weiterhin dynamische Chemie-Mechaniken und ein verbessertes Erlebnis beim Öffnen von Packs bieten. Möglicherweise wird es auch eine detaillierte Nachwuchsförderung und realistische Transfers geben. Strategische Optionen zum Aufbau des Kaders könnten ebenfalls eine größere Rolle spielen.

In visueller Hinsicht wird erwartet, dass das Spiel die Möglichkeiten der Next-Gen-Hardware voll ausschöpft. Die Stadien dürften realistisch aussehen. Die Spielermodelle könnten lebensechter wirken. Die Atmosphäre bei den Spielen dürfte sich authentisch anfühlen.

Auch das Sounddesign wird wahrscheinlich dem der Vorgänger entsprechen, mit lebhaften Reaktionen des Publikums, situationsbezogenen Kommentaren und Soundtracks, die das Erlebnis bereichern.

Mein Fazit: Angesichts der bisherigen Entwicklung der Reihe dürfte „EA Sports FC 26“ die Elemente, die die Fans bereits lieben, weiter verfeinern und gleichzeitig neue Funktionen einführen, die die Serie frisch halten. Wenn sich die bisherigen Trends fortsetzen, könnte dies einer der ausgereiftesten und unterhaltsamsten Titel in der Geschichte der EA Sports-Fußballspiele werden.

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Unser Urteil zum besten FIFA-Spiel

FIFA-Spiele sind für jeden Fußballfan ein unvergessliches Erlebnis. Sogar die Profifußballer spielen sie. Spiele wie FIFA 10, FIFA 13undFIFA 14 hat die Reihe wirklich geprägt, und kein anderes Fußballspiel konnte damals auch nur annähernd an sie heranreichen.

WährendFIFA 10 hatte einen aktualisierten Karrieremodus für die Spieler, FIFA 13 das gesamte Spielerlebnis verändert hat, und FIFA 14 war das erste Spiel, das sich durch den besten Realismus und die beste Ballkontrolle auszeichnete. Abgesehen von diesen drei Spielen haben auch die anderen einiges zu bieten.

Egal, welches Spiel du spielst: Versuche, dich darauf zu konzentrieren, die Spielmechanik, die Steuerung von Ball und Spielern, das Zusammenspiel im Team und die besten Kombinationen zu erlernen. Nach einigem Üben wirst du sicher mit den Top-Spielern mithalten können.

Häufig gestellte Fragen