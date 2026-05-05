Die 14 besten Far Cry-Spiele: Überstehe den Wahnsinn im Jahr 2026

Das BesteFar Cry Diese Spiele stürzen dich mitten ins Chaos – tropische Schießereien, Sektenaufstände, die Jagd auf prähistorische Bestien und sogar die eine oder andere neonfarbene Cyber-Apokalypse. Es ist eine der bekanntesten Open-World-Ego-Shooter-Reihen, die es gibt, Und das aus gutem Grund: Es versteht es, Chaos, Freiheit und atemberaubende Momente gleichermaßen zu bieten.

Aber seien wir ehrlich: Das Beste zu finden Far Cry Spiel – oder herauszufinden, welches Far Cry das für dich am besten ist – ist nicht gerade einfach. Es gibt Fortsetzungen, Ableger, reine VR-Erlebnisse und ein paar … nennen wir sie mal „experimentelle“ Titel. Sich da einen Überblick zu verschaffen, kann sich anfühlen, als würde man versuchen, in einem Dschungel voller wütender Söldner eine Landkarte zu finden. Und genau da komme ich ins Spiel.

Ich habe alle Far Cry das Spiel, das jemals von Bedeutung war (und sogar jene, die es gerade so geschafft haben) und habe sie in eine Rangliste gebracht – angefangen bei den absoluten Must-Plays bis hin zu den Titeln, die man sich „nur aus Neugier“ ansehen sollte. Dabei triffst du auf unvergessliche Bösewichte, überlebst wilde Landschaften und stellst vielleicht sogar deinen eigenen Verstand in Frage – ein Klassiker Far CryStimmung

Wenn du also Lust auf ein actiongeladenes Abenteuer hast, das sich wie ein Blockbuster-Film ohne jede Zurückhaltung spielt, dann mach dich bereit und finde dein perfektes Spiel. Dein nächstes chaotisches Meisterwerk ist nur einen Klick entfernt.

Unsere Top-Empfehlungen für Far Cry-Spiele

Bevor wir zu den besten kommen Far Cry Nachdem wir die Spiele bewertet haben, lassen Sie uns über das Offensichtliche sprechen – das Far Cry Die Reihe ist riesig. Bei so vielen Titeln kann die Wahl des Einstiegstitels wie ein Glücksspiel wirken.

Glücklicherweise sind die meisten Beiträge in sich abgeschlossen, sodass man an jeder beliebigen Stelle einsteigen kann, ohne viel zu verpassen. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach den besten Far Cry Da es so viele Spiele gibt, haben wir die Auswahl eingegrenzt – hier sind unsere drei Favoriten.

Far Cry 3 (2012) – Stürze dich in ein unvergessliches, wildes Abenteuer auf einer tropischen Insel mit einem der größten Videospiel-Bösewichte aller Zeiten. Hier ist der Wahnsinn dein einziger wahrer Freund. Far Cry 2 (2008) – Chaos, eingebettet in den schonungslosen Realismus der afrikanischen Savanne. Waffenstaus, sich ausbreitende Waldbrände, Malaria und aggressive rivalisierende Fraktionen sind nur der Anfang. Far Cry 4 (2014) – Schließe dich einer blutigen Rebellion an, die sich entlang des schneebedeckten Himalaya abspielt. Noch nie sah Chaos so atemberaubend aus.

Nur weil einige Titel es nicht auf diese Auswahlliste geschafft haben, heißt das noch lange nicht, dass sie deine Zeit nicht wert sind. Bleib dran – im nächsten Abschnitt werde ich noch mehr dazu sagen Far Cry Eine Rangliste der Spiele und warum jedes einzelne einen Blick wert ist.

14 Die besten Far Cry-Spiele: Die ultimative Rangliste

Während die meistenFar Cry Die Spiele folgen zwar einem sehr ähnlichen Schema, doch fast jedes einzelne hat etwas Interessantes und Einzigartiges zu bieten. Die meisten von ihnen hatten bei ihrer Erstveröffentlichung einen erheblichen kulturellen Einfluss und sind auf jeden Fall einen Blick wert.

Dennoch hat nicht jeder die Zeit, sie alle auszuprobieren, und wenn man gleich beim ersten Mal die falsche Wahl trifft, kann das den ganzen Spaß verderben. Wenn du dich fragst, was das Beste ist Far Cry Spiel – hier ist ein guter Ausgangspunkt. Schauen wir uns die besten Far Cry die Spiele bewerten und herausfinden, welches den Titel des besten verdient Far Cry Das richtige Spiel für dich.

1. Far Cry 3 [Das beste Far Cry-Erlebnis insgesamt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2012 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden

Allgemein als das Beste angesehen Far Cry Teil der Reihe, Far Cry 3 ist ein absoluter Ritt. Man wird mitten in eine eine atemberaubende, aber unglaublich chaotische Insel voller Gefahren, wilder Tiere und skurriler Gestalten und macht das Ganze zu einem der unvergesslichsten Erlebnisse in der Geschichte der Videospiele.

Far Cry Spiele sind vielleicht nicht gerade für ihre Geschichten bekannt, aber dieses hier gehört definitiv zu den Spiele mit den besten Geschichten da draußen. Du bist Jason Brody, ein verwöhnter Tourist, der zum Überlebenskünstler werden muss, nachdem er unglücklicherweise auf Vaas gestoßen ist, den wahnsinnigen Piratenanführer, der mit seiner wilden und unberechenbaren Energie die Show stiehlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank der zahlreichen Enden und des Koop-Modus diskutieren viele Fans immer noch darüber Far Cry 3 ist das BesteFar Cry Spiel. Es ist außerdem ein fester Bestandteil so gut wie jeder Bestenliste Far Cry Zusammenfassung der Rangliste der Spiele.

Mein Fazit:Wenn du dir die besten ansiehst Far Cry Rangliste der Spiele, Far Cry 3 liegt fast immer an der Spitze. Die Mischung aus einer pulsierenden, gefährlichen Welt und Vaas’ chaotischer Art macht es schwer, dieses Spiel zu übertreffen.

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Ziege

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Ich erkenne zwar die bahnbrechende Wirkung und den thematischen Anspruch, die das Spiel zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung hatte, sehe aber auch die strukturellen Schwächen, die es im Jahr 2026 aufweist. Und neuen Spielern kann ich es nach wie vor wärmstens empfehlen.

2. Far Cry 2 [Am besten für Realismus und zufällige Waffenstaus]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2008 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 26 Stunden

Als es zum ersten Mal erschien, Far Cry 2 hat die Spieler mit seinem Realismus umgehauen – es ist das Beste Far Cry Ein Spiel für absolutes Eintauchen. Der Detailgrad des Gameplays war einfach wahnsinnig, und genau das machte diesen Titel zu einem der die besten Einzelspieler-Spielejemals.

Du bist ein Söldner auf der Jagd nach einem skrupellosen Waffenhändler namens „The Jackal“. Doch die Lage ist alles andere als einfach, denn während du dich mit Hilfe eines GPS-Geräts und einer richtigen Landkarte durch das vom Krieg zerrüttete ostafrikanische Land bewegst, Kämpfe nicht nur gegen schießwütige Gegner, sondern auch gegen Malaria, sich ausbreitende Waldbrände und deine eigenen klemmenden Waffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben In der Liste der besten Far CrySpiele nach Rangfolge,Far Cry 2 gilt als das realistischste – und dieser Realismus macht es zu einem der schwierigsten Spiele der Reihe.

Wenn du einen rauen, fesselnden Shooter suchst, bei dem sich jede Entscheidung gefährlich anfühlt, Far Cry 2 wird deinen Überlebensinstinkt auf eine harte Probe stellen.

Mein Fazit:Far Cry 2 ist ein düsteres Survival-Meisterwerk, das deine Geduld mit Malaria und klemmenden Waffen auf die Probe stellt. Seine raue und feindselige afrikanische Kulisse ist der Grund, warum viele Fans behaupten, es sei das beste Far CrySpiel

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Indigowater2

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Die afrikanische Kulisse ist atemberaubend, und die Feuermechanik ist für die damalige Zeit unglaublich. Das Spiel ist brutal und gnadenlos, was viele Spieler frustrieren wird, aber es herrscht hier eine raue Atmosphäre, die die späteren Spiele nie ganz einfangen konnten

3. Far Cry 4 [Ideal für atemberaubende Landschaften und legendäre Bösewichte]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden

Nachdem sich der Vorgänger als so erfolgreich erwiesen hatte, Far Cry 4 Die Erwartungen waren himmelhoch. Und wisst ihr was? Ubisoft hat sie tatsächlich erfüllt.

Getreu der bewährten Formel haben sie uns das die gleichen Spielmechaniken, während es uns an einen der schönsten Schauplätze der gesamten Serie entführt. Man musste überleben, Außenposten räumen, Gegenstände herstellen und sich einem weiteren legendären Bösewicht, Pagan Min, stellen, während man sich seinen Weg durch die Ausläufer des Himalaya bahnte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Far Cry 4 veredelt die Serie mit einem legendären Bösewicht und vertikalen Landschaften. Es gibt einen Koop-Modus für Nebenquests; zudem sorgen die ausgefeilten Spielmechaniken für flüssige Action.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sowohl Fans als auch Kritiker davon begeistert sind. Wenn du es also noch nicht gespielt hast Far Cry 4, dann verpasst du was! Viele Fans sind nach wie vor der Meinung, dass es das Beste ist Far Cry Spiel, und es landet regelmäßig ganz oben in jeder Bestenliste Far Cry Aufschlüsselung der Rangliste der Spiele.

Mein Fazit:Far Cry 4 ist das BesteFar Cry Ein Spiel voller landschaftlicher Pracht – es überträgt das Erfolgsrezept in den Himalaya; außerdem wird der extravagante, aber tödliche Pagan Min vorgestellt. Die vertikale Erkundung verleiht dem klassischen Außenposten-Gameplay eine neue Dimension.

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Sehr

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Das Spiel an sich ist ganz ordentlich, aber mittlerweile fühlen sich alle Far-Cry-Spiele nach dem gleichen Schema an. Allerdings scheint „4“ das am besten ausgefeilte zu sein.

4. Far Cry 5 [Ideal für modernes Storytelling und Open-World-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto Durchschnittliche Spielzeit 31 Stunden

In Bestenlisten Far Cry Was die Rangliste der Spiele angeht, gibt es in der Reihe kaum eine Karte mit einer unterhaltsameren Umgebung als Hope County. Wenn du dich selbst davon überzeugen möchtest, Far Cry 5 dort wirst du es finden. Das ist jedoch nicht das Einzige, was an diesem Spiel gut gelungen ist.

Far Cry 5 ist das BesteFar Cry ein Meilenstein für modernes Storytelling – es hauchte der Reihe neues Leben ein und wurde zu einem der Die besten Ego-Shooter da draußen. Wenn du eine gute Geschichte mit fesselndem Gameplay suchst, solltest du dir das nicht entgehen lassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn Sie sich die besten Far Cry Unter den Spielen, die nach der Qualität ihrer Erzählung bewertet werden, sollte dieses nicht übersehen werden. Far Cry 5 verbindet eine weitläufige Karte mit absoluter Spielfreiheit, eingebettet in eine Geschichte, die einen in ihren Bann zieht.

Dieser Titel besticht durch seine offene Struktur, die es dir ermöglicht, jederzeit in Nebenaktivitäten einzusteigen, Regionen zu befreien oder der Hauptgeschichte zu folgen. Die Schusswechsel fühlen sich flüssig an, die Welt ist voller Aktivitäten, und das allgemeine Tempo sorgt dafür, dass es nie langweilig wird.

Mein Fazit: Hope County sieht einfach umwerfend aus, selbst wenn im Hintergrund eine Sekte ihr Unwesen treibt. Die schrittweise Zerschlagung dieser Gruppe macht die Geschichte überraschend fesselnd – und ehrlich gesagt ist das Spiel ein heißer Anwärter auf den Titel des besten Far CrySpiel

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Tal’darim

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Hope County in Montana ist definitiv eine meiner Lieblingskarten in allen Far Cry-Spielen. Die bergige und waldreiche Landschaft macht so viel Spaß und ist wunderschön zu erkunden. Ich kann es nur wärmstens empfehlen!

5. Far Cry [Am besten für Nostalgie bei klassischen Ego-Shootern]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2004 Urheber Crytek Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

schon vor langer Zeit veröffentlichtim Jahr 2004, das OriginalFar Cry ist der Klassiker, mit dem alles begann. Ein absoluter Far Cry Ohne dieses Spiel würde sich die Rangliste einfach nicht richtig anfühlen. Damals war es die Mischung aus Freiheit in einer offenen Welt, Strategie und chaotische Schießereien wirkte bahnbrechend. Auch heute noch hat es gute Chancen, als das Beste zu gelten Far Cry Ein Spiel für Spieler, die erleben möchten, wo alles begann.

Du schlüpfst in die Rolle von Jack Carver, einem ehemaligen Soldaten der Spezialeinheiten, der auf einer mysteriösen tropischen Insel gestrandet ist. Um zu überleben und zu entkommen, muss er nicht nur feindliche Truppen abwehren, sondern sich auch mit einem verrückten Wissenschaftler und dessen furchterregenden mutierten Kreaturen auseinandersetzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Far Cry hat das Genre der Shooter mit seinen weitläufigen tropischen Landschaften, seiner intelligenten KI und seiner bahnbrechenden Grafik neu definiert und bietet ein Maß an Freiheit und Immersion, das nur wenige Spiele erreichen.

Wenn Sie sich danach sehnen, dorthin zurückzukehren, wo alles begann, ist dies die ultimative Reise in die Vergangenheit.

Mein Fazit:Hier hat alles begonnen – der Klassiker aus dem Jahr 2004, mit dem die gesamte Serie ihren Anfang nahm. Er wird vielleicht nicht als der beste angesehen Far Cry Das Spiel ist zwar schon etwas älter, besticht aber nach wie vor durch seine tropische Kulisse und eine für seine Zeit überraschend ausgeklügelte KI.

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Schatten

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Dieses Spiel sieht für 2004 sehr gut aus und hat meiner Meinung nach auch gut gealtert. Ich kann verstehen, warum es manchen Leuten heute nicht mehr so gut gefällt, aber es ist immer noch ein wirklich gutes Spiel. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist es eines der schwierigsten, wenn nicht sogar das schwierigste „Far Cry“-Spiel auf dem realistischen Schwierigkeitsgrad – manchmal sogar so sehr, dass es frustrierend sein kann, aber ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem, es zu spielen.

6. Far Cry Instincts [Bester Konsolen-Neustart]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Xbox Erscheinungsjahr 2005 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

Far Cry Instincts wird oft in den Bestenlisten übersehen Far Cry Es ist zwar nur ein weiterer Titel in der Rangliste der Spiele, aber es ist ein brillanter Neustart des ersten Teils, der mit einigen sehr wilden und unerwarteten Wendungen auf die Konsolen gebracht wurde. Die Grundprämisse ist immer noch dieselbe: Du bist der gute alte Jack Carver, der auf einer Insel voller mutierter Kreaturen festsitzt, aber dieses Mal, Du hast selbst einige Fähigkeiten, auch.

Die übermenschlichen Fähigkeiten machten das Spielerlebnis zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis. Du könntest Gegner niedermachen, schneller rennen, höher springen und sogar Gefahren spüren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Früher, Far Cry Instincts hat sich den Ruf als der Beste erworben Far Cry Ein Spiel für Spieler, die dank seiner wilden Kräfte und kreativen Fallen eine straffere, actionreichere Version des Originals bevorzugten.

Wenn du sehen möchtest, wie Far Cry zunächst auf Konsolen Fuß fasste, begann hier die wilde Fahrt erst richtig.

Mein Fazit:Lange Zeit galt dies als das Beste Far Cry Spiel, das sich durch sein wildes, energiegeladenes Gameplay und seine einzigartigen Power-Mechaniken auszeichnet. Wenn es um die besten Far Cry Unter den Spielen, die nach dem Konsolenerlebnis bewertet werden, steht dieses nach wie vor ganz oben.

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Luke Travis

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Heutzutage versteht wohl niemand mehr, wie krass es war, bei einem Gegner in den Predator-Modus zu wechseln und alles orange zu sehen. Höhere Geschwindigkeit und Sprünge. Ganz zu schweigen von den fantastischen Geräuschen, die es machte, wenn man jemanden mit den Klauen packte. Mein absoluter Lieblings-Far Cry. Mit den Geschwistern eine eigene Karte zu erstellen und zum Predator zu werden, war der absolute Höhepunkt.

7. Far Cry 3: Blood Dragon [Am besten für Retro-Sci-Fi-Flair]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 7 Stunden

Einer der Fan-Favoriten, den man so gut wie in jeder Bestenliste findet Far Cry Rangliste der Spiele, Blutdrache bezieht alles aus Far Cry 3 und verwandelt es in ein wildes, von den 80ern inspiriertes Retro-Erlebnis. Wenn du schon immer mal Far Cry um diesen näher zu kommen tolle Spiele wie Cyberpunk, das ist für dich.

In einempostapokalyptisch 2007… übernehmen die Spieler die Rolle des Cyber-Kommandosoldaten Rex Powercolt, der den Auftrag hat, seinen ehemaligen Kommandanten, Colonel Sloan, zu besiegen und dessen Pläne zur Weltherrschaft zu vereiteln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Von flüssigen Schusswechseln und einer chaotischen offenen Welt bis hin zu einer wilden Geschichte und T-Rex-ähnlichen, Laserstrahlen verschießenden Blutdrachen – dieses Spiel könnte ohne Weiteres das beste sein Far Cry Ein Spiel für alle, die Lust auf puren Spielspaß haben.

Wenn du Lust auf actiongeladene Unterhaltung hast, die von Neonlicht und Nostalgie umhüllt ist, Blutdracheist ein echtes Abenteuer, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Mein Fazit:Wenn Retro-Science-Fiction dein Ding ist, Far Cry 3: Blood Dragon ckönnte durchaus das Beste sein Far Cry Das ist genau das richtige Spiel für dich. Es ist das pure Chaos der 80er Jahre mit Neonlicht überall, und im besten Far Cry Im Vergleich zu anderen Spielen punktet es besonders mit seiner Kreativität.

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Indigowater2

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Völlig absurd, und ich finde es einfach großartig. Die Ästhetik der 80er-Jahre-Actionfilme wird hier auf die Spitze getrieben, und der Humor ist perfekt. Kurz, aber voller Charakter.

8. Far Cry Instincts: Predator [Beste remasterte Konsolen-Kombination]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2006 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 19 Stunden

Far Cry Instincts: Predator verdient einen Platz in jeder Bestenliste Far Cry Spiel-Rangliste – es war ein wilder Mix, der Instinkteand Instinkte: Evolution zu einem Spiel zusammenzufassen, es zu verbessern und es auf den Markt zu bringen Xbox 360.

Das Spiel verfügt über die gleiche Welt, Hauptfigur, Spielmechanik und Spielablauf wie in den vorherigen Teilen sondern auch mit hochwertige Grafik und Atmosphäre, die alle perfekt optimiert.

Sowohl die Spieler als auch die Kritiker waren von dieser Version begeistert, und wenn du noch keines der beiden legendären Spiele gespielt hast, ist dies der beste Einstieg für dich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die perfekte Wahl für Neulinge, die neugierig auf die Anfänge der Far Cry-Geschichten auf der Konsole sind, oder für langjährige Fans, die den Wahnsinn in einer verbesserten Version noch einmal erleben möchten.

Durch die Kombination zweier Kultklassiker mit verbesserter Grafik und Leistung, Raubtier bietet eine ultimative Möglichkeit, dieses wilde Kapitel der Reihe zu erleben.

Mein Fazit:Dieses Paket gehört zweifellos zu den besten Far Cry Spielangebote für Konsolenspieler und sticht in den meisten Bestenlisten hervor Far Cry Spiele-Ranglisten aufgrund ihres Werts und ihres Inhalts.

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Butinho

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Ich spiele diesen Titel immer noch auf meiner Xbox 360, wenn mir danach ist. Dieses Spiel weckt viele Erinnerungen, die mir sehr am Herzen liegen.

9. Far Cry Instinkte: Evolution [Beste Kurzform-Fortsetzung]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Xbox Erscheinungsjahr 2006 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 7 Stunden

Eine Fortsetzung, die sich eher wie eine Erweiterung anfühlte, Far Cry Instinkte: Evolution knüpft an Jack Carvers wilde Geschichte kurz nach dem Ende des Vorgängers an und ist genauso wild.

Wenn es um die Besten geht Far Cry Unter den Spielen, die sich durch pures Chaos und rasante Action auszeichnen, hat sich dieser Titel seinen Platz redlich verdient. Jack versucht vergeblich, seiner gewalttätigen Vergangenheit zu entkommen, und lässt sich auf einen Schmuggelauftrag ein, der völlig schiefgeht. Die tropische Inselkulisse und die übermenschlichen Kräfte sind wieder mit von der Partie, doch diesmal geht es noch brutaler und chaotischer zu.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit neuen Waffen, einem erweiterten Mehrspielermodus und einer strafferen Kampagne beweist es, dass eine Fortsetzung nicht unbedingt riesig sein muss, um Eindruck zu hinterlassen. Es ist ein knackiges, actiongeladenes Erlebnis.

Wenn du auf der Suche nach spannender Action bist, ohne viel Zeit investieren zu müssen, ist das hier genau das Richtige für dich!

Mein Fazit: Far Cry Instinkte: Evolution hält die Dinge auf die bestmögliche Weise einfach, weshalb manche Fans es als das Beste bezeichnen Far Cry Spiel für konzentriertes Gameplay. Es wird vielleicht nicht in jeder Bestenliste ganz oben stehen Far Cry Es steht zwar nicht ganz oben auf der Rangliste, spielt aber definitiv in einer höheren Liga.

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Boomtown

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Als würdiger Nachfolger der Far Cry-Reihe spiegelt das kleine Einzelspieler-Spiel zwar seinen günstigen Preis wider, doch der fantastische Mehrspielermodus macht es seinen Preis mehr als wert.

10. Far Cry Primal [Ideal für Fans von Überlebensgeschichten aus der Urzeit]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 23 Stunden

Far Cry Primal sticht in dieser Bestenliste eindeutig hervor Far Cry Rangliste der Spiele. Es vereint alles, was man an der Reihe liebt – das Chaos der offenen Welt, das Handwerk und die wilden Begegnungen – und wirft es zurück in die Steinzeit. Verabschiede dich von Gewehren und begrüße Speere, Keulen und deine eigenen Säbelzahn-Tiger. Du spielst Takkar, einen Jäger, der versucht, in einem brutal schönen Land voller Mammuts, rivalisierender Stämme und – ja – jeder Menge Geschrei in einer erfundenen prähistorischen Sprache zu überleben.

Das ist definitiv eine unerwartete Wendung in der Serie, aber eine überraschend erfrischende.

Warum wir uns dafür entschieden haben Far Cry Primal tauscht Waffen gegen Keulen und Verbündete aus der Tierwelt ein. Die Handlung ist lockerer; außerdem sorgt das Mammut-Chaos für jede Menge prähistorische Unterhaltung.

Für alle, die sich nach einem authentischen, praxisnahen Überlebenserlebnis in einer wunderschön-brutalen Welt sehnen, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach etwas ganz anderem bist, Far Cry Primal könnte einfach das Beste sein Far Cry Ein Spiel, das diese prähistorische Atmosphäre perfekt einfängt. Hier werden Waffen gegen Speere eingetauscht und man kann wilde Tiere zähmen, was dem Ganzen einen ganz neuen, wilden Charme verleiht.

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Zufriedenheit x 77

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Dieses Spiel ist das beste Survival-Spiel, das ich spiele, und hat eine sehr gute Grafik.

11. Far Cry 6 [Am besten geeignet für Duelle mit starbesetzten Bösewichten]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Ubisoft Toronto Durchschnittliche Spielzeit 41 Stunden

Der sechste Hauptteil der Reihe, Far Cry 6, war ein mit Spannung erwartetes Spiel, nicht zuletzt dank seines Bösewichts, „El Presidente“, gespielt von niemand Geringerem als Giancarlo Esposito selbst. Doch obwohl es sich als unterhaltsames Spiel herausstellte, wurde es dem riesigen Hype nicht ganz gerecht.

Im Grunde genommen folgt das Spiel derselben alten Formel, die bereits mit Far Cry 3. Allerdings,es bringt doch ein paar neue Kniffe mit sich – wie anpassbare Ausrüstungskonfigurationen, das neue „Resolver“-Waffensystem, mit dem man absurde DIY-Waffen basteln kann, und die Supremo-Rucksäcke, die einen im Grunde zu einer Ein-Mann-Armee machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Gameplay ist großartig, die Grafik atemberaubend, und der Kampf gegen El Presidente ist genauso episch, wie man es sich vorstellt. Wenn man einfach nur Spaß haben will, vor allem im Koop-Modus, lohnt es sich auf jeden Fall.

Mit seiner Mischung aus rasanten Action-Szenen und unvergesslichen Momenten ist es das perfekte Spiel, in das man eintauchen kann, wenn man Lust auf energiegeladene, starbesetzte Showdowns hat. Insgesamt gilt: Wenn man Listen der besten Far Cry In Spielebewertungen taucht es meist als solider – wenn auch nicht führender – Titel auf.

Mein Fazit:Es ist vielleicht nicht das Beste Far Cry Das Spiel, auf das alle gewartet haben, aber Giancarlo Esposito stiehlt als skrupelloser Diktator allen die Show. Die Resolver-Waffen verleihen der ganzen Guerilla-Atmosphäre zudem eine unterhaltsame, chaotische DIY-Note.

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VANDAL

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Dieses Spiel weckt aus irgendeinem Grund einfach diese schöne Nostalgie in mir, genau wie die anderen Far Cry-Spiele. Das ist es verdammt noch mal absolut wert

12. Far Cry: New Dawn [Am besten geeignet für postapokalyptisches Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden

In vielen besten Far Cry Ranglisten für Spiele, Far Cry: New Dawn wird oft übersehen – sollte es aber eigentlich nicht. Es wagt etwas Neues, indem es die Spieler in eine pulsierende postapokalyptische Welt – ein mutiger Schritt, der den Film innerhalb der Reihe einzigartig macht. Die Handlung spielt 17 Jahre nach den Ereignissen von Far Cry 5In diesem Spiel kannst du eine wunderschön verwilderte, mutierte Version von Hope County erkunden, die voller schrulliger Charaktere und neuer Gegnerfraktionen steckt.

Es weist zwar einige Kernmerkmale seines Vorgängers auf, bietet aber zudem leichte RPG-Elemente, ein Basisbau-System und einen coolen Expeditionsmodus, in dem man zu weit entfernten Orten wie verlassenen Freizeitparks und versunkenen Frachtschiffen reisen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Far Cry: New Dawn“ bietet packende Kämpfe, kreative Ausrüstungs-Upgrades und eine unvergessliche, in Rosa getauchte Ästhetik. Es ist ein unterhaltsames, rasantes „Far Cry“-Erlebnis, das mehr Anerkennung verdient, als es bekommt.

Wenn du auf der Suche nach einem spannenden Abenteuer mit viel Stil und Herz bist, Far Cry: New Dawn ist genau das Richtige für dich.

Mein Fazit:Wenn dir eine pulsierende postapokalyptische Kulisse zusagt, könnte dies genau das Richtige für dich sein Far Cry Ein Spiel, das man sich mal ansehen sollte. Far Cry: New Dawn kehrt nach Hope County zurück und sorgt mit RPG-Elementen und Basisbau-Systemen für neue Spannung.

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Bhamskar Bhaiya

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Das Ballspiel ist nach wie vor solide. Die Welt ist wunderschön, und ihre leuchtenden Farben laden dazu ein, sie weiter zu erkunden.

13. Far Cry VR: Tauche ein in den Wahnsinn [Ideal für kurze, fesselnde VR-Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen VR Erscheinungsjahr 2021 Urheber Zero Latency VR Durchschnittliche Spielzeit 30 Minuten

Far Cry VR: Tauche ein in den Wahnsinn hat sich seinen Platz unter den Besten verdient Far Cry Spiele, die sich durch ein schnelles, aber adrenalingeladenes Spielerlebnis auszeichnen. Es versetzt dich und dein Team direkt in die chaotische Welt von Vase ausFar Cry 3und sorgt von Anfang bis Ende für Spannung. Trotz seiner Laufzeit von nur 30 Minuten sorgt die starke Ausrichtung auf körperliches Gameplay, Zusammenarbeit und ständige Action für ein unvergessliches Erlebnis.

Mit VR-Gewehren bewaffnet und inmitten eines chaotischen Panoramas müssen die Spieler manuell nachladen, hinter Deckung in Deckung gehen und ihre Flucht durch Dschungelschießereien und wahnsinnige Hinterhalte koordinieren. Was dem Spiel an Länge fehlt, macht es durch Intensität und Eintauchen in die Spielwelt wieder wett und fängt so die Essenz von Far Cry auf eine Weise, die unmittelbar und intuitiv wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Far Cry VR: Tauche ein in den Wahnsinn“ reduziert die Serie auf ihre grundlegendsten Elemente: rasante Schießereien, chaotische Actionsequenzen und einen überlebensgroßen Bösewicht. Wir haben es ausgewählt, weil es beweist, dass der Kern von Far Cry auch in einem neuen Format überzeugen kann, ohne sich auf eine weitläufige offene Welt stützen zu müssen.

Es ist kein vollwertiges Spiel – aber das will es auch gar nicht sein. Das hier ist Far Cry auf das reine Adrenalin reduziert.

Mein Fazit:Far Cry VR: Tauche ein in den Wahnsinnist das BesteFar Cry Ein Spielerlebnis für VR-Fans. Hier stehst du Vaas in einem realistischen, actiongeladenen Format direkt gegenüber – eine kurze, aber eindringliche Reise ins Herz des Wahnsinns.

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GlitchJournal

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Wenn du zu Hause ein hochwertiges VR-Headset mit einer guten Grafikkarte hast, sieht es sicher besser aus. Als einmaliges Erlebnis war es cool, aber ich würde es nicht noch einmal machen. Für eine Veranstaltung oder eine Party mit Freunden ist es cool, aber das war’s dann auch schon.

14. Far Cry: Das verlorene Paradies [Am besten geeignet für Arcade-Koop-Schießereien]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen Spielautomaten Erscheinungsjahr 2007 Urheber Globale virtuelle Realität Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden

Far Cry: Das verlorene Paradies landet meist ganz unten in der Rangliste Far Cry Spiel-Ranglisten, aber es hat durchaus seinen Reiz. Es funktioniert als Zusatz zu Far Cry Instincts, sodass du wieder in die Rolle von Jack Carver schlüpfen kannst, mit einem geheimnisvollen Begleiter an deiner Seite.

DiesArcade-Spiel für zwei Spieler war ähnlich wie andere Spiele jener Zeit, bei denen es vor allem darum ging, mit fest montierten Maschinengewehren auf KI-Gegner zu zielen und zu schießen, während man sich auf Schienen durch die Spielwelt bewegte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Far Cry: Das verlorene Paradies verbindet Schlichtheit mit Spektakel und verwandelt Far Cry zu einem Spiel, das man einfach so zwischendurch spielen kann und bei dem es vor allem um den sofortigen Spaß mit Freunden geht.

Das Erlebnis macht zwar ziemlich viel Spaß, ist aber auch sehr kurz, und heutzutage ist es nicht mehr verfügbar, es sei denn, man findet genau diesen Spielautomaten.

Mein Fazit: Far Cry: Das verlorene Paradies ist vielleicht nicht das Beste Far Cry Spiel, aber es ist ein seltenes Arcade-Juwel, bei dem der pure Spaß eines Rail-Shooters im Vordergrund steht. Es ist ein nostalgisches Koop-Relikt, das die unbändige Energie der frühen Spiele einfängt.

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Der Spaß kann beginnen

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Ich würde mich freuen, wenn diese Idee weiterentwickelt würde. Es wäre toll, wenn jemand die Grafik des Controllers anpassen und die weiße Linie vom Controller entfernen könnte. Funktioniert einwandfrei in virtuellen Desktop-Umgebungen.

Mein Gesamtfazit zu den besten Far Cry-Spielen

Du kannst das Beste auswählen Far Cry Spiele, die genau zu der Stimmung passen, die du dir wünschst. Hier ist die abschließende Übersicht über die Top-Empfehlungen der Reihe:

Beste Gesamterfahrung → Far Cry 3 . Dieser Titel ist nach wie vor der Goldstandard, da er einen furchterregenden Bösewicht mit einer üppigen, chaotischen Welt verbindet.

→ Dieser Titel ist nach wie vor der Goldstandard, da er einen furchterregenden Bösewicht mit einer üppigen, chaotischen Welt verbindet. Am besten für Realismus → Far Cry 2 . In einer rauen afrikanischen Umgebung, die sich bei jedem deiner Schritte feindselig anfühlt, bist du mit Malaria und defekten Waffen konfrontiert.

→ . In einer rauen afrikanischen Umgebung, die sich bei jedem deiner Schritte feindselig anfühlt, bist du mit Malaria und defekten Waffen konfrontiert. Am besten für Landschaften und Bösewichte → Far Cry 4 . Es bringt die Erfolgsformel in den Himalaya; außerdem spielt darin der extravagante, aber tödliche Pagan Min mit.

→ . Es bringt die Erfolgsformel in den Himalaya; außerdem spielt darin der extravagante, aber tödliche Pagan Min mit. Ideal für modernes Storytelling → Far Cry 5 . Hope County bietet eine wunderschöne Kulisse für eine originelle Geschichte über eine radikale religiöse Sekte.

→ . Hope County bietet eine wunderschöne Kulisse für eine originelle Geschichte über eine radikale religiöse Sekte. Am besten für klassische Nostalgie → Far Cry. Dieser Klassiker aus dem Jahr 2004 begründete mit seinen weitläufigen tropischen Landschaften und seiner taktischen Freiheit die Legende der Serie.

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Häufig gestellte Fragen