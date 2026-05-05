Die 16 besten PC-Einzelspieler-Spiele für Solo-Gamer im Jahr 2025

Wenn du auf der Suche nach den besten PC-Einzelspieler-Spielen bist, in die du dich vertiefen kannst HunderteWenn du nach Spielen suchst, in die du stundenlang eintauchen kannst, bist du hier genau richtig. Als begeisterter Fan von Einzelspieler-Spielen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Einzelspieler-Titel für Spieler zusammenzustellen, denen vor allem fesselnde offene Welten, packende Handlungsstränge, atemberaubende Grafik und endloser Wiederspielwert am Herzen liegen.

In Multiplayer-Spielen richtig aufzuräumen (oder ordentlich eins auf die Mütze zu bekommen) ist zwar toll und gut, aber manche von uns haben einfach das Bedürfnis, sich ganz ungezwungen in ein Spiel zu stürzen, ohne dass der Wettbewerbsdruck über uns schwebt, während wir Monster erledigen, Truhen plündern und die Dorfbewohner retten, während wir gemütlich in unserem Zimmer chillen.

Schließlich ist es das Eintauchen in die Spielwelt, das ein wirklich großartiges Einzelspieler-Spiel von der Masse abhebt. Vor diesem Hintergrund finden Sie im Folgenden PC-Einzelspieler-Titel, in denen Sie stundenlang versinken können, während Sie alles erkunden, was jedes Spiel sowohl in Bezug auf die Handlung als auch auf das Gameplay zu bieten hat.

Ach ja, und eine kleine Warnung vorweg: Mach dich besser darauf gefasst, beim Spielen dieser Spiele ein paar Stunden Schlaf zu verlieren.

Unsere Top-Auswahl an Einzelspieler-PC-Spielen

Von den insgesamt 16 Spielen auf dieser Liste sind hier meine Top-Empfehlungen für die besten PC-Einzelspieler-Spiele, die du dir auf jeden FallZieh doch in Betracht, das bei deiner nächsten Solo-Spielsitzung auszuprobieren:

Red Dead Redemption 2 (2018) – ein actiongeladenes Rollenspiel mit einer fesselnden offenen Welt und einer brillanten Handlung, in dem du deine Cowboy-Träume aus Kindertagen wieder aufleben lassen kannst. Baldur’s Gate 3 (2023) – ein Liebesbrief von Larian Studios an DnD-Fans und Gelegenheitsspieler gleichermaßen, der mit erstklassiger Charakteranpassung, Grafik, Story und klassischen Mechaniken im CRPG-Stil aufwartet. Elden Ring (2020) – wohl das beste Souls-ähnliche Spiel, in dem man in eine düstere offene Welt eintauchen kann, voller schwieriger Bosse, die es zu besiegen gilt, und jeder Menge einzigartiger Ausrüstung, die es zu sammeln gilt. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – ein storylastiges Action-RPG, in dem du durch sinnvolle Interaktionen und Dialogoptionen über das Schicksal der Hauptfiguren und verschiedener NPCs entscheiden kannst. Skyrim (2011) – ein klassisches, wegweisendes Open-World-Rollenspiel, in dem man in einer mittelalterlichen High-Fantasy-Welt so ziemlich alles tun kann, was einem in den Sinn kommt.

Enttäuscht, dass dein Lieblingsspiel es nicht in meine Top-Auswahl geschafft hat? Nun, tröste dich mit dem Gedanken, dass es keine leichte Aufgabe war, die besten Titel aus der Masse herauszusuchen, da all diese Einzelspieler-Spiele einfach fantastisch sind. Scrolle also weiter, denn gleich um die Ecke warten einige absolut unglaubliche Spiele auf dich. Wer weiß, vielleicht findest du ja deine neue Leidenschaft!

Die 16 besten PC-Spiele für Einzelspieler

Als begeisterter Einzelspieler weiß ich, wie schwierig es ist, tolle Einzelspieler-Spiele zu finden, die ich in meiner Freizeit genießen kann. Das ist gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass sich der Spielemarkt heutzutage aufgrund des höheren Umsatzpotenzials zunehmend auf Live-Service-Multiplayer-Spiele konzentriert.

Um dir dabei zu helfen, habe ich eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten PC-Einzelspieler-Spiele für dich zusammengestellt, die sich wirklich lohnen. Glaub mir, dank des hohen Wiederspielwerts und der atemberaubenden Spielelemente wirst du sicher im Handumdrehen begeistert sein. Ich hoffe, du bist bereit, dein perfektes Spiel zu finden, denn der Spaß kann gleich losgehen!

1. Red Dead Redemption 2

Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 84 Stunden

Red Dead Redemption 2 ist ein absolutes Meisterwerk von Rockstar Games, in dessen Mittelpunkt der berüchtigte Gesetzlose Arthur Morgan steht, ein bewaffneter Gang-Handlanger, der in den letzten Jahren des Wilden Westens versucht, mit seinen Leuten zu überleben.

Für mich und viele andere Fans ist es mit Abstand Rockstars bisher bester Titel und eines der besten Open-World-Spiele für den PC, das sich ein Liebhaber von Einzelspieler-Spielen nur wünschen kann. Mit fantastischer Grafik, knallharten Schießereien, einer lebendigen offenen Welt und einer phänomenalen Geschichte gibt es nur sehr wenige Einzelspieler-Titel, die es mit diesem aufnehmen können.

Einfach ausgedrückt,Red Dead Redemption 2 ist eines der wenigen Videospiele, die ich jedem Spieler empfehlen würde, mindestens einmal im Leben zu spielen, und dafür würde ich mein Leben geben.

2. Baldur’s Gate 3

Plattformen Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 114 Stunden

Mit der Veröffentlichung von […] hat Larian Studios allen AAA-Spieleentwicklern eine Warnung erteilt Baldur’s Gate 3, brach alle Rekorde für Einzelspieler-Spiele und setzte neue Maßstäbe dafür, wie ein gutes Rollenspiel aussehen sollte. Es verkaufte sich unglaubliche 2,5 Millionen Exemplare schon allein in der Early-Access-Phase, und das zu Recht.

Wenn Sie auf der Suche nach einem ein in hohem Maße anpassbares, storylastiges Spielerlebnis mit verzweigten Handlungssträngen und ausgefeilten CRPG-Mechaniken die durch atemberaubende Grafik untermalt werden, dann ist „Baldur’s Gate 3“ genau das Richtige für dich.

Dieses Spiel bietet zudem einige der besten Sprachausgaben für Charaktere, die ich je in einem Rollenspiel gehört habe, was ein riesigein Pluspunkt für jedes dialoglastige, handlungsorientierte Spiel, genau wie dieses.

3. Elden Ring

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden

Es gibt mehrere Spiele wie Elden Ring Nun, da das „Souls-like“-Subgenre in den letzten Jahren den Sprung in den Mainstream geschafft hat. Dennoch haben es nicht viele von ihnen geschafft, eine weitläufige, gnadenlose offene Welt zu erschaffen, die so voller faszinierender, düsterer Hintergrundgeschichten ist wie dieses Spiel.

Bist du ein Fan von anspruchsvollen, rasanten Kämpfen und hast keine Angst davor, von einem Boss mehrmals fertiggemacht zu werden, bevor du endlich den befriedigenden Sieg erringen kannst? Dann probier doch mal Elden Ring oder einen anderen „Dark Souls“-Titel einmal ausprobieren.

Es gibt einen Grund, warum dieses Spiel wurde bei den Game Awards in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Ich würde es nicht unbedingt für Gelegenheitsspieler empfehlen, aber Elden Ring ist ein absolutes Muss für alle, die sich an Spiele mit höherem Schwierigkeitsgrad wagen möchten.

4. The Witcher 3: Wild Hunt

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 103 Stunden

The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt RED ist ein weiteres Ein storylastiger Knaller, den jeder Einzelspieler mindestens einmal erlebt haben muss. Es gehört zu den Die besten RPG-Spiele auf dem Markt, mit erstklassiger Erzählkunst, fesselnden Nahkämpfen und verbesserter Grafik dank des Next-Gen-Updates.

Fast alles an diesem Spiel ist einfach unglaublich und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Selbst die Nebenquests, die auf den ersten Blick völlig unwichtig erscheinen, erzählen am Ende die interessantesten Geschichten und verleihen dem Spiel eine Atmosphäre, die man wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte.

Ich empfehle dringend, sich The Witcher 3 und sich mit dem Spiel und seiner Hintergrundgeschichte vertraut zu machen – nicht nur, weil es ein phänomenaler Titel ist, sondern auch, weil es dich auf das mit Spannung erwartete The Witcher 4 das wurde auf der 2024 Game Awards.

5. Final Fantasy XVI

Plattformen Windows, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Square Enix Creative Business Unit III Durchschnittliche Spielzeit 59 Stunden

Wenn es um die besten PC-Spiele für Einzelspieler geht, dann Final Fantasy XVI Dass es dabei ist, ist ein Kinderspiel. Es zählt zu den besten Square-Enix-Titeln, die je erschienen sind, und ist rein grafisch gesehen zweifellos eines der schönsten Rollenspiele.

Abgesehen von seiner erzählerischen und visuellen Brillanz, Final Fantasy XVIDas dynamische Nahkampfsystem, das vielfältige Boden- und Luftkombinationen ermöglicht, macht es zudem zu einem der Die besten Hack-and-Slash-Spieleauf dem Markt.

Es ist wirklich das Gesamtpaket, wenn du bei deinen Spielen die perfekte Balance zwischen Action und Story schätzt, dazu brillante Soundtracks und Bilder.

6. DOOM Eternal

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler id Software Durchschnittliche Spielzeit 21 Stunden

Doom Eternal, wenn man es richtig spielt, Man fühlt sich wie ein wahres Monster, das durch Horden von Dämonen wütet mit einzigartigen, unglaublich mächtigen Waffen. Der fesselnde Spielablauf, unterstützt durch die hervorragende Grafik, macht diesen actiongeladenen Titel zu einem Muss für Einzelspieler.

Auch wenn es nicht ganz so storylastig ist wie die meisten Spiele auf dieser Liste, Doom Eternal schafft gleiche Voraussetzungen, indem es dir ermöglicht, fast ununterbrochen gegen Dämonen zu kämpfen. Die Action kommt so gut wie nie zum Stillstand, da du ständig in gnadenlose und rasante Kämpfe verwickelt wirst – was großartig ist, wenn man bedenkt, wie gut dieses Spiel auf dem PC optimiert ist.

Wenn du dich schon immer mal wie der Boss des Spiels fühlen wolltest – und seien wir ehrlich, das wolltest du wahrscheinlich schon –, dann ist das genau das richtige Spiel für dich. Es gibt wirklich kein anderes Spiel, das so viel Energie und Adrenalin bietet wie DOOM Eternal, und genau das macht es so perfekt.

7. God of War

Plattformen Windows, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Entwickler SIE Santa Monica Studio Durchschnittliche Spielzeit 33 Stunden

God of War versetzt uns zurück in die nostalgischen Tage der Hack-and-Slash-Plattformspiele, wenn auch mit deutlich verbesserter Grafik, Story und einem insgesamt besseren Spielerlebnis im Vergleich zu seinem Vorgänger2014 Vorgänger.

Das Spiel handelt von einem älteren und weiseren Kratos, der nun nicht mehr mit den griechischen Göttern auf dem Olymp kämpft, sondern sein Augenmerk auf das nordische Pantheon richtet. Genau wie die vorherigen „God of War“-Spiele ist auch dieses ein ein actionreiches Erlebnis von Anfang bis Endeund dazu noch eine fesselnde Geschichte.

Früher war dies ein exklusiver PlayStation-Titel, genau wie einige andere Spiele auf dieser Liste, aber zum Glück für PC-Spieler, God of War und dessen Fortsetzung, God of War: Ragnarok… haben beide in den letzten Jahren recht gut optimierte PC-Portierungen erhalten. Das ist ein riesiger Gewinn, wenn man bedenkt, wie unglaublich diese beiden Spiele sind.

8. Cyberpunk 2077

Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt RED Durchschnittliche Spielzeit 63 Stunden

Trotz seiner umstrittenen Markteinführung, Cyberpunk 2077 hat sich inzwischen wieder erholt und sich einen Platz auf der Liste der besten PC-Einzelspieler-Spiele aller Zeiten gesichert. Das lässt sich kaum bestreiten, wenn man das Spiel in letzter Zeit gespielt hat.

Cyberpunk 2077 ist nicht nur eines der grafisch beeindruckendsten Spiele nach den Updates und Fehlerbehebungen, sondern bietet auch eine fesselnde und zugleich berührende Geschichte, wie wir sie von jedem älteren oder kommenden großen Spiel von CD Projekt RED erwarten dürfen.

Wenn das noch nicht ausreicht, um Sie davon zu überzeugen, sich für Cyberpunk 2077 Beachten Sie, dass es auch eine der Die besten DLCs für jedes Einzelspieler-Spiel in „Phantom Liberty“, was den ohnehin schon umfangreichen Inhalt des Spiels noch weiter bereichert.

9. Ghost of Tsushima

Plattformen Windows, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Sucker Punch Productions Durchschnittliche Spielzeit 46 Stunden

Ghost of Tsushima, ein weiteres ehemals exklusives PlayStation-Spiel, ist ein Glücksfall für PC-Einzelspieler, die in ein ein visuell atemberaubendes Spiel mit ausgefeilten Nahkämpfen.

Das Kampfsystem und die Grafik sind jedoch nicht die einzigen Pluspunkte dieses Spiels, denn Ghost of Tsushima bietet zudem eine der fesselndsten Story-Kampagnen unter allen Spielen auf dieser Liste.

Zu den wichtigsten Merkmalen, die dieses Spiel auszeichnen, gehören die Greifhaken-Mechanik, durch die sich die offene Welt viel weniger beengend anfühlt, sowie die Ausweich-, Block- und Pariermechaniken, deren Ausführung im Kampf einfach unglaublich befriedigend ist.

Es ist keinElden Ring was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber ich empfehle Ghost of Tsushima für Spieler, denen es nichts ausmacht, sich ihre Siege in Belagerungen, bei denen man auf sich allein gestellt ist, und in Bosskämpfen hart zu erkämpfen.

10. DOOM: The Dark Ages

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler id Software Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden

DOOM: The Dark Ages nimmt eine unerwartete Wendung und stürzt dich in einen brutalen mittelalterlichen Albtraum. Doch obwohl es sich zweifellos von seinen Vorgängern unterscheidet, ist der Geist derselbe geblieben, und der Spielspaß ist nach wie vor ungebrochen.

Diesmal tauscht das Spiel Science-Fiction-Labore auf dem Mars und moderne Städte auf der Erde gegen gotische Burgen auf dem Planeten Argent D’Nur ein – viele Jahre vor den Ereignissen von DOOM (2016). Auch wenn ein Teil deiner Waffen nicht so fortschrittlich ist wie in anderen Spielen, ist das Arsenal doch vielfältiger und macht sicherlich nicht weniger Spaß.

Das Gleiche gilt für die Kämpfe. Sie sind ein klein wenig langsamer und strategischer, aber im Großen und Ganzen genauso hektisch und spannend wie zuvor. Es ist nicht mehr ganz dasselbe wie früher, aber es gehört immer noch zweifellos zu den Die besten DOOM-Spieledie je hergestellt wurden.

Also schnapp dir deine Schildsäge und mach dich auf, ein paar Dämonen zu erledigen. Der Kampf gegen die Mächte der Hölle ist genauso episch, wie du es dir vorstellst – vor allem, wenn du auf einem Drachen in die Schlacht reitest.

11. Skyrim

Plattformen Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 109 Stunden

Skyrim mag zwar das älteste Spiel auf dieser Liste sein, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen und denken Sie nicht, dass seine Aufnahme hier eine gewagte Behauptung ist. Schließlich, Skyrim ist dasein typisches Einzelspieler-Spiel und ein zeitloser Klassiker Das ist Ihre Zeit mehr als wert.

Nicht nur, dassSkyrim das am häufigsten modifizierte Spiel der Geschichte, mit über 170.000 verfügbaren Mods (Tendenz steigend) allein auf Nexusmods, aber es ist auch so randvoll mit Inhalten, dass selbst Spieler mit Hunderten von Spielstunden immer noch Neues im Spiel entdecken.

Kein Fan mit Selbstachtung, der auf der Suche nach den besten PC-Einzelspieler-Spielen ist, sollte sich das entgehen lassen Skyrim, vor allem, wenn sie auch Fantasy-Spiele im Mittelalter mit offener Welt mögen.

12. Resident Evil 4

Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden

Wenn es um Horror-Survival-Spiele geht, können nur wenige mit der „Resident Evil“-Reihe und ihrem Einfluss auf das Genre mithalten. Resident Evil 4 ist ein Remake eines früheren Spiels mit demselben Namen, das mit verbesserter Next-Gen-Grafik und überarbeiteten Spielmechaniken aufwartet, die sich deutlich flüssiger anfühlen.

Ich bin kein großer Fan der neuesten Horror-Spiele, aber ich muss zugeben, dass das Spielen von Resident Evil 4 hat mich an die Zeiten erinnert, als mich Horrorspiele noch begeistert haben. Es ist ein spannendes Erlebnis mit einer spannenden Handlung, großartiger Grafik und einem Sounddesign, das einem Schauer über den Rücken jagt.

Nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, kann ich nur sagen, dass Resident Evil 4 ist so typisch „Resident Evil“, wie es ein modernes „Resident Evil“-Spiel nur sein kann (wenn man das so sagen kann), und steht wohl ganz oben auf der Liste, wenn es um die Die besten Resident Evil-Spiele aller Zeiten.

13. The Last of Us: Teil I

Plattformen Windows, PS5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Naughty Dog Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden

Genau wieResident Evil 4, The Last of Us – Teil 1 ist ein Remake seines Vorgängers, wobei jedoch weniger Änderungen an der Erzählweise vorgenommen wurden und der Schwerpunkt vielmehr auf der Verbesserung der grafischen Qualität des Originalspiels sowie der Erkundungs- und Kampfmechanik liegt.

Mit einer Geschichte, die einem die Tränen in die Augen treibt und selbst den hartgesottensten Gamer zu Tränen rührt, fällt es schwer, dieses Spiel nicht in den höchsten Tönen zu loben.

Wenn du als Einzelspieler auf der Suche nach Spielen mit Zombie-Thematik bist, The Last of Us – Teil 1 bietet eine einzigartige, dramatische Interpretation des Survival-Horror-Genres das wird dich fesseln und dich dazu bringen, die Maus nicht mehr loslassen zu wollen.

14. Fallout 4

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 83 Stunden

Fallout 4 ist der zweite Bethesda-Titel auf dieser Liste, und das dürfte niemanden überraschen. Schließlich sind sie die Besten, wenn es darum geht, detailreiche Open-World-Einzelspieler-Spiele zu entwickeln, auch wenn sie mit ihren jüngsten Veröffentlichungen in letzter Zeit nicht gerade in Bestform zu sein scheinen.

Ich persönlich bevorzuge zwar die Geschichte von Fallout: New Vegas (wie die meisten anderen Fallout-Fans auch), Fallout 4 macht das durch besseres Gameplay, bessere Grafik und Open-World-Funktionen mehr als wett.

Das Hauptverkaufsargument der Fallout-Spiele ist, dass sie eine postapokalyptische Welt voller faszinierender NPCs und Gefährten darstellen die dich bei deiner Erkundung der Ödlande begleiten können, und Fallout 4 fängt diesen Charme definitiv ein.

15. Yakuza: Like a Dragon

Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit 68 Stunden

Als großer Fan der Spiele von Ryga Gotoku Studio muss ich sagen, dass Yakuza: Like a Dragon is mehr als ein würdiger Nachfolger der Yakuza-Reihe. Es ist eines der besten Story-Spiele, die ich je gespielt habe, mit einer Erzählung, die den früheren Teilen der Yakuza-Reihe in nichts nachsteht.

In Yakuza: Like a Dragon… kannst du in rundenbasierten Kämpfen an der Seite einer Handvoll fesselnder Nebencharaktere in den Kampf ziehen oder dich zwischen den Action-Szenen mit klassischen, für Yakuza typischen Minispielen und Nebenquests ablenken.

Yakuza: Like a Dragon ist der erste Teil der Reihe, gefolgt von „Like a Dragon: Infinite Wealth“, das gerade erschienen ist 2024Beide Titel sind vielversprechend für künftige Veröffentlichungen und auf jeden Fall einen Versuch wert.

16. Hades

Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit 49 Stunden

Den letzten Platz auf meiner Liste nimmt Hades, eines der besten Indie-Spiele, die es bisher gibt. Da es sich um ein Indie-Spiel handelt, Hades verfügt nicht über aufwendige 3D-Grafiken mit erstklassiger Bildqualität, im Gegensatz zu den meisten Spielen auf dieser Liste. Was es jedoch bietet, ist mit Abstand eines der die besten Spielabläufe und den höchsten Wiederspielwert aller Einzelspieler-Spieleda draußen.

Sowohl die Handlung als auch das Gameplay von Hades drehen sich darum, dass der Spieler immer wieder stirbt und den Spielfortschritt von Neuem beginnen muss. Schließlich spielt das Spiel im Reich der Toten, und dein Ziel ist es, dich von deinem Vater (Hades) und deinem Geburtsort, der zu einem Gefängnis geworden ist (ebenfalls Hades), zu befreien – egal, wie viele Versuche es dafür braucht.

Was sind die besten Spiele, die man mit Freunden spielen kann?

Ein Spiel mit einer großartigen Kampagne durchzuspielen, kann ein Erlebnis sein, das einige unserer schönsten Erinnerungen hinterlässt. Doch viele dieser Geschichten machen noch mehr Spaß, wenn man sie mit anderen teilt.

Schließlich ist nicht jedes Multiplayer-Spiel zwangsläufig ein PvP-Spiel, und ein lohnendes PvE-Erlebnis zu finden, kann unglaublich befriedigend sein. Zum Beispiel Titel wie Warhammer 40k: Space Marine 2, Left 4 Dead 2, Diablo IVund sogarBaldur’s Gate 3, die wir auf dieser Liste haben, können alle von Anfang bis Ende mit deinen Freunden gespielt werden.

Das heißt natürlich keineswegs, dass eine dieser Optionen besser wäre als die andere. Sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Spiele unterscheiden sich ebenso stark, wie sie sich ähneln, und haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Man kann erst wirklich wissen, was einem am besten gefällt, wenn man es ausprobiert hat.

Außerdem lassen sich die meisten Koop-Spiele genauso gut im Einzelspielermodus spielen. Selbst wenn du also niemanden zum Spielen hast oder keine Lust auf andere Spieler hast, empfehle ich dir wärmstens, dir das hier einmal anzusehen tolle Koop-Spiele Liste. Vielleicht stößt du dort auf einige unglaubliche Überraschungen.

Häufig gestellte Fragen

Lohnen sich RTS-Spiele, wenn man sie nur im Einzelspielermodus spielt?

Ja! Einige der besten RTS-Reihen, wie die „Total War“- und die „Civilization“-Reihe, bieten umfangreiche Einzelspieler-Kampagnen mit hohem Wiederspielwert.

Gibt es gute, unterschätzte Einzelspieler-Spiele für den PC?

Ja, es gibt viele großartige, aber unterschätzte Einzelspieler-Spiele. Days Gone, Sleeping Dogs, and Urteilsind nur einige Titel aus dieser umfangreichen Liste.