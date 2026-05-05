Die 25 besten Dragon-Ball-Spiele im Ranking für 2026

Die Entscheidung, welcher Titel die Krone als bester verdient Dragon Ball Das Spiel kann schwieriger sein, als das Vielleicht, zumal die Reihe in der Gaming-Welt schon fast genauso lange eine dominierende Kraft ist, wie sie die Welt der Anime und Manga beherrscht. Vollgepackt mit spannende Kämpfe and unerwartete Wendungen in der Handlung… diese Serie hat einige der unvergesslichsten Juwelen der Spielewelt hervorgebracht.

Ich habe die besten ausgewählt und bewertet DBZ Veröffentlichungen, die dir helfen, dein nächstes Abenteuer zu finden. Mach dich bereit für explosive Kämpfe, verwobene Geschichten und atemberaubende Grafik, während ich dich durch dieses Pantheon legendärer Dragon BallVideospiele.

Meine Top-Auswahl der besten Dragon Ball-Spiele

Bei so vielenDragon Ball Bei Spielen, die sich über Jahrzehnte erstrecken, kann die Suche nach den absoluten Top-Titeln sich anfühlen, als müsste man alle sieben Dragon Balls auf einmal finden. Seid versichert, wir haben die ganze Arbeit für euch erledigt – hier sind unsere Favoriten:

Dragon Ball FighterZ (2018) – Das Spiel, das bewiesen hat, dass Dragon-Ball-Kämpfe irgendwie noch besser aussehen können als im Anime – und genauso chaotisch, wenn man ständig Super-Moves abfeuert. Dragon Ball Z: Kakarot (2020) – Wolltest du schon immer mal in ein und demselben Spiel mit deinem Schwanz angeln, gegen Vegeta kämpfen und anschließend das Abendessen zubereiten? Mit „Kakarot“ kannst du Gokus absurd geschäftiges Leben in vollen Zügen erleben. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (2007) – Bei einem so riesigen Charakteraufgebot könnten sich wahrscheinlich sogar die obskursten Figuren wie „Farmer with Shotgun“ einschleichen. Nostalgie pur.

War’s schon? Nein, weiter unten findest du eine ganze Liste epischer und fesselnder Titel – schau sie dir unbedingt an!

25 Die besten Dragon Ball-Spielealler Zeiten

Diese herausragenden Titel werden für ihr fesselndes Gameplay, ihre authentische Erzählweise und ihre Fähigkeit gefeiert, jedem Fan das Gefühl zu geben, ein Z-Krieger zu sein. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach intensiven Kämpfen, weitläufigen Abenteuern oder nostalgischen Rückblicken bist – diese Spiele sind die Kronjuwelen der Reihe.

Das Warten hat ein Ende – tauchen wir ein in das Angebot und entdecken wir das Beste DBZ Spiel!

1. Dragon Ball FighterZ [Am besten für Wettkämpfe geeignet]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden Besondere Merkmale 2,5D-Tag-Team-Kämpfe, 3-gegen-3-Kämpfe, Assist-Mechaniken, dramatische Finales, zerstörbare Arenen, automatische Combos

Vorgestellt in2018 von Arc System Works, Dragon Ball FighterZ ist ein Genuss für Fans des Animes und Liebhaber von Kampfspielen gleichermaßen. Dieser 2,5D-Brawler bietet ein atemberaubendes visuelles Erlebnis, das vom charakteristischen Stil des Animes inspiriert ist, gepaart mit einem Kampfsystem, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Es steht auf unserer Liste der Die besten PS5-Kampfspieleaus gutem Grund.

Mit einer originellen Handlung, die in drei Handlungsstränge unterteilt ist, Dragon Ball FighterZ bietet den Spielern die Möglichkeit, die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben. In den Drei-gegen-Drei-Tag-Team-Kämpfen kannst du Traumteams aus deinen Lieblingscharakteren zusammenstellen, und dank der vereinfachten Steuerung macht es auch Gelegenheitsspielern Spaß, atemberaubende Combos zu zeigen. Erfahrene Kämpfer werden jedoch in den charakterspezifischen Techniken jede Menge Tiefe entdecken.

Mein Fazit: Meiner Meinung nach ist dies das ultimative „Dragon Ball“-Kampfspiel, wenn man Wert auf skillbasierte Kämpfe und wettbewerbsorientierte Tiefe legt.

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2. Dragon Ball Z: Kakarot [Ideal für Fans von storylastigen Rollenspielen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CyberConnect2 Durchschnittliche Spielzeit 30–55 Stunden Besondere Merkmale Action-RPG-Mechaniken, Erkundung einer offenen Welt, Charakterentwicklung, Nebenquests, Echtzeitkämpfe

Tauche ein in das legendäre Universum mit einem frischen Hauch von Action-RPG in 2020er Jahre Dragon Ball Z: Kakarot. Einer derDie besten Action-RPGs, es fügt sich perfekt ein Erkundung einer offenen Welt – Du kannst durch wunderschöne Landschaften sausen, mit beliebten Charakteren interagieren und dich auf skurrile Nebenquests einlassen – mit Kämpfen, die voller atemberaubender Strahlenangriffe, spektakulärer Verwandlungen und jener charakteristischen dramatischen Schlachten stecken.

Dragon Ball Z: Kakarot Das Spiel besticht durch farbenfrohe, direkt aus dem Anime stammende Grafiken, detailreiche Charakterdesigns und sorgfältig nachgebildete Umgebungen. Die Original-Synchronsprecher sind wieder mit von der Partie und sorgen für filmreife Momente, die echte Nostalgie wecken. Was die Handlung angeht, deckt das Spiel alle wichtigen Handlungsstränge ab, von der Saiyajin-Saga bis hin zur Buu-Saga.

Mein Fazit: Ich würde das empfehlen, wenn du die Geschichte von Dragon Ball Z wirklich erleben möchtest, anstatt dich nur durch sie hindurchzukämpfen.

★ Ideal für Fans von storylastigen Rollenspielen Dragon Ball Z: Kakarot Bei Eneba einkaufen

3. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 [Am besten geeignet für eine riesige Charakterauswahl]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PlayStation 2, Wii Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Spike Chunsoft Durchschnittliche Spielzeit 12–24 Stunden Besondere Merkmale Über 160 Charaktere, riesige 3D-Arenen, Tag-Nacht-Wechsel, Charaktertransformationen, Strahlgefechte

Erschienen im2005 Für PlayStation 2 und Wii bietet dieser bei Fans beliebte Titel eine der umfangreichsten Charakterauswahlen – über 160 einzigartige Kämpfer, von denen jede ihre eigenen charakteristischen Bewegungen und Verwandlungen aufweist.

Die Kämpfe entfalten sich in 3D-Arenen und bieten dir die Freiheit des Luftkampfs mit Techniken, die direkt aus dem beliebten Anime stammen. Manche Kritiker mögen das Gameplay als eintönig empfunden haben, doch wir waren begeistert von den detailreichen Kämpfen und der Möglichkeit, unsere Lieblingskrieger individuell anzupassen.

Optisch ist es ein wahrer Genuss: Die Cel-Shading-Grafik spiegelt den lebhaften Stil der Serie perfekt wider, während die Originalstimmen für zusätzliche Authentizität sorgen.

Mein Fazit:Für mich ist das immer noch das beste Dragon-Ball-Spiel, wenn man pure Abwechslung und Fan-Service sucht.

4. Dragon Ball: Sparking! Zero [Ideal für ein modernes Tenkaichi-Erlebnis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Spike Chunsoft Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 20 Stunden Besondere Merkmale Über 180 spielbare Charaktere, benutzerdefinierter Kampfmodus, „Was-wäre-wenn“-Szenarien, „Vanishing Assault“- und „Revenge Counter“-Mechaniken, filmische Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive

Die neueste Ergänzung zur Dragon Ball Das Spielesortiment ist eine gelungene Hommage an die beliebte „Budokai Tenkaichi“-Reihe und eines der Die besten PS5-Spiele. Wartet nur, bis ihr die riesigen 3D-Arenen betretet – euch erwarten gewaltige und spektakuläre Kämpfe, die dem Anime alle Ehre machen würden. Epische Spezialangriffe, die durch die „Sparking“-Anzeige ermöglicht werden, und die benutzerfreundliche Steuerung machen das Spiel zu einer großartigen Wahl für Neulinge, auch wenn kompetitive Spieler die Spielmechanik vielleicht etwas zu simpel finden.

Ein Highlight vonFunken! Null ist der „Episode Battle“-Modus, der dir die Möglichkeit bietet, beliebte Momente noch einmal zu erleben oder mit alternativen „Was-wäre-wenn“-Handlungssträngen zu experimentieren, die dem Original eine unterhaltsame Wendung geben. Zusammen mit der visuell beeindruckenden Charaktergrafik fühlt sich dieses Spiel an, als würde man direkt in den Anime eintauchen.

Mein Fazit: Ich sehe darin den modernsten Nachfolger von Tenkaichi, auch wenn es eher auf Gelegenheitsspieler als auf Wettkämpfer ausgerichtet ist.

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5. Dragon Ball: Xenoverse 2 [Am besten für die Charakteranpassung geeignet]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Google Stadia Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 19 Stunden Besondere Merkmale Charakteranpassung, Erkundung der Hub-Welt, Online-Multiplayer, Zeitreise-Missionen, RPG-Fortschritt, große Auswahl an Charakteren, teambasierte Kämpfe

Treten Sie ein in die Welt von Dragon Ball: Xenoverse 2, ein prickelnder Cocktail aus MMORPG-Flair und rasante Kampfsequenzen, die alle in der riesigen, pulsierenden Metropole Conton City spielen. Diese Fortsetzung ist größer, gewagter und um einiges persönlicher als ihr Vorgänger.

Dieses Spiel ist ein echtes Juwel mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst dir deinen Traumkrieger aus verschiedenen Rassen zusammenstellen, von denen jede über besondere Fähigkeiten verfügt. Multiplayer-Kämpfe und Koop-Missionen machen das Spiel noch unterhaltsamer und sorgen für hohen Wiederspielwert. Außerdem gibt es ein neues Zeitreise-Element, mit dem du den Verlauf der Dragon Ball-Geschichte verändern kannst.

Mein Fazit:Wenn du deinen eigenen Dragon-Ball-Charakter erschaffen und in diesem Universum leben möchtest, ist dies ganz klar meine erste Wahl.

★ Ideal für Fans von Retro-RPGs Dragon Ball: Xenoverse 2 Bei Eneba einkaufen

6. Dragon Ball Z: Budokai 3 [Am besten für klassische Kampfmechaniken]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PlayStation 2, Wii Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 10–24 Stunden Besondere Merkmale Rasanter 2,5D-Kampf, Charaktertransformationen, Dragon-Rush-System, Fusionsmechanik, Weltmeisterschaftsmodus

Schlüpfe in die Saiyajin-Rüstung deines Liebsten Dragon BallHelden inDragon Ball Z: Budokai 3. Diesder beliebte Klassiker aus dem Jahr 2004 lässt dich einige der legendärsten Momente aus dem Anime noch einmal erleben und verbindet dabei spannende Action mit einer überraschend großen Auswahl an Charakteren.Budokai 3 Das herausragende Merkmal ist das Kampfsystem, das meisterhaft Zugänglichkeit mit Tiefe verbindet und damit seinen Wurzeln Tribut zollt.

Der „Dragon Universe“-Modus bietet ein halb-offenes Spielerlebnis, in dem du über legendäre Schauplätze fliegen kannst, um gegen Rivalen anzutreten und Geheimnisse aufzudecken. Dazu kommt eine lebendige Cel-Shading-Grafik – damit hast du die perfekte Wahl sowohl für eingefleischte DBZ Fans und Gelegenheitsspieler.

Mein Fazit:Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dies einer der ausgereiftesten Old-School-DBZ-Kampfspiele ist, die je entwickelt wurden.

7. Dragon Ball Z: Das Vermächtnis von Goku II [Ideal für Fans von Retro-RPGs]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Game Boy Advance Erscheinungsjahr 2003 Entwickler Webfoot Technologies Durchschnittliche Spielzeit 14–28 Stunden Besondere Merkmale Action-RPG-Kämpfe, Charakterentwicklung, Erkundung einer offenen Welt, mehrere spielbare Charaktere, Nebenquests

Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat es einen riesigen Sprung nach vorne gemacht, Das Vermächtnis von Goku II wagt sich mutig auf RPG-Territorium vor und greift die beliebten „Android“- und „Cell“-Sagas auf. Die Fortsetzung übertrifft die erste Ausgabe mit einem verbesserten Kampfsystem, neuen Erkundungsfunktionen und einer größeren Auswahl an Charakteren. Stelle dein spielerisches Können unter Beweis, indem du deine Lieblingscharaktere wie Gohan, Piccolo, Vegeta und Trunks auflevelst und individuell anpasst.

Dieses Spiel strotzt nur so vor spannenden Nebenquests und unvergesslichen NPCs, die dich direkt in eine fesselnde Welt entführen, die du gar nicht mehr verlassen möchtest. Und Anime-Fans – auf euch wartet ein ganz besonderes Vergnügen. Der atemberaubende Pixel-Art-Stil gibt jene beliebten, kultigen Bilder, die wir alle kennen und lieben, wunderschön wieder.

Mein Fazit:Für ein Handheld-RPG finde ich es überraschend tiefgründig und auch heute noch sehr gut spielbar.

8. Dragon Ball Z: Budokai [Am besten geeignet für die Anfänge der Serie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, GameCube Erscheinungsjahr 2002 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 4–13 Stunden Besondere Merkmale Cell-Shading-Grafik, 3D-Arenakämpfe, auf einem Anime basierender Story-Modus, kombinationbasierte Kämpfe

Tauche ein in die aufregende Welt von Dragon Ball Z: Budokai, der Titel, der den Weg für die beliebte Budokai-Reihe ebnete. Dieses Kampfspiel bietet nicht nur actiongeladene Kämpfe, sondern nimmt dich auch mit auf eine nostalgische Reise durch die klassischen Handlungsstränge des Animes, von der Saiyajin-Saga bis zur Android-Saga. Mit visuell ansprechenden, im Cel-Shading-Stil gehaltenen Zwischensequenzen und einem rockigen Soundtrack, der der Serie treu bleibt, ist es ein Riesenspaß.

Dank der leicht verständlichen Spielmechanik ist das Spiel bei Gelegenheitsspielern sofort ein Hit. Erlebe den Nervenkitzel, wenn du Combos und einzigartige Moves meistern kannst, ohne dich dabei in komplizierten Mechaniken zu verlieren. Durch die Einführung eines 7-Slot-Skill-Tray-Systems kannst du deine Charaktere mit einer Vielzahl von Spezialangriffen, Fähigkeiten und Ausrüstung individuell anpassen, was für ein noch intensiveres Kampferlebnis sorgt.

Mein Fazit:Ich sehe das heute eher als ein Spiel für Einsteiger, aber es lohnt sich trotzdem, es aus Nostalgie zu spielen.

9. Dragon Ball Z: Supersonic Warriors [Am besten für Kampfspiele für unterwegs]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen Game Boy Advance Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Meerschweinchen Durchschnittliche Spielzeit 3–10 Stunden Besondere Merkmale 2D-Kämpfe, Tag-Team-Kämpfe, rasante Kämpfe, Spezialangriffskombinationen

Für Spieler, die viel unterwegs sind, Supersonic Warriors ist das Nonplusultra Dragon Ball Z Abenteuer: rasant, spannend und voller Überraschungen. Mit 2D-Luftduellen, bei denen Geschwindigkeit und Strategie im Mittelpunkt stehen, fängt dieser GBA-Titel die Energie der Anime-Serie ein. Jeder Kämpfer verfügt über einzigartige Fähigkeiten, wodurch spektakuläre Kombinationsangriffe dank der benutzerfreundlichen Steuerung einfach und unterhaltsam sind.

Der einzigartige Story-Modus, der mit kreativen „Was-wäre-wenn“-Szenarien völlig aus dem Ruder läuft, ist das Highlight des Spiels. Hast du dich jemals gefragt, was passieren würde, wenn Goku sich mit Freezer zusammentun würde? Entdecke die Antwort in Supersonic Warriors, wo jede Spielsitzung einzigartig ist.

Mein Fazit:Meiner Meinung nach ist das eines der besten DBZ-Spiele für unterwegs.

10. Dragon Ball Z: Burst Limit [Am besten für filmreife Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2008 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 5–44 Stunden Besondere Merkmale 3D-Arenakämpfe, filmreifer Story-Modus, zerstörbare Umgebungen, Teamangriffe

Burst-Limitübernahm dieDragon Ball Z die Serie in das HD-Zeitalter. Als erster Titel der Serie, der auf Konsolen der siebten Generation erscheint, bietet er verbesserte Grafik und ein verfeinertes Kampfsystem. Der Story-Modus greift die Saiyajin-, Freezer- und Cell-Sagas wieder auf und verbindet Spielspaß mit fesselnden Zwischensequenzen.

Der Kampf ist leicht zugänglich und dennoch befriedigend, mit filmreifen „Drama Pieces“, die während des Kampfes ausgelöst werden, um legendäre Momente aus dem Anime nachzustellen. Jeder Burst-LimitDank der unglaublichen Charaktermodelle und der detailreichen Umgebungen wirkt der Kampf wie eine zum Leben erweckte Episode.

Mein Fazit:Mir gefällt das wegen der Aufmachung, auch wenn es nicht ganz so tiefgründig ist wie andere Beiträge.

11. Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team [Ideal für chaotische Multiplayer-Runden unterwegs]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PSP Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Spike Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden Besondere Merkmale Zweier-Teams, actiongeladene Kämpfe, weitläufige Arenen, über 70 spielbare Charaktere

Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team bringt explosive 3D-Kämpfe und einen einzigartigen Fokus auf Teamdynamik auf die PSP. Dieses Spiel ermöglichte es den Spielern erstmals, Zweier-Teams für chaotische, actiongeladene Kämpfe in weitläufigen Arenen zusammenzustellen. Mit Über 70 spielbare Charaktere und mit all den wichtigsten Handlungssträngen bietet dieses Spiel das ultimative Dragon Ball ein Erlebnis für Fans, die gerne unterwegs spielen.

Das Highlight ist hier der Mehrspielermodus, in dem bis zu vier Spieler in drahtlosen Matches gegeneinander antreten können. Beeindruckend ist, dass die Grafik für ein Handheld-Gerät erstklassig ist und mit flüssigen Animationen und eindrucksvollen Effekten die Anime-Atmosphäre perfekt einfängt.

Im weiteren Umfeld von Die besten Anime-Spiele… Die „Dragon Ball“-Titel rangieren stets ganz oben, da es ihnen gelingt, rasante Action und ikonische Verwandlungen in spielbare Mechaniken umzusetzen.

Mein Fazit:Wenn du einen Freund mit einer PSP hast, ist das der absolute Höhepunkt des handlichen DBZ-Chaos – nichts geht über diese drahtlosen 2-gegen-2-Duelle.

12. Dragon Ball Z: Extreme Butōden [Ideal für Fans von Kampfspielen auf dem 3DS]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen 3DS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit 4–19 Stunden Besondere Merkmale 2D-Kämpfe, Combo-Ketten, Tag-Team-Kämpfe, Spezialangriffe

Dieser Titel ist eine herzliche Hommage an Dragon Ball Fans, die klassische 2D-Kampfspiele schätzen. Präsentiert von Arc System Works, Extreme Butōden ist ein Nintendo-3DS-Spiel, das mit beeindruckender Sprite-Grafik und rasantem Action-Gameplay aufwartet. Es bietet dir Abwechslung und besticht durch über20 Zeichen und eine Vielzahl von Unterstützer-Helden zur Auswahl.

Die Handlung des Spiels hält sich an die legendäre Dragon Ball Z Sagas, während der „Abenteuermodus“ exklusive Kämpfe und freischaltbare Inhalte bietet. Die Spielmechanik ist leicht zu verstehen, bietet aber dennoch Komplexität durch Kombinationen aus Moves, Assists und Spezialangriffen. Zwar gibt es keine Online-Multiplayer-Option, doch der lokale Multiplayer-Modus und eine Vielzahl von Spielmodi sorgen für ein spannendes Erlebnis.

Mein Fazit:Ein absolutes Muss für 3DS-Besitzer, die hochwertige Sprite-Grafiken und das klassische 2D-Kampfspiel-Feeling schätzen.

13. Dragon Ball Z: Das Vermächtnis von Goku [Ideal für GBA-Rollenspieler]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen Game Boy Advance Erscheinungsjahr 2002 Entwickler Webfoot Technologies Durchschnittliche Spielzeit 7–12 Stunden Besondere Merkmale Action-RPG, Erkundung, Charakterverbesserungen, storybasiertes Gameplay, Nebenquests

Tauche ein in Gokus Welt, während du die ersten Handlungsstränge von Dragon Ball Z in diesem abenteuerlichen Action-Rollenspiel für den Game Boy Advance. Das Vermächtnis von Goku lässt dich in die Saiyajin- und Namekianer-Sagas eintauchen und verbindet Abenteuer, Kämpfe und Erzählkunst, um dem klassischen Anime eine neue Note zu verleihen.

Dank der Draufsicht und dem unkomplizierten Gameplay findet man schnell Zugang zum Spiel, während epische Bosskämpfe gegen Größen wie Vegeta und Frieza für Spannung sorgen. Das Gameplay ist zwar etwas einfach und das Tempo wirkt manchmal etwas ungleichmäßig, Das Vermächtnis von Goku den Weg für die Zukunft ebnen Dragon BallRollenspiele

Mein Fazit:Im Vergleich zur Fortsetzung ist es zwar noch nicht ganz ausgereift, aber für GBA-Fans ist es eine reizvolle Reise in die Vergangenheit.

14. Dragon Ball Z: Infinite World [Ideal für Budokai-Veteranen]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Plattformen PS2 Erscheinungsjahr 2008 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 12–24 Stunden Besondere Merkmale Kampfmodi, Charakteranpassung, Story-Modus, Minispiele, Tag-Team-Kämpfe

Unendliche Welt vereint die besten Elemente der Budokai-Spiele und ergänzt sie um neue Features – für ein Spielerlebnis, das vertraut und doch neu wirkt. Tauche ein in die großen Geschichten von der Saiyajin-Saga bis zur GT-Ära, die alle durch dramatische Zwischensequenzen und rasante, intensive Kämpfe bereichert werden.

Mit einzigartigen Minispielen wie der Verfolgungsjagd auf den Affen Bubbles oder dem Angeln sorgt „Infinite World“ für zusätzliche Abwechslung im grundlegenden Kampfspiel. Du kannst dich auf spannende, präzise gesteuerte und reaktionsschnelle Kämpfe freuen, gepaart mit einer gehörigen Portion Strategie und Charakteranpassung durch das Kapsel-System. Insgesamt Unendliche Welt bietet einen angemessen epischen Abschied von Dragon Ball Zauf der PS2.

Mein Fazit:Betrachten Sie dies als das „endgültige“ Budokai-Erlebnis auf der PS2 – es ist der perfekte Abgesang auf diese Ära.

15. Dragon Ball: Das große Abenteuer [Ideal, um die Originalserie zu entdecken]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Game Boy Advance Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 3 Stunden Besondere Merkmale Side-Scrolling-Beat-’em-up, Plattformspiel, kooperativer Mehrspielermodus, Charakterverwandlungen, Sammelobjekte

Kehren Sie zurück zu den Anfängen von allem mit Dragon Ball: Das große Abenteuer – ein Game Boy Advance-Klassiker, der die ersten Abenteuer des jungen Saiyajin Goku nachzeichnet. Begleite ihn auf seinen Streifzügen durch legendäre Schauplätze, bei epischen Kämpfen gegen legendäre Gegner und auf seiner Suche nach den sieben magischen Dragonballs.

Eine meisterhafte Verbindung aus spannenden Kämpfen und Side-Scrolling-Plattformelementen sorgt für die Spielvielfalt dieses Titels, die von Bodenkämpfen über rasante Luftkämpfe bis hin zu intensiven 1-gegen-1-Kampf-Szenarien reicht. Wunderschön detaillierte Pixelgrafiken und dynamische Animationen hauchen den Hauptcharakteren Leben ein DBZ Serie, die den Fans eine nostalgische und fesselnde Reise zurück zu Gokus Anfängen bietet.

Mein Fazit:Das ist zweifellos die beste Umsetzung der ursprünglichen „Kid Goku“-Ära; die Pixelgrafik ist einfach umwerfend.

16. Dragon Ball Z: Sagas [Am besten für Koop-Sagas]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Plattformen PlayStation 2, Xbox, GameCube Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Avalanche Software Durchschnittliche Spielzeit 14 Stunden Besondere Merkmale Action-RPG, Erkundung einer offenen Welt, mehrere spielbare Charaktere, kombo-basierte Kämpfe, abwechslungsreiche Missionen

Dragon Ball Z: Sagas betritt Neuland und verbindet Action-Adventure-Gameplay mit einem Open-World-Element. Die Spieler erleben die wichtigsten Handlungsstränge der Serie von der Saiyajin-Saga bis zur Cell-Saga noch einmal, während sie offene Umgebungen erkunden und dabei Z-Orbs sammeln.

Der Koop-Modus ist ein Highlight, in dem sich Spieler zusammenschließen können, um gegen Gegner und Bosse zu kämpfen. Die Kämpfe bieten kultige Energieangriffe und Nahkampf-Kombos, auch wenn sich die Steuerung noch etwas unausgereift anfühlt. Doch selbst wenn das Spiel nicht ganz den Erwartungen entspricht, ist sein Bestreben, etwas Neues in der Dragon Ball Z Die Gaming-Landschaft macht es zu einem bemerkenswerten Neuzugang.

Mein Fazit:Es ist so ein bisschen ein „Guilty Pleasure“-Spiel – zwar etwas klobig, aber die Sagas im Koop-Modus mit einem Freund durchzuspielen, macht trotzdem riesigen Spaß.

17. Dragon Ball Z: Shin Budokai [Ideal für rasante Action unterwegs]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Plattformen PSP Erscheinungsjahr 2006 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden Besondere Merkmale Kämpfe für unterwegs, 3D-Arenen, Story-Modus, Tag-Team-Kämpfe, Spezialangriffe

Shin Budokai bringt die Budokai-Formel auf den Markt und bietet dir flüssige, spannende 2,5D-Kampfaction mit einer neuen Wendung in der Geschichte. Der Titel spielt in einer alternativen Version der Majin-Buu-Saga und präsentiert eine brandneue Handlung, während er gleichzeitig die rasanten Kämpfe beibehält, die du aus den Budokai-Spielen kennst und liebst.

Dank der reaktionsschnellen und präzisen Steuerung sind alle Kämpfe ein Kinderspiel. Der Mehrspielermodus auf der PSP ist ein echtes Highlight, denn hier kannst du dich mit Freunden in spannende Kämpfe stürzen. Und natürlich sind auch die beliebten Charaktere mit von der Partie, die alle ihre legendären Moves und Verwandlungen zeigen.

Mein Fazit:Dieses Spiel hat bewiesen, dass man keine Heimkonsole braucht, um einen hochwertigen, rasanten Dragon-Ball-Kampfspiel zu genießen.

18. Dragon Ball Z: Die Rache von König Piccolo [Am besten für Retro-Plattformspiele]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Wii Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Media.Vision Durchschnittliche Spielzeit 7–9 Stunden Besondere Merkmale Side-Scrolling-Beat-’em-up, storybasierte Level, klassischer Arcade-Stil, mehrere spielbare Charaktere, Kombinationsangriffe

Bevor Goku zum mächtigsten Helden der Erde wurde, war er nur ein Junge mit einem großen Herzen und einem noch größeren Kraftstab. Die Rache von König Piccolo führt uns zurück zu Gokus frühen Abenteuern und bietet eine neue Interpretation der Dragon Ball Welt. Dieser actiongeladene Titel verbindet Side-Scrolling-Plattformspiel mit Beat-’em-up-Kämpfen und schafft so ein Arcade-Erlebnis im Old-School-Stil mit einer farbenfrohen Dragon BallWendung.

Das Spiel führt dich durch die Handlung der Red-Ribbon-Armee und die King-Piccolo-Saga. Die unterhaltsame Erzählweise und die farbenfrohe Grafik versetzen dich zurück in die Originalserie. Außerdem sind Gokus Spezialfähigkeiten, wie das Ausstrecken seines Kraftstabs oder das Abfeuern von Energiestrahlen, leicht zu erlernen, sodass dieses Spiel jedem Spaß macht.

Mein Fazit:Eine erfrischende Abwechslung zu den üblichen „Z“-Kämpfern – es fängt den Spaß und das Abenteuer der Originalserie perfekt ein.

19. Dragon Ball: Raging Blast [Am besten für spektakuläre Power-Ups]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Spike Durchschnittliche Spielzeit 17–35 Stunden Besondere Merkmale Realistische 3D-Kämpfe, umfangreiche Charakterauswahl, zerstörbare Umgebungen, filmreife Kameraeinstellungen, Story-Modus

Entwickelt für PS3 und Xbox 360, Wütender Stoßerweckt deine Anime-Träume mit visuell beeindruckenden Kämpfen zum Leben. Die Spieler können ausweichen, sich teleportieren und explosive Superangriffe ausführen, die direkt aus der Anime-Serie stammen. Das Spiel bietet eine umfangreiche Auswahl an Charakteren aus den wichtigsten Sagas, darunter auch die Verwandlungen deiner Lieblingscharaktere.

Der Kampf inWütender Stoß ist rasant, spektakulär und filmreif und bietet eine ausgewogene Mischung aus leicht erlernbaren Spielmechaniken und strategischer Tiefe für alle, die das Spiel meistern wollen. Besonders hervorzuheben sind die Spezialangriffe mit ihren mächtigen ultimativen Attacken, die den Bildschirm zum Leuchten bringen und für befriedigende K.O.-Siege sorgen.

Mein Fazit:Im Grunde handelt es sich hierbei um die HD-Weiterentwicklung der Tenkaichi-Reihe; wenn dir BT3 gefallen hat, wirst du dich hier sofort wie zu Hause fühlen.

20. Dragon Ball Z: Dokkan Battle [Ideal für Fans strategischer Gacha-Spiele]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Plattformen Android, iPadOS, iOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Die Akatsuki Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden Besondere Merkmale Sammelkarten, 3-Gewinnt-Kämpfe, Charakterfusion, tägliche Events, Gacha-Mechanik

Dokkan Battle zeigt, wie großartig Dragon Ball Videospiele können auf Mobilgeräten gespielt werden. Es verbindet rasantes, rätselreiches Gameplay mit einem Hauch von Strategie, um die Spannung aufrechtzuerhalten.

Seitdem wir Spieler willkommen heißen 2015… Mit diesem kostenlosen Handyspiel können Spieler ihre Traummannschaften aus ihren Lieblingsspielern zusammenstellen Dragon Ball Helden und Schurken, die sich kopfüber in spektakuläre Kämpfe stürzen. Was dieses Spiel so unterhaltsam macht, ist seine riesige Auswahl an Charakteren aus Dragon Ball Z,Über, GTund sogar die Filme. Jedes Update bringt tolle neue Charakteranimationen und frische Inhalte mit sich, die die Spieler bei der Stange halten.

Mein Fazit:Lass dich nicht vom Tag „Puzzle“ täuschen – dies ist ein unglaublich tiefgründiges Strategiespiel mit einigen der besten Animationen der Reihe.

21. Dragon Ball Z: Hyperdimension [Am besten geeignet für SNES-Kampfkünste]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen SNES Erscheinungsjahr 1996 Entwickler In diesen Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden Besondere Merkmale Rasantes 2D-Kampfspiel, zahlreiche spielbare Charaktere, kombo-basierte Kämpfe, Story-Modus, Pixel-Art-Stil

Suchst du nach einem Klassiker, der auch heute noch aktuell ist? Hyperdimension ist die Antwort. Als geheimer Schatz der 16-Bit-Ära war es das erste Spiel, das die Welt von Dragon Ball Z auf dem SNES mit atemberaubender Grafik zum Leben. Vorgestellt in 1996… bei diesem 2D-Prügelspiel geht es nicht um sinnloses Knöpfedrücken, sondern es fordert dich zu strategischen, spannungsgeladenen Kämpfen heraus.

Auch wenn die Auswahl mit nur 10 Zeichen Von der Freezer- bis zur Buu-Saga – jeder Kämpfer ist sorgfältig gestaltet und gut ausbalanciert. Die einzigartigen Spielelemente wie Teleport-Konter, die Wiederherstellung der Gesundheit während des Kampfes und die flüssigen Übergänge zwischen den Arenen waren ihrer Zeit bemerkenswert voraus.

Mein Fazit:Ein technisches Meisterwerk für das SNES; es ist nach wie vor eines der grafisch beeindruckendsten 2D-Kampfspiele, die je entwickelt wurden.

22. Dragon Ball GT: Der letzte Kampf [Ideal für GT-Komplettisten]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

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Plattformen PlayStation Erscheinungsjahr 1997 Entwickler In diesen Durchschnittliche Spielzeit 2 Stunden Besondere Merkmale 3D-Arenakämpfe, Story-Modus, Tag-Team-Kämpfe, zahlreiche Charaktere, filmreife Zwischensequenzen

In 1997, Dragon Ball GT: Der letzte Kampf kam als allererstes reines 3D-Spiel auf den Markt DBZ Titel auf PlayStation. Mit seiner frühen Polygon-Grafik erweckte es große, auffällige Charaktermodelle und eine dramatische Kulisse zum Leben, die eine erfrischende Abwechslung zu den 2D-Vorgängern darstellte. Der Schwerpunkt des Spiels lag auf langsameren, durchdachten Kämpfen, bei denen die Spieler in großen Arenen mit wirkungsvollen Taktiken und ikonischen Verwandlungen gegeneinander antraten.

Du kannst mit deinem Liebling spielen Dragon Ball Z Charaktere und einige neue Gesichter aus GT wie Super-Saiyajin-4-Goku – ein echter Leckerbissen für die Fans. Außerdem sorgte die seltene englische Synchronisation dafür, dass sich das Spiel für westliche Fans als etwas ganz Besonderes anfühlte.

Mein Fazit:Nach heutigen Maßstäben ist es langsam und klobig, aber die Eröffnungssequenz und die Neuheit von SSJ4-Goku machen es zu einem legendären Spiel.

23. Dragon Ball Z: Super Butōden 2 [Am besten für Taktikspiele im Split-Screen-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Plattformen Super Nintendo, 3DS Erscheinungsjahr 1993 Entwickler In diesen Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Minuten Besondere Merkmale Kämpfe im Split-Screen-Modus, Kombosystem, mehrere spielbare Charaktere, Spezialangriffe, Mehrspielermodus

Dieses nostalgische 2D-Kampfspiel erschien erstmals im Jahr 1993 und war seiner Zeit weit voraus, denn es bot einen Split-Screen-Modus, der sich perfekt für spannende Duelle in großen Arenen eignete. Mit Dragon Ball Super Butōden 2, kannst du wichtige Momente aus der Cell-Saga noch einmal erleben und sogar eine „Was-wäre-wenn“-Handlung erkunden, in der Figuren wie Bojack und Broly eine Rolle spielen.

Die Kampfmechanik des Spiels ist sowohl strategisch als auch dynamisch und erfordert ein kluges Energiemanagement, um als Sieger hervorzugehen. Sobald deine Energieanzeige voll ist, kannst du spielentscheidende Superangriffe entfesseln, wie zum Beispiel Gohans Vater-Sohn-Kamehameha oder Vegetas Final Flash. Auch die Grafik ist ein Genuss für die Fans, denn die witzigen Sprite-Animationen lassen den Stil des Animes wirklich lebendig werden.

Mein Fazit:Die Split-Screen-Kamera war in den 90er Jahren eine geniale Lösung für Fernkampf-Energie-Duelle.

24. Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi [Am besten geeignet für individuelle Heldenreisen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,2/10

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Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Spike Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, dynamische Kämpfe, Charakteranpassung, filmischer Story-Modus, zerstörbare Umgebungen, umfangreiche Charakterauswahl

In dieser Version, Dragon Ball Z Ein klassischer Kampfspiel-Klassiker erhält ein filmreifes Makeover. Es fängt die übertriebene Action des beliebten Animes perfekt ein, Ultimate Tenkaichi ist eine wahre Augenweide. Das Kampfsystem verbindet Quick-Time-Events mit explosiven Spezialangriffen, sodass sich jeder Kampf anfühlt, als stamme er direkt aus der Serie.

Das Beste am Spiel ist zweifellos der Heldenmodus, in dem man seinen eigenen Saiyajin-Charakter erstellen und individuell anpassen kann. In dieser Kampagne im RPG-Stil taucht man in eine neue, personalisierte Handlung ein und kann seinen Krieger durch epische Kämpfe aufleveln – eine frische, unterhaltsame Art, die Welt zu erkunden. Dragon Ball Z das Universum wie nie zuvor.

Mein Fazit:Auch wenn die Kämpfe sehr nach dem Prinzip „Stein, Papier, Schere“ ablaufen, sind der Heldenmodus und die zerstörbare Umgebung einfach erstklassig.

25. Dragon Ball Heroes: Die ultimative Mission [Am besten geeignet für tiefgehende taktische Vielfalt]

Unsere Bewertung Enebameter 7,1/10

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Plattformen Arcade, Switch, 3DS, PC Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Dimps Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Kartenbasierte Kämpfe, abwechslungsreiche Missionen, Charakterverbesserungen, Mehrspielermodi, von Anime inspirierte Grafik, umfangreiche Charakterauswahl

Die ultimative Mission bringt das erfolgreiche japanische Arcade-Spiel auf den Nintendo 3DS und bietet ein unterhaltsames und frisches Kartenspiel-Abenteuer. Du stellst Teams aus Karten zusammen, auf denen Helden, Schurken und epische Verwandlungen aus allen Dragon Ball Saga, in der man Traummannschaften zusammenstellt, die das gesamte Universum umfassen. über 200 Ziele und eine riesige Auswahl an Charakteren garantieren Spaß ohne Ende.

Durch die Kombination aus strategischer Kartenauswahl, Ressourcenmanagement und perfektem Timing verleiht das Gameplay dem Spiel einen einzigartigen taktischen Reiz, der bei den üblichen Titeln oft fehlt Dragon Ball Z Titel. Optisch, Die ultimative Mission gibt alles – mach dich bereit für atemberaubende Animationen, spektakuläre Spezialangriffe und diese typische, übertriebene Action, die Dragon Ball Es macht so viel Spaß, das anzuschauen.

Mein Fazit:Die schiere Menge an Inhalten und „Was-wäre-wenn“-Kombinationen macht dies zu einem Traum für Fans, die es lieben, sich Traumduelle auszudenken.

Mein Fazit: Der ultimative Saiyajin-Showdown

Aus dieser Liste einen einzigen Gewinner auszuwählen, ist so, als wolle man alle sieben Dragonballs an einem Tag finden – es ist möglich, aber man kommt dabei ganz schön ins Schwitzen.

Für alle, die auf der Suche nach dem absoluten Höhepunkt von auf Geschicklichkeit basierende, kompetitive Kämpfe → Dragon Ball FighterZ . Die 2,5D-Grafik sieht tatsächlich besser aus als der Anime, und die Tag-Team-Mechanik bietet eine solche Tiefe, dass selbst erfahrene Kämpfer immer wieder zurückkommen.

→ . Die 2,5D-Grafik sieht tatsächlich besser aus als der Anime, und die Tag-Team-Mechanik bietet eine solche Tiefe, dass selbst erfahrene Kämpfer immer wieder zurückkommen. Für Fans, die lieber in die Welt eintauchen → Dragon Ball Z: Kakarot ist die umfassendste Adaption der Z-Saga, die je geschaffen wurde. Hier kannst du Gokus Leben hautnah miterleben – von epischen Bosskämpfen bis hin zu einfachen Freuden wie dem Angeln mit deinem Schwanz.

→ ist die umfassendste Adaption der Z-Saga, die je geschaffen wurde. Hier kannst du Gokus Leben hautnah miterleben – von epischen Bosskämpfen bis hin zu einfachen Freuden wie dem Angeln mit deinem Schwanz. Wenn du dasselbe Gefühl für Größenverhältnisse suchst, aber mit einer persönlichen Note → Dragon Ball: Xenoverse 2 bleibt der Goldstandard, wenn es darum geht, seinen eigenen Krieger zu erschaffen und die Geschichte neu zu schreiben.

bleibt der Goldstandard, wenn es darum geht, seinen eigenen Krieger zu erschaffen und die Geschichte neu zu schreiben. Und schließlich für alle, die Wert auf Abwechslung und Fan-Service → Budokai Tenkaichi 3 lebt durch seine riesige Auswahl von über 160 Charakteren weiter. Sein moderner Nachfolger, Sparking! Zero, führt diese Tradition für die aktuelle Generation mit über 180 Kämpfern und atemberaubenden 3D-Arenen auf wunderbare Weise fort.

Egal, ob du dich nach dem Retro-RPG-Charme von Das Vermächtnis von Goku II oder den professionellen Schliff von FighterZEs gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, ein Z-Krieger zu sein.

Häufig gestellte Fragen