Die 7 besten „Dark Souls“-Spiele und ähnliche Titel, um deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen

Die beste Wahl treffen Dark Souls Das Spiel wird eine Herausforderung sein, wenn Sie mit der Reihe nicht vertraut sind. FromSoftware, das Unternehmen hinter Dark Souls… hat drei Spiele der Reihe veröffentlicht sowie vier weitere, nicht damit verbundene Titel mit ähnlichen „Souls“-ähnlichen Merkmalen. Sie alle zeichnen sich durch einzigartige Besonderheiten und Funktionen aus, die sie auf ihre eigene Weise reizvoll und herausfordernd machen.

Dark Souls Es kann schwierig sein, sich in diese Spiele einzufinden, da sie anspruchsvolles Gameplay und nur wenige Erklärungen im Spiel. Für manche ist genau das Teil ihres Reizes, und zumindest haben diese Spiele eine engagierte Community, die ausführliche Anleitungen erstellt, in denen die verschiedenen Spielmechaniken erklärt werden.

Diese Spiele sind erstklassige Action-RPGs mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, wenn es darum geht, deine Charaktere und deinen bevorzugten Spielstil zu gestalten. Egal, ob du ein schlagkräftiger Kämpfer, ein defensiver Ritter oder ein zaubernder Magier sein möchtest – Dark Souls passt sich Ihrem Spielstil an.

Wer jedoch schon einmal Dark Souls, selbst wenn es nur für kurze Zeit ist, wird dir sagen, dass Man muss „gut werden“, um dieses Spiel richtig genießen zu können. Der Einstieg in diese Spiele ist schwierig, da ihre einzigartigen Spielmechaniken und ihre Hintergrundgeschichte im Spiel nie ausreichend erklärt werden. Für manche ist genau das Teil des Charmes und der Einzigartigkeit der Reihe.

Unsere Top-Empfehlungen für Dark Souls-Spiele

Zwar gibt es eine große Auswahl an Souls-ähnlichen Spielen, Dieser Artikel befasst sich mit Titeln, die von FromSoftware. Es umfasst alle Dark Souls Spiele und andere Titel des Entwicklers, die in die Kategorie der Souls-ähnlichen Spiele fallen.

Im Folgenden stelle ich meine Rangliste hinsichtlich der Gesamtqualität vor und gehe darauf ein, wodurch sich die einzelnen Produkte auszeichnen.

Dark Souls 3 (2016) – das BesteDark Souls Ein Spiel, das insgesamt tiefgehende Kämpfe und unvergessliche Bosse bietet. Elden Ring (2022) – Ein hervorragendes Souls-like-Spiel für Fans von Open-World-Spielen und Neulinge des Genres. Bloodborne (2015) – Ein exklusiv für die PS4 erhältliches „Souls-like“-Spiel, das in der viktorianischen Ära spielt und eine einzigartige Geschichte sowie einige Abweichungen im Gameplay bietet. Dark Souls: Remastered (2018) – das OriginalDark Souls das das „Souls-like“-Genre geprägt und die Spieler in seinen Bann gezogen hat. Sekiro: Shadows Die Twice (2019)– Ein „Souls“-ähnliches Action-RPG mit einem einzigartigen und fesselnden Kampfsystem.

Lies weiter, um die vollständige Liste zu sehen, und Erfahren Sie mehr über die einzelnen Spiele und welche besonderen Merkmale sie zu fesselnden Souls-ähnlichen Action-RPGs machen. Ich werde ihre wichtigsten Highlights und möglichen Nachteile aufzeigen, damit ihr wisst, welche Herausforderungen euch in den einzelnen Teilen erwarten.

Wähle das beste „Dark Souls“-Spiel aus 7 hervorragenden Optionen aus

Diese Liste enthält 7 top-tier Dark Souls Spiele, die deine Fähigkeiten im Action-RPG garantiert auf die Probe stellen bis an ihre Grenzen. In den folgenden Abschnitten werde ich ihre wichtigsten Highlights vorstellen, damit du leichter ein Spiel finden kannst, das deinen Vorlieben entspricht. Außerdem habe ich einige Probleme angesprochen, die viele Spieler mit diesen Spielen haben, damit du weißt, was dich beim Spielen erwartet. Also, ohne weitere Umschweife: Los geht’s!

1. Dark Souls

Plattformen Erscheinungsjahr Windows, PS4, Xbox One 2016

Dark Souls 3 ist der dritte und letzte Teil der Reihe, der die Formel perfektioniert. Es hat dort nachgebessert, wo frühere Titel Schwächen zeigten, und so das Gesamterlebnis durch verschiedene Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit verfeinert.

Was das Gameplay angeht,Der Kampf verläuft flüssiger als in den vorherigen Titeln. Deine Ausweichmanöver sind schneller, aber das bedeutet auch, dass die meisten Gegner schneller reagieren, um dem entgegenzuwirken. Außerdem ermöglicht das Spiel von Anfang an Schnellreisen und bietet mehr Kontrollpunkte (Lagerfeuer) in der gesamten Welt, um das Vorankommen zu erleichtern.

Viele Spieler loben das Spiel gut konzipierte Bosskämpfe, die einzigartig, herausfordernd und unvergesslich sind. Das Charakterentwicklungssystem wurde zudem um weitere Optionen erweitert, wodurch Dark Souls 3eines derDie besten RPG-Spieleverfügbar.

Was mögliche Nachteile betrifft, Dark Souls 3 ist linearer als frühere Titel, was zu weniger Erkundungsmöglichkeiten führt. Wenn du jedoch ein Spiel mit einer riesigen offenen Welt suchst, solltest du Elden Ring.

2. Elden Ring

Plattformen Erscheinungsjahr Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

Elden Ring hebt sich von anderen ab Dark Souls Spiele, weil es ein ein Erlebnis in einer vollständig offenen Welt. Nach Abschluss des Tutorials kannst du die weitläufige Welt ganz nach Belieben erkunden, was bedeutet, dass du Gebiete meiden kannst, die dir zu einschüchternd erscheinen. Die Welt ist voller versteckter Bereiche und Verliese die du erkunden kannst, wenn du dich noch nicht bereit fühlst, die Hauptgebiete in Angriff zu nehmen. Du kannst sogar ein Reittier namens Torrent herbeirufen, um die Zwischenlande zu durchqueren.

Der Kampf inElden Ring ähnlich wie andere Dark Souls Spiele, wobei der Schwerpunkt jedoch stärker auf der Beschwörung von Geistern liegt. Darüber hinaus bietet die riesige Welt eine eine überwältigende Auswahl an Waffen und Rüstungen zu entdecken, die im Kampf mit mächtigen Fähigkeiten helfen können. Diese beiden Aspekte machen Elden Ring eines der besten Souls-like-Spiele für Einsteiger in dieses Genre. Allerdings gibt es jede Menge Spiele wieElden Ring falls Sie etwas suchen, das weniger anspruchsvoll ist.

Ein Hauptkritikpunkt der Spieler am Spiel ist das Questsystem, das nach dem Gespräch mit dem Questgeber keine Notizen zur späteren Verwendung bereitstellt. Das entspricht natürlich voll und ganz dem „Souls“-Genre, ist aber aufgrund des enormen Umfangs des Spiels umso frustrierender.

3. Bloodborne

Plattformen Erscheinungsjahr PS4 2015

Bloodborne ist ein exklusiv für die PS4 erhältliches Souls-like-Spiel mit einigen Besonderheiten, die es zu einem Publikumsliebling machen. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Gesamtästhetik an die viktorianische Ära angelehnt ist, was das Spiel von anderen „Souls“-ähnlichen Dark-Fantasy-Spielen abhebt.

Was das Gameplay angeht, ermöglicht das einzigartige Rallye-System den Spielern, etwas verlorene Gesundheit zurückgewinnen, indem man einen Gegner trifft kurz nach dem Erleiden von Schaden, was zu risikoreicheren Spielstilen anregt. Zweitens enthält das Spiel Spezialwaffen, die sich in alternative Formen verwandeln können, um für Abwechslung zu sorgen. Außerdem gibt es anstelle von Schilden Deine Sekundärwaffe ist in der Regel eine Pistole, mit der man – wenig überraschend – Gegner beschießen kann. Der andere, spannendere Vorteil besteht jedoch darin, dass man seine Gegner damit betäuben kann, um mit Visceral-Angriffen massiven Schaden anzurichten.

Allerdings gehören einige der Neuerungen in Bloodborne sind nicht besonders vorteilhaft, vor allem für Neulinge. Das Heilungssystem mit Blutampullen ist beispielsweise begrenzt, ganz im Gegensatz zu den Estus-Flaschen.

4. Dark Souls: Remastered

Plattformen Erscheinungsjahr Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

Die Qualität des ersten Teils der Reihe ist umstritten, aber ich denke, Dark Souls Remastered ist trotz einiger Mängel immer noch ein hervorragendes Spiel. Schließlich war es bei seiner Veröffentlichung ein Riesenerfolg und wurde die erste Anlaufstelle für alle Souls-ähnlichen Spiele.

Das allerersteDark Souls Das Spiel besticht durch ein außergewöhnliches Weltdesign, wobei die zahlreichen Gebiete auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind. Man kann stundenlang in jede beliebige Richtung laufen und landet schließlich an einem Ort, der vom Ausgangspunkt aus sichtbar ist. Es überrascht daher nicht, dass man alle Standardfunktionen eines Spiels von hervorragender Qualität, wie zum Beispiel anspruchsvolle Kämpfe, unzählige Spielstile, epische Bosskämpfe und durchweg wunderschöne Landschaften.

Natürlich ist der erste Teil dieser legendären Spielereihe nicht ganz ohne Mängel. Zum einen wirkt die Steuerung manchmal etwas klobig und träge, vor allem wenn man bedenkt, dass die Ausweichrolle nur in vier Richtungen möglich ist. Zum anderen sind viele Spieler von der zweiten Hälfte des Spiels enttäuscht, die im Vergleich zur ersten Hälfte unfertig oder zumindest unausgereift wirkt.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Plattformen Erscheinungsjahr Windows, PS4, Xbox One 2019

Sekiro: Shadows Die Twice unterscheidet sich ziemlich von anderen Dark Souls Spiele in Bezug auf das Gameplay, insbesondere was den Kampf betrifft. Für manche ist dies einer der besten Aspekte dieses Spiels, da Das Kampfsystem ist so befriedigend.

Zunächst einmal gibt es ein stärkerer Fokus auf das Blocken und Abwehren der schnellen Angriffe der Gegner anstatt auszuweichen. Dieser Aspekt macht Sekiro eine der schwierigsten FromSoftware Spiele bisher, aber äußerst lohnenswert, wenn man den Kampf beherrscht. Zweitens kannst du als mächtiger Shinobi über einen Fertigkeitenbaum mächtige Fähigkeiten freischalten, was in anderen Dark Souls Spiele. Zu den weiteren Hilfsmitteln, die dir zur Verfügung stehen, gehören ein Enterhaken und die Möglichkeit, dich heimlich anzuschleichen, falls du dich wie ein Attentäter fühlen möchtest.

Im Gegensatz zu anderenDark SoulsSpiele,Sekiro: Shadows Die Twice es fehlt die für dieses Genre typische umfangreiche Anpassungs- und Charaktererstellungsvielfalt. Man kann zwar seine Prothesen austauschen, um verschiedene Fähigkeiten freizuschalten, ist dabei jedoch auf die Verwendung eines Katana beschränkt, was den Wiederspielwert des Spiels mindert. Erwähnenswert ist außerdem, dass Sekiro konzentriert sich stärker auf die übergreifende Handlung, was es im Vergleich zu anderen Spielen von FromSoftware.

6. Dark Souls 2: Der Gelehrte der ersten Sünde

Plattformen Erscheinungsjahr Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Dark Souls 2 ist ein großartiger Einstieg in die Reihe, doch einige seiner einzigartigen Spielmechaniken machen es schwieriger und frustrierender als andere Teile. Einige der gestalterischen Entscheidungen des Spiels lassen sich darauf zurückführen, dass dieses Spiel nicht von Hidetaka Miyazaki geleitet wurde, der bei allen anderen Dark Souls Einträge.

Das Spiel vermittelt dieselbe Grundstimmung wie sein Vorgänger: Man schlüpft in die Rolle eines Untoten, der sich auf einer Reise durch ein untergegangenes Königreich befindet. Was die positiven Neuerungen angeht, so schätzen viele Spieler die Lagerfeuer-Askese-Mechanik, mit der du die Stärke der Gegner in einem bestimmten Bereich erhöhen und deren Bosse wieder erscheinen lassen kannst. Eine weitere beliebte Neuerung ist „Power Stance“, mit der du gleichzeitig mit beiden Waffen zuschlagen kannst, die du gerade in der Hand hältst.

Was die häufigsten Frustrationsmomente der Spieler angeht, ist einer der wichtigsten der neue Anpassungswert, der die Anzahl der Unverwundbarkeits-Frames beeinflusst, die man beim Ausweichen erhält. Zudem führt die „Hollowing“-Mechanik dazu, dass sich die maximale Gesundheit bei jedem Tod verringert, bis zu einem Höchstwert von 50% Gesundheitsbeeinträchtigung.

7. Demon’s Souls

Plattformen Erscheinungsjahr PS3, PS5 (Neuauflage) 2009

Demon’s Souls ist DAS Spiel, mit dem alles begann. Es wurde ursprünglich veröffentlicht am PS3 in 2009 und wurde neu verfilmt in 2020für diePS5. Es überrascht nicht, dass das ursprüngliche „Souls“-ähnliche Action-RPG nicht so ausgefeilt ist wie seine Nachfolger, weshalb es in dieser Rangliste den letzten Platz belegt. Dennoch hat es sich gut gehalten und ist nach wie vor ein großartiges „Souls“-ähnliches Action-Spiel. Außerdem bietet das Remake zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der Grafik.

In Demon’s Souls… beginnst du deine Reise am Nexus-Hub und kannst Entscheiden Sie sich für einen von fünf verschiedenen Bereichen der Weltkarte. Dies bietet dem Spieler mehr Flexibilität, wenn er in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten hat. Wie zu erwarten, kann man mithilfe der Anpassungsoptionen des Spiels einen einzigartigen Charakter erstellen und einen bevorzugten Spielstil finden, um die Herausforderungen des Spiels zu meistern.

Im Vergleich zu modernen Versionen sind die Endgegner in Demon’s Souls sind eher enttäuschend und werden oft als Spielerei bezeichnet. Das Spiel teilt zudem seine „Hollowing“-Mechanik mit Dark Souls 2, Jedes Mal, wenn du stirbst, verringert sich deine maximale Gesundheit, was das Spiel anspruchsvoller macht. Außerdem kannst du das Lagerfeuer eines Bereichs erst freischalten, nachdem du dessen Boss besiegt hast – ein radikaler Unterschied zu modernen Souls-ähnlichen Spielen.

Was macht das beste „Dark Souls“-Spiel aus?

Werfen wir einen Blick auf einige die wichtigsten Merkmale, die die Besten auszeichnen Dark Souls und Souls-ähnliche Spiele Im Allgemeinen. Die Einzelheiten variieren zwar meist, aber das ist es, was eingefleischte Fans normalerweise erwarten.

Allgemein gesagt, Dark SoulsSpiele sind Action-RPGs aus der Third-Person-Perspektive in einer düsteren Fantasy-Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen Hack-and-Slash-Spiele… Souls-ähnliche Spiele sind gemächlicher und erfordern mehr ein strategischer und geduldiger Ansatz zur Bekämpfung. Du musst deine Ausweichmanöver und Paraden sorgfältig timen, denn alle Gegner verfügen über verschiedene Angriffe, die hart treffen und dich ins Wanken bringen, sodass du nicht zurückschlagen kannst.

Es ist normal, dassDark Souls Spiele, bei denen man immer wieder sterben muss, um die Angriffsmuster und Movesets des Gegners zu lernen. Allerdings, Wenn man in diesen Spielen stirbt, verliert man alle seine Seelen, die Währung, mit der du deinen Charakter verbessern kannst. Du hast eine Chance, sie einzusammeln, aber wenn du erneut fällst, ohne sie aufzuheben, sind sie für immer verloren.

You Nach dem Tod am Lagerfeuer wiedererscheinen, also die Kontrollpunkte im Spiel, an denen du dich ausruhen und die Werte deines Charakters verbessern kannst. Schließlich sind die Heilungsmöglichkeiten meist sehr begrenzt, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. In der Regel hast du eine Estus-Flasche, die über einige Ladungen verfügt und dich heilt. Aber du kannst sie nicht einfach in einer Millisekunde austrinken.

Wenn du einen Charakter erstellst, kannst du Wählen Sie aus verschiedenen Kursen, doch diese bestimmen in erster Linie deine Startwerte und deine Ausrüstung. Deine Startklasse schränkt nicht ein, welche Art von Ausrüstung und Fähigkeiten du einsetzen kannst, was bedeutet, dass du deinen Charakter ganz nach Belieben anpassen kannst.

Fazit

The Dark SoulsDie Franchise istbekannt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad, doch viele Spieler übersehen, dass aufgrund seiner hervorragendes Spielkonzept. Außerdem macht es richtig Spaß, sobald man die verschiedenen Spielmechaniken beherrscht, vor allem den Kampf. Dann wird klar, warum das Souls-like-Genre auch über das Original hinaus so beliebt ist Dark SoulsTrilogie.

Häufig gestellte Fragen

Welches gilt als das beste „Dark Souls“-Spiel?

Dark Souls 3 gilt als das beste Dark Souls Spiel. Es bietet flüssigere Kämpfe, gut gestaltete Bosskämpfe und eine große Auswahl an Waffen und Rüstungen.

Welches ist das schwierigste „Dark Souls“-Spiel?

Dark Souls 2 wäre meine Wahl als das Schwierigste Dark Souls Spiel. Deine Lebensanzeige verringert sich jedes Mal, wenn du stirbst, und du musst in die Eigenschaft „Anpassungsfähigkeit“ investieren, um sicherzustellen, dass deine Ausweichmanöver effektiv sind.

Was ist besser: „Dark Souls 3“ oder „Dark Souls 1“?

Dark Souls 3 ist besser, da es flüssigere und schnellere Kämpfe, spannendere Bosskämpfe und eine größere Auswahl an Ausrüstung bietet. Da es jedoch linearer ist, ziehen Spieler, die das Erkunden bevorzugen, Dark Souls 1besser zu sein.

Welches Spiel ist besser, Dark Souls 1 oder 2?

Dark Souls 1 wird meist als besser angesehen, vor allem weil Hidetaka Miyazaki bei der zweiten Folge nicht Regie geführt hat. Daher Dark Souls 2 hat einige nachteilige Änderungen vorgenommen, wie zum Beispiel die Einführung des Anpassungswerts und die Verringerung der Lebensanzeige nach jedem Tod.