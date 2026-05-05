Die ultimative Rangliste der besten bisher erschienenen Call-of-Duty-Spiele

Die meisten von euch würden mir wohl zustimmen, wenn ich sage, dass die Call of Duty (CoD) Die Spielereihe hat Ego-Shooter auf ein neues Niveau gehoben. Klassiker wie Counter-Strike, HalbwertszeitundEhrenmedaille die Voraussetzungen für Multiplayer-Spiele, Storytelling und das Einbeziehen historischer Elemente schaffen.

Aber CoD? Das hat all das vereint und noch verstärkt. CoD hat uns Action und Handlungsstränge auf Hollywood-Niveau, ein rasantes und verbessertes Multiplayer-Erlebnis sowie realistische Grafik. Über zwei Jahrzehnte hinweg prägte es unzählige Kindheiten und wurde zur FPS-Reihe, die jeder übertrumpfen wollte.

Ich habe diese Kultserie durchforstet, um euch die BEST Call of DutySpiele. Diese Rangliste zeigt, worum es bei den einzelnen Spielen geht – vom besten bis zum schlechtesten. Ich erinnere mich an die Zeiten, als ich versucht habe, Nuketown 2025 in Black Ops II Das Erstellen dieser Liste war eine willkommene Reise in die Vergangenheit. Und, ich will ehrlich sein, es hat mich dazu gebracht, wieder spielen zu wollen.

Es war nicht leicht, sich für eine Rangliste zu entscheiden. CoD-Spieler sind tief gespalten über ihre Lieblingsserie. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Diese Serie nimmt in meinen Erinnerungen einen besonderen Platz ein, und da ich damit aufgewachsen bin, habe ich auch eine ganz eigene Meinung dazu. Aber ich habe alles berücksichtigt, um diese Liste objektiv zu halten. Lies weiter, um zu erfahren, wie ich die Rangliste erstellt habe.

Top-Auswahl:Die besten Call of Duty-Spiele

Apropos kollektive Abstimmung, „Black Ops 2“ hat es dreimal in drei verschiedenen Fällen gewonnen. Um einen ersten Einblick zu geben und Ihnen einen Anhaltspunkt zu bieten, finden Sie hier unsere Top-Auswahl 5 Headliner:

Möchten Sie die vollständige Liste der besten Call of Duty Die besten Spiele aller Zeiten? Scrolle weiter, um die Top-Titel zu entdecken, zu erfahren, was sie so besonders macht, und die besten Angebote zu finden.

Warum ist „Call of Duty“ nach wie vor ein Gaming-Phänomen?

Die Call-of-Duty-Spiele sind weit mehr als nur tolle Ego-Shooter – sie sind kulturelle Phänomene. CoD hat Millionen Menschen auf der ganzen Welt zusammengebracht, von Normalsterblichen wie uns bis hin zu Vollzeit-eSport-Profis.

Das Besondere an CoD ist, dass es Die Formel ändert sich immer, weil sie es eigentlich nie tut. Diese nervenaufreibenden Kampagnen, das spannende Multiplayer-Erlebnis und die neuen Handlungsstränge haben uns ein Leben lang geprägt.

Ich erinnere mich noch gut an den fesselnden Kampf, durch enge Gänge zu rennen und Granaten in Nuketown auszuweichen, oder an diese Mission, „Kein Russisch“,vonModern Warfare 2 Das hat mich mitten ins Herz getroffen. Das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und der Multiplayer-Modus? Das ist einfach nur Chaos, aber auf die beste Art und Weise.

Ich könnte wahrscheinlich einen TED-Vortrag über all diese legendären Spiele auf Nuketown oder Terminal halten. Diese Nostalgie ist es, die mich – und alle anderen – immer wieder zurückzieht, auch wenn sie die Dinge ständig neu gestalten.

CoD ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus – es sucht stets nach neuen Wegen, sich neu zu erfinden. Mit dem Zombie-Modus,the Battle Royale (Warzone)sowie Grafiken für Geschütztürme. Es ist diese Mischung aus Nostalgie und Innovation, die alle wieder zu CoD zurückbringt immer wieder.

Wie wir die besten „Call of Duty“-Spiele ermittelt haben

Die besten „Call of Duty“-Spiele zu bewerten, war kein Kinderspiel, aber ich wollte bei der Betrachtung der „CoD“-Reihe fair bleiben. Ich habe mich darauf konzentriert, was jedes Spiel unvergesslich und bemerkenswert macht. Dabei habe ich die Handlung, das Gameplay, den Multiplayer-Modus und die Grafik berücksichtigt. Ich habe einige meiner geliebten Titel, die ich besitze, noch einmal gespielt, wie zum Beispiel einige Black Ops and Modern Warfare, Ausgaben, um mein Gedächtnis aufzufrischen.

Hier sind die Faktoren, die wir untersucht haben:

Handlung und Qualität der Kampagne

Multiplayer-Erlebnis und Innovation

Grafik und technische Leistung

Spielmodi und Wiederspielwert

Annahme beim Publikum und Lob der Kritiker

Durch die gründliche Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Aspekt des Spiels konnte man sich leichter ein Gesamtbild von jedem Spiel machen und verstehen, warum es seinen Platz in der Rangliste verdient hat.

1. Call of Duty: Black Ops 2

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Kalter Krieg, nahe Zukunft 2025

Spielbeschreibung: „Black Ops 2“ taucht ein in Rache, Technologie und das Chaos der Kriegsführung der Zukunft.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Viel Spaß eine Geschichte, in der man Entscheidungen treffen kann und verzweigte Pfade in der Kampagne.

und verzweigte Pfade in der Kampagne. „Wähle 10Das im Mehrspielermodus vorgestellte „“-System revolutionierte die Art und Weise, wie Spieler ihre Ausrüstung zusammenstellen konnten.

Metacritic-Bewertung: 83/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Auch wenn sich CoD-Spieler gerne gegenseitig wegen ihrer Vorlieben beleidigen, haben sie sich doch gemeinsam dafür entschieden, Black Ops 2 in mehreren Online-Umfragen auf Platz eins.

Black Ops 2 ist nicht ohne Grund ein Favorit. Die Kampagne war innovativ – jede Entscheidung zählte, und der Mehrspielermodus war äußerst fesselnd. Alle liebten diese klassischen Zombies-Karten wie TranZit und Buried.

Was mir gefallen hat: Nuketown 2025. Ich war auf dieser Karte eigentlich ziemlich schlecht, aber genau das hat den Spaß ausgemacht.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Über 29 Millionen verkaufte Exemplare und prägte spätere Titel mit ihrer auf Spielerentscheidungen basierenden Erzählweise maßgeblich.

Ideal für: Spannende Kampagnen und unterhaltsamer Mehrspielermodus für Fans.

2. Call of Duty: Black Ops

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Kalter Krieg, 1960er Jahre

Spielbeschreibung: Dieses hier schickt dich auf geheime Undercover-Einsätze die sich als verwirrend erweisen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Aufgaben, bei denen man selbst entscheiden kann und eine verdammt spannende Verschwörungsgeschichte.

und eine verdammt spannende Verschwörungsgeschichte. Zombie-Modus sorgte für endlose Stunden voller Koop-Chaos.

Metacritic-Bewertung: 87/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Spieler war total begeistert von den Wendungen der Kampagne und die Nostalgiereise durch die Waffen des Kalten Krieges. Gefällt mir wegen der erzählerischen Tiefe und klassische Zombies.

Was mir gefallen hat: Dieeine unvorhersehbare Geschichte und den Zombie-Modus! Ich habe das auf einer Wii gespielt.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Verkauft30 Millionen Exemplare. „Black Ops“ ist ein Gigant unter den Titeln, der die gesamte Reihe noch bekannter gemacht hat.

Ideal für: Fans von Spionagethrillern.

3. Call of Duty: Modern Warfare

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Moderne, fiktives Land im Nahen Osten

Spielbeschreibung: KapitänPrice ist wieder da. Mach dich bereit für knallharte und spannende Missionen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

„Realismus“ Der Spielmodus hat einfach alles aufgedreht. Kein HUD, nur du und der pure Kampf.

Der Spielmodus hat einfach alles aufgedreht. Kein HUD, nur du und der pure Kampf. Plattformübergreifendes Spielen. Und schließlich könnt ihr euch mit Freunden auf dem PC, der Xbox oder der PlayStation zusammentun und gemeinsam spielen.

Metacritic-Bewertung: 80/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Die Leute warenIch freue mich riesig darauf, Price zu sehenzurück.Spielablaufwar sehrgelobt.

Was mir gefallen hat: Einer der besten Momente für mich war, mich bei dieser Nachtmission mit der Nachtsichtbrille durchzuschleichen. Das Durchkämmen der Räume fühlte sich so echt an, dass mir der Schweiß ausbrach.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Es verkaufte sich wahnsinnig gut —600 Millionen Dollar in den ersten drei Tagen. Infinity Ward hat wirklich alles daran gesetzt, der Reihe wieder einen frischen Anstrich zu verleihen.

Ideal für: Fans von Realismus und klassischer Action.

4. Call of Duty 4: Modern Warfare

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 Moderne, Naher Osten und Osteuropa

Spielbeschreibung: Es geht wieder los mit Captain Price und Soap. Deine Mission? Globale Bedrohungen abwehren, Terroristen bekämpfen und überleben.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Kultige Missionen wie „Vollständig getarnt“

wie „Vollständig getarnt“ Killstreaks und Perks hat den Multiplayer-Modus für immer verändert.

Metacritic-Bewertung: 94/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Die Spieler fühlten sich gesegnet durch die bahnbrechende Kampagne. Man kann es ihnen nicht verübeln, das war ja 2007. Die meisten Spieler empfinden dieses Spiel so das gesamte FPS-Genre neu definiert.

Was mir gefallen hat: Luftangriffe anzufordern, nachdem man eine Reihe von Kills hingelegt hatte, wurde einfach nie langweilig. Der Nervenkitzel beim Scharfschießen in „Vollständig getarnt“, während Captain Price einem Anweisungen zuflüsterte, war damals einfach etwas ganz Besonderes.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Ein Meilenstein, der das Genre neu definierte und CoD zum Superstar machte. Verkauft 17 Millionen Exemplare.

Ideal für: Für FPS-Fans, die sich nach einer Portion Nostalgie mit packenden Schusswechseln sehnen.

5. Call of Duty: Modern Warfare II

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Kalter Krieg, nahe Zukunft 2025

Spielbeschreibung: Ghost und Soap kommen wieder zusammen um einer eskalierenden globalen Bedrohung zu begegnen. Dieses neue „Modern Warfare“ wird dich in Atem halten.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Koop-Missionen, bei denen du selbst entscheiden kannst wie man die einzelnen Ziele angeht.

wie man die einzelnen Ziele angeht. Verbesserte KI. wodurch sich jede Begegnung herausfordernder, realer und frischer anfühlt.

Metacritic-Bewertung: 75/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Alle waren begeistert, Ghost wiederzusehen, und die Handlung bot eine gelungene Mischung aus Nostalgie und Action.

Was mir gefallen hat: Ghost und Soap wieder zusammenzusehen, war, als würde man alte Freunde wiedertreffen.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Über eine Milliarde generiert Umsatz. Es zog sowohl langjährige Fans der Serie als auch neue Spieler an und erinnerte alle daran, warum CoD nach wie vor die Krone unter den Ego-Shootern trägt.

Ideal für: Langjährige Fans sind bereit für moderne Wendungen auf alte Klassiker.

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 Moderne, globale Krisenherde

Spielbeschreibung: Soap, Price und die ganze Truppe sind zurück. Es gibt Nonstop-Spannung – von Flughäfen bis hin zu Schießereien im Schnee.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Spec-Ops-Modus damit du gemeinsam mit deinen Freunden Missionen meistern kannst.

damit du gemeinsam mit deinen Freunden Missionen meistern kannst. Erweiterte Killstreaks für eine bessere Anpassung der Ausrüstung. Das war ideal, um deine Strategie zu optimieren und all deinen Kämpfen eine persönliche Note zu verleihen

Metacritic-Bewertung: 86/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Die Spieler liebten den Adrenalinkick durch das ein spannendes Multiplayer-Gameplay.

Was mir gefallen hat:EinenKampfhubschrauber Chaos zu verbreiten, während deine Kumpels dich anfeuerten. Absolut verrückt! Der Spec-Ops-Modus war mein Favorit. Ich habe unzählige Stunden mit meinen Freunden verbracht, um unsere Durchläufe zu perfektionieren.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: 22,7 Millionen verkaufte Exemplare. Es wurde ebenso wie die anderen führenden „Modern Warfare“-Titel zum Maßstab für Online-FPS-Spiele.

Ideal für: Fans von extrem fesselnden Kampagnen und rasanten Multiplayer-Spielen.

7. Call of Duty: World at War

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii Zweiter Weltkrieg, Pazifik und Europa

Spielbeschreibung:Dieser Beitrag lässt Sie in die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs eintauchen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Die legendäre Einführung von Zombie-Modus ! Wir haben uns doch alle darin verliebt, oder?

! Wir haben uns doch alle darin verliebt, oder? Die Kampagne zum Zweiten Weltkrieg war intensiv und schonungslos.

Metacritic-Bewertung: 84/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: A vielen Leuten hat es gefallen the Kampagne „Zweiter Weltkrieg“ und „Zombies“ Modus, aber viele Spieler waren der Meinung, dass Die Multiplayer-Mechanik war ziemlich mies, genau wie der Soundtrack.

Was mir gefallen hat:Der Zombies-Modus hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich erinnere mich noch gut an den Adrenalinkick, als ich Fenster vernagelte und meine Freunde anschrie, sie sollten sich bessere Waffen schnappen. Auch in der Kampagne hat es mir Spaß gemacht, mit dem Flammenwerfer um mich zu schießen.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Über 15 Millionen verkaufte Exemplare Exemplare.

Ideal für: Für alle, die Lust auf untote Wesen und totalen Wahnsinn haben.

8. Call of Duty: Black Ops 3

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Kriegsführung der Zukunft, 2065

Spielbeschreibung:CoD trifft aufScience-Fiction. In „Black Ops III“ tauchst du in die Zukunft ein.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Koop-Modus für vier Spieler und den Sieg.

und den Sieg. EingeführtWandlaufen und JetpackFunktionen.

Metacritic-Bewertung: 81/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Die Meinungen über das Science-Fiction-Setting gehen auseinander, aber In diesem Beitrag fanden alle die Zombies toll und der Mehrspielermodus wurde als unterhaltsam empfunden. Der Die Kampagne hieß „mid“ größtenteils.

Was mir gefallen hat: Ich bin Wände hochgerannt, bin mit dem Jetpack geflogen und habe Gegner auf die verrücktesten Arten niedergemäht. Und „Zombies“? Immer noch einer der Modi, die am meisten Spaß machen. Da habe ich definitiv gelernt, einem Freund beim letzten Zombie niemals zu vertrauen.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Dieser Artikel wurde über 26 Millionen Exemplare. Mit „Black Ops III“ und „Advanced Warfare“ hat sich „CoD“ sozusagen eine kleine Nische in der gesamten Sci-Fi-Szene erobert.

Ideal für:Fans von „Matrix“ und „Blade Runner“, natürlich.

9. Call of Duty: Ghosts

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Nah Zukunft, globale Krisenherde

Spielbeschreibung: Tauchen Sie ein in einen Krieg der nahen Zukunft mit neuen Charakteren, intensiven globalen Konflikten und einem buchstäblichen nicht-von-dieser-welt Aufgabe.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Dynamische Karten. Durch die wechselnden Umgebungen wurde der Mehrspielermodus unberechenbarer.

Durch die wechselnden Umgebungen wurde der Mehrspielermodus unberechenbarer. Team-Modus! Leite deine eigene Truppe und kämpfe mit ihr.

Metacritic-Bewertung: 78/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Gemischt—eine Erfahrung, die man entweder liebt oder hasst. Ich habe mir die Rückmeldungen durchgelesen, und es gab kaum Spieler, die dazu eine neutrale Haltung einnahmen.

Was mir gefallen hat: Die dynamischen Karten haben mir sehr gut gefallen. Es gibt nichts Schöneres als das Gebiet unter Wasser setzen, um die Strategie des Gegners zu durchkreuzen. Der Squad-Modus sorgte zudem für eine neue Wendung, sodass ich das Gefühl hatte, die vollständige Kontrolle über meine gesamte Truppe zu haben, was ziemlich genial war.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche:Verkauft in der Umgebung von21 Millionen Exemplare.

Ideal für: Für alle, die mal etwas anderes als das klassische CoD spielen möchten. Wartet nicht zu lange.

10. Call of Duty: WWII

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Zweiter Weltkrieg, Europa

Spielbeschreibung:Das ist ein Klassiker. Du befindest dich mitten in der Schützengräben des Zweiten Weltkriegs, ab der Normandie.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

War mode hat einige wirklich neue Multiplayer-Ziele hinzugefügt.

hat einige wirklich neue Multiplayer-Ziele hinzugefügt. ein Gameplay, bei dem man direkt vor Ort ist, das gab dir das Gefühl, wirklich dabei zu sein.

Metacritic-Bewertung: 79/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Alle waren total begeistert davon rauer, altmodischer Charme. Endlich mal etwas anderes nach all diesen futuristischen Schauplätzen.

Was mir gefallen hat: Ehrlich gesagt, der Kriegsmodus war das Beste. Mein Trupp und ich hatten diesen einen Moment, in dem wir die feindlichen Linien durchbrachen, und es wurde richtig spannend.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche:Es verkaufte sich über 19 Millionen Exemplare. Keine nennenswerten Auswirkungen auf die Branche, aber das sind (wie üblich) einige RIESIGE Zahlen.

Ideal für:Fans vonWelt im Krieg.

11. Call of Duty: Black Ops Cold War

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X 1980er Jahre, Zeit des Kalten Krieges

Spielbeschreibung: Black Ops taucht in den Kalten Krieg ein. Spione, Doppelagenten und Psychospielchen Überall. Es hat diese klassische „Black Ops“-Paranoia, und man bleibt immer im Ungewissen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Mehrere Enden je nachdem, wie du dich entscheidest.

je nachdem, wie du dich entscheidest. Integriert in Warzone, was ziemlich krass war.

Metacritic-Bewertung: 76/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Einigegemischte Gefühle, aber insgesamt waren die Leute von dieser Kalten-Krieg-Stimmung begeistert. Die Nostalgie schlägt kräftig zu.

Was mir gefallen hat: Diese vielen verschiedenen Enden haben mich immer wieder dazu gebracht, das Spiel erneut zu spielen.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Das war ein voller Erfolg, was keine Überraschung ist, vor allem da Warzone neue Spieler mit ins Spiel bringt. 30 Millionen verkaufte Exemplare.

Ideal für: Magst du Spionagegeschichten? Suchst du nach soliden Optionen für die Kampagne?

12. Call of Duty: Black Ops 6

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 1990er Jahre, Zeit nach dem Kalten Krieg

Spielbeschreibung: Ein Neuling, aber besonders gut. Begleite die abtrünnigen CIA-Agenten Troy und Woods bei ihrer Jagd auf die paramilitärische Gruppe Pantheon.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Omni-Bewegungssystem Da sind wir mit Höchstgeschwindigkeit am Sprinten. Ich liebe die Beweglichkeit der Spieler und die Kampfdynamik.

Da sind wir mit Höchstgeschwindigkeit am Sprinten. Ich liebe die Beweglichkeit der Spieler und die Kampfdynamik. Verbesserte Mehrspieler-Modi bietet dir eine Vielzahl von Missionsarten, mit denen du Spaß haben kannst.

Metacritic-Bewertung: 83/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Ehrlich gesagt, war es eingemischt Tasche. Manche Leute waren voll und ganz für die Spionage Stimmung, während andere sich das klassische Black-Ops-Feeling zurückwünschten.

Was mir gefallen hat: Die überraschenden Wendungen haben mich bisher total gefesselt.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche:Verkauft500 Millionen Exemplare weltweit und wurde zum größte Veröffentlichung in der CoD-Reihe.

Ideal für: Fans von CIA-Action.

13. Call of Duty: Modern Warfare 3

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii Zweiter Weltkrieg, Europäischer Kriegsschauplatz, Normandie

Spielbeschreibung: Begleite Price und Soap and Makarov aufspüren das würde den Dritten Weltkrieg auslösen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Spec Ops-Überlebensmodus. Endloses Chaos

Endloses Chaos Unzählige epische filmische Momente, die die „Warfare“-Trilogie zum Abschluss brachten.

Metacritic-Bewertung: 88/100 von Kritikern.

Gamer-Empfang: Die Fans endlichhabe damit abgeschlossen zu sehen, wie Price und Soap es mit Makarov aufnehmen.

Was mir gefallen hat: Der Überlebensmodus hat mir einfach super gefallen. Ich werde nie vergessen, wie es war, mit Freunden zu spielen und uns gegenseitig anzuschreien, weil ich von einer Flutwelle aus Gegnern überrollt wurde.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Verkauft für etwa30 Millionen Exemplareweltweit.

Ideal für: Fans von spannender Multiplayer-Action und alle, die wissen wollen, wie sich die Geschichten von Soap und Price entwickeln.

14. Call of Duty: Infinite Warfare

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One Zukunft, Weltraumkrieg

Spielbeschreibung:CoD-Chefsin den Weltraum. Schalt um und mach dich bereit für etwas Sonnensystem-Funk.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Kampf in der Schwerelosigkeit. Wir leben unser Leben als Kosmonauten in vollen Zügen.

Wir leben unser Leben als Kosmonauten in vollen Zügen. Weltraumschlachten waren etwas Neues.

Metacritic-Bewertung: 77/100 von Kritikern.

Gamer-Empfang: Äußerst polarisierend. Die gleiche alte Leier: Einige von euch fanden den neuen Sci-Fi-Twist toll. Andere konnten ihn nicht ausstehen.

Was mir gefallen hat: Ich persönlich fand die Weltraum-Luftkämpfe einfach grandios.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Es verkaufte sich zwar nicht so gut wie andere Titel, hatte aber eine treue Fangemeinde, die den mutigen Schritt, der zu SPACE führte, sehr schätzte.

Ideal für: Weltraumbegeisterte.

15. Call of Duty: Advanced Warfare

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 In naher Zukunft, private Militärfirma

Spielbeschreibung: Ein weitererScience-Fiction-Beitrag. Man wird in Exoskelette gesteckt. Sogar Kevin Spacey taucht als CEO von Atlas auf.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Exoskelette. Es war der Hammer, den Umgang damit zu lernen. Der Kampf fühlte sich dank Doppelsprüngen und schnellen Sprüngen ganz neu an.

Es war der Hammer, den Umgang damit zu lernen. Der Kampf fühlte sich dank Doppelsprüngen und schnellen Sprüngen ganz neu an. Futuristische WaffenDas ist mal was ganz anderes.

Metacritic-Bewertung: 83/100 von Kritikern.

Gamer-Empfang: Die Handlung war sehr gemischte Kritiken. Aber die Exosuits? Nun, die Spieler lieben Bewegungsfreiheit. Was mir gefallen hat: Diese Exosuits waren schon etwas ganz Besonderes. Ja, mir ist klar, dass ich das jetzt schon dreimal gesagt habe. Ich fand es toll, über die Karte zu flitzen und Gegner von oben zu überraschen.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Ich konnte keine konkreten Zahlen finden, aber es verkaufte sich gut und gab den Anstoß für eine neue Bewegung, die uns dabei half, einen neuen Kurs einzuschlagen.

Ideal für: CoD-Fans, die sich nach einer frischen, neuen Variante sehnen und nichts gegen Sci-Fi haben.

16. Call of Duty: Vanguard

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Zweiter Weltkrieg, globale Kriegsschauplätze

Spielbeschreibung: Der „Vanguard“-Handlungsbogen befasst sich mit Wieder der Zweite Weltkrieg, aber aus verschiedenen Blickwinkeln.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Viel Abwechslung. Die Geschichte wird aus der Perspektive mehrerer Figuren erzählt.

Die Geschichte wird aus der Perspektive mehrerer Figuren erzählt. Der Mehrspielermodus bot taktische Zerstörung! Zerstöre Dinge und verändere den Verlauf des Kampfes.

Metacritic-Bewertung: 73/100 von Kritikern.

Gamer-Empfang: Wieder sehr gemischt. Einige Spieler waren ziemlich begeistert, wieder im Zweiten Weltkrieg zu spielen. Andere fanden, dass das Thema mittlerweile etwas abgenutzt sei. Viele Spieler waren der Meinung, dass die unterschiedlichen Charakterperspektiven dem Spiel mehr Tiefe verliehen, aber das hat nicht jeden überzeugt.

Was mir gefallen hat: Taktische Zerstörung. Ich fand es toll, im Mehrspielermodus durch Wände zu brechen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es diese Funktion in allen Spielen gäbe.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: 7,2 Millionen Exemplare bis zum Jahr 2022 verkauft. Es erreichte zwar nicht die Verkaufszahlen seiner Vorgänger, fand aber dennoch seine Zielgruppe.

Ideal für: Fans von „CoD WWII“, die sich eine neue Variante und mehr Handlung wünschen.

17. Call of Duty: Warzone

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Endloses Battle Royale

Spielbeschreibung: CoD’s Battle Royale, Warzone, ermöglicht es dir, in Verdansk abzuspringen mit 150 Spieler.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Gulag-Mechanik. Wenn du ein 1-gegen-1 gewinnst, bekommst du eine zweite Chance.

Wenn du ein 1-gegen-1 gewinnst, bekommst du eine zweite Chance. Regelmäßige Updates für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels.

Metacritic-Bewertung: 79/100 von Kritikern.

Gamer-Empfang: Ziemlich schlecht. Viele Spieler beschweren sich über Fehler.

Was mir gefallen hat: Der Gulag hat mir gefallen, aber nicht im negativen Sinne.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Da es sich um ein Free-to-Play-Spiel handelt, gibt es keine Verkaufszahlen, aber ich kann sagen, dass es über eine 100 Millionen Spieler.

Ideal für: CoD-Schießaction im Battle-Royale-Stil.

18. Call of Duty: Black Ops 4

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Zukünftige, multinationale Black-Ops-Einsätze

Spielbeschreibung: Black Ops 4 lässt die Story-Kampagne aus und taucht direkt in Umfassender Multiplayer-Modus mit Battle Royale, Zombies und klassischen Team-Modi.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Blackout-Modus : CoDs erster Versuch im Battle-Royale-Genre. Es herrscht das reinste Chaos.

: CoDs erster Versuch im Battle-Royale-Genre. Es herrscht das reinste Chaos. Zombies: Größere Karten, mehr Easter Eggs, mehr Chaos.

Metacritic-Bewertung: 83/100 von Kritikern.

Reaktion der Spieler: Ich weiß, dass viele meiner Freunde „Blackout“ geliebt haben, aber ein paar eingefleischte Fans der Kampagne fühlten sich etwas außen vor gelassen.

Was mir gefallen hat: Als ich „Blackout“ zum ersten Mal gewonnen habe, war das ein echter Adrenalinkick. Ich erinnere mich noch gut an den letzten Kreis, als es auf einen einzigen Scharfschützen-Treffer ankam. Auch das erweiterte „Zombies“-Modus war ein absolutes Highlight für unsere Koop-Abende.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Solide, aber die Fans der Kampagne waren nicht begeistert.

Ideal für: Multiplayer-Fans und Battle-Royale-Fans.

19. Call of Duty 2

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 Zweiter Weltkrieg, Fronten in Europa und Nordafrika

Spielbeschreibung: C„Call of Duty 2“ führt dich durch diedas Chaos des Zweiten Weltkriegs. Erobere Schlachtfelder in ganz Europa und Nordafrika.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Gesundheit wiederherstellen . Keine Heilpakete mehr, einfach abwarten.

. Keine Heilpakete mehr, einfach abwarten. Groß angelegte NPC-Schlachten! Die Kämpfe wirkten lebendig – überall herrschte ständige Action.

Metacritic-Bewertung: 89/100 von Kritikern.

Empfang der Gemeinde: Alle waren total begeistert von der Landung an der Pointe du Hoc. Es war wie ein Film, den man selbst steuern konnte.

Was mir gefallen hat: Die D-Day-Mission an der Pointe du Hoc wirkte sehr realistisch. Deshalb habe ich diese Mission immer wieder gespielt. Explosionen, Schreie. Ziemlich heftig für ein älteres Spiel.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Ein riesiger Erfolg – oEines der besten Spiele zum Start der Xbox 360.

Ideal für: Fans von intensiven, groß angelegten Erlebnissen rund um den Zweiten Weltkrieg.

20. Call of Duty

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,4/10 2003 PC Zweiter Weltkrieg, europäischer Kriegsschauplatz

Spielbeschreibung: DieUND CoDdas alles ins Rollen brachte. Kämpfe dich durch den Zweiten Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Verbündete wechseln . Aus der Perspektive von Amerikanern, Briten und Sowjets gespielt.

. Aus der Perspektive von Amerikanern, Briten und Sowjets gespielt. Team-Gameplay! Weniger Einzelkämpfer, mehr Teamarbeit.

Metacritic-Bewertung: 91/100 Kritiker.

Empfang der Gemeinde: Das ist es, washat unsere Leidenschaft entfacht bei FPS-Spielen. Es hat das intensive Gefühl von teamorientierten Kämpfen perfekt eingefangen, das man so schnell nicht vergisst.

Was mir gefallen hat: Der Wechsel zwischen verschiedenen alliierten Streitkräften war eine ganz neue Erfahrung.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: 4,5 Millionen verkaufte Exemplare. Hat die gesamte Reihe ins Leben gerufen. Hat natürlich einen enormen Einfluss auf spätere Ego-Shooter gehabt.

Ideal für: Spieler, die den Beginn der legendären Spielereihe erleben möchten.

21. Call of Duty 3

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,3/10 2003 PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Wii Zweiter Weltkrieg, europäischer Kriegsschauplatz

Spielbeschreibung: In „Call of Duty 3“ landest du direkt mitten in der Feldzug in der Normandie.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Schlüsselmomente bot dir überall große, inszenierte Kämpfe. Es war ganz im Hollywood-Stil gehalten und gab dir das Gefühl, in einem Actionfilm zu sein. Damals war das ein wahnsinniges Erlebnis.

bot dir überall große, inszenierte Kämpfe. Es war ganz im Hollywood-Stil gehalten und gab dir das Gefühl, in einem Actionfilm zu sein. Damals war das ein wahnsinniges Erlebnis. Fahrzeugkämpfe im MehrspielermodusEndlich konnte ich mit Freunden Jeep fahren und für Chaos sorgen.

Metacritic-Bewertung: 82/100 von Kritikern.

Empfang der Gemeinde: Die Leute waren von den großen Actionszenen begeistert, waren sich aber einig, dass der Film nicht an den Durchbruch von „CoD 2“ heranreichte.

Was mir gefallen hat: Im Mehrspielermodus ging es mir nur um die Jeeps. Gegen Freunde anzutreten und zu versuchen, nicht in den Gegner zu krachen, machte den halben Spaß aus.

Auswirkungen auf Umsatz und Branche: Nicht gerade bahnbrechend, aber dennoch solide Verkaufszahlen.

Ideal für: Fans des Zweiten Weltkriegs und groß angelegter Fahrzeugschlachten.

Ein Vergleich der verschiedenen Epochen der „Call of Duty“-Reihe

Wenn ich mir die Entwicklung von CoD anschaue, ist es schon erstaunlich, wie viele Schritte die Entwickler unternommen haben und wie unterschiedlich jede einzelne Ära war. Dennoch ist es ihnen gelungen, diesen typischen CoD-Charme zu bewahren, den die Fans so lieben. Es ist diese Mischung aus Intensität, purem Adrenalin und großartiger Erzählkunst, die jedes Spiel für Spieler weltweit – und auch für mich – zu etwas Besonderem gemacht hat.

Zeit des Zweiten Weltkriegs

Das reinste Chaos, keine Hightech-Ausrüstung . Denk daranWelt im Krieg? Durch Schützengräben stürmen, mit kaum noch Munition, und jede Explosion hautnah miterleben? Ja, genau das.

. Denk daranWelt im Krieg? Durch Schützengräben stürmen, mit kaum noch Munition, und jede Explosion hautnah miterleben? Ja, genau das. Die Kämpfe waren eine persönliche Angelegenheit. Man hatte das Gefühl, dass jede Mission zählte.

Moderne Kriegsführung

Diese Zeit war Hollywood-typisch. The Hohe Einsätze, Killstreaks und Feuergefechte der Extraklasse hat dir entweder das Gefühl gegeben, ein Boss zu sein, oder das Gefühl, ein Niemand zu sein.

The hat dir entweder das Gefühl gegeben, ein Boss zu sein, oder das Gefühl, ein Niemand zu sein. Nach einer Erfolgsserie einen Präzisionsluftangriff abzusetzen, war ein absolutes Highlight. Von der AC-130 will ich gar nicht erst anfangen.

Futuristische Kulisse

Alle Technik, futuristische Schauplätze, Wandlaufen, Drohnen und Exoskelette gab mir das Gefühl, ein Selbstjustizler zu sein. Stell dir vor CoD: Advanced Warfare.

gab mir das Gefühl, ein Selbstjustizler zu sein. Stell dir vor Auch wenn diese Ära gemischte Kritiken erhielt, fand ich, dass sie eine erfrischende Neuinterpretation der Reihe darstellte und Spaß machte. Ich habe nicht erwartet, dass sich die Entwickler auf ihren Lorbeeren ausruhen und jahrzehntelang in einer Ära verharren würden. Es war völlig vernünftig, einen anderen Ansatz zu versuchen.

Neuerungen im Mehrspielermodus von Call of Duty

Im Multiplayer-Modus von CoD wurden Freundschaften und Kameradschaft geschmiedet – oder (vorübergehend) komplett zerstört. Seien wir ehrlich. Mir ist das auch ein paar Mal passiert. Mit jedem Spiel kam etwas Neues im Multiplayer hinzu, und das hat uns in seinen Bann gezogen – ob wir nun wütend waren oder nicht. Um nur ein paar Beispiele zu nennen:

Killstreaks & Perks

„Modern Warfare“ hat uns überzeugt mit Serien . Das kam uns wie der ultimative Prestige-Gag vor, und die meisten von uns fühlten sich wie ein Gott, wenn wir das geschafft hatten. Daher gehört das natürlich auf die Liste der wichtigsten Innovationen der letzten Jahre.

. Das kam uns wie der ultimative Prestige-Gag vor, und die meisten von uns fühlten sich wie ein Gott, wenn wir das geschafft hatten. Daher gehört das natürlich auf die Liste der wichtigsten Innovationen der letzten Jahre. Vorteile Das war für mich ein echter Meilenstein. Dadurch fühlte sich jede Ausrüstung wie maßgeschneidert an. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mich zwischen Durchschlagskraft oder Fingerfertigkeit.

Anpassung – 10-System (Black Ops 2)

Das hat mir unglaublich gut gefallen. Die Tatsache, dass man Dinge, die man nicht brauchte, einfach wegwerfen konnte, war ein dringend benötigtFunktion.

Battle Royale – Warzone

Ich erinnerte mich an den Hype. Es ging nicht mehr nur um Kill-Death-Ratios. Es ging schlicht und einfach um das Überleben des Stärkeren. Wahrscheinlich einer meiner Favoriten im Mehrspielermodus. Es gab nichts Schöneres als den Adrenalinkick, wenn man den entscheidenden Schuss zum Sieg landete, während 149 andere vor einem ausgeschieden waren.

Und ich logge mich immer noch ein und lasse einige dieser Momente noch einmal Revue passieren.

Die besten Kampagnen von Call of Duty

Nicht alle Beiträge hatten gute Kampagnen, aber einige davon waren einfach EPISCH.

Modern Warfare (2007)

Die Kampagne legte die Messlatte für spätere Teile sehr hoch und ist ein wichtiger Grund dafür, dass CoD an die Spitze schoss. Missionen wie Vollständig getarnt’s Das Gameplay wirkte so realistisch, weil jede noch so kleine Bewegung zählte. Ich hatte das Gefühl, wirklich in einem Militärthriller zu sein, als ich auf dem Bauch kroch und versuchte, unentdeckt zu bleiben. Es zwang mich dazu, geduldig, strategisch und präzise zu sein. Der Einsatz fühlte sich so verdammt real an.

Modern Warfare 2 (2009)

Du hattest dreiunvergesslich verrückte Missionen in einer Kampagne: „Whiskey Hotel“, „The Gulag“ und „No Russian“. Bei den ersten beiden hatte man das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, weil riskante Missionen im Weißen Haus und die Erstürmung eines russischen Gefängnisses.

Der dritte Titel: „No Russian“ versetzte die Gaming-Community in Aufruhr. Es zeigte dir die brutale Korruption und den Verfall der Moral im Zuge der Zerstörung. Das Ziel der Mission bestand darin, dich tief in den inneren Kreis des Antagonisten einzuschleusen und dir zu zeigen, wie weit er gehen würde, um seine Ziele zu erreichen (Makarov). Er benutzt dich, um einen groß angelegten Angriff durchzuführen, und schiebt dann den Amerikanern die Schuld für seine Angriffe in die Schuhe, um einen totalen Krieg zwischen Russland und den USA auszulösen.

Kommende „Call of Duty“-Veröffentlichungen und Gerüchte

Beim Stöbern in den Online-Diskussionen zu CoD bin ich auf ein paar ziemlich interessante Dinge gestoßen:

Kooperationen bei Black Ops 6 : Einigen Leaks zufolge könnte „Black Ops 6“ einige Crossover mit anderen Popkultur-Franchises wie „Doom“, „Halo“ und „Gears of War“ enthalten. Rechnet also mit Skins und Waffen aus diesen Serien.

: Einigen Leaks zufolge könnte „Black Ops 6“ einige Crossover mit anderen Popkultur-Franchises wie „Doom“, „Halo“ und „Gears of War“ enthalten. Rechnet also mit Skins und Waffen aus diesen Serien. Zukünftige Titel durchgesickert : Berichten zufolge deuten einige umfangreiche Indiskretionen auf Pläne für „Cod“-Spiele in den Jahren 2025 und 2026 hin. Anscheinend laufen bereits erste Tests für „Warzone 3“.

: Berichten zufolge deuten einige umfangreiche Indiskretionen auf Pläne für „Cod“-Spiele in den Jahren 2025 und 2026 hin. Anscheinend laufen bereits erste Tests für „Warzone 3“. Schauplatz: Golfkrieg : Einigen Berichten zufolge könnte der nächste „CoD“-Teil während des Golfkriegs spielen und damit eine Rückkehr zum historischen Gameplay markieren.

: Einigen Berichten zufolge könnte der nächste „CoD“-Teil während des Golfkriegs spielen und damit eine Rückkehr zum historischen Gameplay markieren. Warzone-Karten-Updates : Eine neue Karte namens „Avalop“ befindet sich derzeit in der Entwicklung. Sie soll voraussichtlich 2025 erscheinen und wird voraussichtlich Berg- und Stadtgebiete miteinander verbinden.

: Eine neue Karte namens „Avalop“ befindet sich derzeit in der Entwicklung. Sie soll voraussichtlich 2025 erscheinen und wird voraussichtlich Berg- und Stadtgebiete miteinander verbinden. Rückkehr nach Verdansk: Die beliebte Karte „Verdansk“ aus „MW“ soll im Frühjahr 2025 zurückkehren. Sie wird wieder das klassische Battle-Royale-Feeling aufleben lassen.

Wir werden euch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, sobald sie eintreffen – also bleibt einfach dran.

Tipps zur Auswahl des richtigen „Call of Duty“-Spiels für dich

Egal, ob du gerade erst angefangen hast zu spielen oder an einer bestimmten Stelle weitermachst – die Wahl des richtigen Spiels hängt ganz davon ab, worauf du gerade Lust hast. Wir geben dir einen Überblick.

Kampagnenliebhaber : Wenn dir die Handlung besonders wichtig ist, kannst du mit starken Klassikern wie Modern Warfare (2007) . Wenn du überraschende Wendungen magst, fang mit Black Ops (2010) für einige echte Denksprünge.

: Wenn dir die Handlung besonders wichtig ist, kannst du mit starken Klassikern wie . Wenn du überraschende Wendungen magst, fang mit für einige echte Denksprünge. Multiplayer-Fans: Wenn du es magst, dich gegen andere durchzusetzen, kannst du es versuchen Modern Warfare (2019) für einige epische Karten und genug Spielmodi, um dich bis zum Morgen wach zu halten (bitte tu das nicht).

Wenn du es magst, dich gegen andere durchzusetzen, kannst du es versuchen für einige epische Karten und genug Spielmodi, um dich bis zum Morgen wach zu halten (bitte tu das nicht). Zukunftspläne:Wenn du Science-Fiction liebst, dann fang doch bitte mit „Infinite Warfare“ oder „Advanced Warfare“.

Ich muss anerkennen, dass Modern Warfare (2019). Es ist ein großartiger Einstieg, da es modern genug für heutige Spieler ist und Ihr alle, Generation Alpha, aber es hat immer noch das klassische CoD-Feeling, das jeder liebt und das das Spiel zu dem macht, was es ist. Ideal für Veteranen. Frag dich selbst, ob du die Kampagne oder den Multiplayer magst, und dann leg los.

So bekommst du die besten Angebote für das Spiel „Call of Duty“s?

Der Kauf von Spielen belastet den Geldbeutel. Das muss aber nicht sein. Kaufe clever ein, statt viel auszugeben. Hol dir deine CoD-Spiele, ohne deine Ersparnisse für den Ruhestand aufzubrauchen. Ich habe die Lösung für dich.

Saisonale Sonderangebote : Die erste Regel? Warte auf die großen Sonderangebote. Black Friday, Sommerschlussverkauf usw. Hab Geduld und kaufe zum richtigen Zeitpunkt. Die Preise können fallen.

: Die erste Regel? Warte auf die großen Sonderangebote. Black Friday, Sommerschlussverkauf usw. Hab Geduld und kaufe zum richtigen Zeitpunkt. Die Preise können fallen. Behalte Keyshops und Bundles im Auge: Melde dich für den Newsletter an, um sofort über Neuigkeiten informiert zu werden, und halte Ausschau nach Bundles, damit du das Ganze bei Walmart abhaken kannst. Gutscheincodes sind auch nicht schlecht.

Gaming muss kein Vermögen kosten. Genau wie beim Spielen solltest du auf die richtigen Momente warten und die die richtigen Geschäfte. Außerdem findest du jede Menge CoD-Goodies wie Punkte, Skins undKomplettpakete zu günstigen Preisen bei Eneba.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich die „Call of Duty“-Spiele der Reihe nach spielen?

Nein. Jedes Spiel hat eine eigene Geschichte. In manchen Fortsetzungen tauchen zwar Figuren aus früheren Teilen wieder auf, aber man kann trotzdem jederzeit einsteigen.

Welches „Call of Duty“-Spiel hat den besten Multiplayer-Modus?

Es ist schwer, den Besten zu bestimmen, aber Modern Warfare (2019). Es bietet Cross-Play, rasante Action und ein ausgewogenes Gameplay.

Gibt es kostenlose „Call of Duty“-Spiele?

CoD Warzone ist kostenlos. Es ist ein Battle Royale, das man einfach jederzeit spielen kann. Keine Bezahlschranke.

Welcher „Call of Duty“-Titel ist derzeit am beliebtesten?

„Black Ops 6“ sorgt gerade für Furore seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024. Probier es doch mal aus.

Kann ich „Call of Duty“-Spiele plattformübergreifend spielen?

Ja. DaMitte der Woche 2019 Die meisten CoD-Spiele unterstützen plattformübergreifendes Spielen. Bildet ruhig ein Team, wenn ihr wollt.